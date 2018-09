A vivir Madrid | Bobsultorio literario 30/09/18

Voz 1 00:00 abrimos Bop su victoria lo

Voz 1751 00:07 enseguida escuchamos vuestros mensajes pero ya sabéis que el box empieza con los protagonistas de la semana en Madrid nombres propios que han sido noticia en este caso y protagonista o sorpresa Bob es alguien que no piensa dimitir

Voz 1751 00:22 Javier Ramos rector de la Universidad Rey Juan Carlos que pasó este miércoles por la ventana de Madrid una entrevista extensa en la que se abordará en muchas cuestiones entre ellas la petición de algunos estudiantes de la Universidad que decían señor Ramos dimita

Voz 3 00:35 tiene previsto dimitir

Voz 5 00:45 ya he dicho que en lo que tengo previsto es asegurarnos que esto indonesio no no no no no creo que sea para la comunidad universitaria lo mejor en estos momentos su intención de agotar por tanto el mandato Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 5 01:23 mi intención es continuar con ese proceso de regeneración que empecé hace un año en ponerme a disposición de toda la comunión de los Chicago para que se depuren por supuesto las responsabilidades del pasado volvamos a tener el prestigio que nunca es decir si usted da por concluido el proceso de reestructuración es decir la Curtis

Voz 7 02:02 yo de verdad tengo que pilotará Javier Casal Si lleva una liebre cita con una cuenta de cuántas veces pregunta usted tiene previsto dimitir a cuánta gente le ha preguntado en el último año esto porque

Voz 1751 02:14 la extensísima al día siguiente de esta entrevista La Ventana de Madrid con Javier Casal bueno pues hubo huelga estudiantes y en la pizarra una de la Universidad un mensaje que ponía estudiantes en pie defendiendo la universidad

Voz 8 02:26 porque tengo dos hijos estudiando me parece una indecencia todo lo que está sucediendo puede perjudicar a los estudiantes y ellos están estudiando no sólo Mis hijos todos con esfuerzo con sacrificio y esos valores que nos han transmitido no se pueden

Voz 7 02:48 perder a parte de todo el escándalo que lectura hecho me recomiendas para este caso

Voz 9 02:53 pues mira una novela magnífica además este asunto que está un poquito olvidado que llama Kingsley Amis que es el padre de Martin Amis que mucha gente le conocerá más pues de ahí mi sabéis un autor que me fascina y un creo que su primera creo que su primera novela que se titula o en Casiano las tradujeron como la suerte de Jim que la publicó Destino es una novela muy divertida que transcurren está escrita en los años cincuenta y retrata maravillosamente la mediocridad y la mezquindad del mundo académico como es mucho más importante tener habilidades sociales que talento IMI como la mayoría del tiempo soportar los tejemaneje ECI las intrigas por áreas sólo se puede hacer conocido como un piojo humillaciones mezquindades trepar profesionales y todo eso tratado con un humor delicioso que lo hace soportable tanto para el protagonista que se llama Dixon que es

Voz 3 03:46 no de mis personajes literarios preferidos como para el lector y hay una cosa para los que vais a enfrentar con esta novela que ya os digo que os va a encantar os dejo caer una cosa tiene un final inesperado a diferencia de lo de Pablo Casado con el Supremo este final si es inesperado leer insisto la suerte de Jim de Kingsley Amis maravillosa

Voz 1751 04:07 publicada con destino sí señora esta mañana y sólo se habla del derbi más empezó hablando del derbi de ayer que fue muy tibio no querían que acabó con un empate no bueno pero es que queremos hablar de los jugadores del Leganés que ganaron al Barça dos a uno goles de de Ferrari de Óscar que gusto da cuando el pez pequeño se come al grande

Voz 12 04:39 es algo distante el código ocho segunda parte

Voz 1751 05:09 a veces los milagros suceden ocurre se manifiestan en un campo de fútbol

Voz 7 05:15 qué del Madrid descubrir cómo se nota que te gusta cuando a él Balza lo quema como lo disfruta has pillado me oye pues cuando

Voz 9 05:23 me dijiste que vamos a hablar de esto se me vino a la cabeza una novela que Melilla este verano que me encantó si se llama un talento natural la escrito Ros Rising era publicado Seix Barral en principio te la vendían

Voz 7 05:36 como una novela donde te contaban

Voz 9 05:39 lo difícil que es ser gay en el mundo del fútbol profesional etcétera yo lo decir que a mí lo que más me sorprende las que más aprendí porque yo de maricón pero tampoco tengo que aprender mucho lo tengo bastante avanzado pero sí aprendimos el inmenso descubrió sea lo duro que es ser jugador de fútbol profesional en un equipo de Liga regional en este caso inglesa no como en realidad de conocemos las vidas y las fortunas de los grandes jugadores de Primera Press gente que está ahí en Segunda en Tercera en categorías regionales y están ahí luchando con mira acciones precariedad Otero de mala muerte cada semana miedo horrendo a las lesiones que destrozan la carrera que tú esperas que vaya más allá miedo a caer en desgracia frente a los pagos a los fans entonces cuando cuando los hablen de la épica de los equipos pequeños como tú decías ahora con el Leganés yo recomiendo que leáis esta novela porque es sobre todo

Voz 1 06:35 la novela sobre futbolistas sobreros

Voz 9 06:37 ID el miedo que tienen a que el éxito les regate y les deje tirados en en una zona fuera el área me ha me han me encantó la novela de verdad un talento natural de Ros Rising en seis Barral e incluso a mí que no me interesa nada el fútbol me dio una lección de vida de fútbol ir de ir algo que nunca hubiera imaginado que sucedía hay que un libro como hacen los buenos te lo ilumine toda la muestra

Voz 9 07:17 la granja precioso muy ciudadanos que que espero que haya hecho las delicias de ella Arrimadas

Voz 1751 07:22 bueno hasta aquí la hable terapia y aplicamos a las protagonistas de la semana en Madrid ahora es el turno de escuchar vuestras notas de voz las calles mandado al seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis para la primera voz vamos a necesitar un tutorial

Voz 14 07:41 cinco consejos para aprender a cantar bien hola cómo estás tú saluda Valkirias rusas número uno mantengan la boca bien abierta cuando estés cantando

Voz 1751 07:52 esto vale ya es importante es Valeria rosas una youtuber que da consejos sobre cómo aprender a cantar vienen un vídeo que supera las cuatro millones de visualizaciones bueno Valeria cree que es muy importante saber usar la lengua cosa que aquí coincidimos plenamente totalmente tú crees que en un karaoke que es un ecosistema en el que se debe cantar bien no es un lugar al que se tiene que ir a desafinada dar el cante

Voz 3 08:13 es que el mundo se divide en dos clases de personas a los karaokes en los que vamos a ponernos en evidencia a cantar muy de amor de Camilo Sesto hilos que van a hacer algo profesional y te dejan sentaba en el sitio avergonzado porque dan cada anotó en su sitio Stop debería estar prohibido

Voz 1751 08:29 las dos Españas hola Bob Aimar

Voz 15 08:32 eh y estaba pensando en la gente esta que va a los karaokes Si en vez de cantar mal como todo el mundo canta muy bien eh no sé creo que no deberían hacerlo crees que les les podrías recomendar algún libro para que dejen de hacerlo

Voz 3 08:47 a muerte contigo de Mar es que justo lo que acaba de decir no hay derecho uno o que hacer el ridículo no va a exhibirse esto no es Haute pero mira para la gente está que no ha entendido la mecánica de karaoke y que cree que tiene que ir a recomendar un libro fantástico que se llama Éste es el mar es una novela escrita por Mariana Enríquez que no tiene nada que ver conmigo son la escritora argentina estupenda y está publicado por Literatura Random House es una novela donde sobre todo deja claro esto sillones de karaoke que hay que tener muchísimo cuidado con cantar bien porque la novela nos habla de cómo las musas

Voz 9 09:26 se encargan de crear estrellas malditas leyendas del

Voz 3 09:30 de la música pop para luego destruirlas y hacerlas eternas entonces ojito con empezaran un karaoke cantando Fenômeno la luego Petar lo bastantes era un ídolo juvenil idea ahí a caer en las manos de los protagonistas de la novela de Mariana Enríquez hay sólo un paso eh que te digo que esa novela debería ser obligatoria en la academia de OT Noemí Galera si meses escuchando por favor

Voz 1751 09:54 este es el mar este eso alemán

Voz 3 09:57 Enríquez maravillosa la siguiente consulta

Voz 1751 10:00 Iker con el hecho de saber cuándo aplaudir aplaudir cuando no te van a a escuchar tiene algún sentido

Voz 16 10:06 hola soy Pelayo que libro les recomendaría a las

Voz 7 10:09 gente que aplaude cuando el avión aterrizó

Voz 17 10:13 hola Pelayo eh

Voz 3 10:15 imagino que has vivido esta experiencia tan dura en tu vida y me solidifique contigo mira sólo hoy en va a ser una recomendación muy breve

Voz 1 10:25 ya te digo si no más que dos

Voz 3 10:28 es que es el el no no es un solo libro pero creo que es fundamental para esta gente debería venderse en todas las librerías duro puerto cual Theo va en avión Ile arrancan los brazos

Voz 7 10:42 no no no no es muy conocido de toda la colección de Theo este allí tengo te en la escuela pero el otro el de Le arrancar dio buena viene de arrancan los brazos

Voz 3 10:50 es un libro buenísimo para toda esa gente que aplaude al aterrizar el avión vamos con la siguiente consulta dale hay

Voz 18 10:58 la voz eh yo tengo un problema y es que siempre llego tarde los sitios que da igual que vaya a la otra punta era ciudad que abajo al barrio que calculo que tardó media hora entonces siempre que tengo que ir lejos Diego siempre dar sino que me recomendarías leer para esto

Voz 3 11:12 estás mucho en Madrid seguro ya pero esta muchacha no tiene vergüenza porque está muy

Voz 7 11:17 a ver es recibido ya que la semana muy bien la la la gente es indignante porque

Voz 3 11:23 cada estrato mal un poco vamos a ver esta muchacha porque tú no eres que ha quedado con esta muchacha problema hija y siempre llego tarde Luca calculó bien vamos a ver si tuvieras un problema a veces llegaría muy pronto y a veces llegaría a estar de no sería problema de cálculo la gente que dice tengo un problema para calcular el tiempo porque siempre llega tarde de porque si tuviera o programar un problema real para calcular el tiempo a llegaría muy temprano sin embargo no es lo que sucede Puri Beltrán estás defendiendo la oyente poco yo tan

Voz 7 11:52 ha sido la oyente porque yo también he llegado tarde como todo el mundo con las estaciones cortadas con él

Voz 3 11:58 así que con es imposible vale pero en todos los problemas de cálculo con el tiempo porque no llegas muy pronto vale esto ya mira yo sólo diez una cosa argumentada está oyente a la quemando un cariño enorme y quiero decir que hacía Elena que no tiene vergüenza era para hacer un chascarrillo dominical pero seguro que ya lo lleva muy mal esto sino los llevarían me consultorio Purito se la gente llamar a mi consultorio es la la solución desesperada que te lleve

Voz 7 12:25 lo he intentado todo esto es la última opción es la última cien Teo se arranca los Brad no

Voz 3 12:31 en este caso les recomendara un poema muy bonito de Gloria Fuertes amo buen estos al del libro Historia de gloria a amor humor y desamor que publicó en su momento cátedra y que además tiene un prólogo maravilloso puede emita de Gloria Fuertes es muy breve y es muy bonito dice se lo que es el tiempo se titula dice se lo que es el tiempo por eso no puedo perderlo explicando Otelo