MARIBEL VERDÚ Y GRACIA QUEREJETA, EL TANDEM PERFECTO

Voz 1995 00:00 son una buena pareja hacen un buen tándem las hemos visto juntas en Siete mesas de billar francés la anillas

Voz 1 00:07 sí

Voz 2 00:09 qué culpa tengo yo de que tu padre fueron pero tenía quince años de Honduras qué mierda de trabajo pasa encontrasen no tenga supuesto reactor felices ciento cuarenta llegadas

Voz 3 00:17 es bonito momento de la vida nueve cumple cuarenta años

Voz 1995 00:20 el líder vuelven con ola de crímenes es una comedia muy negra para los tiempos que corren y que se estrena este fin de semana

Voz 1 00:27 antes de nada padre es verdad que dice

Voz 1995 00:29 lo que diga no puede salir de aquí

Voz 4 00:32 fíjate esto los Twitter con estos pecados yo diría que todas concreto un poquito por favor

Voz 2 00:39 Maribel Verdú y Gracia Querejeta muy buenos días cuatro peligrosamente si me parece que son solar cuatro

Voz 1995 00:53 cómo se siente por ejemplo una actriz no quiero pensar que es la como decimos villanos conocemos el cuando una una directora te llama todo el rato

Voz 2 01:01 detrás es sospechoso en piezas es muy sospechoso piensas a lo mejor le gusta todo lo mejor que puedo dar más se llama porque no te gusta nada ahí te complica la vida ahí hacer rodaje complicado voy nunca interpretado por lo que todo el mundo de Maribel Belén ya mala no te gusta no te gusta pero

Voz 1488 01:19 llama la atención de pie pero trabajar con complicidad con alguien es lo más sabio y sé que cada mañana cuando me levante voy a ser feliz luego en el rodaje pero voy a pasar hambre

Voz 1995 01:30 tras otro tipo de criterio si es que no bueno pues ya niveló el guión ya me lo lee

Voz 1488 01:35 nombre me lo leo porque a veces sabes lo que hace que me dice elige a ver cuál de los dos papeles de Wii eso es bueno porque vamos a decir que a veces no pero el olés olés obviamente sabes que casi casi el noventa y nueve coma nueve por ciento es que vas a decir que si pasa con algún director

Voz 5 01:52 que lo he dicho que no

Voz 1488 01:54 lectores queridos y tal y que no pero con gracias de conocer un poco también tenemos un poco el mismo criterio Él me gustaba lo mismo hoy

Voz 1995 02:02 conocéis bien vale no nos viene bien para lo siguiente porque no nos vamos a poner en duda nuestro conocimiento

Voz 2 02:10 sí

Voz 1995 02:14 a la pregunta es para ambas con qué película ganase ganó

Voz 2 02:17 el caso del Maribel Gracia en el caso Grecia vive su primer Goya siete misas y en el caso de Grecia Maribel

Voz 1 02:30 lo ninguno

Voz 1995 02:32 bueno no

Voz 6 02:34 en el simposio que ahora Maribel Verdú en estos momentos eh

Voz 7 02:37 no no lo van a llenar de la amigas no seremos una obra no lo Viaje del Agua

Voz 1995 02:42 un corto en el año dos mil dos noventa verdad

Voz 1591 02:46 sí era un corto documental de cómo es de sesenta minutos

Voz 2 02:50 es todo muy largos cortó muy largo de de noventa viajera Maribel somos amigas

Voz 1995 02:59 decía vinos tres directores internacionales con los que haya a Marivent

Voz 1591 03:04 pues Francis Ford Coppola cordón

Voz 1 03:09 a ver hay más

Voz 1591 03:11 son otros merezca no el gordo gordo

Voz 2 03:18 Guillermo del Toro verdad querido decir esto o Maribel ese gesto así no

Voz 1488 03:23 pero porque le llamamos el gordo si es verdad todo el mundo

Voz 1995 03:27 muy bien la experiencia con los escuadrón por cierto creo que he hecho la película del año aparte la de crímenes la segunda va a ser

Voz 1591 03:34 el director

Voz 1995 03:36 he Maribel gracias directora de cine pero la universidad no cursó audiovisuales que estudio gracias

Voz 5 03:43 no es Bellas Artes en Historia Antigua Historia Geografía e Historia de la rama

Voz 1995 03:49 bien pues hijo conocéis porque está vale cuantas películas gracia han hecho juntos Maribel Verdú y Jorge

Voz 1591 03:56 esa hay muchas pero no me sea número llamando pasando o yo qué sé muchísimas Belle Époque en fin así que no puedo ir acordando pero no número pues no sé a lo mejor

Voz 7 04:09 doce o cuatro al no no no sé

Voz 1995 04:13 a nosotros esos salen siete el año de las luces amantes vele por carreteras secundarias que uno negro Tiempo de tormenta

Voz 1488 04:20 primera carreteras secundarias no está no está

Voz 6 04:25 muy bien muy bien te conoces la gracia no sé pero reconoce que sí

Voz 1488 04:31 esta es la de Gonzalo Suárez no si está nervioso porque yo no tengo nada lo tengo todo con Bárbara con Carmelo

Voz 1995 04:39 sí sí sí lo mismo estamos ganando la amistad perdiendo otra valor por última Maribel gracia nunca quiso ser actriz pero cuenta con dos apariciones en qué películas unas palabras de Maxi

Voz 2 05:01 las ventas intenciones diez años pero yo sí

Voz 1591 05:05 sin embargo si me acuerdo mire porque es que seamos amigos con Emilio y hemos hablado mucho de sí

Voz 1995 05:09 bueno vamos a pensar que

Voz 2 05:11 que sí que sí hambre

Voz 1995 05:14 vais una larga trayectoria juntas y que dice que vais a por la quinta película

Voz 5 05:18 en primavera en primavera

Voz 1995 05:21 bueno vamos a hablar de ola de crímenes se hacía forma pedía Tonys planes para como bueno como profesionales una parte tiene muy positiva saber que ya tienes trabajo en primavera que ya tienes algo que hacer pero pero te pareces incapaces de actuar con tanta previsión sabiendo que septiembre estará es en una sala de montaje decir quién es capaz de actuar contra

Voz 1591 05:39 a ver si no no suele suceder habitualmente lo que pasa es que esta peli que que planeamos a rodar en marzo es una película que ha costado mucho muchos años levantar y de pronto ha explosionado hace unos pocos meses se han juntado las piezas de del puzle económico básicamente piedras complicadas y entonces bueno pues nos ponemos a rodar enseguida pero no es que sea un proyecto que hayamos pensaba hace dos minutos sino que es que viene de atrás vienen de muy atrás de largo

Voz 1995 06:07 Bar entonces déjame hacer la película la pregunta al revés de auto planeado una película hoy que a lo mejor dentro de cinco años puedes empezar

Voz 1591 06:15 a lo mejor nunca o no de esas tienes

Voz 1995 06:17 muchas gracias alguna en el cajón tienes dos

Voz 1591 06:20 en este momento tengo dos uno que el momento no se pueden levantar que a mí me da mucha pena pero pero es que es así las situaciones la que es no no siempre podemos hacer las películas que nos apetece no siempre podemos hacer nuestros propios proyectos porque porque no salen las cifras no salen las cuentas no salen las cosas no no no no encontramos la financiación de Blancanieves no

Voz 1488 06:44 sí Blancanieves no dejan llueve a mí Pablo me contactó para para hablar de ellas siete años antes de que se hiciera yo ya llevaba dos pululando con el

Voz 1591 06:53 tú imagínate siete años después os tres o cuatro con las actrices actores me da igual el equipo que quieras contar luego que el que ha podido pasar no a lo largo del tiempo que se han podido pasar de todo

Voz 2 07:04 son nueve años soñaba desde bueno que como nuestro baloncesto madrastra que iba a ser una chica joven

Voz 7 07:10 no

Voz 1995 07:15 bueno tenemos mucho de lo que hablar pero sobre todo vamos a concentrarnos en ola de crímenes estén este fin de semana y vamos a seguir hablando con Maribel Verdú la novia de España con Gracia Querejeta la directora de lleva todo el día diciendo

Voz 4 07:27 que al que ha matado a tu padre es es es o pira casi mejor un tanto menos

Voz 1995 07:36 por seguir con la similitudes también como lo decía es comedia negra

Voz 5 07:41 sí sí es comedia negra como ya tiros

Voz 1995 07:46 por el momento ya hay uno una diferencia bueno Gracia Querejeta cuatro películas con Maribel Verdú insta ocasiones además el yo no

Voz 1591 07:55 no la de la verdad es que es la primera película que dirijo sin que sea mío y además incluso por qué no decirlo no pasa nada no de cualquiera que conozca un poco mismo grafía se dará cuenta de que de que es un tipo de película que yo no he practicado ante

Voz 8 08:13 curiosamente no es una

Voz 1591 08:14 comedia aunque he hecho comedias en en otros formatos en cortometraje por ejemplo pero este tipo de comedia negra tan alocada con personajes tan extremos no pertenece mucho a mí digamos a mi a mi universo fílmico no pero pero había que el atentado

Voz 8 08:28 por ir a una tentación eh

Voz 1591 08:31 sumergirse no con ese elenco de actores además pues más todavía hay veces que hay que coger el toro por los cuernos y animar si te dan esa oportunidad cogerla

Voz 1995 08:41 no sea que estamos acostumbrados Maribel a directores que escriben en su cine que corrige en cada coma y que llevan hasta el extremo sus ideas pero este caso como como has todas las diferencias entre la gracia guionista y director ahí la gracia directora

Voz 1488 08:54 pues sabes es que pasa que bueno gracias es está siempre muy abierta a cambios a que los actores sabe que que bueno que que un bien está vivo y que los actores pues ponemos ahí el alma y la carne en el asador entonces siempre está abierta cambios pero en este caso Marías verdad ha dejado

Voz 1591 09:10 yo he tenido posibilidades de ir tenido también era un poco condición porque si un director tiene un material que no puede hacer suyo de alguna manera entonces el trabajo se convierte en inviables no posible dos I tengo que decir que Luis Marías ha sido muy generoso y hemos compartido mucho y hemos hemos acabado incluso en momentos en que escribiendo algunas secuencia que haya que retocar no pero evidentemente la historia es suyo

Voz 1488 09:36 pero nos han dejado pues eso aportar cambiar yo sideral constantemente cosa así en este caso con gracia hemos jugado más que nunca ella estaba enloquecida en el rodaje creo pasado muy bien y de repente compraba muchas ideas y estaba como muy por la labor y además de de dar ideas muy locas también y yo como con ella me tiro a la piscina eh venga vamos

Voz 1591 09:56 que de hecho tuvimos la conversación bastante antes de empezar a rodar en la que yo le dije mira Maribel ni tú has hecho la aparecido nunca yo he hecho nada similar jamás entonces o no escogemos bien los tiramos verdad

Voz 2 10:09 y usted cómo estamos

Voz 1591 10:12 directamente por el precipicio o pero con todas las consecuencias o si no si nos vamos a digamos a auto limitar auto convencer de que es mejor ser pudoroso que lanzarse en este caso creo que no va a resultar

Voz 1995 10:26 de más en la comida de taconazo en tu caso de escote exhibición de Sisi

Voz 1591 10:32 en fin hay que buscar nuevos caminos una comedia de personajes extremos es una comedia de personajes que no son habituales sin embargo a pesar de que sean muy extremos sé que yo no tengo a mi alrededor desde luego mucha gente que se parezcan la la que a nadie pero ahora hasta ahora hasta ahora pero pero sin embargo yo creo que es una yo creo que se manejan sentimientos sobre todo en el caso de la protagonista que interpreta Maribel que yo creo que pueden entender perfectamente cualquier espectador no

Voz 9 11:03 el humor negro nos es yo entiendo que es un poco atrevido pero no olvidamos que maestros como he dicho siempre había algún de humor aunque también había muchísimo tensión el tenéis la naturaleza somos negras

Voz 1591 11:17 bueno yo he hecho alguna alguna algún trabajo previo que tenía algo de esos días un cortometraje también quitó de Inti seis veintisiete minutos

Voz 2 11:25 no hablamos de todo

Voz 1591 11:30 pues ese ese trabajo también es de humor negro totalmente pero no hay tiros Se cuenta se habla de tiros pero no los hay

Voz 1488 11:36 me gusta mucho el humor negro

Voz 1995 11:38 bueno el humor negro si el matrimonio a tu personaje no les gusta nada

Voz 4 11:43 esperando a mi marido que llega tarde raro estáis cansados este año

Voz 10 11:50 mira mucho mejor que no que los tío son todos unos cabrones mi marido que encima está haciendo esperase alargado con mi mejor amiga nos ha dejado a mí y a nuestro niño es un chaval

Voz 4 11:58 es complicado no así es que hay por ahí

Voz 1995 12:02 no se estrena el próximo viernes y señales

Voz 1488 12:07 no es que el estoy las esto bueno déjalo estado nuestro esta secuencia ahí que verdad

Voz 1995 12:13 no lo sé porque no las de ello que pasen estas secuencias

Voz 1488 12:18 que me trabo cada letra Bukavu buscaba yo que normalmente nunca me Trabuco aquí no había manera de decir que mi hijo es muy complicado dijo es muy complicado y que me salía dota más era muy rara complicaba mucho y no había manera pero bueno nos reíamos les reían

Voz 1995 12:35 cuando pasa eso gracia

Voz 1591 12:37 sobre todo a ritmo rifles Midi quitarle todo el hierro de toda la importancia del mundo porque no hay nada peor para un actor entiendo yo que que si de pronto me da igual se ponen nerviosos se le olvida el texto tal que la presión mucho tiempo que tú escuchabas la palabra atrás

Voz 1488 12:54 pero sabes qué pasa además con gracia como siempre trabaja con el mismo equipo técnico claro los conozco desde hace pues imagínate entonces somos una familia entonces saben perfectamente me conocen saben cómo soy yo cómo de repente fallo en una de esas se miran todos en vez de oye por favor ha fallado nunca si fallaba todo el rato sería pero claro por eso mismo en todas todas las risas yo lo paso fatal pero es la única que me ha pasado

Voz 1995 13:17 escala y hay que hacerlo además porque es importante que lo hagamos hace unas semanas con motivo del Festival de de Cine de San Sebastián conocimos que la presencia de mujeres en nuestro cine no llega al veinticuatro por ciento nada con vosotras que eso es básicamente tu caso hacia la excepción en el caso de Maribel pues la gran excepción porque hay muy pocas actrices tan que sigan trabajando tanto de una manera tan intensa sólo hay un doce por ciento de mujeres directoras y digo que hay que hablar de esto porque es una realidad que nos rodea nos guste más nos guste menos que pesados con los datos de las cifras y bueno es que no haya que volver a poner encima de la mesa una desigualdad flagrante en una industria más creativa que donde espera es decir puedes sectores retrógrados antiguos pero el del cine el vuestro porque hay tanta tanta todavía tanta desigualdad Grecia

Voz 1591 14:07 yo no me lo explico en los tiempos que corren todo debería ser más paritario no pero pero la verdad es que las cifras hablan y están ahí y es cierto que se supone que es una cuestión no sé exactamente de qué pero que evidentemente tendrá que ir cambiando y variando con el paso del tiempo yo creo que va un poco lento el asunto pero pero todas en general creemos au todos creemos que va lento pero pero tendrá que ir cambiando lógicamente

Voz 1995 14:35 porque tu casa Maribel es tú eres la excepción sigas trabajando presentas película cada cada pocos meses pero unas es la gran excepción

Voz 1488 14:44 vivamente par entre los entre los actores es bestial realmente somos muy pocas las privilegiadas que en mi caso son treinta y tres años sin parar haciendo pelis y encima todavía con proyectos el año que viene muchos proyectos y así cada año pienso que es el último iguale cada año desde hace bastante pincho ya está ya está ya no me van a llamar más pero efectivamente hay mucha gente con muchísimo talento que que no corren la misma suerte no pero pero en este caso es distinto soy actriz mujeres y yo lo que creo es que hay que hablar más de El Mundo técnico no

Voz 1591 15:18 ese es el complicado es complicado el de sobre todo el de la dirección quizá fíjate hay más mujeres en producción reduciendo si yo creo que sí totalmente que dirigiendo

Voz 1995 15:28 si hay un como apartado los eléctricos tanto señores la producción pues

Voz 1591 15:34 que la cabeza productoras yo creo que lo que pasa es que a lo mejor les cuesta más levantar sus proyectos no lo sé no lo sé porque tampoco he trabajado con muchas productoras es la verdad mujeres pero pero bueno las cosas que bueno todos creemos

Voz 5 15:48 que que el asunto cambie no es fácil de cambiar la verdad

Voz 1995 15:51 he dicho Maribel treinta y tres añadas claro que cómo no vas a ser la novia de España es la novia la madre la hermana

Voz 2 15:57 pero si España empecé con trece años y mañana compró cuarenta y ocho imagínate cómo lo vamos a celebrar tú no sé

Voz 7 16:07 Maribel pero no te casas con España tú queda la novia así se mantiene Román estás Gemma propone poco