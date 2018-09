A vivir Madrid | Perfectos desconocidos en teatro Reina Victoria

Voz 1751 00:00 una reunión de amigos en las que buena en la que no falta de nada el amigo entrañable el egoísta al que se desvive por su trabajo el móvil serías capaz de dejar vuestros móviles y cualquier mensaje hoy llamada que llegue en las manos de otro hay alguien que os conoce tanto como para hacerlo

Voz 1 00:32 sí vamos todos los muebles encima de la mesa mientras dure la escena todos los bots las llamadas me vais a los o sea que entre todos

Voz 2 00:40 no mirar lo leemos o escuchamos es una cosa

Voz 1751 00:44 es una de las preguntas que Daniel Guzmán ha planteado al teatro de perfectos desconocidos de de Paolo vs que estará en el escenario del Teatro Reina Victoria bueno estás desde esta semana hasta creo que el mes de enero que es cuando está previsto Nos acompañan dos de sus protagonistas Alicia Borrachero qué tal buenos días hola muy buenos días Antonio Agudo qué tal buenos días buenos días el vosotros ayer decías ahora lo metimos porque dimos hay todo un llenazo y esto

Voz 3 01:11 hemos encantado de de de arrancar el fin de semana bueno la la primera semana ya tener un uno ahí lo

Voz 1751 01:17 verdades un día de derbi doble función yo cuando sale del teatro ayer daba la vuelta a la manzana espectacular que el teatro meta según en una noche como la de ayer en el móvil decís lo planteáis en esta en esta obra es una gran caja negra de nuestra vida que lo destruye todo o es en realidad un reflejo de lo que somos

Voz 4 01:38 bueno yo creo que es es un tema que aunque nosotros lo planteamos también desde la comedia hay desde lo lúdico y Daniel es bueno a pesar por supuesto de este de este tono que tiene la obra creo que entraba en profundidad en el tema I es uno de los aciertos de su visión

Voz 5 01:54 es un tema complejo porque por un lado bueno yo creo que la tecnología es une una maravilla no ha abierto el mundo no ha comunicado

Voz 4 02:03 es inmediatez es seguridad en muchos casos pero por otro lado claro tiene tiene el otro lado del asunto y nos podemos plantear hasta dónde llegan los límites de la intimidad no

Voz 6 02:15 y entre vosotros claro supongo que al hacer esta obra también replantea is personalmente vuestra relación real con el con el móvil no era el momento los ensayos el ejercicio real

Voz 3 02:25 de de dejaron leer los mensajes de los a vosotros siempre se se planteó siempre siempre tuvo encima de la mesa el tema pero pero la verdad es que no tuvimos tiempo ocurra no currando currando que yo

Voz 7 02:37 es bueno que hicimos es que el estoy mirando porque hubo un día no

Voz 4 02:41 el ensayo que estábamos ensayando yo le dije a Dani no sé si te acuerdas le dijera que no me creo esto que yo no me creo que cada en cuanto a cabo una llamada entra otra que en cuanto hay un Menard que sea todo tan seguido es que no me lo creo me dije vale vale vale pues vamos a hacer una cosa vamos a bajar los móviles encima de la mesa íbamos a ver con qué frecuencia son algo que bueno bueno bueno bueno peor que la hora cada pim pam pam

Voz 3 03:05 el mensaje sonó eso ya esa parte ya no no eso no hubiera empezado la obra

Voz 1751 03:09 llevado entonces no ahí tenemos que mantenernos

Voz 3 03:11 editan tan amigos y también a esta alpina a lo mejor no meternos atrás vida privada porque habla un poco también esto la obra no de de que si es bueno o no tener

Voz 1751 03:19 esos secretos sí si hay que preservar esos secretos para poder seguir teniendo amigos no sí si tenemos que reservar esa esa parte de nosotros esa mentira puedes llamar la mentira para poder convivir socialmente no con con tus amigos sea libertad

Voz 4 03:35 la libertad no y también con los hijos yo yo si lo pienso a veces con los hijos no que tenemos que tener este control parental cuando empiezan a utilizar los móviles y todo pero sí que hay a mí me surge la pregunta Oye hasta donde hasta dónde puede llegar y abrir abrirle el móvil a tu hijo y ver qué conversaciones ha tenido hoy a lo mejor es bueno por un lado pero hoy

Voz 1751 03:55 eso eso es lo planteas de te pasa tienen tu personaje Eva que se psicoanalista psicoterapeuta y bueno tiene una hija adolescente de diecisiete años claro cuántas madres estará nada mismo escuchando este programa madres y padres hasta dónde llega la intimidad hasta donde puedo ver yo los mensajes de de mi hija adolescente que está además pasando una etapa muy complicada muy difícil donde empieza su privacidad donde termina tu autoridad

Voz 4 04:20 como como padre sí también yo creo que nosotros como generación tenemos la ventaja digo nosotros los que hemos nacido sin móviles y hemos conocido habló de móviles como puedo hablar de Internet de tablets de todo temor tenemos un pie en el otro lado conocemos la otra parte ellos no ellos han nacido ya en la era absolutamente digital entonces claro es complicado es muy complicado

Voz 1751 04:43 y luego está el personaje de Antonio Paul que también se llama Antonio que es un poco tramposo no hace

Voz 3 04:50 un poco de trampas digamos que les leen caló más un marrón a un amigo sí la verdad que por salvar su culo pues pues se pone en peligro de su mejor amigo sí pero luego la cosa un poquito de sabes regular no bueno mucha gente ha visto la peli

Voz 1751 05:06 la sala Un poquito como y bueno hay que explicar también que no sé hasta qué punto se se ha guiado la dirección teatral esta esta adaptación está inspirada en la en la película de Álex de la Iglesia imperfectos desconocidos y vosotros habéis visto la película para para trabajar en este en este guión si lo tenéis como punto de referencia

Voz 8 05:21 la amistad película Isi también la italiana en la que está en la que está basada este este guión pero hemos tenido mucha libertad hemos tenido mucha no no no no estábamos preocupando mucho por seguir estábamos viendo lo que sucede entre nosotros porque lo importante es que se viera un buen grupo de amigos por encima incluso de de las frases no tenían mucho más peso lo que sentíamos entre nosotros que es lo que es que lo que estaba escrito además

Voz 4 05:45 perdona es sólo una cosa Daniel y Daniel Guzmán tiene una visión como director lógicamente como es el otro director pues tiene una visión distinta no diferente y opuesta sino no yo creo que es de estas cosas que ves que que añaden unas cosas tiene otras son diferentes es su visión personal de de de la lista

Voz 1751 06:07 Soria claro ayer por ejemplo en el teatro había gente porque luego me quedo un poco espiando a ver qué dice la gente nuevamente bien cuenta bien una señora decía cuenta cuentos

Voz 3 06:15 una señora dijo es de es tornillo

Voz 1751 06:17 ante entorno me encanta

Voz 9 06:20 pero iba iba esto porque había una a una pareja que estaba Lao los dos ahí como supera acaramelados

Voz 1751 06:27 decía el chico y no antes de la hora pero hombre pero es que hoy hay partido y si yo ya he visto la película clave porque ya no no no no no no no acabó acabó engancha dijimos decir esta esta esta obra aunque hayan visto la película con más razón con más motivo tienen que ir al teatro no sobre todo en aunque haya visto la película es que lo lo vives lo vive con nosotros es maravilloso es como poder ir ver una reunión de amigos y no tener que participar sólo observar

Voz 10 06:57 año a mí me encantaría ya como la

Voz 3 07:00 espera Dios observando yo también me gusta mucho claro es que soy actor me gusta

Voz 4 07:07 esto es lo que sucede

Voz 3 07:08 si la gente hay veces que que incluso propio nerviosismo que está sintiendo la situación es muy incómoda que hay de todo es que no lo tomamos muy en serio esta comedia sí sí luego también es una

Voz 1751 07:19 es una comedia no existes de acuerdo que que plantea bueno estamos hablando de esto dándole vueltas pero plantea el tema de la transparencia y claro vimos en tiempos por ejemplo políticos en los que te sacan mensajes de hace diez años se viviríamos a esos mensajes de hace diez años quién pasa ese filtro es decir nadie pasa sí

Voz 4 07:38 adiós no pasa ese filtro por otro lado también

Voz 6 07:41 tiene otro elemento además da transparencia y es lo liberador que es a veces que te pillen un secreto

Voz 11 07:47 bueno bueno yo yo lo digo egoístamente

Voz 3 07:51 hay un momento maravilloso en el final del espectáculo hay un momento así es eso es una liberación no perdona que tiene una absoluta liberación ir respira de una forma que que es maravillosa

Voz 4 08:02 yo creo que en el fondo hay algo en todos hay uno que es verdad que es claramente no pero yo creo que hay algo en la obra también de esto como que hay que es terrorífico lo que se va desvelando al final me imagino que habrá gente que se pregunte irá bueno pues casi mejor no ya lo ha soltado claro aunque estén así

Voz 6 08:21 tiempo que estaba preguntándome qué pasaría si supieran esto alguna vez se sabe ya te lo quitas de encima ese peso que esos fallos

Voz 3 08:29 es el friki hace un trabajo en buena posición del Lucas bueno

Voz 7 08:34 pues la vida Elena Ballesteros Olivia Molina

Voz 11 08:38 a Fernando Soto un beso chico beso beso no me verdad

Voz 1751 08:44 me da cuenta una cosa es que habéis dejado los móviles fuera antes de entrar a la entrevista yo lo tienes aquí a pero no están encima de la mesa no

Voz 3 08:51 no yo no sé la verdad es que yo estoy cogiendo alergias fíjate que ladrillo que no me importa mucho es verdad que no cuántos mensajes te habrán entrado desde que llevábamos a la entrevistando mucho no no no no no no no no mejor no

Voz 7 09:06 a lo de refilón

Voz 3 09:09 no te te miraban los ensayos ya había acumulado cuenta Whatsapp qué qué daño hace el West como

Voz 1751 09:14 la disolución del tema de de los de los sonidos del tema tecno

Voz 3 09:18 cuando entran los sonido los

Voz 1751 09:20 exagera las llamadas eso cómo se ha preparado como

Voz 3 09:22 Nos hacía yo en el ensayo me quedo sonido de toda la musiquita técnico ya no puso el sonido real que es maravilloso

Voz 4 09:35 el técnico maravilloso Félix que ha estado con nosotros durante casi todo el proceso para los ensayos

Voz 12 09:40 y que y que lo hace en el acto

Voz 4 09:42 esto manualmente y no oí metiendo frase por frase las llamadas es un actor más es una totalmente totalmente porque él controla el

Voz 8 09:50 en la comedia no entonces hay hay un momento clarísimo en el que nosotros tenemos un una un encuentro un desencuentro mejor dicho por por la edad de la hija y hay un gap que es de del técnico porque en el momento ya me hace una pregunta y cuando voy a contestar justo mete mete el sonido de de una llamada telefónica yendo eso provoca esa carcajada y le provoca Él no la provocó la provoca él con su entrada a tiempo exacto de Sony sí que es un elemento más

Voz 1751 10:16 nosotros eh que lleva mucho tiempo haciendo teatro y bueno mucho tiempo en la profesión lo del teatro ayer fue espectacular es decir gente que aplaudía cuando no tocaba gente que sonreía gente que saque también el el el espectador también es un actor más dentro de de de de esta obra de alguna manera no

Voz 4 10:35 sí es también un una cosa que le escuché decir yo a Daniel Guzmán el otro día en una entrevista le preguntaban bueno claro hablando de la película es que claro en la película pues tú tú puedes hacer tu plano corto para contar esto o lo otro la mano que tiró una copa

Voz 12 10:50 eh la la mira Haditha furtiva Easy

Voz 4 10:53 sabes lo que dijo Dani y me pareció tan bueno dijo ya pero es que aquí el quién edita la historia es un espectador que pone el ojo donde quiere y donde eso sea que estás haciendo edición de la propia historia como estoy muy bonitos

Voz 1751 11:07 Alicia Borrachero que es un placer haberle tenido en este estudio a hacer es mío Antonio

Voz 9 11:13 qué va a que ahora ya pues encender el teléfono móvil y a todos