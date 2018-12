Lalalá 1x32: Elena Roura (Fundació Alicia)

Voz 1 00:00 play Gastro Lola

Voz 0335 00:17 bueno pues estamos con Elena Roura la doctora Elena Roura que es la responsable de investigación en la Fundació Alícia hola Elena qué tal

Voz 2 00:25 hola buenos días

Voz 0335 00:27 tú sabes mucho de de hábitos alimentarios si como cambiar esos hábitos para que mejore la salud de la población en general no de hecho llevas trece años desde el principio trabajando en la Fundació Alícia que para quien no lo conozca que no conozca el proyecto es una mezcla entre la cocina y la ciencia hecho el nombre vienen ahí no

Voz 2 00:46 también te Alimentació i Ciència es la palabra alimentación Ali

Voz 3 00:50 ciencia al final de de ciencia no y al final somos un grupo de de profesionales de diferentes áreas relacionadas con la alimentación desde cocineros nutricionistas

Voz 2 00:59 no lobos Agrónomos antropólogos periodista que trabajamos juntos para que la gente como mejor

Voz 4 01:06 comemos muy mal la gente con el muy mal

Voz 5 01:09 a ver comemos mal eh

Voz 2 01:12 le respeto hace sesenta años pues depende porque seguramente ese pasar más hambre no pero actualmente en nuestro en nuestro mundo

Voz 3 01:20 que en otro sí que hay muchos problemas de de alimentación comemos mal no no somos conscientes de la importancia de la alimentación estamos cada vez más delegando la alimentación a otro sin ser conscientes que tendríamos que ser nosotros los responsables de ella

Voz 0335 01:35 si tuviera que resumir en cuatro cinco cosas que deberíamos cambiar para comer un poquito mejor cuáles serían cuáles son las más urgentes

Voz 2 01:45 pues deberíamos centrarnos alimentación en el producto fresco e frutas verduras productos de proximidad

Voz 5 01:52 de de temporada e increpó

Voz 2 01:55 el el el el el digamos la alimenta

Voz 3 01:58 los alimentos de origen vegetal los cereales las legumbres comer una o dos veces más legumbres a la semana porque las estamos perdiendo moderar el consumo de

Voz 2 02:06 carne

Voz 5 02:07 a ser un poco consciente de de de

Voz 3 02:12 otros compramos donde los compramos y cómo van envueltos porque al final la alimentación tiene que ser sana pero también tiene que ser sostenible relegamos nuestra alimentación a depende de quién siempre vamos a tener unos nutrientes que serán más o menos saludables pero estarán envueltos en algunos materiales

Voz 2 02:27 es que a lo mejor no serán tan sostenibles

Voz 0335 02:30 lleva años trabajando en la relación entre la comida y el cáncer en la Fundació editado ya cinco guías me gustaría empezar hablando de la prevención del cáncer como debemos comer para para evitarlo para que baje nuestro riesgo de padecer un cáncer

Voz 6 02:48 actualmente la evidencia lo que nos dices que el patrón de dieta mediterránea es el que más

Voz 3 02:55 efecto positivo tienen la prevención de enfermedades entonces que es un patrón de dieta mediterránea es aquel que se basa en una alimentación principalmente vegetariana de origen vegetal muy rica en frutas verduras con el aceite de oliva como grasa básica para cocinar y para aliñar aceite oliva virgen extra

Voz 2 03:13 otros secos con cereales y cereales y puede ser lo más integrales originalmente posibles que se basa en un consumo de carne moderada que se basa no en consumo de pescado de pescado azul que tiene muchos beneficios para la salud en un consumo moderado de ante vientos procesados otros pesados ricos en las así saturadas azúcares esto sería lo que se ha demostrado que a nivel de alimentación juntamente con una actividad física regular y evitar a los tóxicos no o exceso de alcohol etc etc sería la base de la prevención de del cáncer y de muchas otras enfermedades

Voz 0335 03:49 has dicho exceso de alcohol eso quiere decir que hay una cantidad de alcohol que puede ser incluso saludable porque hay mucha polémica en torno a este punto no

Voz 7 04:00 ah es un punto delicado no ha actualmente

Voz 2 04:04 eh parecería ser que un consumo de una copita de vino al día

Voz 6 04:09 a eh

Voz 2 04:10 no tendría tendría un efecto incluso podría ser que beneficioso para para la salud lo que no lo tendría es malo pero si tú no bebes no hace falta beber por esos mensajes un poco complicado en lo que sí está claro es que un exceso de alcohol es malo para la salud quién no beba alcohol que siga sin beberlo y quién consuma vino pues que consuma una copita con las comidas

Voz 0335 04:31 hay otros alimentos que también generan cierto debate en torno al cáncer por ejemplo la leche de vaca

Voz 2 04:38 si nosotros suscribimos la la guía de mitos y creencias porque cuando nos propusimos hacer estas guías lo que hicimos primero es un trabajo de de hablar con pacientes para ver cuál eran los problemas que se encontraba no que dudas querían resolver no los mitos y era una de las cosas que más eh quebraderos de cabeza les llevaba no la leche el azúcar la carne el pescado la vajilla a un así de cosas que que que la verdad que que son un problema muy grande porque cuando tú te metes en Internet y pones alimentación y cáncer las fuentes no siempre son fiables no y entonces nosotros intentamos eh con una base de evidencia científica intentar explicar el mito

Voz 6 05:17 el por qué no darle un poco de de res

Voz 2 05:20 cuesta no iría en el tema de la leche no

Voz 6 05:23 no hay ninguna evidencia que indique que el tomar leche o sea

Voz 2 05:28 una cosa que provoque cáncer níquel han peores ir tapó que la cubre pero sí que la la leche por ser un lecho derivados porque toma dones leche pues tomando yogur no es un es un alimento rico en calcio de rico en proteínas y que no tienen ninguna a ninguna otra indicación en el en el tratamiento ninguna evidencia que digo que haya que eliminar la leche para para curar

Voz 0335 05:53 la cuestión es que la idea ha calado en la sociedad y de hecho no hay nada más que pasearse por un supermercado para ver que la sección leche se ha convertido en una sección de bebidas vegetales que se parecen a la leche no en qué estamos fallando para que la gente al final se quede con esos mensajes que dices tú que no son de fuentes fiables

Voz 2 06:12 pues muy bien no lo sé pero yo creo que hay un tema comunicativo que al final el mensaje de la dieta equilibrada una dieta que tenga en cuenta la frecuencia de la cantidad de los elementos que sea que haya un poquito de todo etcétera no es es un mensaje que no cala en cambio no que la leche es mala y que la otra es buena o que esto te va a curar sea el el darle una un efecto mira Coloso o un efecto dañino directo a un alimento como que Calama y por eso hay en no Stax pasión de de de nuevos productos nuevas bebidas vegetales que evidentemente están muy bien pero que la gente tiene que tener claro que una cosa no sustituye a otra nivel nutrición y que luego hay muchas calidades estas bebidas vegetales hay que mirar que grasa le han añadido que azúcar le han añadido porque al final tú tenías que estás resolviendo un problema a lo mejor estas a poniendo otro noi antes al final el que ser más conscientes que la ley la no fueron encontradas las leches vegetales en no es un posicionamiento pero sí que a veces les en la composición de alguna de las leches vegetales dices ostias Bormujos esta no sería la mejor opción

Voz 0335 07:21 hay alimentos que tienen mala prensa ya litros en cambio que la tienen muy buena no sé si de forma justificada el brócoli el ajo la cúrcuma en cuando la gente pone dieta anti cáncer en Google probablemente el van a salir alimentos como este no

Voz 2 07:36 no evidentemente hay una serie de de alimentos que por su composición parece que que son potenciales beneficiosos tanto para la prevención de del cante como durante el tratamiento el lo que tenemos que ser conscientes es que es lo que tiene el brócoli no sólo lo tiene el brócoli que seguramente también

Voz 6 07:52 tiene el alcohol y también de la coliflor

Voz 2 07:56 y entonces que nuestra alimentación no se puede basar a sólo en un elemento porque se centrase en uno puede ser que OPI es otro problema no Cell el brócoli que es un alimento de aquí que es un alimento el problema es cuando lo que curas la Kheyl no que seguramente te la hacen pagar tres veces más que el

Voz 6 08:14 poco le importó tiene el mismo el mismo oí el asco

Voz 2 08:19 sí tienen componentes que están estudiados in vitro en laboratorio que parece que pueden tener un efecto pero cuanto bajo tenemos que comer tenemos que comer ajo

Voz 7 08:28 todo Easy come hemos dos ajos crudos por la mañana esto nos va a prevenir unos va a curar

Voz 2 08:33 esto no está no está establecido después hay una cosa que también es importante sobre todo cuando estás dudando con tratamiento es que un exceso de de inmigrantes compuestos puede interaccionar con tu tratamiento entonces la pugna excelentes y tú te pones cúrcuma como quien como como que en él de manera tradicional en en India o lo que sea como está perfecto pero a lo mejor si te tomas un veinte gramos de raíz de cúrcuma a lo mejor está interaccionando con tu con tu con tu tratamiento no procede porque hay cosas tan sencillas como por ejemplo hay un tipo de quimioterapia que interacciona con el con los componentes del pomelo esto hay que hay que saber no interacciona con los componentes del del pónmelo a lo mejor si nos pasamos dos componentes también puede reiterar

Voz 0335 09:41 porque no hemos llegado a ese punto en el que la ciencia no os puedo decir que comernos exactamente dos ajos crudos por la mañana es beneficioso sea por qué cuesta tanto llegar a esas certezas

Voz 2 09:51 porque la la la la Investigación en Nutrición Humana es difícil de hacer no es fácil tener una muestra de personas de unas características determinadas que les puedas dardos ajos por la mañana pero que además les controles todo lo que como en el resto de día y todo lo que hacen entonces claro si tú podrás tener encerrados a cinco presos afín a quinientas personas en unas condiciones estancas que tú les das de desayunar de comer de cenar de merendar sabes que no van a picar entonces claro podrías ver que el efecto diferencial de los que han tomado la Hall que no puede ser de

Voz 7 10:25 bajo pero claro cómo controlas todo esto

Voz 2 10:28 por lo tanto es muy muy muy difícil hacer estudios de este tipo

Voz 0335 10:33 recientemente se ha incorporado a toda esta masa de información de alimentación y salud la palabra a Creel a medida y la Unión Europea de hecho la regulado no sé qué recomendaciones hacéis desde la Fundació Alícia sobre este tema

Voz 2 10:48 la la Aquila había noventa ese generan los procesos de cocción eh de altas temperaturas no entonces

Voz 6 10:55 normalmente la mayoría de de de

Voz 2 10:58 de procesos que se utilizan este tipo son pues para hacer de noventa alimentos procesados en tu casa es difícil cocinando tú que generen tanta cambiada de piramidal por lo tanto es lo que te decía antes que bazar a volver un poco atrás volver a ser Tour a responsables alimentación cocinar un poquito no hace falta ser un chef para tener organizado los ingredientes bases y prepararte los tus a no delegar siempre a otros la la alimentación porque al final necesitan procesos de Cemex

Voz 7 11:29 es más altas o todo lo que son los

Voz 2 11:32 sexo etcétera pues tienen más cantidad de de aquel amigas

Voz 0335 11:37 antes de empezar la entrevista me decías que llevabas trece años peleando te con los chefs es una forma de hablar evidentemente pero muchos de esos chefs tienen un pasado relacionado con el Bulli además no sé qué tal os lleváis los dietistas nutricionistas y los chefs sobretodo cuando sacan esos botecito con polvos que no sabemos muy bien que son

Voz 2 11:56 mira la verdad que es un lujo es lógico trabajar con mis compañeros Si yo llevo trece años y marco en el que oye compartido ponencia llevó también trece Si la verdad que al principio fue difícil porque nos teníamos que entenderemos tenías como es que acoplar no por ejemplo bajamos a alguna algunas platos paraplejia si de repente veía que podía declaró que me ponía una gota de leche les decía no no puede llevar leche no no me no que si somos una gotita digo ya ya pero es que una gotita puede ser igual de mala que que medio litro no y entonces como todo hemos tenido que que que aprender a a trabajar juntos entenderlos pero al final y lo que puedes hacer con no de la cocina en temas de nutrición es brutal porque al final la gente no entienden hidratos de carbono casi no entiende de legumbres lo que entienden es si me das unas lentejas riojanas una ensalada de lentejas o si tengo que comer arroz porque tengo días regateó tengo que comer cada día Roth pues sí no me heladas de diferentes maneras al tercer día yo nutricionista no te voy a hacer caso porque no me voy a ir a la dieta porque en estas urdiendo no y entonces ellos que tienen nuestros conocimientos esta creatividad le pueda dar la vuelta y crear platos que sean que sean fáciles de hacer con ingredientes que pueden encontrar en Súper de casa pero que sean diferentes innovadores que sean apetitosos a la vista esto es un estos son nuestros un lujo hoy por ejemplo yo con con Marc empezamos y uno de los primeros proyectos fue la Fenice todo Nuria no que es una enfermedad eh Conget entrando trastorno del metabolismo que donde no puedes comer proteína sobre todo en niños bueno es niños porque solo hace treinta años o treinta y cinco años que se detecta no entonces imagínate no pues pues comer pescado no puedes comer eh lácteos no puedes tomar todas las cantidades no

Voz 7 13:50 cómo

Voz 2 13:51 no en una familia que son cuatro y hay un niño fenecido novio como dignifique como como haces que todo el mundo coma igual que éste no se sienta raro que disfrute comiendo no pues gordo cuando Marc hizo un huevo frito sin huevo frito no que era aún un esférico de de maíz con una base dennos Yllera igual que un huevo frito parece niño evidentemente no sabía huevo frito pero comía igual

Voz 3 14:15 es tu que su familia no antes estas cosas son

Voz 2 14:18 la verdad que son maravillosas para gente como cocineros que vienen de la alta cocina que tienen unas funcione Keats se sea la la cara de emoción de estos cocineros cuando ven a las familias con los niños eso no porque tu tu tu trabajo tiene un efecto muy potente en la en la vida de las personas

Voz 0335 14:38 vamos a hablar de la guía de recomendaciones generales sobre el cáncer luego me gustaría que me explicaras algunas cosas más concretas de tumores concretos pero en general alguien que le ha explicado cáncer que va a volver a casa hecho polvo seguramente pero va a tener que cenar y al día siguiente va a tener que hacer la compra para seguir comiendo que qué hábitos de de cambiar en su vida

Voz 2 15:02 pues mira enloquece Se recomienda es una alimentación variada inquilino Braga actividad física adecuada un poco a tus capacidades o momentos que tengas son veces estas más cansado no no pero no dejar de moverte a comer de manera equilibrada que significa lo mismo que te explicaba antes para para prevenir una dieta que incluya verduras en la comida enlace en a que incluya suficientes datos de carbono para la energía si puede ser eh ricos en fibra mejor que que con sumas de la fruta que toca la parte sea la idea es tienes que comer un poquito de todo tienes que comer bien lo que se recomienda tienes que intentar huir de las dietas milagrosas muy restrictivas porque puede ser que es que el estés eliminando algún alimento que pueda ser esencial por ejemplo una de las cosas que que hace la gente es eliminarla

Voz 7 15:53 toda la carne seguramente todo el pescado porque la la carnes mala el pescado tiene Mercurio

Voz 2 15:58 que hay que vigilar porque Labs proteínas son la base de la regeneración de los tejidos si tú tienes un cáncer llamo puras tienen una cirugía o tienes eh tienes tratamientos que son muy potentes como la quimioterapia tienes que te asegurar la la fuente de proteínas no Entesa para mí recomendaciones eh ser prudente sobre todo dejarse aconsejar por el personal sanitario intentar huir de

Voz 7 16:26 cosas que digan

Voz 2 16:28 qué te van a curar de de mensajes no avalados por un por un especiales

Voz 0335 16:34 todas las vías de la Fundació Alícia están editadas en catalán y en castellano se pueden descargar gratuitamente a través de la página web no sé si tenéis e información sobre cuánta gente será descargas es la descarga de toda España os llega feedback de gente que que la ha sido muy útiles escribe

Voz 2 16:51 sí la verdad que no no tenemos un control de la de las descargas porque está colgada en Alicia pero también está colgada en en el ICO el Institut Català de Oncología porque las vías son conjuntas las trabajamos con conjuntamente luego también están en papel se distribuyen a diferentes centros sanitarios que no te puedo decir número sí que tengo eh pues a veces Zimbawe o sobre todo por ejemplo lo que tenemos es Correos de oye cuando sale la siguiente cuando sale la de Colón no por ejemplo o cuando porque sobre todo personal sanitario que que que está en contacto con los pacientes pues sí que les está siendo útil el haría evidentes un recurso para al para el paciente pero también es un recurso para el cuidador para Enfermería o el o o el personal sanitario que trate al al paciente porque también es una información que no que no está sano no se tiene entonces para los nutricionistas por ejemplo también es una información muy útil sacar

Voz 0335 17:45 es la guía de recomendaciones generales luego la de mitos sobre alimentación y cáncer cuál fue la tercera

Voz 2 17:53 será fue cáncer de mama la cuarta es cáncer de cabeza y cuello la quinta es cáncer colorrectal y ahora estamos empezando la de pulmón

Voz 0335 18:03 hablemos un poco de de la dieta que debe seguir la la gente que ha sido diagnosticada de cáncer de mama que cosas específicas tiene que que incorporar o que eliminan eso dieta

Voz 2 18:14 mira no te voy a decir el cáncer de que en general las recomendaciones serían las mismas entonces lo único que tenemos que hacer es adaptar esta alimentación equilibrada a los efectos secundarios que nos pueda comportar el tratamiento de nuestro tumor vale entonces en el caso del cáncer de mama ah pues por ejemplo tenemos que adaptar de la alimentación porque a veces hay retención de líquidos entonces tendremos que rebajar las al tenemos que incrementar a mejorar las verduras a veces hay aumento de peso que es un tema que es recurrente y es un tema importante porque preocupa muchísimo a las mujeres con cáncer de mama y es decir oye cuando estemos curados ya bajaremos el peso evidentemente tenemos que evitar no aumentar de de peso pero que es una cosa que pasa entonces tenemos que aceptarla como parte de de la de la enfermedad a hay sequedad de boca entonces hay que intentar pues estrategias que nos ayudan a tener la boca hidratada evidentemente es el de llevará agua probamos por tenemos pues algunos cubitos de hielo algunos prelados algunas gelatinas que nos pueden eh a ayudar en el caso de cabeza y cuello que pasa que al tumor a estar localizado en la parte alta no en la cabeza pues tanto la la patio la quimio pero incluso el mismo tumor te puede obstaculizar la la ingesta de alimentos no antes muchas veces eh lo que se debe hacer es esta alimentación equilibrada adaptarla de textura hacerla más blandito o incluso triturado esto implica que no vamos a hacer siempre de pollo patatas y verdura sino que qué gomas triturado no quiere decir que de tienen que ceder dejar de comer fruta

Voz 7 19:46 la ensalada macarrones boloñesa ha

Voz 2 19:49 la tortilla de patatas porque todo esto se puede triturar y hay que sea igual de bueno pero con otro formato no y eso es lo que intentamos explicar en en las y así por ejemplo en el caso del cáncer de colorrectal problemas que si a Ci te quitan un trozo de colon no el Colón se absorbe el agua en el en el Colón se digiere parte de la fibra etcétera pues tienes que reducir la ingesta de fibra tienes controlar tus de esta de líquidos es hacer una dieta progresiva hasta que tu tu cuerpo se adapte a que le falta un trozo entonces esto esto es lo que lo que lo que encontrará la gente en las que un alimento que tengas que quitar o que tengas que poner dependiendo de cada cáncer es sólo está en algunas han algunas interacciones entre el trata entre el el el medicamento por ejemplo el cáncer de mama se usa un tratamiento a lo mejor ahora está cambiando profesaba un tratamiento que podría interaccionar con el pomelo cientos de llamaba no podías tomar pomelo en cabeza y cuello a uno de los tratamientos sin puede interaccionar con altas dosis de vitamina Bédoin B9 que eso es una vitamina que se encuentra en en en las verduras de hoja verde a intoxico Mieras muchísimo Si tu dieta se basarán espinacas podría interaccionar entonces sí que hay cosas puntuales pero más que nada es adaptar la dieta

Voz 7 21:07 variada equilibrada a lo que a ti te pasa para que puedan continuar con viéndola

Voz 0335 21:14 las guías incluyen recetas

Voz 2 21:17 todas las guían sí sí sí porque la idea

Voz 6 21:20 es que podamos dar eh

Voz 2 21:23 más ideas a la a la gente después que al final la comida te entra por los ojos no hay entonces yo te puedo decir tomate un un puré de no sé qué pero cuando lo ves Yves que es verde yo tiene colores y que más tele presentado así puede ayudar animarse a comer no porque la falta de apetito es muy común con las personas en cáncer entonces a par

Voz 6 21:42 de de que tienes que comer poquito muy nutritivo sino está bueno no es bonito no huele bien no te lo basado

Voz 0335 21:51 la falta de apetito y también cambió a veces el el gusto no en los alimentos no saben igual y eso desanima a la gente a comer que se puede hacer para combatir

Voz 6 22:36 mira ahí ahí principal

Voz 2 22:38 entre dos dos consecuencias asiduo del tratamiento es la disminución de sabor sea la gente pierde totalmente la capacidad de las pupilas gustativas y deja de de sentir sabor entonces pues al final

Voz 6 22:50 poca cosa se puede hacer aparte de intentar potenciar algunos justos más fuertes etcétera y por otro lado lo que pasa es que

Voz 2 22:58 que se genera gusto metálico al comer que claro esto molesta muchísimo entonces diferentes estrategias aparte de que cree que hay algún medicamento que puede ayudar a paliar las diferentes regias es no comer un plato grande sino comer poquito de diferentes cosas porque el sabor metálico se va potenciando a medida que vas comiendo una misma preparación entonces mejor pues Cometa pitas Maale luego intentar combinar los alimentos proteínas que son los que más sabor metálico dan pues con frutas con verduras que les des estos estos topes agridulces que pueden ayudar a compensar este sabor metálico después otra propuesta que hacemos nosotros es que si tienes mucho mucho gusto metálico no tomes los alimento dos que más te gusten ni los gestos más acostumbrado tomar porque sitúa los macarrones de tu madre no te encantan son lo que más te gusta en el mundo tienes el busto metálico levas encontrar todos los defectos si te vales molestar muchísimo que si comes un plato que a lo mejor pues un el hindú no es un guiso de lentejas muy especial como al final tampoco no sabes muy bien cómo acaba de de de de es de saber pues a lo mejor un poco raro no no no te afecta tanto momentos son pequeñas estrategias que no son la solución cien por cien pero que a lo mejor

Voz 7 24:12 pueden ir te ayudando un poquito

Voz 0335 24:15 claro pero más allá de la parte nutricional la comida también es una fuente de felicidad te quería preguntar si hay que renunciar a a ciertos caprichos que te pueden subir un poco la moral ya sea por una cuestión eso más más nutricional o lo que tú comentabas no porque como Lubasa no tardó gerente te puede acabar de de desanimar

Voz 3 24:36 nosotros cuando ponemos las recomendaciones generales uno

Voz 2 24:39 la es es intentar comer en familia o comer lo mismo que la familia porque la familia tiene que comer saludable al final las recomendaciones son los que son las mismas entonces simplemente hacer la modificación que requiera que requiera Astún ese momento no si hay macarrones con boloñesa y tú tienes que tomar triturado oye pues todos unos malar macarrones a la buena Conesa lo que mira trascendió que tritura los macarrones pero es lo mismo es el mismo plato tiene el mismo color comemos en familia y luego hay un cumpleaños ahí un trozo de tarta Ryan si a ti te sienta bien no tienes que renunciar porque no hay nada a lo que se tenga que renunciar cien por cien osea todo es en el balance evidentemente lo que no podemos comer es dulces cada día

Voz 7 25:21 pero pero es que lo pues no lo puede tomar

Voz 2 25:24 en el que tiene cáncer del que no tiene un cáncer del que tener AVE tiene el que no tiene diabéticos recomendaciones que hay unos alimentos que son de consumo ocasional para todos no entonces a no ser que tú médico o tu equipo te día que especialmente Portu tumor que tienes que evitar alguna cosa cien por cien

Voz 0335 25:42 no hay nada que tenga que eviten la siempre me imagino que para ti como científica de esta época en la que están creciendo las reacciones alérgicas y un montón de trastornos relacionados con la comida tiene que ser triste pero al mismo tiempo apasionante no

Voz 2 25:57 sí porque además el el también el el no saber un poco un poco qué pasa no decir hoy es que cada vez hay más alergias e intolerancias es porque tenemos un mejor diagnóstico es porque tenemos un problema de flora intestinal que no estamos cuidando y entonces tenemos un sistema inmune

Voz 6 26:15 n en peores condiciones Si no sé qué es porque

Voz 2 26:19 el la comida ex a la procesada hasta entonces el el no estamos en un poco un mundo incierto donde al final E K A hace falta mucho trabajo para para poder y saber qué pasa hay cómo poderlo solucionando no pagará lo que estamos haciendo es un poco tapar no pues decir oye pues como que hay muchas alergias vamos a intentar que los comedores se pueda escolares se pueda comer bueno no se queja teniendo alergia aquel que cada vez haya más restaurantes que sepa cómo se debe controlar la pelota la acción de los alimentos para evitar contaminaciones cruzadas y podrán ofrecer un servicio también a las personas alérgicas no antes esto es lo que hacemos un poco desde desde Galicia dar un poco solución más que nosotros investigar el porqué de estas causas

Voz 0335 27:04 mencionabas el tema de los comedores escolares tú crees que deberíamos apostar más fuerte por por esa parte que se debería formar a los niños de alguna manera en alimentación e más allá de del comedor

Voz 2 27:18 claro a ver está está claro que que que la de la escuela el colegio es el mejor sitio para llegar a los niños pero lo que no podemos hacer es que la la escuela sean responsable de educar a los nuestros hijos de todo entonces al final a comerse recomiendo Si tú en tu casa tienes unos hábitos correctos hay frutas siempre a la vista

Voz 7 27:41 la a hay verdura para comer de manera natural

Voz 2 27:44 sean sin nada forzar sino utilizas eh los dulces o digamos el alimento de consumo ocasional para premiar si te comes las lentejas o lo que sea no en principio las los niños aprenden a comer tienen que comer de manera aprender a comer de manera natural entonces

Voz 6 28:03 ha perdido no la habilidad de cocinar en casa no se cocina eh vamos todos

Voz 2 28:10 los tiempos que no nos hemos planificado al final de cualquier manera y al final que es lo más fácil pues que el polen sean los niños a a comer evidentemente si el cole puede ayudar mejor los los comedores escolares están cambiando estaba viendo una evolución están apostando más por alimento con una alimentación más sostenible que por una alimentación más cuidadas está dando mucha más importancia todo requiere de de un proceso y luego hay unos costes

Voz 6 28:37 y hay una no a veces de un menú

Voz 2 28:40 vale seis a lo mejor si valiera siete

Voz 6 28:43 podríamos dar no sé qué pero la gente no quiere pagar

Voz 7 28:46 el uno más pero luego al final cuando todos los

Voz 2 28:49 del cole todos llevan una cosa que vale no sé que que no es saludable no entonces es difícil la gestión de todos más difícil

Voz 0335 28:57 te quería preguntar también por los transgénicos que es un tema que para la gente bueno genera muchas dudas porque vemos por una parte a muchos científicos diciendo que no hay ningún motivo para preocuparse pero también gente que tradicionalmente ha sido de fiar como los ecologistas que nos dicen que que hay que evitar los a toda costa desde Galicia cómo lo ves

Voz 2 29:19 mira desde Galicia Alicia nosotros eh evidentemente no tenemos una postura concreta al respeto lo que sí que es verdad que el transgénico tiene un problema sobre la sostenibilidad sobre la biodiversidad

Voz 7 29:30 de de de de nuestro entorno entonces a

Voz 2 29:35 además aquí está bastante regulado y nosotros aquí comemos pocos alimentos transgénicos en Estados Unidos se otra cosa pero por aquí tenemos pocos tranquilizantes yo creo que el que el transgénico tiene un problema mucho más sobre la salud pero a ti

Voz 6 29:47 la ves de del del del de la

Voz 2 29:50 la disminución de la diversidad de la sostenibilidad del planeta en la agricultura etcétera que más que tenga un efecto directo sobre nuestra salud porque en el fondo a los transgénicos Se pueden forzar pero la modificación genética se ha hecho de manera natural en el tiempo no entonces a yo no te puedo decir ni una cosa ni la otra lo que sí que estoy convencida es que el problema en los transgénicos lo más importante los transgénicos es que son terribles para para para la agricultura porque al final también el el el agricultor está ligado a una semilla que luego sólo podrá cultivar otra semilla que será venderá una empresa entonces yo creo que el problema de los angelinos más vas más allá que realmente que si te comas un día un maíz transgénico pueda tener un efecto muy muy perjudicial para tu salud

Voz 9 30:41 Elena Roura muchas gracias por atender a Play Gastro a la Cadena Ser

Voz 2 30:45 complacer

