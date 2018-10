El fútbol femenino: de moda a realidad

Voz 1 00:00 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:17 hola buenas tardes les puedo asegurar vamos les prometo que no tenía ninguna intención de hablar hoy en La Ventana del uno de octubre porque tenemos un montón de analistas aquí en la Ser y fuera de la SER que llevan horas cuando no días o semanas dándole vueltas y más vueltas a lo que ocurrió hace un año en Cataluña creo que es munición munición más que suficiente para que cada uno haya sacado sus propias conclusiones pero cuando he escuchado este mediodía al presidente de la Generalitat Quim Torra aplaudir y animar a los denominados Comités de Defensa de la República a que sigan con sus acciones en la calle pues miren ya me perdonarán pero he cambiado de opinión sí ya sé que hace tiempo que el Gobierno de Cataluña bueno el soberanismo depositó parte de su estrategia en la fuerza de la calle en la en la movilización pero claro eso lo puedes entender al menos aunque no lo compartan pues no sé con el once hembra o con los lazos amarillos con proclamas con actos públicos pero coño un gobierno un presidente apoyando públicamente algaradas callejeras cortes de calles cortes de carreteras el tráfico ferroviario también andar a tortas el sábado en Barcelona con los Mossos d'Esquadra todo esto está aplaudiendo el el president sinceramente no no me entra en la cabeza es como si en los tiempos de la kale borroka en Euskadi hubiera salido el el Gobierno vasco a decidir va vamos está muy bien que presione que es literalmente lo que ha dicho hoy Quim Torra en fin es posible que las criticas del sector más radical del independentismo lo hayan acongojado de hecho hoy mismo han vuelto a exigir su dimisión pero igual debería recordar lo que pasó con su predecesor con Puigdemont renunció a convocar elecciones cuando ya lo tenía decidido porque le crujió coronel las redes llamándole traidor que es el insulto o uno de los insultos de moda en Cataluña pero hay otros insultos peores cosas peores también como las que ocurrieron desde aquel infausto día incluida la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco sea la suspensión de la autonomía el encarcelamiento exagerado seguramente seguro de políticos la fuga de empresas y un mal rollo dentro y fuera de Cataluña que no hace otra cosa que aumentar es posible que después de todo esto no hayamos aprendido nada

Voz 2 02:20 pues me temo que la respuesta es sí bienvenidos a La Ventana

Voz 6 03:55 hay muchos faros en el mundo este que canta Carlos Goñi de roble completamente es el faro de de Lisboa pero desde esta próxima noche madrugada habrá un foro más en el mundo que es el faro de la Ser el de Mara Torres Mar buenas tardes hola qué tal buenas tardes compañera cómo va eso muy bien con muchas ganas ya de que sean la una y media de la madrugada he leído por ahí que has pedido a los oyentes que te enviaran canciones relacionadas con faros te han inundado Bilic Calvente no cuántas ha recibido bueno viernes estaba en casa ultimando un poco el guion y entonces se me ocurrió poner en Twitter estoy aquí ultimando el guión estoy buscando una canción relacionada con aros llegaron doscientos cincuenta en tres horas hasta que ya yo pensaba que no pero sí las hay y entonces me dirá todo el fin de semana oyendo canciones dejaros yo estaba ya subyugado ahí cualquier canción ya me recuerda

Voz 7 04:41 un faro para toda la temporada ya usa claro y esta es la que ganó esta es a que más votos obtuvo esta de revólver

Voz 6 04:50 tras esta noche con ella o la porque quiero hablar con ella así o por lo menos la pondré sí sí mira hoy una pregunta oí luego pasamos otras cosas desde tu faro

Voz 8 04:58 cómo es esto que acabo de comentar pues entereza con Irak veo con preocupación con cabreo yo creo que

Voz 6 05:07 algo la luz ha sido demasiado potente durante estos meses Mons ha dejado ver nada con claridad necesitamos perspectiva de nuevo veo que esa reflexión que has hecho al principio parece que no hemos aprendido nada ha sido que había demasiados focos

Voz 9 05:22 Nos han cegado eso es lo que creo

Voz 0313 05:24 bueno pues a si o no cierran la luz o nos abren los ojos de una forma o de otra esto lo dejo aquí la presencia de Mara Torres oyen en La Ventana y su estreno esta noche en la Cadena SER no hace otra cosa que confirmar algo muy obvio por suerte desde hace un montón de años mucho tiempo que es que la presencia de las mujeres en la radio Isaías hace años y años y años que está consolidada en todos los estratos a todos los niveles podríamos hablar de los nombres más consagrados de Ángels Barceló de Pepa Bueno de Julia Otero de Pepa Fernández de Gemma Nierga tantos años pero también de nuestras técnicas de Alicia Molina de Alicia Clayton de periodistas Ruiz Mariola lo urdido Ester Bazán lo de la mujer en la radio digamos que por suerte no es noticia en el deporte profesional y en el fútbol en particular eso es otra cosa hay todavía cuando surge algo distinto nos llevamos las manos a la cabeza nos alegramos lo convertimos en noticia venimos de un fin de semana espléndido eh con él

Voz 10 06:18 quince de la selección española de baloncesto

Voz 0313 06:20 con Ana Carrasco la primera mujer que gana un campeonato del mundo de motociclismo pero en el fútbol Michael Robinson buenas tardes

Voz 10 06:26 hola aquí en el fútbol es otra cosa

Voz 0313 06:29 si se siguen echando en falta todavía reconocimientos condiciones profesionales y cuántas tú hablabas un convenio antes cuando entrábamos no

Voz 1546 06:37 sí sí sí han no esté y además me parece que es un algo inculto que que esto no no se haya sucedido sobretodo cuando estemos Ministerio a la igualdad tenemos son Consejería de Deportes que no hablen a mí me parece muy llamativo entre los cuatrocientos mujeres que juega la Liga Iberdrola no hay ninguna madre por qué quedar embarazada es un peligro peligra Suu su carrera deportiva que me parece que es absolutamente sobretodo cuando estamos hablando de unas edades cuando están pues en sus mejores momentos como como deportistas pero también una edad cuando son muy aptas para ser madre pero no es uno Oper nativa no no tienen ningún amparo digamos no a por lo tanto si si alegramos tanto que no se mujeres hace muy bien tanto en fútbol con el baloncesto como era motos por ejemplo a Blanca Manchón la campeona del mundo de Windsor al quedarse embarazada se quedó sin patrocinadores que pasa que ha leamos darnos mujeres pero no les protegemos no les ha damos ningún tipo de amparo en una pena

Voz 0313 07:52 yo recuerdo que no hace mucho tiempo Isaías Lafuente planteó en su en su polémica no recuerdo si era la Copa de la Reina o no recuerdo la competición que había terminado pero hizo una comparativa entre los premios que reciben los jugadores cuando ganan por ejemplo la Liga Santander que están sobre los más de veinte millones de euros más dos por barba por los igual inicio cuando lo gana

Voz 10 08:13 a un título parecido un equipo femenino la

Voz 0313 08:15 yo creo que han en mil trescientos cincuenta y dos coma ocho euros hombre igual la diferencia igual tiene que haber tiene que haber un lo que sea pero es tan abismal y tan brutal que da un poquito de vergüenza comentarlo de todas las formas de todas formas yo no creo que esto de hoy sea ni muchísimo menos un valle de lágrimas teníamos muchas ganas hace tiempo que llenan de meterle mano al deporte femenino al fútbol profesional y hoy tenemos a tres personas que no pueden hablar con conocimiento de causa de lo que hay que son Celia Jiménez buenas tardes a las dos cómo estáis el horas a Jorge Videla seleccionador cómo estás Jorge contienda altiva mirando impone las caras con todos los datos que estábamos recordando pero son los datos que están ahí falta todavía Caminito por recorrer

Voz 10 08:56 sí la verdad es que falta mucho camino por recorrer pero lo mejor de todo es que el fútbol femenino ya es una realidad no es una moda y que la Federación Española pues está detrás de mejorar todas estas cuestiones

Voz 0313 09:07 le juega en Suecia verdad Mariona juegan el Barça una ex defensa y la otra es la delantera si no se quería que me contar un poquito la historia como llegáis al fútbol profesional como compagina con otras cosas tú por ejemplo te acabas de licenciarse como ingeniera aeronáutica felicidades has estado un tiempo jugando en Estados Unidos por eso no quería que contar y a los oyentes como llegáis a esto como lo disfruta es ahora como los Sentís cómo ves el futuro

Voz 11 09:36 bueno desde pequeñita para mí fue lo de practicar deporte algo imprescindible nunca me planteé tener una vida sin deporte ir como yo creo que todas empecé a competir con chicos pues suerte a los diez años eso dejó de ser una realidad y empecé a competir en mi primer equipo con chicas iba uno desde ahí pues jugando en las máximas categorías hasta los dieciocho años que fuego no me fui a Estados Unidos después estuve estudiando cinco años y ahora por fin muy muy ilusionada me dedico profesionalmente al fútbol y bueno creo que es una realidad por la que llevamos luchando muchísimo tiempo todas las futbolistas a las deportistas en general por fin poder vivir de ello y poder dedicar toda la atención toda la energía a este deporte al quemamos que sentimos tanta pasión es algo que hemos luchado durante mucho tiempo y que seguimos luchando y queremos que esta realidad se equipara un poco más a la masculina que mencionabas antes

Voz 0313 10:35 hay equipo de chicas en la NASA a lo mejor de cara al duelo hay Popolo tú creía que lo ibas a preguntar no sé si va bien por arriba pero no no no pero igual pues por qué no no te puede de forma variable que en tu caso

Voz 12 10:48 bueno yo empecé desde muy pequeñito también en mi caso

Voz 0313 10:51 es algún referente familiar de fútbol sí M

Voz 12 10:54 caso bueno en mi familia en general todo el mundo ha sido muy futbolero desde siempre en en particular con mi hermano que desde siempre estamos jugando con él es un poco mayor que yo pero yo me iba a jugar con él y sus amigos sin sin ningún miedo oí vamos con toda la ilusión del mundo

Voz 0313 11:09 la patada recibiste por aquel entonces

Voz 12 11:12 mucha seguro pero bueno yo en ningún momento me pensé que me podría dedicar a esto no yo cuando jugaba también de pequeña con chicos como yo creo que casi todas hemos empezado no tenía esa chica referente no uno tenía ese equipo femenino en el que fijarme por ahí

Voz 0313 11:30 cuántas eh

Voz 12 11:31 te referente por suerte yo creo que eso está cambiando es están haciendo las cosas bien cada vez tenemos más visibilidad a no que yo creo que que es importante que que se nos conozca todo lo que estamos haciendo un sacrificio que tenemos al final pues lo agradecemos que luego todo esto pues tenga su recompensa de que senos de visibilidad tanto en la tele como en la radio es muy importante para que podamos seguir creciendo

Voz 0313 11:53 yo creo que Omara cuando estaba en la dos de Televisión Española recibió un premio verdad

Voz 11 11:57 qué ha hecho una sección de deporte femenino

Voz 13 12:00 somos el primer informativo generalista que puso en marcha una sección dedicada exclusivamente al deporte hecho por mujeres a mujeres en el deporte aparte de fútbol baloncesto pues pasaron por allí

Voz 0313 12:13 ha apuntado porque al guiar todas cabina

Voz 13 12:15 marido ámbitos a esa a Sánchez karate calidad Valentín Mireia Belmonte Joana Pastrana las Jones del rugby Jennifer Pareja Polo lo que más me llamó la atención de lo que contaban era primero la falta de referentes que ya tenían contarán pequeñas como acaban de contar ellas también lo de los patrocinadores era una diferencia sangrante sí

Voz 0313 12:34 y cuarenta mil licencias en España ya que que no son pocas y que además que han crecido además de forma notable en los últimos años no sé si tú como seleccionador de cinco años para acá has tenido más dificultades de para elegir y para convocar y esas cosas que no hace más tiempo la dificultades cuando no hay para elegir

Voz 10 12:53 claro eso eso es lo peor sí pero bueno comparándolo con las grandes potencias que siempre pues bueno hay que compararse con Alemania cuantas licencias tendrá más de un millón tiene veinticinco veces más que nosotros Estados Unidos tiene un millón y medio también por extensión pues ellos

Voz 2 13:07 si juntas las a toda Europa pero

Voz 10 13:09 curioso es que siendo mucha menos licencias al final sacábamos equipos competitivos en todas las categorías

Voz 0313 13:15 somos lo a Uruguay del fútbol vino país pequeñito pero

Voz 10 13:17 que que que da guerra bueno vamos vamos creciendo sí que es verdad que en los últimos cinco años como decías esta creciendo exponencialmente la visibilidad es totalmente pues cambian de estábamos todos los días en los medios en los grandes periódicos en la radio como estábamos oí de estáis hablando de nosotros no nosotros encantados yo creo que esto ya no hay lo

Voz 0313 13:37 hombre fallecería tú qué haces en Suecia se puede saber por porque te has ido jugar ahí ahora que vuelves Estados Unidos

Voz 11 13:44 principalmente por dos atractivos tenía muchas ganas de volver a Europa estar más cerca también para el tema selección bueno sobre todo porque me hacía muchísima muchísima ilusión jugar la Champions League y ahora estamos liados ponerse bueno ha sido un sueño desde pequeñita cuando el Barça que fue el primer equipo empezó a ir siempre soñé con ello y poder tener la oportunidad de hacerlo realidad era un tren que no podía dejar pasar

Voz 0313 14:07 igual jugáis en contra esta temporada en la Champions forma

Voz 7 14:10 ojalá más adelante no hubo noticia pasaríamos de rondar los dos equipos se cobra más en español de Suecia

Voz 0313 14:18 el deporte en este en este forzudo femenino yo creo que dependen

Voz 11 14:22 un poco el equipo si hay equipos en España que están cobrando muy bien ahora

Voz 12 14:28 yo creo que en España hay todavía los escalones bastante separado es los equipos que están profesionalizado como en este caso Barça Atlético de Madrid Atlético de Bilbao y luego están los equipos pues que juegan sin ser profesionales y yo creo que bueno todo el tema del sueldo mínimo todo eso pues es como decimos hemos hecho muchas cosas habrían pero todavía tenemos que cambiar muchas otras cosas

Voz 1546 14:49 por cierto hablando del papel de los equipos españoles en en Champions ley es que daba un varapalo al Manchester City que se enteraban en Paterna uno aquí en en Madrid pero luego fueron a manche siete que hacemos cuando hay día con el talonario en lo que han hecho con el equipo masculino un hecho lo mismo con el femenino

Voz 0313 15:10 así es más tiene un estadio

Voz 1546 15:13 para las mujeres que a treinta y cinco mil el que tienen cabida incómodo para las mujeres para las mujeres

Voz 0313 15:21 ha cambiado el jeque digo no pero luego en mano

Voz 1546 15:26 el Manchester Madrid cero dos a ir convenciendo eso ha sido una para el Manchester City tremendo porque se vio ya como el Gran Poder del fútbol femenino en el mundo

Voz 0313 15:39 cuántos si así cuántas horas se entrenó en una semana habitual que está en plena competición

Voz 12 15:45 en el Barça nuestro caso sí coincide con semana de Champions pues entrenamos cada día todos ellos todos los días normalmente por las mañanas y las tardes sí que suele ser nuestro momento de descanso pero bueno cuando no hay Champions que intentamos tener un día sobre todo de descanso porque bueno al final desconectar también es importante para luego poder poder rendir bien nosotras estamos desde las ocho de la mañana hasta las dos del mediodía casi casi

Voz 0313 16:12 conocéis todo el día como hacía Michael en su época hay recuerda cómo ha quedado o hay más trabajo táctico de tocar balón y eso yo creo que está mucho mejor planteado

Voz 11 16:24 tienes a nosotros por ejemplo cuando llegamos tenemos el desayuno que es muy importante para blandir bien después tenemos fisio gimnasio después tenemos el entrenamiento está dividido en primero calentamiento táctica técnica y al final un poco de competición bueno después igual si necesitas algo con el fisio o de recuperación tienes es momento para trabajar en envolver a recuperar prepararte para el día siguiente

Voz 2 16:49 porque esta es concentrados ahora concentradas

Voz 0313 16:52 eh con motivo porque ahora cerquita o no hay ninguna competición grande la vista no

Voz 10 16:56 no la fecha del mes pasado ya fue la última de partidos oficiales nos clasificamos para el Mundial del verano que viene en Francia brillantemente está mal que yo lo diga pero no no nos sí han echado jugadoras hemos ganado los los ocho partidos y ahora eso es una concentración de entrenamientos ya va preparaba este

Voz 1647 17:14 el Mundial oye ellas desde luego se lo juegan todo en el campo pero los equipos técnicos de los equipos femeninos están feminicidios también os seis todos hombres

Voz 10 17:23 sí por aquí tenemos a Montse tomé mi segundo entrenador asistente técnica también tenemos fisios otras seleccionadora Toño ahí sub diecisiete y bueno cada vez cabeza

Voz 1647 17:32 la mujer es la verdad sería una locura plantearemos hablaba antes de Ana Carrasco que ha sido por primera vez campeona del mundo en un deporte compitiendo con los hombres en la misma pista sería una locura que alguna de estas mujeres que están en la élite del fútbol femenino pudieran jugar a un nivel extraordinario también un equipo masculino bueno yo creo que hay que las diferencias físicas

Voz 10 17:55 son obvias y marcar un poco la diferencia en España en algunas autonomías se pueden jugar hasta infantiles cadetes y la verdad es que la igualdad es mucha hasta esa hasta esa edad a partir de ahí pues la testosterona hace el cambio entre hombres y mujeres Si se hace más complicado que una mujer pueda jugar con con chicos no pero la verdad es que también cuando son pequeñitas tenemos ejemplos aquí en Madrid que hay equipos de benjamines incluso de alevines que todo jugando chicas son campeona sobre los chicos no vemos ahí al Atlético de Madrid que año tras año lo consigue entonces pues bueno yo pienso que está bien hasta hasta es hacer los trece grados

Voz 0313 18:34 sin querer hurgar en la herida hace siete u ocho años y un equipo de fútbol de esta casa de la Cadena Ser frente un equipo de fútbol sala femenino de Navalcarnero perdimos por uno la goleada que recordar sea uno Romera me da puro sea el baile fue de un nivel y quién más que meros habíamos jugado pero claro horroroso y se acabaron los guarismos en el marcador pues mira

Voz 1546 18:59 hace como cuatro cinco años hicimos Benson sobre femenino a bote pronto yo desconocía lo mucho que de fútbol femenino inhibimos varios equipos IMI llamaba la atención potros y sumamente el nivel aquí sana es mucho más atiza canal que el fútbol masculino porque el fue masculina en muchos casos pues basan mucho en en algo fuman al musculoso y tal energía sin embargo las mujeres tiene una técnica tan depurada que comparando probablemente el día que la mujer es más depurar técnicamente más habilidoso que el hombre lo que sí sí noto que dedique el hombre tiene mucho más en CSIF digamos poco con el tema

Voz 0313 19:43 viene mucho pero es un poquito con el tenis de cara al espectador cada vez más sobre todo en superficie rápida es mucho más agradecido ver un partido de de mujeres porque los puntos dura más porque hay más estratégica que no saque volea al punto com mujeres se ve más complicado no que tú por cierto con el tema de tenis que piensa hacer una cosa

Voz 1546 20:03 no

Voz 0313 20:05 Topálov palo pánico no con toda la razón mundo

Voz 9 20:08 o sea se lo se lo DJ después Sevilla y siguió yo diría

Voz 1546 20:11 de que no se puede hablar de mí tú cuando estás en la la pista en la final de Yves Open y hablas sobre pues ha sido auto y luego de paso llamar la el juez de silla o machista cuando supuestamente había favorecido también a otro señora tanto que Serena Williams hay que escucharla pero no en el pista central porque de puede mete la pata porque iba ciento ochenta por hora inicie tenemos que está muy atento de lo que Elia tiene muchas cosas buenas que decir

Voz 14 20:50 a mi a mi abuelo

Voz 15 21:04 este celebra cantando esos engordando por una buena causa cantando y no exista desnuda porque si no tal cinturón hasta los senos cargando con sus manos pidiendo que las mujeres se tocan en el pecho

Voz 1546 21:20 la canción va en la en la campaña va sobre la conciencia de que hay que tener sobre el cáncer de mama mí alegro mucho de poder ver lo que está haciendo Serena Williams escucharla hablar cuando él no está en la final del Open no vine muchas veces y muchas veces cuando hacen lo que hizo luego ponemos oídos sordos de aquella que dijo que no hay que hacerlo no no me suena que excede con mucho el hecho de que Salina ha vuelto se serena y hacer algo tan sumamente importante

Voz 0313 21:58 oye dejando volver al fútbol un segundito yo no sé a Celia Mariona y Jorge qué opinarán pero en todo el mundo que es grande y variado suele haber quejas bastante frecuentes del del centralismo mediático de de de la obsesión con la que se trata todo lo que ocurre en el Barça allí en el día en el Madrid y cómo se va rebajando el interés sobre sobre otros equipos la semana pasada en la Cámara de los balones en en Radio Sevilla Manu Sánchez soltó una hípica de narices yo estoy bastante de acuerdo por no decir mucho con lo que dijo después de las derrotas del Madrid por tres cero en el campo del Sevilla y del Barça que palmo en el campo del del Leganés bueno lo escuchamos y luego luego lo comentaba

Voz 16 22:40 ayer por lo visto otra vez no ganó el Sevilla perdió en Madrid ayer por lo visto no ganó el Leganés o lo visto perdió el equipo culé le que siempre pasa lo mismo porque el Madrid y el Barcelona ha nunca le gana nadie son tan importante que siempre pierden ellos o con el centralismo y uno que ya han medio Gates ya hasta medio charnego y adora Madrid a Catalunya con esto del centralismo mediático y cultural de la misma madrileño centro por lo menos que nos dejen que por lo menos no revela

Voz 0313 23:14 Manu Sánchez buenas tardes compañero muy buenas perlas que conocer pero no sé si te acredita muchas veces para para felicitarte por algo pero es el caso al menos yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices y sabes que soy culé

Voz 17 23:27 yo ya me y quizá por eso tiene mucho más mérito tomar conciencia de que de que a veces casi sin querer que hacer algo que salga sin querer pero se habla muchas veces de los medios desde esa capitalidad compartida de Madrid no donde está todo lo que está fuera de ahí parece tienes que no existe yo como como como vivo en una cita casi como una lotería galo irreductible que Sevilla donde donde nuestro equipo el Sevilla y el Betis sí que tiene mucha importancia mediática desde donde se habla mucho desde ahí dentro hay un poquito menos merengues culés que que en el resto de España ya pues bueno pues casi que no chirrían poquito más cuando esto pasa aisladamente así es como ponerse Tito ahí para que para que tomen conciencia de que deben cuando también ganan los otros no solamente pierde

Voz 0313 24:15 no tienen mano es cosa

Voz 18 24:17 lo tuyo tiene una moraleja que es más o menos hay que aspirar perder

Voz 1546 24:24 es decir porque claro es sorpresa sorprendente no que que pierde Madrid Barça y eso el acaparan noticia más ya que Sevilla había ganado por sorpresa que llegan al madres suele ganar en el Sánchez Pizjuán pero lo que entiendo de qué al lío que hicimos cuando los grandes equipos pierde no entonces la ambición es aspirar a ser un buen día un no

Voz 17 24:52 ah bueno o por lo menos han asumir que no que no siempre de euros de los lo universo no yo digo que el centralismo al final acabó derivando en Mong Lin Icon lo digo ya sabemos lo que pasa que lo complejo crían Pelusa es lo que tenemos que evitarlo Pelusa en este caso que comentábamos del sevillano Sánchez Pijuán con el Madrid y coches que él siempre Kiko no había sido un partido en el que el Madrid hubiera hecho demérito para perder sino que el Sevilla hizo un gran partidazo jugó muy bien demostrando que tener demostrando que tiene cualidades para aspirar a todo esta esta Liga y los titulares al día siguiente volvió a hacer paso atrás del Madrid el Madrid pierde el Madrid derrotado el Madrid no acierta clásica incluso incluso a favor del Madrid que bueno que de alguna manera pues digan puso a los merengues oiga mire usted es que deben cuando no pueden ganar alguno por méritos propios no es solamente que nos equivocamos

Voz 1546 25:50 a mí lo que me fastidia que en Inglaterra pierde Manchev chino nunca gana leve toque Manchester están acostumbrados a ganar ahora van X ahora no siguen diciendo aquí pierde el dedo ganamos y no este que pronto me molesta que me gusta

Voz 19 26:08 diríase tan sorprendente que indica que la verdad es que algo parecido pasa con lo que estamos hablando a quien en esta media

Voz 17 26:14 sí yo he sido titular que cuánto cuarto que ganen que retuvo el que ha perdido tan importante que tú pierdes yo decía el otro día otros como el que hemos hecho un sitio y cuando va por la puerta dice que me voy pero te quiero

Voz 9 26:30 no

Voz 1647 26:33 pero que ya que algo parecido también pasa con el deporte femenino no es decir cuando se conquista una Copa de Europa incluso una Copa del Mundo pues hay que tener la suerte también de que no haya perdido el Real Madrid porque a lo mejor resulta que la portada se la lleva el otro aunque estamos mejorando mucho no tenéis esa sencillez esa sensación a veces no de que aunque se está avanzando mucho en el tratamiento que hacemos en los medios de vuestro de deporte todavía no se ha llegado a hacer la justicia que merece es el momento

Voz 0313 27:00 colleja eh hay que aprovechar o sea hay que hacerlo hay que hacerlo

Voz 12 27:03 sí

Voz 0313 27:04 bueno yo creo que es verdad que que cada vez está

Voz 12 27:06 es más presentes no cada vez no los visibilizar más pero por ejemplo me viene a la cabeza del Mundial sub veinte que jugaron nuestras compañeras en verano pues vuelva que seguramente si no hubiesen llegado donde llegaron no hubiesen sido noticia no al final van pasando las fases hacemos juegos son jugadoras muy buenas entonces es cuando se empieza a hablar de ellas empiezan a salir pero seguramente Si las cosas no hubiesen salido bien nadie se hubiese enterado de que la selección española sub veinte está jugando mundial no

Voz 0313 27:37 ya eso es profundamente injusto yo creo que eso sí

Voz 12 27:39 sí lo que falla que parece que sólo se habla del deporte femenino cuando cuando se hacen las cosas muy bien que que evidentemente son muchas veces pero creo que también se tiene que empezar a apoyar desde desde un principio porque al final del camino no es fácil no llega

Voz 10 27:54 hasta ahí a qué hora entrenarse esta tarde a seis y media tiempo entonces bueno ahí era el hotel a merendar ahí es como si

Voz 0313 28:02 pero antes de entrenar no

Voz 10 28:04 sí tiempo si está ahí todo hora hora y media antes tomábamos Robinson visita al lado cuando comediantes de uno yo no

Voz 1546 28:09 cuando en los dejaban desayuna en en pretemporada era signo que que

Voz 19 28:16 sí poquita cinco tanto tanto tanto de semejante que va pero tanto no corría estuvo en el estreno

Voz 18 28:25 sí se parezca mentira pero yo tiene que pasar en la agresividad époque mi segundo toque era una entrada van muy bien

Voz 0313 28:36 bueno Celia Jiménez y Jorge bien muchísimas gracias a los tres sí mucha suerte de verdad enviar Manu Sánchez un abrazo compañero

Voz 17 28:44 un abrazo y apuntar que se puede vomitar por correr mucho Oporto de fascinar demasiado

Voz 0313 28:49 pues