Acento Robinson: 'Entre hermanos no se lucha' (30/09/18)

Voz 2 00:00 eso Mary

Voz 1546 00:10 bienvenidos acento Robinson el veinte de enero en Vecindario Gran Canaria se celebró en la gran final de la Liga del Cabildo la competición más importante la lucha canaria los encuentro se disputan entre dos equipos diez doce cada luchador pelea individualmente contra un miembro del equipo contrario para ver que de los dos equipos suman más puntos este año se dio la casualidad que los mejores equipos estrella Unión Gáldar llegaron a Duque combate empatados a once el quién lograba la victoria en un máximo de minuto y medio daba el máximo título de la lucha canaria su equipo más expectación y tensión imposible aún más cuando tema lucha a ser entre dos hermanos Ismael Álvaro Deniz conocidos como el pollo de Moya tres y el de Moya cuatro sin embargo existe una norma no escrita que dice que Ence hermanos no siempre entre hermanos no sin lucha

Voz 4 01:56 a continuación van escuchar un reportaje muy cuidado

Voz 1546 02:00 por parte de Sonia Ballesteros Marcos

Voz 5 02:03 eh segunda agarrada ante David Martín del Guanarteme y Martin Cano posibilidad de empate del conjunto grancanario frente al torero

Voz 1913 02:11 siguió digo cogida de muslo cadera escucharon Chacón o Pata de Cabra la mayoría no sabrá de qué estoy hablando incluso alguno puede pensar que esto va de cocina de temas culinarios por lo del muslo la cadera o la pata pero no son los nombres de algunas mañas de agarre movimientos de la Lucha Canaria deporte donde el objetivo es desequilibrar al contrario hasta hacerle tocaron suelo

Voz 1610 02:38 el equipo Gal Denzel el primero que tocó suelo deje me reveló cualquier parte del cuerpo como sede la plantee lo que puso voz de alguna manera la rodilla ya ya igual cien parte de la planta de los pies

Voz 1913 02:50 la lucha de Se celebran un círculo de arena que recibe el nombre de terrero hubo luchador no sólo debe ser fuerte para vencer al contrincantes emplean las mañas y traspiés Se trata de estudiar al rival antes de decidir qué mañana utilizas parecerle caer la estrategia es fundamental para llevarlo al suelo

Voz 1610 03:07 me parece una lucha en la que se combina la Turquía a la fuerza utiliza la fuerza del contraria a favor tuyo y el otro ir contracorriente

Voz 1913 03:14 la forma más habitual de lucha enfrenta a dos equipos con doce luchadores probando que se van enfrentando uno a uno

Voz 6 03:21 ahora los integrantes de Guamasa formará con él Gutiérrez puntos B Jonathan Hernández el gofio por el punto agrava Alagna Abreu pollo de la Villa de La Orotava

Voz 1913 03:38 el respeto al adversario está en la esencia de este deporte cada vez que un luchador cae a la arena recibe la mano del vencedor y un saludo respetuoso cuando abandona el terrible

Voz 1610 03:50 que no sé si a lo mejor tienen ganas de decir que hay una de cosa que tiene la nobleza de la doblez que ganaremos esa pero Caruana pero Caracas al larguero para llamar la mano para contener la lucha es una de los

Voz 1913 04:13 porque es más antiguos todos los pueblos en todas las épocas han tenido alguna forma de lucha la canaria se cree que tiene un origen bereber ya que esa es la procedencia de los aborígenes isleños los guanches la primera crónica con referencia a la hinchada data de mil cuatrocientos veinte en ella Alvar García de Santamaría relata la visita a la corte del rey Juan II de Castilla de unos hombres procedentes de las Islas entre ellos un luchador de nombre Massaguer a quién nadie pudo vencer la lucha canaria ha sobrevivido a lo largo de los siglos aunque ha pasado por momentos complicados en el siglo XIX la clase alta burguesía la despreciaban llegaron a impedir su celebración en las fiestas por Cosidó

Voz 1546 05:02 Carla Bulgaria y anacrónica

Voz 1913 05:05 el siglo XX con los inmigrantes se extendió por Venezuela Cuba Argentina y Estados Unidos hoy encontramos tutorial es en Internet

Voz 8 05:12 para realizar la maña esto toque para atrás primero y que descolocar al contrario para ello Nos vamos ayudar de la cabeza muy importante la mano derecha a la rodilla derecha al contrincante ejercemos fuerza sin lado para que el contrincantes bien campeonato regularizar bien femenina ha regresado a la competición femenina

Voz 9 05:36 de Dolly lo frías la selección compuesta por Lucía Herrera se le

Voz 6 05:40 me Cabrera Mrs la lucha

Voz 1913 05:43 a fue declarada Bien de Interés Cultural la idea proteger y apoyar un deporte que para muchos forma parte de la identidad canaria

Voz 10 05:53 Pío XI se cavó

Voz 11 05:57 momento hay que dan los sonidos la emoción que se vive en las gradas del terrero cuando combaten los luchadores el lado humano del por tres coma Michael Robinson bueno

Voz 1546 06:10 viajamos hasta Radio Las Palmas que siempre está bien tocáis esta Ismar Ismael Álvaro Deniz que más bien conocida en el mundo la lucha como pollos de Moya tercero cuarto Ismael Álvaro cómo estamos muy bien Álvaro es el mayor no era ese el pollo te cero e Ismael ese es el cuanto por qué pollos entiendo de que un pollo es un puntal del equipo no

Voz 12 06:45 yo creo que es más una tradición en Canarias siempre luchador que ha destacado puede ser sólo un apodo hay otras que son ejemplo como antes nombrado en Francia pues la frontera o así siempre es más bien debido en nosotros somos de Moya igual lo que ella mi padre en su en su momento fue el según

Voz 1546 07:03 pero por qué pollo sabe cómo son

Voz 13 07:06 la verdad es que no se especifica pero no sabría la verdad

Voz 14 07:10 es más bien un un argot

Voz 15 07:13 el típico hablar canario a mejor qué pasa voy esa es una palabra muy usada aquí en Canarias

Voz 1546 07:18 sí sí sí sí por cierto que comentaban poco que vine el momento cumbre cumbre de la Liga de Cabildo ahí tienes que enfrentaron ya supongo que podía haber citado el caso cuando empieza la temporada por muy difícil que prevé parecido sabía es que eso puede pasar no

Voz 12 07:43 sí teníamos claro que podía pasar pero pero bueno vernos el problema fue que no vivimos en una final en un marcador de once a once que el que llegado se gana en ahí fue un momento muy complicado verdad

Voz 0684 07:58 sí era lo que uno de los dos hermanos público el público que colores quiere ver espectáculo en una situación muy complicada vamos a ver qué ocurre ahí va mal bueno de los dos como Ismael está llorando en el banquillo labores no creo que la mejor forma de terminar una final que está muy feliz en la imagen Floro de pesa sin duda cambios de alegría porque el estrellas menudo campeón de Liga revalida el título

Voz 1546 08:52 supongo que que según quién iba Candem el cantautor porque porque Álvaro tú eres de don de extraía no es mal tú eres de Unión Gáldar entonces quién iba ganando en el tanteo dos cómo iba el marcador digamos

Voz 12 09:10 la cuestión es que por ejemplo yo que soy al Brose es mayor pues yo si el puntal del equipo el Estrella Ny y mi hermano pues era el segundo hombre del del del Gáldar Illa yo voy a Tirado pues creo que fueron siete luchadores de su equipo incluidos Montal pero claro en mis manos un deportista nato oí todos queremos ganar de vez en en una tesitura de decir levanta la mano y yo doy por perdido una final un trabajo en equipo y así que hubo momentos de tensión hay que fue muy complicado en el momento pues con lo pasamos bastante mal tanto él como yo oí mira bueno

Voz 1546 09:45 y además el torero a los que no sabes el pabellón donde se celebra al la Lucha Canaria estaba lleno a rebosar lleno lleno lleno once empatados a once con como lo tomo el torero y el público

Voz 15 10:04 pues yo creo que ven en su gran mayoría supieron entenderlo que que esto es una tradición no escrita por así decirlo en este deporte lo que pasa que ese dio la casualidad de que de que fue en un punto crucial en en una final pero creo que en su mayoría pues lo entendieron hubieron pueda diferentes opiniones pero pero diría que que fue aceptado

Voz 1546 10:23 pero la mayor del público lo los sabio publicado antes que esto puede pasar es que la gente estaba consciente de ese tácito así el Yacla no escrito

Voz 12 10:35 es que es complicado en todo el mundo todo aficionado quiere que su equipo gane pero pero bueno yo viví la parte que vi yo incluso aficionados de del equipo alcalde llorando emocionados de de la situación dado ahí irá es una tradición no escrita en la luz donde hay donde Salvador caso de muchísimos hermano no enfrentarse pero nunca una final que que es el el hattrick

Voz 1546 10:57 en icono está a la afición hoy en general Calabuig canaria en las Islas no en en nuestro caso en Gran Canaria como es la la afición es muy dedicada a es muy fiel a los suyos si bien hosteleros con habituales

Voz 15 11:14 a día de hoy pues la luz bueno como deporte canario no pero sí que es un deporte bastante seguido a nivel de nivel de la comunidad

Voz 16 11:23 aquí sí que se ve huyó muy muy muy

Voz 15 11:25 tanto en la grada baja cualquier bar y la gente hablando de lucha y la verdad que es un deporte bastante seguido aquí que que en este momento está está bastante eran

Voz 1546 11:35 y además tiene su complejidad no porque no puede durar que un minuto y medio minuto y medio para no Ike es un poco cuando un luchador utilice quizás la fuerza slots no para para paradero barrio no no es no es sencillo no se pega por ejemplo

Voz 12 11:54 no no es un deporte de contacto bueno para que no lo conozca es similar al judo en tenemos que enfrentarnos al otro al primero que que toque el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sea la planta del pie pues que era derribado para ello tenemos minuto y medio porque yo en ese momento no me veía la verdad a mi me lo imaginaba tener que enfrentarme mi hermano Hay mira yo creo que lo todo como como todo un señor deporte y me lo mejor la mano Álvaro

Voz 0684 12:29 me Carrero el abrazo entre hermano esta noche rivales pero lo había dejado claro no iban a agarrar

Voz 1546 12:37 de enero realmente muy emocionante porque las más de están ahí después si Vincent en el entender cuando te acercas a hacía Álvaro no voy a luchar contigo no puede bregar contigo y luego el entrenador que andador no equipo de Ismael él dice algo y tú luego llega ese decirle a tu hermano que no te creo yo te pago la ficha habría Ismael tú sentiste expresión de todo entrenador tus compañeros o algo así

Voz 15 13:11 a nivel de de directivas de entrenador pues no en ningún en ningún momento me sentí presionado sigue cierto que bueno pequeño sector de la fisión por así decirlo un poco los ultras

Voz 12 13:22 sí sí que presionan a

Voz 15 13:24 la palabra malsonante pues lo que quizás en en ese momento pues me me confundió a las críticas pues me van a llover qué es lo que hago voy a dar un título perdido sin sin ni siquiera serlo pero bueno después hablándolo con Mi hermano el también pues se se calentó un poco ahí la situación se fue un poquillo de de madres pero pero creo que final pues actuamos como como había que hacerlo oí a día de hoy pues se recuerda cómo común

Voz 1546 13:53 el recuerdo no no no a mí pero que es es es tremendo cuando hay tanto en juego pero sí mantuvieron lo los valores de Poti hay algo más que un Tito lo en juego es el no ya había hablado antes de esto

Voz 12 14:13 sí lo hemos hablado la verdad que desde que él bueno para que la gente supongo pueden situación de de que mi hermano no sabía ni siquiera ponérsela arropado llegan a punto siempre hemos luchado en el mismo equipo siempre aprendido uno de lo otro oí lamentablemente pues el año pasado diputados diferente equipo oí sabíamos que puede darse esa situación porque me manos un gran luchador que que siempre sale a a intentar ganar la Louis ir apuntando el equipo estaba claro que que voy a dársela pero pero ninguno la dos la querrían

Voz 1546 14:44 ya han antes Blake a seis en el mismo equipo no han por qué decidiste sin en bregar en otros equipos que no cambia pues ellos mismo equipo

Voz 15 14:57 a ver si teníamos cabida los dos en el mismo equipo pero bueno como puede pasar en cualquier deporte al fin y al cabo es un mercado ahí pues la hay que aprovechar las oportunidad no la carrera deportiva de de un deportista es corta y a mi hermano pues le convino más en un equipo a más en otro y ya

Voz 13 15:13 en fin y al cabo pues fue decimos

Voz 15 15:15 pillar en en equipo diferente

Voz 13 15:18 once Ismael

Voz 1546 15:19 eh tú siendo el hermano menor realmente tienes que hacer caso el hermano mayor no sería estuve en todo caso que tienes que indiquen a entregar con tu tu hermano no han siendo el MAP lo tal y como era la Moss fuera él Pedrero el ambiente a viendo todo tú aquí en el mando darle entrenador por un fuga momento contemplar este contemplar este Brega a tu hermano

Voz 15 15:52 para ser sincero pues si sigue lo pensé porque en esa situación hay que ver ese hay que verse en ella hay un momento si se me pasó por la cabeza pero bueno después supe reaccionar oí incumplir con con mi palabra cumplió con los valores que Jimmy hermano siempre Nos hemos inculcado el primar siempre la familia el respeto oí igual bueno que no que no primas en esa ocasión el el ganar un título que al cine al cabo un trozo de metal en lo que ganas de unas trofeo una copa y eso pues al poco tiempo pues queda en el olvido yo creo que yo a día de hoy sinceramente me siento orgulloso de lo que hice tanto por mí como por mi hermano en el momento no no fue nada fácil las críticas recibí también reside cuyas palabras de apoyo pero bueno yo creo que esto es un deporte que que se diferencia del resto en en una serie de valores que Nos inculcan fue lo que intente pues pues plasmar

Voz 1546 16:47 en ese en ese momento en el vestuario después a tus compañeros entendieron eso

Voz 15 16:53 sí en todo momento Mis compañeros pues me arroparon y muy irme me apoyaron no fue un momento

Voz 1546 17:00 porque los las imágenes han son muy elocuentes muy elocuentes como Ismael tú sales de tu tu lado bases tu hermano eleva su su mano en luego hay una Perazo a podéis recordarlos qué dijiste es uno al otro en ese abrazo

Voz 12 17:21 yo para para serle sincero ni

Voz 15 17:24 de acuerdo a la situación fue tan tan complicada que que no sé exactamente ni qué fue lo que dijimos sí dijimos algo que porque la situación no era sea no no no puedo llegar a lograr a recordar lo que es

Voz 1546 17:38 lo que te pregunto porque también a Álvaro porque París mal practica muy difícil que tu rutina posibilidad de proclamarse campeón pero luego también patio Álvaro hubiese sido muy orgulloso que su hermano Said también campeón a Álvaro tiene que recibir a exigir esto tuyo también ha sido muy difícil para ti también no

Voz 14 18:06 mira pues la verdad es que

Voz 12 18:07 uno siempre quiere lo mejor para su hermano esta claro que que ellos fueron merecedores de esa final y ahí mira ahora mismo estamos recordando el momento de llegar al terrero ya se me ponen un nuevo todavía en el estamos vías de hace un tiempo de lo que pasó pero pero bueno yo me siento orgulloso lo que basó como él dice es un título iban a mí la lucha acabó cuando cuando yo diría al puntal de su equipo que es el hombre más fuerte de su equipo ir para mí había acabado yo tenía claro que que con él no iba a agarrar porque porque sí porque es mi hermano ahí por suerte ya este año para la próxima temporada ya estamos otra vez juntos

Voz 13 18:41 así sí sí ya hemos hemos renovado es menos mal eh sí si no quiero volver a pasar esa angustia

Voz 1546 18:48 no poquito Vegas dicho quizás es el título que menos te ha dado no sé yo si te digo la verdad no recuerdo

Voz 12 18:57 ni Alony ni tener ninguna buena prensa mano hoy hoy tengo la experiencia de que de que es algo muy bien ahí mira orgulloso de de que la gente lo vea bien de que la gente pues pues se sienta orgulloso de de luchador canario que que tenga esos valores y si miramos

Voz 1546 19:14 a sus padres son de la luz

Voz 12 19:16 sí sí claro yo mi padre fue luchador nosotros desde que yo no sabía caminar pues ya estaba lo Terrero oí al igual que mi hermano que él fue entrenador nuestro oí miraba mi padre ya me padres orgulloso Imaz ya sellarán a llorar nosotros no

Voz 13 19:31 ya he emocionado y entonces paradas también era es cosa ahí sí sí lo queréis a plegar

Voz 1546 19:38 a uno contra el otro a la mejor tu padre tema de la carne sin cenar a los dos

Voz 12 19:44 claro yo ellos no querrían por nada del mundo enfrentaremos Hay así fue yo creo que hicimos lo que ellos querrían también

Voz 1546 19:52 es es momentos cuando se pone a prueba siempre hablamos de los valores no siempre hablamos de la ética y la moralidad siempre que hablamos de valores pero hay pocas veces cuando realmente alguien está puesto a prueba vosotros estuvisteis puesta a prueba en un momento más álgido que puede haber en el mundo de la lucha canaria no

Voz 12 20:16 ya ya os garantizo que que no es para nada fácil verse en una final así ya te aseguro que tanto me mano como lo somos dos tíos muy competitivo oí que siempre queremos ganar nunca queremos perder ahí emerge se dio a esa situación que nadie imaginaba

Voz 1546 20:32 no vemos la cuerda pero pero bueno ya veis lleváis unido para luchar para estrella

Voz 13 20:39 con un en Gáldar en el estreno estrella es yo me lo ha conseguido atraer para me voy

Voz 12 20:46 pues hombre con tanto de la temporada

Voz 1546 20:50 no es que a era que llevase mal con con Unión Gáldar no quieres estar con tu hermano Micky sí

Voz 15 20:59 por supuesto que eso yo con con el Unión Gáldar tengo muy buena relación

Voz 16 21:04 idea yo me llevo muchísimos amigos de allí

Voz 15 21:06 lo que pasa es que bueno como te comentaba antes esto al final acabamos un mercado me me salió una oportunidad bastante buena con confirmaran el equipo del aprovechado pero sí que sí que me llevo muy buen recuerdo de ese equipo ir realmente

Voz 1546 21:19 de la ocupación Full Time profesional

Voz 12 21:24 no somos profesionales porque no se considera como profesionales pero pero bueno yo le dedico dedicación plena Hay me como digo yo me levanto pensando lucha canaria han muerto pensando pensando

Voz 1546 21:34 hay una pretemporada es muy dura

Voz 12 21:38 sí sí es bastante duro no sólo tenemos palabras físico oí entrenadores sino que no lleva Hay intentamos en forma y evita lesiones

Voz 1546 21:46 supongo bueno estoy suponiendo no no no debe suponer de lo que no se no pesó estará iba a ser máximo candidato otra vez más para que nada la Liga cabido

Voz 15 21:57 pues ojalá que que seamos uno de los candidatos y que y que tengamos esa suerte de volver a plantearnos en en la final es una liga bastante competida pero bueno para eso nos entrenamos nos cuidamos oí y lo daremos todo para él

Voz 1546 22:10 pues mira déjeme desde desde el programa a mandar un abrazo yo a vosotros poquísimo miráis a mí me abrazó

Voz 13 22:19 pues acabar mal no pero la

Voz 1546 22:21 gracias pero la lección que no sabe dado que ha sido un detalle memorable seguramente nadie olvide la de aquel yo hoy se ha dado en otras ocasiones semejante semejante cosa

Voz 12 22:35 en en que sea una final jugando nos tanto nos ha dado en otros caso de siempre competición donde no se juega nada si Sabas ocaso ir los hermanos han respetado ese ese valor que hay pero aquí fue que fue una final no es así que no ha visto nunca ni creo que ese gol eh

Voz 13 22:54 es es como la final

Voz 1546 22:56 en la copia Europa ya al final hermano bueno

Voz 12 22:59 no yo yo le he tenido alguna entrevista

Voz 13 23:04 yo yo

Voz 12 23:07 tiene que ser complicado tiraron penalti marcaron goles dejar otomanos fuera o para el goleador mano ahí celebrarlos sabes que si tienen un buen habría y cariño por tu hermana este era complicado

Voz 1546 23:16 y es que la verdad es que Ismael y no ganasteis la la la Liga pero ha habéis ganado algo mucho más importante que es de suponer respecto de cualquier bien nacido Kiki el deporte valores sois verdaderos campeones más allá que la plata a un abrazo muy fuerte es un placer charlar con vosotros y suerte a la temporada que viene muchísimas gracias muchas gracias

Voz 17 23:43 no

Voz 18 24:05 escribe nos Twitter arroba acento Robinson

Voz 1546 24:17 enseguida volvemos con más acento no presos

Voz 20 27:54 con acento Robinson

Voz 21 27:59 en la

Voz 22 28:07 pues aquí estamos con más acento cordobés son mi enorme placer esta acción

Voz 1546 28:10 amigos y a mi lado derecho amigo y compañero de Informe Robinson es el que más mandan en la edad es Luis famoso Luis cómo estamos

Voz 2 28:20 muy bien muchas gracias Michaels

Voz 13 28:22 hace tres años

Voz 1546 28:25 y no estoy preparado pero me acuerdo de que para unas felices Navidades tuvimos el honor a entrevistar a Rafael Nadal no hacer una mención con él estuvimos como Cinco Días y mayor que luego cinco this in Paris con él eso unas cosas muy bonitas de las muchas que tienen no se profesión no pagar van a hablar con Rafael Nadal que era bueno es el deportista español o posiblemente deportista punto que más admiro a mis tuvo un placer lo hizo no

Voz 2 29:08 sí sí fue un fueron unos meses un par de meses de de rodaje fantásticos con él imagínate lo importante la la gozada que es tener a Rafa Nadal en un un en un programa de que cuenta historias como Informe Robinson pero ya sí te cuento un poco la letra pequeña de esa negociación me imagínate también lo que supuso para el equipo para el equipo de Informe Robinson Mi primer contacto con el entorno de Rafa Nadal para poder contar su historia hacer un informe y lo voy a decir bien no me voy a equivocar fue en septiembre de dos mil siete ese día un día de septiembre de dos mil siete con con Informe Robinson recién empezado yo tengo una reunión con el entorno de de Rafa oye Rafa en ese momento acaba de ganar el llevados Roland Garros el del dos mil cinco y dos mil seis y dos mil siete lleva tres Roland Garros y hoy queremos contar la historia de Rafa bombón bueno todos son evidentemente el el el la agenda de Rafa es la que es de torneos de viajes de atenciones a la prensa bueno pues es un año tras otro que no hay forma de conseguirlo y acabamos consiguiendo lo en el año dos mil quince por lo tanto imagínate la doble la el doble éxito no de poder contar una historia tan chula como la de Rafael después de ocho años

Voz 1546 30:19 es que es curioso me acuerdo que estamos preparados de viajar a Méjico llenos en México íbamos a hacerlo hace y a yo creo que es para dos mil nueve y José sí

Voz 2 30:32 puede ser sí sí sí sí

Voz 1546 30:34 que no se y cogió una depre no no no pudo ser pero

Voz 2 30:39 he estado siempre era muchas veces a punto de poder empezar a grabar

Voz 4 30:42 siempre ese extra para atrás hasta hasta hasta el otoño de dos mil

Voz 1546 30:46 pero lo más grandioso bueno yo creo que estaban rastreaba hablando bien de Nadal y aunque me considero un tipo objetivo siempre acabaré hablando bien de él él estuvo en su peor año es decir ha habido ha habido interrogantes sobre su futuro en este deporte es dice que había tocado un fondo es justo cuando ya dice bienes paraca veniros para acá ha y claro no hay no hay mucha gente en el mundo de Poti con a ellos que Trini o de los que tenemos todos a que dicen cuando han tocado una especie de fondo venir a contar mi historia

Voz 1564 31:34 lo contrario es cuando cosa que no me ha fallado en mi vida me he movido mucho sabes no que a Pellegrini que tengo más pero

Voz 23 31:47 imprima disfruta ahora sí ahora no te no esté venga porque he tenido estará en lo disfruto muchas veces no porque estaba cuando me sentía agitado toda la verdad es que estoy muy a tono con lo cual si tengo la motivación me dejó alguien menor

Voz 7 32:13 ah

Voz 25 32:18 las dos intensidad cuando ha conseguido meter una encierra sus golpes cuando he tenido buenos resultados estén que enseñar ha bajado pues les también han bajado

Voz 23 32:36 esto es mucho más duro que jugar

Voz 1564 32:42 sí sí desde luego que que el momento en el que no los nos recibe

Voz 2 32:48 hay hay claras que con Rafa Nadal ocurre que tenemos que situarnos en escenarios en los que resulta muy complicado estar que es pasó en dos mil trece cuando parece que la carrera de Rafa Nadal se había acabado que iba a ser el mismo y en dos mil quince es igual es exactamente lo que estabas lo que estabas diciendo es un Rafa Nadal que lleva es su primer año en blanco digamos sin ganar un Grand Slam sin ganar un Grand Slam y la sensación es que bueno ya no va a ser el que es evidentemente Kemal Kemal está yendo primera temporada en blanco es normal ha empezado muy joven de estos empieza a acabar tenemos que ir a ese momento y en ese momento estaba Si hay algo que más nos llamó la atención verdad Michael es que más allá de lo físico por primera vez en su en su vida el físico iba bien era otro el el dolor que que estaba teniendo y eso fue lo que convierte el escenario de de estar con él en algo mucho más allá de lo de lo periodístico te encuentras

Voz 20 33:43 con un con un campeón

Voz 4 33:45 que no sólo te te habla

Voz 2 33:48 de sus de sus de sus errores sino que empezó a parte de sus miedos

Voz 26 33:55 miedos casero moto perdí mi hija Jonathan ambicioso pero tienen miedo al fracaso es lo que ha salido a pista con con porque he tenido todo esto de la ansiedad y el ansiedad no me dejaba pensar con claridad mi ejecutar con claridad por primera vez en mi carrera siquiera puede salir a una pista con sensaciones de de miedo al Alfredo caso fracaso no a perder sino sino al no poder jugar una vez lo primero son muchos años de competición muchos años eh yo estado diez años eh entre los dos primeros del mundo y conviviendo con de todos los torneos del año también pues que estos últimos años pues he tenido periodos de lesiones graves no lesionando dos

Voz 27 34:52 eh pero no lo debería haber jugado

Voz 26 34:56 está muy mal le da de maravilla ya

Voz 28 34:59 tengo el tendón hecho un desastre venía claramente de del problema del pie que hay un problema de falta de amortiguación por todo lo que teníamos que hacer con con con los cambios de plantilla al ese tendón contó la sobrecarga de tal pues sino abajo no pudo jugar los Juegos Olímpicos que iba ser abanderado su rival muy grande para el dirige no vuelva a competir hasta que me esté sano

Voz 1564 35:22 pero la realidad es que no me cosa yo hablé con gente en torno a meros de que que ya estaba prácticamente acabado que iba a poder volver o por lo menos dos Oliver y de repente se tiene el mejor año de su carrera

Voz 13 35:43 un año lleno de color Rafa logra

Voz 29 35:45 Nos entre ellos su octavo Roland Garros y su segundo Open de Estados Unidos

Voz 30 35:52 esa mentalidad razón es mi mejor de la historia en el mundo del tenis listas nadie certamen bueno mentalmente no

Voz 29 36:08 por tercera vez en su vida Rafa Nadal vuelve a ser número uno del mundo

Voz 26 36:13 qué tiene más valor de toda mi carrera pero eso no quita que que fue un año para mi a nivel psicológico muy duro porque ellos claro ahí con año supera emocionantes pero pero la realidad es que no disfruten y de entrenar ni de nada porque yo estaba que me dolía demasiado en la rodilla

Voz 1546 36:30 bueno es preciso decir la noche antes de la primera grabación yo estoy un poco nervioso tengo mariposas flotando en el vientre y Tanos no sé qué me dice sobre dudas diez de la noche suman ese Benito dice a sus jefes de prensa pero que dice oye lo requiere y parte media hora antes la grabación así que que bueno siempre qué quiere hablar contigo pero yo de que de que de no sino eh que ha presentes medio grandes o no en todas media desde media hora antes de tiempo el aparquen el coche IBM ofrece su mano me da un abrazo Erice para mí es un gustazo porque llevo desde niño viendo el día después escuchándote del fútbol a no sé qué Ipar mi va a ser una gozada a estos días dice yo yo pensaba está queda camino de llevar no pero sincero y me acuerdo que tú tú Luismi había dicho en un momento dado tendremos que preguntarle como esta de coco lo dejo en tus manos Mike que imperó en momento a lo mejor no debe ser aquel día siguiente o inclusive puede estar pues en París en un momento dado cuando hay confianza tendrás que preguntarle puso Coco la primera grabación es no especial nave el entrenando con sus paren ya en camilla después de cada tanda de golpeo venía una camilla a secarse con la toalla y tal la que habla con él oye braza yo no sé mucho de tenis pero a mí me diga que le estás dando muy bien no sé pero lo estás dando bien no decir sí sí sí estoy dando lo bien pero lo que pasa Michael están muchos problemas con una consecutiva es que quiero mucho cuenta una lección de humildad absoluta

Voz 2 38:37 que cuando estás que creando este tipo de reportajes intentando imaginar las situaciones que vas a estar con Rafa Nadal aquí me gustaría que hablar de tal cosa aquí de hasta de otra cosa lo que tu dices imaginas dice bueno el momento más de de viaje personal hacia el dolor entre comillas hacia esa especie de seudo ansiedad depresión que tenía dice lo vamos a hacer en un momento bueno que estemos más a todos y tal y lo primero que hace con esa especie de Perelló nuestro que evidentemente no conocía es cargárselo lo primero que les reclama el recuerdo que es así como empieza el reportaje oye veo pegándole bien no Michael estoy fatal tengo mucho miedo he tenido muchas dudas

Voz 1546 39:10 todo eso

Voz 2 39:13 habla de la normalidad de un de un pavo que nos dan mil vueltas en ese normalizadas

Voz 1546 39:18 es absolutamente posible que un señor que difícilmente puede pisar una acera el mundo no menos varios no es en nuestro país sino Rafa Nadal es Rafa Nadal en Londres nueve yo Tokio y tal importante es imposible Bizet normal pero dentro de la anormalidad de la vida de un supo estar es de los equipos más normales y corrientes que yo haya conocido en mi vida

Voz 2 39:50 si alguien que está puede estar acostumbrado a al al evitar por donde va que todo el mundo se rinda su paso de repente nos recibe para hablar de su fragilidad de sus miedos de sus zonas oscuras de sus complejos a mí me pareció un ejemplo de de de que no sé cómo llamarlo de sinceridad absoluta de falta de de de cualquier tipo de complejo esa es fue un John John yo me siento mucho más no sé cómo decirlo yo no soy nadie soy mucho más pudoroso con mi ex con mis zonas oscuras y él Rafa Nadal de la salud merece mira ahí está mi miedo es otro y ese otro día lo pasé fatal ya que el días Miami sudaba como nunca hay tenía miedo golpeaba la bola mal los esa forma de radiografiar la oscuridad digamos me pareció tremendo

Voz 1546 40:34 me acuerdo un traslado un coche desde que él estaba grabando un espot a nuestro querido Telefónica Movistar a grabando espots y fuimos a comer en el restaurante familiar en alto en ese traslado estaba hablándome de fútbol prestaba con su gente su gente que que le acompaña instaron discutiendo de fútbol posteriormente una suerte de volver esta con él viendo partidos de fútbol yo no he conocido a nadie que no ha sido o es futbolista profesional tener una visión de fútbol perder los pequeños detalles es probablemente él no ex futbolista profesional que más sepa de lo que yo he conocido nunca en la ah y en esto entreviste Luis me quedo yendo bien un coche había expuesto no sé cuántos do Cans él Mista iban en el coche estamos hablando de bueno me dicen que tú puedes profesionales dice que va que va que barca no no es que Simi consta que has realmente muy bueno previamente le había visto con unas pelotas de tenis las el los malabarismos que es capaz de hacer como pelotas de tenis es con sus pies es que no no puede verse futbolista llenas tuviste suerte porque tenía tienes tu Toni y tienes Itu tío Miguel Ángel que hace el campeón de Europa con el Barça internacional el tal no sé qué entonces ya poder ver opta Paco alquilar hoy tienes un tío para eso no en cualquier de Poti de qué va qué va esto grabando lo que va dice es que tenga el mismo hotel Teo para todo sea fue al tenis cuando teme que en la cama dama que tengo al mismo tiempo para todo

Voz 31 42:28 si la escritura es la figura de de Toni siempre es presente en ese en ese tipo de

Voz 2 42:34 de consejos sobre sobre todo sobre todo lo que es el deporte y la vida eso del fútbol a Rafale le vuelve loca hay un pequeño secreto de de rodaje que sí podemos contar ya supongo que haya prescrito cuando tú mandas de alguna manera al al jefe de Presse sale encargado de comunicación de Rafa las pocos el que te gustaría grabar Nos gustaría llevarle a a la pista central de Roland Garros Nos gustaría Un paseo por Mallorca con él me gusta bueno una especie como de carta a los Reyes Magos una de ellas es ver un partido con Rafa Nadal sabemos que es un loco del fútbol pues en algún momento compartir con él un partido de fútbol que vea de su Real Madrid esos rápida

Voz 31 43:09 este fue eliminado de la lista de los reyes magos nos dijeron básicamente que es que es un

Voz 2 43:14 forofo absoluto y que se vuelve loco viendo los partidos que necesita su tranquilidad y mucho menos que haya una cámara de de Movistar o de quién sea grabando grabando cómo cómo reacciona con su madre

Voz 1546 43:24 a mí me me ha parecido unos grandes regalos de mi carrera profesional fue algo que cuelen sin tu carta de Reyes Magos Falco

Voz 2 43:35 esa fue posiblemente la negociación más sencilla no

Voz 1546 43:38 bueno conoce Rafa jugar al golf entonces el juega muy bien a yo me defiendo podemos decirlo en tan sólo nos dio por rigor guión ni tiempo poquito jugar uno

Voz 2 43:54 no yo un par de eso sí

Voz 1546 43:56 les personalmente hemos de jugar un hoyo lo yo entonces a ver tos podremos ver estado todo el día no nos vamos es que haya eh

Voz 2 44:16 cierto cierto era era estaba apartado un hoyo y al final fueron dos y las sensaciones que bueno hay un montón más desgravaciones el de anuncios pero es en ese momento es cuando notas que que que le has perdido el sentido positivo de que ya no controla no controló horarios ni calendarios que estaba feliz jugando contiguo al golf que de empatía uno a que tenéis ahí Un

Voz 1546 44:36 si queréis hay un tercer tiempo todavía por favor yo me queda yo me queda pues satisfecho de empate

Voz 23 44:44 un costó ventaja sales a jugar cualquier partido te puedes perder sí la verdad el otro día salí a jugar la Copa Davis y Cuba mil novecientos del mundo

Voz 28 45:03 en sentido escuchen a Bagdad profesional

Voz 32 45:07 no no tengo amiga tiene decidido los los casi como

Voz 23 45:18 bueno faltaba una cuarta eh

Voz 28 45:22 Cuqui vuelva que buenas están muy bien al juego gracias pero joe

Voz 23 45:32 bueno él pactamos con el con las gradas no

Voz 32 45:37 Nos vamos con un bonito se matones no estaba haciendo eso yo es que

Voz 1546 45:43 es lo que más la atención de Fadel

Voz 4 45:48 sin duda sin duda es básicamente lo que he comentado antes es la la normalidad para que alguien que vive tan tan tan arriba que está tan tan tan acostumbrado a ganar

Voz 2 45:57 hay que debería tener

Voz 4 46:00 hasta si me apuras un punto de de pudor de demostrar debilidad detrás de toda esa fortaleza que demuestra en cada respuesta hay en cada partido se abrió con la normalidad más absoluta me parece que es un ejemplo uno más de los de los cien mil queda en cada partido y que en cada entre

Voz 2 46:16 esta

Voz 4 46:17 de normalidad de ser un tío normal como dice como decía su tío que por pasar bolas al otro lado de la red tampoco te vayas a creer especial básicamente

Voz 2 46:26 pues todos los ratos un Dorta

Voz 4 46:29 a la hora de de realidad de normalidad de elección son de esos ejemplos que dices deberían estar en las en las escuelas para para crecer con él en como en cómo vivir el deporte y sobretodo que de verdad me me gustaría recordar aquel viento en el que eran muchísimas las voces que hablaban de de que igual se empezaba a acabar Rafa Nadal bueno desde entonces dos error más lluvioso y hundió eso Open tres grandes lamas desde desde entonces cuando muchas voces hablaban de de que se acababa Rafa Nadal y ni mucho menos

Voz 1546 47:06 es que yo llevaba de experiencias tan placentera es que yo he encontrado un genio los grandes grandes cracks del deporte hay hay buena gente que éxitos buena gente no pero hay gente absolutamente inconsciente forma decir protegerse porque no está en cuenta exactamente lo que hagan juego desplace lo porque son conscientes y luego habrá un cinco por ciento que es la caso de Rafael Nadal Kiss gente a su luto Prada qué sabe exactamente lo que están nación siendo esto lo vi un día comiendo con él en la aclaración instó hablando de un partido que jugó un día la noche él hablaba de lo bien que había jugado esto ETA no sé que era un momento cuando él se encontraba de vedad bien Luis su toque perdió ese partido Claudio pero él hablaba de lo bien que había jugado hay otros momentos cuando estamos con confesando que está hablando lo mal que había encontrado lo mal que había jugado sin embargo había ganado no es a él era in no en diferentes no es indiferente pero el resultado no va a confeccionar su noción del hecho bien o mal lo único importante Rafel era jugar bien hacer las cosas bien hacer las cosas bien en jugar bien el rendimiento al margen del marcador jugar no era un no era preso al resultados sino preso al rendimiento Isère rinden bien triste bien el resultado viene yo como comentarista deportivo yo puedo hablar así es así pero aclara no estoy jugando me da vida no estoy jugando mi la vida Luis pero este hombre que si está jugándose la vida es fiel digno acaso que un hombre que sólo considere cuando él hace las cosas bien fue quien gane ir a mí me pareció un hombre a pesar de sus enormes victorias saltar desde de ser un ídolo de millones y millones y millones de personas sí tiene en esta aterrizado él pisa a este mundo que pisamos y me parece que son esos grandes valores

Voz 2 49:49 sin duda un superdotado en todo de cada una de las facetas

Voz 1546 49:53 de lo que de la vida por cierto cuando él habla de su amor para paso Mallorca Aitán él tiene un día y medio independientemente de dónde esté lo no trazó el mundo sólo para dormir en casa para levantarse ese nueva otro lado no es el único consuelo que tenga está eliminado en las rondas previas puede que tenga como consuelo veinticuatro horas más en su Hijo amado Mallorca con su amada gente mire yo quiero lanzan les de ustedes hay el otro lado de alcachofa María de la que ahora ser es posible que está hablando con gente que realmente quiere Rafa Nadal por favor escúchame tenía es muy muy buena gente es exactamente lo que ustedes piensan yo desde luego creador es muchas gracias oye

Voz 4 51:02 bien aquí estaremos faltaría más un abrazo muy fuerte gracias

Voz 28 51:06 es no podré

Voz 23 51:09 las no no tenemos la duda que tengo más de lo que hubiera soñado jamás hablo pero sinceramente te digo que todo bien no tiene que tener miedo al final habla eso no me en Las Llanas la de pelear para se llevan dos opciones de conseguir algo así es una motivación personal ya no sé si de ganar o no váter estos pero sí que los fieles volver a ganar

Voz 18 51:41 escriben los en Facebook acento Robin

Voz 1546 51:44 pero desde luego el gesto de los hermanos Deniz es una muestra de la County deportiva de lo cual pensamos que en este mundo de ganar a toda costa ya nos lleva también porque los equipos los dos hermanos brindaban con todo para alcanzar la clave oye que tenía el hecho de proclamarse campeón de la Liga del Cabildo pero no no quieren ganar por encima de todo no por encima de la tradición la ética ni los modales dice la norma que entre manos no siempre que los hermanos acabaron ganando en mi opinión algo más importante que un título deportivo ganaba el respeto que para mí es lo más difícil de ganar pues gracias a los hermanos Déniz ustedes prestar ahí al otro lado de la alcachofa amarillenta

Voz 12 52:33 esto es muy buen y Parisi

Voz 1546 52:36 que van con Dios

Voz 7 53:04 Robinson

Voz 34 53:14 pues muy bien

Voz 7 53:18 sí

Voz 35 53:22 hoy ha quedado bien mes a la arena escuchen dichas tienes