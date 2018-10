“Dejé la política porque me estaba cagando”

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios va más allá con la venia hoy queremos abordar el fenómeno político la política pero desde una pronto en general pero desde un

Voz 1606 00:14 una perspectiva poco conocida casi diríamos inédita son políticos que abandonan la actividad política por causas naturales es decir ostras no forzados por sí mismo desde ya en ya tenemos aún testimonios el spam Melo hola buenas tardes Pamela lo qué tal buenas tardes

Voz 1 00:31 hola a todos

Voz 1606 00:32 pero usted se dedicó a la política y nadie le obligó a abandonar verdad

Voz 2 00:36 no no no fue mi decisión porque yo quise Jorge usted quiso cuéntanos experiencia por favor

Voz 3 00:41 bueno yo lo que se conoce como un político con agallas

Voz 1 00:44 es un valiente de estos que lucha murió no me refiero agallas físicas que podía respirar debajo del agua agravios de verdad que eso usted medio puyazo algo así como como

Voz 3 00:56 es muy larga y muy aburrida hasta ahora

Voz 4 00:59 eso quiero lo que no un hombre

Voz 3 01:04 era sordomuda Mi padre monstruo marino se gustaron copular One se fueron a vivir bajo el mar y nací yo la típica esto

Voz 1606 01:11 la típica historia sino bueno en política usted tiene agallas usted no esconde sus agallas verdad

Voz 3 01:17 al contrario el partido aprovecha mi talento podríamos decir pues para dar mítines debajo bajo el agua funciona no funciona porque porque la gente tiene que subir a la superficie coger cada treinta segundos tras menos sí claro Rato ves gente subiendo bajando pues muy difícil que cale el mensaje de de nuestro partido luego a los fanáticos total los fervientes el partido que eso no se hubiera respirado sacaban abogado delante de tus ojos

Voz 1606 01:44 claro el mitin con un montón de cadáveres flotando no mira qué interés tenía el partido en dar mítines debajo del agua no entiendo

Voz 3 01:51 estrategia hace campaña ya sabes difundir mensajes en radio televisión prensa redes sociales y debajo el agua esas mierdas

Voz 1 01:58 pero es típico de estrategia no pero aun así el partido no te echa soy yo que se va

Voz 3 02:03 partido me quería normas funcionaba desde cuándo

Voz 1 02:06 vale cuál fue la razón de su renuncia

Voz 3 02:14 el trabajo en París o el nacimiento de un hijo en París pero es cierto que eso vaya a nota pensar en nada más no tengo tiempo para la política Lesoto cambian mis prioridades yo no estoy diciendo que sea buena para nada pero ojo ojo en mensajes niños lejos siempre solo digo que una vez entre en tu vida para nada más al menos la política es como la palabra de Dios

Voz 1606 02:42 pues es una historia yo quería traer otro tipo de historia pero estás muy poco edificante

Voz 3 02:48 mira escucha si quieres cosas edificantes tienes la primera hora de la ventana

Voz 4 02:53 no la verdad lo que hay claro en la segunda bueno pues muchísimas gracias

Voz 1606 03:00 muchísimas cosas vamos a intentarlo a ver si tenemos suerte remontémonos un motivo menos chungo con el siguiente político que es abyecto José qué tal buenas tardes

Voz 1 03:09 buenas tardes me ha dejado si yo también yo no me esperaba esto no me esperaba usted que dejó la política

Voz 2 03:18 vais a raíz si no ya deja la política por motivos súper naturales la verdad es que no se puede decir lo hasta ahora yo deje la política porque tenía que ir al baño

Voz 4 03:27 porque tengo que me baño yo hacía aguas mayores presunta mayores muy mayores

Voz 2 03:33 teníamos una votación importante en el Congreso hizo una llamada urgente de la naturaleza en Mi bajo y entre sí dirigen tengo que ir al baño Mis no votar ya es una explotación importantes aunque me tengo que él que no que que votar sí al final pues bueno fuera antes

Voz 1 03:50 no no nos explica el final porque nos lo imaginamos entiendo el drama de momento pero oiga tanto tanta tal como para dejar la política es una vocación no

Voz 2 03:58 pensé a ver no puedo desarrollar una tímida que coarta verdad mi naturaleza es verdad es que a mí se ciudades fisiológicas bueno eso les digo yo no señor vale claro vedad subiendo qué significa bueno es que una persona debe realizar una labor profesional que le permita dejar así