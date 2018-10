Alejandro Valverde: "Ha costado muchísimo pero al final se ha conseguido"

Voz 0470 00:00 Íñigo Marquínez muy buenas y pocas más

Voz 0802 00:02 tanto como está muy buenas maneras de verdad te oido luego también eh

Voz 0470 00:05 en en Carrusel contarlo que mira que narraba hazañas el ciclismo la de hoy ha sido muy especiales

Voz 0802 00:09 porque se lo merece porque el ciclismo estaba en deuda con este corredor iba con este chaval pero es que tiene treinta y ocho años y la verdad es que lo estaba buscando ha ganado como le faltaba este maillot yo no he visto en mi vida celebrar y fíjate que contado victorias él celebrar de la manera que había hecho un triunfo lógicamente es un campeonato del mundo pero lo ha hecho una ilusión tremenda al César lo que es del César César en este caso es una Alejandro Valverde que arropado perfectamente por una selección española que cerró a currar el de qué manera bueno pues ha conseguido el que todo el mundo del deporte se ha rendido ante un corredor que es que está yo diría irrepetible Ike

Voz 0470 00:47 está ahora mismo al lado de Borja Cuadrado no sé en qué condiciones porque lleva una tarde y una noche el está mojando por ahí para tirar a la piscina está escaseando ir de momento esa cautivo para atenderlos en el carrusel en la Ser hola Borja esta pole con Alejandro no ha muy buena está el Manu buenas noches si estamos con el campeón del mundo Alejandro Valverde a estas horas ya de la noche Alejandro que está por aquí abrazando buenas noches hola buenas noches y la pregunta es cuántos miembros del equipo faltan porque

Voz 0072 01:12 era al agua de la piscina del hotel tú has caído al agua o todavía no todavía no por eso ahora mismo está viviendo una una llave de la habitación paso para que esconde

Voz 0470 01:21 m por aquí me la habitación rápido bueno pues te escucha mano en sintonía de Carrusel deportivo Alejandro Valverde Hola Alejandro buenas noches Zavala buenas noches lo que te ha costado ponerte un maillot arcoiris eh

Voz 0072 01:33 sí la verdad que ha costado muchísimo oí miran al final ACS ha conseguido

Voz 1375 01:38 de de todas las felicitaciones que ha recibido hoy cuál es la que más te ha hecho

Voz 0072 01:46 todas en especial no sabría decirte ahora mismo una pero todas tienen Suu subespecie

Voz 0470 01:53 yo por ejemplo de tu equipo te han felicitado Nairo Quintana y Mikel Landa

Voz 0072 01:59 se ha felicitado ahí directamente cuando hemos terminado hilo es que tengo hace ya tiempo tenía seiscientos y pico mensajes pero bueno ahora no lo sé

Voz 1375 02:09 seiscientos y pico hace un rato ahora igual tienen mil quinientos

Voz 0072 02:14 directamente tapado por teléfono porque no no no puedo atender ya me gustaría pero tremendo tener me quiero felicitar a todo el mundo que me ha mandado mensajes ideas

Voz 1375 02:23 la gracia hace ya poco a poco quiere respondiendo ahí sí que te ha dicho algo Peter Sagan no que te ha colgado la medalla de oro el que había ganado los últimos tres mundiales que te ha dicho Peter Sagan

Voz 0072 02:32 no lo que estaba muy contento de que haya sido yo el su relevo de de campeón del mundo que que si no era él pues bueno cantado

Voz 1375 02:41 de que fuese ello oye cuando has visto que ibas tú con un grupo de cuatro y que tú eras el más rápido de que Ike Ike se te ponía la etapa ahí eras consciente de que de que estaba cerca el oro

Voz 0072 02:56 sí era consciente de que lo podía conseguir también que lo podía perder pero que no podía conseguir Si hemos estado y luchando hasta último momento oí y mira al final

Voz 0470 03:09 estamos con el mayor ha llegado con Barrett con Bud Si con Mullen que ha sido ha sido

Voz 1375 03:14 los últimos cuatro después de doscientos sesenta y cinco kilómetros hasta Innsbruck desde muy lejos el equipo está perfecto ha salido hoy la estrategia ha salido perfecta no

Voz 0072 03:25 si no no de equipo ha estado de diez la verdad que quieren felicitar de primero al último para ir sin pinganillos la verdad que es todo mucho más difícil porque había momentos que no teníamos ni idea cómo iban a carrera pero tenía ya tanta plena tanta confianza en todos ellos que si yo la verdad que me preocupa o de la carrera me dedicaba a rodar en el pelotón

Voz 0470 03:45 sí pero no mucho más

Voz 0072 03:48 deben cuando íbamos hablando Yettaw cómo hacemos esto lo otro y unos entendíamos perfecto y miga ha salido todo redondo

Voz 0470 03:56 salió todo pero vamos oye te hoy el viernes en el Larguero eh con Yago de Vega decías estabas prácticamente recuperado de la Vuelta que estabas con buenas sensaciones hoy cuando te has levantado por la mañana con e intuye que podía ser el día en el que el que sería es campeón del mundo o no se te pasa por la cabeza

Voz 0072 04:13 bueno medio medios intuía que podía ser campeón del mundo pero bueno está claro que esto es una carrera muy difícil que mira tengo aquí

Voz 1 04:24 esta se complica tiene hasta en Castroviejo Omar Fraile Jon Izaguirre con algunos no demasiada ropa Icon en cuanto al final de Alejandro en el fondo de la piscina Alejandro cómo ves tú es todo aquí unos minutos

Voz 0072 04:37 es muy complicado pero creo que no me había escapado

Voz 0470 04:41 oye diré que dile que te miren a Borja dile que tienen a Borja Fraile pero no lo llevamos a la oye Alejandro

Voz 1 04:49 bueno qué muchísimas gracias lleven llevársela quieren llevar a la ópera pero según la vejez segundo Alejandro Valverde segundo bueno se con Alejandro Valverde el Estebas Manu Vázquez el pobre va a acabar en la piscina a estas horas de la noche imagínate aquí en un pueblecito de los Alpes yo no quiero ni imaginarme que se ponga mano IQS que no pueda lucir el maillot arco iris en el Lombardía que es la carrera que afrontar dentro de unos días que va a ser la primera con la que más Coronel Piris así que a ver si esta entrevista en el de no sirve de poseso de algún ejemplo para que alguno acabe damnificado como Omar Fraile compañía como

Voz 0470 05:22 se suele decir son las cosas del director Alejandro Valverde ha sido secuestrado iba a acabar en la piscina y ten cuidado no sabes tú irás también Borja

Voz 1 05:31 Godín siguen desoyó en cuanto deje el micrófono porque por lo menos el material creo que lo van a respetar pero Mino

Voz 1375 05:36 Alejandro Valverde que se lo llevaban a la piscina secuestrado por los compañeros de equipo que hoy han hecho que un español consiga su medalla de oro después de que desde dos mil cuatro no hubiésemos vuelto a ganarla un Alejandro Valverde que jo Sala merecía eh sólo por insistencia más que merecido llevaba dos platas y cuatro bronces y hoy ha sido su primer oro desde dos mil cuatro cuando lo ganó Óscar Freire que está por ahí hola Óscar muy buenas

Voz 2 06:02 hola buenas noches rabo

Voz 1375 06:05 en un poquito en conseguir otro ciclista español lo que tú lograste hace catorce años eh

Voz 3 06:10 pero se lo merecía mucho no que probablemente le viene mejor ganarla ahora que no que no hace unos años no porque sabe pues ahora lo lo difícil que es sobretodo como lo va como va a llevar el año que viene no yo creo que es todo un orgullo llevar tanto en el momento claro que lo lo que les faltaba no con con su trayectoria con un con con todas sus victorias fuera la más esperada no yo creo que le ha llegado en el mejor momento cuando uno pues sabe que puede conseguir que la consigue hiciera cuenta de que bueno pues que la lleva persiguiendo toda su

Voz 0470 06:48 ahora tú no sé cuántos años ganaste el día

Voz 1375 06:50 dos mil cuatro en la gana con XXXVIII en ese es tremendo

Voz 2 06:56 prácticamente desde

Voz 3 06:57 desde que tiene de bueno

Voz 4 06:59 las a profesionales aconsejan los museos muchísimas historias lo que pasa

Voz 3 07:02 que que bueno pues el Mundial el pues daba bueno pues no no conseguía no pegaba siempre al al al poste nunca conseguía meter el gol pero bueno en esta ocasión era el máximo favorito y probablemente ser el máximo favorito pues se pone mucho más difícil no oí ha respondido ha sido el mejor sin duda ha corrido muy bien con con mucha frialdad y sobre todo pues no nos aquí buscado en ningún momento de de la carrera no y eso ha hecho que que bueno pues que pueda conseguir la victoria con relativamente facilidad no porque siempre es muy difícil pero creo que lo controló en todo momento la selección española ayer pues esa parte final sabía que lo tenía que hacer como como lo ha hecho

Voz 0470 07:47 pues de campeón del mundo campeón del mundo

Voz 1375 07:49 día en el que el ciclismo ha brillado fíjate que están saliendo bobas promesa así nuevos corredores pero que un veteranísimo de XXXVIII como Alejandro Valverde esto es muy bueno va ciclismo también que un español del mundo luzca ese maillot arcoiris que tú lucir durante tres años que se siente con ese maillot de campeón del mundo Óscar

Voz 3 08:05 pues el virus no en porque no sólo es el día que lo gana sino pues al año siguiente cada día que lo llevas pues es el el único corredor no y eso pues hace especial no dentro del pelotón yo creo que ya es un corredor especial porque bueno pues ha sido número uno Dunn durante muchos años pero creo que a nivel personal pues uno mismo pues se siente diferente no oí probablemente era lo que le lo que le faltaba a nivel personal yo creo que

Voz 5 08:37 a ella puede dejar el ciclismo común

Voz 3 08:39 o con muchísima tranquilidad porque primero también lo podía hacer pero ahora ya a nivel personal bueno yo creo que ha conseguido lo lo lo mejor que puede conseguir un ciclista no estar satisfecho con lo que ha hecho en su carrera deportiva ahí está más que satisfecho

Voz 1375 08:56 bueno pues Óscar Freire el que fue campeón del mundo tres veces eh no sé si te imaginas algún corredor español haciendo lo que tú hiciste tres veces eh muy difícil ganar tres Mundiales fíjate lo que le ha costado a Alejandro ganar uno imagínate ganarlo tres veces que es casi

Voz 6 09:08 pues sí yo no conseguí pues que parezca muy fácil no con veintitrés años luego con veinticinco hoy el segundo hiló con veintisiete al tercero no un poco como como como está haciendo saga no pero luego no pude conseguir un cuarto mundial por eso cuando se consiguen pues parece muy fácil si cuando no llegan muy disciplinada de Valverde en el caso de volverte pues bueno pues flacos

Voz 0470 09:33 sí lo ahora en su parte final de su carrera deportiva

Voz 1375 09:36 Óscar Freire un placer escucharte y gracias por estar en sintonía a la Cadena Ser

Voz 0470 09:41 un placer igualmente fuera del campeón del mundo ha de hacer catorce años al campeón del mundo de hoy Alejandro Valverde que debe estar nadando por ahí con con no sé cuantos compañeros Marquínez y ahora dónde está el techo de Alejandro Valverde que cese retira hago XXXVIII campeón del mundo ahora que hace

Voz 0802 09:58 a ver lo que tiene que hacer es lucir el maillot arcoiris la próxima temporada pasada temporada no está porque ya al final de temporada va a llegar las clásicas del Giro de Lombardía además a iba a estrenar el maillot luego tiene que lucir con todo el orgullo del mundo y luego ya veremos el año que vienen mundiales en Jos ahí él yo creo que va ah no va a correr dos grandes como ha hecho en estos últimos años se va a dedicar alguna posiblemente la Vuelta a España pero bueno vamos a esperar a Josep porque como continúe con esta gasolineros puede otra otra sorpresa tremenda fíjate déjame decirte sólo que la verdad es que es una carrera del Mundial me parece la más bonita de toda la temporada pero es rara porque se corren equipo de pero sólo uno en sólo uno sube y sólo uno es el campeón del mundo y aún así sabiendo que no son campeones del mundo lo han celebrado todos los componentes de la selección española como ser Maillot hubiera sido para ello está bien sí señor