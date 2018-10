Las cuatro estaciones de la SER

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios

Voz 0801 00:06 bueno ha llegado ha llegado el otoño amigos cambio me está música por favor

Voz 2 00:13 ahora sí que se ha acabado

Voz 0801 00:15 la calor calor el verano ya suele un recuerdo no de un patio de Sevilla pero a vosotros os gusta el otoño no no no me responde allí no responder prefiero que hará porque venir que lo hagan los oyentes tenemos a uno al teléfono que va a responder a unos esta pregunta o la Antonio qué tal buenas tardes hola qué tal

Voz 1 00:36 un barrio cómo te llamas

Voz 3 00:39 Pedro hecho en qué tal buenas tardes

Voz 4 00:41 que la casa mirando a la soja caer sentó a mi mecedora

Voz 0801 00:48 aquí en la soledad yo no diría que eres de los que el otoño pues te deja un poquito

Voz 4 00:53 la verdad toda la verdad más caro porque no sé no me preguntes porque Icomos que ni quién ni cómo pero todavía me afecta

Voz 0801 01:04 te falta mucho no Pedro Pedro Pachón es desde Sigüenza Sigüenza qué horror bueno Pedro siempre tenía que estar abajo va a llegar el otoño tu eres una persona así Tristana

Voz 4 01:16 no que va que va yo en realidad son la alegría de la huerta de verdad se se fuera de otoño ya se muy alegre de hecho en verano también lo llamé para un tema que abrirte teléfonos Session La Ser imitó no era otro de hecho vuestro tono también era otro sí sí sin darnos cuenta el otoño nos destroza el ánimo a todos pienso

Voz 0801 01:37 perdona Pedro Pedro hablar nosotros siempre estamos más o menos el mismo tono a estos el top siempre estamos contentos Pedro siempre tenemos este aspecto

Voz 4 01:44 para que no sé si quieren que gane alguien llame a finales de junio hito era diferente a cómo cómo está sonando ahora lo tenemos grabado como Villarejo así

Voz 1871 01:55 a ya graba estos tus conversaciones con la Ser las grabas se llama este en julio

Voz 1610 02:04 ha llegado huy que estamos a un amigo suyo la música tenemos al una persona que quiero celebrado velar con nosotros hemos lo llama que apreció así cuenta Ana Félix como si quería una chica que tal maravilloso su de música

Voz 5 02:40 oye pues esté de junio

Voz 1871 02:44 pues sí que no me habida cuenta pero sí efectivamente poniendo cambia bastante el tono de la emisión

Voz 4 02:48 no si lo arrasa todo arrasa todo en el invierno también se nota mucho en la misión que cambia bastante la la antena de la SER

Voz 1871 02:58 en ingresos también cambiamos el tono

Voz 4 03:01 llamé no lo tengo

Voz 1871 03:04 no tienes la grabación del invierno si la cinta

Voz 1610 03:11 hemos son oyente al teléfono hola buenas tardes una me escucha hola buenas tardes no escuchar aquí escuchamos y Compañet cerramos las puertas un poquito hola buenas tardes cola me llama Honda víveres plaza viven vais a morir

Voz 1871 03:32 pues Pedro en invierno a poner la cinta que pone invierno la perra gorda para se nota mucho el cambio de estación en la antena de Nasser no nos habíamos dado cuenta nos agradecemos que nos hayas hecho nos demos cuenta

Voz 4 03:42 la mencionada de nunca más a los que puedo saludar por supuesto saluda a la muerte

Voz 0801 03:49 bien dicho bien dicho Pedro los más yo no me veo con ganas