SER Consumidor (02/12/18)

bienvenidos a Buenos días como siempre muchas gracias por acompañarnos

Voz 0881 01:46 qué hay detrás del mercado de las falsificaciones cuánto daño hace al comercio a las marcas hablaremos con diferentes expertos la policía la Guardia Civil a las marcas para analizar este fenómeno que ahora vende también más que nunca

Voz 5 02:01 detrás de si el fenómeno de las falsificaciones tanto en propiedad intelectual como en propiedad industrial pues nos encontramos con una serie de delitos como la trata con una explotación laboral de personas tráfico de seres humanos

Voz 0881 02:13 conoceremos los pros y contras de ciertas tecnologías como las pulseras de ayuda deportiva nos tienen demasiado controlados

Voz 6 02:22 afortunadamente tenemos unas leyes de protección de datos tan estrictas que nos molestan para hacer cosas todos los días

Voz 1239 02:27 hablaremos con los dermatólogos para saber es si hay que prohibir las cabinas de bronceado como Francia realmente más que prohibirla

Voz 7 02:35 porque prohibir a la gente K por SAS es complicado sobre todo cuando no hace daño a nadie más que a sí mismo no hablaré

Voz 0927 02:43 nuestro azafrán el mejor ese lazo Frankie a nivel

Voz 0881 02:53 además

Voz 1239 02:54 una que te ayudará a hacer ejercicio en instalaciones deportivas aplicación

Voz 9 02:58 trece encontrar y reservar pista de pádel tenis y fútbol en España

Voz 0881 03:05 como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 10 03:09 Leo compró una vivienda que lleva tres años y lo felicitarle la instalación de la luz varias vez de hace han metido hasta ocupa

Voz 1690 03:16 luego hablamos de este caso con nuestro asesor jurídico gustamos Amaya y por supuesto el humor de El Mundo Today

Voz 0356 04:27 Nos guste o no el Black Friday

Voz 0927 04:29 Nos ha dado el pistoletazo de salida a las navidades y en estas fechas más que nunca hay que hablar de un problema que trae de cabeza al comercio a las fuerzas de seguridad a los ayuntamientos y naturalmente a las marcas hablamos de falsificaciones no hablamos solo de ropa también de medicamentos incluso de alimentos que hay realmente detrás de todo este gran mercado del fraude vamos a hablar con la asociación que agrupa las marcas con la policía la Guardia Civil y una asociación de consumidores muy volcada en la defensa del original buenos días José Antonio Moreno director general de André Masson tiene española para la defensa de la marca y bueno que cada Navidad cada verano volvemos a hablar de esto es de las falsificaciones seguí muy preocupados no porque esto el problema sigue ahí no sé si muchos visos de de solución

Voz 14 05:16 pues no tengo muchas esperanzas la verdad los es ciertos ayuntamientos lo más importantes de este país no están apostando por por la venta de productos auténticos que son aquellos que que al final contribuyen a la economía que hacen que el consumidor tenga un consumo seguro de de de productos y que que bueno pues que al final sus derechos estén asegurados no parece que bueno están dándole entrada a estos vendedores ambulantes igual pues es muy difícil luchar contra eso jugando con contra ayuntamientos que amparan ideológicamente este problema no

Voz 0927 05:46 pero eso es muy generalizado o estamos focalizando en determinadas ciudades Barcelona Se dice se está hablando mucho en los últimos meses si Barcelona Madrid Sevilla y Valencia

Voz 14 05:56 es otro de los de los municipios quiénes están preocupando últimamente había un plan contra la inmigración y contra la multiculturalidad que que bueno pues que contempla que pueda haber espacios de impunidad donde los manteros van a poder vender de mercancías no concretan qué tipo pero ya no sabemos que obviamente lo que da dinero a los manteros es la venta de falsificaciones que reproducen productos de marcas a la artesanía o cualquier otro tipo de mercancía lícita pues a los manteros no les no las genera la rentabilidad que les general general obviamente

Voz 0927 06:28 pero el problema no son los manteros es todo lo que hay detrás no porque la gente dice hombre pobrecillo si tal pero no es que estamos estamos ante un problema que es mucho más gordo que afecta al comercio que afecta a las marcas himnos el nivel de fraude como les perjudica económicamente que es algo que probablemente los los oyentes no conoce los usuarios en general

Voz 14 06:48 yo creo que más de un año antes se va a sorprender cuando yo diga que

Voz 0927 06:51 al año cada año insisto seis mil doscientos

Voz 14 06:53 dos millones de euros se pierden como consecuencia de la venta de falsificaciones en España cada año insisto cuarenta mil ciento veinte puestos de trabajo se pierden cada año insisto por la venta de falsificaciones cuántos puestos de ciento veinte Estos son datos de la Unión Europea cada año en España en España en trece sectores en trece sectores que son y no todos los sectores afectados por la falsificaciones pero sí trece sectores muy afectados con la cosmética la perfumería

Voz 0927 07:18 antes marroquinería etcétera la verdad es que a veces me sorprende que los consumidores seamos capaces de comprar determinados productos estás hablando de juguetería estás hablando de cosmética de productos que no sabemos con qué están hechos no sé

Voz 14 07:33 a ver no hay falsificación buena pero es verdad que hay algunos productos falsificados que tenga un impacto para la salud más clara y más directa que que que otros no nos parece mentira que haya consumidores que prefieran comprar un producto falsificado porque llevan una marca

Voz 0927 07:47 cada reproducida a COM

Voz 14 07:49 claro un producto cosmético pues bueno de una una marca menos conocida pero que tiene una sería de viejos defectos para su salud positivos no

Voz 0927 07:56 te quejas de algunos ayuntamientos de la falta de apoyo de la falta de colaboración de las fuerzas de seguridad de Estado

Voz 15 08:03 colaboran colaboran

Voz 14 08:05 a veces en con muchas dificultades de efectivos de incomprensión por parte de la ciudadanía hemos visto muchas veces ciudadanos que se enfrentan a a policías del cuerpo la policía o guardia civiles o incluso algunos policías locales poniéndose de lado del mantero frente a la fuerza policial no por tanto para nosotros todo nuestro respeto y nuestra admiración

Voz 16 08:25 jugué desarrollar pues mira vamos a saludar a dos eh me parecen José Luis Gómez muy buenos días hola buenos días inspector jefe del

Voz 0927 08:32 puede propiedad intelectual de la Policía Nacional y también está con nosotros tomar Domínguez teniente de la Guardia Civil Unidad Técnica de la Policía Judicial del Grupo de Inteligencia Económica y Financiera tomar vuelvan buenos días buenos días que es tanto esto esto va el otro día estábamos en unas jornadas ir recuerdo que comentábamos esto no que esto no va a menos sino que cada vez va a más cada vez más difícil también para vosotros las fuerzas de seguridad no Tom José Luis por ejemplo

Voz 5 09:00 pues sí es un fenómeno que parece ser que está al alza y bueno es un sector que está dejando el mundo de las falsificaciones está dejando mucho dinero sí bueno hay un montón de organizaciones criminales que están aprovechando pues de esta manera de de poder ganar un dinero fácil y rápido asentándose en los mercados y bueno provocando el problema que tenemos hoy en día

Voz 0927 09:25 ya por Illa la gente cuando les decimos que cuando le dicen sobre todas las marcas el comercio no es que no es el mantero es todo lo que hay detrás que es todo un absoluto negocio criminal que quién está detrás de todo esto José leves

Voz 17 09:40 sí efectiva

Voz 5 09:40 mente a la gente cuando cuando adquieren una una falsificación au un producto fuera de los falsificado también fuera de los mercados ilegales en no sé para pensar lo que hay detrás de todo esto la experiencia en los últimos años no se está llevando a ver pues que detrás de el fenómeno de de la propiedad intelectual como en propiedad industrial pues nos encontramos con una serie de delitos como la trata con una explotación laboral de personas tráfico de seres humanos que con la finalidad ese emigrados para para ser empleados en en la creación de estas falsificaciones falsificaciones de documentos delitos contra la Hacienda Pública corrupción contrabando de pública extorsiones y amenazas pues culpa o por ocupar espacios determinado que que las mafias están ocupando y bueno son sobretodo un blanqueo de capitales asociado a todo a toda esta actividad

Voz 0927 10:32 Tomás y esto es así claro tú también estás peleando día a día con con estas con estas historias no

Voz 17 10:39 si es así y además no es preocupante es la tendencia se puede haber mientras más allá demanda de productos falsificados pues más se producirá el efecto llamada la gente para poder venderlos por lo tanto es importante atajar esto y sobre todo concienciar a la población de que realmente se produce un daño yo es un daño mucho mayor que parece

Voz 0927 11:02 lo que pasa Thomas que me parece comentabas el otro día que esto además es muy complicado porque por ejemplo ahora están las compras por Internet ellos ya se buscan mecanismos porque es muy difícil perseguir los pequeños envíos no y es ahí donde también se están haciendo fuertes y eso eso es prácticamente incontrolable no

Voz 17 11:21 pues así es parece ser que los pequeños envíos según las estadísticas que se manejan son ya el setenta por ciento de los envíos que de del falsificados si ya no son solamente los grandes contenedores que pueden venir con mercancía falsificada que veíamos antes sino que los pequeños envió desaparece tendría que muchas veces los compra directamente el usuario a por una página web determinada un perfil de una red social determinada donde se demanda desde el extranjero usuarios sin sin intermediario alguno además aquí será una una peculiaridad y es que muchas veces a contrario que puede pasar en un mercadillo callejero que todo el mundo sabe que está comprando un producto falsificado en la venta por Internet puede darse el caso de que no sé no lo sepa la persona no se está comprando productos falsificados bares todavía más

Voz 0927 12:09 ya ya José Luis que la gente sabe siempre que lo lo lo que hay detrás de todo esto o no o estamos pensando en el el grupito que está vendiendo aquí al lado en la en la Gran Vía o en cualquier otra ciudad no mira más allá o crees que la gente sí sabe y nos gusta comprar y tener novedades y tener cosas aparentar como que tenemos cosas de marca y todo eso

Voz 5 12:31 y bueno un poco en la ESO idiosincrasia española no bien pero yo creo que no yo creo que el el ciudadano medio de a pie o la mayoría de las personas si supieran que cuando están comprando una falsificación están contribuyendo a todo esto que hemos estado comentando aquí lo que relataba anteriormente no no no no lo compra el galeno

Voz 0927 12:51 Tomás porque lo que es muy difícil ya decíamos no sólo lo de Internet sino que controlar todo lo que llega en contenedores en barcos y todo eso es horroroso no no no no se puede mirar barco a barco contenedora contenedor no

Voz 17 13:04 bueno mirar mirar contenedor contenedor y paquete paquete sería un desastre para nuestra economía porque evidentemente la la mercancía no se puede parar comercio tiene

Voz 5 13:12 continuar pero es verdad es verdad que que sí

Voz 17 13:17 es que determinados protocolos habanero de Análisis de Riesgo que tratan de llevarnos a a localizar pues tener el mayor éxito posible sí pero también es cierto que esos protocolos están pensados para contenedores por mayor la pequeña es mucho más difícil quizás porque insisto muchas veces el propio usuario Xavi cuando algo ilegal las complica también hacer los análisis en la aduana

Voz 0927 13:44 cómo lo ves bueno por lo menos aquí sí que parece que se está haciendo mucho esfuerzo no por tratar de atajar todo esto a ver

Voz 14 13:51 un poquito de luz al final del túnel no somos optimistas como sabes recientemente desde el Ministerio de Industria ha lanzado un proyecto de la mesa el intrusismo en el cual creo

Voz 0927 14:01 es la semana que viene acaso efectivamente

Voz 14 14:03 eh por primera vez en muchos años se puede empezar a poner todas las piezas del puzzle encima de la mesa y hacer el puzzle completo el problema de un país como España tan descentralizados que hay competencias para luchar contra las falsificaciones desde puntos de vista muy diferente al punto de vista policial estado Quart y Guardia Civil Cuerpo Nacional de Policía policías autonómicos policías locales las aduanas estamos luego lo el sector privado están los jueces todos dependiendo de ministerios diferentes por primera vez la mesa intrusismo quiere introducir un un enfoque transversal multi ministerial de tal forma que a una misma mesa todos los afectados au todos los ministerios afectados por la lucha contra las podamos trabajar conjuntamente esto si se hace bien si se hace bien y si no se permite que sea un foro más y puede ser veladamente potente puede tener buenos resultados no luego

Voz 15 14:51 en el a nivel de Madrid

Voz 14 14:53 los ABS la semana pasada Se lanzó una una campaña de sensibilización llamada La si compras falsificaciones la aventura siempre acaba mal en el que desde la Dirección General de Comercio y algo que agradecemos el empeño que tiene por por poner coto desde sus competencias a la venta de falsificaciones sea lanzado esta esta campaña que respaldan muchos de los asociaciones de comerciantes si nosotros en titulares de de margas con lo que lo que busca es en un periodo como este el pre navideño el el tratar de lanzar un mensaje al consumidor madrileño de tratar de de apelar a su responsabilidad las falsificaciones comprar producto auténtico que es el que el que te respeta tus derechos

Voz 0927 15:33 estaría bien José Luis verdad que que se dejara de comprar ya sé que habría daños colaterales pero claro es que también hay muchos daños con con con este tipo de comercio ilegal verdad sí sí

Voz 5 15:45 la que el el mayor que tenemos cuando seamos una escala pues empezamos cuando compramos falsificaciones pues tenemos mala salud en muchos productos

Voz 16 15:55 Elena Ramos a la seguro

Voz 5 15:58 da también no por marginado es ahora que el aparato juguetes y aparatos electrónicos

Voz 16 16:04 el daño a la economía como bien ha dicho

Voz 5 16:07 Antonio al principio del programa y a al empleo a se dejan de pagar impuestos sobre sobretodo pues que que comprando se fomenta pues eso que haya una mayor demanda

Voz 16 16:20 en la compra de falsificación pues eh

Voz 0927 16:22 Tomás Domínguez también que me gustaría que tuviera es no os voy a preguntar pero supongo que si tuviera muchos más medios seguramente las cosas irían también otra manera no

Voz 16 16:30 sí claro eso eso lo veo eso siempre falta pero bueno yo creo

Voz 17 16:34 lo que coincido un poco con lo que habéis dicho antes Sampe también en que al final hay que intentar concienciar a la gente de los peligros que hay de verdad

Voz 16 16:42 claro sí sí

Voz 17 16:45 les hemos hablado de legislaciones laborales que no porque es un mercado legal tampoco se cumple ninguna norma medioambiental no se compren ninguna norma de salud de seguridad por lo tanto estamos hablando de que existen problemas de verdad por supuesto creo que es verdad que si esto se conociese pues seguramente la gente no compraría no

Voz 0927 17:05 bueno pues poquito a poquito lo vamos conociendo y aquí ya sabemos dónde no micrófonos de Ser Consumidor para que nos contéis los éxitos las cosas que vais descubriendo sobre todo por en el objetivo de abrir los ojos a los consumidores os dejo José Luis Gómez inspector jefe del Grupo de propiedad intelectual de la Policía Nacional Tomás Domínguez teniente de la Guardia Civil del Grupo de Inteligencia Económica y Financiera muchísimas gracias por atender la llamada SER Consumidor

Voz 16 17:30 otro día os quiero ver aquí a los dos en el estudio eh vale la si hablamos de Baena muchas gracias

Voz 0927 17:36 bueno está con nosotros que tenemos al teléfono a Fernando Moner que es presidente de la Confederación Española de Consumidores sí varios CECU Fernando cómo estás buenos días

Voz 16 17:45 hola muy buenas qué tal oye queríamos aunque sí alguna

Voz 0927 17:48 apunte porque vosotros hace muy poquito y puesto en marcha creo que tercer cuarto año una campaña precisamente lo que trata es de concienciar a la gente de la importancia de no comprar este tipo de productos

Voz 17 17:58 sí a través de una guía sobre las consecuencias de las falsificaciones se llevamos unos cuantos días distribuyendo esta guía porque hasta ahora hasta este momento los consumidores cuando compró producto falsificado lo que veían era simplemente que comprar un producto diez veinte cincuenta o cien euros más barato pero no conocían las implicaciones ahora con esta guía a través de programas como el tuyo cubana conocer esas implicaciones como viene tales económico

Voz 0927 18:23 claro les laborales

Voz 17 18:26 que tomen conciencia y que vean realmente donde van esos diez euros de esos veinte euros demanda social euros Isadora en cuenta

Voz 16 18:33 que es la peor inversión que podemos hacer nuestra vida

Voz 0927 18:36 panadero falso sea me gusta campaña verdad

Voz 16 18:38 pero es falso una elección verdaderamente importante

Voz 0927 18:41 claro porque detrás algunas veces yo no lo decíamos al principio con con José Antonio Moreno es como pudimos comprar determinadas cosas que no sabemos de dónde vienen con que se han hecho como sí han hecho que pueden ser para los niños juguetes pero hasta medicamentos alimentos de todo

Voz 17 18:58 sí sobre todo que además se ha demostrado hoy los propios cuerpos y fuerzas de seguridad al al Estado y nosotros mismos y al laboratorio de la administración que potencialmente que tienen un riesgo increíble en el caso de los juguetes les vamos a dar ese gusto a la persona que más quiero protejan de militancia yo creo que tenemos que tomar conciencia estas campañas van para eso para adoptar conciencia

Voz 0927 19:19 sí Fernando porque perdemos todos los derechos con estas compras

Voz 17 19:22 no tenemos derechos no tenemos garantías a quién vamos a reclamar si realmente son unas repercutirá daño por lo tanto estamos comprando un producto que si no sale un veinte Un cincuenta un setenta por ciento más barato pero nos deja absolutamente sin derecho así estamos en el siglo XXI Siglo XXI es el seco del consumidor pero el consumidor con mayúsculas con derechos y también obligaciones que en este caso perdemos derechos y sobre todo nos llevamos a cabo la principal obliga obligación que es consumir de manera responsable

Voz 16 19:49 Fernando Moner presidente muchísimas gracias a vosotros como siempre un abrazo adiós José Antonio Bueno que llevan muchos años hablando de esto o con tu antecesora ahora pero visto bueno va evolucionando

Voz 0927 20:00 verdad poquito poquito muy poco a poco hace falta muchas campañas hace mucho más él yo siempre digo que eso lo reprocho él Carlos comercio todo dinero que gastan mucho dinerito es concienciar a la gente se pregunta político sino en el resto del resto podemos tener efectivos

Voz 14 20:17 policiales vamos a tener unas campañas de sensibilización muy grandes podemos tener lo que quieras pero si no hay voluntad política de acabar con este problema no existe ahora parece como te digo que a nivel de este Gobierno pueda haber un cambio de sensibilización vamos a ver por dónde dónde van pero en segundo lugar una cuestiones recursos como tú bien dices yo siempre digo que las campañas de la DGT de tráfico han sido para mí las más eficaces a la hora de cambiar conciencias hace veinte años la gente cómo conducía como se conduce hoy y bueno eso ha sido fruto de invertir

Voz 0927 20:44 se me lo mucho dinero claro pareció sueño años

Voz 14 20:47 tras año año tras año a formar manchas efectivamente cambiar mentalidades de lo más difícil y aquí desgraciadamente hay mucha mentalidad mucho prejuicio sobre lo que hay detrás de de la marca de lo que hay detrás de la falsificación entonces cambiar la mentalidad cuestan mucho y con un presupuesto de no sé veinte mil treinta mil euros una campaña verdaderamente es muy complicado es complicado

Voz 0927 21:06 Antonio Moreno director general de Endesa tiene española parada defensora marca bueno muchísimas gracias ya que eso no podemos hacer más eh

Voz 14 21:13 sin duda hace ahora importa

Voz 0927 21:15 ante la lo lleváis a cabo muchas gracias ya Felices Fiestas Félix que sí está claro

Voz 2 21:40 ni Jato y yo nunca he sido delicados

Voz 19 22:02 veremos iremos

Voz 0927 22:07 bueno hablábamos de falsificaciones pero hay otras compras que también nos pueden dar más de un quebradero de cabeza son tecnologías que nos ayudan si como ciertas pulseras o relojes para conocer cosas que tienen que ver también con vuestra salud sólo si dormimos si andamos más o menos incluso que comemos lo que no comemos bueno pero estos datos son utilizados su empiezan a ser utilizados también por determinadas empresas por ejemplo por una compañía de seguros hay empezamos a tener

Voz 20 22:36 ciertos problemas y cierto nos da cierto repelús que va a pasar con estos datos que utilización tienen hasta qué punto están protegidos son nuestros datos vamos a hablar de este asunto

Voz 1804 22:47 consumidor implantes cibernéticos ese es el futuro que nos espera dentro de cien años vamos a ser eso se desvió mecánicos llenos de bebés por todas partes cables una antena wifi saliendo del cerebro y ese tipo de cosas desde luego esto resulta ahora demasiado loco sin embargo muchos autores literarios y cinematográficos ya lo han contemplado como uno de los futuros posibles que él espera la humanidad

Voz 1 23:17 cosas

Voz 0356 23:21 Íñigo Sastre muy buenos días malas semillas Jesús no presentan me ha dado más miedo gente madre mía que la gente nos escuche el podcast no es para tanto eh

Voz 0927 23:29 a ver ya saben ustedes cacharrazo es el máximo responsable todo esto mucho más amplio que vamos a hablar ahora en Podium podcast punto com El puntocom exactamente oye esto de las pulseras y tal de medir unos vale está muy bien pero ya esto qué nos cuentas de que van a poder utilizarse o que ya se están utilizando por empresas y tal a mí empieza dar un cierto respeto

Voz 0356 23:52 no lo primero de todo Jesús es tranquilizar a la gente que nos está escuchando ahora tan prontito sobretodo porque esta semana sí que es cierto que hemos hablado de superhombre aprovechando el lanzamiento del libro póstumo de Stephen Hawking breves respuestas a las grandes preguntas nos preguntábamos hace hasta a dónde puede llegar la tendencia llamada Bío hacking a vio hacking que medir un montón de datos acerca de nuestro cuerpo como decías antes a través de las pulseras au sin ni siquiera la necesidad de utilizar las no que que a veces no solamente en las de la Tierra ya es decir que cogemos una una una cinta de un metro vamos y nos medimos la cintura de sigue así de sencillo y lejos de implantar microchips dentro del cuerpo que que esto para que llegue la evolución humana de momento es mucho más mucho más simple no igual que hay corrido con los coches con las motos que que no tenemos coches voladores ni ni motos acuáticas todo el mundo no que simplemente contaminan menos pues en el caso de de la evolución humana ocurre lo mismo ahora tenemos la tecnología tenemos los datos podemos medir nuestro cuerpo entender nuestro cuerpo y obrar en consecuencia gente más sana no que eso

Voz 0927 25:01 es importante es importante para la evolución pero quiero decir que a mí personalmente me preocupa en el programa habéis hablado con con expertos sobre todo con uno no

Voz 0356 25:11 con Dario pescador que que ha escrito un libro que se llama Operación transformer que nos ha intentado tranquilizar

Voz 14 25:19 Jesús y a ver mucha gente piensa que

Voz 6 25:21 eh son esta gente que se ponen chip detrás de la oreja para entrar en su coche él vio hacking va mucho más allá en realidades

Voz 0927 25:27 misma éticas que utilizan los hackers informáticos pero

Voz 6 25:29 cada la biología es decir la información que está disponible para todo el mundo en Internet la cogemos aprendemos en qué podemos hacer pequeños cambios que tengan grandes resultados ya tenemos ya somos vio hackers que es algo que podemos hacer cualquiera eh

Voz 0927 25:41 bueno cuidadito eh eso de que tanto que lo podemos hacer cualquiera

Voz 0356 25:45 claro que igual que nosotros lo pueden hacer también las compañías de seguros como decías hace momentáneamente que que a mí a mí es lo que más me preocupa es decir no que esos datos lo sean para mi uso sino que esos datos

Voz 0927 25:56 se puedan utilizar para que sobre todo que me puedan primar más o menos dependiendo de que haga unas cosas la otra que de alguna forma nos condiciona también la vida no efectivamente

Voz 0356 26:05 ideario lo tiene muy claro sobre todo cuando nos habla de los males que nos pueden hacer con todo esto

Voz 6 26:12 afortunadamente tenemos unas leyes de protección de datos tan estrictas que Nos molestan para hacer cosas todos los días pero esas mismas leyes son las que nos pueden protegerá en el futuro de el abuso de las empresas por ejemplo eh no puede pasar demasiado tiempo antes de que empresas en Estados Unidos que están menos reguladas te digan bueno si me das tus datos de cuánto caminas al día o qué es lo que comes cada día te voy a bajar la prima del seguro médico porque allí no hay seguridad social

Voz 0356 26:39 efectivamente en hay países donde donde las leyes son mucho más laxas que aquel acto exacto nosotros es la pregunta que trasladamos al final de la charla que tuvimos con Darío que podéis escuchar íntegra si queréis saber más del tema del vio hacking si queréis saber exactamente qué podemos hacer como podemos estar más sanos utilizando nuestras pulseras medir los datos de nuestro cuerpo todo eso está muy bien pero la pregunta que trasladamos al final del podcast y que hemos traído aquí a ser consumidor es esa que pueden hacer las empresas con estos datos puede llegar a España esa preocupación que hay en otros países porque sí que es cierto que hemos escuchado por la radio anuncios hemos visto por la tele seguros que que nos pueden incentivar no primar si hacen buena vida es decir salud de un un seguro que tiene que ver

Voz 0927 27:23 con la vida que lo que te hace es martes situación una vida más

Voz 0356 27:26 saludable no prevé la primera pregunta que me hago en estos casos es a dónde van esos datos actualmente que que estamos registrando con nuestras nuestras pulseras y no sé si tenemos respuestas Jesús de de todo ello todavía te parece Íñigo un asesor jurídico por pienso un poquito de todo esto

Voz 1690 27:42 de lo que pensaba en el momento que estaba realizando la pregunta Darío en el podcast Paco Ferrer muy buenos días

Voz 0683 27:47 hola muy buenos días que es asesor jurídico de Facua ya

Voz 1690 27:50 habitual ayudando a los a los oyentes con problemas en SER Consumidor a ti qué te parece todo esto del control de datos el que nos controlen todo tipo de datos lo que tomamos lo que no tomamos lo que es lo que andamos lo que no andamos pero que se utilice ose pueda utilizar por empresas pues para primar nos para abaratar los un seguro pero en definitiva están utilizando nuestros datos de cosas muy nuestras no

Voz 0683 28:14 el me parece mal en definitiva también es peligroso por seis diríamos suave sin entrar en detalles estamos hablando como bien dices pues de unos datos importantes de unos datos especialmente protegidos estamos hablando también del tema según me dices de salud igual mucho cuidado con eso ahí de menú existir un consentimiento expreso por mi parte para que mi reloj marca lo que sea pues me controle la presión arterial me cortarle las horas

Voz 9 28:45 de sueño o B controle incluso

Voz 0683 28:48 por dónde Estado yo paseando con lo cual mucho ojo oí con eso tipo de con sentimientos y en cualquier caso es un tema de información es decir ha de existir una información exquisita por parte de la empresa que trata nuestros datos para que el consumidor pueda dar su consentimiento expreso tratamiento

Voz 1690 29:09 porque claro Paco estoy pensando nos puede beneficiar inicialmente en que nos hacen una rebaja por ejemplo en un seguro de vida pero también pienso también a lo mejor en el momento que tengamos un problema de salud más grave también se puede volver contra nosotros oiga es que mires que usted tiene esto pero que este mire mire usted la vida que lleva eh

Voz 0683 29:29 sin duda eso sin duda ya sabemos que los seguros para pagar es bastante complicada y los seguros de salud mucho más complicado y obviamente sin ninguna duda van a utilizar como bien ha dicho nuestros propios datos contra nosotros

Voz 0927 29:45 Paco Ferrer asesor jurídico de Facua muchísimas gracias

Voz 0683 29:48 en catálogo ante lo que nos ha contado gracias

Voz 0927 29:51 bueno no eh peligro si todo esto queda más

Voz 0356 29:53 pero bueno me tranquiliza saber que mientras haya una Seguridad Social las empresas tampoco

Voz 0927 29:58 poder hacer un negocio expresó con con todo esto habrá que ver cómo cómo evoluciona el tema con esta respuesta Nos quedamos como conclusión para para la pregunta del del podcast de que gracias Jesús por bueno en una semana lo de Andoni Garrido que escuchábamos

Voz 0356 30:12 el paso por cierto ese corte que que habéis introducido para para hablar de de la súper raza de de humanos es de Andoni Garrido es de eso

Voz 0927 30:21 pura ficción tiene un canal de Youtube por cierto con ciento y pico

Voz 0356 30:24 mil seguidores y hace una sección cada semana en el podcast en cacharrazo que os recomiendo escuchar que se llama imperios cacharrazo perfecto voy a pensar

Voz 0927 30:32 era ya el microchip ya desde luego ni me lo planteo

Voz 0356 30:34 la gala llevó hasta hasta la semana que viene a nada hasta la semana

Voz 0927 30:37 tiene que vamos a hablar de telefonía móvil de que comprar así que no compre nada fácil escuchar antes nuestro programa

Voz 21 30:44 Iris denunció algo

Voz 22 30:45 es un caso plantearnos una duda

Voz 11 30:48 si no sabes por dónde tirar nuestros expertos y asesores jurídicos que ayudarán

Voz 23 31:18 los

Voz 24 31:21 todo eso que hemos dado

Voz 0927 31:36 poquito de miedo eh porque ya no sólo son las pulseras y ex ministro chip niega aunque los tecnólogos piensen que no yo creo que hay que ver esto con con mucha seriedad ahí con mucho control bueno hay cosas que no son malas de hoy no tanto lo más o menos cercano está semanas ha sido noticia que Francia va a prohibir las cabinas de bronceado aquí cada día son más los centros que se abren más centros especializados más gente quiere estar todo el año Moreno ni nos planteamos queremos plantear a los dermatólogos y aquí como en Francia hay que prohibir las cabinas estas cabinas de bronceado calidad de vida muy buenos días

Voz 5 32:15 hola buenos días qué tal dermatólogo miembro de la Academia

Voz 0927 32:17 Española de Dermatología hay que prohibir las cabinas de Brown

Voz 16 32:21 bueno es una buena pregunta

Voz 7 32:23 Clemente en las que prohibirlo regular las porque prohibir a las cosas es complicado sobre todo con uno hace daño a nadie más que a sí mismo no

Voz 0927 32:34 ya pero la agencia sanitaria francesa dice que sí que que cerrarla ya están cerradas en otras en otros países

Voz 7 32:39 pero bueno es un es una posibilidad es que yo creo que sería el mismo debate sí cabría prohibir de forma definitiva el tabaco suspender hasta que se vendía tabaco no estamos un poco al mismo nivel no el pasado lo que no hay duda y es el motivo por el cual estas agencias no es australiano las suspendido o pretenden prohibirlas es porque está demostrado sumó su papel como cancerígeno como niña como agente causal de cáncer de piel

Voz 0927 33:11 es que fíjese que la agencia sanitaria francesa basa en muchos datos esta decisión no esta petición pero una de ellas es que que el cuarenta y tres por ciento de los casos de melanoma entre jóvenes podría estar relacionado con estos aparatos

Voz 7 33:25 sí sí sí sí es lo que te digo sin duda

Voz 0927 33:28 videncia

Voz 7 33:29 evidencias hay de sobra hombre sino la ONS que es la que regula la que define qué sustancias productos de actitudes como cancerígenas hace ya unos años que que situó en las cabinas de bronceado al máximo nivel mi máximo nivel de cancerígeno para la producción de cáncer de piel igual que el tabaco es al máximo nivel para anterior pulmón entre otros cánceres pues el las cabinas de bronceado especialmente antes de los veinticinco años pero luso en general aumenta el cáncer si os sí sobre todo en gente joven sin duda

Voz 0927 34:02 ya he es necesario supongo que habrá gente que nos está escuchando a bueno pero porque alguna vez vaya esto es para todo el mundo es mucho más grave Si la gente que se ve todo el año súper morena que va todas las semanas o todos los meses Si ya hace algunas sesiones

Voz 7 34:18 no claro esto sin duda es dosis de pendiente quiere decir eso que cuanto más tomas pues más riesgo tiene eso es como como las quemaduras del sol como la gente que trabaja o está expuesta al sol de forma continuada todo es una cuestión acumulativa cae el asunto está en que la exposición a la radiación ultravioleta lo que hará lo que nos producen la piel es mutación

Voz 5 34:41 es en la de gusta

Voz 7 34:44 la información genética que tiene estas células de mutaciones aunque normalmente se corrigen y no pasa nada pues algunas de ellas pueden en algún momento de la vida pues da lugar a un cáncer entonces claro esto es añadir sobre todo unas relaciones que cuando sean radiaciones ultravioleta de tipo con los rayos UVA no pues éstos no son un poco como lo que preparada la piel la piel está preparada para la exposición al sol evolutivamente somos lo que somos y en relación a un poco a a la a como no hemos interactuar con las esto es como una selección de unos rayos que claro sin sin todos los demás y en las condiciones inadecuadas pues hacen pues probablemente incluso estabas daño países

Voz 0927 35:29 como Reino Unido o regiones como California lo han prohibido ya hace tiempo para los menores de dieciocho años pero hay países decíamos como así lo o Australia que ya lo tienen prohibido desde hace bastante ustedes a serían partidarios o no o simplemente regularlo buscaron ahora porque a las las los centros de bronceado ya enseguida empiezan a sacar cifras de de la gente que es ir a la calle de todo este tipo de cosas colaterales

Voz 7 35:54 claro es que esos esos no tiene no tiene mucho sentido es como si se dijera que hay que hay que prohibir los cultivos de coca saber pues va va va quitar trabajo a la gente a cultivar sabes que decís que son razonamiento para decir decirlo yo sí que haber yo el tema de prohibirlo indudablemente aquí en España produjo el menor de dieciocho años en teoría no está permitido luego cada uno se salta la ley a la torera si así lo considera pues bajo su recelo

Voz 9 36:23 sí pero en principio no está sano no sé

Voz 7 36:26 se se desaconseja totalmente se dice que no se ves menos de dieciocho años y luego hay una serie de condicionantes desde luego yo creo que al final tenemos que que que apelaron poco a la bueno lado a la libertad del individuo y lo tenemos que formar insistir en lo que es el de la responsabilidad

Voz 0927 36:43 bueno Eduardo Nagore dermatólogo miembro la Academia Española de Hematología muchísimas gracias supongo que esto ahora no sé si volverá o no salpicar haya más directamente a nuestro país abrirá de nuevo el debate nosotros queríamos consultar con profesionales como hacemos siempre muchísimas gracias y buenos días

Voz 7 36:58 gracias a Dios sin aditivos

Voz 26 37:49 vamos con Juanjo Gil dice respecto a lo de cobrar por probar no es la ropa que Alonso anterior lo compara con los viajes vamos no se sobramos con la ayuda de un buen profesional pedimos un presupuesto por escrito localizamos online seguimos con Miguel García acerca de los coches eléctricos el negocio del siglo para las eléctricas y amigos quizá la solución es el hidrógeno Antonio Barrera también hablaba de los coches eléctricos los primeros que compramos eléctricos fue por convicción mini grano de arena a mejorar el medio ambiente sin mirar mucho los contras del día a día

Voz 26 38:44 compras productos falsificados cuatro respuestas como siempre si muchas veces no hubo alguna vez

Voz 0927 38:50 ya hay pueden votar ya saben en nuestras redes son la web pueden votar a ver qué es lo que qué es lo que pensáis ir los resultados de la semana pasada

Voz 26 38:57 en qué te adelantan en las compras de Navidad el resultado cincuenta y siete por ciento regalos y un veintiséis por ciento en ropa

Voz 0927 39:03 muy bien Nos vamos a Al Asad y porque comer bien está muy bien pero también hay que hacer deporte y en estos podemos ayuda

Voz 11 39:12 mundo al mundo web

Voz 16 39:17 aquí yace Toni buenos días

Voz 9 39:20 hola buenos días

Voz 16 39:21 cuéntame en qué consiste esta aplicación

Voz 9 39:23 bueno pleito Maicon m es una aplicación que facilita la vida al jugador de deportes de equipo a día de hoy es una aplicación que ofrece encontrar y reservar pista de pádel tenis y fútbol en España

Voz 16 39:41 en cualquier sitio de España no ofrecemos

Voz 9 39:43 habilidades reservar pista en aquellos centros que han decidido ser parte de nuestra red de centros han total tenemos unos seiscientos centros un poco más y más de dos mil quinientas pistas disponibles

Voz 0927 39:54 cómo funciona la aplicación la aplicación tiene

Voz 9 39:57 con un sistema muy sencillo tú como usuario la abre dices dónde quieres jugar cuando tienes algún tipo de preferencia por poner un ejemplo quiero jugar mañana en Madrid en la zona de Alcobendas y quiero que sea una pista indoor porque va a llover Nuestro sistema inmediatamente devuelve toda la disponibilidad a aquellos centros que sean parte Play Tomic desde ese punto el usuario tendrá que decidir la pista que quiere en este caso la pista tres y la duración que quiera jugar por ejemplo noventa minutos aparecerá el precio de la pista que siempre es el mismo que el usuario va a conseguir si va directamente al centro sí será un proceso tan sencillo como pagar con su tarjeta de crédito o si el club lo permite hacer la reserva y pagar una vez acceda al centro el día del juego

Voz 16 40:51 en qué puede ayudar esto aplicaciones los usuarios que la utilicen

Voz 9 40:54 bueno esta aplicación ayuda el mayor problema que que existe a día de hoy para los jugadores que es donde juego

Voz 7 41:00 sí

Voz 9 41:01 yo tengo mi grupo de amigos se que queremos jugar el lunes a las ocho de la tarde pero donde hay pista entonces soluciona el problema de tener que llamar a varios centros a tener que ir a múltiples webs

Voz 16 41:13 para comprobar si hay o no es una aplicación gratuita

Voz 9 41:16 pleito Minc es una aplicación completamente gratuita para el usuario

Voz 0927 41:20 no

Voz 9 41:21 la descarga la pueden hacer en el Apple Store Google Play y el precio de las reservas el mismo que encontrarían el centro nuestro modelo de negocio es por cada reserva que conseguimos cobrar una comisión al centro deportivo

Voz 16 41:37 perfecto Pedro Pedro Clavería hacia de Tomic muchísimas gracias

Voz 27 41:42 muchísimas gracias a vosotros

Voz 24 41:50 eh

Voz 0927 42:06 hay productos que nos gustan especialmente por categoría tradición elaboración porque son únicos

Voz 28 42:13 con Denominación con origen protegidos y mucho más

Voz 0927 42:18 Manuel Pérez muy buenos días

Voz 1690 42:20 hola qué tal buenos días al gerente del Consejo Regulador de la de la Mancha Un proceso total

Voz 0927 42:26 el mentar artesanal desde tiempos ni se sabe no no va a cambiar no hay mecánica o máquinas que puedan hacer el trabajo que se hace en las personas una una no

Voz 8 42:37 hombre ya se está avanzando poco a poco así que esto es como la vendimia que antes con los pies ella bueno haya otra cosa no sé que se está

Voz 0683 42:45 de verdad que en la vida es en la inmensa mayoría es

Voz 8 42:49 manual pero están evolucionando por ejemplo hay prototipo ya desde para la de máquinas para recolección están probando ya intentando optimizar hay algunos proyecto para la monda un poquito más lejano pero ya hay idea en ese sentido tiene proceso de Tostado ya se están llevando a cabo uso foie eh que permiten una mayor con del proceso es decir que hay poquito a poco se está incorporando la tecnología pero básicamente sí

Voz 9 43:18 lo produjo una una mal

Voz 1690 43:21 muy mal muy manual que es una de las cosas por las que es un producto tan caro no

Voz 8 43:25 no es que el azafrán de La Mancha no es claro yo es un error grave que no no no absoluto en absoluto el problema de la Mancha es que la inmensa mayoría de las personas incluidos los profesionales no saben Guzón usarlo sacarle el máximo provecho yo le puedo decir que hacer uno dos para cuatro personas puede costar unos cincuenta céntimos si usted me dice que eso es caro o los o las personas que están escuchando

Voz 1690 43:51 no claro para que nos entendamos cuanto

Voz 0927 43:53 vale cuánto vale el kilo de azafrán

Voz 8 43:56 el para que el gramos de azafrán se puede encontrar en el mercado o fila una horquilla entre siete y catorce euros es el mismo azafrán dependiendo del establecimiento desea adquiera ayer ahora mismo en el mercado sin decir marcas que no se puede ver la que me refiero establece bien todo

Voz 16 44:14 eso es mucho dinero e Pedro tanto

Voz 8 44:17 las otras dinero vuelvo loco

Voz 16 44:19 claro claro Colunga al que a decir

Voz 8 44:22 de euros usted pueda observa un arroz para cuatro personas que le cuesta cincuenta céntimos por lo tanto eso eso es caro lo importante podemos coincidir lo importante que hay que saber usar el azafrán pues lo que yo escuche mucha vais a lo a los profesionales ni ellos mismos saben muchas veces vigente no pasa ese gran problema

Voz 1690 44:41 es el mejor azafrán de nuestro país

Voz 8 44:44 es el azafrán que a nivel internacional tiene el mejor reconocimiento de calidad por lo tanto si todo el mundo lo dice por supuesto que lo es

Voz 0927 44:52 hay que si iba a decir si hay muchas limitaciones

Voz 8 44:55 no no el azafrán de La Mancha no tiene ninguna limitación

Voz 1690 44:58 no hay nada no no se vende Si lo que quiero decir es que se venden muchos sitios como Azafrán de nuestro país cuando no es de nuestro país

Voz 8 45:05 la Azafrán de La Mancha tiene denominación de origen y cómodo la figura de calidad diferenciada que existen en España tiene un control avalado por los pueblos de gestión es decir los consejos reguladores la las centrifugadoras y la administración competente

Voz 0927 45:19 los señor Pérez

Voz 1690 45:20 sabe que hay multitud de productos con denominación de origen que son falsificados no me digan ustedes son los únicos que no tienen ningún tipo de falsificación porque quise falsifica todo

Voz 8 45:29 nosotros nosotros en su afán de La Macha no hay falsificación posible vimos que hay garantizan que no ya que no haya ningún tipo falsificación porque hace un esfuerzo por todas las partes vale vale ahora es verdad es verdad que hay otro azafrán es que no tiene humedeciendo rige el on cuál es el la mala interpretación de la legislación por parte incluso o aplicación de la ley la acción de la Unión Europea reglamento de indicación del etiquetado o no de la información Athletic que todos los consumidores que sí que la indicación del país de procedencia las administraciones competentes no lo aplican interpreta que no es necesario hacerlo para el azafrán invade otros productos ya ahí a esos sin denominación de origen efectivamente una pena que el consumidor piense que compra azafrán procedente de España cuando no es ahí sí coincidimos Mia que es un es una situación que no debería existir entiendo del punto de vista quizás porque entonces los competente no se ponen las pilas

Voz 1690 46:25 efectivamente bueno Pedro Manuel Pérez gerente del Consejo Regulador del azafrán de La Mancha muchísimas gracias a partir de ahora haremos mucho mejor eh

Voz 8 46:34 así es verdad es la verdad podía encontrar la forma de usarlo perfectamente

Voz 16 46:38 vale perfecto gracias un saludo adiós adiós

Voz 8 46:40 Contador afea viajero

Voz 0927 47:32 Gustavo muy buenos días buenos días presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes FUCI vamos ya con el primer caso

Voz 0881 47:39 Piedad adquirió hace tres meses una casa pero no puede hacer uso de ella porque no le conectan el servicio

Voz 16 47:44 de luz y además ahora tiene otro problema los okupas nos lo cuenta en agosto mi hijo

Voz 10 47:52 por una vivienda que lleva tres años y lo molida felicitarle la instalación de la luz varias veces sin obtener ninguna respuesta por parte de Endesa pese a nuestra insistencia ya sean metida hasta ocupa donde tenemos que dirigir no lo sabemos qué hacer nadie no da respuesta cuando voy a la sucursal de Endesa me dice que ya me han llamado por teléfono pero eso no es ver

Voz 0927 48:12 bueno desesperada desesperada como ven

Voz 1690 48:15 Gustavo puede hacer algo tú le puedes dar alguna buena pista

Voz 9 48:18 vamos a ver el tema más gordos desde los okupas una situación jurídica ya muy complicada entonces tendrá que acudir a la Justicia para que te eche una mano vale otra cosa es lo de la luz pero a lo mejor está ligado una cosa con otra que a lo mejor no pueden ponerle un contador no dejan entrar para que dé de alta la luz mil cosas pero yo creo que el problema estriba en los okupas

Voz 0881 48:42 diente oyente no ha podido hacer uso de su móvil estando de viaje por inconvenientes con el roaming

Voz 16 48:48 pero no les dan una solución

Voz 32 48:50 la voz de hablar con Jazztel porque he estado de viaje en Austria durante cinco días por culpa de ello porque la tarjeta no era válida no me ha funcionado el grooming internacional con lo cual he estado incomunicado con mi familia todos esos días dicen que no pueden resistir mes al respeto es decir que yo voy a pagar mi mi mensualidad

Voz 33 49:15 compré

Voz 32 49:15 ETA cuando he tenido cinco días sin poder utilizar el servicio

Voz 1690 49:20 qué puede hacer porque claro si ha fallado no ha podido utilizarlo por lo menos que no le cobren todo el servicio como hubiera funcionó todo bien no digo yo

Voz 9 49:27 claro esto tiene que acudir bueno hay una vía que todos ya conocemos de sobra que es la Junta Arbitral de Consumo a dónde puede presentar su reclamación ahí están las compañías adheridas y lógicamente tiene derecho a reclamar tiene derecho a reclamar y es más en caso de que le causado un daño perjuicio que pueda de mostrar también lo podría lo podría reclamar no sólo retenerle

Voz 0927 49:50 pero de lo que por el servicio sino que además pedir algún tipo de indemnización compensación no

Voz 9 49:54 siempre y cuando pueda demostrarlo eh porque la Junta Arbitral sólo puede demostrar no hay daños morales no hay Celrà como en los juzgados pero si en algún caso o algún perjuicio que le ha ocasionado económico estilo puede demostrar documentar pues puede y lo también