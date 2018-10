Facua y ACA nos hablan de las consecuencias de la subida de las facturas

Voz 0927 00:00 septiembre no va a dar por finalizada la cuesta pues vacaciones mañana nuevas subidas como la del gas más las subidas la bombona más las que venimos arrastrando de la luz hablamos de ello cuya ya Rubén Sánchez vicepresidente portavoz de Facua muy buenos días

Voz 1 00:16 hola muy buenas a ver cuéntanos porque

Voz 0927 00:18 que es subió la bombona lo de la luz ya ni hablamos las subidas que hemos tenido en los últimos tiempos ir mañana lunes sube el gas nada más y nada menos que un ocho por ciento que barbaridad pero cuánto ha subido todo lo que tiene que ver con las energías en los últimos meses en lo que llevamos de año en los últimos años

Voz 1 00:35 pues una brutalidad la luz por ejemplo un dieciséis por ciento de subida para el usuario medio no tiene sentido y la verdad es que el Gobierno no está haciendo lo que tendría que hacer estamos vienen haciendo proceso algo que va a hacer que ese es ir con el mismo modelo ese modelo de energía arrancara del consumidor

Voz 0927 00:53 a bese soluciones porque bueno parece que se están apuntando cosas por parte de de la de la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera está apuntando cosas está poniendo en marcha iniciativas pero tú no crees que en el caso concreto de la luz que vayan a surtir efectos o lo que estamos buscando decía el otro día que lo que se habla de rebaja realmente es muy poquito no puso para los del bono social

Voz 1 01:17 Tejero es decir hemos esperado al diecinueve de septiembre que la ministra compareciera que anunciará grandes medidas y de repente solamente dice elimina un impuesto a la generación luego si eso se repercutieron en reactivo lo que no pagaría es poco más de lo que cuesta un café ya están solos Nucia lo demás es bla bla bla grandes de forma del sector eléctrico cambios en el bono social lo que han venido diciendo todos los ministros del ramo desde hace ya un montón de años hay que concretar luego anunciado otra medida es prohibir las visitas de comerciales puerta eso sí está bien eso es evitar mire el problema es que ya hay más de la mitad de los clientes en el mercado libre buena parte le dice hay dos barcos engañados

Voz 0927 01:58 ya bueno hay otras medidas que están en marcha que es como bueno que las comercia comercializadoras de referencia tienen que enviar una factura de simulación que permita comparar a los a los usuarios es bajar la contratación a mínimos no como ahora que te obligan aunque use es poco tengas pocas cosas en la casa bueno yo creo que hay que medidas que pueden ser interesantes no también un cambio parece no Rubén o no

Voz 1 02:21 sí pero verás el problema hay medidas que pueden tener buena intención como el hecho de que una comercializadora que decir cuánto habría pagado por la Lucio hubieras tenido trasteo el problema es que hoy la luz en Perú pese en el precios semi regulado está muy muy muy caro puede ser más caro las ofertas de mercado libre y a mí me dicen que hoy con la tarifa de mercado libre X gracias al menos yo diré me paso al mercado libre pero es que mañana puede subir o mañana la tarifa de peaje puede bajar mucho el mercado libre no me interese mercados libres hay que medirlo a un año vista en el último año ha sido más caro de la tarifa regulada por tanto esa buena intención del Gobierno transparencia puede traducirse en confundir al consumidor peligro pero es que claro es que este Gobierno no toma contacto con vosotros al nivel que debería hemos tenido una reunión más cierto como el secretario de Estado de Energía lo hemos dicho lo que teníamos pero años muy buenas ha emplazado a tener más reuniones abrir una vía de diálogo una mesa donde podamos ir exponiendo que reivindicamos como

Voz 2 03:25 ya en lo del bono térmico el

Voz 0927 03:27 para la gente que este apuntado al bono social que le den un dinero en concreto determina dos meses para que pueda afrontar las facturas de la luz y el gas que te parece

Voz 1 03:35 pues mira siempre va a ser menos malo de lo que hay pero para los que tienen ya unos hacia aldeanos cuatro gatos sí que es muy poca gente la gente no lo pide no lo conoce lo Peer tiene problemas y sencillamente si al final lo pidiera a todo el mundo serían pocos porque muy poca gente tiene derecho han puesto una línea que divide a quién tiene unos detener minados ingresos por debajo por encima están demasiado demasiado bajos lo quiso cambiarlo el bono social tiene que ser para muchísimos más consumidores más que el bono social una tarifa totalmente regulada por el Gobierno para consumidores vulnerables que para nosotros son la inmensa mayoría de familias españolas

Voz 0927 04:13 mira hemos preguntado la calle Andrea Pardo seguido al aquella preguntado unas cuantas personas usuarios normales que es lo que piensan de todas estas subidas escucha

Voz 0761 04:23 un disparate hija que va a ser esto un disparate que ya no estruendo calculan que ahora mismo trabajamos para pagar nada más entre la luz de la agua también la subida belga no vamos a tener Llanos del Cavani Car es un robo robo

Voz 3 04:38 la eléctrica ahí de todos los que están con ellos es un atraco y robo oí

Voz 4 04:44 no sé cómo lo vamos a pagar las subidas de la luz ha sido una barbaridad este último mes por ejemplo a mí me han venido prácticamente veinte euros más que el mes pasado ya no sabemos cómo vamos a tener que pagar el recibo sea un tremendo sinceramente me parece una atracos y ya está

Voz 0761 05:01 vamos pasando frío en invierno por no poner la calefacción calor o no poner el aire que realmente mirar las facturas entre lo que pagas de IVA lo que pagas de de equipos eléctricos lo que pagas en impuestos que no saliva son impuestos realmente cuando de glosas lo que pagan solamente de circos es tremendo me parece una sinvergüenza en el día porque la verdad que con los sueldos que tenemos no sabemos cómo vamos a poder pagar la factura que cada vez cada día no la suben más claros

Voz 0927 05:33 suben es que decíais que la factura de la luz ha subido en los últimos quince años un ochenta y cinco por ciento casi se ha duplicado

Voz 1 05:41 liquidado en quince años quince años en las que las cosas se han hecho mal a base de parches se sobre todo de ocultar a los ciudadanos de las eléctricas nada han dirigido la política energética o han sabido contener medidas de verdad no iban a favorecer incluso tenemos ministros y altos responsables muy torpes que han desarrollado medidas mal hechas que luego han tumbado las eléctricas el Tribunal Supremo las cosas hay que hacerlas bien hay que hacerlas pensadas pero hay que hacerlas no cuando se llega al Gobierno empezar a valorar que se hace yo creo que el PSOE no es un partido que nació ayer debería tener un plan desde que estaba en la oposición pero es que no hablamos de posición política energética cuando le pedimos habla desde Facua para trasladarle nuestras reivindicaciones bajo atendía hablaba con nosotros pero no nos aclaraba que opinaba con lo que ha sido siempre un incógnita llega al Gobierno y ahora bueno pues van anunciando con cuentagotas medidas que o no son tan buenas como parece o no tienen nada con una actuación contundente sobre el sector

Voz 0927 06:38 bien Rubén Sánchez vicepresidente portavoz de Facua tenemos que arreglar estas líneas eh

Voz 5 06:42 este mes

Voz 0927 06:45 un abrazo hasta la próxima

Voz 5 06:47 ya han engañado

Voz 6 06:50 dos de han tomado el pelo no clanes reclama utiliza

Voz 7 06:55 sus derechos SER Consumidor

Voz 0927 07:01 con Jesús Soria bueno se ha quedado en el tintero la denuncia porque no teníamos buen sonido sobre el bono social que de Facua dice que no es tanto descuento el cuarenta por ciento cómo se nos dice en la en la campaña buenos descuento quizá no tanto pero eso es lo que criticaba Facua bueno con todas estas subidas cómo va a quedar ahora la situación de miles y miles de familias afectadas por la pobreza energética millones en nuestro país millones bueno cuántos hogares no podrán ahora mismo o a partir de ahora casi encender el gas la luz o la calefacción economía de bolsillo

Voz 7 07:38 la economía anticrisis

Voz 0927 07:41 José Luis López Hernández hola muy buenos días

Voz 8 07:44 hola muy buenas presidente de la Asociación decir

Voz 0927 07:46 las ambientales supongo que preocupados por esta deriva que están tomando las energías porque si antes teníamos un problema grave me imagino que con tanta subida el problema Se va a grabar no

Voz 8 07:56 sí efectivamente al final desde hace tiempo llevamos hablando más de la pobreza energética de la vulnerabilidad energética y vulnerabilidad al final todos somos vulnerables en los aspectos de la vida la energía pasa lo mismo cuando uno de los factores externos incluye como es el precio que modifica igual Alfa pues más personas agrava no incrementar su vulnerabilidad a encontrarse en una situación en la que no pueden pagar el recibo o tiene que prescindir de usos tan básicos como agua caliente calefacción etcétera

Voz 0927 08:32 José Luis cuanta cuántos millones de usuarios ahora mismo podremos incluir en ese paquete de la vulnerabilidad de pobreza energética

Voz 8 08:40 pues si hablásemos de vulnerabilidad es decir de de personas que están sufriendo algunas de de las consecuencia hace que están asociadas a la pobreza energética nosotros uno el último estudio que de este mismo año llegamos a la conclusión meterá algo de Tena de billones de personas estábamos hablando de que alrededor de nueve millones de personas en España estaban sufriendo algunas de la de la condiciones digamos que tanto llama pobreza energética esto es o bien declarando tener una temperatura pasarse en invierno o bien declarando tener recibió tres nuevos de de la energía de lujo de gas impagados no no podían asumir o bien declaran otras cuestiones como para haciendo un gasto excesivo o al revés estar haciendo un gasto tan bajo que se considera pobre se explica porque es la gente que como estrategia ya lo que hace reducir tanto su consumo que no

Voz 0927 09:34 a esta estas últimas subidas te oíamos ante es decir que un simple euro más en la factura es para muchas familias algo que no pueden salvar

Voz 8 09:43 pues muchas veces la gente que está ya muy al límite y que están en una situación muy complicada hablamos de familias con unos ingresos mínimos a veces con una renta mínima de inserción o con una prestación de desempleo que la factura se incremente sino duro pero por poco que nos parezca la mayor parte de la ciudadanía una cantidad pequeña de incremento legítimo boa en esa barrera en la que ya se lleva un momento en el que ya no lo pagará para de hacer esfuerzos

Voz 2 10:13 el el bono

Voz 0927 10:15 te parece bien bueno bueno

Voz 8 10:17 los que se referirá al bono del suministro Gas Natural venimos reclamando entendemos carding

Voz 0927 10:23 pero dar dinero en ayuda a algunos meses como ya pasa en otros países en los en los peores meses sin calefacción una cantidad determinada para que puedan hacer frente a las facturas

Voz 8 10:34 habernos Nos parece bien evidentemente porque es una medida que que proporciona de alguna forma una ayuda integral a lo que es el consumo de energía en el hogar porque todo está centrado desde hace muchos años en el eh

Voz 9 10:46 en el suministro eléctrico y es mucho

Voz 8 10:48 los hogares del problema por lo del invierno no está tan asociado al éxito también al verdad o a otro apoyado que sí

Voz 9 10:56 pues sí cuestiones

Voz 8 10:59 si seguimos diciendo y yo estoy lo hemos dicho que el bono social es una medida del corto plazo es una medida no necesariamente está ayudando a sacar a gente de la pobreza energética está paliando la situación y estas mismas personas como no hagamos algo al año siguiente volverán a pedir el final de la calefacción

Voz 0927 11:16 perfecto José Luis López Fernández presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales me temo que seguiremos teniendo que hablar mucho de este de este asunto muchísimas gracias