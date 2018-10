Voz 1022

00:09

a Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno quiénes listos los titulares del futuro pues si aquí los tengo Adrián tenía algo Ana eh haber pues mira esta semana vamos a tener noticias de Villarejo el hombre con más MP3 de la historia hijo del conocido Anticristo madrileño Willy Toledo juntos mejor no eso sería maravilloso claro pero no son dos noticias distinta ya ya bueno además la mezquita de Córdoba va a seguir dando problemas al Gobierno ir Ryanair va a seguir dando problemas a lo que es la humanidad vaya estupendo empieza ya dentro Careta futuro el Supremo dictamina que Casado es un campeón Un figura y todos tendríamos que aprender de él el alto Tribunal asegura que lejos de imputarle lo que merece este muchacho es una estatua en el centro de Madrid Iván Rey Madonna anuncia que su nuevo elepé será grabado por Villarejo la artista se ha puesto en manos del ex comisario para buscar lo que la crítica musical ya definido como el sonido cloaca a Willy Toledo no se presenta ante el juez pero Dios tampoco juristas y teólogos están reunidos a estas horas para decidir si dejan el caso en tablas a tal mirar el móvil en el coche será castigado con penas de hasta cinco vuelos en Ryanair los conductores serán condenados a hacerse Madrid Londres cinco veces con overbooking retrasos y azafatas de mala leche el Gobierno pone la mezquita de Córdoba en Wall a el complejo en estado semi nuevo es ideal para familias numerosas o bien para califato de tamaño medio yo creo que la política sin el diario El Mundo fingida que gobierna el PP para que sus lectores no sufran el diario toma esta decisión tras percatarse de que buena parte de su audiencia lleva cuatro meses pasa ansiedad uno Mosso d'Esquadra lleno de pintura es adquirido por el MOMA de Nueva York la obra acrílico sobre gente podrá verse hasta finales de año en el prestigioso museo neoyorquino este es el mejor elogio titula la Universidad de Valencia lanza el máster como arte la hepatitis chupando margaritas la Universidad niega que se trate de una pseudo terapia ya acusa a los escépticos de chupar la Margarita por el lado que no es hoy el él dime cuál es el lado bueno en a buena bueno son los dos toparon una margarita siempre está bien lo que pasa es que Carod sirven para cosas distintas esa para todo un más que joder que si periodismo da para cuatro años largar aquí el adiós