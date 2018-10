El emotivo grito que escuchó Jon Rahm antes de dar el golpe ganador contra Tiger Woods

Voz 1375 00:00 está ahí después de haber dado ciento cincuenta mil entrevistas el eh el golfista español Jon Rahm que era importante para él porque no había empezado con buen pie necesitaba sacarse la espina

Voz 1 00:09 de una victoria en la Ryder en la jornada decisiva y encima contra Tiger Bud y está por ahí a esta hora de la noche también hola Jon Rahm muy buena

Voz 2 00:17 muchas gracias cómo estás hombre cómo estás un poco cansado ha habido

Voz 3 00:23 ha habido muchas muchas emociones que han fluido hay muchas mucha adrenalina en la verdad que ahora

Voz 2 00:29 pido un poco el bajón ahora que estoy más calmado hoy el día más feliz de tu carrera

Voz 3 00:34 digamos que el día más especial de mi carrera deportiva así más feliz no porque vio ganar mi primer torneo fue muy especial pero esto es diferente no es de verdad el momento más especial me creía deportiva sin ninguna duda

Voz 1375 00:46 estábamos todos pegados a la tele John viendo viendo es sepa de ese partido con taller Bud y cuando las invocado te has te has te has olvidado que estaba Tiger ahí no

Voz 3 00:54 sí la verdad es que uno de los trucos que ha hecho que vaya durante todo el día era no mirar ir Hinault ver aparecer que es ayudarnos era como que estaba jugando contra un americano cualquiera de ellas para no oí eso Mydoom poco y al final pues si no no me he dado cuenta de que eh bueno él estaba ahí no al final hay que hay que hay que vestirse ella hay que experimentar todas esas emociones sí toda la atención que llevaba de todo el día los nervios han salido y

Voz 1375 01:18 osea tanto tiempo deseando jugar con Tiger Woods y cuando juegas lo mejor era pensar que no era Tiger Woods

Voz 2 01:25 hoy sí porque había quedar oye de quién te has aquí

Voz 1375 01:29 dado cuando has metido ese Paddy cuando ya ha confirmado que hagan a Europa John

Voz 3 01:33 bueno cuando me metió ese Fat había un ha habido un algún español algún fan español Seve justo antes de que yo después hepáticas de Pando hoy así que bueno que bueno que acaba mayormente sede el equipo entero Petite que se que está ahí con sedes ahora mismo dándome ánimos no que falleció hace hace poco más de un mes ha habido mucha gente la que me he acordado pero bueno yo hizo los aquí presentes cuando todo el público español que venía

Voz 1375 01:59 la verdad agradezco a todos los femenina fue habido casi trescientas mil personas durante todo el fin de semana que él que les dices a los oyentes de la SER para para terminar John qué le dices a los que te están escuchando y a los que cada día más vuelven aficionarse al voz al golf porque ese fue Severiano que hoy se ha visto desde arriba Se marchó Olazábal pero aparece Jon Rahm a esos a los que ahora se agarran los nuevos aficionados que les dices

Voz 3 02:20 que vean que ve en la Ryder que sea afición el que de verdad merece la pena no es fútbol pero un espectáculo como el de esta semana no hay en ningún lado y poder hago es lo que es así que esa afición y que dejó a que es muy divertido

Voz 1375 02:32 no lo hizo alto Athletic en el Camp Nou tampoco eh

Voz 3 02:35 tengo que bajo ello por lo que no me enteré hasta que me dijeron que íbamos uno cero o cero uno grande no me he enterado hasta el final que habíamos empatado así que entre comillas la defunción del empate no fueron la alegría de hombre de sacarle un punto al Barça en estado es es todo un orgullo para todos

Voz 1375 02:50 no es fútbol pero el gol no es la Liga es Jon Rahm que hoy ha contribuido a darles a Ryder capa Europa que sigue siendo el campeón después de arrebatarle el título que hace dos años ganó Estados Unidos John un abrazo muy fuerte y felicidades