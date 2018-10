"Un faro puede ser el último estante de la vida"

algo la poesía digamos que es de la gran la gran expresión de los límites emocionales y sentimentales de entusiasmo de derrota el farol quien cabo representan poco poco de salud de costa donde uno sabe que toca tierra se aleja de ella el paro también tiene ese punto de soledades aros que se mantienen con esa autoridad en medio de las tempestades en medio de los del buen tiempo de El Pardo siempre está ahí o que toda la bienvenido que despide no hilaridad y al cabo no es más ni menos que eso bienvenidos despedida

si esta modalidad a la que hablas no bienvenida despedida El Faro como vida y como muerte como Marie tierra como Lucio oscuridad también da mucho juego no a los autores a los escritores a los poetas

Voz 2

01:05

claro da un juego extraordinario ya no sólo a los creadores a los poetas a los pintores a los fotógrafos sino también a la digamos al ciudadano no es decir cuántas visitas vemos que yo voy a visitar paros todos los veranos siempre están llenos de gente no porque tiene esa condición es casi un recorte extravagancia en paro es decir te imaginas todas las cosas que han sucedido o Mar adentro desde tierra con un faro de por medio vivo casi un atlas un las de de Geografía Humana no es la desde desde el mundo de iré nuestros miedos y de nuestras y de nuestras alegrías también que románticos el faro y a la vez que inquietante entonces pues yo creo que eso siempre está cargado de vida y al cabo lo mueve