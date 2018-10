Las grabaciones más anodinas de Villarejo

Voz 2 00:00 Especialistas secundarios pues venimos con más fango a alguno de los presentes ha ido alguna vez a comer con Villarejo no y con chupitos encima yo creo que no no no no no conteste porque ya ya sale adelante ahora mismo hay muchísimas personas cargaditos de miedo por si Villarejo pudiera publicar alguna cinta comprometedora sobre ellos nos acompaña un periodista buenas tardes la investigación tu nombre Rodri gorros no a Rodrigo Rodrigo pie lo dio pie es periodista de investigación

Voz 3 00:34 en medio digital que es lo que acaba

Voz 4 00:37 inaugurarse no sé como se llama Bueno perritos calientes punto empaque que hemos sido investigación dominio que tenía nuestro jefe de un proyecto anterior suyo porque hay poco presupuesta en este nuevo que se suelen mucha credibilidad Noda periodísticamente soy consciente pero mira pensamos que con esfuerzo y trabajo al cabo un tiempo perritas calientes punto com perderá ese componente quizás un poco alejado del periodismo parece que sugiere su nombre para pasar a ser una rigurosa hay de de cabecera bueno entonces

Voz 2 01:07 es fuerte porque vuestra primera publicación como no son grabaciones que tenéis inéditas del comisario Villarejo así cuántas tenéis tenemos doce mil horas de mil horas de grabaciones chupa cola

Voz 5 01:18 no está claro doce mil

Voz 2 01:23 mi voz y que que que que como te vamos comprometedoras pero hay algún alto cargo que podía ser escaldado a una celebrity hay tenistas hay temas

Voz 4 01:35 ah no yo creo que al ser una buena nosotras bastante nueva con el pasado nuestro jefe poco Liga periodismo Nos anda un material un poquito Brandon defiende Landon de mierda

Voz 2 01:46 Matilla son son audios de mala calidad de Villarejo

Voz 4 01:49 no es que no se han pasado cosas que están yo pienso en la en la redacción están primero totalmente prescritas de Villarejo y si son grabaciones que hizo Villarejo No me preguntes cómo a Felipe II a Rosalía de Castro Azorín a los hermanos pinzones que por cierto se confirma por la grabaciones que eran unos marinero pero sí sí sí pero eso ya no interesa luego hay muchas que no se vio dejó poco interesado Quito y luego muchas hora muchas horas de grabaciones de pasajes de la vida cotidiana de Villa de Villarejo de es interesante si el comienzo grababa asimismo sí sí sí tiene grabados hasta su nacimiento apostilla entonces que tenemos pues te puedes escuchar podemos escuchar alguna cosa muy lamentable pero mira muchísimas horas por ejemplo por ejemplo muchísimas ahora mismo Villarejo durmiendo pongo un extracto

Voz 6 02:42 esto

Voz 4 02:43 esto Villarejo Villarejo sonoras José Villarejo se ponía los doce mil cuartos oración durmiendo pues calcula que seis mil luego muchas grabaciones de Villarejo en su día a día lo que no van a ningún lado perdona perdona pero no perdona horas insulsa Villarejo yendo y viniendo de trabajo primera

Voz 7 03:06 esta sí que nos corresponde

Voz 4 03:14 no podemos confirmar que voy a trabajar tres eso luego si lo que decía Villarejo en su día a día cosa que no creo que no son entre Villarejo cariño bajar la basura

Voz 8 03:29 no haga perdona la bajé yo ayer te toca a ti hoy baje la basura a Villarejo cariño bajara basura Gaynor Villarejo Villarejo abajo a la basura no

Voz 4 03:39 adquiere su mujer como mucho tenemos una acción que podría implicar al propio Villarejo que tienes nada pero nada ilícito sería como mucho reprobable moralmente hablando es el ex comisario haciendo prácticas de flauta en su habitación lo escuchamos

Voz 10 04:04 no

Voz 9 04:25 bueno mira ahora hay ETA

Voz 5 04:35 esto no es ilegal casi pero no así perdiese así pero no bueno pues