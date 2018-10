Ángeles Caso lidera un crowdfounding para reivindicar a las pintoras olvidadas

Voz 1 00:00 en qué

Voz 0313 00:03 Agesa habrá que hablar de libros me imagino eh si abren ustedes cualquier libro de texto de de su niños será bastante complicado que encuentre mujeres complicado verdad porque yo creo que justo justo un diez por ciento si es que llega de los nombres que citan estos libros son de mujeres con cuál la pregunta que alguien podría plantearé es muy obvia no pero hemos llegado en todo lo que estábamos Siglo XXI gracias sólo a los hombres que lógicamente no pero la historia por razones en fin muy obvias también ha olvidado a muchas de ellas por eso hay decenas de iniciativas cada vez más suerte que buscan devolver a las mujeres su lugar el lugar que merecen el recuerdo colectivo no de una de ellas queremos hablarles esta tarde la idea es de la escritora e historiadora del arte Ángeles Caso para sacar adelante un cuento infantil con XXV autorretratos de pinturas de todos los tiempos decimos sacar adelante porque de momento es un proyecto que busca financiación en cambio como sabrán es una plataforma de de crowdfunding

Voz 2 01:06 en los estudios de Radio Asturias Ángeles Caso buenas tardes hola buenas tardes el hoyo extra pero

Voz 0191 01:13 cien baja la idea de la aldea

Voz 2 01:15 que no es La Habana no es La Habana pero tampoco estamos Chamberí pero claro pero fíjate fíjate que ahí

Voz 3 01:24 dar el otro día vota a favor

Voz 2 01:27 es que yo me conformo te lo montas claras

Voz 4 01:30 claro es que mi padre era de Navia Asturias cuidado eh

Voz 0313 01:35 Bennati Ángeles cuéntanos un poquito detalles de Bono The Town poquito a la a la a la base de la razón no pero porque te lanzas son proyecto como como este

Voz 0191 01:43 pues mira porque es es la manera de completar lo que ya está siendo un proyecto más largo este ya es el tercer volumen que yo hago sobre pintora hice dos anteriores con dos ganara muy bien ellas mismas autorretratos de pinturas grandes maestras ahí empecé a darme cuenta de que había colegios y escuelas donde estaban usando sobre todo libro de los autorretratos con con los niños para que ellos empezar a contar y se dieran cuenta de que no sólo ha habido pintores maravillosos a los que debemos tanto yo que soy historiadora alarme que voy a decir no soy devota de muchos de ellos pero es que también hubo pinturas que luego o la historiografía tan céntrica nos ha ocultado entonces cuando vi que trabajaban con el tema en en las escuelas dije uy tengo que hacer un libro para para la gente de esa edad que bueno son los que es están formando y son si lo seguimos formando con esta idea de que las mujeres no somos unas las mujeres en la historia No somos una especie de masa amorfa de seres encerrados en las casas pariendo hijos revolviendo los pucheros que es una idea absolutamente errónea pues es mucho más difícil que la igualdad realmente claro prenda no en en esas cabecita si lo demás fijo Pedro Ángel yo cuál es

Voz 0313 03:07 equivocado de pero me da la impresión que en el que en el terreno del arte se es especialmente tacaño a la hora de hablar de mujeres no sé por qué pero pero

Voz 0191 03:15 ahí se ha sido algo habrá oído hablar de Frida caro y poco más poco más es como que sólo ha existido Frida haber Frida está muy bien pero ha habido otras muchas pinturas incluso muy anteriores a Frida bueno yo diría que incluso mejores que Frida bueno esto ya es cuestión de gustos no evidentemente contemporáneas de Frida hay muchísimas porque a finales del siglo XIX principios del siglo XX las mujeres se lanzaron al mundo del arte con todo en contra pero estuvieron ahí batiéndose el cobre y luchando por tener un espacio y una mirada propia no

Voz 0313 03:53 de qué pinto recuerdo utilizan este libro Ángeles del de Tanos nombres venga

Voz 0191 03:56 pues mira esta Frida por supuesto está bueno la primera gran pintora reconocida en toda Europa que el año que viene se va a hacer una magnífica exposición sobre ella en el Prado precisamente que eso fue muy sola que fue la pintora de Felipe II no

Voz 0313 04:15 en idea de verdad fíjate

Voz 0191 04:17 nada tiene varias obras de su Onís va que han estado colgadas primero en las colecciones reales y luego en el museo desde que se inauguró hace doscientos años que hace el año que viene han estado colgadas ahí hasta los años ochenta y tantos noventa atribuidas a hombres a los pintores de Felipe II y se nos había olvidado se les había olvidado los historiadores y a los conservadores el nombre de eso FON y SVA sólo hace un par de décadas que se empezó a recuperar y ahora el Prado entre los grandes actos de su segundo centenario que en prepara a esta exposición sobre ella hay sobre una de sus continuadores que es Lavinia Fontana no bueno están pintadas que fueron muy muy importantes Artemisa de esquí Elizabeth Viso del lujoso que fue la pintora la retratista oficial a retratista de cámara de la reina María Antonieta están las las impresionistas me dedicase vez Moiso está ahí Lohan sean una una de las vanguardistas que se Autorretrato con Picasso con con Apollinaire por cierto Benjamín que era su novio ahí bueno no se está Tamara leído qué le indica esta que hay una exposición que se inaugura este viernes en Madrid sobre Tamara y más en el Palacio Gaviria poco a poco las vamos sacando a la luz me incluyo porque yo llevo muchos años también en este esfuerzo si no ya se va reconoce

Voz 0313 05:50 el libro está pensado para para chavales a partir de queda más o menos humo

Voz 0191 05:55 yo creo que a partir de los siete cuatro años sí sí yo lo que he hecho es seleccionar eso veinticinco Autorretrato entonces yo cuento las historias de las pinturas un poco como si fueran cuentos no para aquellos se puedan divertir voy dejando pistas para que los profesores si quieren tienen por ellas tienen de ellas no y les cuente en otras cosas de la historia y luego hay una ilustradora real es una ilustradora es un artista maravillosa y muy joven que es Laura López Balza que yo le pedí que hiciera las ilustraciones no entonces ella se ha metido en la piel de las pinturas ya ha hecho estos veinticinco autorretratos bueno con una energía yo le dije mira bueno nos que se lo dijeras que amas era lo que me gustaba de su obra precisamente dije aquí nada de victimismo sea todo lo contrario no vamos a dar esta imagen gris y triste

Voz 2 06:49 son las mujeres todo lo contrario colores alegría estas quede claro

Voz 0191 06:53 estas mujeres fueron muy potentes no tuvieron las cosas fáciles evidentemente pero ahí estuvieron y hicieron carreras muy importantes fueron pinturas de Reyes hay algunas hicieron riquísima pintando realmente triunfaron otra cosa es que después la historia no no haya querido hablar de ellas no

Voz 0281 07:12 oye el tú crees que la cosa ha cambiado mucho porque según estamos hablando estoy pensando Si ahora mismo entre los artistas que más

Voz 2 07:19 suena a los que más señalaba que es poner en los sitios más

Voz 0281 07:21 Andes hay muchas mujeres la verdad que no se me están viniendo muchas a la cabeza

Voz 0191 07:25 no no no no y además eso mira las las propias artistas que tienen asociaciones hay una fantástica que son las Guerrilla Girls pero bueno también en España hay hay asociaciones de artistas mujeres plásticas suelen hacer todos los años después de Arco suelen presentar una especie de informe no sobre la situación y la situación es como la de los nombres de mujeres en los libros de texto osea sólo entre un quince y un veinte como mucho por ciento los años buenos de la obra que se vende en España es de mujeres este año bueno la última edición de ARCO que sólo me parece que era alrededor el un diez por ciento de mujeres las que estaban representadas en las galerías españolas un poquito más en las galerías extranjeras pero no llegaba al quince por ciento

Voz 0313 08:16 yo estoy aquí lo podemos atribuir a que a la hora de seleccionar

Voz 0191 08:20 no sé si el criterios digamos

Voz 0313 08:23 decimonónicos para entendernos o hay menos mujeres que se dedican

Voz 0191 08:26 no lo pregunto pues hay muchísimas mujeres como nos pasa en en tantas otras actividades lo que pasa que bueno hay este relato que que que es muy difícil de que nos lo quitemos todos de la cabeza no el relato que dice que lo valioso lo importante lo bueno lo hacen los hombres voy a centrarme exclusivamente en el arte o incluso en la literatura Benjamín cuánto nos cuesta nosotras muchas veces que no que no publiquen que eso cada vez es más fácil pero sí que nos trate con respeto la crítica al mundo académico no siempre hay como una especie de desconfianza a veces un menosprecio abierto hacia las mujeres que hemos nos hemos metido pisando fuerte en un territorio de mucho prestigio los territorios de mucho prestigio de mucho dinero son históricamente territorios dominados por los hombres de mirada con una mirada cocina qué curioso Carles

Voz 0281 09:27 verdad fíjate que sin embargo está pensando en la razón que en el mundo de la literatura bueno pero en el mundo la literatura digamos es menos dramático ahí esta cita

Voz 2 09:35 es nuestra gran del no no no pero no evitó

Voz 0281 09:42 las de grandes colecciones de libros que son editoras mujeres directoras también ya les citó al estilo que tengan que en el mundo del arte que para que especialmente cuesta más no

Voz 0191 09:53 porque hay una hay una diferencia yo creo esto lo están estudiando también las mujeres implicadas no al final los libros los compramos todo el mundo y los compramos por razones normalmente ajenas al al género afortunadamente y además bueno hay muchísimas mujeres que compran libros más que hombres que leen más que hombres por lo menos ficción por lo menos Fillon pero en el mundo del arte los compradores son gente con muchísimo dinero habitualmente son hombres porque suelen ser los hombres los que tienen más dinero que las mujeres aunque también hay muchas grandes y buenas coleccionistas de arte los banqueros estaban ocurriendo pero no existe el punto final industriales de Mujeres Empresarias sí pero normalmente el inverso el coleccionista de arte es un inversor entonces compra algo que no va a perder valor o que es fundamentalmente se va a revalorizar si es posible entonces está reproducen un poco este modelo de lo establecido no es más fácil que se revaloriza la obra de un artista hombre que la obra de una artista mujer por qué es lo que hay todavía no y entonces sí claro que sigue pasando Zigor

Voz 0313 11:12 es un libro para niños de a partir de siete años y más en Un cuento tiene que haber alguna parte lúdica algo de algo de jugar de de enredar en el proyecto tuyo que hay venga

Voz 0191 11:23 bueno están las los los una especie de una especie no unas fichas recortables con los autorretratos de verdad para que los niños que les gusta mucho lo de coger la tijera y cortar puedan jugar con esas fichas con con la interpretación que ha hecho Laura López Balza de esos autorretratos y luego todo lo que ellos quieran es decir pintar para los niños siempre es algo fantástico yo creo no les gusta mucho pintar no entonces bueno la sugerencia es que a partir de este libro ellos puedan seguir creando todo lo que libros les inspire no

Voz 0281 12:01 bueno pues es una idea fantástica pero me parece que es una cosa magnífica idea es verdad lo que es algo que hay que hay que hay que hacer empezando a hacerlo por donde hay que empezar

Voz 0191 12:10 claro es que estás un poco mi reflexión de estos últimos tiempos

Voz 0313 12:16 me siento preguntarte espero ver el crowdfunding es lo que es la oportunidad magnífica colaborar colectivamente en algo que un proyecto tal tal tal siempre ofrece una serie de pequeñas recompensas según el dinero que un aporte claro si en este caso que está previsto ver no está

Voz 0191 12:32 he visto que nuestro quiero preguntando pero bueno

Voz 0313 12:36 vamos ahora curioso claro y además muchas

Voz 0191 12:38 de no entiende lo que es en lo que son estas campañas de micro mecenazgo todavía son muy novedosas en España bueno no tan novedosas pero todavía hay mucha gente que no que no ha llegado no entonces bueno solamente es comprar el libro por adelantado puedes comprar uno puedes comprar dos puedes comprar un pack y luego también vendemos láminas para colorear hechas también por la propia Laura con los algunos de los dibujos de libro y después láminas hechas por Laura específicas firmadas por ella y libros dedicados bueno hay mucha variedad pero déjame que te diga una cosa a mí este libro así como los dos anteriores los que hice para adultos no encontré Editorial este quizá hubiera podido encontrar una editorial pero no la busqué porque quise hacerlo así a mí verás porque me parece que es una fantástica oportunidad para que quiénes somos yo soy tía abuela pero quiénes somos abuelas o padres au tías o lo que sea hagamos que nuestros niños participen de un proyecto cultural no todos los niños Oscar todos los niños cuyos nombres nos den los adultos que que que entren en ver Coming Bergamín punto com y adquieran el libro todos esos niños van a aparecer en el libro como editores del libro no entonces a mi me parece que eso es muy bonito pero ya van a estar ahí es un regalo que yo creo que van a querer tenerlo toda la vida es enseñarles también desde muy pequeños que la cultura no es algo que nos llueva del cielo Benjamín

Voz 2 14:22 es algo que hay que asumir al suelo al cielo tienen claro sí o sí

Voz 5 14:28 ahora los infiernos huchas eh