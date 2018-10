Voz 2 00:00 vamos a meter algunas noches buenas noches a la cada vez de hoy

Voz 3 00:25 Nos vamos a Brasil a conocer a todo un personaje del que se ha hablado mucho este fin de semana el candidato a la presidencia del país Kheyl bolso Bolsonaro si candidato ultraconservador que

Voz 1880 00:35 ahora mismo encabeza las encuestas hace menos de un mes el seis de septiembre lo atacaron recibió una puñalada en el abdomen después de una intervención de dos horas sigue todavía ingresado un mes más tarde aquel día nos hablaba de él nuestro corresponsal en Jané

Voz 4 00:48 el voltaje de la campaña electoral brasileña subido considerablemente después de que el candidato ultraconservador del Partido Social Liberal Jair Bolsonaro haya recibido una puñalada en el abdomen en un acto electoral en la localidad de Lluís de Fora en el Estado de Minas Yeray la primera

Voz 1880 01:05 vuelta de las elecciones es el siete de octubre este domingo y a pesar de las perlas que saca por su boca el sigue siendo favores

Voz 3 01:11 cuáles son esas perlas son muchísimas

Voz 1880 01:13 en tremendas todas es curioso años porque si buscas ya ir Bolsonaro en Google muchas de las entradas son las mejores frases sus para las frases que le hicieron famoso sus frases célebres las más cuestionadas vamos a escuchar alguna de ellas por ejemplo el aboga por revisar el estatuto de desarme de Brasil escucha como dice que cualquier brasileño puede tener un arma en su casa es un mitin así que no se oye muy bien

Voz 5 01:38 el mundo

Voz 3 01:42 a él se le oye eficientemente pero sí se oyen los aplausos de los asistentes cuando dice precisamente

Voz 1880 01:47 sí sí como te decía tiene muchísimos seguidores precisamente por lo populista que es en muchos de sus mensajes este otro sobre los derechos humanos

Voz 6 01:54 os tiene buscado Townshend Tibet sí tuvo otra esté usted es tomarse especial Barry

Voz 1880 02:04 más bien contra los derechos humanos frente a la pobreza el control de natalidad os sobre los impuestos que él nunca los pagaría

Voz 7 02:10 no sé donde hago un púgil veo que Juanjo

Voz 3 02:18 yo no pago dice déjame y sobre las torturas

Voz 7 02:24 gracias a la Él me decía ellos dar yo esto es puro

Voz 1880 02:30 soy favorable entiende perfecta avala así lo de pero lo que más le caracteriza es su homofobia escucha

Voz 7 02:36 pudo nada gravoso para le futuro homosexual que hicieron despegar

Voz 1880 02:45 en un programa de televisión y dice qué es eso de que se casen los homosexuales qué es eso de tener un futuro gay otra vez también a la tele con la hija de Alberto Gil que también excantante brutal del ella le pregunto que qué haría si alguno de sus hijos enamorado de una mujer negra y el contexto tal cual él palabras textuales no voy a discutir la promiscuidad no corro ese riesgo Mis hijos han sido muy bien educados no han vivido en ambientes tan lamentables como el tuyo

Voz 2 03:11 es tremendo qué tal

Voz 3 03:22 Carlos mala Montes investigador principal del Real Instituto Elcano catedrático de Historia de América Carlos muy buenas noches hola buenas de donde han salido Bolsonaro

Voz 8 03:32 de dónde debería haberse quedado por otra parte

Voz 9 03:37 la verdad es que si no no es eso en este sino con una trayectoria como habéis recordado bastante singular ex militar aunque poco exitoso terminó como capitán en su carrera castrense fue muy muy limitada luego fue político durante muchos años Si finalmente hizo de la antipolítica de lucha contra la corrupción su bandera sin mucho éxito durante mucho tiempo hasta que llegó la crisis que hay Se subió sobre la ola ahora lo curioso del caso es que quién clama contra la corrupción y sus hijos también educado como se recordaba también son corruptos no pero bueno eso pasa en todas la familia

Voz 3 04:24 cabeza Carlos ahora las encuestas pero eso significa que puede llegar a ganar

Voz 9 04:29 bueno poder puede y después de lo de detrás vas a ninguna predicción pero lo que también indica las encuestas es que en efecto para la primera vuelta encabeza las elecciones con un veintiocho por ciento intensión de voto en las últimas mediciones candidato del Partido de los Trabajadores el PT de Lula tenía un veintidós de la diferencia está en que creció de forma espectacular en las últimas semanas pasando de un la XXII y recogiendo parte de la herencia de Lula Bolsonaro se estancó en XXVI veintiocho pero también las mismas encuestas dicen ahora que en una segunda vuelta Bolsonaro perdería con con Aday en realidad perdería con cualquier otro candidato sí lo que puede ocurrir o lo que iba a ocurrir con toda seguridad es que esta segunda vuelta no se va a decidir el voto favorable de los brasileños sino básicamente porque luego todo Recha puede más el rechazo a un personaje tan atrabiliario como gol sonado o el rechazo al PT ya Lula que anida en mucho de las ironías también

Voz 1880 05:47 qué dirías Carlos que tiene algún paralelismo con Trump

Voz 9 05:51 bueno evidentemente tiene no es decide muchas de las características de Bolsonaro están presentes Tram de la homofobia y por otra parte también Suu antipolítica casi en su discurso contra los partidos políticos y sobre todo contra la globalización y los organismos multilaterales no recientemente Bolsonaro e hizo una Filippi pica contra Naciones Unidas por ejemplo

Voz 3 06:26 pues Carlos mamut muchísimas gracias hablaremos cuando sepamos los resultados si te parece grave

Voz 8 06:32 poco gracias muy buenas noches buenas noches hasta luego

Voz 3 06:40 en la retina esa imagen de esa movilización multitudinaria de mujeres porque Sarah las mujeres no señera

Voz 1880 06:46 sí abanderando movimiento muy fuerte

Voz 3 06:49 contra Bolsonaro sí podríamos hablar además de

Voz 1880 06:51 dos momentos la raíz de este movimiento nació realmente en marzo de este año cuando Mariel Franco de treinta y ocho años fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza ella nación una de las favelas más grandes de Río de Janeiro en la marea además concejala en Río socióloga defensora de los derechos humanos y además negras dices quisieron germen de ese es el germen pues la creación de un grupo de Facebook que hicieron estas mujeres en Brasil para defenderse de los ataques de Bolsonaro al principio eran unas pocas pero el grupo llegó a tener dos millones y medio de personas en Facebook de todas formas Loja crearon y lo cerraron así que estas mujeres contra Bolsonaro decidieron que había que salir a la calle para manifestarse en contra del que además llaman o lo que es la cosa porque prefieren no decir nada

Voz 3 07:34 bueno Mariana Mines es brasileña tiene treinta y nueve años es una de las mujeres brasileñas que el sábado salió a la calle pues las manifestaciones de Sao Paolo Mariana muy buenas noches buenas tardes partí por qué decidiste salir a la calle

Voz 10 07:48 bueno porque para mí es una persona muy peligrosos si hay para manifestarme contra eso

Voz 3 07:58 te esperabas la respuesta tanta gente en la calle contra Bolsonaro si te imaginabas que habría tanta gente en las manifestaciones

Voz 10 08:07 no a mí porque vemos que por sonar o qué tan bueno quien de a mí no me parecía que había a estar tanta gente contra el pero estaba un montón de gente mucha muchas personas muchas familias muchas mujeres hombres eh creo que hace mucho que no servía Interactive una unión tan fuerte contra una persona

Voz 3 08:36 tú crees que este movimiento estas manifestaciones pueden ayudar a cambiar algo

Voz 10 08:43 bueno no sé por qué qué pasa principalmente en decirles que voz sonaron Urquinaona una propuesta de gobierno tu propio adopta este texto totalmente contra el que te irlo las personas que que les da a elegir

Voz 11 08:59 que están trece no no están preocupados como consta de gobierno que lo es pero está todo lo que el PP entonces para mí es muy complicado Mariona muchísimas gracias gracias buenas noches hasta luego

Voz 1880 09:23 estamos escuchando ahora son las chicas de IU o va un grupo de mujeres brasileñas también negras ellas toca la percusión hicieran las que iban en cabeza de la manifestación en la que estuvo mariana de la de Sao Paulo

Voz 3 09:33 Gonzalo te personal sobre todo después de haber escuchado esas perlas esas resumen de perlas hecho

Voz 2 09:38 sí creo que también dijo que bueno que había tenido cinco hijos la dos bien educadas todos bien educado en la quinta era mujer porque sabía despistado porque había tenido un desliz sino me equivoco no bueno me para me parece sorprendente creo que lo que tenemos que preguntarnos es por qué esta guerra contra lo políticamente correcto tiene tantas adhesiones populares lo políticamente correcto es condensa conquistas democráticas conquistas igualitarias entonces esta sensación de que bueno de quitarse de los ropajes de el civismo del urbanismo como algo liberador es realmente llamativos algo que está arraigado en muchos en muchos países no digo yo creo que debemos interpretarlo como un fenómeno específicamente contemporánea es decir no no pensar que esto es como volver al pasado los nuevos fascismos las nuevas dictaduras algo tiene de nuevo aquí se nos pueden escapar los detalles

Voz 3 10:28 bueno

Voz 2 10:29 vamos a ver a mí la la frase que más me gustaría que estamos sacando

Voz 0656 10:34 de Bolsonaro porque yo creo que es conveniente el del populismo dice cuando se le se le critica que tiene un partido que realmente es muy pequeño que eso sea liberal siempre el dice que mi partidos el pueblo no sea una persona que dice que su partido es el pueblo pues realmente ya Halo lo califica no pero me parece que entrando en lo que dice Gonzalo hay hay algo que no podemos no podemos dejar de contextualizar este fenómeno en la situación de Brasil o sea que no es un personaje que sale de la nada sino que sale de un país que ha sufrido una auténtica convulsión política que también es una convulsión económica sea me parece que ha perdido real pero yo treinta por ciento de su valor muy recientemente con respecto al dólar donde un sector importantísimo de la clase política está bueno eso también nos recuerda lo nuestro no está imputado en casos de corrupción donde bueno un expresidente está en la cárcel precisamente por casos de corrupción es decir que hay hay digamos esta especie de reacción frente a lo políticamente correcto es una reacción frente al sistema es decir la gente identifica también el sistema como el sistema político que están que están dado con sesenta y cuatro mil muertes es decir un aumento espectacular de la violencia sólo el trece por ciento de los brasileños dicen que están satisfechos con el funcionamiento del régimen democrático claro es es digamos es el contexto perfecto para que salga diga un populista de este cariz que en cierto modo la sensación era parecida salvando todas las distancias en Estados Unidos son apareció Trump que también había una auténtica insatisfacción con el funcionamiento sean apolítico

Voz 3 12:14 lo lo lo los lo ganó claro

Voz 0515 12:20 es ver yo comparto con Fernando que es que es verdad que uno tiene su ecosistema propio que eso es innegable tanto Gonzalo como Fernando como bueno en fin todos lo hemos analizado que hay elementos comunes una época en que este señor es hijo de una época este señor en los ochenta no hubiera dejado de ser un payaso que es lo que probablemente es no sin mirar atrás otros que hemos visto más cerca aquí en Europa con con una cara B llena de peligros no hay un artículo de hace poco de la directora de opinión del diario El País María Martínez de las que señalaba la fuerza del feminismo que está la larvado de valores y que no pertenece a un partido que es es movimiento social y que es global que no tiene fronteras que atiende valores humanistas ilustrados que son verdad es una reivindicación de justicia social de libertad e igualdad en mi opinión hoy el mundo que está más desprotegido ante este tipo de monstruos que nunca tienen el feminismo la opción de poder parar a este tipo de sinvergüenzas ida operación que vimos de salida masiva a la calle de mujeres a decir por aquí tú no vas a pasar lo hemos visto en otros momentos hace no muchas fechas en muchas ciudades de otros muchos países del mundo no uno mira las estructuras de partidos de instituciones y se pregunta cómo es posible que aunque este señor no vaya a una pueda pasar como primero en primera vuelta cómo es posible que Tram ganara cómo es posible el Brexit cómo es posible Holanda Francia Italia cómo es posible Salvini bueno pues porque han fallado estructuras no yo creo que hoy tenemos como señalaba la directora la opinión del diario El País una opción clave de defensa de valores humanistas de de valores ilustrados de democracias liberales de socio claro esa abiertas en algo que está latiendo a nivel global y que se llama feminismo y por esto la salida el otro día en Brasil de las mujeres es mucho más relevante que cualquier frase que haya podido soltar este payaso en las últimas tres semanas

Voz 3 13:58 las mujeres al frente de la movilización

Voz 12 14:01 pero hay movimiento también más general argentino

Voz 1880 14:03 ya sean las que van por delante mayores a pequeños negros blancos de cualquier condición sexual de cualquier estatus social y también un apoyo muy importante de la cultura de Brasil hay un manifiesto que firmaron más de trescientos nombres de músicos pintores actores que califican a Bolsonaro es bonito la palabra también está macho fallo marisco es eso dice que es peligroso para la democracia entre ellos por ejemplo Caetano Veloso que con el amor que tiene Bolsonaro los homosexuales pues nuestro extraña

Voz 13 14:29 no ceses pero si no tiene él no teme lleva la vi mismo

Voz 14 14:40 sólo sé que es

Voz 13 14:44 Ana no