¿Cómo hacer que el fin de semana se nos haga más largo?

Voz 1 00:35 pues especiales me gusta poner esta voz para presentaros Yemen me encaré Dani Mateo muy buenos días buenos días Jack Urrutia y estoy arriba historietas muy

Voz 2 00:48 ay no no no da para tanto

Voz 3 00:50 estamos creando una falsa promesa sido importante venderlo bonito todo todo es así Si lo bonito

Voz 4 00:57 has has hablado usted Íñigo Marquínez por cierto en Internet Íñigo Marquínez es que ayer hizo una receta de la trucha maravillosa no no lo visteis en Carrusel deportivo me la puedes dar la reciente si es fantástica coges una trucha si la abres abrieron la rellenas de

Voz 3 01:10 jamón ibérico del bueno tiene que ser del bueno vale Free es en aceite de oliva bueno también le dijo que se

Voz 4 01:19 sacan la trucha tira la trucha te comes jamón está buenísima Markets Diego Marquinho sibarita de la de la gastronomía es que tiene una mano como legal las truchas cómo se limpias el jamón de trucha de la joven pues otros cocineros pues si yo sé mucho yo voy mucho a casa Iñaki somos un equipo perfecto Madrid cocinas cuál es tu especialmente te te tengo que decir que se me da muy bien los arroces cosa que todo el mundo le da mucho miedo a mí me dan bastante bien domina mucho el descongelarse que no nos congela quela como nadie ningún risotto a la Urrutia la

Voz 1995 01:56 la sirena les saludan cantante ya pues su nombre por supuesto

Voz 4 01:59 si me llaman Ariel el sirenita le llamaban Sebastián bueno ahí me han pasado muchas cosas que he entrado Maribel Verdú y me lo lo primero que me he dicho cuantas cosas pasan todavía huele a Maribel Maribel Verdú que mañana celebra su cumpleaños

Voz 1995 02:13 cierto

Voz 0263 02:15 no no lo celebra porque viene You

Voz 4 02:17 entonces bueno yo no te pierdas nada entonces ni por ahí con verdad después porque compensa lamenta su ex compañero de las cosas que han pasado estos días me

Voz 1995 02:24 sería hablar de de algo serio e tienen que ver con el rubios que ya ha llegado a los treinta millones de suscriptores que es el gran fenómeno de las redes español que se fue en mayo por ansiedad y estrés así lo explicaba

Voz 5 02:37 molesto por la ansiedad de intentar y los nervios de intentar ser como la mejor versión de mi al el cien por cien

Voz 1995 02:47 la Liga ha vuelto mis libros anunció ayer en Twitter con una palabra que significa mucho para él y para sus seguidores que volvía la palabra es limonada dos punto cero

Voz 4 02:58 es en estos momentos antes de empezar el programa

Voz 1995 03:00 lleva un millón de la ex y un millón doscientos mil retuvo una palabra limonada dos punto cero este es el sonido del primer vídeo tras el paréntesis

Voz 5 03:12 estáis aquí estamos de nuevo hacia tiempo crediticias palabras pues está muy bien yo estamos claro

Voz 1995 03:21 el dándoles un montón de cosas nosotros lo de la ansiedad en los jóvenes en esa necesidad de hacerlo todo perfecto lo Weis empezó entorno

Voz 0263 03:29 por hacerlo perfecto por hacer cosas así pero perfecto no pienso responder a esa pregunta planteada como vosotros la intensidad sea la ansiedad en los jóvenes la veis pues yo no como joven no te voy a responder claro porque observaran prácticamente es lo que le puedo responder es limonada

Voz 4 03:50 ya me sabe mal tener que si yo y que os diga igual nos tiene tienen que ir avisando no en directo

Voz 0263 03:57 por

Voz 4 03:58 Saleh millennials millennials sale a Milenio soy muy viejo como millennials fósil un trío de al otro Melendi y lo habite de los milenios el milenio

Voz 3 04:08 no no vamos echando cabe la fecha más atrás porque empezamos en los que habían nació en el dos mil pero yo veía leí el ochenta y cuatro ya es milenio los que yo sí

Voz 4 04:17 millennials que llegaba al nuevo milenio y no daba un duro por mí Vania enfermedades raras que a quienes lo tienen que decir quién tiene que que vosotros que ya eso siempre como grupo de jóvenes ya no estaríamos estalló que viste esas camisas que yo no soy joven pero estás llevando al terreno personal

Voz 3 04:35 como los chavales pues tú pollas

Voz 0263 04:39 pero es decir que chavales si se mira si te has visto chavales así por la calle que ganan premio científico no quién tome ejemplos nombre vale digo notáis en vosotros jóvenes algún tipo de problema con con la ansiedad el hecho de tener que cumplir unos objetivos que se han marcado Got yo voy a tope si los tronco tronco es viejo no si es tronco lo sabía

Voz 1995 05:03 ya no puede aceptar en nómina no estás

Voz 0263 05:06 es que me vais a ver si lo que sí es verdad es que que se pasa hay una enfermedad implícita en este trabajo que es cuando te pones delante de un montón de gente pues como ahora no estás hablando y es consciente de que hay un montón de gente escuchándote eso pone nervioso también está contestando en Cevico mejor uno no en serio como joven como joven te digo que no le tiembla el pulso los limonada callados pero tú imagínate ser el rubio si quiere dices del Show de Truman porque es muy joven claro ya no es lo lo todos los te enteras de nada limonada no que digo imaginado ser el rubios eso es el Show de Truman hombre El Rubio está todo el rato expuesto todo el rato todo el grabándose a todas horas sal no puede salir a la calle ya no es una fama como la heroína frustración

Voz 1995 05:55 dábamos el pasado viernes sobre el desarrollo cognitivo y las pantallas muy relacionada con los jóvenes pero todavía peores muchos chavales niños y niñas se ponen en su casa a ver lo que hacen otros niños y niñas en Youtube se voy a hacer un juego pues juega tú entonces lo que hacen es empezar a ver mucha gente seguirá rubios esa manera provocando a su vez una extraña frustración estudios que que difíciles todo

Voz 4 06:19 poco complicado no son son muy jóvenes pero que son provocados estaciones

Voz 3 06:23 bueno eso también pasa con el porno está viendo tú pero tú no está

Voz 0263 06:26 no me entiende no nunca lo has intentado

Voz 1995 06:29 si quieren entender de nada de todo el mundo

Voz 0263 06:31 seguro que hay mucha gente de tu edad ya alguna de ella no que está intentando ser Tuta están poniendo la doble de Tom no les pasan por favor yo sola

Voz 3 06:42 es momento que llamada patata siga Patras tira para atrás que de ahí vienen los camisas eh por eso claro

Voz 1995 06:48 a esta bueno está como en otros no

Voz 0263 06:51 poco vamos a cambiar el tema vamos a ver vamos a hablar de Donald Trump y Kim Jong Un Menchov

Voz 7 06:59 so estaba haciendo muy duro él también andábamos con ese fin afloja y luego nos enamoramos vale no en serio me escribió bellísimas cartas son cartas geniales Isabel que ahora dirán Donald Trump dice que se enamoraron y horrible que horrible

Voz 8 07:15 el llegar a ser poco presidencial

Voz 4 07:19 esto es lo que decía

Voz 1995 07:20 a su ex archienemigo ahora voy ahora no veo Kim Jon uno decían Huelin en West Virginia es el mismo hombre que el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en su primer discurso ante Naciones Unidas decías tú

Voz 7 07:33 otro Estados Unidos tiene mucha fuerza ahí paciencia pero si le fuerzan a defenderse asimismo a sus aliados no nos quedará otra opción que destruir a Corea del Norte totalmente de Elop

Voz 0263 07:46 hombre cohete está en misión suicida de cine

Voz 7 07:48 mismo hoy de su régimen Estados Unidos está preparado tiene voluntad y capacidad de hacerlo Usero porque suerte tienen

Voz 0263 07:55 daños que ya el hombre comete hablan de hacerme explicaría hombre puede cambiar si no llega a los sentimientos olvidéis de que es Donald Trump yo creo que tiene una ruleta gigante en el Despacho Oval con frases que cada día llegan rama rata y hoy te sale amigo íntimo Kim Jong salí lo cuenta porque es que le da igual

Voz 3 08:17 a mí me parece bonito dos señores de dos países diferentes con idiomas diferentes razas diferentes culturas diferentes que ahora están enamorados pues oye yo como anuncio de Benetton lo ve cojonudo y lo dejó

Voz 0263 08:26 claro y además te digo una cosa es imposible no querer aquí en un es como ese esos niños filipinos gordos que fuman saber lo niños gorditos que fuman en virtud de esta es normalmente no pero en Youtube se hacen muchísima oyó cómo perdonar como veis cosas muy raras como milenios el tengo que citar estas fuentes lo niños filipinos gorditos que fuman no lo hacen bien hacen cosas malas pero es imposible no quererlo pues aquí le pasa igual tira bombas pero con ese pelo

Voz 4 08:53 con lo que la gente que viene de que la gente cuando se va haciendo mayor Dani lo que pasa con Michael Jackson hombre yo ahora está muy cambiado definitivamente cambiado mucho del último cambio

Voz 1995 09:09 vale no sé si es estoy siguiendo

Voz 1995 09:27 los hablando con nuestros cuerpos especiales allá

Voz 0263 09:32 a qué suerte tienes y te puedo decir una cosa sabes que soy gran seguidor de de este programa quizás la cosa está dando miedo la cosa más bonita la más tierna es que sigas haciendo creer a tus oyentes que Rosa Márquez está aquí El Corte Inglés a que viene de aquí vine muy bonita vi saludos Rosa una segunda pregunta qué tal hoy mañana mañana

Voz 4 10:02 quiero que hagas una que sacaba de ya padre le voy a preguntar Rosa cómo está qué tal va la mañana mito preguntas mi adquiero que describe cómo va vestida Rosa Márquez mañana lo hago venga once cincuenta minutos una hora menos en Canarias que en fin de semana

Voz 3 10:17 pues muy bien ya que Urruti muy bien he estado muy Mateo en el pueblo comiendo bebiendo básicamente se inicios hace que a mí a mí siempre se me hace corto cortísimo siempre

Voz 0263 10:29 según el fin de semana seguro que tiene semanal fines de semana que digo venga ya ya ya estaría ya vale es que queremos sacar de todo esto fíjate qué qué qué atrevimiento queremos hablar de la percepción del tiempo porque eso que dice es verdad hay fines de semana si te hacen

Voz 1995 10:44 muy rápidas de repáseme rápido y otros que no termina aquí

Voz 0263 10:49 a quién se lo hace

Voz 1995 10:51 yo estuve en un cumpleaños infantil siete

Voz 0263 10:54 hombre ese editó larguísima a entender dos días sea aquello no acababa nunca sábado la siesta abrir y cerrar los ojos cara así se pasaron tres horas Chaves no

Voz 4 11:05 bien vamos a el catedrático de Psicobiología director del Instituto de Neurociencia la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona entonces no nos vamos yendo os vais a Ignacio Morgado

Voz 9 11:15 hola muy buenos días estuve la percepción a qué se debe

Voz 1995 11:19 la percepción del paso del tiempo

Voz 10 11:22 pues se debe a que tenemos en realidad en nuestro cerebro dos tipos de relojes uno inconsciente que marca el funcionamiento de nuestro cuerpo de una forma cíclica y otro que es consciente IBI

Voz 11 11:34 sí que no es un reloj perfectos

Voz 10 11:37 es un reloj que depende de de de lo que no va pasando de la situación en la que estamos es decir la percepción subjetiva del tiempo puede ser muy variable no es como la que marcan los relojes habituales que son

Voz 9 11:50 tiempos precisos como hacer por ejemplo que

Voz 1995 11:53 fin de semana en esa percepción ese luego modificable a nuestro antojo parece ser cómo hacer que que el tiempo pase más lento el fin de semana

Voz 10 12:02 pues hay una contradicción importante en eso porque le Si el tiempo pasa más lentamente que no lo están pasando no lo estamos pasando mal ir normalmente la gente no quiere pasárselo mal el fin de semana ya tiene bastante con lo que se pueda pasar mal durante la semana trabajando no al hilo curioso es que no lo estamos pasando bien qué es lo que queremos pues el tiempo pasa más rápidamente entonces habría que preguntarle a la gente usted qué prefiere que el tiempo pase lentamente pero que ese lo va a pasar muy mal o que el tiempo pase muy rápidamente porque se lo está pasando muy bien ahí en Tahrir la clave lo segundo

Voz 0263 12:38 pero sí se puede engañar una así mismo uno por ejemplo el el puedes sí dice fíjate el jueves por la tarde se dice y fin de semana pues con esta sensación que ya estábamos en fin de semana fin de semana esas más largo hombre está serios jueves por la tarde del jueves por la tarde pero el de siempre vas a tener que ir a trabajar ya ya sigue siendo viernes

Voz 3 13:01 como fin de semana que que Kikes tienen que ver con ese chico creo que no

Voz 10 13:07 la colar creo que el fin de semana empieza cuando uno siente que está liberado de sus obligaciones profesionales habituales y entonces sí entonces empieza empieza bien empieza mal depende de la perspectiva que tengamos de lo que nos esperes durante el fin de semana

Voz 1995 13:22 ya la la por ejemplo los lunes por definición los lunes

Voz 10 13:27 el lunes hay que combatirlo el lunes es un día habitualmente pues negativo porque no piensa que el fin de semana siguiente está muy lejos que queda mucho trabajo para hacer durante la semana pero en fin es cuestión de que seamos capaces utilizando eso que modernamente Se llama la inteligencia emocional pero que en realidad algo algo muy antiguo no seamos capaces de darle la vuelta a la situación y pensar bueno pues tampoco voy a darme tanto taponado no eso eso es imposible perderse tendría consecuencias negativas no pero uno siempre puede ver las cosas de otra manera mire usted en esta vida pueden pasar cosas que no podemos evitar que no no gusten no y eso que han pasado muchas veces que no nos gusta no está en nuestra mano cambiarlo pero siempre hay algo como decía el emperador Marco Aurelio en un extraordinario tratado llamado meditaciones que también traducido siempre hay algo que sí que podemos cambiar nuestra manera de ver las cosas y ello tenía una frase que yo realmente con martillo y cincel la imprimirán mármoles la tendría puertas parte que es esa frase que dice la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella que hacía entonces eso con nuestros pensamientos podemos cambiar siempre nuestra manera de ver las cosas no las cosas no la podemos cambiar pero si no esta manera de verla y cambiamos nuestra manera de ver los lunes a lo mejor no lo pasamos tan mal el lunes

Voz 0263 14:52 de desea Lomito Mengual que ellos no no allí es muy bonito esto te Vera porque eso significa que está en nuestra mano es acelerar o desacelerar el tiempo esto es una cosa que descubrimos muchos cuando somos estudiantes Ximo os acordáis que cuando te toca estudiar por ejemplo toda la noche hay una forma maravillosa de hacer que el tiempo pase más rápido porque como lo está pasando mal eso pasa lento si hay un truco a ver hay un truco pero si era el mismo sabe cuál es el truco legal es un truco totalmente legal y muy sano lo recomiendan muchos médicos es como ya me he estudiado este tema ya se probó ya acelerar un poquito Voy a pasármelo bien para que pase todo esto más deprisa como un pequeño golpe de gas no está nuestra mano nunca mejor dicho a lo mejor aunque a veces notaba ser capítulos días yo ya yo yo ya vale porque no Ignacio las clases

Voz 10 15:49 el que puedo hoy por ejemplo no me han dejado darla

Voz 1995 15:51 vale pero cuando usted va a usted las clases se le hacen largas cortas o más largas y les hacia sus alumnos como estatutos la percepción de tiempo puede Sultan distinta

Voz 10 16:03 pues sí pues mire le voy a ser sincero a mí como una de las cosas que más me han gustado siempre de mi vida profesional es la docencia Amira clase muchas veces en hacen cortas yo seguiría hablando ahora

Voz 0263 16:15 Nos a mis alumnos probablemente no tan corta

Voz 10 16:17 las pero yo creo que la mayoría de ellos tampoco se les hacen demasiado largas porque lo que intenta explicar siempre es algo interesante

Voz 0263 16:25 más con ellos

Voz 10 16:27 pero hago lo que puedo bastante

Voz 12 16:30 estas invistiendo corta eh mira lo estoy viendo pero antes tengo lo delante que dice que tenemos que

Voz 4 16:38 que dejarlo Ignacio Morgado catedrático de Psicobiología director del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Barcelona madre mía esto no en una tarjeta

Voz 10 16:47 no no el director de licitud Neurociencias de la UNED sea Autónoma de Barcelona

Voz 12 16:51 bueno mucho más cortos mucho más breve claro aprovechando el tiempo no debe ser Ignacio muchísimas gracias gracias a un placer que

