Play Fútbol: Cuando fueron los mejores (01/10/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la paz el dos miradores dos sin no es contra el militar

Voz 2 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible

Voz 0301 00:30 este programa

Voz 2 00:31 el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y uno

Voz 0301 00:34 el Estrella Roja de Belgrado superó al Olympique de Marsella en la tanda de penaltis hice proclamó por primera y única vez en su historia campeón de la Copa de Europa era un equipo lleno de talento con un prosigue aquí que era uno de los futbolistas jóvenes más prometedores del momento con Dejan Stankovic que aún no había dado el salto a a Italia lo mismo que sin misa Mijailovic que Vladimir Djokovic a un delantero con como la copa de un pino como tenían con Darko pan chef un auténtico equipazo eh que hizo historia y meses después de ese triunfo como sabéis estalló la Guerra de los Balcanes que por supuesto tuvo una incidencia altísima en el fútbol local mil novecientos noventa y dos fue el último año en el que el Estrella Roja jugó en la máxima competición europea y ahora veintiséis años después vuelve al ruedo de los grandes equipos continentales enseguida hablaremos de lo mejor de esta jornada de la Champions de el partido que tiene más morbo más en juego de esta jornada Champions con Axel Torres de ese Chelsea y Liverpool bueno mucho que comentar en el Play Fútbol de hoy pero en este programa vamos a recordar aquel Estrella Roja del noventa y uno y a conocer la controvertida historia del club serbio en el Play Fútbol que ya empezamos

Voz 0267 01:48 sí

Voz 3 01:50 en

Voz 4 02:01 eh

Voz 0301 02:04 sí es un club el Estrella Roja con una historia brutal enseguida nos la va a contar Fermín Suárez pero antes que nada queríamos ahondar queríamos refrescar la memoria a recordar aquellos próximo aquí sabía Cebit Mijailovic que se proclamaron campeones de Europa en mil novecientos noventa y uno ya lo había sido antes nuestro protagonista primer protagonista en el Play Fútbol de esta semana que no Roque mio Grad velo de dicha había sido campeón en el ochenta y seis con el Steaua de Bucarest y nada unos años pues se proclamaba por primera vez nadie antes lo había conseguido campeón de Europa en dos clubes distintos lo consiguió en el mil novecientos noventa y uno con el Estrella Roja además marcando uno de los penaltis decisivos sede del conjunto yugoslavo no se escucha ya está en sintonía de Play Fútbol mio gran qué tal muy buen hola muy buenos muy buenos en encantado de saludarte y de hablar contigo en Play Fútbol eh

Voz 5 03:16 ha bueno un placer un placer hablar con vosotros un placer está siendo así

Voz 0301 03:21 estás ahora mismo en la en la Federación de Rumania trabajando verdad con con naciones de la selección

Voz 5 03:28 estoy trabajando en la Federación Rumana de fútbol estoy estoy al lado de de de Cosmin Contra que ya lo conocéis que ese es el ex que es el entrada donde las

Voz 6 03:42 en la selección

Voz 5 03:44 mana estoy trabajando y con y yo estábamos peleando para para clasificarnos y al europeo que

Voz 0301 03:57 que viene a ver si si hay suerte que ahora con la anexos Licks se ha cambiado un poco el el formato mio grandes queríamos a preguntar luego iremos al al Estrella Roja porque yo creo bastante noticia el hecho de que vuelva a la a la Copa de Europa al que fue tu equipo con el que fuiste campeón pero es que ya había sido campeón con el Steaua de Bucarest lo fuiste en el ochenta y seis y lo fuiste en el noventa y uno también con el Estrella Roja en dos veces campeón con dos clubes diferentes algo que puede decir muy poca gente mio

Voz 5 04:26 sí bueno si es que así como decía que decían que estoy el primero el primer jugador que ha sido con dos equipos diferentes no ir con dos equipos en los Balcanes no es más con ella dos Delgado ha sido el primer jugador sin

Voz 0301 04:51 tú tienes una una historia a también curiosa tu parte de tu familias de origen serbio tú ganas como decimos la la Copa de Europa en el ochenta y seis y luego perdiste asilo en en Serbia si no me equivoco es en el ochenta y ocho justo cuando cambias al al Estrella Roja por porque bueno con la dictadura era con Ceaucescu no no estabas cómodo en Rumanía pedir asilo en Serbia es así

Voz 5 05:16 sí sí así es así saliendo en ochenta y ocho he conseguido el pasaporte que en aquella época no teníamos el los pasaportes porque nosotros no estaba en el club vi cuando salíamos nos daban el pasaporte cuando volvíamos del donde es unos cogía me he conseguido el pasaporte medido medido con la familia con mi madre hermana en en la antigua Yugoslavia entonces era Yugoslavia Hay he pedido asilo político existe ya no quería volver margen a a Rumanía ni en buscaré

Voz 6 06:00 me fui a

Voz 5 06:02 yo me fui a hablar con de Belgrado y me cogieron estuve un año sus sus estuve un año suspendido no de de de de UEFA

Voz 0301 06:15 si no podías jugarán competición europea no

Voz 5 06:18 ni europea ni en el Campeonato de de de Yugoslavia estuve un año estuve un año fuera hay después de un año empiece a

Voz 6 06:29 saludar y allí

Voz 5 06:31 el siguiente año ganamos la la segunda y ganando la segunda Copa de Europa

Voz 0301 06:39 en aquel Steaua que era mi agrado era un auténtico equipazo hemos leído hay un poco a algunos jugadores pero claro es que estamos hablando de fútbol estás en aquel momento como suavice Beach como aquí tendrían un talento en aquel momento en el Estrella Roja brutal eh

Voz 5 06:56 mi hijo no deseado sí sí sí sí eran muy buenos jugadores se dan jugadores de de de antigua Yugoslavia no de los de la sale pública su no sé que Sadiq ya de Montenegro de ahora y es que hubiera de de de de Croacia hay Pancho Eslovenia Eslovenia de Macedonia hay habían jugadores los mejores jugadores de todos de toda Yugoslavia objeten los podía

Voz 6 07:29 contratar di era un grupo bueno por eso

Voz 5 07:34 hemos tenido como como ocurría allí en Rumanía también aguanten Bucarest también cogía los mejores jugadores del manía todos querían jugar en este en este agua de mujeres que aunque aún muy fuerte y por eso teníamos teníamos es su estado

Voz 0301 07:50 cómo lo definiría como describirías aquel Estrella Roja como lo recuerdas bueno

Voz 7 07:55 sabía que era muy bueno hay de medio campo para adelante Mijailovic edad hacía defender ni atacar tenía sabéis vosotros tenía una cuando una falta no tenía un un tiro con la izquierda con azul da muy bueno IV y que era delante jugaba por delante de la defensa era fenomenal el chico pues se fue a Italia y también ganó la segunda culpable

Voz 6 08:26 de Europa yugo dicho con con Juventus Di

Voz 7 08:32 bueno era el goleador que eran eran eran tenían talentos

Voz 0301 08:38 es verdad que en el caso de la antigua Yugoslavia de Serbia en este caso se hacen muy muy complicado que que los clubes a nivel local pues Serra aparezcan en ese nivel porque la guerra tenido una influencia devastadora evidentemente en todo el pueblo pero sí que da la sensación de que a clubes históricos que no han entrado en el carro de la Copa de Europa clubes por ejemplo como el Ajax de países pequeños en los que la Liga no tiene y sobretodo de televisión grandes dispendios si queda la sensación que están como fuera de de esa lucha por la Copa de Europa que antes en vuestra época estaba mucho más abierta no

Voz 7 09:16 se ha dicho no el problema es un problema económico de dinero ahora no tienen tanto dinero y a enseguida cuando sale algún talento de de de de de ahí está vendido dos minutos muy joven lo venden rápido antes en la antigua Yugoslavia no podían salir bueno no es no en mi época un poquito poquito adelante no podían salir del país hasta que no cumplían Bin siete años veintisiete veintiocho años era uno muy muy muy muy bueno lo vendían a veintisiete años y por eso tenían una competición puente tenían jugadores hechos para para competiciones europeas y entonces ahora ya ahora se venden enseguida se venden jugadores y ya no no los mejores jugadores que están fuera

Voz 0301 10:20 sí tú tuviste esos años de de Pedreguer por decirlo así porque ya en el conflicto en en los Balcanes se empieza ya a mediados a finales prácticamente de de los ochenta pero habla todo el mundo de un Dínamo de Estrella Roja que se juegan Maximino en el que volaban acaba pegándole una patada a un un policía como el preludio como la chispa que hace un poco saltar la la guerra de de los Balcanes no se mio Grant supo lo que decías pues esa sanción que tuviste tú pudiste estar en ese partido o no

Voz 7 10:53 sí sí estuve en este partido ese partido no empezó cuando salimos a calentar empezaron a tirar a acreditar a ahí se rompió la le agrada a eh

Voz 8 11:07 se rompió la grada ahí

Voz 7 11:08 en empezaron a entrar en el campo hoy cuando hemos visto que es la gente del campo nos quedamos Si hemos tenido la más grande velocidad del campo al vestuario

Voz 1038 11:23 sí pitando no fuimos sí

Voz 7 11:25 sí sí fuimos pitando al vestuario rápido y entráramos en El Vestuario y estuvimos tres horas y media hay en El Vestuario y entonces ya el fútbol yugoslavo y hace ya he parado ya hemos saludado unos cuantos partidos más aquí

Voz 6 11:44 no Croacia hace hacia Grecia dado del la competición muy

Voz 9 11:50 como cuando íbamos a Croacia cuando jugábamos contra

Voz 7 11:54 diríamos que quiere lo que quede de Split que no no si nos decían no es decir dejan salir fuera del hotel no no no no no vayamos a así a la gente no no nos quiere mucho no se entendía muy bien porque ellos ya sabían muy bien teníamos que estar en en en el hotel no salir fuera

Voz 6 12:26 después ya

Voz 9 12:27 esto la izquierda ya empezaron a sanción sancionar al al al Athletic ir pues a lo mejor no podía

Voz 7 12:38 jugar del partido el día yo teníamos que jugar del a competiciones europeas en Bulgaria en Hungría después salir

Voz 5 12:50 pues todos salimos eh

Voz 0301 12:53 pero lo triste es que salir todos de de allí por lo que dices mio Grad vosotros tampoco erais del todo conscientes porque dices que que no entendías demasiado porque no nos dejaban salir de de los hoteles cuando ibais a a Croacia no no entendía demasiado no es del todo conscientes de que se iba a estallar de verdad a una guerra

Voz 7 13:14 bueno yo no soy eso hablo y cuando digo eso digo por mi que yo venía de Rumanía y no sabía muy muchas cosas que cubre ahí sabía que es una verdad que pelean entre unos contra los otros pero

Voz 6 13:29 no sabía que porque tanta tanta como se dice la

Voz 9 13:35 sí tanto conflicto o no de conflicto y

Voz 7 13:38 la gente no entiende pues que

Voz 6 13:41 no Sevilla no

Voz 5 13:43 tenía muy claro claro sí sí

Voz 0301 13:46 a mí me o Garate te pregunto también por otras cosas porque ha abstenido una una carrera larguísima quien en España de disfrutamos en el Valencia el Valladolid en el Villarreal también estuviste una una temporadita pero bueno fuiste de de de aquella Rumanía que juega el Mundial en el noventa y cuatro y que unos maravilló también estuvieron en la Eurocopa de del noventa y seis pero seguramente a aquella generación del noventa y cuatro con aquel golazo que que marca Gica Hagi a a la selección de Colombia a la gente al menos de mi generación nos Nos marcó bastante co cómo era que el equipo como era jugar por ejemplo con con chica allí

Voz 7 14:22 bueno Gicquel Haji de de niños de de de de quince dieciséis años ya era un talento muy muy muy muy muy grande y era ha jugado en todas las selecciones de niño de juveniles de la la selección ya entrado muy muy joven en la primera selección muy joven empezó a jugar en un equipo de Primera División mi aval quedando muchos goles a tenía una surta hay una pulsión muy muy muy bueno ahí estaba muy hábil tenía salía con el balón retenido a un título muy especial cuando los azul ponía con la izquierda tiraba muy bien muy bien tenía espacio y tiempo

Voz 9 15:14 bueno ahí él era después lo proclamaron ya era el mejor en todos los tiempos llegó manía era aún

Voz 7 15:20 líder de de de del equipo era un líder de de hombre solo cogía lo han cogido hoy llevaba de mujeres han intervenido el presidente de aquella época de Ceaucescu bueno no no directamente él pero subí hijos su hijo ha intervenido es difícil lo cogió a lo trajeron en este aguanten Bucarest y por eso nos ayudó jugamos Supercopa de Europa con Dínamo de Kiev en Monaco y

Voz 9 15:52 marcó un gol y ganamos uno cero y ganamos la Supercopa de Europa Conchita Jae

Voz 0301 15:58 es el mayor talento con el que has jugado nunca buenos

Voz 7 16:00 sí también lo tenía lo tenía hay tensa está bien también zurdo podía irse de dos jugadores tenía tiro bueno y la era también un líder

Voz 0301 16:16 mi grande lo de dicha campeón dos veces e insistimos de la Copa de Europa una vez con el Steaua yo otra en otra ocasión con ese estrella del de Belgrado que estamos recordando hoy en Play Fútbol la estrella a que vuelve a jugar la Champions en este caso además esta semana con un partidazo de Champions contra un grande de Europa te agradecemos que haya estado en Play Fútbol te deseamos suerte en la Federación de Rumania hasta la próxima un abrazo

Voz 7 16:41 bueno un abrazo un abrazo fuerte y Ramón Valencia la cadena se

Voz 0267 16:46 sólo Internet

Voz 0301 16:49 fútbol acababa velo de dicho con este saluda a la afición ché aún valencianos decía Vélez de Vichy saludamos ya Fermín Suárez porque vamos a conocer un poquito mejor cómo nace como crece también el Estrella Roja en la antigua Yugoslavia de de aquella época hola Fermín qué tal muy buenas

Voz 1119 17:08 qué tal Bruno muy buenas bueno nos hemos Doku

Voz 0301 17:10 dado has podido hablar con las mejores fuentes hay gente que controla muchísimo ir hay una historia detrás del Estrella Roja brutal Fermín

Voz 1119 17:20 tiene mucha simbología tiene muchas ramificaciones este equipo y para conocerlas para ahondar en estos detalles de de lo que significa al Estrella Roja en la antigua Yugoslavia y el actual actuales Serbia hemos hablado hemos charlado con Ramón USAL que es autor del libro futbolística que su libro delicioso que aborda las conexiones políticas con el mundo del del fútbol y empezamos por establecer el kilómetro cero del Estrella Roja su origen

Voz 10 17:46 porque una de las decisiones que tomaron los partisanos de Tito después de su victoria en esa contienda ideal acceso al poder para constituir una Yugoslavia socialista y federal fue precisamente abolir todos los clubes deportivos que existían previamente por considerar que habían sido colaboracionistas con los ocupantes hechos se libraron muy pocas entidades una de ellas el Hajduk Split que mantuvo una posición muy resistencia vista durante la la la Segunda Guerra Mundial siendo cómplice del del movimiento partisano pero como te decía sea dolieron todos los clubes y entonces esa decisión motivó la reorganización de todo el fútbol servirá de todo el fútbol yugoslavo y el nacimiento de nuevos clubes uno de ellos fue el estrés ya arroja hubo otras denominaciones posibles por ejemplo estrella del pueblo por ejemplo proletario por ejemplo el nombre de insigne revolucionarios de esa época como Stalin como Lenin pero no deja de ser curioso que caído el comunismo un club mantenga una identificación con una denominación tan ideologizada en ese sentido en parte es porque el Estrella Roja se convirtió en un símbolo del nacionalismo serbio dentro Yugoslavia

Voz 0301 19:04 de hecho hay

Voz 1119 19:05 otro club que también nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial de la victoria de Tito de esa remodelación que hacen en el panorama futbolístico nace el Partizán el gran rival lo que pase el Partizán aglutina más una idea yugoslava vista de una Yugoslavia unida y ahí siempre ha habido el choque la confrontación a parte de lo futbolístico con el nacionalismo serbio que se desprende del Estrella Roja que tenía sus bases en el SK yugoslavo Villa

Voz 0301 19:32 poco a poco el Estrella Roja avanza

Voz 1119 19:34 ando fases va llegando cada vez más lejos en la competición europea hasta que en el año setenta y nueve llegan a la final de la Copa de la UEFA contra el mítico Borussia Monchengladbach de Simmons en pierden esa final pero la que no van a perder va a ser en el año noventa y uno en Bari contra el Olympique de Marsella serbios macedonios croatas montenegrinos kosovares todos se unieron se aglutinaron en torno a ese Estrella Roja que consiguió captar lo mejorcito como nuestro invitado de hoy velo de dicha también Mijailovic yugo Beach pro cineque y fue un momento de luz en el panorama del Estrella Roja tal vez el punto culmen más importante de su historia que coincidió paradójicamente con el inicio de su década oscura

Voz 10 20:16 paradojas de la historia se produce en el momento en el cual Yugoslavia inicia su declive para la historia queda en un club como el Estrella Roja da antes la Copa de Europa que uno de los gigantes de fútbol continental como es como es al Barça ganó también la Intercontinental de mil novecientos noventa y uno en Tokio

Voz 0301 20:34 y un año

Voz 1119 20:35 antes se produjo el enfrentamiento entre Estrella Roja el Dinamo de C

Voz 1038 20:38 es uno de los partidos más

Voz 1119 20:40 destacados y con más connotación de la historia porque fue una de las múltiples chispas que saltaron Ike acabaron desembocando en la guerra en la fractura entre Croacia Yugoslavia

Voz 10 20:52 el Estrella Roja ha protagonizado uno de los partidos seguramente con más trascendencia política de la historia que es el partido que juegan Judd Gregg cuenta Dynamo y en el cual se producen unos graves enfrentamientos entre ambas aficiones los ultras del Estrella arroja invaden agrega digamos que anticipan lo que sucederá en el campo de batalla enfrentándose a los ultras locales a los van Blue Boys de hecho en ese mismo estadio donde se produjeron esos incidentes en los cuales por ejemplo boba da una patada sí sí ha para proteger a algunos de los aficionados locales en ese mismo estadio Maximino hay hoy un Memorial que recuerda esos incidentes como algunos de los jóvenes que los protagonizaron libraron después durante la guerra por la independencia de Croacia una lucha ya no en el terreno de juego sino en el campo de batalla

Voz 1119 21:45 y uno de los personajes que evidentemente sean de relacionar con la historia del Estrella Roja hizo también de forma sangrante con la guerra de los Balcanes es el tigre Arkan

Voz 10 21:56 sea el corral nato bicha más conocido como Jharkhand que era un personaje que durante los años setenta y principios de los ochenta estuvo relacionado con los servicios secretos yugoslavos trabajando para ellos en el ámbito europeo llegando a estar incluso encarcelado cuando volvió a Belgrado se convirtió en líder de los delitos los seguidores más radicales del Estrella Roja pues después de ese mayo de mil novecientos noventa después de celebrar esta Copa de Europa en mayo de mil novecientos noventa y uno a Arcan reclutó en esas filas de los de Lillo buena parte de los que posteriormente fueron sus tigres el apodo que recibían los miembros de la Guardia de voluntarios serbios que es una de las organizaciones paramilitares con mayores responsabilidades criminales en todas las guerras balcánicas

Voz 1119 22:47 en el horizonte de la Champions en su regreso ha deparado un duelo para la casuística un duelo para la connotación como el que va a enfrentar el seis de noviembre a Estrella Roja con el Liverpool

Voz 10 22:59 básicamente porque el Liverpool tienen sus filas a dos jugadores sea Ardanne Shakira ni que es hijo de una familia albanokosovar nació en en en Gilad en Kosovo emigró a Suiza en mil con tu familia mil novecientos noventa y dos fue precisamente el jugador defendiendo la camiseta de Suiza en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho eliminó a Serbia y además hizo el símbolo del águila bicéfala que podemos encontrar en la bandera albanesa que es uno de los enemigos del nacionalismo serbio sobre todo por su disputa sobre la soberanía de Kosovo y después también las podemos encontrar a ella logran que es que es un croata nacido en

Voz 0758 23:44 Bosnia durante el periodo de la Yugoslavia

Voz 10 23:46 Guti admita en Yannick hace precisamente con refugiado que tuvo que marcharse con tu familia Alemania durante la guerra de Bosnia

Voz 0301 23:55 sensacionales documentos para conocer mejor la historia de del Estrella Roja gracias Fermín un abrazo una

Voz 1119 24:01 brazo Bruno

Voz 11 24:04 no van a a Duncan han dado aumenta dan largas dilata a a ese asunto

Voz 0301 24:17 no

Voz 12 24:20 ahora

Voz 11 24:22 venga de este príncipe

Voz 0301 24:27 vamos ya con Axel Torres vamos a hablar de uno de los partidos seguramente él no es que hay más en juego o que tiene más morbo de esta jornada de Champions enseguida vamos al análisis también de los rivales de los españoles ya hablar mucho más de la jornada en global pero los que veíamos centrar en ese Hoffenheim manche el City por la derrota del City por cómo ha sido el inicio de temporada del Hoffenheim bueno creo que hay muchas cosas interesantes de ese partido que se va a disputar en Alemania y que huele ya no sé si decir a decisivo pero como mínimo muy importante para el equipo de Pep Guardiola Axel Torres qué tal muy buenas

Voz 0267 24:58 al muy buenas bueno has estado viendo bastante

Voz 0301 25:01 Don Jaime además en las últimas semanas al City lo conocemos más evidentemente pero para empezar es es un partido clasificatorio para el City ya después de lo ocurrido en la primera jornada siendo la derrota en el Etihad y contra el Olympique de Lyon importante

Voz 0267 25:15 sí más que importante muy trascendente al final es un grupo en el que no hay partidos fáciles un grupo en el que no puedes contar con bueno hay un Bate Borisov ahí un Apoel a estos les meto seis puntos entre casa y fuera sino que es un grupo en el que todos los partidos son difíciles Hoffenheim Shakhtar Donetsk Lyon Lyon ya te ha ganado además en en tu campo tendrás que ir ahí no no te puedes permitir mucho más tropiezos es verdad que también tiene pinta que nadie va ir a una puntuación altísima que todos iban a quitar puntos y eso te puede dar luego algo más de margen pero tampoco puedes especular con esa idea la realidad es que tienes cero puntos que has perdido casa y que ahora vas a Alemania vas a Alemania a jugar contra un equipo que si algo es incómodo con un entrenador que es muy bueno con un entrenador que te conoce bien así que seguro que te plantea el partido para intentar minimizar te es cierto que la la pelea por el balón puede ser muy interesante el Hoffenheim en muchos partidos tiene una posesión abundante este fin de semana pese a perder ante el Lively tuvo muchísimo el balón creo que el resultado no se correspondió demasiado con el juego tuvieron mala fortuna e incluso mala fortuna en que alguno de los goles ahí algún rebote por todo ello creo es un partido muy atractivo un partido que Alba al Manchester City le va a costar pero por su mayor calidad individual

Voz 13 26:41 el especialmente arriba creo que debería debería ser capaz de ganar

Voz 0301 26:46 blog tiene varias aristas importa e interesante os quería decir el el partido enseguida vamos a jugadores también que que pueden ser decisivos y demás a como arrancado la temporada el Hoffenheim pero Axel si no me equivoco estaba meando ahora los datos porque me bailaba en qué año empezó a entrenar Nuggets van a Hoffenheim empiece en febrero de dos mil dieciséis por Rondón es la primera vez que se enfrenta con Guardiola como técnico eso para para empezar para seguir bueno es verdad que tuvo esa eliminatoria el Hoffenheim a contra el Liverpool de playoff previo a la a la Champions pero podemos decir que es el primer gran partido de Brown como entrenador en en Europa en Champions League

Voz 0267 27:24 sí sí sí porque el de Donetsk o el del Akhtar probablemente no tuvo una gran repercusión este la va a tener además va en horario separados uno de los dos partidos de las siete menos cinco del martes

Voz 14 27:36 y lo va a haber mucha gente bueno

Voz 0267 27:39 no no no llegó a enfrentarse a Pep como dices pero seguro que siendo un súper estudioso del fútbol como esa aprovechó esos años de Guardiola en Alemania para para estudiarlo de cerca para para yo creo que tener la oportunidad de de ver en qué consistía no el el método del del técnico catalán Iggy Iggy seguro que Guardiola también ha tenido mucha curiosidad por por Nuggets por por ver lo que ha introducido un técnico que siempre juega con con tres centrales con dos carrileros muy muy largos que por ahí es por donde yo le veo la debilidad realmente es decir es más fácil hacerle daño por los costados y casi todos los goles que le marcan son jugadas que parten de los costados ganando la espalda a los carrileros que el central exterior no llega a cubrir esa zona por ahí es por donde entiendo que el Manchester City Le tiene que intentar penetrar que los jugadores de banda del City los extremos los Sterling los eh pues los los que jueguen ahí tienen que tener un papel preponderante en el en el

Voz 0301 28:45 partido que por cierto parece que ha vuelto a virar Guardiola ha vuelto a poner a Sterling de derecha de izquierda jugadores banda natural lo la pierna natural el que es lo que más rédito les dio el año pasado en Premier League y parece que está estudiando poner pero me me interesa especialmente el Hoffenheim porque le he visto menos tú dices Axel que has podido ver bastante de lo último que que ha hecho el equipo de de un equipo con bastantes caras nuevas también respecto al año pasado por bajas Pruna este jugador se que están lesionados jugadores importantes que tenían buena pinta caso de Iker por ejemplo el mediocentro Amiri también han hiló también por algún futbolista que que ha emigrado que es el caso por ejemplo de abrir el el futbolista que estaba cedido por el Bayern de Munich que al final varias caras nuevas yo a Ellington por ejemplo un futbolista que ha entrado también parece con buen pie en este

Voz 0267 29:35 sí Hoffenheim si yo creo de arriba es el mejor de los que tienen me gusta más que Salah hay también aporta bastante es verdad pero pero creo que que es el que hace el el que da más sensación de peligro sobre todo el que más amenaza el que el que produce más aunque el jugador que más me ha gustado en los últimos partidos del Hoffenheim escrito dicho el que está jugando de mediocentro me parece un jugador con un criterio clave absolutamente para el tipo de juego que quiere hacer Nuggets Man ellos siempre hacen la salida en una especie rombo en el que entre los tres centrales y el mediocentro dibujan esa figura geométrica él siempre es el más adelantado pero el receptor del primero al segundo pase y es un jugador muy inteligente

Voz 14 30:21 hay hiló los central

Voz 0267 30:23 les los está cambiando bastante en estos partidos tienen mucha gente joven Hook mal central zurdo neerlandeses también un jugador creo que muy interesante en la salida de balón es tiene un desplazamiento en largo además exquisito no no estoy convencido de que vaya a jugar este partido porque no no no es siempre titulares un central muy muy joven de veinte años que asumen muchos riesgos más fino con el balón que probablemente en fase defensiva pero es otro jugador que me me ha llamado la atención hay ya en general creo que es un equipo con muy buenos conceptos pero no no de un le faltan jugadores de un nivel Top creo que no tiene practicamente a nadie de un súper nivel como para pensar Schulze está bien el lateral izquierdo el carrilero carrilero izquierdo

Voz 13 31:08 k de da también profundidad

Voz 0267 31:10 por la derecha pero no no hablamos de jugar esto no tiene jugadores top

Voz 0301 31:14 para cerrar Axel decías casi en la primera intervención que el lo que tienen que jugar el partido evidentemente como todos pero lo normal sería que que sacara ya la la cabeza a un poquito del Manchester City se llevara el partido a pesar de que es fuera de casa nos lleva también a pensar eso que a lo que pasó en el Etihad contra el Olympique de León ha sido no sé si llamarlo a Occidente porque es verdad que hubo fallos importantes y no sé hasta qué punto se puede decir que no fue merecido que seguramente sí lo fue esa derrota para el equipo de Guardiola pero luego el equipo ha respondido perfectamente en los partidos de a premian los está ganando de manera muy solvente y de hecho ahora mismo no por enfrentamiento también de los rivales pero llega como líder de la Premier League al al encuentro

Voz 0267 31:53 sí sí no el Manchester City sigue siendo uno de los grandes favoritos a ganar la Champions creo que estaba el número uno en las apuestas antes de la derrota no sé cómo está ahora a ver si es mereció no es merecido a veces tendemos a no no meter en la balanza de los merecimientos cuando cometes un error individual de bulto si cometes dos errores individuales de bulto pues probablemente sí mereces que te hagan dos goles no que te penalicen en esas en esas jugadas más allá de que luego en el desarrollo del juego tengas más dominio generar más ocasiones pero equivocaciones graves en zonas peligrosas pues al final se tienen en las paga así es normal que las pague si has hecho una cosa muy mal y eso cuando intentamos decidir si el resultado es justo o no pues nos olvidamos noble damos un valor menor lo bueno es que han perdido han sido muy superiores pero han cometido por por dos errores individuales han perdido bueno pues son dos errores eso pesa también no hay ir yo creo que van a pasar sea creo que todo el mundo piensa que van a pasar al final les quedan en casa Shakhtar

Voz 1038 32:56 y Hoffenheim en circunstancias normales los tienen que

Voz 0267 32:59 ganar

Voz 14 33:00 quizá en Ucrania les cueste más Isi

Voz 0267 33:05 creo que es clave este creo que es clave creo que es absolutamente clave en Alemania porque el yo pienso que lo van a ganar pero si no ganan este pues se les complica de verdad IS es el gran punto caliente de la jornada osea no hay ningún otro favorito al título que que esté tan apurado tan apurado es verdad que el Paris en la jornada uno perdió en Liverpool pero perdió fuera gol Nápoles que es el otro rival fuerte el grupo empató yo yo creo que el Manchester City anda algo más apurado por por la configuración del grupo I por por donde perdió sobre todo el primer partido

Voz 0301 33:40 documentadas en la tele pues disfrutaré los de Axel Torres con ese Hoffenheim Manchester City seguramente el partido más importante para un grande que hay en esta segunda jornada de la fase de grupos de la Champions gracias a Axel un abrazo

Voz 0267 33:52 brazo

Voz 0301 34:18 pedazo de jornada la que tenemos por delante en la Champions League ya repasábamos con Axel ese partido que tenemos mañana martes a partir de las siete menos cinco de la tarde se Hoffenheim Manchester City pero al mismo vi a la misma hora se juegan el Juve Luis además en esa misma jornada Bayern Ajax cada Atenas Benfica Olympique de Lyon y Shakhtar CSKA de Moscú Real Madrid Roma Viktoria Pilsen ni más el Chester United Valencia vamos a analizar sobre todo a los rivales de los españoles y mucho más en esta tertulia análisis podemos llamarla de la jornada dos de la fase de grupos de la Champions con Aritz Gabilondo Icon José David López que ya me escuchan ambos hola Arik qué tal muy buena más qué tal muy buenas Diana también David cómo estás José David muy bien no una semana más empezamos si os parece bien en el United que es el rival del Valencia hombre no llegan bien ninguno de los dos al It's pero la situación de de Manchester United de José Mourinho al frente al Manchester United empieza a ser ya muy muy complicada voce este de gente importante en el club como es el caso de Rio Ferdinand de prácticamente pidiendo cambios a la a la directiva en definitiva que llega a cuestionar seguramente en el momento en el que ha estado más cuestionado Mourinho desde que llegó al al Manchester United sin ninguna duda vaya

Voz 16 35:33 sí pero la gente se juega el puesto es algo habitual es un guión que se repite no con José Mourinho en las terceras temporadas de sus clubes cuando parece que todo se le vuelven contra El Vestuario algunas vacas sagradas ya no es un le respaldan tanto como en temporadas anteriores además el contexto alrededor del United con mucho ex jugador de de gran prestigio pues tiene mucho poder y está en contra también de José Mourinho más la directiva no que tampoco tiene una buena sintonía con ellos a que la situación es francamente difícil para para el portugués el partido no es sencillo porque lo anuncian que no ha hecho un buen arranque de temporada pero tiene una plantilla como para competir perfectamente ese ese partido en Old Trafford con esa ansiedad que va a tener el United pues cree que también saber jugar esas bazas no el conjunto de Marcelino es un partido importante para los dos equipos pero casi iría para más para el United que se juega

Voz 17 36:29 el proyecto cuando estamos recién

Voz 16 36:31 iniciando octubre en David cambió Ader

Voz 0301 36:34 echa de tres Se Mourinho el sábado en esa derrota calamitosa contra el West Ham y la verdad es que más allá de lo que comenta siempre quién en Play Fútbol David de que es un equipo sin identidad que no se sabe demasiado bien a qué juega United que los equipos de Mourinho se caracterizaban siempre por defender muy bien es que precisamente eso es lo que me Nos encontramos la fiabilidad defensiva en el equipo de Mourinho y cambió a defensa de tres seguramente para tratar de mejora un poquito eso sí esa defensa con con tres centrales fue un desastre

Voz 18 37:04 si algo que sí hay que tener en cuenta siempre que yo siempre digo lo mismo cuando no tienes no tiene digamos una idea de verdad de que propones te salvan las individualidades aquí no hay individualidades priman tanto durante más épocas esa falta de identidad de esa falta de todo realmente pues se tapa con con un gol de Luca timado ahora cuna jugada concreta de popa con algún cabezazo Fellaini incluso es decir un poco extremis pero desde luego desde el mal endémico número uno está está atraco bien dice que el problema fundamental es claramente los equipos de Mourinho es siempre bajo mi mentalidad por lo menos bajo y opinión siempre han dado una seguridad defensiva es uno de los técnicos que trabajaba torturaba digamos todo su esquema envase a la defensa ha fichado centrales estos dos años con Bale y con con Lindelof ha tenido que al final que seguir confiando en lo que ya había con esmoquin y con Jones hay un montón de partido más de lo que se esperaba incluso ficho a Amat y como ese jugador para ajustar como pivote esa labor defensiva que también lo había hecho en el Chelsea pero es tremendamente frágil en ese sentido muy dubitativo muy muy débil tirita practicamente con cualquier mínimo argumento rivales cruzó el otro día en la cara va eliminada ante el Derby County equipo segunda que también le puso en aprietos en en base defensiva por tanto teniendo en cuenta el contexto que existe en Old Trafford con prácticamente todos los jugadores ya lo típico que existe hacer la cama pero creo que claramente ahora mismo los jugadores ya no están por la labor darle una mano a Mourinho después sobre todo el otro día por ejemplo dejar fuera les y también es decir él mismo se ha complicado mucho internamente del Vestuario Chile piden un contexto para enfrentarse al United al Valencia no le iba a salir tan bueno como el que tiene ahora

Voz 0301 38:56 aunque es verdad que el equipo de Marcelino seguramente y con eso cerramos Arik no no llega en el mejor momento ni mucho menos tampoco eh

Voz 18 39:03 no pero

Voz 16 39:03 estoy en fíjate hizo creo que fueron ocho cambios en Anoeta y consiguió ganar

Voz 0301 39:08 sí sí es verdad impresionante el Valencia

Voz 16 39:10 verdad que no es tan prendiendo jugadores que el año pasado fueron determinantes por ejemplo Rodrigo Moreno pero es esos refuerzos que ha hecho en verano le permiten tener casi dos equipos titulares no y lo que tiene que hacer Marcelino es dar con la tecla para para que sean competitivos en todas las competiciones que realmente lo puede hacer el Valencia a mí me parece un equipo que sigue en las a la idea de Marcelino ya lo vimos el año pasado es muy difícil de superar es un equipo que defiende bien y arriba este año tiene incluso diría más artillería en ataque de la que tenía el año

Voz 0301 39:44 esta ocasión histórica para el Valencia para hacer algo importante en Old Trafford y ocasión histórica también para seguir adelante en la Champions en un grupo en el que están Juve Manchester United pasa bastante de las posibilidades de el Valencia como decimos de lo que pase mañana como estamos explicando en Old Trafford juega en Rusia juega en luz Nicky en este caso usted el estadio que cogió la final del pasado Mundial en la sede del estadio en el que se va a disputar el CSKA de Moscú en Real Madrid David un equipo el CSKA que ha cambiado muchísimo respecto de lo que veíamos el el año pasado es que prácticamente la columna vertebral al completo quitando al al portero hablar se se la han cambiado es decir ya no están los gemelos B de Such aquí en sea seguido Hubert Blum seguido o lo Bin también y al final es es un equipo que ha perdido muchísimos nada en una temporada en un año

Voz 18 40:33 sí seguramente uno de los que más ha cambiado en los últimos años a nivel nuestro los futbolistas la también entrenador de estructura directamente Cambio radical trescientos ochenta grados en la ideología digamos como club la base de ese cambio es el entrenador el cinco que ya sabemos que durante muchos años pues fue el exitoso entrenador de Bate Borisov que ganó la Liga montones allí se hizo dueño de fue el bielorruso desde el anonimato por cierto cuando cuando debutó en Champions hace diez años en con lo hizo justamente Fine XXXI porque ahora tiene treinta y uno lo hizo justamente ante el Real Madrid en el Bernabéu lleva una racha muy buena de de partidos en la liga rusa ha ganado ya también la Supercopa sí es cierto que empezó con con algunas dudas más en defensa con línea de cinco otra línea de cuatro pero desde luego bien dice ese esa nueva cara de SK de quitar el dos semanas y que que prácticamente sólo queda Kim aquí digamos de de los míticos de todos los últimos años incluso eso esa digamos nueva cara le lleva que por primera vez en una década no tienen ni africanos ni brasileños en ataque es una cosa verdaderamente llamativa en un equipo que por cierto no tiene

Voz 17 41:45 donde de jugadores jóvenes solamente siete

Voz 18 41:48 bolitas tienen más de veinticinco años en en toda la plantilla y además muchos son rusas por tanto se prevé que los próximos años la selección rusa digamos que que dé ese salto pero bueno ahora dirá algún jugador más

Voz 16 42:00 el juramento el que está ahora mismo fundamento

Voz 18 42:02 Tales Blasi que que vimos en alerta muy poquito lamentablemente libertad pero juega por dentro como enganche pelota filtrada continuamente en en movimiento por detrás de la línea de entre medio centro de la defensa además llegaba con con buenos goles y se seguramente en el mejor momento que está viviendo este chico así que un CSKA totalmente renovado no no él lo esperamos los últimos años

Voz 16 42:26 no hay tiene hacha Love no aunque no sé si lo habéis comentado me parece un delantero uno de los delanteros de moda ahora mismo en en el pool europeo y además un tipo de nueve que Rusia necesita sea digamos que es potentes corpulento pero se maneja bien con los pies de se mueve Sagi

Voz 1038 42:43 es el exacto es si no es un

Voz 16 42:46 CIU bueno podríamos decir Usanos un tanque simplemente sino que además de tener estatura sabe manejar los pies y en ese sentido para la gente que no le conozca pues probablemente sea una de las grandes de los grandes descubrimientos que nos puede dejar este CSKA aunque bueno es verdad que está en un proceso de transformación el equipo que llegó a dominar incluso el fútbol ruso en los en los últimos años y sin embargo en las últimas temporadas pues no ha estado quizá al nival al nivel que se esperaba no así que bueno es un viaje también largo como siempre ese condicionante de jugar en Rusia y tiene ese peligro que para mí es tan indiscutible que es peor Love

Voz 0301 43:25 se desmarca y yo coincido con con ambos Egon Davy con Arik en este caso porque Blasi de lo mejorcito que que han llegado al club y se acaba de Charlot como uno de los mejores delanteros de la Liga rusa sin ningún tipo de duda máximo goleador ahora mismo con siete goles marcó el gol que le dio la victoria en el último partido al CSKA de Moscú y sobre todo eso es un jugador que se desmarca muy bien que sabe leer los espacios tenga muchos o pocos hilo lo que más me gusta de este delantero es la variedad de remates que tiene ahora debe definir remata con las dos piernas utiliza el exterior finta de una sangre fría para para rematar propia de los jugadores rusos pero que insisto como delantero hacia tiempo que no salía uno que que me llamaba tanto la atención en en Rusia eso por lo que hace referencia a la jornada de mañana martes el miércoles doble partido también en ese nuevo horario de Champions a las siete menos cinco tenemos el París Saint Germain Estrella Roja ya hemos hablado mucho en este inicio del programa de del Estrella Roja Lokomotiv de Moscú Schalke cero cuatro ya a partir de las nueve de la noche al Atlético de Madrid brujas Borussia Dortmund Mónaco Tottenham Barça PSV Inter Nápoles Liverpool ING Oporto Galatasaray empezando por el partidazo de de Wembley David de el Tottenham que llega sobre todo con bastantes dudas en lo que se refiere a a jugadores disponibles los problemas que ha tenido en la portería el han llevado a que el tercer portero gacha niega esté jugando últimamente se lesionaron en el último partido futbolistas como Bertone piden como desveló que ya Delle Alpi se había perdido el partido al fin de semana lo mismo que que dediquen al final muchísimas bajas son como mínimo dudas jugadores que seguramente no van a llegar al cien por cien al al partido de Wembley

Voz 18 45:12 si no salen de Bajamar son menos se dicen que que hasta con quien muchísimos jugadores para sobre todo la mayoría de ellos titulado además estrella fundamentales de la columna vertebral de este delantero que que tan esta claridad de ideas ha tenido en los últimos años y que él ha hecho dar ese salto competitivo que incluso más allá de que vimos en perder en la primera jornada pues sí que mostró durante largos tramos de partido teniendo prácticamente intimidad y Ximo al Inter en casa o que bueno los ahora por razones más de corazón que quede propia la caridad pero me parece que ha tenido un buen fin de semana porque era un partido muy cómodo ante el carrito demasiado pronto con lo cual le bastaron un par de chispazos de Hurricane para solventarlo y eso le hizo a a Pochettino por lo menos no temer demasiado por un desgaste que evidentemente bueno de estar a tope a sus jugadores teniendo tantas bajas y si lo deja Chan irá es es increíble porque es que hasta hace dos años está jugando en el Rayo en Segunda y que ha pasado del ostracismo total porque jugó sólo un partido en toda la temporada pasada ahora juega dos consecutivos en en esta misma semana y de repente va a jugar en Champions algo que practicamente pues es que seguramente ni soñaba hasta hace unos meses por tanto desde luego que eso nos demuestra la propia titularidad agachado demuestra como un partido complicadísimo primero porque insisto ya perdió en en el primer partido y eso lo obliga a tener que que remar contracorriente y además se porque creo que lo que las bajas que tiene sí que merman muchísimo la no la identidad porque no la va a perder pero sí la capacidad para llevar a buen finalidades sea eso una ideología dejó el equipo Pochettino

Voz 16 46:59 es un equipo que generalmente en estos partidos suele rendir bien sabes recuerdo por ejemplo frente al Real Madrid no sé si fue el año pasado hace dos temporadas pero que le llegó incluso a golear en cuenta

Voz 0301 47:09 el año pasado el año pasado no le dejas segundo de grupo

Voz 16 47:12 eso es eso es no y además de dándole un buen

Voz 18 47:14 de paso al Madrid que es verdad que está también

Voz 16 47:17 a principio de temporada pero eso hace indicar que que la continuidad de Poquetino en en el Tottenham al final en este tipo de partidos se saca a relucir no el equipo está muy hecho tiene las ideas muy claras espera que quizá no estén del todo bien jugadores como no se Eric o incluso que interesa marcar el otro día pero yo creo que si les sale un partido redondo puede poner en aprietos a cualquier rival aquí el tema es el Barça no ver como está porque realmente el el inicio de temporada que está haciendo es muy preocupante yo diría que a nivel futbolístico pues el Barça más débil de la era Valverde sin ninguna duda vamos del de falta mucha mucha idea juego Messi el otro día descansó pero él sigue siendo el único faro que tiene ese equipo ha conseguido encontrar jugadores no sé cómo den velé por ejemplo que sí que la marcado o de esto les sigue faltando un poco de continuidad en el juego el centro del campo empieza a estar bastante desbordado como en la peor época de Luis Enrique y a mí me parece que están emitiendo señales desde luego no las mejores como para visitar a un equipo Premier con el ritmo con la intensidad que mete en esos equipos como va a hacer el Tottenham en Wembley

Voz 0301 48:28 además es que es un equipo el de Pochettino que ya ha demostrado lo hizo de hecho el último sábado ante el perfil que te puede llevar un poquito más el el equipo ahí va de prender bastante yo si está bien Eriksson no no para para jugar el el partido pero luego puede ser también un equipo voraz a al contragolpe sobre todo si juegan futbolistas como un ministro no Lucas Moura que fueron titulares el último día es un equipo muy muy peligroso el espacio así que tiene esa doble vertiente el equipo para para ti darle hacer daño al al Barça partido muy complicado en principio a priori para los de Ernesto Valverde íbamos a acabar el repaso de los rivales de los españoles en este caso con el del Atlético de Madrid el Brujas seguramente el equipo más desconocido para el gran público en España David viene de ganar el derbi de golear al Círculo de Brujas por cuatro goles esa a buenos es un equipo que al final tiene la la la gran no noticia de del equipo respecto de lo que pasó el año pasado es que la continuidad de de algunas de sus principales estrellas no por ejemplo a volver el el holandés que siga en el equipo los un equipo que juega tres cinco dos que tiene dos delanteros siempre de referencia muy muy físicos ya y tratará de hacerse fuerte sobre todo atrás si llevar un poquito el partido donde le interesa que el Atlético tenga posesiones largas y no tenga espacios sobre todo no

Voz 18 49:45 sí estamos viendo los últimos partido justo esta noche de madrugada los tres últimos partidos que ha tenido incluyendo de la Champions ante el Dortmund realmente aunque creo que es porque era local y esto es fundamental evidentemente yendo cuenta que era su regreso a Champions en todo lo que ello significa para este equipo pues al Dortmund realmente le tuvo contra las cuerdas

Voz 0301 50:04 en la primera parte sobre todo si si si sí ninguna