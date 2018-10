Hora 25 Deportes: Prueba de fuego en Champions (01/10/2018)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego hasta hace un año vuelve la Champions esta semana no volver a salir mañana juega el Valencia en Manchester con el equipo de Mourinho externas estación así delicada está yendo mal no lo estoy siguiendo fatal mira han llegado los periodistas españoles y un compañero le he hecho esta pregunta a Mourinho al oro todos los

Voz 2 00:30 supongo que me de España ahora mismo mucha gente se lo digo sinceramente el míster piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester y unas es más piensan que usted ha fracasado como entrenador eso es verdad Mister o Kelly o qué les puede decir usted si eso no es verdad amistad

Voz 3 00:46 no contradice con todos los respetos y respeto en España España España me dicen que allí dicen que puede ser crees que se ha cabreado vamos a escuchar la respuesta de Mourinho

Voz 2 00:56 lista con todos los respetos eh con todo respeto la pregunta supone poquito tocando en España ahora mismo mucha gentes lo digo sinceramente el míster piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester y una es más piensan que usted ha fracasado como entrenador eso es verdad Mister o que o qué les puede decir usted si eso no es verdad

Voz 4 01:14 este yo paso de ser que lo grande éxito de las de Madrid han pasado es mi éxito dos años atrás

Voz 1 01:25 hasta flojo eh

Voz 3 01:27 de ahí a decir que el Atlético Madrid ha ganado la Europa League que el Manchester United lo ganó hace dos años pero hay que decirle a Mourinho que el Atlético Madrid después de ganar la Europa League ganó la Supercopa de Europa al campeón que era campeón de Europa que el Real Madrid y el Manchester United no no la ganó pero bueno que que con todos los respetos MR con todos los respetos en España en España en España hemos recibido hoy al campeón del mundo de ciclismo en ruta Alejandro Valverde que ayer en Innsbruck nos emocionó a todos con un carrerón ícono un triunfo memorable a sus treinta y ocho años Valverde que dice que ha sido una temporada muy dura para él recordemos se cayó en el Tour parecía que se podía retirar y fíjate cómo termina la temporada

Voz 0072 02:09 a todo el rato mirando para abajo hoy viviendo en rueda de lo de los rivales y sabía que que podía conseguir hoy al final se se consiguió yo pensaba que allí se acaba mi carrera deportiva dominar con fíjate supimos sobreponernos a más trago ese gracias a todo toda la gente que tiene alrededor mío mira al final ha salido una temporada buenísima ahí al final

Voz 3 02:33 claro que sí enhorabuena Alejandro Valverde bueno pues enseguida estamos en Manchester donde mañana juega el Valencia en Moscú donde mañana juega el Real Madrid ante el CSKA recuerdo que el Barça jugará el miércoles en Londres con el Tottenham y el Atlético de Madrid recibirá al Brujas en el Wanda Metropolitano pero como siempre que inicia el programa dentro del español gracias a mensajes de guasa recordaréis que aquí hubo un oyente que sea apostó una parrillada para sus amigos para toda la gente del programa si Benzema llegaba a los cuarenta goles porque él decía que Benzema iba a llegar a los cuarenta goles este año

Voz 5 03:09 ojito que seno Raja pero ojito ojito

Voz 1564 03:12 hola Gallego para Miami mal representando a nadie lo que está al corriente del tema de la chuletillas y ha dicho que lo está haciendo aposta que ha dejado de margen en estas cuatro semanas que no ha dado un palo al agua para darle vidilla a los muchachos de espero que esté tranquilo que que los cuarenta goles que elevase obra eh tela marinera como tengo el grupo de hecho ya ya estoy ya casi pensando que eran los mete otra nada confiemos en el Granca eh que yo creo que así al final mete cuarenta y uno pagarle el canto lo tardó muchacho o mejor que un canto mejor con un pum pum

Voz 5 03:45 pum pum vete preparando gente Pérez estaba como ha quedado a pagar dejamos otro mensaje

Voz 6 04:05 su veinticinco gallego ayer el Barça ganó la Copa Intercontinental de juego que cuando el Barça gana en Hong que en balonmano no decís nada sólo cuando el Madrid gana en basket de las secciones a ver si sois un poco imparciales y habláis de un poco de todo plumero

Voz 3 04:41 voy a pasarlo bien que es lo más importante empezamos venga no he dicho que a las nueve se completa la jornada de liga con el partido que disputan en Balaídos el Celta y el Getafe enseguida estamos allí para conocer novedades entre los dos equipos pero vamos con la Champions el campeón el Real Madrid segundo partido de esta liguilla tras la goleada la Roma en el primero mañana en Moscú ante el CSKA con un montón de bajas en el equipo de Lopetegui al que cada vez se debe más herido

Voz 7 05:15 rictus

Voz 3 05:18 el Madrid está teniendo problemas vamos a ver cómo ha estado Lopetegui en la previa Moscú Javier Guerra buenas tardes hola qué tal buenas

Voz 8 05:26 tarde si con frío nos vendrían bien esa chuletillas vamos a ver si Benzema consigue los cuarenta goles este año mañana va a ser titular por cierto hoy conocíamos que la lesión de Bale bueno pues no está mal eh fue una sobrecarga acertó Lopetegui dejando en el banquillo en el descanso no va a jugar en Vitoria el Madrid no quiere que vaya con Gales pero sí estará ya para el siguiente partido de Champions bueno para el clásico con muchas bajas como tú decías sin Isco convaleciente de la operación de apendicitis sin Marcelo y sin el central sin el capitán Cameros Sergio Ramos que descansa en esta ocasión el portero va a ser Keylor Navas tiene que meter a alguien joven en la defensa toda vez que dejó o como decimos a Sergio Ramos en Madrid y un rictus sin serio de Lopetegui en la sala de prensa que contestaba esto a la pregunta de que el Madrid no marca goles en los últimos tres encuentros es verdad que fue un partidazo el de la Roma marcó tres golazos pero después un gol ante el Español de Asensio no metió ninguno en Sevilla un partido pésimo del equipo blanco tampoco al Atlético de Madrid no está muy preocupado con el tema de The Wall escuchamos

Voz 9 06:30 tenemos recursos para afrontar situaciones difíciles y duras como ha ocurrido en toda la temporada y en cuanto a lo que nos vamos a centrar es en en generar a lo que es el un número de oportunidades posible extravertido y él es su trabajo y seguro que que de esa manera todo va va ir a una tiene quiso

Voz 8 06:49 pues eso es lo que espera Lopetegui los jugadores el club ya está la última respuesta de la sala de prensa le preguntaba un compañero ruso ele decía que aquí se comenta es verdad que Marie llega pues con muchas bajas y que es un buen momento no para intentar ganarle a este Real Madrid Lopetegui que lo de la cintura no lleva muy bien decía

Voz 10 07:07 Bono pregunta para el técnico de CSKA de Moscú está en un alto es el mejor para enfrentar a un Real Madrid que tiene suficientes bajas y muchos medios de comunicación rusa no lo mismo que es un buen momento para enfrentar a Murray Madrid quizás el más débil de todo el último tiempo que que piensas

Voz 9 07:28 pues que estarán muy contentos entonces es recibirnos mañana hablaremos

Voz 3 07:33 mañana hablaremos mañana veremos en cualquier caso el Real Madrid tiene a Benzema que lleva un mes sin marcar a Gareth Bale fuera de la convocatoria veremos si mañana echa de menos el gol el Valencia juega mañana en Old Trafford ante el Manchester United obliga disimuló tras la primera derrota en la jornada inicial ante la Juve vamos a ver qué he dicho Marcelino en la previa Pedro Morata buenas tardes tenemos problemas con la comunicación con Pedro Morata Marcelino antes de jugar ante el United de Mourinho mañana ha dicho esto

Voz 11 08:10 seguro seguro que está entre los tres cinco seguro pero yo creo que entre los tres equipos más fuertes de Europa quizás no esté en su mejor momento el esperado nosotros ganaremos si jugamos un gran partido si es el mejor lo o peor momento nunca se sabe un equipo como éste con un entrenador quizás de los más laureados del mundo podemos esperar que rindan a su máximo nivel nosotros estamos aquí para impedírselo

Voz 3 08:35 Yeste Rodrigo el delantero de Valencia creo que independientemente de

Voz 12 08:40 el resultado que conseguimos el fin de semana creo que la ilusión puede estar aquí es máxima porque hemos luchado mucho la temporada pasada

Voz 13 08:47 sí creo que es un escenario que que que que lo merece

Voz 8 08:50 sí creo que estamos bien preparados

Voz 3 08:53 ojalá ahí el Manchester United ya hemos escuchado a Mourinho al principio con la primera respuesta lo de que en España se dice que has fracasado

Voz 5 09:03 yo le han preguntado a Mourinho Ximo balonmano sobre la conversación posible con Zidane que se rumorea puede ser su sustituto

Voz 3 09:12 buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 0962 09:14 el gallego sí porque no le va muy bien en el Manchester United de Mourinho que es cierto que ganó la Europa Liga hace dos años el año pasado quedó muy lejos del City de Josep Guardiola ir este año pues tampoco ha arrancado muy bien es décimo en la tabla eliminado de la Copa la Liga frente al Derby County y había que preguntarle o le han preguntado directamente por un nombre Zinedine Zidane si había recibido el han preguntado directamente a Mourinho la llamada decidan para tranquilizarle y decirle que Zidane no aspira a supuesto a ser entrenador del Manchester United de moverle la silla esto es lo que ha ocurrido en la sala de prensa de otra forma

Voz 7 09:48 dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado para tranquilizar te para decir que él no quiere tu puesto eso es verdad has hablado con una ciudad detrás tuyo

Voz 4 10:00 pero qué ha sido lo que es ése que está ahí atrás detrás tuyo

Voz 3 10:06 eso

Voz 4 10:08 podemos saber algo del contenido van en mi teléfono

Voz 3 10:14 Mourinho últimamente está mucho mejor en la sala de prensa que en el banquillo dirigiendo a su equipo Bruno revelan cómo está el United de cara a mañana ante el Valencia buenas tardes hola Gallego muy

Voz 0301 10:24 bueno pues evidentemente no llegan en su mejor momento pues de esa derrota sobre todo el equipos muy poco fiable en defensa seguramente por esa razón eh optó el pasado sábado ante el West Ham por salir con tres centrales no les salió ni mucho menos eh bien la medida es un equipo frágil en defensa que en ataque no se acaba de encontrar muchas rotaciones Arriba veremos si mañana además de Lukaku que prácticamente seguro va a ser titular Marte al raso quién juega arriba para acompañar al delantero tanque belga pero no llega ni mucho menos bien el Manchester United

Voz 3 10:52 el CSKA de Moscú tiene una racha de partidos sin perder en su estadio tremendo no

Voz 0301 10:56 sí estándar bastante bien en Liga de Rusia ha cambiado bastante la la plantilla sonido varios veteranos como hoy una Sheik los gemelos Berezovsky también Verbum parte de la columna vertebral del equipo ha dejado el CSKA de Moscú este pasado verano pero no han fichado mal Blasi el jugador ex del Ewerthon un mediapunta de lo más destacado que tiene el equipo y sobre todo Fedor Charlotte máximo goleador de la liga rusa tan sólo veinte años unos de los descubrimientos del fútbol ruso en las últimas semanas

Voz 3 11:22 mañana el Valencia y el Madrid enseguida hablamos del Barça ahí del Atlético que juegan el miércoles

Voz 19 12:54 Yago qué tal muy buenas viaja mañana a las diez de la mañana hay Valverde ha dado ya hoy la convocatoria viajan veinte

Voz 1576 13:01 colista Se vuelve a quedar fuera Malcolm que solo

Voz 19 13:03 jugado veinticinco minutos en los nueve partidos oficiales del Barça a pesar de que fue el fichaje más caro del verano que costó cuarenta y un millones de euros tampoco viajan los lesionados Sergi Roberto y Umtiti que además está sancionado ni los otros descartados que son Samper ya leña vuelve a la convocatoria Denis Suárez Valverde se lleva también a Juan Miranda da el lateral zurdo del filial mañana el equipo va a entrenar en Wembley a las siete de la tarde hora española ya antes hablarán Rakitic y Valverde en rueda de prensa previa a este partidazo frente al Tottenham de Pochettino efectivamente como decías al Barça le urge volver a ganar mejorar el nivel de juego y recuperar las buenas sensaciones y El Vestuario ve en este partido de Champions una gran oportunidad para conseguir

Voz 3 13:47 su partido dramático para el Tottenham que perdió en la primera jornada Si pierde con el Barça los de Pochettino estarían en una mala situación muy interesante uno de los mejores partidos de la jornada y el Atlético de Madrid recibe al Brujas ya te digo que empezó la Champions ganando en el estadio del Mónaco Miguel Martín Talavera intentando que no haya despistes como el año pasado en esta primera fase buenas tardes

Voz 1576 14:10 qué tal Gallego buenas tardes evidentemente porque fue un fracaso sin paliativos caer en un grupo no pasa ronda no ganar ni un solo partido al carnaval tiene la lección aprendida empezaron bastante firme en Mónaco ganando al conjunto del Principado y tienen que hacerlo bueno ganando al Brujas para ese partido no va a estar seguro ya Víctor Machín Vitolo no tiene suerte el canario gallego no es que haya recaído de la lesión pero tiene que ir un poco más despacio lo han dicho los doctores y por lo tanto al igual que Samuel Umtiti ya hasta después del parón de selecciones no se va a volver a estar con el grupo no volverá a trabajar con todos por lo tanto no bastar tampoco sabe que sigue lesionado mañana último entrenamiento y rueda de prensa por la tarde en el Metropolitan

Voz 3 14:50 los rivales Bruno el Tottenham de Pochettino ha empezado fatal

Voz 0301 14:53 tal sí lo que pasa es que se ha recuperado en las últimas dos semanas con victorias en la Premier victoria también eh aunque sean los penaltis contra el Watford y que le permitió pasar de ronda en la cara en la Copa de la Liga lo que es verdad es que llega con bajas importantes no va a poder jugar de y gente importante también en defensa como Bertone en seguramente va a ser baja hay veremos si está recuperado Ericsson para mí es la clave el último partido no estuvo por un problema en el abdomen es el eje del equipo en el centro del campo y para mí es la clave que esté viene Dixon para que sea competitivo

Voz 3 15:22 el Brujas los belgas no tienen que ser rival para los de Simeone en el Wanda no

Voz 0301 15:26 nada simplemente que se fume el fantasma de del cava para el Atlético de Madrid puede ser un partido un poco en ese estilo con el equipo belga muy cerrado atrás Border seguramente el holandés internacional el centrocampista que tiene bastante llegada es la estrella del equipo Wesley también el delantero a brasileño juega bastante buen nivel pero un equipo muy muy inferior al Athletic

Voz 3 15:46 al margen de los compromisos de los equipos españoles que partidazos que enfrentamientos destacamos en esta segunda jornada de la Champions

Voz 0301 15:52 para empezar el primero que tenemos mañana que se juega el Manchester City de Guardiola que Prim perdió en la primera jornada a las seis cincuenta y cinco Hoffenheim Manchester City también se juega en el grupo del Valencia a la misma hora un Juventus e Young Boys el miércoles tenemos un Nápoles Liverpool y un de Sánchez Estrella Roja en el grupo C bastante interesado

Voz 3 17:35 dentro de doce minutos en Balaídos se juega el último partido de la jornada Celta Getafe Celta está octavo en la clasificación con nueve puntos empezado bastante bien el Getafe décimo segundo con ocho puntos estamos mucha atención siempre a Messi ha a los delanteros del Atlético de Madrid a Diego Costa y Griezmann a los del Real Madrid pero ojito que en este partidos están Iago Aspas y Ángel dos tremendos delanteros que han empezado fenomenal novedades cómo salen los equipos vamos hasta para Aídos Paula buenas tardes

Voz 0268 18:06 qué tal Gallego buenas tardes Mohamed plantea otra vuelta de tuerca en su once defensa de cuatro se esto la entran Bryce Méndez Jensen que va a debutar en Vigo la única novedad en un Getafe que no ha ganado todavía en Balaídos obra de Molina que entra por Mata duelo como decías por Europa y también de goleadores Aspas que no le ha marcado nunca al Geta y Ángel con arbitraje de cuadra Fernández a las nueve en Balaídos del macetas

Voz 3 18:28 de la resaca de la Liga queremos preguntar si la grada de Eibar que se cayó en el partido ante el Sevilla hay provocó heridos ha arreglado ya se van a tomar medidas Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 18:39 hola qué tal muy buenas Gallego la grada todavía no está arreglada el problema no fue la valla la valla estaba en buenas condiciones lo que se rompió lo que se partió fue el hormigón que agarraba esa valla pero el club ha pasado ya un informe a la Liga explicando que había pasado las inspecciones previas tanto la Liga como de la Ertzaintza no vuelva a pasar seguimos

Voz 27 19:54 euros veinticinco

Voz 13 19:55 deporte

Voz 7 19:59 Jesús Gallego

Voz 3 20:07 bueno en fin de semana para el deporte español triunfo por aquí triunfos por allá deportistas de primer nivel mundial campeones del mundo como Alejandro Valverde que a sus treinta y ocho años ayer ganó en Innsbruck el Mundial de fondo en carretera Valverde que aparte de ser un gran ciclista es un tío que transmite buen rollo que cae bien que tiene una buena química con sus compañeros con los aficionados con los periodistas la verdad es que fue una alegría tremenda verle ganar como ganó celebrarlo con la medalla de oro colgada al cuello ya está en Madrid y supongo que sigue con esa cara de felicidad tremenda Iván Álvarez buenas tardes

Voz 28 20:42 qué tal Gallego buenas tardes y además ha dado un baño de masas el Vall Alejandro Valverde bien has comentado XXXVIII años campeón del mundo de ciclismo en ruta tiene siete medallas el deportista que más tienen estos mundiales un oro el de ayer en Innsbruck dos platas y cuatro bronces y alrededor de la una y media de la tarde aterrizaba en el aeropuerto de Madrid Barajas allí les recibían los medios de comunicación y también muchos aficionados luego se iba hasta al distrito telefónica donde la han hecho un homenaje y por la tarde ha sido recibido como no por María José Rienda la presidenta del Consejo Superior de Deportes un día muy ajetreado Brown Valverde que lo estaba celebrando y al preguntarle si todavía recuerda le queda cuerda para rato esto dice el vale

Voz 0072 21:16 eran seis medallas ninguna de oro está con esta medalla de oro yo creo que ya me puedo retirar tranquilo bueno no sé si para rato por lo menos tengo un año más de contrato y yo creo que alargar más hasta las Olimpiadas de de Tokio y yo creo que ya ya será el momento de dejarlo ir con eso es algo soñado

Voz 28 21:33 desde del día por Madrid mañana seguirá su tierra será para Murcia les recibirán tanto en la sede de la región como en el Ayuntamiento y ese maillot arco iris el próximo trece de octubre lo estrenará Alejandro Valverde en el Giro de Lombardía

Voz 3 21:44 muy grande hay dos grandes han representado a España en el equipo europeo de la Ryder Cup todo un espectáculo ver ese enfrentamiento entre los golfistas de Europa y los de Estados Unidos todo el fin de semana en París trescientos mil pero

Voz 7 21:59 más viviendo en directo aquí enseñándolos

Voz 3 22:03 un aspecto del golf que normalmente no se ve porque es un deporte súper individual en esta competición se puede ver yp pueden los golpistas disfrutar de lo que es un equipo una dinámica de equipo de vestuario de compañerismo

Voz 4 22:16 Europa ganó y además

Voz 3 22:18 de paliza José Antonio Duro con John Ram y Sergio García los españoles protagonistas Gallego buenas tardes porque la Ryder cuando viaje a Europa se suele quedarnos en marcha Estados Unidos tampoco lo hizo en dos mil dieciocho en París dos mil veinte será Wisconsin dos mil veintidós volverá a Europa a Roma en Francia como dices tuvo gran protagonismo para Sergio García el jugador que además tienen más puntos en la historia del torneo lo consiguió ayer también Jon Rahm que ganó el Tigre a Tiger Woods is emocionaba con Manu Carreño anoche las

Voz 29 22:46 digamos que el día más especial de mejora deportiva así más feliz no ganar mi primer torneo

Voz 3 22:50 pues muy especial pero esto es diferente de verdad

Voz 29 22:52 momento más especial deportiva sin ninguna duda esto

Voz 3 22:55 es diferente diecisiete y medio frente a diez y medio ICOM papel protagonista de los dos españolas que dentro de dos años en Wisconsin dentro de cuatro en Roma volverán a reencontrarse con la Real gracias duro y luego el baloncesto las chicas de del equipo femenino español que han conseguido otra medalla en un Mundial Iván me parece que tres o cuatro seguido el Marta Casasbuenas

Voz 1509 23:16 buenas tardes Gallego aspiraba pues lo lo vivió en directo

Voz 3 23:18 en Tenerife y lo contó en Carrusel Deportivo

Voz 1509 23:21 sí se está notando todavía las consecuencias de la voz

Voz 3 23:24 perfecta cuántas llevamos sexta medalla consecuente

Voz 1509 23:26 Eva ya de la selección de Lucas Mondelo que bueno como te puedes imaginar son las grandes protagonistas del primer Play Basket de la temporada que lo hemos publicado ya en la página web de la Cadena Ser en nos metemos en la fiesta de la selección española hablamos con Laia Palau con Queralt Casas con asco N'Dour con Isa Sánchez y también con el presidente de la Federación Española Jorge Garbajosa y además hablamos con una campeona del mundo con Diana Thawra así una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto femenino que atiende el micrófono de Play Basket y más allá de la medalla de la selección hablamos con Jayson Granger jugador del Baskonia el primer líder de la temporada de la ACB entrevistamos a Lucas Nogueira de vuelta en España tras cuatro temporadas en la NBA y analizamos todo lo que ha ocurrido en la primera jornada de la ACB la victoria al Madrid del Barça

Voz 30 24:05 la decepción que se vivió en Lugo tras las

Voz 1509 24:07 pensión de su primer partido en la ACB por problemas técnicos y que además

Voz 3 24:10 que podría terminar con la derrota del equipo callarme se suspendió por problemas técnicos porque no funcionaba el videomarcador no funcionaba el videomarcador ganaba el reloj de posesión hubieran que el Joventut se negó a jugar así

Voz 1509 24:23 sí pero no han firmado el acta con protesta así que veremos qué es lo que pasa tendrá que el Juez Único de Competición es el que va a tener que tomar la decisión Se está valorando la opción de que puedan darle a los gallegos el partido por perdido pero hasta mañana o pasado no tomarán una decisión concreta lo escucha

Voz 3 24:37 vamos en Play que gracias Marta que no a preguntarle abre un alemán por Play Fútbol el programa de fútbol internacional que ya está también en la web de La Ser Champions lo de este fin de semana no

Voz 0301 24:47 también por un tubo gallego hacemos un poco de análisis de los cuatro rivales de los españoles con José David López y Aritz Gabilondo el duelo clave para el Manchester sites en Hoffenheim Man City lo analizamos con Axel Torres y recordamos al Estrella Roja aquel que ganó la Copa de Europa en prosa y NEC y con en el noventa y uno entrevistando hogar de lo de Vic Gallego

Voz 3 25:05 por eso por el Valencia Valladolid y demás lo escucharemos gracias Bruno esta semana vamos a cerrar Hora veinticinco Deportes con esto sonido Volcánico de Canarias los vinagres sacan nuevo disco rock Bibi charanga creció muy canaria no pero sí vi charanga con ve otros titulares de este lunes

Voz 1576 25:55 se celebran sorteo de octavos de final de la Champions femenina el Atlético de Madrid se va a enfrentar al Wolfsburgo demasiado también se verán las caras y las manos pasaron por un global de doce a dos así que a ver si el Atlético Madrid será mejor este año el partido Irán Alemania la vuelta en Madrid el Barça más Francine la tocado al Glasgow City en Barcelona la vuelta en Escocia

Voz 3 26:14 ya en la primera eliminatoria les había todos los dos rivales complicados y las dos

Voz 1576 26:18 en la ley de Madrid superó al City en el Barça un equipo de Kazajistán que perdió en la ida en la Vuelta pasó de ronda a octavos los partidos van a jugar los días diecisiete dieciocho octubre la ida y el XXXI y uno de noviembre la Vuelta dos partidos nacional en juego en Italia el Sampdoria cero sólo uno perdón spam uno de la séptima jornada ya a las nueve Se juega al Parma of Crystal Palace Diego Rico igual estarán en el banquillo Diego Rico del local Guaita del visitante y también en tenis empezó el Masters de Pekín pasan a segunda ronda Garbiñe Muguruza Feliciano López y Carla Suárez Garbiñe Carla juegan mañana contra Salamanca Iker ver respectivamente también juegan mañana Verdasco contra Monfils ver Rameau contra Del Potro Bautista contra Zverev

Voz 3 26:59 gracias a que lo dejamos ahora continúa Hora veinticinco con Barceló once y media El Larguero con Manu Carreño ya sabéis que de madrugada se estrena hoy El

Voz 1576 27:08 la SER