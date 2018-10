"Un faro puede ser el último estante de la vida"

Voz 1203

00:00

Faro Cabo de San Vicente cae la tarde no en mí sino en el faro en la torre en La linterna que recorrió tantos mares siendo sólo este su escenario los faros Se leen la luz es un código las cosas están para ser dichas también los resplandores a veces no lo entiendes pero no lo menosprecia las este faro conoció a los hombres más tristes a los mejores marinos arrancados del agua Stefano que va y viene dentro de los ojos no acepta estar a oscuras no deje esconderse este faro de océano es nuestra tierra y acuden su destino por nosotros Elmar está en la calle no abres La Ventana