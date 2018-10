Manu Carreño: "El tono de Lopetegui me parece excesivamente bajo"

Voz 1375

00:00

una apreciación que no es futbolística yo he dicho lo futbolístico que me preocupa si Julen Lopetegui va a ser capaz de transmitir o convencer a sus jugadores para que lo que él tiene en la cabeza lo hagan en el campo y luego otra listillo oigo últimamente a Julen Lopetegui en las ruedas de prensa de noto un tono dentro de ese tono que tiene siempre Lopetegui que es que no quiere dar titulares qué tal no sé pero Le noto un tono demasiado bajo es una sensación jodió el viernes le hoy Idígoras los oficiales del Madrid es que eh no se Julen Lopetegui le oíamos una vez cada tres meses antes cuando era seleccionador ahora es son tres veces a la semana y el tono a los madridistas no sé si les emociona demasiado no o a los jugadores una cosa es el contenido de lo que dice de lo que habla dentro el vestuario de lo que sabe de fútbol y otra es lo que transmite a los madridistas y cómo lo transmite en El Vestuario fuera el vestuario le llevó dos o tres qué diurnos o como que tiene una divertirnos tocado es una palabra todavía muy temprana no pero evidentemente lo el Sevilla hizo daño pero me parece un tono excesivamente bajo para estar tres veces por semana delante un micrófono siendo el entrenador del Real Madrid aspirante a ganar todo es una apreciación mía en que seguramente no tenga nada que ver con la de muchos otros