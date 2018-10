Isabel Celaá: "El 1-0 es un día de triste memoria, no hay nada que celebrar"

Voz 0378 00:00 Isabel Celaá ha muy buenos días buenos días minis

Voz 1727 00:03 la portavoz del Gobierno ministra de Educación en el Gobierno se siente acorralado como dice la canción

Voz 0378 00:08 a correr a Don no lo que siente es un frontal acoso que no es político sino más bien personal ojalá tuviéramos oposición política tras no parece la alternativa política no aparece por ningún lado en su lugar aparece un ataque frontal persona a persona si Villarejo

Voz 1727 00:27 haciendo un chantaje al Estado es porque tiene material para intentarlo nos chantajea quien puede

Voz 0378 00:32 bueno está en manos de los tribunales no creo que está en la en la Audiencia Nacional esperemos resultados ustedes son

Voz 1727 00:39 Gobierno recién llegado es verdad pero llama la atención el silencio de quienes ampararon y hasta condecorado en un señor que presumía de utilizar prostitutas para conseguir pruebas y que lo soltaba alegremente en una sobremesa ante un juez y una fiscal el Gobierno el de provoca escándalo esto

Voz 0378 00:56 sin duda es un Comisario es un comisario de policía que ha estado amparado por los distintos gobiernos durante más de veinte años no vamos a esperar a los tribunales gobiernos socialistas también han hablado vamos a superar a los tribunales no hemos hablado de esto en ningún Consejo de Ministros

Voz 1727 01:12 pero es relevante políticamente para los ciudadanos saber cómo funcionaba en las cloacas eso es de fondo lo que están estas conversaciones aunque sean privadas no

Voz 0378 01:19 el saber siempre es interesante vamos a esperar a saber ministra el Gobierno se plantea en serio regular la libertad de expresión

Voz 1727 01:26 son el derecho a la información porque en general cuando los gobiernos se plantean regular las para limitar

Voz 0378 01:31 hola bueno eh yo creo que hace falta hacer una reflexión conjunta juntamente con los medios de comunicación para deslindar la verdad de la verdad estamos sufriendo mucha moda extranjera casi desde Estados Unidos el DF y que News ahora de Deep Fake que realmente estorba muchísimo lo que es la verdad periodística que debe ser una verdad basada en datos y contrastada igual no hacer una reflexión con los medios de comunicación ese importante la libertad de prensa es fundamental para sostener una democracia

Voz 1727 02:03 no confían en que los medios hagan esa esa propia réflex

Voz 0378 02:07 son seguramente sí pero hay que empezar

Voz 1727 02:09 tiene que ver con la publicación de estas noticias el que el Gobierno plantea ahora la reflexión

Voz 0378 02:13 no no tiene nada que ver lo que tiene que ver es que efectivamente a través de digitales estamos sufriendo una ola de frío cráneos importante por tanto yo creo que la vicepresidenta ese esa es sólo peso designan las palabras del presidente ahí estaba en un foro en un foro de reflexión no foro no par lamentar yo creo que era procedente iniciar ese tema iniciar esas reflexiones nadie pretende coartar la libertad de prensa sí

Voz 1727 02:40 la Soboroff me diciendo hemos hablado en el Consejo de Ministros de cómo ha llegado el señor Villarejo hasta la situación de poder que él cree que está porque eso es lo que él cree por lo menos no chantajea quién puede chantajear Si se deja chantajear los otros evidentemente pero si me llamaba la atención el que no hubieran hablado con gobiernos socialistas precedentes que también con decoraron y apoyaron una este señor

Voz 0378 03:00 seguramente lo habrán hecho el presidente se eh si le ha parecido oportuno y de momento estamos a lo que tenemos en este en este momento procesal es decir que las grabaciones han entrado en la Audiencia Nacional y están siendo objeto de investigación nada más les puedo decir al respecto

Voz 1727 03:19 y con el resto de los partidos con el PP conciudadanos ha sido posible un diálogo político normal sobre este asunto sobre el peligro de que un individuo pueda chantaje

Voz 0378 03:29 hay no de intentarlo quiero decir que yo sepa no porque a los hechos me remito es decir cuando las grabaciones de Villarejo en relación a la ministra Delgado se hacen públicas de la recepción que hace el Partido Popular en la Cámara nada menos que del Senado es una recepción de boicot a la ministra de petición de dimisión de no dejarle hablar cuando lo administrara realidad va a responder a preguntas a esto me refiero a estos calificó yo acoso boicot persecución no comparable en democracia

Voz 1727 04:04 ministra antes de que usted llegará seguramente estaba en el camino se había dicho en esta mesa que la ministra de Justicia madre en fin no se le ha encontrado nada ilegal en esa conversación pero que políticamente está acabada amortizadas se ha dicho en esta mesa lo comparto

Voz 0378 04:17 que no es en absoluto en absoluto yo creo que vamos a ver estamos en un momento en el que supuestamente el término supuestamente entrecomillado o supuesto ha desaparecido y me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias cual si fuera sentencias de tribunales esto obviamente arrolla también la libertad de expresión y arrollado toda presunción de inocencia no podemos consentir yo creo que el periodismo es el principal interesado en que en utilizar noticias contrastadas esto ha desaparecido y hay una especie de de investigación sobre la vida personal de cada uno de los miembros del Gabinete y esto no es política tampoco dentro de la ética pública debiera incorporarse también el que ciertos usos y costumbres más propios de otras épocas y de otras circunstancias no debieran entrar dentro de también de esa ética pública debiera estar el hecho de que las fuerzas políticas no debieran utilizar determinados mensajes au determinadas informaciones que son el bueno que vienen del chantaje que vienen

Voz 1727 05:32 lugares oscuros por terminar con este capítulo administra por aclarar al Gobierno no le parece relevante políticamente de nada de lo que esas grabaciones exhibe de proximidad de proximidad confianza de un individuo que cuentan lo que cuenta y que está pendiente de de de una investigación en la Audiencia Nacional no hay nada que les resulte relevante políticamente al margen de la vida

Voz 0378 05:57 personales de la situación de los lo que se ha publicado son conversaciones que son referentes efectivamente a un miembro del Gobierno pero que se produjeron en el ámbito de una conversación privada hace nueve años no sabemos que además han sido manipuladas son no por eso en la investigaciones pertinente vamos a esperar este hacia el otro socio el otro

Voz 1727 06:16 el socio en realidad del Gobierno del gran socio parlamentario en este caso Pablo Iglesias estuvo anoche en las esta ministra y le decía esto a Ana Pastor

Voz 2 06:26 creo que en esto el Gobierno ha dado mala imagen que ha dado una imagen de coherencia estoy diciendo públicamente que el presidente debería comparecer a excepción pro que creo que lo estoy haciendo un favor al decir esto mejor compara esto se lo estoy diciendo en público mejor comparecer a petición propia a que te lo tengamos que exigir

Voz 1727 06:41 se refiere a la venta de armas a Arabia Saudí usted cree que va a comparecer el presidente que debería

Voz 0378 06:47 el Gobierno sea limitado exclusivamente a hacer una entrega de armas fue fruto de un contrato que tenía con Arabia Saudí el Gobierno anterior firmado en dos mil quince ya se ha explicado el presidente lo explicó en una entrevista que tuvo se ha abierto y bueno pues según Gobierno tiene que elegir elegir es renunciar y elegir es priorizar se cumplieron los compromisos internacionales con área de souvenir en los compromisos comerciales

Voz 1727 07:15 no cree que deba comparecer para explicar no yo creo que ya está

Voz 0378 07:17 qué cara

Voz 1727 07:18 hoy es uno de octubre entre la herencia complicada de este Gobierno está Catalunya sin ninguna duda un año después del referéndum ilegal y de las cargas policiales querría saber la opinión del Gobierno sobre los dos asuntos de aquel referéndum ilegal del que según el presidente de mano mandato del pueblo catalán

Voz 0378 07:36 en absoluto en absoluto puede emanar un mandato del pueblo catalán de un acto que fue ilegal tal como la justicia dijo no tuvo ninguna consecuencia jurídica el día uno de octubre fue es un día de triste memoria no hay nada que celebrar acerca del uno de octubre día de triste memoria además para la política española en su conjunto Cataluña incluida su día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones en relación a las urnas en relación a los colegios abiertos que no acertó en el tratamiento tratando de para las votaciones con una intervención policial que produjo efectivamente que proyectó imágenes muy penosas muchas de ellas falsas pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española pero desde luego no fue un buen día el Mundial para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista que se dio de bruces como no podía ser de otra manera con el principio de realidad porque solo no hay un principio de legalidad no sólo hay entre Egipto de la realidad hay un principio de realidad toda esta farsa en la que estaba fundamental en dos el independentismo afirmando que después del día uno o habría una declaración una proclamación de la República Independiente de Cataluña fue falso como se vio solo días después y de una manera vergonzante aquellos se produjo todo el imaginario independentista se fue al suelo yo creo que sectores inteligentes sectores razonables de la sociedad catalana asilo comprenderlo pero lo peor lo peor es que ese día se visibilizando como nunca la fractura de la sociedad catalana esto es lo peor que puede tener una sociedad porque una sociedad fracturada no tiene futuro no tiene futuro de progreso lo decías Tallin con cuando decía que una casa construida contra sí mismo no puede permanecer en pie bueno pues esto es lo que pasa y por eso nosotros estamos trabajando

Voz 1727 09:39 ahí antes de ir al ahí ya lo que está haciendo este Gobierno fueron un error las cargas policiales que autorizó el Gobierno Rajoy

Voz 0378 09:47 nuestro punto de vista lo fueron ya siglo XVIII se sería es decir no hay forma de parar algo que es como las votaciones que ya estaban en curso o gente esperando pero esto texto no eres responsable y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajaron en proporcionalmente proporcionalmente con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados

Voz 1727 10:11 esta mañana señora Cela lo estamos contando hay cortes de vías de tren cortes de carretera y cortes de calles principales en la capital de Cataluña en en Barcelona es un episodio para el Gobierno el Gobierno teme un endurecimiento de la oposición de los independentistas radicales y desde luego lo que ocurre

Voz 0378 10:30 sábado no puede volver a ocurrir es que el Gobierno de la Generalitat tiene la obligación de mantener el orden público en las calles tiene la obligación de que todas las personas puedan manifestarse en libertad tanto las que salen a la calle por sería independentistas como las que no son independentistas manifestarse en libertad porque eso es lo que corresponde a una sociedad democrática libre culta como Cataluña en esto lo tiene que garantizar el Gauguin y esto es lo que nosotros le estamos pidiendo a Torra que desarme la retórica que retire la moción que se atenga a los hechos porque hay se está produciendo un contraste interesante es decir hoy estamos mejor que hace un año estamos mejor que hace un año porque este Gobierno no ha abierto el pasillo político ha abierto una interlocución con las autoridades catalanas y esa interlocución con las autoridades catalanas están dando resultados están dando sea abierto a la comisión bilateral los representantes de la Generalitat acuden a los foros multilaterales es decir conferencias sectoriales Consejo de Política Económica y Fiscal sea no todos los grupos de trabajos están llegando a acuerdos en grupos de trabajo es decir que por una parte está yendo la praxis la práctica política que se está abriendo paso por otro lado sin embargo atendemos a retóricas a veces las a veces extraordinariamente románticas el presidente de la Generalitat

Voz 1727 12:01 en esa retórica independentista por un lado con el PNV apretando lo escuchamos ayer en el día del partido el Gobierno confía todavía en aprobar un presupuesto para el año que viene

Voz 0378 12:12 en si el Gobierno tiene confianza determinación y mucha convicción es bueno e los que conocemos al Partido Nacionalista Vasco mucho sabemos que los días de la verdad Diego una se prestan específicamente a esa herramienta delictiva mismo cosa que también es retorcido utilizó Ortúzar sin duda que este Gobierno está trabajando con todas las comunidades autónomas y desde luego las treinta y siete transferencias te invoca el Partido Nacionalista Vasco bueno el Gobierno desde Euskadi desde luego no se sustancian en cuatro meses renuncia al Gobierno

Voz 1727 12:47 a su propia senda del déficit renuncia definitivamente

Voz 0378 12:51 estamos buscando todos los pasillos todos los caminos posibles para conseguirla y si no se consigue utilizaremos la senda del déficit que venía usando se pero es una pena porque entonces perderemos seis mil millones de relajación en términos del déficit que irían a políticas sociales

Voz 1727 13:08 ya CCAA las comunidades

Voz 0378 13:10 lo más o por lo menos dos mil quinientos millones a la Seguridad Social es caro tenemos a los

Voz 1727 13:18 jubilados a los pensionistas hoy convocados de nuevo a la calle uno de ellos nos decía esta mañana el presidente de Sanchis ha dijo asumo la recomendación del del Pacto de Toledo asumo la recomendación de ligar el incremento de las pensiones a lo que suba el coste de la vida al IPC pero ellos dicen queremos verlo y hasta que no lo veamos vamos a seguir en la calle hice equivocará el Gobierno si cree que después vemos a casa esto es una revolución social

Voz 0378 13:43 bueno la democracia es procedimiento no las democracias procedimiento y efectivamente el Pacto de Toledo lo que sí consiguió el otro día en el Pacto de Toledo es muy significativo tremendamente significativo y de fondo porque efectivamente todas las fuerzas políticas a veces se abstuvo pero todas las fuerzas políticas llegaron a decir bueno vamos a conectar las pensiones con el eh PC pero se sabe que efectivamente todavía faltan algunos algunos otros procedimientos que sustanciar tales como el de la mesa de diálogo paso a paso

Voz 1727 14:17 luego le pregunta si ha tenido ganas de volverse a casa este Gobierno de alto voltaje con el que están estrenando además el curso político y tenemos que hablar de educación y se incorporan a la mesa José Antonio Zarzalejos Antón Losada hilo la García hará son las hoy y veinte las ocho y veinte en Canarias

Voz 0378 14:33 así

Voz 1727 14:38 nueve y veintitrés minutos de la mañana ocho veintitrés está en el estudio de Radio Madrid la ministra portavoz del Gobierno y ministra de Educación José Antonio Zarzalejos cuando quieras

Voz 1 14:48 gracias veta ministra una pregunta que nos hacemos muchos en los medios de comunicación no le faltan al Este Gobierno mecanismos de coordinación para evitar contradicciones decisiones en falso y le pongo dos ejemplos el tema de Arabia Saudita por ejemplo que que el presidente dio la sensación de que la ministra de Defensa no lo había compartido en el Consejo de Ministros que su decisión o Un paso que parece en falso como es la reforma pretendía reformar artículo setenta de ciento dos

Voz 1727 15:18 la Constitución no faltan mecanismos

Voz 1 15:20 coordinación para que estas contradicción estas decisiones en falso no se produzcan yo creo que el acordes

Voz 0378 15:27 es perfectible eh siempre es perfectible y hemos de darnos cuenta de que efectivamente este es un este es un gabinete eh con personas muy curtidas muy potentes que saben mucho de lo que gestionan efectivamente bueno pues a veces sí se producen eh y disfunciones entre lo que es la primera toma de contacto con un determinado asunto el resultado final que claro como es ciertamente los medios tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema is it is se alejan del resultado final en la lupa de los medios de comunicación es muy importante a este respecto toman la temperatura cada minuto venir

Voz 1727 16:16 esta es buen camino que esté está todo el día hablando del mensajero

Voz 0378 16:19 no no pero el mensaje pero lo tenemos al lado estar junto a nosotros y además gracias al mensajero podemos proyectarla lo que hacemos esto siempre lo he valorado muchísimo por favor

Voz 3 16:32 porque aunque el regreso lo que ocurre es que

Voz 4 16:34 que el mensajero mira en todos los momentos eh eh del preparado cuando el momento

Voz 0378 16:42 es el inicial el inicial a veces se aleja el resultado final en determinados momentos esto es lo que ha ocurrido es decir una primera consideración una primera reflexión sobre un tema que se ha alejado ciertamente que el resultado final Antón Losada Sadam

Voz 0199 17:00 dos días yo sin ánimo de ser exquisito varios días quería cine me puedo si me puedo aclaran una algo que no he entendido muy bien en sus respuestas no cuando le preguntan por Villarejo y lo que representa Villarejo dice que esperemos a que hable la justicia pero cuando el PP océanos los que utilizan las grabaciones de Villarejo les hace a que utilicen material que suministra a alguien que está haciendo un chantaje sostienen que quedamos está haciendo chantaje o hay que esperar a que de la justicia yo creo que las dos cosas y las dos cosas

Voz 5 17:32 nosotros estamos esperando ya que este asunto ha entrado en la Audiencia Nacional según mis informaciones estamos esperando a que la justicia diga lo que proceda pero nos hemos encontrado con que hay quienes están utilizándolo antes de los resultados judiciales sea que las dos cosas nosotros hace Amos a quienes utilizan esto como munición política

Voz 0199 17:56 si hay que esperar a cambio de la justicia mientras mientras la justicia no hables se podrá tener una opinión que se podrá utilizar ese material uno

Voz 5 18:04 bueno porque a nosotros nos parece que no es la nuestra

Voz 0199 18:07 Vine que esperemos a que la justicia al mismo tiempo hay habla de que hay un chantaje en todos

Voz 0378 18:12 no no vamos a ver si el presidente de gobierno ellos Pedro Sánchez mañana será otro presidente de Gobierno

Voz 5 18:18 el cuidado del Estado el cuidado del Estado requiere no utilizar munición que pensamos munición política entendido eh que entendemos que no es que no procede eh de fuentes limpias estos lo que no está haciendo el Gobierno si están haciendo otras fuerzas

Voz 0378 18:36 políticas

Voz 1727 18:37 pero ministra independientemente de que la fuente este no sea limpia el Gobierno valora que un comisario elocuente cuente aún juez y fiscal que ha creado una red de extorsión como algo grave

Voz 0378 18:49 sí fue una conversación que todavía no está clara de ahí que ocurrió hace nueve años que desconocemos sus Cármenes el Gobierno lo desconoce

Voz 1727 18:59 Lola Lola García desde Radio Barcelona

Voz 1 19:02 buenos días ministra yo quería preguntarle usted sabe que para para aprobar el Presupuesto necesita no sólo al PNV y a Podemos sino también a los independentistas

Voz 0378 19:12 a ellos han pedido algún gesto

Voz 1 19:14 que no tiene por qué ser un cambio de calificación de de la Fiscalía en el juicio sino por ejemplo pues que la Abogacía del Estado se retire como acusación en caso de se de alcaldes otras independentistas que están en causas judiciales o que la Fiscalía pide el fin de la prisión preventiva como han hecho por cierto de algunos ministros de su Gobierno hay alguna posibilidad de que se produzca algún gesto de ese tipo para allanar la aprobación del presupuesto también me gustaría saber qué hubiera hecho este gobierno el día uno de octubre hace un año

Voz 5 19:45 seguramente este Gobierno para empezar por lo último no habría llegado a este uno de octubre de dos mil diecisiete porque habría puesta en medios políticos mucho antes hemos de decir que efectiva ya llevábamos mucho tiempo diciendo que el Gobierno de Rajoy no hacía política que todo elogiaba a la justicia y la nave viva la nave iba pero son iba Cataluña iba iba por sus cauces desde el año dos mil doce de manera potente ya

Voz 0378 20:12 dejaba por tanto no habríamos llegado a ese punto

Voz 5 20:15 no lo habríamos hecho en relación al presupuesto

Voz 0378 20:19 el el Gobierno es

Voz 5 20:23 estamos en un Estado social de derecho ir desde luego respetamos la separación de poderes la Fiscalía es independiente el Poder Judicial es independiente y creo que debemos buscar caminos políticos los estamos integrada bodas Florence estado todos los intentamos explorar todos eh antes de fin para que cada cosa vaya sus cauces ya sabemos que la sentencia del juicio del proceso tendrán un impacto político pero ciertamente no

Voz 0378 20:54 nosotros una a nosotros nos corresponde trabajar con nuestros propios medios que son políticos

Voz 1727 20:59 buenistas esperaba este ambiente político sísmico

Voz 0378 21:02 en el curso en el que está de volviendo el trabajo

Voz 1727 21:05 de un Gobierno que tiene sólo cien días pues te dicen

Voz 0378 21:07 gente no sinceramente no porque este Gobierno se pusiera junto todo lo que viene haciendo en estos cien días desde luego daría para un proyecto político de mucha importancia y sin embargo pues estamos teniendo un ruido pero también una ciudadanía que es lo suficientemente yo creo cauta inteligente como para deslinde para el ruido ver los hechos a juzgar por el respaldo que estamos teniendo no

Voz 1727 21:33 pero el Gobierno del PSOE una reacción de de la oposición o de parte de la oposición no es nueva la reacción del Partido Popular cuando pierde el poder desgraciadamente una parte de ese partido que tiene millones de votantes y que por lo tanto eh eh qué tienen en su seno gente que actuaría seguramente de otra manera pero hemos visto al PP reaccionar de forma muy parecida cuando pierde el poder no esperaban que si iba a su mentalizar políticamente cualquier gesto fallo descoordinación de un Gobierno montado en ocho días

Voz 0378 22:04 bueno ciertamente lo hemos visto a lo largo de la historia a ciertos sectores de la derecha al Partido Popular en completo porque yo no quiero aquí a meter en el mismo saco a toda la derecha porque ellos recibido muchos mensajes de de la derecha a estos días así es centro para denunciar el acoso que está recibiendo el Gobierno

Voz 1727 22:30 cuéntenos eso sí si eso es así

Voz 0378 22:35 el Partido Popular no quiere enterarse de que ha perdido el poder ataca y ataca con todo lo que tiene ir bueno es esperable y a medias pero eso no nos iba a parar de hacer lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer en nuestra acción de gobierno empezó diciendo que era un gobierno ilegítimo efectivamente Pozo que como usted dice por haberse montado en cuatro días es un Gobierno elegido democrática y constitucionalmente vamos a es de educación

Voz 1727 23:07 algún día vendrá como ministra de Educación pero en esta ocasión la portavocía pesaba mucho en en qué plazos se plantea el Gobierno recuperar alcanzar al menos el cinco por ciento o de inversión del PIB en educación que es el mínimo esperable en un en un en un en un Estado como El Español

Voz 0378 23:27 pues en estamos en el cuatro por tanto entenderemos necesidad de utilizar para ello dos años o tres años estos dos ejercicios au tres ejercicios y estamos ahora muy ocupados en lo que significan la modificación de la Lomce y la modificación de la Lomce no sólo fue un proyecto que el retiro recursos económicos de la educación sino que también fue un proyecto ideológico que afecto a los más vulnerables en el sistema educativo español en eso estamos eso supone también incorporar más recursos para ello los seis mil millones de euros más también

Voz 1727 24:06 los que probablemente no vengan sino a prueba una nueva senda de déficit que les parece que en un país donde hay casi un treinta por ciento de interinos se hayan quedado desiertas dos mil plazas de profesor de Secundaria

Voz 0378 24:17 me parece complicado me parece mal que en fin estamos echando una ojeada importante con las comunidades autónomas al respecto que había eh para cuatro años el proyecto estaba hombre a cuatro años y lo que pidiera en tanto sindicatos como algunas otras fuerzas políticas era que el primer la primera prueba no fuera eh eliminatoria eh vamos a ver si esto es lo que ha tenido incidencia ósea sido otros factores los que han tenía diferencia resultado

Voz 1727 24:52 ministra algo que publica hoy el diario punto es dice que Andalucía va a enviar en el próximo mes a su ministerio al de educación una lista con todos los profesores de religión que están cobrando del Gobierno por dar clases de religión que en realidad no imparten horas que fueron desapareciendo de los planes de estudio pero que el Ministerio les sigue pagando él sabe de cuántos casos podemos estar hablando con puede ser es exista un control de esta cosa tan Cook