Ataque de irresponsabilidad de Torra

Voz 0194

00:00

en Cataluña los independentistas conmemoran hoy el aniversario del primero de octubre el aniversario de una consulta ilegal de la que el independentismo dice que Emmanuel mandato popular hacia la independencia siguen instalados un año después en el mismo relato lo propio president de la Generalitat Quim Torra sigue alimentando la fantasía de la independencia de la República como Sin este año no hubiera pasado nada como si nadie se hubiera dado cuenta de su monumental engaño en Cataluña no sólo no hay independencia ni República sino que además hay un Parlamento cerrado y un Gobierno que no gobierna porque no hay ninguna iniciativa más allá de su fantasía independentista y la verdad es muy cansino y ante el temor fundado de que la llama independentista que enciende las movilizaciones se vaya apagando el president de la Generalitat en otro ataque de irresponsabilidad anima a los llamados Comités de Defensa de la República a continuar con sus acciones callejeras como las de hoy corte de carreteras de vías férreas centradas en edificios oficiales desde la Generalitat no sólo Se avala este tipo de actuaciones sino que se anima a que no de caigan en este delicado juego que lleva Torra desobedecer pero no del todo porque ya sabe cuáles son las consecuencias hoy se le ha ido la mano pero claro hay que evitar por todos los medios que le llamen traidor hay que evitar dar la imagen de persona dialogante y negociadora hay un sector del independentismo que esto no se lo perdonaría así que desde su papel institucional arenga a las masas hace justo un año vivimos en Cataluña uno de los días más terribles de nuestra historia reciente un gobierno desobedecido y al otro se le iba la mano con la represión policial ni uno ni otro asumieron ninguna responsabilidad política por aquello un año después hay políticos encarcelados el PP ya no gobierna se han ido empresas de Cataluña ha bajado el turismo el Parlament como les decía está cerrado y el Govern de la Generalitat se dedica a aplaudir a los CDR apelar a la responsabilidad puede parecer ingenuo por mi parte pero me van a permitir que insista antes de que nos cargamos Cataluña definitivamente Ángels Barceló