De la Rosa: "Lo que ha pasado este fin de semana es malo para el Mundial"

Voz 1375 00:00 tiempo para la Fórmula uno como cada domingo aquí están Pedro Martínez de la Rosa y José Antonio Ponseti o la pone muy buenas

Voz 1025 00:06 qué tal estás feliz madrugada bendice destrozado

Voz 1 00:09 el Palmilla te lo agradeceré hola hola Pedro muy buenas

Voz 1375 00:15 muy buenas noches Manu pues vosotros diréis porque hoy mirábamos otra vez con esperanza esa Fernando Alonso ya Carlos Sáez pero no ha habido manera de que nos dicen y media alegría de nuevo la batalla adelante con adelantamientos con órdenes de equipo Icon Hamilton un pasito más cerca del título no ahora en la a Pedro que diga lo que sea pero yo creo

Voz 1025 00:33 que ni esperanza visto ya ya ya ya Alonso porque madre mía qué carrera para olvidar para borrar del mapa para los nuestro es decir no contaba vamos a la a la próxima de los de arriba Pedro te voy a cosa yo que siempre he sido más o menos en contra de órdenes de equipo ahora ya metiéndonos nervio las órdenes de equipo eh

Voz 2 00:54 bueno han pasado muchas cosas dice mal lo peor de todo lo que ha pasado sobre todo es que mundial ha quedado muy tocado es decir de Hamilton ahora tiene cincuenta puntos quedan cinco carreras ante la verdad es que sí hoy se ha pegado un golpe en la mesa observan ahora lo tiene muy cerquita por lo demás bueno que quién es que diga yo donde las órdenes de equipo estoy a favor porque al final después un deporte de equipo siempre decimos que era un equipo y ahora cuando hay una orden de equipo no yo creo que hay que yo creo que hay que ser esto sí

Voz 1375 01:29 así que Mercedes quién le ha dicho a a botas que se dejara adelantar por por Hamilton luego Hamilton al terminar la carrera dicho botas es un caballero pero claro es que Mercedes tiene la obligación de pensar en el Mundial no en si va a ganar hoy el Gran Premio vota solo Hamilton

Voz 1025 01:44 ya pero pero me excursión es siempre la misma yo entiendo lo que dice Pedro hoy en parte estoy a favor del pero ya sé que son para el equipo no para que gane Hamilton el título de piloto de osea aquí lo que se supone que está por encima de todo es la marca y que bueno tenía I y II dos coches Mercedes para que andar enredando pero bueno aceptamos las motos pasa menos no en las motos pasa menos porque ahí no hay piedad no hay no hay pilotos que perdone al de al lado

Voz 1375 02:13 aunque sean del mismo equipo que aquí sí que es verdad que te dan órdenes de equipo y dices bueno pues me me dejó adelantar no en este caso lo que dice Pedro es que el Mundial esta ha sentenciado quedan cinco carreras cincuenta les saca cincuenta puntos que son dos carrera son dos carreras ves alguna posibilidad de salvar esta diferenciado es practicamente imposible no

Voz 2 02:32 hombre yo creo que lo que ha pasado este fin de semana es malo para el Mundial en dos aspectos el primero porque Hamilton ha ganado hoy Vettel tercero es decir amplia cincuenta puntos y segundo porque el dominio el Mercedes ha sido abrumador osea yo creo que esto es lo peor de todo Si Ferrari se hubiese escapado la victoria dice no pero es que ahora tienen el mejor coche pero lo que se ha visto en estas últimas carreras es que Mercedes ha pegado un paso adelante increíble entonces ahora podemos decir que pues ven a dominar no y esto es lo peor para para para Ferrari para veces

Voz 1025 03:01 la actitud también hoy Pedro la actitud de Ferrari es como que en nos han arrancado el caballo Hinault sabemos reaccionar porque es un poco es verdad esa la sensación desde fuera porque decías joe pero hace cuatro carreras estos tienes estaban por delante pero bueno

Voz 1375 03:17 no sé

Voz 2 03:18 sí es es este es un deporte muy complicado cuando tienes un coche superior no significa que lo vas a tener toda la temporada lo tienes en algunas carreras en esas carreras has de meter gol es decir hace aprovechar sus oportunidades si fallas que es lo que ha hecho fuertes Ferrari cuando tenían un coche superior Mercedes ha ganado ya la que merece tiene el coste superior ya ni te cuento no es ese el problema

Voz 1375 03:39 bueno pues lo que decía Pedro octava victoria del año para Hamilton que les saca cincuenta a Vettel después de que hoy los dos Mercedes hayan quedado primero y segundo por delante de del alemán de Ferrari que es tercero y que eso pues empieza a mirar con prismáticos a Hamilton a falta de cinco carreras los españoles X

Voz 3 03:55 no cuarto Alonso decimocuarto sal

Voz 1375 03:58 ya decimosexto it decimoséptimo Carlos Sainz que salía

Voz 3 04:01 y undécimo Ponce

Voz 1025 04:02 sí voy a citar algo que he dicho en el carro en el carrusel con tu compañía Álvaro Benito ahí que me he dicho oye pero vamos a volver a ver al al Alonso ganador el dicho si el año que viene probablemente en la Indy ahí lo que lo que queda de año no hagas vámonos madre mía tremendo Pedro no lo de no no no puedo

Voz 1375 04:24 es el más desilusionante lo que les está pasando a los dos en este tramo final de Mundial no

Voz 2 04:28 sí ha sido una carrera la decepcionante es un circuito Sochi donde realmente el motor es importantísimo y aquí pues pues el motor no está un paso por detrás no también hay que decir que Carlos que había clasificado estaba el once y tenía una estrategia interesante ha llegado la primera curva sido equina Don golpeó en un lateral del coche el arranque los laterales se ha ido buenas coche tocado toda la carrera no por eso acabó tan atrás pero bueno en cualquier caso no estaban para para muchas

Voz 4 04:57 hola oye una cosa para remata

Voz 1025 04:59 dar estamos hablando de los motores Renault pero

Voz 5 05:02 y el chaval Verstappen que hoy cumplía

Voz 1025 05:04 XXI sea cascada o decir sí ocho adelanta dieciocho puestos ha mejorado luego al final ha terminado un poquito más atrás y Ricardo igual osea que que si el motor Renault pero de los nuestros porque de los otros que chufla

Voz 2 05:17 sí no no a ver pero a ver qué ha hecho destape salía el último ya ha quedado quinto pero pero hubiese salido más adelante hubiese sacado un quinto quiero decir no

Voz 1025 05:28 ya le le

Voz 2 05:30 el a Red Bull es Un de poner su Mercedes Ferrari detrás está liada luchando por el Mundial

Voz 1375 05:38 pues nada chaval es la próxima carrera cuando es después del Gran Premio de Rusia en Sochi la semana que viene la semana que viene viene ya

Voz 2 05:45 el Gran Premio de Japón la policía motores Gran Premio muy diferente sobre todo circuito muy rápido Kuga rápidas enlazadas muy bonito vamos a ver vamos a ver pero ya te digo cómo no gane ahí

Voz 1025 05:58 pero oye y otro día estupendo Leclerc que con el coche Los Picapiedra que él va con los peces Cillo por debajo pero vuela el chaval el año que viene del Ferrari a mí me da que va dar séptimo haya quedado chaval

Voz 1375 06:11 Clinton botas Vettel cuarto Raikkonen quinto Verstappen sexto Ricardo séptimo el chaval de que como dice Edit

Voz 2 06:17 el coche eh

Voz 1 06:20 está

Voz 2 06:23 no te pases seguro que no a fondo

Voz 1375 06:26 va con los Prince Cillo ejemplo jugaba ahí a apretando no sabíamos la semana que viene en Japón un abrazo a Pedro

Voz 2 06:33 una hasta luego no Pedro