Acontece que no es poco | 06/12/02018 | Enrique Jardiel Poncela

Voz 1626

00:21

no han oído hablar de Enrique Jardiel Poncela fue un autor teatral de mediados del siglo pasado de pluma genial gamberro acosado por esa rancia fauna que tiene por oficio el de ofendido rito Jardiel Poncela llevó su humorismo hasta el final por eso el epitafio en su nicho dice Si buscáis los máximos elogios Mori y eso hizo morirse para que ahora ya se ha considerado un gran humorista dramaturgo oye lo que vamos es a la que se lio en uno de sus estrenos el seis de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete el teatro cómico de Madrid puso en escena la obra como mejor están las rubias es con patatas en el patio de butacas hubo bastonazo bofetadas no fueron las rubias las ofendidas Jardiel Poncela era un genial dramaturgo y humorista con títulos que no suenan a todos los ladrones homogéneo en Rada Cuatro corazones con freno y marcha atrás Eloísa está debajo de un almendro tuyos somos tres en fines que la lista sería interminable todas ellas con tramas inverosímiles divertidísima Ashley rozando lo absurdo la obra como mejor están las rubias es con patatas no fue de las mejores pero sí igual de loca iba de lo siguiente un médico al que se creía muerto en la selva africana vuelve a casa y se encuentra a su mujer casada con otro este segundo matrimonio deja de ser válido para gran disgusto de la esposa pero la cosa se complica cuando la mujer descubre que su legítimo marido se traído una fea costumbre de la selva resulta que se ha vuelto caníbal antropofagia a partir de aquí hay una trama enloquecida con veintiséis actores en escena el día del estreno aquel seis de diciembre el patio de butacas se lleno de caballeros que no dejaron el bastón en el guardarropa porque sólo fueron armar bulla desde la primera escena golpeando el suelo eran los enemigos de Jardiel Poncela los tontos habituales que en vez de pasar de ir a verle van a los teatros a reventar la obra hace siglos que están ahí y ahí siguen Jardiel Poncela era un personaje peculiar políticamente controvertido los de la izquierda no lo soportaban porque lo consideraban de derechas y los de derechas no lo querían porque les parecía un libertino que iba a su bola tampoco hacía amigos entre los críticos decía que eran parásitos de la literatura que había que fumigar los a todos un día en el estreno de una obra antes de que entrara el público desmontó la butaca donde se iba a asentar el crítico le dio la vuelta la tornillo al revés y le puso mirando al fondo Alfonso el teatro que arte en fin Jardiel Poncela murió con cincuenta años quizás con prisa harto de tanto linchamiento para cumplir con lo que reza su nicho si buscáis los máximos elogios Morillo