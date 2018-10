Daniel Guzmán: "El boxeo me ha ayudado con los actores, para encajar golpes"

Voz 0684 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles es blanco y entonces vi Balbino Arenillas y que natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los problemas no soy yo tu problema

Voz 4 01:02 sí hola Aróstegui la Pedro Aznar un

Voz 3 01:06 la Tito una entrevista con alguien que nos permitirá hablar de de los mensajes en el móvil y el peligro que conlleva enseñarlo esa tercera persona como hizo y cambio de parejas bueno hoy como intercalando puede puede estar relacionado

Voz 5 01:23 de esto puede estar relacionado efectivamente puede estar relacionado pues todo encaja oye comenzamos en Corea declaraciones de Quim Torra la televisión coreana un programa dirigido por el prestigioso periodista padecí DNS escucha el presidente catalán quejarse amargamente preguntar por chollo

Voz 6 01:44 has hecho Quim Torra hecho dicho

Voz 7 01:47 los ha animado a animado

Voz 5 01:50 a quiénes cortan calles trenes tráfico ferroviario no que corten los corta de tráfico cortan el tráfico en las autopistas les ha animado a sí

Voz 8 02:03 mira si me llaman el hombre lobo

Voz 5 02:07 debido al hecho debido al hecho insoslayable esto es insoslayable de que Torra es autoridad cortar el tráfico ferroviario por ejemplo es ilegal sea porque la gente es tiquismiquis pues se ha querido ver una cierta contradicción en esto de que una autoridad anime a incumplir la ley hay una frase de ayer domingo de presidente del Partido Nacionalista Vasco Andoni Ortúzar

Voz 9 02:31 es imposible competir en chistes con la disparatada vida política española

Voz 5 02:38 bueno esto es una frase que puede suscribirse o no se puede debatir pero ese sería el lamento de un cómico no de un político sucede que Andoni Ortuzar tiene fama de chistoso es algo que no es tan conocido en el conjunto de España Radio Bilbao Jon Rojas buenos tardes ilustra no

Voz 0975 03:00 bueno sobre el particular muchos ejemplos se tenemos eh Andoni Ortuzar es muy dado a sacar una sonrisa de los parroquianos en sus mítines tanto que algunos chistes ya que se han vuelto un clásico como el de la vaca de su Haití T que ayer volvía a recuperar para el Alderdi Eguna

Voz 9 03:13 con este tipo de cosas es imposible competir neón que le ponga la famosa vaca de quite a dar calimocho en lugar de leche es imposible competir con esto es que la vaca

Voz 0975 03:28 dice que tiraba la leche del cubo de una patada según lo llenaba lleva años eh los discursos del tengo así que todos los cogen a la a la primera claro pero en todos estos años además Ortuzar ha sabido ser irónico casi con todo o con todo se porque así llamada por ejemplo al que fuera lendakari socialista Patxi López

Voz 9 03:44 el Gobierno recordáis de Patsy el breve conocido ahora como Patxi el fugaz tras su paso por el Congreso el próximo cargo que tenga base reina por un día

Voz 10 03:57 la mujer dijo a

Voz 0975 04:01 yo es que Andoni Ortuzar Él es periodista de profesión hay que decir no sabe muy bien cómo captar la atención

Voz 5 04:06 el remolón

Voz 0975 04:09 aquí está muy bien atención del público incluso aunque tenga que competir en horario con el Athletic

Voz 9 04:14 arratsalde on primero lo primero minuto y resultado cero cero en el descanso algo para que no han de éstos con el móvil a lo que estamos

Voz 6 04:23 voy a ir diciendo lo que pasa que tengo un enviado especial ahí ya se verá

Voz 0975 04:29 pero bueno los mítines esta claro son el escenario del político Ortuzar sabes sacarles jugo pero si además coincide con fiesta ya es cuando el ese bien arriba del todo no en Carnavales lo hemos visto vestido de Obélix como líder de la irreductible aldea Abbas

Voz 0459 04:41 ya

Voz 0975 04:42 lo hemos visto de jefe indio ofreciendo la pipa de la paz le hemos visto de Star Trek ironizando con el mote de Espoo con el que muchos conocían al lendakari Ibarretxe incluso se ha animado a cantar imitando a Bruce Springsteen con su inolvidable vor de PNV ha

Voz 11 04:58 me trajo eh eh

Voz 1 05:06 eh

Voz 12 05:13 de nuevo ese habérselo yo tuve que tenía yo fui al batxokis buena tripa es sacado ahí ahí lo descartó lo único que no sabemos es porque no porque no está aquí en todo este excelente te aseguro que no

Voz 6 05:30 ya ya ya invitarle

Voz 12 05:33 que es muchas gracias ganando los carnavales de este año ver con qué nos sorprende porque algo nos quedamos con esa foto

Voz 15 06:11 os acordáis del grupo que perpetró la canción Is the Faina al que pues Daniel Pérez tiene una teoría sobre ellos a los robles preguntas otra canción de los lloro tampoco saben decirte a veces vemos la paja en el ojo ajeno pero el ejemplo en los doctor Marcos

Voz 16 06:27 sólo hay una cosa que odie más que esa gente que te cuenta algo a medias para que les preguntes finalmente hay personas con un afán exhibicionista bastante evidente un ejemplo lo pone al Qal i

Voz 5 06:38 escoge a la carta Caballero que yo no la vea

Voz 16 06:40 ya enseñárselo al público voy

Voz 6 06:43 la carta enseña la carta a vale a ver si somos más

Voz 8 06:54 venga yo era Noticias del Mundo Today

Voz 6 06:58 sabe que

Voz 1981 07:00 que por este orden nos catalanes votan hoy si celebran el aniversario del uno de octubre último en ha declarado que este referéndum sobre la celebración del referéndum de independencia es lo que dará legitimidad plena la celebración del aniversario de la celebración del referéndum un madrileño se queda embarazado tras mantener relaciones sexuales con una chica de Bilbao se prevé que el niño nazca por donde les salga de los huevos a Reina Letizia exige a Felipe VI que no la llame reina porque es machista insiste en que este tipo de apelativos son propios de una institución medieval y caduca Supremo rechaza investigar a Pablo Casado porque total esta gente siempre sale a los dos días el tribunal considera que estas cosas nunca llegan a nada y que al final siempre pagan los mismos Pedro Sánchez Nobel de Ciencias Políticas por su tesis sobre innovaciones de la diplomacia económica española la Academia Sueca asegura que su trabajo ha cambiado totalmente el modo en que afrontamos los desafíos diplomáticos de la era contemporánea una nueva circular de los mamones de arriba recuerdan que no está permitido llevar a los jefes los mamones de arriba los mamones de arriba siempre con sus sonadas han comentado los empleados Villarejo filtran nuevas grabaciones de Pedro Sánchez cantando a Vetusta Morla se le oye decir claramente fue un atraco perfecto un golpe maestro quitarnos las los niños africanos se quejan de que la mayoría de sobras de comida que les llegan son espinacas esperan pacientemente a que los niños occidentales se de los Singer de pollo los ministros del Gobierno demuestran su cohesión dimitiendo en bloque esta dimisión en bloque demuestra que este Ejecutivo es sólido ha dicho Pedro Sánchez al convocar elecciones Eroski tendrá que devolver a Cristina Cifuentes las cremas que les requisó Cifuentes estudia reclamar al supermercado ahora todos los años que no pudo quitarse

Voz 17 09:00 eh

Voz 19 09:12 reproche contra sitúe es por lo que somos

Voz 3 09:33 entre de entre las cosas raras que se ven y se oyen durante todo el año

Voz 5 09:39 la frase de hoy el presidente catalán es de las más curiosas ha pedido a los llamados ya lo sabe todo el mundo a los llamados Comités de Defensa de la República Catalana que sigan presionando que hacen muy bien vamos a escuchar esos nueve segundos en los que Torra acaba dando las gracias a los amigos del Cd R amigos del Comité de Defensa de la República dice después de dar las gracias a los castellers ya los trabucaires que son dos entidades podríamos decir culturales folclóricas da las gracias también a los revolucionarios y les anima a seguir apretando

Voz 20 10:10 provoca inglesas Castellito alcanzadas usa otras los cereales

Voz 5 10:18 esto claro entre las pues no es cuestiones curiosas es el presidente de una institución pidiendo a los revolucionarios que sigan presionando que la hace muy bien pero lo hace después de dar las gracias a los bailarines a los que hacen Castells ya los irás presidente agrega también agradezco los revolucionarios le da las gracias a los que hacen castillos sean los que cortan el tráfico también como si la revolución formara parte del folclore

Voz 6 10:51 qué barbaridad

Voz 5 10:51 pero en este en ese momento ya los los CDR habían cortado el AVE estaban cortando el tráfico en alguna autopista estaban cortando el tráfico en alguna calle en el centro de Barcelona habían entrado en la sede de la Delegación del Gobierno catalán en Girona habían arriado la bandera española

Voz 21 11:07 más gente

Voz 5 11:12 este es Martin Luther King que no se sabe qué hubiera dicho de todo esto o Gandhi en este sentido Quim Torra sería de la tríada de grandes pacifistas de la historia de la humanidad Luther King Gandhi Torra sería el primero que dice Puebla una hostia que se escape no pasa nada

Voz 6 11:31 enseguida se engañando diga la verdad

Voz 5 11:35 no deja de ser asombroso porque hace sólo dos días dos eh que decía Quim Torra que el uno de octubre es decir hoy se tenían que hacer las cosas a la catalana manera es decir democráticamente añadía pacíficamente decía el vamos a escuchar esta vez son sólo seis segundos

Voz 16 11:52 así las cosas a la catalana manera ese di democráticamente Kamel

Voz 5 11:58 sí sí por supuesto esto es algo que también daría para una conversación no si uno quiere según quién Torra una manera catalana de hacer las cosas que es democrática pacífica claridad en las clínicas son las madres les dicen señora tenido usted un demócrata en cambio hay otros lugares del mundo en el que por mala suerte o por ADN por lo que sea nace gente violenta tienen esta mala suerte bueno son teorías no pero el caso es que según Quim Torra hay una catalana manera de hacer las cosas que es democráticamente y pacíficamente pero sí unos catalanes hacen un poco de presión un poco no está cuantificado cuántas dosis que tendré yo el sábado hubo algún incidente callejero alguna agresión el lanzamiento de pintura contra la policía allí un edificio público entrar por la fuerza en la estación del AVE se corta el tren algún autopista las que este tipo de cosas si si la hacen los amigos de CR tienen la suerte de no perder la condición de catalanes pero cuidado dependiendo de si estas cosas se hacen a favor de la independencia o no darse la circunstancia de que si es a favor de la independencia son actos democráticos y son en contra lógicamente es fascismo la portavoz del Gobierno de España Isabel Celaá dicho esta mañana en la SER que no es que el Gobierno se contradiga sino que los medios de comunicación son exquisitos de verdad pena buena escuchamos a la portavoz del Gobierno claro como gesto

Voz 22 13:30 entre los mire tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema

Voz 5 13:38 he is it se alejan del respeto

Voz 22 13:40 al final estos algo

Voz 5 13:43 que hay que tener en cuenta siempre si se gobierna si vas a cancelar un contrato de venta de armas a Arabia Saudí cuidado con los medios exquisitos

Voz 22 13:50 muy exquisitos Muñiz

Voz 5 13:53 pregunta Pepa Bueno esta mañana la ministra portavoz por el uno de octubre del año pasado fueron

Voz 22 13:58 un error las cargas policiales que autorizó el Gobierno Rajoy en nuestro punto de vista lo fueron y así lo hacemos la sería

Voz 5 14:06 si bien es verdad que luego dijeron lo contrario pero las cargas policiales dice fueron un error las imágenes de la policía pegando los que querían votar supusieron un deterioro de la imagen y el prestigio de España aunque muchas imágenes eran falsas

Voz 22 14:17 no acertó en el tratamiento tratando de parar las votaciones con una intervención policial que produjo efectivamente que proyectó imágenes muy penosas muchas de ellas falsas pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española

Voz 5 14:36 no está cuantificado es cuán cuántas de esas muchas eran falsas El secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea cree que Susana Díaz presidenta andaluza es un poco independentista no independentista andaluza sino independentista catalana

Voz 8 14:49 ha sido tan adiós sólo le falta ponerse un lazo amarillo en la solapa ir a darle la mano al señor Torra

Voz 5 14:55 la expresión sólo le falta claro claro tú notas esto Francino que la expresión sólo le falta indica que Teodoro García Egea ya ha detectado en Susana Díaz pasos hacia el independentismo catalán

Voz 0313 15:06 se detectar esto sería la parte

Voz 5 15:09 esta es la palabra que queda por explicar sabéis que según el Partido Popular podría suceder que Susana Díaz se pusiera este lazo amarillo fuera a la cárcel a haber presos Hinault encontrar porque según Javier Maroto ya lo escuchamos el otro día Javier Maroto del PP el presidente del Gobierno Pedro Sánchez puede ir mañana abrirlas qué es lo que va a pasar mañana el señor Sánchez que bailo usted mismo a la puerta de la cárcel para abrirlo

Voz 8 15:31 claro

Voz 5 15:32 Estopa podría pasar salvo que antes gobernara Pablo Casado en ese momento en Cataluña se habría aplicado el artículo ciento cincuenta y cinco se habría nombrado un Gobierno catalán nuevo se habrían retirado competencias a las autonomías y todo bien lo dicho y Pablo Casado ha dicho también que hay que estudiar la ilegalización de Esquerra Republicana del PDeCAT de la CUP

Voz 23 15:51 te escuchamos una modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya contra aquellos partidos organizaciones en Cataluña que estará alentando la violencia o que incluso están incitando a la confrontación civil

Voz 5 16:06 bueno y luego ha especificado qué partido se refería fijaros que lo que dice a continuación pide un artículo ciento cincuenta y cinco que se aplique un artículo ciento cincuenta y cinco como si hubiera varios modelos a varios Vicente no debe todos estos póngame estuve en realidad solo

Voz 23 16:19 la primera es la activación la solicitud la exigencia de activar un artículo ciento cincuenta y cinco con la duración que sea necesaria Ico en la amplitud competencial que se requiere

Voz 5 16:31 hoy Pablo Casado estaba en modo dejadme solo el artículo ciento cincuenta y cinco dice que hay que hacer un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma primero tienes que estás declaraciones de Quim Torra hoy las consiguientes reacciones nos permiten recuperar una frase de hace unos días el ex presidente del Gobierno Felipe González

Voz 24 16:48 ustedes están de verdad con su actitud y lo podía desarrollar más cerca de perder autonomía que de ganar independencia

Voz 5 16:59 interesante es momento de la frase en la que Felipe González dice lo podría desarrolla pero no quiso todo el público pensándolo

Voz 6 17:07 sobre el uno de octubre hablando catado

Voz 5 17:12 sobre el uno de octubre hay una posibilidad si repasamos las declaraciones políticas de hoy podríamos llegan a la conclusión de que tal vez no fuera mala idea eliminar el uno de octubre del calendario que hubiera años de trescientos sesenta y cuatro días que tampoco sería una gran pérdida por cierto sobre Andalucía Teodoro García Egea hace una promesa electoral peculiar

Voz 8 17:31 el Partido Popular consigue gobernar Andalucía cosa de la que estoy seguro Andalucía no va a ser la Florida de España va a ser la California de Europa va a ser la Singapur del mundo eso

Voz 6 17:45 Singapur del mundo que sentido siempre Singapur

Voz 5 17:51 en total pero hay que pensarlo hay que preguntarse mucha gente para que alguien quiere ser de Singapur pudiéndose lo andaluz claro la verdad no no hay que hacer una lista clara de ventajas e inconvenientes como promesa electoral es complicada luego hay una cuestión que es que dice ser la Singapur del mundo

Voz 8 18:08 va a ser la Singapur del mundo Singapur

Voz 6 18:11 Doña Singapur Singapur

Voz 5 18:16 no porque está Singapur buena

Voz 6 18:19 claro tú puedes decir Andalucía será la California de Europa el nuevo Gobierno español claro eh

Voz 5 18:26 esto es si esto significa que Andalucía cumplirá en Europa la función de California en Estados Unidos pero sí de Andalucía será la California de Estados Unidos esto no no porque tienes que irte allá quitar a Schwarzenegger poner chiquito habla un hombre malo de la pradera hasta no puedo ante las dificultades del Gobierno debido los problemas causados por los medios de comunicación exquisitos la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra propone ir a los bares

Voz 25 18:50 piden monos del ruido vayamos a todos los centros de trabajo a las plazas a las calles a los bares a todos hicieron a defender a este Gobierno

Voz 5 19:03 hay que defender al Gobierno Puerta Puerta cosas está poniendo complicada Pablo Iglesias no va a poner en riesgo el Gobierno por dos ministro

Voz 26 19:08 los avances que estamos lo estamos logrando en recortes en educación para acabar con ellos avances en sanidad avances en justicia fiscal avances en vivienda

Voz 5 19:17 no los vamos a poner en riesgo por dos

Voz 26 19:19 ministros

Voz 5 19:20 claro con esto de los más de los dos ministros se refiere a la ministra de Justicia Dolores Delgado Pedro Duque que el jueves pasado dijo os acordáis que lo contamos aquí que se había pagado un auto alquiler y al día siguiente dijo que no

Voz 0975 19:32 sí que sí que hacemos el auto alquiler lo que pasa que claro si somos nosotros mismos

Voz 2 19:37 tiene una formalidad diferente no porque tener un claro

Voz 5 19:43 pero como las cuentas de la sociedad del ministro no reflejaban los ingresos al día siguiente

Voz 3 19:48 explico esto usted mantiene que cualquier el que ha vivido en esa casa paga un alquiler a precio

Voz 27 19:57 eh

Voz 3 19:59 que no hable de las cosas que no

Voz 5 20:03 yo no he dicho eso bueno yo había entendido que sí que había un auto alquiler pero va todo el mundo acelerado lo venimos diciendo con tanta velocidad atropellan las palabras menos mal que hay políticos que se ordenan el discurso es el caso del líder del Partido Popular catalán Xavi García Albiol Conference día con cinco palabras vale voy a empezar la conferencia con cinco palabras

Voz 0459 20:29 y esas palabras son

Voz 5 20:32 saber cuáles son esas cinco palabras me presento hay que iban dos a la alcaldía aquí van tres de Badalona llevan dos y como todo el mundo sabe dos más tres más dos son cinco palabras

Voz 6 20:48 claro la agua Pedro supera

Voz 1 20:55 sí

Voz 28 21:11 venga el polaco y bueno hoy aquí os voy a pedir permiso porque me quiero poner un poco serio pero no no no permiso como digo no lo diré con dos palabras pide a no bueno quiero contaros la historia de un incomprendido de una outsider la mente

Voz 1704 21:32 Clara que pretende revolucionar el mundo con sus inventos y con sus ideas un hombre del espacio al que han obligado a dimitir

Voz 0313 21:38 no es Pedro tranquilidad es el hombre

Voz 1704 21:41 Nuestra pasando un buen momento eso quería dedicarle el Broadway de hoy hay quien dice que es un genio pero habrá que tiene las mismas habilidades sociales que Trump Rafael Hernando in chimpancé juntos los tres lo más que es un peligro con las redes sociales como Piquer pero mucho peor es lo más tienen nombre de Colonia lo dice eso suena mejor como todos

Voz 29 22:04 UU Donald

Voz 1704 22:05 su futuro huele mal por cierto pone yo diría que su futuro su presente cuelen un poquito mariguana lo cual es un peligro porque es como si a Manu Chao en su época le hubieras da para hacer todo lo que sí lo cubrían aquella época cuando había como aquella vez precisamente que a él lo más selecto

Voz 29 22:20 lo aquello de ya que no es norma vasca que escucha en un yo meto la verdad Twitter es iban a fuma de más con el que dice dices es el lenta al lado no hay al volante

Voz 8 23:26 por si acaso alguien desconoce de quién estamos hablando lo más nacido en mil novecientos setenta y uno

Voz 1704 23:31 mil novecientos setenta y dos ya se le había ido la pinza sirvió Julio envía su peluche preferido a la estratosfera era el cabrón de Toy Story uno el que sale al final fondo Paypal es lo de pagar por internet Space X una especie de Viajes El Corte Inglés pero Pine poquico mal lejos ITS la homenajeando aquel gran inventor más mío travieso físico brillante un magnate

Voz 29 23:53 y además sería un mal lo de James Bond novísimo la verdad no es de cuando dijo al que va no lo hace

Voz 30 24:18 ah no

Voz 29 24:21 nada como una era

Voz 3 27:12 le dio minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias tenemos ya cerquita aquí sentado nuestro invitado de hoy pero antes Especialistas secundarios sí

Voz 15 27:30 hoy queremos queremos hablar de cine porque es una es una semana muy importante para el cine ya lo sabéis pone las entradas de la semana está de promoción de los entrar más baratas

Voz 6 27:39 la espina como se llame pero la semana de promoción estas de las fiestas

Voz 15 27:44 nos ha esta Isabel Rubio si tal bueno pero no quiero de directores no quiero hablar de actores ni de guionistas ni siquiera el técnico de sonido no quiero hablar de de esas personas anónimas que desde atrás te hacen soñar no estoy hablando de la sodomía estoy hablando de los proyección mixtas sí este personaje siniestro de trina que coloca a los rollos de celuloide el en el proyector no que es un trabajo que ya está desapareciendo ahora simplemente se enchufó e iremos la película tenemos a Antonio al teléfono Antonio qué tal buenas tardes hola hola Antonio Antonio regenta un fin de pequeñito en en Alicante

Voz 37 28:21 tanto en Alicante cuantos previstas queda

Voz 15 28:23 pues en España

Voz 37 28:25 según el último censo apenas una veintena

Voz 15 28:27 apenas una veintena están protegidos por ley para evitar la extinción como como el pásalo linces o no tengo

Voz 37 28:33 ya se intentó se intentaba pero no nos salió bien

Voz 15 28:36 como que intentó cómo fue todo

Voz 37 28:38 la sonda ahora van a tener descendencia habitada como tuviese la extinción

Voz 38 28:44 no no no no no no no pudiste esa aparearse con motivo

Voz 37 28:48 bueno eso sí eso sí muy bien lo demás queda más lo valora si así que la procreación vía dicen que se vaya aunque pero si cambian de sexo no

Voz 15 28:59 no toca los accionistas no este sistema evolutivo ya oye cuando empezaste tu en este trabajo Antonio

Voz 37 29:04 mira nunca olvidará la fecha desde mil novecientos sesenta y pico

Voz 15 29:08 mil novecientos sesenta y pico son cincuenta y pico años no de en todo este tiempo ha vivido un montón de de de anécdotas no de de experiencias

Voz 37 29:19 es es ese

Voz 6 29:22 si quieres puedes votar alguna eh

Voz 15 29:25 lo que sí que puedes contar alguna anécdota si te apetece sino no es igual es simplemente lo he dicho

Voz 37 29:30 porque si no recuerdo recuerda a ver no quiere obligar te recuerda

Voz 15 29:35 venga pues si se muy emotiva

Voz 37 29:38 yo recuerdo que una vez quede con una chica que me gustaba de Bernard esta et llegar nunca se presentó allí y a mí me sienta fatal ya tiempo después la volvió a ver pero ya rueda porque lo había atropellado coches aquí va a encontrarse justo conmigo no está hecho

Voz 15 29:54 eh tío esto es una película esto no es tuyo mesías no es una anécdota personal no es una película es una película igual confundió un poquito entre lo que es un anhelo

Voz 37 30:05 entre lo que es una experiencia pues lo que es una película lo ha hecho tanto años metido yo detrás de mi chica junto haciendo una vasija de barro

Voz 38 30:13 cine así esta tarde

Voz 37 30:17 ya estaba aquí en mi cine te sale sale de la pantalla del Schwarzenegger

Voz 15 30:22 el cine tiene decirle no no siga confundiendo realidad con ficción

Voz 37 30:26 a es el del cine sobre mis mi experiencia que sabes que mi vida es una mierda no iba a decir anodina pero también salgan perdona es que llevo muchísimos años aquí en el salir sobrevive a base de palomitas que te dejan los ídolos chicle pegado a la butaca me peleo con Tiburón

Voz 15 30:47 cine déjalo déjalo no es decir yo estuve

Voz 37 30:50 es un motel que lo regentar un chaval que se creía que su madre está no también es una película que mi padre yo venezolanos durante la guerra y a su vez estuvo en el ano de se deja lo que todos los propios escucha

Voz 15 31:04 me doy cuenta la cosa tus recuerdos son mejores que nuestros recuerdos tiburones relojes en verano barro con Demi Moore Asimo que he hecho es ir a los Ondas

Voz 6 31:16 claro

Voz 15 31:19 lo tuyo es maravilloso y este aplauso quiero que la gente que hace esta experiencia que sea mágica en el cine de faena con las entradas está super baratas de la fiesta del cine férula

Voz 37 31:34 la cosa por tres sólo la entrada yo suele poner media película vale yo eso te con los cojones media pero

Voz 15 31:40 a ver la tele que grande la gente que hace cine

Voz 0313 31:45 muy grande y que hace teatro y lo dirige incluso que es el caso de nuestro invitado de hoy al que ya presenta como siempre Olga Nebra

Voz 1636 31:54 la selección musical de nuestro invitado es es sita cada canción nos desvela un hombre sensible combativo y con ganas de libertad

Voz 39 32:02 acompañen

Voz 1636 32:09 oye ese grupo a más importante de su vida vamos te su infancia de su adolescencia de su edad adulta esta canción transporta nuestro invitado a un lugar muy personal e indescriptible misteriosa

Voz 40 32:22 en la frase

Voz 1636 32:26 este la emoción les llega con el que siente a través de su música estados de ánimo muy diferentes que te los explique apoya recursos una elección elección de vida elige esta canción porque para él es un homenaje a la amistad pero sin pasteleo ni educación además es el tema con el que cerró su película a cambio de no

Voz 41 32:57 eh

Voz 42 32:59 es una canción muy cinematográfica

Voz 1636 33:01 como él siempre el imagina en la huida de al que de hecho estuvo un tiempo probando la en montaje cuando el protagonista de A cambio de nada escapaba de colige de casa y en su huida se enganchaba la cabina de un tren le dejo que imaginen con él

Voz 43 33:19 sí

Voz 1636 33:24 otro de sus grupos más importantes y con esto terminamos es Pearl Jam y admira a él musical y personalmente porque compuso la banda sonora de una película que le transformó Hacia rutas

Voz 39 33:39 leí en alguna parte porque en la vida no es tan importante ser fuerte como sentirse fuerte con capacidad si tienes algo en la vida por ello

Voz 3 33:57 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Daniel vuelva

Voz 0313 34:02 digo me arrobo Aristide un poquito no doscientos

Voz 0459 34:05 suerte ahora mismo está y me siento con todo lo que está siento bien me siento muy feliz me siento Augusto me siento disfrutando de la vida hay sobre todo teniendo unos compañeros maravillosos si me va bien

Voz 0313 34:19 es un buen momento la verdad acaba de estrenar como director de teatro en el Reina Victoria el Madrid perfectos desconocidos una película que ha visto un montón de gente que recaudó un montón de pasta ahora ya vas al teatro porque bueno porque me gustaba

Voz 0459 34:31 premisa de la que parte de la historia sobre las redes sociales y los móviles en nuestra vida hay sobre él el derecho a la intimidad no hay la exposición lo que genera tener un móvil en este momento de nuestra vida no me parece que bueno tú sabes algo de eso en él

Voz 0313 34:49 de los pocos invitados que has entrado esta mesa inmóvil no sé si lo lleva en el bolsillo pero normalmente lo dejan encima de la mesa incluso a veces mirando de cosas de lo poco

Voz 0459 34:58 periodistas y profesionales que me entrevista que no tiene guasa tú tampoco no no tampoco nosotros cuánto hace que lo medio así dos años y que tal Vives ahora ahora vivo ahora veo mucho mejor básicamente sí ahora cuando quiero hablar con alguien pues les voy cuando quiero y a conversar con alguien pues quedo el tema de aguas es complicado porque ahí y discreción sean el contenido es todo el rato gratuita dentro es te te te salgan con todo tipo de además que es que cuando no les contesta la gente mes y medio y si no estoy yo dije pues mira me lo quito si me desprenda

Voz 0313 35:38 más de los mensajes es tan delicado tan peligroso tan factor de riesgo como se ve en la peli como se ve en la obra

Voz 0459 35:46 bueno estamos en en cuestión de parejas sobre todo el tema de la comunicación al final no básicamente sexo porque luego pueden venir sorpresas la función es una sorpresa tras otra sólo lo que me gustaba de la del texto original que no paraba de haber giros desde un lado del lugar muy humano donde yo enfatizaba y conectaba como pasaba de la comedia absoluta a momentos muy dramáticos

Voz 0313 36:08 ha respetado toda la estructura argumental de la peli de perfectos desconocidos hay algún cambio algún algún algo distinto en el final en entremedias

Voz 0459 36:16 bueno partiendo de la base que yo no me respeto a mí entonces si quiere llevar eso a hasta el final bueno respaldado la estructura el final ha variado un poquito hemos hecho una adaptación de ser donde yo de la que estaban muy contento hemos generado hemos intentado genera más más Gaggan más comer media a nivel de diálogos en la estructura pues he intentado hemos intentado mantener el espíritu de la obra original de la película italiana hay del texto

Voz 0313 36:44 lo que compramos los derechos

Voz 0459 36:46 queremos intentado profundizar más en los personajes en el perfil de personajes que haya un grupo que es lo que más contento y orgulloso me siento que hay un grupo de amigos en el escenario

Voz 0313 36:56 como es sabido en esta primera semana que no pero no

Voz 44 36:59 te rías porque si no lo ha ido bastante bien hemos colgado el cartel de no hay que no hay localidades

Voz 0459 37:11 bueno lo digo con esa sonrisilla pero siendo Prudhomme

Voz 0313 37:14 bueno vamos a ir muy bien bueno pues vale muy bien vais a estar mucho tiempo en Madrid luego de gira

Voz 0459 37:19 sí y sobre todo no no sé si nos irá bien o no pero hemos estado dos meses donde hemos hecho un proceso de trabajo muy específico en cada función es diferente es única e irrepetible IN en eso están trabajando mis mis compañeros cada vez que suena el escenario viéndolo desde fuera me siento

Voz 0313 37:36 a un niño pequeño de es una cosa yo la obra no la he visto aún no tardan en ir a verle la película así por eso estamos charlando ya sabemos de qué hablamos sí dime en qué porcentaje la gente se reía a carcajadas o de repente se hacía un silencio eso es decir aquí viene un puñetazo vale porque eso eso en el en este en esta obra concreta es muy interés pues fíjate qué bonito hilo

Voz 0459 37:58 lo único que está la función que hasta en los momentos más dramáticos hay sorpresivamente risas hay risas nerviosas y risas porque la CIA

Voz 0313 38:06 desde que diosas eso James entonces

Voz 0459 38:09 prisas todo el rato a la gente hay dos o tres momentos que que la verdad es que el teatro conecta mucho con lo que está pasando en el escenario porque están invitados a la cena de parece que están participando y lo están viviendo de tal manera que se produce una comunión la gente se ríe muchísimo es verdad que cuando dos de los giros importante y luego no respiran no se mueve nadie la y eso también es bonito

Voz 0313 38:30 quién ha visto perfectos desconocidos la peli Arman

Voz 6 38:32 por cierto no sólo

Voz 0313 38:38 que que que que curiosidad tenéis ahora de de verlo en teatro que es lo primero por donde apunta claro yo no quiso hablar específicamente de la obra luego vemos con otras cosas

Voz 15 38:47 por qué qué qué voy a encontrar diferente de la digo llame ya se los giros ya conozco la historia no que me voy a encontrar en el teatro de la atención

Voz 0459 38:54 pues mira el el llevamos desde el miércoles todo el fin de semana miércoles jueves y viernes la gente se reía tanto que yo me pregunta pero han visto la película que no entiendo qué se ríen tanto porque yo les decía mi socios a los productores a Jesús Cimarro y a David digo pues me apetece mucho monta hacer eso de montaje pero tengo miedo de que la gente haya visto la película y no quiere venir a la función de teatro no te puedo decir que que que sorpresivamente sorprendentemente perdón la gente ese río muchísimo yo no sé no te puedo decir voy a empezar a quedarme a la puerta y pregunta la he visto si no voy a hacer una pequeña encuesta porque si la han visto y se siguen riendo

Voz 0313 39:37 Loyola que no lo había visto dos veces en el cine y las dos veces me reto de los mismos Guardiola oye pero como tiene solucionado Roberto Heras

Voz 6 39:45 tú imagínate si habían con otros actores

Voz 0459 39:51 tú crees que vas a saber dos veces la función

Voz 0313 39:54 la función una como mínimo una con bien y no me he visto la película yo voy a ir a un territorio distinto pues quiero que ves todo lo nuevo y claro claro

Voz 0459 40:04 los Sanderson sea desarrollada mal las las escenas dentro de ese plano secuencia que en la función y que es la película donde más comedia ahí hemos intentado desarrollar un poquito más estaban muy muy contento

Voz 0313 40:18 los que recibiría tu Guardo Noriega quien lo recibe en el teatro

Voz 0459 40:22 los geólogos recibe cada uno porque

Voz 6 40:25 pero dicho eso lo quitado básicamente Roberto eso no no hay

Voz 0459 40:35 momento en el que Fernando Soto del personaje que hacía Edward la película simplemente le mira y le dice creo que es mejor que te vayas y creo que eso tiene tanta fuerza o más que una hostia de Cela un amigo tuyo de la infancia que ha estado con tu mujer qué mejor que no vuelva a esta casa yo creo que son más duro que una coste

Voz 0313 40:56 y todo eso que ganas aquí se ríen eh

Voz 6 41:00 todo eso pero bueno lo que arroja saber de verdad entre

Voz 0313 41:04 bueno a ser director guionista actor sí que es de estabas en Logroño este fin de semana no constaba de dos más dos si sigue de gira además de gira los fines

Voz 0459 41:13 mana de parar no no vaya para allá

Voz 0313 41:16 sí sí sí porque sino no pueden jugar al fútbol este jueves quería jugar este jueves guardias han convocado vale

Voz 0459 41:21 compra entonces necesite Ayalon me cabeza lo necesita es otro de dos más dos es otro

Voz 0313 41:27 lo territorio también interesante lo el intercambio de parejas de alguna forma con muy interesante

Voz 0459 41:33 hasta que te toca a ella amenaza a sentirte inquieto la verdad pero está yendo muy bien demandados este fin de semana porque no puede estar con mis compañeros y me estaban montó el relato mandando vídeos cuando han colgado el cartel de no hay localidades por cada vez que hacían una cosa u en el escenario bien están bonito verles están están maravilloso el reparto que que tengo no insensata mente se han dejado guiar por mi que estamos disfrutando muchísimo la verdad mucho a ver

Voz 0313 42:02 amigos su rueda de prensa que todo el mundo pregunta primero Xavi va vamos a Xavi todo experiencia en el boxeo te ha ayudado a dirigir actores

Voz 0459 42:10 sobre todo para encajar goles dejarlos para él porque yo en el boxeo lo que hacía sobre todo era moverme mucho para encajar lo mínimo posible y aquí lo hago igual que el fútbol y es el equipo que todo eso saber qué posición ocupa cada uno y que unos tienen que defender para que otros metan goles y otros tiene que meter goles para que otro pare hombre suele cumplir el equipo el colectivo de hecho estamos pensando en montar una compañía itinerante con este grupo de fíjate hasta el nivel de compromiso de condicionalidad que hay es es que bueno ya lo veréis en el escenario yo me emociono yo donde la gente se ríe Riello lágrimas porque yo qué bonito es esto no

Voz 6 42:52 pero bueno no la verdad es que no te quiero Roberto muy sensible muy bien eh bueno y ellos más puntas Toni

Voz 5 43:07 me ha parecido detectar una cierto desapego hacia el Wachovia hacia del móvil que seguramente pues no habrá ven no habrá sido repentino sino que habrá sido un de ese enamoramiento progresivo tú recuerdas tu primer móvil lo recuerdas Conca

Voz 0459 43:22 no lo recuerdo perfectamente con cariño era no voy a decir la marca si era no parecía de coche con Nokia era un Motorola Motorola la goma era te voy a decir Heron seis cero ocho que cuando entraba la llamada iba por paso si va tac tac tac entraba al esto sea me acuerdo hasta del olor

Voz 6 43:45 de acuerdo si vale no del del del mío no sale el móvil no me acuerdo

Voz 45 43:51 hasta de la funda que me compré porque tener el móvil era un estatus social increíble imagínate en el barrio de que yo no tenía ni para comer pero sí tenía el móvil no funcionó antes no lo tenía

Voz 0459 44:01 con con saldo pero me lo colgaba doblado como escuchando

Voz 6 44:05 sí sí

Voz 46 44:10 a mí que me si seguimos con móviles confiesa lo has grabado alguna vez un concierto una actuación con el móviles sentido esa necesidad levantar el brazo y grabar aunque sí

Voz 0459 44:22 sí ese segundo pues mira te digo la verdad sentido siempre esa necesidad pero cuando levanto bajo el brazo sólo veo cabeza

Voz 6 44:29 las

Voz 45 44:32 entonces no lo intento pero no lo considero sí puede empatizar soy madre puedo decir que esto de la altura para según qué conciertos es un problema entonces como ya no tengo edad próxima a la somos amigos visto nunca ya me lo vas pasando ellos saben hombre la verdad es que soy más de de los los camerinos en el backstage que conocen a Eddie Vedder Hay que como no sé qué decirle regalos me cortometraje como alucinando me da un abrazo y no vamos animar de eso no

Voz 0459 45:06 muy mitómano de las fotos y los vídeos como tengo mis problemas con la intimidad pues intento y respetado Arman

Voz 15 45:14 va una director Daniel una directa sí Max al mejor director por perfectos desconocidos o Champions del Athletic en el Wanda tras

Voz 4 45:24 no es fácil

Voz 0459 45:26 claro la hombre Max

Voz 6 45:32 más más

Voz 0459 45:40 Max seco a todo el reparto

Voz 6 45:46 eso sí

Voz 15 45:47 encima de una Champions del del Athletic en el Wanda

Voz 6 45:50 y insisto es porque la verdad va cambiar y me cuesta creerlo me voy a lo más seguro mira que es difícil lo del y el otro está muy complicado la verdad

Voz 3 46:05 Daniel Guzmán perfectos desconocidos en el teatro Reina

Voz 0313 46:08 teoría muchísima suerte amigo