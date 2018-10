Carrusel último tramo: Valverde, Rahm y el Sanedrín (30/09/2018)

Voz 1 00:00 de ahora antes íbamos de madrugada Hall que la gente dijo en que tardes a la una y media de la noche tal después del Larguero

para mí un faro es una señal ambigua Farhadi

eh de alerta de peligro de warning de de de aleja T D

describiría como El ojo que esto

a los de El Faro de Mi vida soy yo

soy Mara Torres y descubrimos que es el faro a partir del lunes en las madrugadas de la Ser

Voz 7 01:01 se pueden superar el hecho de que te deje de esa persona que también me hacía sentir en la cama

Voz 8 01:08 no pero yo creo que es lo habitual no cuando te va menguando te dejan también eso como que lo idealizar un poco volví dará un ex

Voz 11 02:21 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 10 02:31 han Carreño muy

Voz 1887 02:36 el Garrido buenas noches a ser cinco preguntas van a ser Cadena SER cinco adjetivos calificativos que te voy a pedir porque hay vida más allá del fútbol y hoy domingo sabemos trabajar calificativos ponme un adjetivo calificativo al campeón del mundo de ciclismo en ruta Alejandro Valverde XXXVIII palos

Voz 1375 02:53 eh yo diría que se lo merece merecido pero digo calificativo y lo que para no decir brillante buenísimo

Voz 1623 03:03 yo diría que es merecido merecido venga déjame decir merecido después de dos platas y cuatro bronces decía Ana Carrasco campeona del mundo en un deporte de hombres hombre histórica no es la primera que lo hace una mujer en un campeonato del mundo de tíos jode las chicas de la selección española de baloncesto femenino bronce en Tenerife

Voz 1887 03:20 en un éxito menor del que yo esperaba

Voz 1623 03:23 la enhorabuena porque ganaron procesará aborrece pero estoy seguro que hasta ella les ha sabido a poco Jon Rahm Porto de con el que ha ganado Tiger Woods en la Ryder así importante la leche por no decir la

Voz 1375 03:33 Sergio García de amenaza a Francia

Voz 1623 03:36 es un tío ocho para la Ryder mira que es bueno también en individual pero Sergio García necesario en la Ryder Cup siempre vaya Domingo eh falla únicos que tenemos Valladolid Ingo y eso queremos ha hablado de la resaca del derbi de ayer del bar de la

Voz 1375 03:47 la polémica idea el Fútbol Club Barcelona

Voz 1623 03:50 la jornada de liga que terminó con la victoria del Betis en el Villamarín en el uno cero ante el Leganés el último partido de la tarde noche de domingo que ha acabado hace unos minutos ahí están Santi Ortega Fran tranquillo las anti muy buena algo que tal buenas noches pues casi sobre la

Voz 1375 04:04 bocina por enhorabuena a los de Setién tres puntitos más eh

Voz 0301 04:07 si de lo que ha dicho el entrenador del Betis dice bueno hacemos lo que hacemos es tan difícil sometemos al rival que muchas veces la gente se impacienta hemos tenido paciencia hemos podido sacar tres puntos peregrino dice que de llegar a los tres punto la semana que viene te relato la versión de acontecimientos obra discusión que han tenido los dos jugador del Leganés en el suelo

Voz 1 04:26 Rubén Pérez Betty fuera semanas

Voz 0301 04:29 mucho Pellegrino termina hablando con Setién dice Setién me vino a decir que no habíamos echa el balón fuera resulta que su equipo había tenido para charla no lo hecho sino lo echan ellos

Voz 1 04:37 yo no lo voy a echar pero todo ha quedado en

Voz 0301 04:40 en la nota que han comentado los dos porque después la dicho Pellegrino bueno eso tenía que habló para

Voz 1 04:43 el árbitro ya han quedado tan colegas bueno

Voz 1375 04:46 pues eso es lo que han dicho los protagonistas en el Betis uno Leganés cero gol de Loren en el minuto ochenta y nueve le da los tres puntos a los de Setién tienen otro otro en sí si el otro día marcó Loren a pase de Francis por cierto con la rodilla Shakhtar este hoy ha vuelto a marcar Loren quinto digo el Betis que ha tenido un me parece un ochenta por ciento posesión o algo más no es una bestialidad alguna vez te decía mira lo tengo aquí lo tengo aquí ochenta y tres por ciento de posesión el Betis Monchi d3 como para actuar

Voz 0301 05:12 sí eso es lo que Setién mirar a eso para su su regocijo personal estará pegando brincos en el vestuario porque de esta tiene varias este año ya

Voz 1375 05:19 bueno pero además es que además de la posesión acompañan los resultados ahí están Betis quinto lo metió el año pasado en Europa este año iba quinto de momento cinco goles doce puntos los puntos bueno

Voz 1623 05:28 vida estamos con un protagonista que partido Betis uno Leganés pero además

Voz 1375 05:31 se juega esta tarde amén el Levante dos Alavés uno ha ganado el Levante gracias a los goles de Jason y de Toño García el gol de los vitorianos lo ha marcado Rubén Sobrino coge aire el Levante mientas que el Alavés ha desaprovechado una situación otra vez de colocarse hay como colíder

Voz 1623 05:47 en el estadio la cerámica el Valladolid ha ganado cero uno al Villarreal

Voz 1375 05:51 el gol pucelano lo anotó Leo Suárez que pidió perdón

Voz 1623 05:53 las estás dentro estoy contento me he venido arriba

Voz 1375 05:56 eh puntos seguidos eh sí sí fíjate no hemos ganado ningún hemos ganarlo Ronaldo Nazario y además defendiendo bien el equipo me gusta cómo están sí lo Suárez que digo cómo está cedido por el Villarreal pidió perdón después de marcar el gran protagonista al partido junto a Masip que paró un penalti a Gerard Moreno penalti polémico de polémica e Iturralde hola hola buenas noches

Voz 1623 06:17 de arriba y tú tienes mucho trabajo por desgracia

Voz 13 06:21 hacer una película pero para te por la noche no granito con Talavera todo lo todo

Voz 1 06:27 a repetir lo dije el otro día lo vuelvo a repetir el próxima renovación de contrato voy a poner más cláusulas que Neymar Jr nuestros pagas nosotros hagamos siempre tú tienes un problema que es que no tienes al padre animarse en también es verdad que sabes que te falta

Voz 1623 06:40 mi contrato

Voz 13 06:44 por da por aquí Talavera o la tala que hablaba Mario Torrejón la mano esto para que Antón Meana

Voz 1623 06:50 de Carreño y nuestro árbitro las incorporan los demás gallega

Voz 13 06:52 como Pulido Álvaro Benito Jordi Martí Marcos López

Voz 1375 06:55 dice Lluís Flaqué si ya está creo que no me olvidé de nadie está Romero con la voz ahí y no sé si va a llegar el hombre pero llega perfectamente al eso sí

Voz 0458 07:04 sea ocho plumas a Moscú eso lo demás lo que dicho

Voz 1375 07:07 que hoy me iré mandando Whatsapp y los basadas que vayan andando

Voz 0458 07:09 sí por supuesto es diferente enfrentando a imitarle

Voz 1623 07:12 el Sanedrín diferente de Romeo pienso bueno además de estos resultados esta mañana del Huesca uno Girona uno luego repasaremos todo en la clasificación de Primera y Segunda División juega también en Segunda seis partidos el Alcorcón dos Oviedo

Voz 1375 07:25 cero Málaga uno Rayo Majadahonda cero lleva seis de siete el mala eh seis de siete en equipajes Almería dos Reus cero Osasuna cero Numancia cero Extremadura dos Elche dos Nástic uno Deportivo de La Coruña tres eh nos vamos a ir a todo el polideportivo uno están esperando muchos protagonistas en este tramo final de Carrusel deportivo pero está por ahí Ron Quillo con un protagonista del Betis hola Rocky

Voz 0038 07:47 con el protagonista Manu hola buenas noches que con su gol marcó también el de Montilivi el pasado jueves le ha vuelto a dar la victoria al Betis es curioso e lleva dos goles esta temporada han significado dos victorias del Betis si le sumamos los siete de la pasada campaña desde que debutó nueve goles ya todos se han traducido en puntos hablo lógicamente de Lorente saluda o la Loren buenas noches

Voz 1375 08:08 es una buena noche enhorabuena muchas gracias no había dejado de creer hasta el último minuto eh

Voz 4 08:12 sí esta es nuestra filosofía de que como he dicho los partidos no no dura ni quince minutos de mi veinte duran noventa bueno e con nosotros todo el partido pues estamos luchando por conseguir los tres puntos de mira con ciertas y yo he llegado a Busi habéis eh

Voz 1623 08:32 dominado estaba dando el dato de la posesión ochenta y tres por ciento de posesión en el partido otra vez pero tenéis que tener cuidado sobre todo con sus contras no será el peligro del Leganés

Voz 4 08:40 si yo pues pueden venir aquí a hacerlo partido bebían planificando también contra el Barça porque bueno como me pareció y bueno es verdad que que lo hace muy bien que siempre quiero Draghi Ivo cara hace punta que muy rápido y mira nosotros lo hemos tenido controlado en todo momento hemos creído nuestra filosofía que es el tener el balón y todo eso de que ella sabe de Moretti desde que llevaron Quique Setién tiempo pues mira con con suerte podemos conseguir los tres puntos y muy contento

Voz 1623 09:12 Nos está yendo mal no solamente por el dato de la posesión sino por los resultados empezasteis viendo puerta con mucha dificultad con problema porque nazis gol pero pero ya seiscientos ahí después del uno cero eh

Voz 4 09:22 estoy esto como se suele decir cuando cuando meten uno pues Pozzi siguen entrando Hay mira en este caso eh ya hubo un punto de inflexión en el partido contra el Bilbao que nos pusimos perdiendo pudimos empatar a menos que ya rompimos con el maleficio pronto el gol eso pues mira espera que siga igual

Voz 1623 09:44 a la racha bueno tú una que te meten en una que enchufa el otro día igual

Voz 4 09:48 bueno yo en lo personal muy contento también he esto es lo que tienes los delanteros que va por rachas y bueno como he dicho en llanto era tan malo negro bueno hay que seguir trabajando oí ya te digo lo que sea ayudar al equipo porque Cuenca

Voz 1375 10:00 ahora el Leo te molesta cuando no marcas que te caiga alguna crítica

Voz 4 10:04 van a todo el mundo le molesta que se está trabajando durante toda la semana no quieren hacerlo mal si huele que que te critiquen pero bueno ya te digo que que tenemos un vestuario muy sano oí la crítica fue bueno no afectan porque si te afectan tuvieron compañero y te levantas y eso lo grande que tenemos aquí

Voz 13 10:22 un abrazo Loren enhorabuena mucho hasta luego hay cerramos

Voz 1623 10:25 en el Villamarín Roque que ya no queda nadie por ahí con las declaraciones en el tiempo de carrusel de del

Voz 0038 10:30 protagonista del autor del único gol del partido Roque si hasta el jueves que vuelve a haber fútbol aquí siete de la tarde menos cinco frente al doodle de USA

Voz 13 10:37 Burgo una raza Roquillos hasta luego Santi

Voz 1375 10:40 Manuel un abrazo a victoria para el Betis enhorabuena por el quinto con doce puntos los mismos que el Atlético de Madrid a uno del Sevilla que tiene trece y a dos del Madrid del Barça que tienen catorce y además de todo el fútbol hoy al alejar Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo en la prueba en ruta que se ha celebrado en Innsbruck en el Mundial de Ciclismo en Austria después de haber ganado dos platas y cuatro bronces hoy se ha colgado la medalla de oro ahora enseguida estamos con él ya no está esperando por ahí os recuerdo también que Ana Carrasco ha hecho historia me preguntaba Dani Garrido en el Mundial de Superbikes compitiendo con hombres la primera mujer campeona del mundo en la categoría súper

Voz 0458 11:14 por trescientos colosales hay margen de todos y cada uno de esos compañeros pilotos hombres chicos acercándose pegando en un abrazo reconocimiento me me parece una de las escenas del juego

Voz 1375 11:24 fíjate una piloto no voy a decir nombres que hay varias alguna española ganando el Mundial de Fórmula uno imagínate o el Mundial de Moto GP el día mañana el futuro

Voz 14 11:32 lo que dice Ana Carrasco grabenlo porque cuando si intuye saludado mucho los pilotos así quitado sitio que bueno algo que no había pasado nunca he tenido que llegar al futuro es muy importante cuando pase lo que pase lo bueno la verdad que para mí es muy importante poder dedicárselo a ellos a toda su familia

Voz 1375 11:51 poder dedicarse orales sus familias se refería Luis Salom que ya lo dijo en la previa si gano el Mundial se lo dedicaré a él pues bonito detalle el de Ana Carrasco ya además en este domingo fin de semana tan polideportivo nuestras chicas de baloncesto la selección femenina ha ganado la medalla de bronce C en Tenerife después de ganar a Bélgica seis siete seis cero a la que ya no sabíamos enfrentado la primera fase así que eh después el oro en el Europeo dos mil trece plata en el Mundial dos mil catorce bronce en el Europeo dos mil quince plata en los Juegos dos mil dieciséis oro en el Europeo dos mil diecisiete hoy bronce en el Mundial dos mil dieciocho aunque probablemente la esperábamos las esperábamos en la final que por cierto ha ganado Estados Unidos a Australia siete tres cinco seis ha comenzado la Liga ACB luego hablaremos con Pacojó victorias del Madrid como lo más importante del debutante Bassi Manresa de Fuenlabrada luego repasamos todo ávidos Ryder Cup con un día muy especial sobre todo para los dos españoles Sergio García Jon Rahm que ahora también van a estar por aquí en el tiempo deporte de Carrusel en Fórmula uno con Pedro Martínez de la Rosa Ponseti repasaremos la victoria de Hamilton Mal día para Alonso para Sainz once y cuarenta y dos enseguida empieza el sanedrín no cada domingo con toda la banda habitual pero no está esperando por ahí un campeón del mundo

Voz 13 13:00 ah vale

Voz 15 13:08 no lo hemos atacado a

Voz 0985 13:11 el corredor murciano perdón un poco lejos de

Voz 16 13:14 eso

Voz 13 13:17 a lo la rampa

Voz 1375 13:25 en llego Marquínez en la Cadena Ser que ha narrado tantas victorias de españoles en la vuelta en el Tour en el Giro en los Mundiales Íñigo Marquínez

Voz 1623 13:32 unas pocas pero como altas muy buenas tardes

Voz 1375 13:35 date oido luego también en en Carrusel contarlo que mira que ha narrado hazañas del ciclismo la de hoy ha sido muy especiales

Voz 0802 13:41 porque se lo merece porque el ciclismo estaba en deuda con este corredor ibérico este chaval pero es que tiene treinta y ocho años y la verdad es que lo estaba buscando ha ganado todo le faltaba este maillot yo no he visto en mi vida celebrar y fíjate desde contando victorias de él celebrar de la manera que hoy ha hecho un triunfo lógicamente es un campeonato del mundo pero ha hecho una ilusión tremenda eh al César lo que es del César en este caso es una Alejandro Valverde que arropado perfectamente por una selección española que ocurra de qué manera bueno pues ha conseguido el entorchado yo creo que todo el mundo

Voz 12 14:11 es el deporte se ha rendido ante un corredor que es un está yo diría irrepetible que

Voz 1375 14:18 está ahora mismo al lado de Borja Cuadrado no sé en qué condiciones porque lleva una tarde y una noche está mojando por ahí para tirarme a la piscina está escaseando de momento saca tiempo para atender en el carrusel en las

Voz 13 14:30 cero o la bolsa estás por ahí con Alejandro no muy buenas qué tal Manu

Voz 1623 14:33 la noches si estamos con el campeón del mundo Alejandro Valverde a estas horas ya de la noche Alejandro que está aquí haciendo buenas noches hola buenas noches y la pregunta es cuántos miembros del equipo faltan por

Voz 0072 14:44 era al agua de la piscina del hotel tú has caido al agua o todavía no todavía no por eso ahora mismo está viviendo una una llave de la habitación paso esconderme por aquí me habitación rápida

Voz 1623 14:54 bueno pues te escucho mano en sintonía de Carrusel deportivo Alejandro Valverde Hola Alejandro

Voz 1375 14:58 noches

Voz 1623 15:00 hola buenas noches lo que te ha costado ponerte un maillot arco

Voz 1375 15:02 Piris eh sí la verdad que ha costado muchísimo en al final se se ha conseguido eh de todas las felicitaciones que ha recibido hoy cuál es la que más ilusión te ha hecho

Voz 0072 15:17 todas en especial no sabría decirte ahora mismo una pero yo todas tienen Suu subespecie

Voz 1623 15:24 cariño por ejemplo de tu equipo te han felicitado

Voz 1375 15:26 Nairo Quintana y Mikel Landa

Voz 0072 15:30 sí ha felicitado allí directamente cuando hemos terminado y luego es que tengo hace ya tiempo tenía seiscientos y pico mensajes

Voz 1375 15:39 bueno bueno bueno ahora no lo sé seiscientos hace un rato ahora igual tienen mil quinientos

Voz 0072 15:45 es directamente por teléfono porque no no no puedo atender ya me gustaría pero tremenda que ustedes me quiero felicitar a todo el mundo que me ha mandado mensajes darle las gracias ya poco a poco ir respondiendo

Voz 1375 15:56 allí sí que te ha dicho algo Peter Sagan no que te ha colgado la medalla de oro el que había ganado los últimos tres mundiales que te ha dicho Peter Sagan

Voz 17 16:04 bueno eso que estaba muy contento de que haya sido yo el su relevo de de campeón del mundo que

Voz 0072 16:09 si no era el pues bueno

Voz 1375 16:12 que de que fuese yo oye cuando has visto que ibas tú con un grupo de cuatro y que tú eras el más rápido de que Ike Ike se te ponía bien la etapa ayer es consciente de que de que estaba cerca el oro

Voz 0072 16:28 sí era consciente de que lo podía conseguir también que lo podía perder pero que no podía conseguir el mira hemos estado ahí luchando hasta último momento oí mira al final aquí estamos con el mayor has llegado con Bardem

Voz 1375 16:43 casi con dos Mullen que ha sido ha sido los últimos cuatro después de doscientos sesenta y cinco kilómetros hasta Innsbruck esté desde muy lejos el equipo estaba perfecto ha salido hoy la estrategia salió perfecta

Voz 1 16:54 ah no

Voz 0072 16:56 sino el equipo ha estado de diez la verdad quieren felicitar de primera el último para ir sin pinganillos la verdad que es todo mucho más difícil que habían momentos que no teníamos ni idea cómo iba en la carrera pero tenía tanta plena tanta confianza en todos ellos que yo la verdad que me he preocupado de la carrera me he dedicado a rodar en el pelotón sí pero no mucho más de vez en cuando íbamos hablando oye tal como hacemos esto lo otro en unos entendíamos perfecto y ha salido todo

Voz 1375 17:27 yo todo pero vamos oye te hoy el viernes en El Larguero con Yago de Vega decías que estabas prácticamente recuperado de la Vuelta que estabas con buenas sensaciones hoy cuando te has levantado por la mañana co se intuía que podía ser el día en el que en el que sería es campeón del mundo o no se te pasaba por la cabeza

Voz 0072 17:44 bueno medio medallero intuía que podía ser campeón del mundo pero bueno está claro que esto es una carrera muy difícil

Voz 1623 17:51 que es mía tengo una guía aquí tienes tienes ahí se complica tiene Jonathan Castroviejo Omar Fraile Jon Izaguirre con algunos no demasiada ropa

Voz 18 18:01 con mano bueno en cuanto a al final de Alejandro en el fondo de la piscina Alejandro como aquí unos minutos

Voz 1 18:08 es muy complicado ya no creo que no me había escapado

Voz 1623 18:12 oye diré que dile que a Borja diré que tienen a Borja Fraile

Voz 13 18:17 no no lo íbamos a la oye Alejandro bueno que muchísimas gracias lleven llevársela quieren llevar a lo segundo

Voz 18 18:25 Alejandro espero segundo bueno se llamaron Alejandro Valverde suele Estebas Manu va hacia el pobre va a acabar en la piscina a estas horas de la noche imagínate aquí en un pueblecito de los Alpes yo no quiero ni imaginarme que se ponga malo IQS que no pueda lucir el maillot iris en el Lombardía que es la carrera que afrontar dentro de unos días que va a ser la primera con la que más Coronel Piris así que a ver si esta entrevista en el carrusel no sirve de poseso deje de algún ejemplo para que alguno acabe en damnificado como Omar Fraile

Voz 1375 18:53 como se suele decir son las cosas del día te has dicho a Valverde ha sido secuestrado iba a acabar en la piscina de cuidado sabes tú dirás está bien Borja

Voz 18 19:02 yo di por hecho el siguientes oyó en cuanto deje el micrófono porque por lo menos el material creo que lo van a respetar pero a mí no

Voz 1375 19:07 Alejandro Valverde que se lo llevan a la piscina secuestrada por los compañeros de equipo que hoy han hecho que un español consiga su medalla de oro después de que desde dos mil cuatro no hubiésemos vuelto a ganarla Alejandro Valverde que Hall la sala merecía eh por insistencia más que merecido llevaba dos platas y cuatro bronces y hoy ha sido su primer oro desde dos mil cuatro cuando lo ganó Óscar Freire que está por ahí hola Óscar muy buenas

Voz 19 19:34 hola buenas noches ha cerrado

Voz 1375 19:36 un poquito en conseguir otro ciclista español lo que tú lograste hace catorce años eh

Voz 19 19:41 pero se lo merecía mucho más que probablemente le viene mejor ganarla ahora que no que no hace unos años no porque sabe pues ahora lo lo difícil que es sobre todo como lo va como va a llevar el año que viene no exige que es todo un orgullo llevar tanto en el momento era lo que lo lo que les faltaba no con con su trayectoria con con con todas sus victorias no era la más esperada no yo creo que ha llegado en el mejor momento cuando uno pues sabe que puede conseguir que la consigue hiciera cuenta que bueno pues que la lleva persiguiendo toda su vida

Voz 1375 20:19 ahora tú no sé cuantos años ganaste el de dos mil cuatro en la ganado usted con XXXVIII es tremendo

Voz 19 20:24 si el prácticamente desde desde que tiene bueno es que pasa profesionales ha consiguió muchísimas historias lo que pasa es que que bueno pues el Mundial pues seleccionaba bueno pues no no conseguía no pegaba siempre al al al poste nunca consiguió meter el gol pero bueno en esta ocasión era el máximo favorito y probablemente seré el máximo favorito pues se pone mucho más difícil no oí ha respondido ha sido el mejor sin duda a cordero muy bien con con mucha frialdad y sobre todo pues no no se ha equivocado en ningún momento de la carrera no y eso ha hecho que que bueno pues que pueda conseguir la victoria con relativamente facilidad no porque siempre es muy difícil pero creo que lo ha controlado en todo momento la selección española ya pues esa parte final sabía que lo tenía que hacer como como lo ha hecho

Voz 1375 21:17 pues de campeón del mundo campeón del mundo en un día en el que el ciclismo ha brillado fíjate que están saliendo Novas promesa así nuevos corredores pero que un veteranísimo de XXXVIII como Alejandro Valverde esto es muy bueno el ciclismo también que un español del mundo luzca ese maillot arcoiris que tú lo hiciste durante tres años que se siente con ese mayo de campeón del mundo

Voz 19 21:35 pues es muy bonito no que no suele ser el día que lo gana sino pues al año siguiente cada día que lo llevas pues él es el el único corredor no y eso pues te hace especial no dentro del del pelotón yo creo que ya es un corredor especial porque bueno pues ha sido número uno Dunn durante muchos años pero creo que a nivel personal pues uno mismo pues se siente diferente no oí probablemente era lo que le lo que le faltaba a nivel personal yo creo que ahora ya puede dejar el ciclismo con con muchísima tranquilidad porque

Voz 1623 22:11 pero primero también lo podía hacer pero ahora ya

Voz 19 22:14 a nivel personal bueno yo creo que ha conseguido lo lo lo mejor que puede conseguir un ciclista no estar satisfecho con lo que ha hecho en su carrera deportiva y el está más que satisfecho

Voz 1375 22:26 bueno pues Óscar Freire el que fue campeón del mundo tres veces y no sé si te imaginas algún corredor español haciendo lo que tú hiciste tres veces es muy difícil ganar tres Mundiales fíjate lo que le ha costado a Alejandro ganar uno imagínate ganarlo tres veces es casi imposible

Voz 19 22:39 es que yo lo conseguí pues que parecía muy fácil no con veintitrés años luego con veinticinco El segundo hilo con veintisiete al tercero no un poco como como como está haciendo salga no pero luego no pude conseguir un cuarto mundial por eso cuando se consiguen pues parece muy fácil

Voz 1395 22:56 sí sí cuando no llegan es muy delicada

Voz 12 22:58 con todo llevarme

Voz 19 23:00 qué clase de volverte pues bueno porque lo ha conseguido ahora en su parte final de su carrera deportiva

Voz 1375 23:06 Óscar Freire un placer escucharte y gracias por estar en sintonía de la Cadena SER un placer igualmente bueno del campeón del mundo ha de catorce años al campeón del mundo de hoy Alejandro Valverde que debe estar nadando por ahí con con no sé cuantos compañeros Kenneth y ahora dónde está el techo de Alejandro Valverde cese retira o Gon XXXVIII campeón del mundo ahora que hace

Voz 0802 23:28 hombre lo que tiene que hacer es lucir el maillot arcoiris la próxima temporada pasada temporada no está porque ya al final de temporada va llegan las clásicas de Giro de Lombardía ir más a iba a estrenar el maillot luego tiene que lucir con todo el orgullo del mundo y luego ya veremos el año que vienen mundiales en Jos ahí él yo creo que va ah no va a correr dos grandes como ha hecho en estos últimos años se va a dedicar a una posiblemente la Vuelta a España pero bueno vamos a esperar a Jobs hay porque como continúe con esta no puede otra otra sorpresa

Voz 20 23:55 me da fíjate dejaba decirte sólo un que

Voz 0802 23:57 a veces que es una carrera del Mundial me parece la más bonita de toda la temporada pero es rara porque se corre en equipo de pero sólo uno en sólo unos sube al podio y sólo uno es el campeón del mundo y aún así sabiendo que no son campeones del mundo lo han celebrado todos los componentes de la selección española como si hubiera sido para ello está bien

Voz 1375 24:14 sí señor me da que Marquínez alguna medalla más de

Voz 1395 24:16 Valverde tiene buena pinta Marchionne narrando Inarro Igor Astarloa campeón del mundo las de las de Frei hoy con Alejandro verde igual no es la última eh

Voz 1623 24:25 un abrazo Íñigo a cuidarla hasta luego ya antes del fútbol está en París Juan Morilla el compañero del diario El País hola Juan muy buenas

Voz 12 24:35 hola buenas noches vaya Ryder vaya espectáculo

Voz 1375 24:37 no vaya a día vaya equipo europeo ante estos estadounidenses que parecía que empezando la jornada los metió un poco el miedo en el cuerpo pero ahí hemos tenido a los dos españoles chapó y una victoria clara y rotunda para Europa eh

Voz 12 24:50 soy una lectura de un equipo como son las que consigue últimamente Europa y por eso su dominio en la Ryder han ampliado todos todos los jugadores europeos al menos ha conseguido un punto en esta Ryder hoy ha sido el turno de de Jon Rahm con esa victoria tan bonita contra Tiger y tan emocionante Sergio García también Molinari arias y espectacular aras conseguido los cinco puntos en los que ha participado en la en la Ryder

Voz 1375 25:15 había hecho nadie eso no eso no lo había hecho nadie nunca no

Voz 12 25:17 nunca ningún ningún europeo lo había conseguido ese es el primer europeo en la Ryder Cup los cinco puntos ICOM hizo una pareja sensacional también ha sido el la suma de todos para conseguir este triunfo que es al fin de lo que se trata la Ryder es una victoria de equipo y no de sólo de las estrellas no

Voz 1375 25:36 se espera que ahora de pregunta también un par de datos más pero a esta hora está por ahí después de haber dado ciento cincuenta mil entrevistas el golfista español Jon Rahm que era importante para él porque no había empezado con buen pie se necesitaba sacarse la espina de una victoria en la Ryder en la jornada decisiva y encima contra Tiger Woods está por ahí a esta hora de la noche también hola Jon Rahm muy buena

Voz 21 25:59 muchas gracias cómo estás hombre cómo estás un poco cansado pero ha habido olvido muchas muchas emociones que han fluido y mucha mucha adrenalina y la verdad que ahora empieza a soltarse un poco el bajón ahora que estoy buscando calmado hoy el día más

Voz 1375 26:14 feliz de tu carrera

Voz 21 26:16 digamos que el día más especial de mi carrera deportiva así más feliz no porque vio ganar mi primer torneo fue muy especial pero esto es diferente no es de verdad el momento más especial me creía deportiva sin ninguna duda

Voz 1623 26:28 estábamos todos pegados a la tele John viendo viendo ese partido

Voz 1375 26:31 con Bud y cuando Lasse invocado te has te has

Voz 1623 26:34 te has olvidado de que estaba Tiger ahí no

Voz 21 26:36 sí la verdad es que uno de los trucos que ha hecho que vaya durante todo el día era no mirar Hinault

Voz 20 26:41 a ver aparecer que esa ayuda nos era

Voz 21 26:43 como que estaba jugando contra un americano cualquiera de ellas para no oí eso me dieron poco y al final pues si no no me he dado cuenta de que es bueno el estaba ahí nueva final hay que hay que hay que divertirse y hay que experimentar todas esas emociones sí toda la atención que llevaba todo el día los nervios han salido digo

Voz 1623 27:00 lo sea tanto tiempo deseando jugar con Tiger Woods y cuando juegas lo mejor era pensar que no era Tiger Woods

Voz 20 27:07 hoy sí que había que andar oye

Voz 1623 27:10 de quién te ha acordado cuando has metido ese Patti cuando ya se ha confirmado que hagan a Europa John

Voz 21 27:15 bueno cuando metidos había un hábito

Voz 12 27:17 según algún español algún fan español que ahora

Voz 21 27:20 sí por Seve justo antes de que yo me pusiese patinar no hay así que uno de enero acaban ahí lamente excede el equipo entero me quite que se que está ahí con CBS abrazándose ahora mismo dándome ánimos no que falleció hace poco más de un mes en el olvido mucha gente en la que me he acordado pero bueno yo todos los aquí presentes no todo el público español que ha venido a todos los que hayan venido

Voz 1623 27:42 porque ha habido casi trescientas mil personas durante todo el fin de semana que él a los oyentes de la SER para para terminar John credit dices a los que están escuchando ya los que cada día

Voz 1375 27:51 más vuelven aficionarse al gol al golf

Voz 1623 27:54 que se fue Severiano que hoy se ha visto desde arriba Se marchó Olazábal pero aparece Jon Rahm a esos a los que ahora se agarran los nuevos aficionados que les dice

Voz 21 28:02 se vean el gol que ve en la Ryder que este afición el porque de verdad merece la pena no es fútbol pero un espectáculo como el de esta semana no hay en ningún lado y hago es lo que es así que esa afición en que se animan a jugar que es muy divertido

Voz 1623 28:14 no lo hizo mal tú Athletic en el Camp Nou tampoco eh

Voz 21 28:17 no que bajo eh yo por lo que no me enteré hasta que me dijeron que íbamos uno cero o cero uno

Voz 14 28:22 no me lo momento no eso está al final que habíamos empatamos

Voz 21 28:24 entre comillas la detención del empate no perdona alegría de hombre de sacar un punto al Barça en usando es es todo un orgullo para todos

Voz 1623 28:32 no es fútbol es Golf no es la Liga es Jon Rahm que hoy ha contribuido a darles a Ryder capa Europa que sigue siendo el campeón después de arrebatarle título que hace dos años ganó Estados Unidos John un abrazo muy fuerte y felicidades es igualmente muchas gracias hasta luego John Juan como les gusta a los americanos ganara en en suelo europeo no hace muchísimo calor lo consigue

Voz 12 28:53 se hace veinticinco años desde mil novecientos noventa y tres y además es la última vez que que Estados Unidos ha ganado dos elecciones consecutivas desde entonces el el historial de Europa es fenomenal ha ganado siete de las últimas cuatro de las últimas cinco les cuesta mucho porque es donde bueno en la Ryder este este factor campo es muy importante y ahí es como decía antes muy importante del equipo el hacer equipo el hacer piña hay ahí Europa les saca ventaja a EEUU

Voz 1375 29:24 fíjate Tiger Tiger busque ha vuelto y sin embargo la Ryder no hay manera

Voz 12 29:29 sí porque es precisamente por esto porque es el taller ha funcionado siempre

Voz 22 29:34 como como lo que es

Voz 12 29:36 cree ya hubo universal no el ganador de catorce grandes pero nunca ha sido un jugador de equipo porque siempre ha jugado por el mismo y cuando le ha tocado hacer este papel de líder del vestuario de capitán pues pues le cuesta sus registros en la Ryder son malísimos

Voz 1623 29:52 sí sí XXI derrotas sólo va

Voz 12 29:54 ha ganado una de es ediciones en paraísos perdidos

Voz 23 29:57 cuatro partidos justo después una semanales

Voz 12 30:00 pues de ganar su primer verdad en cinco años

Voz 1623 30:02 pierden los cuatro partidos y unas buenas

Voz 12 30:05 después pierde cuatro partidos condujo a Estados Unidos es es las dos caras no de de del jugador que juega por sí mismo el equipo

Voz 1375 30:12 todo lo contrario de Sergio García que se le ha dado fatal el año sin embargo se mete en el equipo europeo se pone ese al que le sienta como les sienta lo de la radio eh por cierto y nos vamos al fútbol ya pero que competición tan bonita no hay otro deporte que tenga esta esta competición no parecida de Europa contra Estados Unidos cada dos años me parece una competición preciosa Juan

Voz 12 30:31 es una competición preciosa sí gracias a la ACB que fue quién se empeñó en en hacer de la Ryder lo que lo que es hoy en que entraban los jugadores de la Europa continental en convertir en esta competición en un acontecimiento planetario y fue gracias a L ahí lo que es la Ryder IN todos lo recuerdan y siempre está se presentarán memoria como contaba yo como estaban en Bolsa de capital verdades todavía de Europa siempre está en en la memoria porque saben que es que es esta competición esta Ryder es lo que es gracias al

Voz 1623 31:06 un abrazo Juan Moreno Villa sensacional trabajo mañana tenemos en el país

Voz 12 31:09 muchas gracias un abrazo un abrazo

Voz 1623 31:12 compañero de país que está cubriendo ahí la Ryder Cup en París doce y uno además de Dani Garrido director de Carrusel que sigue por aquí

Voz 0458 31:19 de Mario Torrejón llegue de Talavera

Voz 1375 31:21 idea Antón Meana si de Pablo Pinto seguimos Iturralde si están por ahí el resto Jesús

Voz 1623 31:27 Diego hola presente buenas noches está también Julio Pulido hola Julio qué tal buenas noches en Barcelona está Jordi Martí qué tal Jordi señor buenas noches a todos también esta Marcos López hola Marcos

Voz 1887 31:37 muy buenas noches a todos Flaqué muy buenas Flaqué hola muy buenas

Voz 1375 31:41 Nos falta Álvaro Benito que incorpora en seguirán dos minutos tiramos una parte cuñas que hay que hablar de la polémica ha habido comunicado del Atlético de Madrid quejándose del árbitro lo contamos no se ayuda

Voz 24 32:02 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 1375 33:43 en el que se llevan a Valverde los compañeros cuando estamos entrevistando que está junto a ella Borja Cuadrado acabamos de colgar la foto de momento con el audio en el que se llevan a Valverde para tirarlo la a la piscina bueno estáis todos por ahí hoy vamos a hablar de el de la resaca del fin de semana de fútbol y de todo lo que ha pasado

Voz 13 34:00 pero que os han volado más del día la Ryder lo de Alejandro Valverde o habéis estado penita

Voz 1375 34:06 Fútbol

Voz 0458 34:07 a mí lo de Valverde perdón yo empecé a mí lo de Valverde porque con treinta y ocho años siguen mucho Barça tres Alejandro Alejandro Ernesto me sorprendió ayer pero para mal no pero digo que que que me parece que

Voz 1623 34:20 tengo claro es que llegar

Voz 0458 34:23 llegar con treinta y ocho años con el hambre de competir algo con esa espinita clavada siendo uno de los mejores de la temporada habiendo demostró y me parece tiene un mérito descomunal ITA domingo y se ha caído en la piscina y merecido lo tiene también una Carrasco en la en la pero sí es verdad que lo de Alejandro Valverde los dos últimos kilómetros ha tenido un matiz muy especial porque ejerció de pisar prácticamente de ciclismo en pista porque como era el favorito los últimos kilómetros nadie la querido meter un relevo ni Román Bardem y Puig que venía muy bien y además Tondo Mullen que ha enganchado ha tenido un control de la situación hasta el final para para para atacar a trescientos cincuenta metros que dices

Voz 1375 34:57 ya Temple ha tenido el el tuyo no y luego la historia de superación en hace un año se destroza la rodilla en el Tour con que siempre aparece al final ya no sólo ha vuelto sino como ha vuelto además de de Valverde todo lo que yo me quedo con el bronce de la chica de baloncesto porque tiene mucho mérito nos hemos acostumbrado pero tres medallas en Mundiales

Voz 1576 35:19 con con lo igualado que esta ese deporte sobre todo en categoría femenina tiene mucho mérito sin bajarse del podio en seis años después de no haber empezado bien haber perdido con Bélgica haber digo que jugar un partido más de octavos de final ayer el disgusto que lo tuvieron hasta el último cuarto y luego al final pierden con los levantarse y ganar el partido

Voz 1623 35:36 llevan un palmarés y causar tengo curiosidad por ver con qué

Voz 1375 35:39 queda Antón del fin de semana a mí me ha gustado eslovacos

Voz 30 35:41 la radio no me gustó que Valverde estaba aquí en la radio justo después del gallinero ultimos veinticinco kilómetros si me ha gustado Alejandro Valverde pero que tiene

Voz 1 35:49 mucho mérito gusto vaya Domingo para mañana

Voz 1005 35:52 eso eh

Voz 16 35:56 da la verdad que la la la verdad que la gonna la jornada de hoy era mandarla entera la jornada del domingo el Papa verla jugó hoy de Granada ya

Voz 1623 36:05 bueno eso es lo tuyo es más para mí no ha sido una

Voz 0985 36:08 en fin de semana completo porque su campaña a favor de Vinicius

Voz 1623 36:13 sí ha tenido ha surtido fíjate Javi

Voz 0985 36:15 es Almería es campaña Alá promovido por todas las plataformas en las que participa y hay que felicitarle

Voz 16 36:22 varias se llevó por delante a Mariano pero bueno

Voz 0985 36:24 varias son varones consiguió que beneficios pasara porque

Voz 1623 36:27 antes Mariano no hay partidos en que Mariano si lo cambió

Voz 31 36:30 sí

Voz 1005 36:32 yo antes de entrar en el debate sí que quiere decir que que os recomiendo que veáis a final de Ryder Cup porque como decía Jon Rahm con permiso del fútbol que lo acapara todo es un acontecimiento deportivo absolutamente increíble donde preparan eh juego en equipo y la Unión El Vestuario el todos a una es sinceramente increíbles el tercer evento deportivo más seguido en el mundo por detrás de la final del Mundial de los Juegos Olímpicos que no estamos hablando de ninguna tonto

Voz 1623 37:05 ha habido trescientas mil personas de mi persona trescientas mil personas

Voz 1375 37:08 en el campo tres años y que parece un deporte frío

Voz 1576 37:11 a unos deportistas como lo celebran tirándose al público o no está estaban enloquecido

Voz 1375 37:16 mire a mí me dijo que no nunca jamás

Voz 1623 37:19 hemos reporte casa claro el poco rato que tengo libre encima

Voz 1375 37:21 es deporte jamás gol bueno es que no sabemos he visto la casi entera

Voz 1005 37:26 salgo salgo emocionante y además de las comentó con Juanmi es otro detalle más Sergio García se ha convertido en el jugador que más puntos ha conseguido la historia de la verdad es hora por encima de Nick Faldo sea tenemos la suerte

Voz 1 37:40 veinticinco y medio no vengo un español veinticinco puntos

Voz 1005 37:43 el que ha conseguido en el que más puntos ha conseguido en la historia

Voz 1375 37:46 yo creo que se pone la camiseta de Europa y bueno es que luego lo dicen los oyentes es que la ley de fútbol sólo mucho menos aquí estamos todos mí lo que ha dicho también dan por bueno

Voz 1623 38:01 hay dicho lo dicho al todo lo que Iturralde

Voz 1375 38:05 sí y tú

Voz 1623 38:07 esto es tampoco Hamilton le gusta la Fórmula uno

Voz 1 38:12 lo que me quedo que quiere todos lo defiende semanal que a mí me queda otra que todo el fin de semana que llevo escuchando sí

Voz 16 38:18 con el arbitraje de no no llevo me

Voz 13 38:20 estamos escuchando si te llevo escuchando

Voz 1 38:23 cornadas a todos los periodistas no es que los que nos dijeron creo que nos dijeron es decir había sido una hora a un a un curso de bar y creéis que tenéis un máster si a la séptima jornada ACB que no tenéis ni master ni y Arsuaga

Voz 13 38:36 abierta

Voz 1375 38:38 a eso nos vamos al lío que ha ido tenéis todo muchas ganas de hablar he comunicado del Atlético de Madrid esta tarde esto a lo último es un comunicado en el que el Atlético de Madrid duda de la manera en la que se utiliza el bar digamos que poner la lupa dice perdón acto oye aceptamos pulpo como animal de compañía pero por ejemplo dice el Atlético de Madrid la mano de Casemiro por qué no se revisa por qué no va el árbitro a revisar la jugada y si tienen alguna duda que no tenía ninguna duda porque por ejemplo dice el Atlético en el Eibar Sevilla mano de Cote después de un centro de Jesús Navas y segundo en el Villarreal Valladolid esta tarde en mano de Kiko Olivas después de un remate nunca comer y lo que dicen es por qué no se revisa la jugada de Casemiro en el derbi de ayer eh

Voz 1 39:25 Antón voy a empezar un segundo he preguntado en la Federación los tres casos que pone el Atlético de Madrid en su tuit Estrada Fernández en el partido Éibar Sevilla pita mano Ile comunica al árbitro que estaba en el BOR he visto mano con que es voluntaria pito penalti el señor que está en televisión la ve dice de acuerdo se corresponde lo que has dicho en es podio manifiesto penalti a ciertas en el partido del Bernabéu Martínez Munuera le dice al que está viendo el partido por televisión

Voz 1623 39:52 he de la mano de Casemiro no es penalti

Voz 1 39:54 voluntaria en el que lo ve en televisión considera que no tiene corregirle que lo que dice el árbitro ocurre y que por tanto se continúa jugando

Voz 1375 40:02 porque lo dice el árbitro yo ya la he visto la he visto no manda

Voz 1 40:04 de Casemiro del día no es pero no tengo claro el en directo lo ve hay una comunicación permanente corrige Iturralde entre el uno y el que está en el BOR la mano de Casemiro la he visto el y el en la sala donde se ve el bar es en la sala

Voz 1623 40:19 durante este hizo viene el viene el Masters de lo único que vino vino con Milito con Iturralde lo único que que