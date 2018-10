El nivel de nuestros políticos

Voz 1389

00:13

es abultado patrimonio no estoy no sólo lo he visto sino que también está dando actualizar pues si hay alguna novedad en este patrimonio de los diputados creo que la practicas en la política Se sabe que baja el nivel cuando el orgullo de algo o el reproche se dirige hacia hacia lo que somos hacia lo que tenemos no tanto hacia lo que hacemos como cargos públicos últimamente los políticos españoles es verdad que no paran de hablar de ellos Miso hemos de sus estudios de sus casas de sus amigos de cómo se comportan ellos en privado de con quince en algo con quien se meten en esas cenas yo creo que es muy importante saber quién es una persona importante también saber de qué presume para saber si miente o no eso es relevante desde luego políticamente y eso lo estamos haciendo bien pero lo adecuado Si este debate se prolonga es que se empiecen a sentar en el Parlamento aquellos a los que podemos hacer dimitir por sus gestiones se sienten en el plató de Sálvame Deluxe aquellos a los que tenemos y quitársela siga por Susper