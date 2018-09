Lola Encina | A Vivir Madrid

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán

Voz 2 00:07 ah no

Voz 1751 00:12 María Dolores Encina Lola para sus alumnos es profesora de violín directora la orquesta de cuerda de las de las enseñanzas elementales del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles y acaba de ser nominada a la mejor docente de España esta mañana ha madrugado sonido en transporte público es de Navacerrada hasta Gran Vía treinta y dos bis Lola qué tal buenos días hola buenos días lo primero felicidades casi treinta años dando clase en este conservatorio gracias

Voz 1480 00:37 el mundo como recibes la noticia

Voz 3 00:41 pues pues con alegría con sorpresa lo primero con muchísima sorpresa después primero alegría de de de saber que en nuestro país hay una entidad que se dedica a apreciar el trabajo docente que me sorprendió muchísimo yo no lo sabía me enteré en ese momento me parece una noticia estupenda para nosotros después por supuesto con gratitud inmensa hacia los alumnos hacia los padres que son los que han presentado la candidatura

Voz 1751 01:10 que no nos acompaña Virginia Virginia de presidenta del AMPA del conservatorio Virginia qué tal buenos días buenos días cuéntanos esta historia como surge la candidatura de Lola a mejor docente de España

Voz 4 01:20 pues nada surge porque nuestro conservatorio bueno como si ya sabéis que no viene al caso que está atravesando problemas entre administraciones y tal sí sí sí

Voz 1751 01:29 si en el caso vamos a intentarlo es vale más vivisteis el año pasado por falta de financiación

Voz 5 01:35 verdad que bueno Lola ejes

Voz 4 01:38 sobran las palabras es un orgullo para el centro una institución Illa queremos un montón y cuando nos enteramos de esta noticia pues en principio Lobo lo comenté y bueno y la gente que quiso proponerla pues la propuso oí mira ahí con tan buena suerte no la verdad que es que es lo que se merecen Mamani más menos y bueno ha tenido el premio a la verdad que es para todos sí pero en particular para ella claro

Voz 1751 02:04 ella dice porque es muy modesta que no que no se lo merece verdad Lola porque tú dices yo no hago nada extraordinarios

Voz 4 02:09 mete doy clase a los alumnos

Voz 3 02:12 que a mi me parece que un premio se merece cuando haces un enorme esfuerzo pero cuando trabajas en lo que te encanta ya ese es el premio

Voz 1751 02:20 todos los subsidios para poner al conservatorio de Móstoles en él

Voz 3 02:22 Papa si se lo merece porque es luchador como yo no he conocido ningún centro docente pero contarme porque es decir cuál es la situación en la que los alumnos están dando clase Virginia pues

Voz 4 02:33 la situación es un poco a ver nosotros como AMPA intentamos hacer lo máximo que podemos organizamos conciertos hombre dentro que el claustro de profesores centró lo permita claro para poder comprar instrumentos porque es que están osea los chavales no pueden trabajar no pueden trabajar entonces dentro de lo que podemos allí cuando necesitamos una ayuda siempre hay una mano que te

Voz 1751 03:01 yo siempre he dicho que me decía Lola dice el conservatorio ha pasado por momentos muy difíciles pero a pesar de todo somos invencibles es que soy una ingenuo resulta que que debería de estar reivindicando

Voz 3 03:14 pero yo estoy completamente convencida de que es imposible eliminar un centro con esta capacidad de trabajo y esta ilusión estos resultados porque en estos momentos tenemos alumnos en toda Europa y en parte de América que han salido de este conservatorio muy valorados

Voz 1751 03:29 alumnos que creen que es la mejor docente de España hay que te han nominado en esta mañana ha venido Lara que es la hija de Virginia edad qué tal buenos días

Voz 1628 03:37 buenos días Clara porque Lola es la mejor doce

Voz 1751 03:39 de España para

Voz 1628 03:40 de pues yo desde que entre en el Conservatorio pues así o mi profesora cuatro años ir pues es que dar clase con ella es lo mejor que me ha avanzado hoy la clase de orquesta para mí mida esta semana estaba malayos que no me podía perder la relación que he estado porque no puedo perder es lo mejor que me ha pasado hoy pues es somos una familia sí

Voz 1751 04:07 pero por qué es la mejor profesora cómoda clase para que sea porque hay Bet profesores Lara que son muy aburridos porque es la mejor clase porque es la mejor profesora

Voz 1628 04:18 eso es lo primero no son aburridas para nada es luego pues dentro de él la materia del violín pues siempre nos está contando no sé anécdotas y cosas para mejorar

Voz 1480 04:35 pues eso que que te da un poco de vergüenza no sé quiénes va más vergonzosa hoy si Lola o o Lara no

Voz 3 04:47 Ellos desde cuándo conoce a Lara ya has visto su evolución pues desde que era ver es que eso es lo más bonito de de de una labor docente a ver evolucionar a un niño y convertirse en un adulto de calidad y lo ves paso a paso desde los ocho años es un premio para nosotros es lo mejor de este trabajo en este caso

Voz 1751 05:06 Lara es una alumna de diez verdad sí pero cuéntanos exactamente porque es una alumna de diez

Voz 3 05:12 pues porque tiene todos los ingredientes es trabajadora tiene un interés increíble avidez por trabajar y luego es tremendamente natural alegre normal como debe de ser

Voz 6 05:24 ignoro qué haces con los alumnos que no son de diez cómo consigues también motivar los para que no abandonen porque eso es casi tan más difícil para no

Voz 3 05:33 son los más interesantes esos son los que más ve gusta porque justo cuando tienes un alumno que a lo mejor tiene más dificultades al principio es cuando tienes que hacer una labor más más creativa va mal para mí más interesantes desde luego siempre ese tipo de alumnos me apasionan

Voz 1751 05:53 cuándo sabremos Virginia cuéntanos porque habéis presentado la candidatura ahora mejor docente de España cuando sabremos el resultado y cuanta con cuántos candidatos compite por el premio

Voz 4 06:05 pues han presentado para el mejor docente en la categoría de Formación Profesional ciento cincuenta Candy candidaturas perdón aunque en total eran casi dos mil

Voz 5 06:16 aquí ella ahora tendrá que

Voz 4 06:18 aportar toda la documentación que nosotros hemos aportado verbalmente porque claro tú puedes decir lo que quieras de profesor pero ya lo tendrá

Voz 5 06:26 que colaborar vamos a ir

Voz 4 06:30 pero más OME no perdón perdón perdón antes en diciembre más o menos por navidades si saldrán diez nominados y luego ya a elegir el mejor ya está pero para nosotros ya es la mejor estamos

Voz 7 06:43 encantados lo hemos recibido

Voz 1751 06:46 sí hay hay antes antes de que acabe la sección ahora hará vamos a Pablo porque quiero que me me digas en todo este marco que tú estás describiendo la situación del conservatorio de Móstoles esta nominación que tú has recibido los alumnos la el AMPA también hay nombre clave que nos acompaña esta esta mañana que es Pablo preséntanos a Pablo quiénes y qué significa para ti

Voz 3 07:09 mira Pablo es un compañero de un profesor del Conservatorio pero además es un excelente compositor esto quizá es lo que distingue mucho nuestra Orquesta del resto de orquestas infantiles no solamente nacional sino sino europeo porque hemos tenido contacto también con con conservatorios de París es nuestro compositor de cámara todos los años compone una obra para nosotros preciosa divertidísima hay dificilísima himnos la mayor parte de nuestro repertorio es música que estrenamos nosotros compuesta para nosotros y eso es magnífico porque estamos divulgando música recién compuesta además de una calidad excepcional de compositores como Pablo qué es la verdad es un sueño para nosotros solemos tener la obra después de de Reyes porque es lo que pedimos a los Reyes

Voz 1751 08:00 habrá nuevas y Pablo está trabajando la este año imagino por qué tal buenos días hola buenos días cómo va la obra está la cabeza había recibido el encargo de los reyes pero estamos en ello impares está estamos trabajando Ello como como decía Aznar bueno vamos a escuchar porque esta mañana queríamos hacerte un homenaje Lola con Lara que es una de tus mejores alumnas que ha querido estar aquí ya bueno pero eso profesora de violín ella te va a dedicar esto gran eso no ganes esta es la candidatura pero te va a dedicar

Voz 1480 08:34 esto Lara que ibas a hacer cuéntanos voy a tocar

Voz 1628 08:39 un breve apartado de la o de una danza húngara de August no que hice el año pasado para pasar de grado a agrado

Voz 1480 08:50 yo con la que sacase el diez

Voz 1751 08:53 esto es la casa Caster ya podemos escuchar a Lara en directo doce cuarenta y cuatro en A Vivir Madrid alumna del conservatorio de Móstoles

Voz 8 09:02 eh

Voz 9 09:08 pero diré de bolos el verbo

Voz 7 09:36 Lara aplauso

Voz 1751 09:40 a a doce y cuarenta y cuatro ganes o sonó ganes en el corazón de todo el conservatorio de Móstoles estás Lola treinta años en ese conservatorio que ha pasado desde sus inicios hasta ahora pues en necesidades económicas hasta tal punto de que nos contaba Virginia lo de los instrumentos ojalá esta situación es bueno pues se solucione lo antes posible lleváis tiempo pidiéndolo in te quiero agradecer mucho que hayas venido está muy bien

Voz 3 10:06 gracias a los muchísimas gracias

Voz 11 10:09 Pablo gracias muchas gracias suerte con la obra si estamos en el yo ya lo he dicho y me gustaría recalcar eso sí que gracias a la labor de Lola este tipo de obras que se hacen para orquestas infantiles pues está ampliando su repertorio no sólo soy yo sino que hay muchos otros compositores que están trabajando gracias a ella o amigos y antiguos alumnos que hacemos que que se amplíe ese repertorio escaso

Voz 1751 10:33 una menos cuarto seguimos en A Vivir Madrid