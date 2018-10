Estartapeando: Ayuda gracias al móvil

bueno el sueño es alcanzar cientos de miles de usuarios no sólo en España sino en todo el mundo por otro lado este negocio tiene que ser sostenible es decir esta comunidad no Nos pidiendo dinero a nadie pero sí que podemos aplicar la tecnología a gente que lo pueda necesitar los venía a la cabeza en el caso de por ejemplo festivales de música o eventos multitudinarios donde a lo mejor ya cuentan con una ya a través de Hutch podrían ampliar la seguridad de del evento no y si alguna persona tiene alguna necesidad ha perdido algo a lo mejor no tiene por qué molestar a las fuerzas de seguridad en la zona sino simplemente pidiendo ayuda a ese evento elemento enseguida una capa extra de de bueno un servicio extra a sus consumidores no esa es la forma que creo que más adelante podrá ayudar a tener algún tipo de ingresos en la en la aplicación

empezaremos con una semana a Tyson tiene el lenguaje que se utiliza a para programar en el área de inteligencia artificial para después adentrarnos en lo que se Data Science y el mail dormitar nuestros una primera toma de contacto han para todas aquellas personas que no tienen necesariamente de éste mundo tecnológico au científico entonces es como una puesta a punto ah cuando ya tengamos este reconocimiento del del terreno por así decirlo en estas mujeres empezarán a pensar en cuál sería el proyecto que ya te quieren desarrollar durante el rezo del programa no haciendo más hincapié en el haciendo más hincapié en el Machel darle no después y aquí hemos puesto por especial hincapié a queremos hablar de la ética en inteligencia artificial no lo que queremos es que esa inteligencia artificial que va a reinar y que va a gestionar nuestra nuestra vida futura sea creado desde una mentalidad desde una perspectiva que es diversa y que y que es colectiva en en perfil de estudiante que estamos buscando para este programa es de entrada alguien a extramotivado extra comprometida en este caso el no esperamos que la persona en cuestión tenga un conocimiento o un Bakr han el técnico pero pero sí que esté realmente muy muy muy comprometida con el programa porque son once semanas a muy intensas centrándonos en en una ciencia y en una tecnología que es a complejas y abrupta por así decirlo no pero hemos diseñado este programa de manera en que cualquier persona que realmente tenga esa esa motivación y esas ganas de meterse a fondo pueda acceder eso por lo que refiere a nuestro programa inteligencia artificial pero o Women punto TEC también ha creado una una oferta para mujeres que están en el sector profesional y que quieren usar la tecnología como una herramienta transversal con esto queremos decir no mujeres que se dedican en la comunicación mujeres general marketing a personarse mujeres emprendedoras no que de algún modo pueden usar la tecnología para mejorar su su espacio laboral su carrera y su currículum no creemos que la tecnología debe ser para todas es una herramienta que puede facilitar y puedo aumentar eh muchos de los procesos que hoy en día hacemos entonces queremos algún modo democratizar esa tecnología entonces estos cursos los llamamos cursos de especialización tecnológica tenemos a tratamos temas de de You ex analítica web temas de noche en temas de Chad por también hacemos una introducción al al Python cómo conseguir de tu página web decir es una una emprendedora no son cápsulas de tres a a veinte horas que lo que pretenden es eso no al final darte esa capa a tecnológica para que tú puedes mejorar tu tu estadio profesional