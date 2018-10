Jesús Gallego: "Lopetegui tiene cara de preocupado"

Voz 2 00:00 Carrusel deportivo que ha de nacer

Voz 1670 00:09 está colgada en la cuenta de Twitter de Carrusel Deportivo por cierto la foto el momento en el que se llevan a Valverde los compañeros cuando estamos entrevistador está junto a ya Borja Cuadrado acabábamos de colgar la foto momento con el audio en el que se llevan a Valverde para tirarlo a la a la piscina bueno estáis todo Sport hoy vamos a hablar de el de la resaca del fin de semana de fútbol y de todo lo que ha pasado pero que os han volado más del día la Ryder lo de Alejandro Valverde o habéis estado pendiente sólo del fútbol

Voz 3 00:39 a mí lo de Valverde perdón que empieza a miro de Valverde

Voz 0458 00:41 porque con treinta y ocho años y mucha pero entrenador del Barça Alejandro Alejandro Ernesto me sorprendió ayer pero para mal no pero digo que que que me parece que

Voz 3 00:51 tiene que son el maillot arcoiris claro es que llegar

Voz 0458 00:54 llegar con treinta y ocho años con el hambre de competir algo con esa espinita clavada siendo uno de los mejores de la temporada hemos demostró la vuelta al duro soy a mí me parece tiene un mérito descomunal domingo buenísimo ha caído a la piscina y merecido lo tiene también de la Carrasco en la en la pera pero es verdad que lo de Alejandro Valverde los dos últimos kilómetros ha tenido un matiz muy especial porque ejerció despistar prácticamente de ciclismo en pista porque como era el favorito los últimos kilómetros nadie la querido meter un relevo ni Román Bardem y Puig que venía muy bien y además Tondo Mullen que ha enganchado ha tenido un control de la situación hasta el final para para para atacar a trescientos cincuenta metros que dices vaya templo detenido el el tío no hiló la historia de superación hace un año se destroza la rodilla en el Tour Easy con Federer siempre aparecía al final ya no sólo ha vuelto sino como ha vuelto

Voz 1576 01:39 sí yo además de de Valverde todo yo me quedo con el bronce de la chica de baloncesto porque tiene mucho mérito No somos más acostumbrado pero tres medallas en Mundiales con con lo igualado que está ese deporte sobre todo en categoría femenina tiene mucho mérito sin bajarse del podio en seis años después de no haber empezado bien haber perdido con Bélgica haber digo que Hall un partido más de octavos de final ayer el disgusto que lo tuvieron hasta el último cuarto y luego al final perdieron los tres levantarse y ganar el partido

Voz 4 02:07 en un palmarés puede causar tengo curiosidad por ver con qué se queda Antón

Voz 3 02:11 en fin de semana a mí me ha gustado en la radio

Voz 4 02:13 me gusta de verdad estaba aquí en la radio justo después del gallinero últimos veinticinco kilómetros y me ha gustado Alejandro Valverde pero que tiene mucho mérito me gusta

Voz 5 02:21 vaya Domingo para mañana que sufrimiento

Voz 1646 02:25 el fútbol era la la la verdad que la la la verdad que la gonna la jornada de hoy era mandarla a la jornada del era para verlo hoy ante Gran Pallars

Voz 0985 02:36 es lo tuyo es más para mañana ha sido una fin de semana completó porque es su campaña a favor de

Voz 6 02:43 inicios Antonio

Voz 0985 02:45 ha surtido efecto sabios campaña Alá promovido por todas las plataformas en las que participa y hay que felicitarle

Voz 1646 02:53 ellas se llevó por delante a Mariano pero bueno

Voz 0985 02:56 varias son barco consiguió que beneficios pasara por delante de Mariano

Voz 3 02:59 no hay partidos que Mariano si lo cambió mucho

Voz 1995 03:02 sí

Voz 5 03:03 horas antes de entrar en el debate sí que crea estoy perdón que que que os recomiendo que veáis un final de Ryder Cup porque como decía Jon Rahm con permiso del fútbol que lo acapara todo es un acontecimiento deportivo absolutamente increíble donde previamente

Voz 0458 03:20 las

Voz 5 03:20 y el juego en equipo y la Unión El Vestuario el todos a una es sinceramente increíbles el tercer evento deportivo más seguido en el mundo por detrás de la final del Mundial de los JJOO saca no estamos hablando de ninguna tonta

Voz 0458 03:36 ha habido trescientas mil personas mil personas

Voz 1375 03:39 mil personas en el campo

Voz 1576 03:41 por de frío Norte portugués como lo celebran

Voz 4 03:44 el mirándose al público o no estaba

Voz 1576 03:47 en enloquecido nos dijo que no ve nunca hola

Voz 3 03:49 jamás mira que vemos deporte sacar el poco rato que te colibrí encima de deporte oveja más gol bueno es que nos hemos visto casi entera

Voz 5 03:57 se es salgo salgo emocionante y además de las comentaba con Juanmi es otro detalle más Sergio García se ha convertido en el jugador que más puntos ha conseguido la historia de la tierra

Voz 0514 04:08 por encima de Nick Faldo sea tenemos la su

Voz 5 04:11 arte encima hay cinco y medio no reúne español veinticinco puntos y medio que ha conseguido el el que más puntos ha conseguido en la historia

Voz 3 04:18 si se pone la camiseta de Europa y bueno pues la verdad es que para que luego los dicen los oyentes es que la ley de fútbol a mucho menos fue aquí estamos todos y lo que ha dicho también Dani de bueno

Voz 4 04:32 ha dicho lo dicho lo encantados al todo lo que sea polideportivo Torralbo Iturralde pitó habla esto tampoco le gusta la Fórmula uno

Voz 0514 04:43 de te rabia me quedo porque quiere todos lo defiende que a mí me queda todo el fin de semana que es llevo escuchando y traje de no no llevo llevo cogemos instalando siete Leo llevo escuchando siete jornadas a todos los periodistas no es que los que nos dijeron creo que nos dijeron es decir había sido una hora a un a un curso de bar y creéis que tenéis un máster si a la séptima jornada ACB hasta que no tenéis ni más Nick Clegg

Voz 3 05:05 vale para lo que vamos al vamos al lío que sigue tenéis todo muchas ganas

Voz 1375 05:13 a hablar ha comunicado el Atlético de Madrid esta tarde esto porque era lo último eh es un comunicado en el que el Atlético de Madrid y duda de la manera en la que se utiliza el bar digamos que poner la lupa dice perfecto oye aceptamos pulpo como animal

Voz 1670 05:29 la compañía pero por ejemplo dice el Atlético de Madrid

Voz 1375 05:32 la mano de Casemiro por qué no se revisa por qué no va el árbitro a revisar la jugada y si tienen alguna duda que no tenía ninguna duda porque por ejemplo dice el Atlético en el Eibar Sevilla mano de Cote después de un centro de Jesús Navas y segundo en el Villarreal Valladolid esta tarde en mano de Kiko Olivas después de un remate en un córner y lo que dicen es porque no se revisa la jugada de Casemiro en el derbi de ayer eh

Voz 4 05:56 Antón voy a empezar un segundo he preguntado en la Federación los tres casos que pone el Atlético de Madrid en su tuit Estrada Fernández en el partido Éibar Sevilla pita mano Ile comunica al árbitro que está en el BOR he visto mano concierto que es voluntaria pito penalti el señor que está en televisión la hice de acuerdo hace corresponde lo que has dicho soy un manifiesto penalti a ciertas en el partido del Bernabéu Martínez Munuera le dice al que están viendo el partido por televisión provisto de Casemiro no es penalti es involuntaria el que lo ve en televisión considera que no tiene corregirle que es lo que dice el árbitro ocurre y que por tanto se continúa jugando

Voz 3 06:33 porque dice el árbitro yo ya la he visto la he visto

Voz 4 06:36 de Casemiro no despega no tengo claro el en directo lo ve hay una comunicación permanente sino me corrige Iturralde entre el alma y el que está en el BOR labores de Casemiro la he visto el dos el barro no el Bores la sala donde se ve el VAR

Voz 1646 06:49 es en la sala entonces claro usted hizo bien

Voz 3 06:52 el viene el único con Iturralde

Voz 4 06:56 y luego en la otra jugada que pone el Atlético de Madrid que es la del Villarreal

Voz 0514 06:59 Liz directamente el árbitro le

Voz 4 07:02 comunica al que lo está viendo por televisión que no ha visto la jugada no lo he visto no sé qué ha pasado me pillaba bien no va a la y le dicen pues vete a haberlo porque es penalti

Voz 0514 07:12 tienes que verlo va a verlo y lo pita eso es todo

Voz 4 07:15 lo último

Voz 1646 07:17 dicen el tiempo último te has venido a así no perdona a ver lo que dice la eso sí correcto y te haberlo que merece la pena que el salario medio no le comunican que espera el pavimento expresa que saca el libro no

Voz 3 07:28 dicho lo dicho a mí me sorprende que saque este comunicado el Atlético de Madrid no digo que tenga razón o que no la tenga simplemente

Voz 1375 07:34 One o una especie de aviso dice no señores el Comité Técnico de árbitro que ese país que no estoy de acuerdo en cómo en este campo si se utiliza el bar por qué en este campo no porque en este campo sí por que en el derbi no porque unas jugadas el árbitro las revisa y en el derbi no de ahí no solamente esa jugada polémica sino también una posible expulsión de Ramos que tampoco es entrar de oficio bueno el Atlético digamos que no sale muy contento más que quejarse por el arbitraje ayer el colegiado en el partido lo que dice es porque no entiendo porqué en unos casos utiliza el bar y en otros no

Voz 1576 08:05 Derio para la en este campo Shiva

Voz 1375 08:08 lo que no

Voz 3 08:10 función en según qué estadios bueno por cierto yo estaba viendo el Villarreal Valladolid vergonzoso que no haya una repetición de un bar de segunda división de una realización de tercera regional

Voz 1375 08:21 no hay una repetición en la tele en el partido viéndolo pero tú sal lamentable en el fuera de juego que el anulan el segundo gol al Valladolid que no lo repiten una repetición permitida en el lamentable sin sinceramente que te queda es como diciendo bueno han dicho que no pues será que no pero al hilo de lo que decía el Atlético de Madrid a mí me sorprende en el fondo de la cuestión que dices Iturralde sobre ese comunicado el Atlético el que yo creo

Voz 0514 08:43 lo que piensen que las redes sociales no se están sobrepasando no creo que es el digo no es el método idóneo todos los presidentes y todos los clubs se quejan al Comité Técnico de Árbitros lo hacen por los conductos que tienen que hacer los sobres y luego yo creo que en esas tres jugadas no tiene razón en otras jugadas puede tener pero en esas tres jugadas el bar está bien aplicado

Voz 5 09:05 el protocolo también sí pero puede darse una circunstancia Iturralde es que el árbitro en el campo se equivoque y el señor del Bogart como vosotros decís del bar no les dieran lo que claro o no lo quiere corregir no pero pero puede pasar esto o no

Voz 1646 09:21 de pasar perfectamente eso está más a vamos a partir de la primera

Voz 0514 09:24 a partir de la premisa que todos los árbitros del bar todos todos tienen la directriz de avisar al árbitro solo en algo escandaloso que sea

Voz 1646 09:35 por cien claro vale por esa hay un montón de penalti dos que yo digo pero entonces hay un montón de penaltis que yo digo que para mí es penalti pero no es cien por cien claro el penalti por eso no avisa

Voz 1576 09:44 entonces si tú yo hablaba contigo yo a título

Voz 1646 09:47 pareció roja directa lo que hace Ramos con eso te iba a decir sí sí sí sí entonces tenían podían haber dicho oye

Voz 4 09:54 no es amarilla que es roja que es agresión

Voz 1646 09:57 sí que yo presente el acuerdo para que evocan los dos

Voz 5 10:00 dar también no claro que ellos no estaré

Voz 1646 10:02 Nissan no creen que es por cien por cien clarísima de roja para mí roja porque el ente Metro y le mete un sopapo pelirroja Yanes

Voz 1995 10:09 el campo mide bar

Voz 1646 10:12 por ello son rojas para batir

Voz 1375 10:14 de las manos de los tres casos se compara el Atlético están bien

Voz 1646 10:17 en bien eh

Voz 3 10:19 las eh el sábado el bar sin embargo hay otra acción donde volvió a cantar el bar cuando en la mano de Ramos no entran en tradición

Voz 1646 10:25 la roja en honor con la con la agresión que hay a Koke acorde a que le mete un sopapo es decir una cosa es en disputa

Voz 0514 10:33 este balón que bueno pues vas con el brazo pues tiene un pase pero sin el balón a quince metros de ser de pose de poder ser jugado tú no lo puedes pagar una bofetada un jugador yo esto sí lo vio claro que lo vio no lo digo protagoniza Banega entonces como una agresión para mí para para mí sí es un error del banquero

Voz 1646 10:52 es un error no pero tuvo perdona un poco

Voz 0514 10:54 por eso cuando sale el Comité técnico árbitros como en el Mundial salió colina hacen trampa porque iban a volver a salir con cuatro

Voz 1646 11:01 hadas que han acertado yo quiero que salgan con las cuevas que aunque no es caro falló para ver decir a ver cuál es el criterio que han decidido para avisar

Voz 1576 11:09 jugar para ni el Atlético de Madrid se equivoca en el comunicado poner sencilla razón porque al final no va no va al meollo de la cuestión y es que al final pues una herramienta con más errores o con más acierto especial que lo dirige son los árbitros y el problemas el nivel del arbitraje que hay más Nyman menos porque el codazo yo sé que ahí no pueden traernos una jugada pero

Voz 1646 11:29 plazo de de Sergio Ramos el centro

Voz 1576 11:31 campo a la cabeza de cara a la segunda tarjeta amarilla alta no pita ni falta no problema ahí no puedo ahí no le puso porque es es un problema de nivel arbitral y hay Martínez Munuera ayer está para mí en algunos momentos del partido el derbi muy sobrepasados

Voz 1646 11:47 poner el árbitro del bar Martínez algo

Voz 1375 11:50 González González estreno en el colegio madrileño

Voz 0514 11:53 está en el colegio madrileño el está no él

Voz 1375 11:55 colegio castellanoleonés pero bueno ganadera

Voz 1646 11:59 Madrid dos Vigo pues llevo de Madrid no no permitieron prima Madrid no no creo que no no es estudia estudias

Voz 3 12:07 o sea la impresión que me da y tú es que quién hablaba por ahí ayer donde vamos a mirar hora

Voz 0458 12:12 de dónde se eso

Voz 3 12:15 no faltaba pero que es que no sabía que era árbitro lo haré mi pregunta es

Voz 0458 12:18 a partir de ahora cada vez que un equipo se sienta perjudicado por el bar pasa claro comunicado claro yo yo soy una pregunta es el comunicar Athletic que lo escribe Cerezo aquí eso ocurre ponerlo a Miguel Ángel Gil a Simeone a Godín pero me parece un a

Voz 7 12:32 a mí ya con que reconozca Astún Jesús que sale un equipo perjudicado ayer fue el Atlético de Madrid ha hecho sólo porque jugado mejor pues puede ser políticos puede de Casemiro puede ser puede penalti el penalti por el penalti de Ramos puede ser por el empujón de Casemiro a Jiménez cuando va a empujar puede ser por la roja directa rango puede ser por la segunda tarjeta amarilla Ramos si estoy por cierto

Voz 3 12:54 fondo de la cuestión ayer hizo lo que hizo cámaras

Voz 0458 12:56 Adán el hierro viejo en Carrusel la mano

Voz 1375 12:59 no no no está claro es que la Biblia es decir que que el que él

Voz 4 13:02 el Madrid no ganó ayer empató cero porque nuestro o el Barça equivocó es demasiado no eso es esto ha dicho que resultó porque eso es lo que interpretaba la reconocidos no te he dicho que antes cuidado que se siente perjudicado que tú no con no no es que lo habían perjudicado que se siente perjudicado una roja yo cuando he dicho una roja no hay roja Ramos John yo vamos a ver cuando he dicho yo que en este final jugando dicho digo que ahí hay una roja adictos a esta pregunta

Voz 0985 13:27 claro ahora si crees que fue roja yo creo que fue roja

Voz 4 13:30 es es pena porque lo vale Atlético por eso pero pero fue tan seria y yo no he dicho eso ya te tienes métodos has dicho Iturralde y oficiales

Voz 1375 13:40 para elevar una queja bueno Varela en Twitter

Voz 5 13:42 pero utilizar otros métodos Mario cuáles porque no es por salvar al Atleti de Madrid que creo que se equivoca con el comunicado en eso estoy de acuerdo pero hay otros clubes que utilizan palcos para hablar con presidentes de comités nombres Capello no no no no yo lloro no si yo creo contaría hay muchas maneras si lo contaré

Voz 4 14:06 sí pero hay mucha maneras

Voz 5 14:09 influir en los árbitros hay mucha manera de quejarse de los árbitros ya hay mucha maneras de utilizar eh

Voz 1646 14:15 que otros muchos clubes muchos

Voz 5 14:17 yo no sé qué vamos ahora quiere parece que el Athletic único club porque ha hecho un comunicaba ahora que creo que efectivamente se lo podía haber ahorrado que acaba de su libro de Beckett

Voz 4 14:25 todos todos todos todos se quejan todos Paul siempre si nuestra región nosotros te lo estuvo y tú

Voz 5 14:31 eh si no te llamaba tío te han insinuado te han dicho el día que el días el día que alguien dirá alguien no me ha dicho alguien algo

Voz 0514 14:40 que me lo demuestra porque eso es mentira que todos los clubes

Voz 1646 14:43 se quejan de los arbitrajes vía federativa vía comité tiene que yo digo

Voz 0514 14:48 todos todos estos Henry pero del primero al último desde primera y segunda todos van donde victoriano pero bueno antes vitoriano ahora donde Velasco generalmente sólo van cuando creen que están perjudicadas cuando están beneficiados no no

Voz 0985 15:00 es Eduardo la figura de Megía Dávila la tiene

Voz 0514 15:04 sí

Voz 3 15:05 quién que mira el Villarreal tenía también ha

Voz 1646 15:08 a Valladolid llevaba llevado tiene mil años tiene la tiene el español que está cerca de Tiro haciéndolo muy bien no

Voz 0985 15:16 a calzón no no no no no quizá después había Santa

Voz 1646 15:21 que Valladolid y Roca también del del el del Espanyol también

Voz 1375 15:26 ha sido árbitro pero pero no no nos vayamos el tema que

Voz 3 15:28 es por por centrar el derbi y sobre todo por una cosa y nos vamos a hablar de también nos vamos a hablar de fútbol mete presión al Atlético que es lo que busca meter

Voz 1375 15:36 ha sido como la mete en otros cada uno como quiere efectivas

Voz 3 15:38 pero mi persona

Voz 1576 15:41 más información el club al final lo que ha indignado y lo que he ido según ha ido calentando al final terminan el comunicado es que al final yo no digo

Voz 8 15:49 el Atlético ya no ganado ayer el derbi por él

Voz 1576 15:52 arbitraje pero hay estamos todos de acuerdo podemos estar abordará el una mano nueve mano tal Pride

Voz 0514 15:57 tres o cuatro jugadas que todas

Voz 1576 15:59 pueden haber polémica en torno a que puede perjudicar o no el Atlético de

Voz 4 16:02 sí que durante todo el día se ha pasado con una normalidad absoluta que que que pueda en expulsar que éste si es al revés hay mucho más pues evidentemente eso es lo que Le cabrea comunicado del Atlético de Madrid justo la explicación de Talavera que es informaciones más justa todavía como se ha hablado más de Oblak de Courtois que del árbitro el Atlético de Madrid

Voz 1375 16:22 pone el foco en el tema del mucha la radio le

Voz 4 16:25 la prensa ve los telediarios a la escuadra tarde dice oye es que consideraron Ghazi no lo dice nadie sacó un comunicado Idi que mañana vamos a mandar un correo peregrino al Comité Técnico de Árbitros porque consideramos que una mano en Villarreal que se parece la nuestra el ridículo de comunicado heavy la información de Talavera deja el Atlético de Madrid como un club amateur no no para nada nada en absoluto

Voz 1576 16:48 es en absoluto porque cuando te toca sufrirlo cuando le toca sufrirlo cuando Lucas puede cometer un penalti uno que le da el año pasado en la cara te acuerdas a Sergio Ramos en en un remate de un córner cuando una entrada de Savic que pudo ser perfectamente roja directa Toni es que fue empate en el metropolita llamar Nano escúchame no vía bar pero todo lo que sucedió en ese partido parecía que el Atlético de Madrid tenía que haber devuelto el punto que consiguió aquel día y eso es lo que molesta si para ti y eso no es defender sus intereses

Voz 0985 17:18 ah pero admite es que a veces el Atlético de Madrid hace operaciones un tanto propagandísticas como esta del comunicado o por ejemplo que sabemos de la famosa denuncia que por cierto fue anunciada aquí con declaraciones del propio

Voz 1375 17:31 sí sí

Voz 0985 17:32 de Gil en una Barcelona Gil Marín lo digo Manolito

Voz 1375 17:35 denuncia al Barça que lo explicamos aquí aquí

Voz 0985 17:38 ya denuncia Atala tú que ha seguido asunto de cerca en que ha quedado qué respuesta dada la FIFA

Voz 4 17:43 no porque al final jugador se quedó no no no no no

Voz 1646 17:45 hola hay claro no hubo nada firmado antes

Voz 0985 17:48 de decir que se quedara el Atlético dijo que presentaría una dulce en la FIFA en qué ha quedado

Voz 1375 17:52 cada no no sé nada de la historia de la Historia snowboard

Voz 0985 17:56 la propaganda pero yo era historia que dice el Atlético de Madrid

Voz 1375 17:58 en ese comunicado es porque el árbitro no revisa esa mano de Casemiro hizo vez que explicar por qué el árbitro en este caso le dice a los del bar lo tengo claro

Voz 0514 18:08 es por eso correctora no recordarlo pero el árbitro lo ve no hay un error clarificar Ditroi luego aporta otra esa mano que es a un metro cuando centran la mano está en posición natural y eso no es malo

Voz 1375 18:19 esto es algo que quería gritar el segundo el segundo porque llevo tengo setenta y cinco mensajes durante el fin de semana diciéndome pero esta manos voluntaria pero es que no sé si cuenta la voluntariedad hola involuntaria da están delante de la portería la trayectoria lo no churras de no es que lo que dice la Circular nueva de este año para que la gente sepa cuando discutíamos discutíamos sabiendo cuando es cuando no

Voz 1646 18:39 tú la mano la circular número cuatro en el punto seis de manos el segundo punto importante la distancia entre adversario y el balón balón que llega inesperadamente Ésta es la diferencia entre la mano de Eibar

Voz 0514 18:50 sí

Voz 1646 18:50 que está a diez metros a la mano de Casemiro la mano de Casemiro para que veáis Si llega a centrar Koke a quince

Voz 0514 18:57 metros y Casemiro sigue teniendo la misma mano espero

Voz 1646 18:59 no la quita es penalti porque porque tiene distancia metros trata de Valladolid es diferente porque la de Valladolid el árbitro considera que no está en una posición natural porque salta y ocupa un espacio por lo tanto como el árbitro no la ve en directo el Varley le dice oye que no has visto esta imagen en directo ves

Voz 1375 19:17 del Valladolid en ese caso está cerca está cerca el balón

Voz 1646 19:20 pero estoy no el amarró la mano arriba bueno

Voz 3 19:22 priva pero no estaba

Voz 1646 19:25 con la mano hasta sin embargo el brazo de Casemiro entienden Pekín preocupado esto lo que está pegada al cuerpo es natural pero no está pegas a mano

Voz 5 19:33 Casemiro que hace no ocupa un espacio

Voz 1646 19:36 no no para que ocupe un espacio la

Voz 5 19:38 con Casemiro Iturralde no tiene que tener mano Casemiro y tiene mano

Voz 1646 19:43 a ver a ver Julio César Pulido mira te quiero montón hija de dieciséis años pero que

Voz 8 19:53 a poder clonado Home Banc despacio qué le costaba al árbitro ir a verlo al al esto no está Horford escúchame tampoco que a lo mejor o no por escúchame y tu porque a lo mejor será cuenta que dice muy adecuado como dice Marcos tiene la mano más separado de forma natural entonces lo que queréis es cambiar el protocolo mientras insiste

Voz 1646 20:13 como tocó lo que provocó todo no no no no existe protocolo habrá que jugar como este proceso que no Marcos

Voz 4 20:21 protocolos que existe es verdad árbitro color

Voz 1646 20:23 existe para cuando es un tipo que está central espera sobre otro

Voz 4 20:28 que no que no está sacando documentos

Voz 3 20:30 para él era relevante Iturralde iba a Talavera ojo

Voz 0985 20:35 para estar a la altura tira el protocolo por otro la alarga la más larga espera escucha una les ha roto Colo sirve para Allen Leti no sirve para Ramos

Voz 1576 20:42 no pero ya no solo espera espera ser respuesta perdona vale

Voz 0985 20:45 aquí no digo porque el proto estamos dando el protocolo con las manos perfecto pero el VAR también afecta al protocolo de que un árbitro del bar decide que Lyng Let merece ser expulsado en cambio otro centro en otro bar Mary dice que Sergio Ramos no merece ser considerar esa acción como posible roja ello estar sorprendidos España

Voz 1646 21:00 a hoy con la alegría es una pregunta pero te voy a explicar nada es muy fácil la respuesta la de la inglés entra al bar

Voz 0514 21:09 porque el árbitro no ve la acción del inglés

Voz 0985 21:12 ha dado al operativo no no no

Voz 1646 21:14 a favor del Barça no porque no ve el codazo del inglés entonces el bar Le dice Le dice oye hay una acción que no has visto por a se esperan hoy cuando el árbitro recordemos que le expulsa en cambio el árbitro velas de Sergio Ramos no no no es me dejáis Lete en la página cuatro del protocolo que el Chanel deja sin Paula Chaves hacen por todo lo que dice la asistente en los en los que el asistente el Erice amonestación el árbitro se lo cree y por lo tanto el bar noventa puestos a la has visto es verdad es que a ver cuándo un impacto cuesta ir a verla cuando una nueva nuestro penalti lo Belenguer que es el si en este caso

Voz 3 21:57 el bar falla porque no le avisa pero claro

Voz 1646 22:00 Alami si en ese caso el bar debería haber Gemma

Voz 8 22:02 al árbitro fíjate del del protocolo falla mira el

Voz 4 22:09 su Cuéllar se llevó por delante creo que ha sido

Voz 1576 22:11 a Sergio León los civil ese penalti absolutamente medular incorrecto

Voz 8 22:18 este es el protocolo es basura no vale para nada el protocolo no vale para nada

Voz 1995 22:23 por qué entonces llaman suele decirle que es penalti si tú tú has visto lo vengo diciendo perdona ahí tenemos el deber no no para el Barça Madrid tú vistiera jugada del otro día del Betis en Girona sigue dando un codazo y que mejor de Girona está ganándole romper el hace sacando eso no se ve yo hoy que es penalti porque el bar determina que es penalti en el campo el Huesca es una jugada similar correcto está el protocolo

Voz 1646 22:46 no pero a ver a ver si no nos dónde está

Voz 1995 22:48 tocó lo que significa que el ajuar el Girona contra el Betis no es penalti porque además sale sangrando el jugador última

Voz 1375 22:55 eh vamos a hablar de fútbol con permiso del Barça

Voz 0514 22:58 eh el BOR correcto es decir el protocolo existe está ahí está escrito que hay árbitros de bar que no han actuado bien correcto y eso lo sabe el comité que hay árbitros que no actuó bien durante el partido

Voz 1646 23:10 han estado en la nevera

Voz 0985 23:12 también habrá árbitros que Adega Ethel si el cielo común

Voz 1646 23:16 cada dólar elevar si el comunicado el Athletic probó

Voz 0985 23:19 aquella ese reflexión refiere respecto al protocolo bienvenido sea

Voz 4 23:22 pero el protocolo a seguir igual el comunicado de la ley

Voz 8 23:25 Tim no provoca ninguna ningún agudas no

Voz 1576 23:28 el Comité de pero ni en este ni en el que había porque los árbitros siempre tiene la razón y siempre semana protegería al final

Voz 4 23:34 total que el total el la total

Voz 1576 23:36 conclusiones que es el nivel de los árbitros que no es bueno ni en un campo ninguna

Voz 1375 23:40 once estoy veintiocho vamos a tirar Bradesco y hablamos de fútbol pero la conclusión que yo saco a esos setenta y cinco mensajes que han llegado durante el fin de semana preguntándome tal estado escuchando les he dicho a todos no tengo ni puñetera idea de cuándo es mano porque Estarás conmigo y con el aficionado que no escucha que tiene que estar pendiente de la distancia a la que esté el tipo el jugador de si está ocupando un espacio no está ocupando un espacio cuando en el fondo la mano siempre ocupa un espacio

Voz 1646 24:02 pero eso es natural pero hay que no natural perfectamente hay que saber si lo cambian de un año a otro

Voz 1375 24:07 sí sí está cuatro metros hasta doce si es intencionado entonces yo al final digo mira no tengo ni puñetera idea con perdón de si esa mano es penalti uno es que no lo sé es que de verdad que los

Voz 5 24:16 dice vas a seguir así y no tengo ni idea

Voz 1375 24:19 es no es malo pero es lo que dice el reglamento es que Iturralde y es lo que va a misa al menos esta temporada lo que sí tengo la sensación es de que el árbitro tiene ahora la sensación de que está papá bar ir por si acaso yo me equivoco está ahí arriba

Voz 0514 24:33 hay que saber arbitrar ayer oídos todavía no están acoplados al barrio ayer otros árbitros que están más acoplados pero el Atleti

Voz 1646 24:39 pero para salvar el Atlético de Madrid ataca al barrio no es que no ataca así es malo o de fútbol de Madrid Barcelona ha hablado quiero hablar

Voz 4 24:50 el los de cinco Walters que tiene su teléfono no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid comunicado médico madridista

Voz 1646 24:57 pierde el partido repartió pero que no tienen la duda

Voz 4 24:59 esa el Atlético de Madrid no dices si las manos voluntario involuntaria dice que no sabe cuándo actual

Voz 3 25:04 sí sí sí el Atlético de Madrid donde nada que cuando siete

Voz 4 25:06 cuando actual va hacer hombre a clase de cómo se porque si no sabe que va a la televisión porque no va a ver la televisión la televisión que lo tiene que ir a verla

Voz 1375 25:16 además las dos BRIF chinos de las televisiones europeas más une a menos en Canarias

Voz 3 25:20 a ayer ayer

Voz 1670 25:24 empate a casi nada en eh

Voz 1375 25:27 el derbi a lo mejor y Oblak jugó vicios que a mí me sorprendió mucho que jugar a Vinicius en el minuto ochenta y siete jugador que está para foguearse parece haciendo poco a poco como dijo Julen Lopetegui que está para jugar el Castilla adelante que ya veremos cómo lo vamos pasando al primer equipo poco a poco

Voz 2 25:43 a poco de pronto es toma

Voz 1670 25:45 en el derbi contra el Athletic en el Bernabéu cuando estamos intentando aquí a hacer

Voz 1375 25:49 a mí me sorprendió ahora os pregunto a vosotros y me decepcionó el ataque del Madrid y el ataque de el Atleti me gustó la primera parte del Atleti me gustó la segunda parte del Madrid pero también quiero que hablemos sobre esto que dice Carvajal que al final del partido acusó al Atlético de perder tiempo

Voz 0455 26:04 cuando un equipo desde el minuto uno perder tiempo es edad satisfecho con el empate pues es es complicado no también ganarles no me refiero a que para ellos un empate del Bernabéu ves eso está clarísimo no pero sí que Bono como tampoco los los saques es un equipo que que está bien organizado tras dar unos juegas la que quiere no voy a criticar que pierdan tiempo ni mucho menos pero bueno cada uno pueda de la forma que que más le les favorece para su equipo para rascar puntos para para estar ahí arriba y felicitarles también ha hecho un gran partido

Voz 10 26:43 Carrusel deportivo pero sí con del deporte

Voz 11 26:53 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 12 26:56 al ajuste de es lo mismo piel una salida

Voz 5 26:59 te quieres que debería dimitir

Voz 12 27:01 es decir lo que pensamos y ustedes creen que ella

Voz 13 27:03 mi dimitir no lo suspenden inmediatamente militancia no jugar darnos no tiene respuesta para eso ministra una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Seamus claros Cadena SER todo por la radio

Voz 14 27:27 el elefante yo presidente USA comparado habrá catador de sopas de la Infanta Sofía escolares luego escolar el otro por separado

Voz 15 27:35 el área Caixa para no caben en la boca

Voz 14 27:37 digo eso para diga constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder porque no puedo soy el padrino yo tengo una amiga coreana nosotros somos La Ventana con Carles Francino Cadena SER

Voz 13 27:57 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras

Voz 14 28:01 inician la Cadena SER que llevan muchos años acompañando muchos años contigo

Voz 16 28:07 sí tal vez demasiado o no perdón digo que ya ya tal vez demasiados esto ya habría que parar muy alta tanta ser tantas tantos años esto no pero no pero pero que es bonito que lleve tantos años de cadenaser esto pero nombre que que que que broma hombre quebró bueno penosa asusté

Voz 14 28:25 en la Cadena SER estaremos siempre con qué cara se la que elabora al idiota locutor

Voz 11 28:36 cuenta con la SER pasé

Voz 1375 28:39 lo que pase

Voz 14 28:47 para mí un faro es una señal ambigua

Voz 1375 28:50 eh alerta de peligro de de de de alejar de de

Voz 14 28:55 qué escribiría un faro como el ojo que todo el Faro de mi vida soy yo soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de Lasa a partir de mañana descubre el faro con Mara Torres Cadena SER

Voz 2 29:13 Carrusel deportivo Adena

Voz 3 29:16 a las doce y treinta y dos cómo está el bar Dani Garrido buenos no se queden en la pool position mi respeto no tremendo es tremendo

Voz 1576 29:25 me regala allí delante de todos el protocolo y luego venir me lo quita

Voz 3 29:27 es tremendo es tremendo y a mí también también apoyo recordar avisó que el auto

Voz 18 29:33 va a acuñar la pausa mañana empieza nuevo programa en la SER el faro a Torres a partir de la una y media de la mañana cada día después de tantos años dorado por hablar mañana empieza una nueva etapa en esta casa así que a la una y media después del Larguero empezara a Mara Torres aventura con el con el paro

Voz 1375 29:49 está por ahí Álvaro Benito hola Álvaro qué tal vuelvo a dar buena noche siglos pues eh vamos a hablar de fútbol pero algo que añadir solo tú nadie más que decir sobre lo del comunicado el Atlético y el bar que no ha opinado es bueno yo creo que sí creo que

Voz 0097 30:02 en líneas generales yo estoy contento con cómo funciona el bar creo que he ayudado al fútbol que lo hace más justo al final habrá situaciones donde donde siguen siendo interpretación de los colegiados no bueno la mano de Casemiro en este caso para mí no no no alberga dudas lo de Ramos para mí tampoco alberga dudas es tarjeta roja e entonces pues bueno árbitro Álvaro no no bueno al final tengo mi mi opinión como

Voz 0985 30:27 todo eso el el fútbol a la vez

Voz 0097 30:30 pues no va a dejar de tener controversia por mucho que haya no porque porque cada uno interpretamos una jugada de de diferentes maneras no pero sí es cierto que por ejemplo jugadas como la de como la de Ramos para Mrs tendría que entrar siempre no porque porque que hay que quedar luego si una cosa es mano no pues pues mira está en el límite yo creo que la Casemiro pues éstas está a un metro de Koke Hay lleva una posición muy natural no de de braceo no no tiene el brazo ha levantado no lo tiene extendido e pues no me parece que que reúna los con los condicionantes como para ser mano

Voz 0985 31:02 mi penalti pero los todo el tema de agresiones

Voz 0097 31:04 si esto pues hay que erradicarlo totalmente

Voz 1670 31:07 bueno el partido habéis escuchado lo que dijo Carvajal equipos como el Atlético les saben a gloria un empate en el Bernabéu que se dedican a perder tiempo dijo Carvajal pero yo creo que

Voz 3 31:17 yo he dicho me parece que se equivoca al Atlético de Madrid con ese comunicado me parece que Carvajal se equivoca con esas declaraciones no me pareció ayer que el Atlético de Madrid a mí no me partido perdiera tiempo que se dedicara especialmente a perder tiempo bueno sobre todo cuando dice que el tema de minuto

Voz 1670 31:31 el pero en la primera parte estuvo mejor el Atlético Madrid el Real Madrid pero es como esa coletilla que le han colgado al Atlético de Madrid no se dedica a juego con poco más embarrado

Voz 1375 31:39 hoy tal y se dedican a perder tiempo en gallego

Voz 1670 31:42 Álvaro bueno que quiera

Voz 1939 31:44 bueno yo creo que las declaraciones de Carvajal sobresaliente cuando sale ahí ellos creo que tenía la sensación de que la segunda parte no se les debió escapar la victoria bueno yo creo que el Athletic hizo su partido de que todos esperábamos buena primera parte en la segunda se vio superado porque el Madrid tiene más que está tocarme la pelota lanzada Ceballos fue buenísima ahí yo creo que no vaya más no creo que esté ofendiendo a la luz su partido yo decía ayer me gustaría destacas dos cosas el Madrid tuvo muy buena segunda parte es cierto pero yo creo que Lopetegui tiene cara de estar preocupado si tiene que estar preocupado porque el Madrid de los delanteros en Madrid

Voz 0458 32:23 tal la realidad está imponiendo y les está costando

Voz 1939 32:25 muchísimo hacer gol Benzema lleva un mes que no marca en Liga Bale ya lleva también otras cuantas semanas sin marcar impone muy buena según dijeras sino tienes gol te va a tocar sufrir yo creo que Lopetegui físicos sacando a Vinicius allí otro minuto no sabemos muy bien para que está están dándose cuenta de que su equipo si no llega con más claridad gol le va a costar mucho mucho la Liga la Champions y

Voz 1375 32:54 es que Gallego eh yo no sé

Voz 0458 32:57 de letras pero no sé qué fórmula matemática no es para pensar que Benzema iba a pasar de meter diez goles a meter cincuenta Cronos

Voz 1939 33:05 en ese organismo no tenía a nadie

Voz 1646 33:07 no lo que decíamos es que el Madrid creciente

Voz 1939 33:10 entre Asensio y Benzema email iban a llegar a una cifra goleadora muy alta pero la realidad se está imponiendo Si ilegal ya digo es que Benzema que marcó la última salida el uno de septiembre ha pasado un mes

Voz 4 33:24 no no nos gusta tirar lleva cuatro partidos sentirás

Voz 1939 33:28 email si es es un jugador que te hace dos contragolpes espeluznantes y demás pero luego pasan los partidos cuando les llega lo bueno señalaría no tiene un remate fácil porque no es su juego inflaron los centrocampistas no te van a sacar esos esos problemas

Voz 0985 33:43 dado de de Bale de Benzema y Asensio como va de cara al gol también se aprecia alguna intermitencia y yo creo que si no también en el caso de Asensio se está viendo que tampoco es muy irregular de cara a portería ahora todos tenemos que aclarar hace cuatro días no son no sé dónde leí que Benzema había sado de gato a Puma o a Pantera entonces yo siempre he sido paralela de marca de ropa sería bueno yo siempre he sido partidario de tener un poco de cautelar de esperar a mí siempre me pareció precipitado tanto alborozo y tanta alegría por los primeros compases de Bale Benzema como dice Jesús esto tenía que esperar un poco más

Voz 3 34:23 es verdad yo deseo y lo hemos dicho que se el Madrid se ha jugado sino totalmente de esa persona te para una cosa cruceros si es Verdú

Voz 1375 34:32 que el Madrid se la jugó a una carta que si te sale bien sales por la puerta grande y si te sale mal que son Benzema y Bale Benzema e hay una década casi detrás que están ahí diciendo lo que dicen aquí hay una trayectoria de Gareth Bale detrás que dice que cada x partió se lesiona permanente que estará juegas a esos dos esos dos te fallan está Mariano pero es que sobre todo es que comicios antes de la final de Liverpool en mayo Bale y Benzema estaban sentenciados estaban sentenciados por

Voz 1646 34:59 el Real Madrid lo que pasa que luego se a Cristiano además en la final de Champions Bate mete la que mete Benzema aprovecharlo becarios pero pasa lo de Cristiano es como el pánico de no podemos perder a ninguno más arriba pero el madridismo pedida la cabeza de Bale y Benzema en mayo y ahora son la bandera del Madrid pero de todas formas

Voz 8 35:15 E independientemente del nivel que tenga eh Mariano Bellón

Voz 1576 35:18 hacia las minuto Si tiempo puede hacer goles que yo creo es que anoche se queda

Voz 1646 35:23 que coreana al ver la lectura yo creo que ayer

Voz 1576 35:26 las equivoca los de Lopetegui la segunda parte porque cuando tiene el dominio de de del balón con con Ceballos Impreza generar más es verdad que la ocasión más clara es sólo una que es la de la Asensio clarísima pero está rondando el área creo que lo que pedía o todos los que estábamos allí lo comentábamos en Carrusel con Dani era el tipo en el área o que para que todo ese fútbol que estaba generando terminarán algún remate sin embargo no sólo no lo hace a mí lo de inicio ya me parece anecdótico look creo un poco de Gadea pero además ese cambio lo hace el minuto ochenta y siete de partido cuando ya partirán de sabía fumo a la segunda tarde no yo creo que en ese sentido Si tú te la juegas como Mariano lo fiche el último día de mercado seguidas al Sevilla y piensas que puedes una alternativa por si te faltan goles en un día que te están faltando goles no entiendo cómo no lo pones

Voz 5 36:11 de los autores de Madrid juega mejor sin Cristiano llega ahora a su cartelera Lopetegui tiene cara de preocupado y FC

Voz 1646 36:20 no no no yo no estoy de acuerdo contigo

Voz 5 36:24 de Jesús que la tiene pero quizás la tiene precisamente porque no tiene a Cristiano Ronaldo en su plantilla está dando cuenta de que ni Bale ni Benzema ni Asensio que no es su faceta fundamental la de marcar goles como decía Jordi ni Mariano a lo mejor cuando salga le van a dar esos goles que daba Cristiano que efectivamente es para tener cara de preocupado de verdad que yo me frotaba los ojos cuando hoy aquí hace unos días porque hizo un buen partido el Real Madrid contra Roma que el Madrid iba jugar mejor sin Cristiano Ronaldo eh cómo puede jugar mejor un equipo sin

Voz 3 37:03 se ha cortado nos lo lo mejor que pues no no renuncia a la población

Voz 0985 37:09 la podríamos complementarlo completar la duda la duda

Voz 1375 37:13 tengo un operativo di es yo tengo una duda futbolista si Lopetegui va a ser capaz de plasmar en el campo lo que él tiene en su cabeza con esta plantilla

Voz 0097 37:21 a ver yo yo es que creo que es este estamos rascando la superficie Itu yo creo que has dado ha dado en el clavo para el problema es mucho más profundo un equipo ya puedes decir que tiene tiene carencia de gol

Voz 1375 37:33 cuando genera situaciones

Voz 0097 37:36 partidos consecutivos genera bastantes situaciones favorables para hacer gol y no lo haces no entonces pues te falta un hombre que acierte yo creo que el problema últimamente esta lo está teniendo el Real Madrid es que no hay gente en zona de remate a Miso es lo preocupante yo creo que Illa profundizando mucho más yo me fijo mucho lo que hace Julen en en los partidos desde la banda lo que pide lo que le pide al al equipo y la idea que tiene el que transmitió en pretemporada que por momentos se vio esbozos en determinados partidos y le va a costar mucho yo creo que que realmente el equipo está muy lejos de lo que quiere Julen cambiar una dinámica unos vicios adquiridos que encima esos vicios adquiridos han tenido éxito en una plantilla nun todo el once titular que tenemos todo en mente lleva muchos años jugando juntos les ha ido bien jugando de una determinada manera lo que quiere cambiar no sé si va si va a ser posible y si es posible va a llevar bastante tiempo que por momentos seguramente haya algún partido donde se debe a que parece que has dado tres pasos hacia adelante y de repente luego llega otro viene una curva idas otros tres au dos hacia atrás no yo creo que Julen quiere defender mucho más adelante de lo que ha hecho el Madrid estos estos años sacar al equipos e se presiona vengan por rival presionar esa pérdida ser un equipo mucho más agresivo y el equipo tiene tendencia a hacer todo lo que

Voz 3 38:50 esta es la duda que tengo a a esta a punto que te habías pronto llevamos

Voz 0458 38:54 jornadas no pero yo creo que el Madrid está en el en el pantanoso terreno de las dudo es que cuando y quiere meter la mano para sacarlo a mano también la acabas hasta el cuello empieza con las dudas más que con la flema futbolista

Voz 1375 39:05 por lo que yo Álvaro sí que creo que sinceramente que que Lopetegui

Voz 0458 39:10 ha logrado introducir algo nuevo en las cabezas de los futbolistas otra cosa es que con el que el que todavía esté consolidado de que falte tiempo pero sí creo que

Voz 0985 39:16 está claro que hay algo nuevo y el que lo haga

Voz 0458 39:19 ha seguido hay que sostenerlo

Voz 0097 39:22 al Barça que al final al final tú entiendes siempre el ser humano tiende a ir a a su zona de confort clavara zona de confort donde donde ha estado a gusto estos últimos años no entonces sobre todo cuando vienen las curvas

Voz 4 39:33 eso es justo lo llevaron por eso es tan difícil

Voz 0097 39:36 sin automatismos en en un colectivo no por eso yo cuando escucho a veces que de ella con un entrenador y a las dos semanas de dice no ya se ve el la mano de tal pues pues te puede verlos todos los delitos

Voz 0985 39:46 los delitos porque la mano tarda mucho todavía

Voz 0097 39:49 en que tu vida se transmita al colectivo hice plasme y se integre y asimile no lleva un proceso largo eh

Voz 0458 39:55 caso va a ser difícil para mí Álvaro prueba ha sido la curva izquierda curva Sevilla es pero contará de la ley porque son tres goles te pasa por encima poderoso seis Un un partido horrible lo noventa minutos casi sin opciones en ningún momento esas dudas se trasladan ayer que hace una pésima para mí hace muy mala primera parte el Real Madrid algo que no es el fuerte el Atlético de Madrid que lleva el control de juego la completamente total alcanzando el centro el campo ligar los pues Rodríguez un que es un animal que va a tener un jugador de la selección española para los próximos quince años que es espectacular y algo que no fuerte digo de Atlético de Madrid consigue imponerse en el Bernabéu y esas dudas se traslada la segunda parte cuando te ves ya con la iniciativa ITB ya con con la posibilidad de de volcado el Atlético de Mario un paso atrás yo creo que por mío también a ganar vértigo llega un momento que que te quedas sin argumentos y no con claridad en esas dudas es donde yo el Ram Mary creo que debe temer en sus propias dudas en que llegará a Moscú y que no te salga la primera jugada aunque nombres el primero y demás pero yo sí creo que que Lopetegui está intentando introducir algo en esas cabezas y que lo está conseguido

Voz 4 40:52 al Lopetegui entrenador por lo que yo sé no le discuten en ese vestuario prácticamente nada desde el primer día es el típico entrenador intervencionista que sabe de fútbol que te lo explica que corrige y eso ha calado en el vestuario en Madrid por lo que yo sé desde la pretemporada pero también desde la pretemporada el generaba muchas dudas como iba a gestionar Lopetegui todo lo que sale de la pizarra hay parón entrenador del Madrid es muy difícil es muy difícil que tú pongas a Courtois cuando el vestuario sabe qué te gusta más Keylor es muy difícil que tú metas a Vinicius cuando hace dos semanas Vinicius no estaba para jugar en el Real Madrid es muy difícil que todos sepan que te vuelve loco Ceballos pero tú pongas siempre a Kroos Casemiro Modric porque aparte de que son muy buenos respeta su jerarquía entrenar en el Real Madrid es muy difícil Lopetegui es muy bueno con la pizarra pero la política que el Madrid debe gestionar Lopetegui no tiene el caché que tenía admiran y Pedro Delgado