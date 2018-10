La Vida Moderna es shippear a Juan Carlos y a Corinna

Voz 1 00:00 bienvenidos al de la olvidado el alto cargo para broca

Voz 3 00:38 todo lo que rodeaba Quito que es bien que estos bien lo otro es bien

Voz 1194 00:45 con la expresión haciéndose al rumano es bien estas diez ente ahora casi no Romeo y siniestro con esa presión donde están

Voz 3 00:55 ahora no me cuadra claro no me cuadra lo que dura

Voz 1194 00:59 ha dicho que quería contar esto era la introducción mía claras y la música se hubiera largado claro la música ya termina tan corta

Voz 0470 01:05 ha dicho que iba a celebrar lo bien que lo hacen que has dicho bienvenido vida moderno una plasmada Broncano una perfecto dentro bueno te aquella

Voz 0237 01:14 yo te denominaría al Emmy

Voz 0470 01:15 la verdad es que hoy fíjate que os iba a presentar a los dos tal cual llegaran acaba de recordar una cosa sensacional quiero pedir un aplauso para Aitor Miguel momento aquí para el nominado al Emmy Internacional y nation

Voz 1194 01:39 que además salimos esto yo joder salimos claro tangencialmente en la serie rebote claro pero a Raúl Navarro a Miguel Esteban y a mí poderosos por ser los creadores de la comedia denominaron al fin de una comedia juntos semi pero no minaron hace dos años quisimos la son una temporada no muy no hemos vuelto a cerrar dos años después denomina la Lemmy yo creo que es que no había más candidatos y empezar a buscar por atraco a una nota desvalorizó llevaba paralizado con una serie mexicana tú te crees que puedo estar orgulloso rival estoy orgulloso ganaron premios compitiendo con México con Canadá no me acuerdo general pues ya tienes el discurso hecho no lo Segi los americanos y los organizan la Géminis grande otra ceremonia parte Gemini internacional claro te premien pero segregar

Voz 0470 02:37 salen que ahora para buscar quiénes son los nominados he puesto Ignatius en Google les daba noticias y claro sales en la prensa Ignatius nominado a los Premios Emmy eh en el que La Palma claro en el resto de periódicos dicen la el fin de la comedia nominados semis en los periódicos canarios hablan de ti como si fuese estupor en Zamora

Voz 1194 02:53 Argelia que Ford y entonces están nominal

Voz 0470 02:56 junto a la casa de papel el papel

Voz 0759 02:58 el drama y la nuestra mejor serie de comedia compites contra atención una serie mexicana

Voz 0470 03:05 club de cuervos de Netflix Méjico cuerpo Nevski de Endemol Israel de Israel e Israel y quién Mans canadiense de CBS

Voz 1194 03:13 te lo vas de los Paralímpicos de los premios paralímpicos de audiovisual

Voz 0470 03:23 a mí yo creo que malo será que contrae contra México Israel y ganadora se Emile

Voz 1194 03:30 producto audiovisual español se quite todo lo demás prendas ahí nosotros porque me hacen ilusiones tantas como actores de la serie vamos hombre sería el día diecinueve de noviembre malo será que no encontramos sitios claro

Voz 0470 03:48 pues vamos a Nueva York los trece vamos a Nueva llegaba Vila que yo sé quién aquí íbamos nosotros vale tienes pensado que todo proyecto no en un casi casi ganas a las

Voz 1194 04:00 claro yo otra cosa no pero siempre tengo ese Arsenal de manga para cuando te algún premio por interpretar me a mí mismo cuidado con esto que los americanos seguro que no saben es que soy yo

Voz 0470 04:16 les va a pasar como a Echanove que dijo este que su hijo de puta que se esconde tanto un avatar no yo soy

Voz 1194 04:22 sí es verdad fincas isla

Voz 0759 04:25 Lluís Miquel claro ya va a Güiza

Voz 1194 04:28 verdad usted eso adelante ante no sé a donde fuere pues ahí a Kevin Spacey algo que allí te te identifique como como atómicos claro como que forma parte de la industria del entretenimiento claro

Voz 0470 04:44 eh recordarlo yo te lo juro que que estas cosas

Voz 0759 04:46 eh

Voz 1194 04:47 no de la gracia los premios de joder un buen en fin que parece postureo no pero ya lo hablamos una vez hay que ir Si Treball no recoge dar las gracias ya porque los precios por favor una india no voy a mandar mire

Voz 0470 05:02 el quemando una nombrando romántica

Voz 1194 05:05 voy a ir voy ahí pues por educación pero yo no voy plan bajón de nada no me siento cómodo hoy ya aguanto y aguanto el tirón que preferiría estar en mi casa haciendo un central Kim

Voz 3 05:17 bueno prefiero por eso no perdón por eso Woody Allen

Voz 0237 05:22 no iba a los Oscar

Voz 0470 05:25 que te tocar clarinete ya ya el razias el clarinete y bueno vamos a ver hasta celebrado cubierto lo examinó de aquí a noviembre iremos cebando compraba tiempo vamos intentar y ahora tenemos el el jueves hubo un incidente

Voz 0237 05:40 así que por mucho al programa del jueves

Voz 0470 05:42 este jueves una me acuerdo de nada una lesión chaval el programa del jueves en que dos secuestrado por un accidente en el que bueno alguien lanzó un objeto promocional e hirió a alguien del público provocándole una brecha en la frente

Voz 0237 05:56 el señor Martín

Voz 0470 05:57 entonces en preparado todo una cabecera y todo para que lo tenemos no para hablar del tema

Voz 4 06:02 atención la primera en la frente vamos a resumiendo

Voz 0470 06:17 eh bueno bueno si tú tu lanza Héctor de Miguel que os agradezco moderado

Voz 0237 06:22 agradezco mucho la ola de solidaridad que Maeva por las redes porque efectivamente por el vídeo puede parecer eh

Voz 1194 06:28 todo indicaba que el agresor quedarían Nati claro todo cuanto bien una persona sangrando todo el mundo me miro a mí

Voz 3 06:34 por eso Joy

Voz 0237 06:38 te pero Nacho

Voz 1194 06:40 ya pensaba que había sido yo sino hubo que recurrir al bar momento pero de repente se intercambiaron los papeles y a día de hoy en esta esta mañana

Voz 0237 06:49 me sigue mandando gente ve que tú no ha sido la edad que fue muy gracioso safena

Voz 1194 06:55 muy fue muy bonito que siempre se habla de los límites del humor en abstracto mitra donde el límite de lo mal que por fin la vida moderna te pone los límites de humor en concreto al público no

Voz 3 07:08 el médico y el Código Penal

Voz 0470 07:12 perdemos que el nuestro patrocinador semanal afeitado el que buena gente muy buena gente no dio unos paquetes de obsequia al público ya ocurrió tirar uno atrás sin mirar pero no es verdad que no iba muy fuerte

Voz 1194 07:23 pero no pero la culpa la culpa el chaval pero no vamos a nadie más que hay un chaval previo lo que va de veremos las imágenes que lo va a coger tenemos la opción De Gea no lo coge bien y entonces dejándole

Voz 0470 07:38 tenemos veremos tres corte no al este de moviola esto es vamos a escribir para la radio y lo para la gente de Youtube que lo ve aquí directamente el tenemos vea por no ser primer la primera imagen eh estas claves ese es el primer día gitanos el sonido cuando los hijos han ido eh vale ahí está ahí estamos nosotros comentando no da han notaron los productos y demás está la gente detrás vete gente detrás de nosotros que está super contenta y tranquila porque hoy me afectó gratis claro están tan tranquilos vale y en qué momento pero ve comentó pero pero pero ahí no ha salido al al lanzamiento no al momento que quita la quita el fondo música que vea que que qué quieres que comentemos que me comenta mi mismo hablando la meta Radio haya atrae también para eh el salmón hay hay tú tiras algo atrás y no ha pasado nada tenemos otro plan Omán no desde otra cámara haber ponernos ate de de otra cámara donde ya saben Generali desde otro ángulo

Voz 0237 08:31 lo que parece el mismo que antes pero no es una moviola de verdad

Voz 0470 08:34 ahí ya se ve una un señor que levanta las manos Zidane y ahora tenemos tenemos la el plano detalle no el bar eso es ponernos el bar porque aquí se aclara todo si quedaba alguna duda

Voz 1194 08:45 bueno también ahí está la culpa la culpa de cabrón

Voz 0470 08:52 que lo intente coger israelí tiene manos de mantequilla en Patras se será el chaval detrás fijaos ahí hay un chaval al fondo

Voz 1194 08:58 es esta arriendo todavía si arriendo está tapado

Voz 0470 09:00 eh él tiene la cara de la mano de madera en la que me ha caído le dice a su mujer eh creo que estoy herido de muerte noto noto a Miami y ella le dice a la Virgen que me lo han matado bien y él el entrar un poco la risa la risa los nervios de cuando la risa del moribundo de cuál de las dos voy a serlo ya perdí la cuenta que está sangrando y a partir de ahí en ahí me mezquina

Voz 1194 09:27 es todavía le cae otro cerca eh que sale la imagen de tendría tenía que haber rematado

Voz 0470 09:33 les remata a la gente insisto

Voz 0237 09:35 venga salieron no he sido yo fui yo

Voz 0470 09:38 el resumen de la jugada siento muchísimo Martín y ahora tenemos para comentar porque esto fue el otro día hay y no sabemos si ha porque esta cosa veces miraban más lector es esto a una pierna pues Simón más ley que tiene un harían un pie Céline infectó elegante Noyce quedó muñeco

Voz 1194 09:53 luego creo que también se ahogó en su propio vómito digamos que fue un cúmulo de circunstancias verán pero primeros el dedo luego se ahogó en su propia cúbito y creo que le dispararon también como a Kennedy

Voz 0470 10:08 un mal día IPIC a última hora tenemos la sacarle el hígado para Abidal por si acaso poner un vidente hígado algún día de sacaremos partidos tenemos al teléfono al Bob Marley de Dublín hombre así que pido una plancha para Martín Arévalo de la vida

Voz 4 10:34 cómo estás

Voz 5 10:35 qué tal cómo estamos Martín de nada

Voz 0470 10:37 a nosotros intuyo que mejor que tú porque no hemos sufrido accidentes cerebrales en los últimos tiempos

Voz 0237 10:42 está claro secuelas eso es tan que tú

Voz 0470 10:44 destapo acabó tu trabajo normal un poco que

Voz 5 10:48 no no estoy bien estoy bien me han dicho que hay que es posible pero poco probable que que les cicatriz pero bueno no pasa nada ya que el precio a pagar por contribuir a que gane el Ondas

Voz 1194 10:59 es que hemos dado con la mejor persona

Voz 0470 11:02 que me esquimal tienes te falta ser

Voz 1194 11:04 murciano cualquier otra persona ya estarán

Voz 0237 11:08 de ahí Martine maravilloso Martín pero en caso de encastes

Voz 0470 11:11 de en caso de cicatriz ya te ves qué forma tiene como lo haría como como era un plástico horaria que tenga como forma de Rayo algo guay

Voz 1194 11:18 como una esvástica claro

Voz 5 11:21 es que el forma criticando dado tanta tanta suerte no si a complacer Diagonal que acaso

Voz 0470 11:26 Diagonal la clásica cicatriz diagonal de toda la vida de penalti contra el pico una mesa

Voz 0237 11:29 bueno pues ya tiene una historia que contar

Voz 0470 11:32 el resto de cosas luego a Ignatius actuar no porque pedimos a España

Voz 1194 11:38 a partir del te vamos a cuidar te vamos a te tener entre algodones ya están en Dublín de nuevo si si si bien no tuvo ningún a lo mejor es pasar a los tres ahora que tú ahora muertas en un accidente de este peso que no sentimos que los tiene agarrado por los huevos

Voz 0470 12:02 algo algo con una catástrofe que sí que su problema personal quede diluido en una magnitud gigantes Lacalle el tsunami en Dublín nadie sabe dónde avenidas una cosa muy lo oye Marta

Voz 0237 12:11 no estamos moviendo lo de Dublín vamos a de Dublín

Voz 0470 12:14 el programa entonó en memoria en febrero

Voz 5 12:16 pues muchas gracias muchas horas me alegra estar aquí haremos

Voz 0470 12:21 Martín está trabajando ahora trató el otro día como nos dejamos llevar por el drama no sabemos a qué te dedicas gracias en Dublín que movida hacia allí

Voz 5 12:29 no yo trabajo desde casa así que no hay problema porque ahora tengo tiempo libre

Voz 0237 12:33 estar en Almansa entonces Dios

Voz 5 12:36 efectivamente era la que trabajaba aquí en Dublín de mapas

Voz 0470 12:40 a trabajar circo pues que Martínez hacia eh no sólo lo ha llevado bien sino que encima está toda la noche

Voz 1194 12:46 o sea que esto no es que esto se convierte en una costumbre Martín cada vez que venga a España para show que te suceda algo y hoy en la moderna la semana pasada pero dentro de poco en el hormiguero Ike experimento salga mal por lo que sea o Santiago Segura y Mota

Voz 0470 13:06 vale Martín estamos contentos de que siga bien vez dándonos eh actualizaciones dando datos de salud cada semana para ver que sigue vivo y no ponemos en Dublín que vamos a intentar ir dijo así que disfruta desligar un aplomo y Martín joe para estar ahí aguantando

Voz 1194 13:22 Martín Martín es un figura Gracián Martín

Voz 0470 13:25 un aplauso Juana Martín eh

Voz 3 13:30 ahí aguantando golpes en la frente

Voz 4 13:34 ha acordado ya

Voz 0470 13:39 sí sí Martín como se como como esto le haya provoca un pequeño daños el incluso en Kabul identidad denunciará PRISA Radio la moldeado eh

Voz 0237 13:47 oye trabaja desde casa fija con la cabecita

Voz 1194 13:49 claro yo creo que se ha quedado medio tonto yo creo que lo sabe es que hablaba Un poco a hablar más lento que el otro sea ella aquí estoy en Dublín ojalá vaya al amigo tanto a hacerle una conspiración para nada nadie lo normal

Voz 0470 14:12 bueno en fin Martín a suponer un busto del aquí a jugar a los dardos así que estando tranquilos ya porque Martínez Cassano vamos a empezar el programa así que mucha de la vida moderna vale

Voz 0759 15:00 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 2 15:16 hola buenas noches le atiende do lector

Voz 0470 15:33 Kosme de que vaya aunque apenada la esperanza

Voz 1194 15:41 qué me dice unos tiempos no sé por qué ya no le esto no les renta aquí la piedra volcánica

Voz 0470 15:52 hay que partir de claro si Adriana con sangre mía recordemos

Voz 1194 15:55 habrá gente que se vaya aquí defraudada que que no me ha dicho

Voz 3 15:58 a mí no me ha atacado

Voz 0470 16:02 bueno algún pequeño problema hora porque se presentaba al principio programa por recordarlo que denomina denominado Onemi claro sabe raro no empezar hoy

Voz 4 16:09 la presionando pero estaría feo

Voz 0237 16:12 te sacan ya que queda de redundante claro ya apertura que lo dijiste con nombre y apellidos ya ya

Voz 0470 16:18 es verdad que la semana pasada con el día del día de Martín presente no cerramos el círculo saque presentados hoy doce

Voz 1194 16:23 te has encontrado encontró una grietas en la que tu trastorno obsesivo compulsivo no tienen juega quedarse tranquilos el stock de bronca

Voz 0470 16:32 me queda satisfecho compensando presentando dos veces compensa que el joven no

Voz 1194 16:36 por eso empecé a lo conté aquí una vez que empezar a rezar padres nuestros pero a lo mejor veinte una noche para compensar las noches Fakhet Padró pues ese mismo Messi el mismo mecanismo mental sin ningún patrón voy a salir para pedir

Voz 0470 16:53 no que cuarto

Voz 3 16:58 siempre es depredador el agresor rezaba el depredador

Voz 6 17:04 el agresor de Salamanca y el minó Mining

Voz 1194 17:07 el camino

Voz 6 17:09 Mino mini parece de inmigrante

Voz 3 17:14 otra idea para recoger el premio llamar a los premios Emmy lo llamo Eddie igual y seguí y en los en los Epi

Voz 1194 17:33 si haces si haces esto sale a la noticia de allí pues ahora más convencido y seguros Lynndie vivir

Voz 3 17:40 sí me me me quedé mira que estaba dudando sirio no Orella este detallaba quinientas veces Eddie Murphy

Voz 0470 17:50 en Raúl y Miguel tapándose la cara

Voz 3 17:53 todo tú Little de miseria

Voz 1194 17:57 has been acusó dining dejó expirar clásica también tensaba

Voz 0470 18:05 Donington he vamos a hacer un poquito de hombre hace mucho lo hacemos porque además de Promoció de Floyd Segura y Mota claro retomando la nuestro con la todo

Voz 0237 18:13 quería al final vamos no el show de Zaragoza vamos a Intel

Voz 0470 18:16 la recordamos que hemos cobra una entrada para el día once de octubre vamos a mirar los solares y tal pero ya veremos si algo complicada pero bueno vamos a intentar vamos todo lo que se nuestra más

Voz 0237 18:23 la primera es eso sí estaría así porque ya que la hacer

Voz 1194 18:26 hemos buscado semáforo sería gracioso

Voz 0237 18:29 es que a la comedia

Voz 0470 18:31 Nos mirábamos a hablar

Voz 0237 18:33 la promoción que el veintiséis de octubre vamos a estar en Sevilla ya quedan pocas entradas el XXIV octubre volvemos a nuestra querida añorada venerada sala Galileo de Madrid dieciséis de noviembre Tarragona diecisiete Valencia ojo porque aquí hay una movida

Voz 0759 18:50 el catorce de diciembre vamos a ir a Zaragoza

Voz 0237 18:54 yo muy grande el Cai Zaragoza un vayamos podía se nos ha ido la olla pero los de cuatro mil personas a lo mejor por ahí por ahí de acuerdo pero es que son seis milímetros son seis bueno esto sitio grandes por cierto hay que avisar igual que en Valencia que va que hay pantallas porque hay gente que no se escriben es que ya sólo quedan la de arriba tal hombre

Voz 0470 19:15 la pantalla gigante dos a poder ver Paquita de Troya cómo es que usted algo

Voz 3 19:19 demasiado grande

Voz 0759 19:22 Zaragoza pasa una cosa que es que nos está llegando a mucha tu Rita eh de hecho lo hemos hecho una sección y todo porque así

Voz 1194 19:30 claro lo de Zaragoza

Voz 0470 19:33 no no estaba al tanto de que ve una polémica sí sí chamán

Voz 0237 19:35 Dhanga sobre todo a los me PC que es lo que hay me gusta

Voz 0470 19:38 mira para para cosa burocrática en la gente te lo cuenta TIC porque saben que es el que lleva todo ese tipo de

Voz 0237 19:43 sí sobre todo lo de lo más lo relacionado con la gira

Voz 1194 19:46 el saqueo porque yo entonces

Voz 0237 19:49 en Zaragoza como sabéis la semana que ver precisamente con actúan Santiago Flo son los pilares y en el programa de fiestas

Voz 0759 19:57 el Pilar pone que el diez de octubre vamos a estar ahí

Voz 0237 20:02 por lo pone porque porque porque vamos a estar ahí sí claro pero no es una actuación es lo que no especifica un evento

Voz 0470 20:09 Nico sencillo es grabar el programa allí

Voz 0237 20:12 la poca gente y por invitar a alimentar entonces yo creo que lo mejor llamar a Zaragoza hay que nos lo cuenta en ellos al alcalde a sea el alcalde

Voz 0470 20:20 van allí

Voz 4 20:24 el no mucho

Voz 0237 20:25 cuando ya ya Villalta Poyato por un que me ha Pardeza Zaragoza vamos a llamar Zaragoza venga el que lo coja el que lo coja el que lo coja de zaragozano no sé si pero Iquique que que a veces un grandísimo productor

Voz 4 20:43 ya se ha atascado esta llamada llama a Zaragoza Zaragoza Zaragoza B pero como vaya más Zaragosa aniquilar a Zaragoza

Voz 7 20:52 hola hola buenos días Javier Zaragoza Zaragoza si Zaragoza Zaragoza no goza

Voz 0237 20:58 cuál es tu nombre por favor María María José Navajas en la SER no me imagino a varios a todo esto es una farsa que has por la industria

Voz 0470 21:07 que yo pensaba que iba a Zaragoza goleó hoy llamado a la a

Voz 8 21:10 a hacer Zaragoza la seta un paso para María José

Voz 0470 21:13 claro claro

Voz 1194 21:19 la verdad es que

Voz 5 21:21 no estoy preparando un sinvergüenza María José qué tal hola buenos días muy bien vosotros

Voz 0237 21:28 en aquí echando la mañana se ha hecho

Voz 0470 21:31 les saludo ella merecimiento azules señorita buenos días a seguir siendo buenos días

Voz 1194 21:33 sí

Voz 0237 21:34 sí porque esto es todo el tiempo que va corriendo a mis deseos

Voz 1194 21:37 es un bucle como buena idea muy bien muy bien soy Vicente del Bosque te llamamos de

Voz 0237 21:46 Ana que es un programa de la casa que emiten ya para los del Mercamadrid a las cuatro la mañana

Voz 0470 21:51 el recuerda que excompañera por si otro Leo es compañera coño

Voz 1194 21:55 ah vale pero precisamente como excompañera aguantará todo este tipo de bromas no

Voz 0470 22:01 sí sí por supuesto sí

Voz 1194 22:05 lo mismo me dijo el director de la cadena el otro día

Voz 0470 22:08 a vuelto

Voz 0237 22:11 mira precisamente para que María José no son las Maqueda porque no tiene la culpa de nada María José no puedes pasar con el director de la Cadena SER

Voz 5 22:18 claro que sí pero vale

Voz 0237 22:20 la paz

Voz 1194 22:23 no

Voz 9 22:26 lo más bonito

Voz 1194 22:28 J

Voz 0470 22:32 hola qué tal

Voz 1194 22:34 hola quién eres el director de la ser esa la cosa el mismo Papa

Voz 3 22:47 esta escalada no paran

Voz 1194 22:50 dime qué tal

Voz 0237 22:52 qué pasa con el Papa ahora hubiera sido no que llamábamos eres Chema Chema Tejerina

Voz 5 22:57 el mismo vale pues es que llamamos porque ha habido un poco de lío

Voz 0237 23:00 con esto de no están dando una tremenda de donde se pueden conseguir las entradas de que no se que hay que dejarle claro a la gente que esto no es nuestro Sol de la vida moderna que simplemente bueno simplemente que vamos a grabar allí dos programa

Voz 0470 23:11 simplemente la puerta por lo que hacemos

Voz 0237 23:13 es aquí pero allí en Zaragoza entonces cuéntanos cómo va el tema las invitaciones

Voz 5 23:18 a vosotros vosotros sois los culpables nosotros sí culpa

Voz 0470 23:22 la cuota de culpa

Voz 1194 23:25 no yo no de Credito está llamada verdad estamos diciendo una noticia llamamos oye que lo que yo estoy diciendo es verdad me lo puedes confirmar si todo listo para evitar la tu agenda

Voz 5 23:36 es mucho más Nadal es muy sencillo el día diez Zaragoza en las salas Luis Galve vamos os vais a hacer el programa este magnífico pero en la que todo el mundo calificando

Voz 0470 23:47 la Chema estupenda magnífica siempre hay más

Voz 5 23:50 no es más calificativos haylos

Voz 0470 23:53 si queréis

Voz 5 23:53 hasta que sombras y estoy cualificado

Voz 0470 23:57 sí entonces

Voz 5 23:59 vamos a las invitaciones el día nueve justo el día anterior el nueve de las nueve de la mañana no

Voz 0470 24:05 Gorrín os en Cuba más a salir al balcón a tirarlas no

Voz 5 24:12 tiene que cantar un himno para llevársela el día o el de religiones

Voz 0470 24:17 pues mata como está loco pero visto muy buenas dejas entrar

Voz 1194 24:20 si estarán escondidas en la catedral del Pilar

Voz 5 24:23 hay que pasar por el manto el Pilar coger esa Radio Zaragoza recoger

Voz 0470 24:27 no Chema es en serio que la gente tiene que cantar un himno para que la una entrada

Voz 5 24:30 que es que no no no

Voz 0470 24:33 sí la gente siempre me lo habría creído bastante les humillados ya con el símil no se merecen eso

Voz 5 24:40 entonces el día nueve a las ocho de la mañana fácil de recordar acordar la llegada no es diga hay trescientas invitaciones Loi más

Voz 0237 24:48 trescientas Jaime porque ustedes pueden meter entre ellos

Voz 5 24:51 pero no hay más muertes las mentes debo trescientas invitación no voy a tope yo lo que quiero trescientos uno que no se enfade de una por delante el nueve a las nueve podrías día siguiente no vemos pues abriremos las puertas si os parece a vosotros bien doce doce y cuarto doce y media ilegal

Voz 0470 25:09 empieza

Voz 5 25:10 bueno que decís vosotros a la una aún

Voz 0470 25:12 hemos allí una vez que llegue a menos diez con al menos diez y luego en moto tenéis Motilla eléctricas en Zaragoza

Voz 5 25:19 sí es lo que queréis serio

Voz 0470 25:21 vamos a vamos a negar he mochila eh Chema era me compra

Voz 0237 25:24 meto me comprometo ahora mismo delante de Chema Tejerina de vosotros dos a entrar en esa sala en patinete

Voz 1194 25:37 en patinete eléctrico

Voz 0470 25:38 Classic patinete el en Zaragoza que no sé lo que he dicho matriz patinete eléctrico a patinete normal

Voz 5 25:43 me parece normal eléctrica bicicleta vértigo

Voz 0470 25:47 el Zaragoza consolida su subida al cargo de una tendencia

Voz 5 25:50 tenemos que especial a esto

Voz 0759 25:52 pese a que bonito que pena que por qué Paco Martínez Soria no hubiera visto esto

Voz 1194 25:57 claro porque el tema de ánimo eh no puede que es ahora cuando las cosas le van bien las Aragón ojalá estuviera viendo esto

Voz 0237 26:05 marea Nicole cortó

Voz 1194 26:08 sí que podrá ir en patines

Voz 5 26:10 bueno es el invitado especial que el otro día me dijo que quería saludar lo sé

Voz 0470 26:13 es que Raúl ya ahí

Voz 5 26:16 vemos que quiere estar con vosotros el vuelo y puede venir también en patinete

Voz 1194 26:25 Echenique también

Voz 0470 26:27 estoy hablando con Echenique tan bien

Voz 5 26:30 hay que os lo dejo a vosotros

Voz 0470 26:32 vale perfecto pues muchas gracias Chema Chema la verdad es que además se porta muy bien así como eh

Voz 5 26:37 a hablar de mí con los jefes hablar de debe a las

Voz 0470 26:41 el sillares ya era director general de la Radio de Zaragoza Chema qué quieres ser

Voz 5 26:44 si eres narrado dragones yo quiero es el director de la vida moderna algo

Voz 0470 26:47 poco más Feria vamos ese cargo ese cargo no es dentro de la vida moderna Shiva

Voz 0237 26:54 muy bien pues pues nada muchas gracias Chema un fuerte aplauso para Chema

Voz 3 26:56 Tejerina el director general de la carrera y poco más

Voz 0237 27:04 bueno me gustaría acabar esta sección hay así con esto no tiene nada que ver esto simplemente

Voz 0470 27:09 P porcelana ojalá portarán la cerramos la promo

Voz 0237 27:11 el perdona porque la promoción caliente te pillo bien

Voz 0470 27:15 un momento las entradas dejar a gozar del show real está a la venta ya

Voz 0237 27:18 catorce diciembre están a punto no han salido pero saldrán y ahora sólo para abrochar la sección de alguna manera que no tiene absolutamente nada que ver con lo que he hecho promoción hay un vídeo que creo que veáis porque a mí me acusa con razón es que yo lo reconozco que a mí trabajar lo odio no te gusta lo peor a de es algo que es lo peor que meta al ser humano la gente que me dice ponte a trabajar ya no se puede ser más puto fachas

Voz 1194 27:41 ve entonces

Voz 0237 27:43 hay gente que dobla la apuesta incluso la triplica hay gente que no es que tenga no tenga ganas de trabajar es que no tiene ganas de nada vale esto le pasó a un reportero

Voz 0470 27:53 poner un vídeo sin virus muy prevé es es un vídeo que en Radio Santander osea tiene perfectamente

Voz 0237 27:58 yo sólo te lo contextualiza un poco para que lo sepáis Telemadrid Madrid directo nunca que va a pasar

Voz 1194 28:03 de modo reportero en la calle

Voz 0237 28:05 la semana pasada hubo un atraco en el barrio Salamanca una con una pistola de juguete a una tienda atracó logró atracar la vale entonces este reportero se le ocurre la magnífica idea de ir con una pistola de juguete y preguntarle a uno que pasa por la calle sí que cuál sería su reacción si le pasará lo que le pasó al de la tienda

Voz 1194 28:26 cuando aquí veinti pocos segundos el final

Voz 0759 28:29 Gloria bendita

Voz 1194 28:31 no de la de la pistola de juguete

Voz 10 28:33 tras de nosotros pues tenemos la tienda donde ocurrió eso en la tarde de ayer yo quiero hacer ahora mismo un experimento para preguntarle a cualquier persona que pase por la calle si yo le pongo esta pistola le digo que lo quiera tocar a ver que qué opina hola qué tal muy buena imagínese que yo ahora mismo me digo la punto con esta pistola Leo que me de todo el dinero que tiene que haría nada pues sólo entonces

Voz 1194 29:12 hasta aquí me saca peor nota pero de momento pero esto es maravilloso

Voz 0470 29:19 pero yo pienso por supuesto creo que todos pensábamos que iba a soltar una hostia claro claro es que le da la

Voz 1194 29:24 vuelta a perfecta

Voz 0470 29:26 después de eso acabaría el cerraría Telemadrid

Voz 1194 29:30 claro no se puede Tucker sirviendo y nosotros no podemos seguir trabajando después de que grande grandísimo andaluz grandísimo

Voz 0470 29:36 madre mía tu nuevo referente en nuevo ídolo esta cesión Rubén

Voz 1194 29:39 a esa frase la muñeca no tengo ganas de seguir vive hoy la voz utilizar como mínimo tres veces

Voz 0470 29:46 demandamos mucho ánimo ese señor un aplauso para que Quique sonriendo de gracias

Voz 11 29:53 hola buenas noches aquí Juan y Emilio paseo

Voz 4 30:10 no he dicho eso investigar

Voz 0470 30:15 a encontrarle esposo es un es un drama vital la gente que está en una situación pero pero evidentemente si el poco apego contraste con el ánimo de el otro le convenía

Voz 0237 30:28 la de un reportero de Telemadrid en Madrid directo no se puede ser más

Voz 0470 30:31 Irán y paritario con con el anti él con la oscuridad del ser humano que a veces la hay claro por desgracia

Voz 1194 30:38 el hormiguero maravilla poco juego le daría a Pablo Motos

Voz 0470 30:44 que salgan las hormigas las odio

Voz 1194 30:48 bueno apuntando en serio no tengo ganas de seguir viviendo

Voz 0470 30:51 es o era móvil no tengo gana no tengo la España así entre lo has apuntado además tachando se le caben el dedo

Voz 1194 30:59 no tengo ganas de seguir bebiendo osea perdón no tengo ganas de seguir bebiendo así de bien estaría que me apuntara lo que llame sólo apuntar y otras veces merendar hasta merendar sí pero luego ya puedo levantar piedras heredado

Voz 0470 31:17 sí Juan Ignacio no sale Carmen las cosas porque no se me despista de tiempo no vamos mal de tiempo como te doy opciones si condensar lo que tiene más de tiempo se condensó sí pero es que luego edita

Voz 1194 31:27 a lo largo no que lo cual p'alante no

Voz 0470 31:33 Catalunya es tú tírate dirá lo hago rápido no en el kilómetro es una queja lo lo mío era poner digamos

Voz 0759 31:40 no estoy hablando con mi primo científico que me estuve Ray bueno y Farra Alemany listo

Voz 0470 31:50 todas la ciencia biología y lo estuvo hablando con

Voz 0759 31:52 lo hará en este en este tema voy a comparar voy a ser una analogía entre la homeopatía

Voz 3 31:59 la atención

Voz 1194 32:02 salimos mal parados que está claro es que en el fondo es una crítica a la OMS para

Voz 0759 32:06 Día de E Entonces esto va de ya lo hemos dicho otras veces que un chiste puede ser muy guay aspirar a no a desenmascarar y pensamientos no mentira sociales

Voz 1194 32:19 espero que crear una una conciliación no

Voz 0759 32:21 que no quede un un enfrentamiento por medio sino y eso es lo máximo que puede aspirar la comedia pero que todos los días no vamos a dormir en hoteles de cinco estrellas que si también hay que bajar a la tierra pero la gente tiene el pico muy fino la gente tiene el pico muy fino si tú no haces chiste

Voz 1194 32:37 Vergara es pues ya te están diciendo que si esto que el otro

Voz 0759 32:39 qué quieren que tiene que que que que que

Voz 1194 32:43 cree que la comedia es desarmar la vida aunque pues no la comedia da para lo que da eh ITA ITA aguanta Rajoy aguas claro y ojalá sea todo lo bueno que puede ser un chiste pero pero no todo lo va a estar ahí a a todo lujo

Voz 0470 32:58 contra buen tweet este tú lo celebré yo muchos momentos y de hostelería suave entonces tenemos el pico muy fino no reto ignorarlo

Voz 1194 33:06 tenemos el pico muy fino pululando

Voz 3 33:08 mira

Voz 0759 33:09 la piel muy no pico muy

Voz 0470 33:12 que los dos fino que los fines define la pena Román

Voz 0759 33:14 pero el pie pico fino pues sí

Voz 1194 33:17 pero cosas tenemos tenemos el pico y la piel muy fina e entonces hay cosas que le ponemos mucho mucho pero promedio de verdad que la vida da lo que da hay que no te puedo estar aquí como diciendo que no hombre que fue inactivos

Voz 0470 33:32 el nation más resignado ya Toral

Voz 1194 33:34 sí no no queremos que sea es una poesía no queremos que sea

Voz 0759 33:38 ni trágica Diango ni agónica ni dolorosa ni violenta ni en vano ni falta de sentido ni que nos pille lejos de nuestros seres queridos la gente tiene el pico muy fino con la muerte

Voz 1194 33:53 es un poema eh no lo he visto venir en nuestra sociedad hasta los que lo leía en Twitter pero enseña a uno que se te pasa por alto la yo estaba poniendo cosa en Twitter para para argumentar todo lo que me ha gustado si no queremos que sea

Voz 0759 34:09 ni trágica verdad importancia al principio

Voz 0470 34:12 en la conversación hace una pausa así

Voz 1194 34:14 para que sepa cortar aquí

Voz 3 34:16 editar rollo Gil de Biedma

Voz 0470 34:18 claros para para que quede épico rollo Gil de Biedma Ignatius con su poema sobre la muerte que ya público en Twitter

Voz 12 34:24 no queremos que sea ni Trágica Mi agónica mi dolorosa ni violenta ni en vano ni falta de sentido ni que nos pille lejos de nuestros seres queridos la gente tiene el pico muy fino

Voz 3 34:40 con la muerte no sólo por el programa

Voz 0470 34:49 pero hay que hay que hay que hay que ennoblece la poesía es que ha sido la pasión como como Keynes como quién sacara

Voz 1194 34:54 gracias pero es que a veces tiene su gracia no darle demasiada respetabilidad a las cosas pero gracias por darme la segunda oportunidad nada entonces quiero argumentar que la la que la sociedad está enferma y que hay que curarla saque no es no es normal que tengamos la la piel tan fina para tantas cosas entonces yo he recurrido a la homeopatía díganme que hay en no sólo Mi primo sino tú mismo estudiante

Voz 0759 35:19 sí sí K habrá gente de Ciencias dígame si si lo que voy a argumentar ahora tiene algún fallo científicamente hablando fue el principio de la homeopatía totalmente una patraña falsa mierda es una puta mierda pero se basa en que una sustancia que causa la enfermedad en una persona sana aplicada en una dosis diluida curará a una persona enferma si lo desde Viena desentiende ruido el claro entonces unas una sustancia se entiende no pues lo vamos a hacer lo mismo con la comedia un chiste que a causa Faenza en una persona sana que caballar normal que no esté predispuesta a sentirse ofendido pero que un chiste y se siente ofendido de repente aplicado una dosis diluida cura a una persona ofendida joder por un chiste que puede ser ofensivo pero ese mismo chiste diluido a una persona enferma es el proceso de Death of faith

Voz 1194 36:16 a defender el proceso de de ofender

Voz 0759 36:20 entonces un chiste aquí lo hemos comentado varias veces que Cheste iban dos y se cayó en el medio vale

Voz 0237 36:24 una versión diluida Classic

Voz 4 36:27 cuando se cayó uno de ellos

Voz 1194 36:31 comen apático si teme apático es para que una persona que que que esté ofendida tú lo cuentas esto así dice pues no era para tanto claro entonces ya se quita de fado otro chiste que ha

Voz 0759 36:44 también hemos comentado la vida moderna capitán capitán que todavía quedan mujeres a bordo como para follar estoy ahora

Voz 3 36:50 la misiva

Voz 0759 36:53 machistas se podría decir intolerable que puede ofender a muchas personas pero si esa persona ofendida tu levas con esta versión dilucide

Voz 1194 37:00 ver no Grume te mete que todavía quedan niñas a bordo como para jugar estoy ahora

Voz 0470 37:08 a joder que parecía que parecía que iba a estar más concentrado de lo que yo esperaba

Voz 0759 37:20 el chiste que le costó sumar su cargo político a Guillermo Zapata que él dijo como metería a cinco millones de judíos en unos seiscientos que el cenicero

Voz 0470 37:28 yo que puso Zapata en Twitter y que salido al adiós

Voz 0237 37:31 qué tal tuvo que renunciar al que iba a ser concejal de Cultura pues la versión diluida como metería a cinco judío

Voz 0759 37:37 en un seiscientos pues apretando en los un poquito todo

Voz 1194 37:45 contado así contado este chiste así una persona nazi puede trabajar en el Ayuntamiento

Voz 3 37:54 sí

Voz 1194 37:56 el chiste por el que yo llegué a recibir amenaza un chiste era una expresión mapas ya golpeó le pues yo decir esta frase aquí en el programa había gente que quería venir a pegarme a mi casa estando yo en mi pueblo de Tenerife va el bloque

Voz 0759 38:10 esto se puede decir más para Charco del Pino o que tienes algún otro destino siempre hay una versión homeopática que esto se lo expliqué a mi hijo a mi propio me dijo pero papá ha contado así no tiene miga yo le dije a mi hijo Javier Javier es que la homeopatía es una estafa y hambre

Voz 1194 38:34 él lo entendió todo tanto para la empatía como para no

Voz 0759 38:37 comedia niños y niñas la homeopatía es una puta estafa y el nacionalismo es de facha

Voz 0470 38:45 bueno para qué pasa

Voz 4 40:13 la vida moderna a Juan Carlos I a Corinna

Voz 0470 40:19 hemos tenido una definición dormirán buena parte premiando muchos está estar aquí un día más

Voz 1194 40:24 no aunque no David Madí

Voz 0470 40:28 gracias pero no tenemos otro no podía ser fichado a Rober Bodegas y a José Mota y no me mantengo hasta el final así en la puta Cervera

Voz 3 40:43 delgado

Voz 14 40:45 la homeopatía

Voz 3 40:46 es un Astapa