Asociación fascista sevillana Musholini

Voz 1 00:00 ha muerto sea hemos muerto se ha roto la historia de la ruta hacia bueno

Voz 2 00:18 todo depende de cómo te has por tanto vida yo desde luego en el cielo

Voz 1 00:22 que Sampedro seguro no me dejan de entrar porque digo calcetines blancos pero vamos hemos acabado en accidente Estefanía bueno pues lo hemos notado mucho todo pero mucho KO con con suerte y ya está a veces se gana a veces se pierde a veces he vivido de este modo no pasa nada pero esto puso muy bien Estefanía no yo no

Voz 2 00:47 contigo yo no he muerto contigo en el coche Estefania y eso pasar a la historia

Voz 1 00:55 gracias a este bonito

Voz 3 00:57 eh

Voz 4 01:12 abrimos la Ventana Francino en estrenamos El rincón del ofendido es este Ojo cuidado cuidado cuidado

Voz 2 01:19 esto quiere que esta sección no es irónica ni es para reírse de nadie esto es esto es para básicamente para asumir nuestra responsabilidad como medios de comunicación porque amigos el listón de ofensa esta caer más bajo ya los colectivos ofendido superan el número de personas vale todo lo que dice ahora mismo todo ofende alguien así que queremos dar voz a las minorías menos conocidas para que nos indiquen donde les duele que hemos hecho mal si no repetir errores a mí me parece un buen ejemplo

Voz 1610 01:45 yo no de responsabilidad social también perros y siete

Voz 2 01:49 donde no queremos ofender pues que nos digan qué es lo que les ofende colectivos por ejemplo como el de Demetrio verdad hola buenas tardes Demetrio

Voz 5 01:56 sí la verdad que tal cómo estás bueno muchísimas gracias por algunas personas buenas como es mi caso

Voz 1 02:05 buenas no representa a nadie pero tú como como buena persona tú te sientes insultado

Voz 5 02:12 adiós a la sociedad en general sí sí se nos llama llenazo es verdad de forma despectiva están bueno que santo esto se dice mucho mucho en qué momento buenismo me pregunto yo se convirtió en algo negativo

Voz 1 02:25 es cierto si de verdad buenismo es como que la Junta no no la propia palabra desmiente que sea mala es bondad por lo tanto no puede ser mala y Demetrio prometo que a partir de mis compañeros que a partir de ahora con más cuidado con con la buena gente

Voz 5 02:41 tampoco yo no quería porque no tienes toda la razón la gente se

Voz 1 02:43 mofa de la de los vuelos no puede ser como quieras pero yo

Voz 5 02:46 eso eso mira sólo para entenderme yo estoy satisfecho

Voz 1 02:49 si no eres bueno te lo sabes

Voz 2 02:52 las gracias Demetrio venga vamos a otro colectivo al que ofendemos a menudo son que son los ricos los ricos como Klaus Maria Klaus Maria qué tal hola buenas tardes

Voz 5 03:01 los ricos no sentimos también despreció segregados en los medios de comunicación especialmente los ricos titulaba antes

Voz 1 03:08 es petulante sí

Voz 6 03:11 no no lo sea solo

Voz 5 03:13 las cinco cuarenta y siete Enmi Rolex Daytona de doce millones de euros

Voz 2 03:19 el antes y que dice es que no se trata como cómo te sientes segregado dice es que no te sientes ciudadano

Voz 5 03:25 ni como persona encontráis somos como animales ya que están al margen dicen los ricos la gente rica como si como si dijeran osos panda volcanes

Voz 1610 03:34 José Antich como clasificados digamos que la ahí

Voz 5 03:41 seres humanos que también tiene sus problemillas no siempre hay nieve en san Moritz es verdad es verdad siempre encuentras mesa en Can Roca lo siempre no estoy pues un poquito de empatía por favor sólo pido eso

Voz 2 03:52 lo mínimo mínimo alguna cosa más Klaus Maria Oltras queda Augusto

Voz 5 03:56 no os dejo que estos ciento treinta mil euros que llegó a quiénes se va a gastar eso

Voz 1610 04:00 los disfrutarlos con saludos venga vamos con otro colectivo que María y tampoco pero bueno respetarles y simpatía empatía Francino de la rabia mirlos fascistas fascistas

Voz 2 04:14 también un colectivo que además ofendido lo tenemos al teléfono a Jesús que es de la asociación fascista sevillana Mussolini

Voz 7 04:23 hola buenas tardes

Voz 1610 04:28 asociación mucho y te sientes si es verdad lo ves claro

Voz 2 04:35 sí es verdad que bueno que decías tú como fascista te te sientes ofendido verdad pero convendrá en que el fascismo en sí mismo ya es ofensivo

Voz 1 04:46 también es verdad

Voz 5 04:47 yo a mi yo aquí no ha tenido que te ofende al fascismo pero respeta que a mi a mí me parezcan bien de Dios vale todo el mundo los medios los primero hablan con desprecio de verdad vale tú sabes que la gente usa la palabra cita contó con tono peyorativo

Voz 1 05:01 es verdad es verdad tienes razón mira no no sí sí somos personas con su idea con sus ideas pero ideas malas no

Voz 5 05:08 el problema es que no molestado en conocerme para quedarme es verdad porque si me conoce si me viene a mí a mí a verme a mí si tú me conoce a mí yo te mataré mi arma

Voz 2 05:18 mi arma es en el sentido sevillano

Voz 1610 05:20 en los dos vale vale si viene además comida armas

Voz 2 05:28 bueno pues eso portavoces deciden fascista seguirán a Mussolini