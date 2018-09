Iturralde González explica la polémica de las manos

Voz 1621

00:30

que terminó marcando Banega y también de la mano de Kiko Olivas que hemos visto esta misma tarde en el estadio de la cerámica la verdad es que son tres manos pero son tres manos diferentes no la aclaración se la va a dar el Comité Técnico de Árbitros fácil pero cierto nuestra mal Pedro en aquel eh educadamente estás bien pero lo que tampoco entiendo porque hay que publicarlo en redes sociales hombre lobo dices lo pides como aclaración no como no como acusación qué es lo que realmente no sé pero sí sí es una aclaración a través de redes sociales es una acusación pero eso no quiere decir que eso es interesante lo voy a hacer a posteriori siempre el Atlético de Madrid decir hemos pedido está clara tienen los has dicho es el Comité Técnico de Árbitros los ha dicho esto bueno aclaraciones en principio siendo justos los pareja mal Iturralde es meterme a jugar a sede del Comité Técnico de Árbitros es lo están dirigiendo muy bien el la mano del Eibar como han puso en el tuit que han puesto la foto y la mano de Casemiro hay una circunstancia muy clara en el punto seis de la circular número cuatro del Comité Técnico de Árbitros que eso es donde se reunieron los árbitros en el segundo apartado viene la distancia entre el adversario y el balón está clarísimo la de Casemiro la distancia entre el centro de Koke el Casemiro es un metro la distancia entre Navas el jugador del Eibar que lo con José Ángel Cote es más de seis metros es decir la distancia lo ha vuelto a repetir hoy en Carrusel la mano de Casemiro si el centro viene de diez quince metros y no la quita el penalti la misma mano es penalti porque la acción eso es es decir el aún metro tú si tiene la mano de forma natural a un metro no la puedes quitar pero si bien el balón desde diez metros la puedes quitar dices va yo la tengo de manera natural no la quiero quitar es mano también la de en Valladolid contra él de Villarreal contra el Villarreal el jugador saltando libros al saltar coge la mano la pone en una posición nacional ocupando un espacio y aunque esté a metro y medio ahí sí que está ocupando un espacio natural son tres manos que igual para la gente no formada pueden ser iguales pero para la gente que controla un poco de lo que es el hilo que te da la UEFA que te da como ya digo dar visos en cuanto a la distinción de las manos punible sino punibles son muy claras que son tres manos totalmente diferentes