Estartapeando: desplazarse de todas las maneras

llegamos al tiempo de las empresas innovadoras Rafa Bernardo buenas noches ocho si hablamos de nuevo de uno de los temas más de moda en las ciudades que es la movilidad

Voz 1762 00:26 cada vez hay más fórmulas para ir de un punto a otro no desde el coche compartido hasta el patinete y el proyecto del que hablamos hoy es precisamente un comparador que integra todos los proveedores de movilidad de de momento Madrid Barcelona y Málaga Emilio Mellado CEO y cofundador de Chipiona

Voz 3 00:40 buenas noches buenas noches bueno cómo funciona exiliado en ocasiones te pongo un ejemplo que yo creo que se va a entender mucho mejor si imagínate que queremos ir ahora mismo al aeropuerto como sabes hay un montón de opciones pero hay al aeropuerto de Thaksin y colocar todo el Cárcer dar no bueno pues te sientes algún Xavi ponemos bueno origen destino aeropuerto automáticamente veríamos cuánto nos costaría en todas las opciones en cada una de las opciones cuánto tardarían acogernos cada una de las opciones con lo cual sabíamos que a lo mejor un taxi o un Uber un lo que sea ahora más baratos lo veríamos o lo que sea más rápido en en moto Schering bueno patinetes habló también en coches con conductor

Voz 0194 01:18 como esos ocurrió la idea como una Hyypia

Voz 3 01:20 la verdad es que siendo totalmente sincero teníamos que ir un día a una reunión era tan bueno o muy tarde tardía Ximo de hecho vamos a coger un taxi no pasa en ningún taxi por la calle llevamos tres personas entonces en ese momento impotencia es como que hacemos no estaba a tomar por saco hablando claro la reunión con lo cual tenemos que si os y ellos tenían que llevar bueno pues tal río cada uno de los te los tres una aplicación diferente Jordi cree que fue otro de los chicos abrió mi taxi otra obvio Uber esperando esperando conoce nerviosismo no hay esa impotencia fue como vas pero cómo es posible que en el siglo XXI no siga pasando esto así fue como bueno pues el inicio de de lo que de lo que es hoy Piaf Putxet

Voz 0194 01:59 hay grandes compañías que dan servicios parecidos al vuestro cómo competir con ellos son son conceptos totalmente diferentes

Voz 3 02:06 de por un lado a ver competidores como bueno competidores entre comillas no porque porque están posicionadas de diferente manera Google Maps que que es una solución el yo lo uso todos los días no es muy bueno pues para navegar para que medidas como ir a donde o como Irán punto no o andando o en coche a mi propio coche impropia Busi o incluso en transporte público sin embargo si yo quiero ir a si yo quiero ir al aeropuerto y quiero saber con qué Cárcer con qué motos Erin puedo ir no no encuentra la respuesta tampoco encontró la respuesta cuanto me cuesta de manera exacta no o cuánto tiempo tarda sí que sí que hay anuncios en Huelva de hecho hay alguno con cabeza y con Uber no pero no tiene nada que ver la lógica que hay detrás no tienen nada que ver a los que que implementados con lo cual no respondo no resuelve el problema si nos vamos mal a un yo no lo sea City más que a veces no lo dice no se parece pero sin madurez es increíble también para transporte público sólo transporte público no que intenta integrar algún proveedor y tal pero de nuevo no responde no solucionar el mismo problema entonces es cada uno tiene sus pase no hay están posicionadas en pueden diferentes lugar al final entiendo que el secreto para que todo esto funcione

Voz 1762 03:14 por un lado un algoritmo potente y por otro tener contacto con todos esos proveedores de servicios de movilidad

Voz 3 03:19 eso es yo yo en general sólo decir soy bastante claro se que la realidad es que el primer año ha sido muy muy muy dura y parte de la dureza viene de pues de la relación con los proveedores no cuando naces hay alguna que te ve como una amenaza hay otro que no hay otro que todo lo contrario y que te ayuda depende de la posesión que tengan el mercado pero sí es cierto que el primer año fue muy duro muy muy duro por eso no porque al final necesitamos información de proveedores que no la tienen que dar parte del retroceso eso no es conseguir esa información con lo cual sí que sí que durante un año sufrimos mucho

Voz 0194 03:51 si te voy a perder un pronóstico sobre estas nuevas formas de movilidad cada vez vemos más servicios de todo tipo patinetes coches con conductor alquiler de motos eléctricas pero a la vez también se está regulando más el sector qué crees que va a pasar en los próximos tiempos esta explosión de empresas y servicios irá más o se irá suavizando el crecimiento

Voz 3 04:08 pues la a ver la realidad es que está cambiando adaptando es está equilibrando todo no yo que lo que lo que va a pasar y lo que está pasando ya es que empieza a regular hay que tener cuidado pues buena o como ha pasado mucho ciudadano las bicicletas que han llenado las bicicletas y al final es más un problema que una solución el él es lo mismo el caso parecido ha pasado también con patinetes con lo cual si que tiene sentido una regulación de momento él no sólo no sufrimos el problema no sabes que es pronto y estamos a tiempo sí es cierto que es está regulado lo cual tiene mucho sentido es el inicio del inicio el mercado todavía es inmaduro muy a sabemos la rotación media para que para que te has una idea o una idea Le hartos en media es de de motos de motos eléctricas el vehículo se alquila por días se reserva entre tres y cuatro veces al día en coche entre cinco y seis veces al día es decir en un día entero en el caso de las motos los días no son enteras porque normalmente por la noche no se pueden utilizar pero bueno tres cuatro veces y en coches cinco seis veces en coches sigue siendo mayor que en moto pero lo que lo que lo que a lo que voy es que sigue siendo muy poco no debería estar mucho más es cierto que depende de la zona hay zonas donde donde hay quince veinte reservas y en zona donde donde hay cero dos con lo cual depende mucho de las obras lo que vemos es que está siendo exponencial no tanto en número de proveedores comen como en en uso

Voz 0194 05:27 está creciendo muchísimo Emilio Mellado CEO y cofundador de Chipiona muchas gracias por estar esta noche con nosotros muchas gracias buenas noches

Voz 4 05:36 vamos a hablar ahora Rafa de uno de los temas estrella de este espacio que es la adaptación de las pequeñas empresas al mundo digital

Voz 1762 05:41 siempre lo hacemos con nuestro experto Julio Prats qué tal buenas noches Uche es librarse director de productos y soluciones de empresas de Vodafone esta vez hablamos no de dispositivos ni de tecnologías sino de personas y de organización con qué perfiles ha con qué cargos tiene que contar una pyme para poder estar al día en el mundo digital pues

Voz 5 05:59 yo diría que a partir de la forma en la que tiene que competir la pyme en la era digital yo diría que que yo plantearía tres tipos de perfiles quizás seguramente muy marcado muy diferenciado no una parte tienes que acercarte al cliente una forma distinta de una forma digital para eso los perfiles de marketing digital expertos en SEO Ensemble lo que hemos hablado ya en este programa en alguna ocasión de publicidad digital perfiles que son capaces realmente de hacer planteamientos de campañas de publicidad on line de generación de contenido relevante para el cliente va a ser uno de los perfiles muy importante no es el primer punto el segundo quizá yo diría que la mejora la experiencia de clientes muy importante en este en un mundo en el que la experiencia de cliente vuelve a salir muy digital a partir de ahí pues son perfil de de experto en temas de usabilidad de experiencia de cliente interfaz de usuario alguien que sea capaz realmente de transmitir lo que queremos trasmitir una pantalla que ya es una pantalla de cinco pulgadas no es de veinte pulgadas con lo que la dificultad aumenta no ese sería un segundo perfil quizá muy interesante quizá el tercero está relacionado con este mundo el dato el Big Data no de la del análisis de información hay tecnologías que nos permite tener mucha mejor información pero eso requiere de una serie de perfiles como el científico el dato analista delato dato matemáticos ingenieros que son capaces de con toda esa información que se genera en el mundo digital concierto modelo matemático sacar realmente conclusiones sacar realmente información se puede ayudar a alguna forma nuestra empresa a tomar decisiones de el punto de vista negocios

Voz 0194 07:24 además de datar los perfiles a la era digital imagino que también habrá que modificar las estructuras y la organización de la empresa

Voz 5 07:29 desde luego parece que la Krasic la clásica organización por capacidades de sistemas finanzas recursos humanos marketing ventas donde son poco departamentos y los no te lleva a una agilidad que permita competir a la pyme en el en el mundo digital no a partir de ahí es verdad que el entorno digital por requiere un poco de esa de esa agilidad ese llegará al mercado no de ese contactar con el cliente de una forma más rápida y a partir de aquí son organizaciones que tienen seguramente que hacer más y pensar menos qué tienen que salir rápido con un concepto y seguramente luego el dolor ir ir mejorando pero a salir más rápido al al mercado y eso hace que si la estrategia sigue siendo importante pero más dinámica que puedas cambiarlo en función de la de cómo cambiar mercado porque el mercado cambia muy rápido no yo creo que lo que requiere especialmente desde organizaciones es permitir el error cosa que culturalmente no es tan obvio pero el tema es la nuevas tecnologías te permiten seguramente arriesgar menos para poner un concepto en el mercado luego cual al final tiene tiene sentido también que permita crear una consecuencia menor y entonces estamos un poco en el mundo de sacar un concepto reiterarlo ir mejorando de forma que yo esté más rápido en el mercado

Voz 1762 08:38 qué tareas dentro de las digitales ha de hacer el personal propia de una empresa cuáles pueden externalizar no contratar con un proveedor de servicio

Voz 3 08:46 tercero la pregunta que así sería a que te la juegas como

Voz 5 08:48 negoció bueno pues aquella donde te lo estés realmente jugando yo el planteamiento será un equipo lo mejor que un equipo externo no me voy un poco al perfil de la empresa digital el diseño la experiencia de cliente parece que es una cosa clave para hacer una cosa debería ser parte del trabajo de un equipo interno el ese pasillo de cliente a la hora de decir oye cómo quiero que la experiencia de mi cliente desde el punto de vista de de digital a partir de ahí su contrato así que la usabilidad su contrato si la generación de la prueba aplicación pero que el diseño está dentro de la casa la estrategia de contacto con el cliente es otra cosa que yo tampoco sacaría de lo que es mi empresa Il de lo que hemos hablado antes el análisis del dato es decir la información la capacidad de procesa información para domar a decir en negocio es algo de cada vez más debería estar dentro de la propia compañía

Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros