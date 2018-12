Las Noches de Ortega: Quitar el fango y poner flores (01/12/2018)

Voz 1 00:00 y y

Voz 6 00:24 es muy buenas noches oyentes de la Cadena SER hostia no sabía que que que que estaban ahí sí que siempre siempre digo buenas noches con el abstracto pero no sabía que que que estaban ahí empezamos

Voz 7 00:41 la suma de virus

Voz 6 00:47 cómo estáis hijos míos empieza ahora mismo un nuevo programa que como dicen los clásicos nos va a acompañar hasta el punto horario de las dos de la madrugada la una en la Comunidad Autónoma Canaria

Voz 6 01:09 y hoy vamos a conocer a un ser humano extraordinario porque para eso sirve la radio para conocer a gente distinta

Voz 6 01:17 a personas que no tienen el corazón y el alma de algo que valga realmente la pena

Voz 6 01:31 de Mauricio solemnes buenas noches buenas noches gracias por estar con nosotros en en la Cadena SER cumpla se cumple así

Voz 6 01:45 ha revolucionado el panorama de la música latinoamericana con su disco Camino de caminos en el que encontramos canciones tan precio

Voz 3 01:54 cosas como ésta donde están los caminos ir Osama que tú

Voz 6 02:07 ni un dos millones de discos vendidos en una época en la que ya no se venden discos este hombre ha puesto patas arriba la canción de autor que parecía que ya no tenía nada nuevo que aportar hunden

Voz 3 02:21 el camino hasta la final

Voz 8 02:38 a qué sabe el éxito Mauricio el éxito sabe a derrota sabe a derrota porque cuando uno empieza a saborear las miles del éxito probablemente empieza también olvidan las raíces de dónde vino o fueron los sufrimiento en los inicios contra estoy luchando no que que éxito uno no suponga el fracaso de olvidar de dónde vengo

Voz 6 03:08 de dónde viene Mauricio holandés

Voz 8 03:10 de abajo de abajo Bengoetxea bajo la pobre esa la miseria y la buena gente los que nunca tuvieron oportunidades de aquellos de los que se les ha negado siempre todo y quiere ser

Voz 6 03:30 ingresando ahí

Voz 8 03:32 por su puesto en mi sitio ellos de ahí no quiero moverme

Voz 3 03:36 la fina línea que pasa

Voz 6 03:43 por qué hace lo usted muy grande no creer olvidar sus orígenes gracias

Voz 3 03:58 la pobreza la miseria

Voz 11 04:02 yo quiero esta

Voz 6 04:04 ya y quiere estar nuestro invitado ahí quiere permanecer ese Átame sin olvidar sus orígenes olvidar sería una traición

Voz 11 04:13 yo de mar de lo de lo vi da Boris que todo lo que siempre su o

Voz 3 04:28 tan ambiciosos planes cuales técnico

Voz 8 04:33 con emplea pues yo me levanto por la mañana ni empiezo a pensar en los oprimidos ya desde por la mañana sí sí ya por la mañana al levantarme mi primer pensamiento es para los oprimido yo me tomo el café con leche yo no estoy viendo lo que hace goles y estoy viviendo oprimido toses cojo mi guitarra lo acarició como si fuese un cuerpo de mujer me digo a mí mismo Mauricio qué puedes hacer tú esta mañana pueblos oprimidos que puedes hacer para calmar ese grito de angustia el pueblo oprimido y entonces empiezo con mis acordes piensan lo que sufren pensando en los que aguantan pensando ya va empiezan a salir no Musicale inverso que yo regalo que sufre

Voz 11 05:26 en la SER que sufre es que bueno que puedo hacer por sí que tienes encima la bota del poderoso que puede ser bordillos dímelo lo hago porque yo no está haré

Voz 3 05:55 son muchos los fans Mauricio

Voz 6 05:59 qué quieren ponerse en contacto con ese programa para conocer más a fondo a su ídolo a unos llama Consuelo buenas noches

Voz 13 06:07 buenas noches o la voz de Mauricio Spock que bien tras hoy absolutamente fan de agosto todo lo que hacen todas las cosas tiene tanta de compromiso con el de baja bueno que sufre eso a mí me trae loca

Voz 12 06:21 a ver que qué es lo que más le gusta de Mauricio su bondad mandarme

Voz 14 06:29 le oigo hablar con de cómo te cómo está él con el oprimido de es compromiso férreo con lo oprimido y a mí eso

Voz 13 06:36 bueno se me caen las bragas me caen para fantasma

Voz 12 06:41 bueno si usted

Voz 13 06:43 has de bondad que se diga usted cosas dejas te bondad dice diga cosas de su compromiso con los de abajo no fíjate algo de siempre si eso no es que no levantan cabeza hable compromiso para con ellos es hábleme de lucha diaria para para darle dignidad al que hable hable

Voz 8 07:02 pues yo tengo esta misión en la vida que es la lucha contra el que sí

Voz 12 07:07 uu frente más más más yo no olvido que vengo de abajo y de abajo y tiene un compromiso que se me voy quitando poco plan su compromiso es con los que están sufriendo los que tienen

Voz 6 07:26 bueno vamos a dejarlo en este punto muchísimas gracias señora por su llamada

Voz 13 07:30 a ustedes gracias gracias por entrevistar a una persona tan bondadosa

Voz 3 07:35 muchas gracias señora adiós yo vi en si alguna vez te olvido oprimido regaña me alguna Schavan ese compromiso

Voz 8 07:59 lo lleva usted hasta el límite hasta el límite sin guión yo tengo un compromiso social

Voz 3 08:05 no me lo acabo de siete

Voz 9 08:18 qué siente Mauricio cuando escucha estos aplausos

Voz 15 08:22 de su público pues siento que mi canciones ya han dejado de ser míos pasan a formar parte de la SER Bode el público no yo en cuanto a una canción en cuanto la termino

Voz 8 08:35 cuando la canto por primera vez esa conexión vuela se aleja de mí deja de ser de mi propiedad hay forma parte de propiedades de todo el país son de ellos un dirigente ya no son niños

Voz 3 08:50 momento hago una canción

Voz 11 08:54 no deja de ser mi mi niña

Voz 3 09:01 en cuanto tuya inmediatamente forma parte ya ella

Voz 12 09:11 Ricardo buenas noches fan que Mauricio

Voz 16 09:16 es rotundamente fan bien

Voz 12 09:20 por Caballero dígame

Voz 16 09:23 yo gracias bien echando tu canción de me enamoré si es en sí

Voz 17 09:31 sí eso ahí a mi lado

Voz 16 09:35 el cavallino

Voz 6 09:37 qué es lo que más le gusta de de Mauricio Caballero

Voz 16 09:41 pues su género Sida y tiene cuando dice que las canciones en cuanto las escucha la gente ya no suya forman parte de los

Voz 12 09:54 la colectividad suyas completo

Voz 16 09:56 dos de los derechos de autor no son para él ya no entiendo son los rótulos ropa

Voz 18 10:03 no no es no es exactamente no sólo eh yo creo que no son son quédese en el ámbito de lo de lo emotivo

Voz 12 10:15 exacto

Voz 16 10:19 pero en el que son nuestras las canciones como este ha dicho

Voz 19 10:23 sí pero compramos nosotros no creo que no

Voz 16 10:26 creo que he hecho

Voz 12 10:27 creo que no no los derechos los cobra Mauricio joven cobran Mauricio dinero momento yo yo yo sigo viviendo él sigue viviendo humilde muy humilde me saqué sin olvidarse de dónde vengo no no no son y no son de Mauricio somos los simbólicamente y eso no sólo simbólicamente muchas gracias

Voz 3 10:52 adiós buenas noches Caballero cuando yo pero que quede claro que me refiero al asuntos asunto cuando yo

Voz 6 11:20 qué hace mauricio un día de cada día

Voz 8 11:23 a pensar en el oprimido todo el puto día no embudo ya desde que me llevando esto no hago otra cosa que estar pensando en el oprimido eso cansa cansa cansa en un haya dicho que el altruismo CEACCU

Voz 3 11:45 por todo lo

Voz 20 11:47 bajo ya que por todas partes por todas las estaciones todo lo por todos los armarios

Voz 11 11:59 fina que haya pueblo

Voz 6 12:11 que aprendí este de Gustavo solemnes tu padre

Voz 18 12:15 buf de mi padre y aprendía a mirar el poder con desconfianza a P

Voz 8 12:22 en día a saber quiénes son los míos y quiénes no son lo mío aprendí de mi padre que que la razón no está en la fuerza ir a fuerza no estás en la razón recuerdo una vez mi padre siendo yo muy chico

Voz 18 12:38 me dijo cerca de un río

Voz 21 12:42 hijo mío el oprimido tiene dentro de sigue el paraíso de la inocencia ese paraíso es tu paraíso hijo mío les sólo dijo su padre eso me dijo muy Pal nunca olvidar esa frase el oprimido tiene dentro de sí el paraíso de la inocencia ese paraíso es tu paraíso ilumina

Voz 6 13:00 Gustavo Blanes padre de Mauricio buenas noches

Voz 12 13:02 es buenas noches buenas noches padre

Voz 19 13:06 qué Mauricio qué estoy yo aquí nunca te dice como yo yo aquí nunca esa frase sí no es el paraíso de la oprimido hijo si te estás inventando una biografía para ser tema poético o algo para la vive gente que trabaja a trabajar dice Tudela oprimido

Voz 6 13:34 a lo mejor no recuerda usted cuando le dijo esa frase siendo su hijo pequeño en un río no lo recuerdo

Voz 19 13:39 claro es que no recuerda que yo salí yo nunca he estado en mi boca oído hablar así de Sama vía que muy me jode que voy a poder bueno no no importa lo importante sí que importa porque mi hijo se está inventando una vida yendo no sé qué hostia de lo que yo le dije yo le dejé de mi hijo ha sido toda la vida un vago lo que ha sido toda la pago que no ha pensado Mc Kenzie mismo que nos ha estado a tu madre y a mi una vida de mierda

Voz 12 14:16 hola buenas noches continuamos escuchando Mauricio tu último disco grabado en directo

Voz 11 14:22 siendo yo

Voz 3 14:27 chao breve del campesina me habla en la frente de beca del que sufren la Alhambra y del que corra siendo yo niño Mauricio feliz

Voz 8 14:45 bueno yo creo que no puede ser feliz mientras haya alguien que sufre no o cualquier persona que mantenga ante sí mismo y ante el mundo que feliz está siendo terriblemente Winston en porque no podemos estar satisfechos con el mundo que tenemos con el modo que estamos dejando a nuestros hijos acabó destrozando el planeta estamos creando un cambio climático impresionante

Voz 22 15:14 preocupa el cambio climático y muy preocupado por el cambio climático lo que más me preocupa hoy día juntos

Voz 8 15:21 con el oprimido cambio climático

Voz 11 15:23 dejaremos de Tennessee

Voz 3 15:31 de la bruma de nieve

Voz 11 15:43 mira

Voz 6 16:02 Carmen buenas noches es usted fan de Mauricio

Voz 13 16:06 como no sé pero no sé cómo cómo se Fallon todas las cosas bonitas sí sí con las canciones que se lo has llegado

Voz 12 16:22 exactamente cómo no como no ser fan de Maurice

Voz 13 16:26 preverlo momentos por señora

Voz 23 16:30 hola estoy bien muy bien

Voz 12 16:41 qué es lo que hace señora me ha

Voz 23 16:45 se pone bueno

Voz 13 16:51 envía señales envía señales no erótica muy bien muy bien pues bueno pues seguro que no como M me me gusta lo que lo hacen gracias le envió señales muy bien pues seguro que las pues si es la que recibe me encantaría seguro que la recibe seguro bueno señor

Voz 19 17:14 ya pues asumo que no va a poder pero yo por intentarlo que no quede Mauricio

Voz 24 17:21 dígame

Voz 13 17:25 bueno carta que capta el interés por mi interés por su parte era que queda queda muy claro que hay interés por suponer deja quedado eso que la claro ahí dejo yo

Voz 12 17:39 no dejó como lo deja caer no el osado muy bien la caña

Voz 19 17:44 y en el caso de pueblo por lo que fuera pues interesado yo voy a dejar el teléfono miopía los compañeros a nadie

Voz 6 17:52 muy bien

Voz 19 17:52 por porque a mí me llamase a mí supondrá hay cosas así de de de implicación con el que sufren

Voz 13 18:01 a mí me gusta bueno me voy a las que la playa

Voz 12 18:06 de que llamado sí sí sí dígame voy a más Mauri por supuesto señora

Voz 13 18:15 dígame si bien

Voz 23 18:23 señora

Voz 12 18:26 vamos a dejarlo aquí muchas gracias por su llamada noche adelante rápidamente salude esclavo

Voz 3 18:36 además del cambio climático también estoy en contra de la ley además del cambio que canciones más bellos muchísimas gracias de la pederastia en la Iglesia

Voz 6 19:01 cuáles son los proyectos que tienen ahora Mauricio solares proyecto

Voz 8 19:08 yo diría que mi principal proyecto tal vez mi único proyecto es no dejar de ser yo mismo seguir buscando me para no perderme seguir mi camino sin sin dejarme eclipsar por el reflejo de lo foco del éxito por el reflejo de la secadora luz del consumismo y de esta sociedad en la que estamos inmersos cuesta cuesta mucho cuesta mucho pero con la ayuda de Lass hilo que escuchan mis canciones creo yo tener la fuerza suficiente para seguir este camino para en poder hola a todos los que yo pueda empotrar lo que yo me levanto por la mañana mediodía en podrán a todos los que puedan seguir en este camino que yo mismo me he marcado en qué

Voz 6 19:53 cree Mauricio en la lucha

Voz 8 19:56 en la lucha siempre hasta la victoria tal vez sea una lucha que jamás llegue a su fin tal vez el objetivo de la lucha esté en la misma luchan sin no sí pero yo seguiré con mi canción y con mi camino en poder dando a diestro y siniestro todo lo que pueden podrán a su

Voz 3 20:27 ya

Voz 26 20:30 que intente está lamenta el último disco de Mauricio sola cambie de camino

Voz 3 20:39 los cambios ir Osama bin preciosos

Voz 3 20:58 vengo

Voz 26 21:03 compromiso pueda ser por

Voz 11 21:05 que sufre es que puedo ser porque

Voz 26 21:09 el cambio caminos de una artista

Voz 3 21:13 hago una canción

Voz 11 21:18 no deja de ser niño

Voz 3 21:28 España eh Porto

Voz 26 21:41 Mauricio qué consejo le daría a un joven artista que está empezando ahora en el mundo de la canción pues no lo sé quién para dar consejos pero ya que os que amablemente confía en mi opinión yo diría a todos esos jóvenes que regían están empezando en él

Voz 22 21:57 yo soy complicado pero pero hermosísimo de verdad al mundo diéramos sino algo que me dijo mi padre hundía cuando yo fui a buscarle a la fábrica en la que trabajaba bajo el yugo explotador de aquel empresario me dijo que le dijo dijo Mauricio dedica tu vida quitar el fango de la clase oprimida

Voz 27 22:21 el POM flores en su lugar

Voz 26 22:25 me lo dijo mi padre con ojos llorosos emocionados quita el fango y flores Mauricio y eso es lo que yo diría lo joven

Voz 6 22:32 que recién empieza está llamando su padre de nuevo a ver si a modo de Gustavo buenas noches

Voz 28 22:38 bueno yo voy a Mauricio que por favor ya basta bien yo no era hombre de paz

Voz 12 22:47 pero si bien

Voz 26 22:49 me voy a poner flores

Voz 9 22:58 aquí estamos terminando ha sido un placer igualmente es un placer y un privilegio lo mismo digo yo gracias por quitar el fango de por Dios y flores en su lugar en mi misión claveles rosas

Voz 26 23:25 Margarita hay que ir mejorando el mundo poco a poco mi misión es usted imprescindible Mauricio no no y no hay nadie imprescindible bueno a veces únicos imprescindibles son los que sufren los de abajo todos los demás somos absolutamente prescindibles hasta siempre que voy imponer deciros que volveremos a la luz de la radio el viernes ahora mismo aquí en la Cadena Ser

Voz 3 23:54 las iba