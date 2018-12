Contigo dentro: sensación en la penetración, Elena Francis, Arkano y VIH

Voz 1 00:00 un

Voz 0401 00:58 este mes de noviembre han visto a muchos hombres con bigote a pesar de que ellos no lo hubiesen llevado antes el movimiento se llama mover la contracción de las palabras mus himno ven ven todo comenzó en el año dos mil cuatro cuando un grupo de amigos australianos dejaron crecer sus bigotes para apoyar a un amigo enfermo de cáncer de próstata visibilizar la importancia de los exámenes médicos uno lógicos y prostáticos poco a poco fueron extendiendo sus bigotes por todo el planeta veintidós País es es entre ellos España se sumaron a la iniciativa que cada año es más fuerte por ejemplo que de vez arrastra a más personas teniendo especial tirón entre los jugadores de rugby no me extrañan en poquito que haya sido en el Rusia donde más mostacho se hayan visto este mes de noviembre digo que no me extraña porque son los primeros en hacer una melé con la que enfrentarse a los atacantes Gareth Thomas era el capitán de la selección galesa de rugby sale del armario cuando aún estaba en activo el caso es que hace un par de semanas Tomás recibió una agresión por ser homosexual para que vean cómo se las gastan en el rugby los jugadores de la selección galesa hilos de la selección Celan desa los famosísimo los All Blacks jugaron ambos el partido que los enfrentada con los cordones Arcoiris en apoyo a su compañero en repulsa contra la ONU Trans fobia algo que me van a permitir en el fútbol sólo han hecho algo parecido los jugadores del Rayo Vallecano que lucen la bandera arco iris en su camiseta Jan portado esos mismos cordones cada vez que ha hecho falta el caso es que ya estamos en el uno de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida cada uno de diciembre millones de lazos rojos florecen en nuestras vidas

Voz 0542 02:56 cada vez que pasemos por una plaza con uno de esos lazos no queda otra que recordar los casi cuarenta millones de personas que viven

Voz 0401 03:04 con el VIH de los que sólo la mitad tiene acceso a la terapia que mejora sus vidas desde los inicios de la pandemia más de setenta y siete millones de personas han contraído la infección y más de treinta y cinco millones ha muerto así que en uno de diciembre debería servir para concienciarnos de lo importante que

Voz 4 03:23 es que sepamos de verdad lo qué es el VIH para que lo que leemos todos juntos

Voz 0542 03:43 Fernández buenas noches sandinista o como mínimo pero bajo como venimos esta noche tan tan tan pues esto es para que te pongas en en situación tú escuchas esta música te puedes imaginar cómo es estar en primera fila de un concierto de este grupo que se llama Machine Head por ejemplo si perfectamente pudiera acompañado tanto venga desde entonces estoy ahí estás en el concierto estás en primera fila estás en la sala House blues de San Diego concretamente tiene que ser maravilloso sobre digo yo igual igual estamos siendo un poco paletas no lo primera puede imaginar el de buenas ya que estoy en un conciertazo con la persona que me da la gana vamos a enajenar ya que es un pedazo de sala pues imagínate además que te da por no se practicar sexo ahí en primera fila a la vista de todos esas cosas no pasan pues sí pasó efectivamente como te vivo en San Diego en ese en ese concierto de Machine Head eh

Voz 6 04:43 y ocurrió que les tuvieron que expulsar claro

Voz 0542 04:46 desde la banda dijo al final de la velada cuando un chico y una chica son expulsados por tener relaciones sexuales sabes que eso va a terminar en locura no es broma así que este te digo además era el primero me ha extrañado muchísimo la reacción del cantante yo no sé cómo reaccionaría si bien tú imagínate que estamos aquí haciendo nuestro programa ya veces que tenemos visitas así que viene gente porque pueden ustedes venir de público es que sepan que a veces cuando viene gente público tú imagínate que de repente mitad de nuestro programa hay una pareja de estas que viene que no puede evitar empieza a tener relaciones sexuales allí en la pecera con nuestro

Voz 6 05:26 Pallero técnico Ingelmo ahí mientras a su alrededor hay sexo tú come reaccionarias

Voz 0542 05:32 yo no sé cómo reacciona te digo como Renfe ne la primera vez que ve algo parecido tú has visto algo parecido mira lo más parecido a eso que yo vi fue en este Salón Erótico de Barcelona que perdió literatura para toda mi vida en raster la siguiente estaba lloviendo un show de estos de en vivo de repente una pareja justo a mi derecha Se emocionó ella le bajó los pantalones y empezó a hacerle una felación aquí a menos de medio metro de mi piel reacciona este nada tomando nota porque estaba de moda reporteras

Voz 6 06:04 qué es lo bueno que esconde tomando ya estas cosas tomando ya lo demás Salón Erótico de Barcelona de Madrid o con un poco de suerte si consigo mandar tal de Berlín por ejemplo lo que tienes que hacer es Pino qué pasa

Voz 0542 06:15 que no me entenderé muy bien pero van muy que anotara noto

Voz 0401 06:17 tú eres superarles

Voz 0542 06:19 esto fue fue así sabes que hubo mucho sexo no que hubo sexo hubo mucho sexo entre humanos Inés Ander tales pues si resulta que

Voz 6 06:30 lo gasta mimos gusta mucho que había vida

Voz 0542 06:32 al menos una relación para que tuviera de obvia no era no exactamente de hecho tenemos entre un dos por ciento y un seis por ciento de genes suyos de los neandertales El caso es que para que tengamos ese porcentaje no bastó con un encuentro fortuito la conclusión a la que han llegado ahora es que debiera haber varios múltiples ocasiones en las que hubo sexo entre humanos y neandertales yo te digo que sin querer caer en tópicos tengo varios ejemplos cerca que me lo bueno

Voz 0401 07:03 yo tengo en mi lista de los cinco permitidos a unos cuantos que seguro

Voz 6 07:08 bien pues tiene más porcentaje tienen de vienen de esa pata de eliminar dental del que tendrá que este sábado ya sabes que a mí me gustan los hombres muy grandes muy

Voz 0401 07:18 descomunales y con las manos esas tan grandes eso me van a perdonar ustedes pero de verdad que es complicado si no se tiene cierto aspecto animal que lo vamos a hacer vamos gustan los algo tan

Voz 6 07:29 es que a lo mejor tú también tienes más porcentaje ellos que comenzó ves que en busca del fue lo decimos vende Ander me arden tal sabes que yo lo yo

Voz 0401 07:37 Tajo está muy bien pero no en vano en busca del fuego que es esa película de Jean Jean Jacques Annaud en la que se muestra cuando fue la primera vez que una persona me arden Dahl au una de las primeras veces tienes sexo con una mujer que se supone que es de una civilización más avanzada pero que se miran a la cara la primera vez que se supone que tienen sexo mirándose a la cada una película deliciosa con la he visto ya está con mi moco que tiene diez años a ver ese niño como como no sale

Voz 6 08:10 casa del Rey del patio

Voz 0542 08:12 pues precisamente reivindicando la importancia de la educación sexual de ese Rey del patio y de todos los que los que vengan Nos ponernos un poco serias porque la Universidad de Girona llevado a cabo una investigación para analizar la prevalencia de la violencia sexual entre los jóvenes y para empezar indica que un once por ciento de estos jóvenes no considera que obligar y conseguir que se produzca un acto sexual no deseado sea violencia de género

Voz 0401 08:39 es decir que ni siquiera tienen asimilado lo que es la la violencia de género si piensan que que bueno pues que si yo no quiero yo sí tan fácil como forzaron exacto

Voz 0542 08:49 los responsables de esta investigación de la Universidad de Girona dice que tenemos un gran problema los jóvenes reproducen patrones muy machistas que normalizan situaciones de abuso y hablamos de jóvenes universitarios con formación así que bueno dejemos esto va la reflexión porque nos creemos siempre que es un patrón de gente analfabeta o sin recursos y en absoluto

Voz 0401 09:10 no es en absoluto educación feminista

Voz 0542 09:13 eh

Voz 4 09:14 hay igualitaria de este pequeños no nos queda otra

Voz 6 09:17 cuando ya no vienen ya de mayores así que Reventós poco hay que hacer no os si es trabajo más de pico y pala pero en eso estamos y muchas den en eso estamos en ese esta orquesta son dinerito sí

Voz 0542 09:35 pues Celia por último en mi repaso a las redes la actualidad la vida en general me para en un hilo de Twitter que no es que sea de rabiosa actualidad pero creo que no te va a dejar indiferente dale lo firma arroba my freedom catorce

Voz 4 09:50 de Nick oro rosa que en realidad se llama Beatriz F buenas noches buena me encanta

Voz 6 09:58 por qué buenas noches Beatriz eso porque esta esta noche Beatriz cuéntame por qué

Voz 0542 10:04 hace unos días

Voz 6 10:05 puso en su cuenta me veo en la obligación de compartir con vosotros que existen unos gusanos llamados plenarias que tienen peleas de penes llamadas

Voz 0542 10:13 tenis esgrima con el pene

Voz 4 10:16 para reproducirse

Voz 6 10:19 Beatriz jefe cuéntanos más

Voz 8 10:24 pues unos gusanos que usamos en investigación desde hace bastante tiempo porque son muy curiosos para muchas cosas en general teniendo los de reproducirse producido de forma sexual qué es tal cual pues cortamos un trocito de la cola por ejemplo en siete días va a salir otro bicho nuevo es muy cómodo es muy barato no te cuesta casi energía

Voz 6 10:50 no caso supera autosuficiente

Voz 9 10:54 te ponen es una plenaria en tú tú pones una plenaria en tu vida científica Él lo tiene ya todo solucionado bueno quiero decir que tú eres bioquímica que

Voz 0542 11:02 antes he dicho todos tus nombres pero no he dicho tú

Voz 9 11:05 así que es lo que nos importa es bioquímica y química

Voz 6 11:09 vale vale y luego me

Voz 8 11:12 dice en biología del desarrollo Icomos este dicho se son poco envió biología del desarrollo pues por eso me me sonaba lo de que hacían esto para producirse

Voz 0401 11:20 a esa es una manera vale con un cachito

Voz 6 11:23 otra manera que no es

Voz 8 11:26 venga que tiene la forma sexual es que a nivel evolutivo no es muy eficiente porque tú para poder adaptarse mejora también TI cero mejor gusano plenaria necesitas de vez en cuando un poquito de variedad genética o un poquito de mutaciones

Voz 6 11:41 la que te metan algo

Voz 8 11:42 claro sí siempre te estás copiando optimismo a ver pues bien

Voz 0542 11:46 Acciona no evoluciona afectividad claro

Voz 8 11:48 pues muy cómodo pero zona de confort no después de vez en cuando hacen también la represión sexual lo que diga pues incrustar otro amigo plan Ania mire producirse y aquí es donde entra pues la chicha de mi de mi yo porque son hermafrodita todos ir a la hora de producirse pues de alguna manera hay que decidir quién va a ser de hembras y quién va a ser de macho ibérico pues el resumen es que ninguno quiere FERE cerebral

Voz 0401 12:13 en

Voz 8 12:14 enceres porque

Voz 6 12:16 claro

Voz 8 12:17 claro a nivel biológico ellos pensarán pues vaya rollo porque ahora me tengo que queda embarazada gastar energía

Voz 6 12:26 Kelly tos son estos gusanos plenarias no nos han engañado como a nosotras a lo largo de brazos y entonces cómo se resuelve

Voz 8 12:39 claro pues básicamente se pelean con su pene que lo hizo en fin que en español oficialmente se llama acercado de pene que bueno es como jugar al es pelearse esgrima con sus cenas pues los dos sacan espera al aire fue el primero que sea capaz de pinchar a los pero en la piel de inyectarle el CM será el cara de macho ya ha recibido el semen en la piel que hará de Brad

Voz 6 13:05 hostia esto es como lo es la ley del más fuerte a pero es esgrima

Voz 8 13:10 es pura y dura solamente

Voz 6 13:12 en el picotazo ya te has de tener va a ser negativa no algo así

Voz 8 13:18 dice el digamos a través de la piel llega lo ha misas femeninas porque tienen ambos tantos hermafrodita ya pues ese es el quiere tocar hembra el otro se va a su bola y el que se ha quedado con él se mete en la piel es el que va a hacerle hembra y esta pelea puede durar pues a lo mejor a veces te tiran un ahora sí

Voz 6 13:39 en madre mía mira eh me nosotras de aquí hablando de polvos rápidos una cosa claro claro una una cosa Beatriz tú puedes ser en algún momento

Voz 0401 13:49 a qué pues esta vez te ha tocado ser pívot puede ser la siguiente vez macho es decir yo sí

Voz 6 13:56 solamente compito una vez en la vida mi vida es tan larga como para poder ser una porque yo siempre he dicho que yo la que me carné voy a ser tío puede ser un gusano de esto canaria a una mujer en un momento determinado sacar tu masculinidad o haber sido un pedazo de macho y sacar en otro momento toda tu feminidad

Voz 8 14:17 yo lo que tengo entendido sí claro no me ha tocado claro claro es el embarazo ya tengo mis bebés de plan áreas pues se van a hacer su vida y la próxima vez te encuentres si esa vez soy yo el que pincha antes claro el macho soy yo porque yo soy hermafrodita soy las dos cosas a la vez que depende de quién secunde antes

Voz 6 14:37 pues Beatriz ojalá todos mis

Voz 0542 14:39 profesores de Biología hubieran contado las

Voz 6 14:42 cosas con tanta claridad cuando tú de verdad que también directa las letras puras vía tris gracias Efe bioquímica da me han cantado que my freedom catorce haya contado en Twitter está las peleas de penes enteras de otras curiosidades bioquímico

Voz 0542 15:03 la mente sexuales que estamos aquí siempre

Voz 6 15:06 la sexuales sexuales Afrodita si lo has sexuales sexuales o cuarto y mitad de lo que sea si hay sexo de por medio nosotras no discrimina muchísimas gracias Beatriz por contarnos esta bonita historia

Voz 10 15:20 a vuelta a pero ya más bien muchas gracias

Voz 6 15:23 plazo

Voz 11 15:39 que sentar con nada

pues Celia no ha llegado una consulta Contigo Dentro arroba

Voz 0542 15:51 cadena SER punto com que no es dice hola a todos soy una mujer de treinta y nueve años sin pareja pero tengo mis amigos al escuchar vuestro programa oí los casos de muchas mujeres respecto a sus relaciones siempre escucho que en la mayoría tienen problema en la penetración por molestias o por dolor o cosas así mi caso es al contrario no siento la apoya de mis acompañantes a no ser que sean muy grandes en algunas posturas la siento pero en la mayoría de las penetraciones ni las noto me puedo correr porque en la penetración me rozo estímulo mi clítoris

Voz 4 16:25 pregunta hay algo que pueda hacer

Voz 0401 16:28 es verdad que nunca no sabemos planteado la posibilidad de que Justo lo contrario siempre hablamos del don

Voz 6 16:34 tú ves es qué es esto de disipe piensan en el sufrimiento sabemos que si ves pero claro también tiene que sí sí bastante complicado tener una sexualidad en la que nunca o casi nunca o muy pocas veces cenicientas lo que puedes llegar a sentir cuando hablamos de sexo creo que voy a tirar de un clásico del programa creo que a tirar de una

Voz 0401 17:03 o mejor dicho de este programa que es Marta Torrejón fisio sexóloga buenas noches Marta

Voz 8 17:09 buenas noches en agosto

Voz 0401 17:11 qué te parece esta consulta en la que una mujer nos dice que su problema no es precisamente que le duele que tengan que estira fortalecer y que hacer nada sino que precisamente no siente lo que cree que debe sentir cuando tiene relaciones sexuales

Voz 8 17:26 pues creyó que si tiene que ver con el suelo pélvico ella decía creo que no tiene que ser me conozco bastante y me he sido mamá Gemma sí tiene que ver con el suelo pélvico y concretamente con la musculatura de la vagina en este caso estamos hablando de que hay tipo todo no sea el tono está bajo esto es lo que provoca que las páginas estén más abiertas de lo normal en este caso hay que tener en cuenta dos cosas el tono como decía ahora pero también un trabajo de fuerza estoy segura Si pudiera valorar esta mujer que también le le indicaría algunos ejercicios de fuerza que puede hacer para mejorar el tono y la fuerza que son dos cosas distintas para el tono por ejemplo pude hacer gimnasia abdominal hipocresía que creo que cada vez por suerte se oye más hablar de esta gimnasia fuera usar vibradores externos bares la vibración ayuda es se cierre la vagina tiene que tener muy en cuenta su postura en el día a día se camina creciendo aussies una persona que suele estar casada no sé si me explico como arrugada

Voz 6 18:30 si no come con los hombros hacia abajo de encogido y arrastrando un poco no

Voz 8 18:35 eso es la postura influye directamente en el suelo Pelli con el tono después de super importante también tener en cuenta que no haya inflamación digestiva sea realmente hay muchísimas cosas que pueden influir en el todo el suelo pélvico así que en este caso les recomendaría pues esto que dice que usará un vibrador externos pero no de vez en cuando sino al menos dos veces por semana si tiene orgasmos mejor que mejorará su postura y que intentará estar sin inflamación digestiva sobre la fuerza pasaríamos los famosos ejercicios que lo que hacen los ejercicios de propia sección novio que también se oyen hablar qué quiere decir pues que cojas un espejo que mide esto bueno y tu vagina que veas cómo se mueve tu vulva cuando contrae cuando relaja así cuando empujan pero en este caso no esté entraríamos en el de contra ir de nuevo no de vez en cuando sino que cada día pudiera dedicar pues mínimo cinco diez minutos a estar como si quisiera pesas para haciendo contra quienes contracciones

Voz 0401 19:43 daba esto no marca una una

Voz 0542 19:45 una pregunta

Voz 6 19:47 realmente el tono

Voz 0401 19:49 suelo pélvico es algo por lo que pasamos prácticamente puntillas pero por todo lo que no es estás contando el hecho de incluir en nuestra gimnasia prácticamente Diane me hablas de cinco minutos eso mejoraría la vida sexual de cualquiera sin llegar al al al extremo de de está oyente

Voz 8 20:08 eso es de todas de todos ellos

Voz 0401 20:12 claro por ejemplo me has hablado de hipocresía nos quiere contar una cosa que que nos pasó una vez que hablamos de hipocresía y es que no se empezaron a desmontar toda la la evidencia científica de los hipocresía vos

Voz 6 20:24 si nos decía un un oyente que no había ninguna if it

Voz 0401 20:29 hacia demostrada demostrada de los ejercicios hipocresías esto es de ponerte de pie delante de un espejo meter mucho mucho mucho mucho mucho mucho la tripa aguantar diez y luego soltar que esos son los ejercicios que demandaron a mí hacer en la unidad de suelo pélvico de la Fundación Jiménez Díaz

Voz 6 20:46 no me voy a ir a que me voy a ir a ninguna técnica por la que hay

Voz 0401 20:49 ya ha recibido clases los SIP opresivo de verdad Marta funcionan

Voz 8 20:56 claro no hay evidencia científica como dices hecho muy poca evidencia se ha hecho muy poca investigación científica con estudios pocos siguiendo todos los parámetros que se necesitan pero sí hay evidencia clínica y aquí es donde no es confrontados no en qué qué profesionales asumen empezar a hacer investigación

Voz 6 21:14 claro que eso que falta

Voz 8 21:17 a esta técnica

Voz 0401 21:19 te refieres a que gente que ha hecho este tipo de ejercicios después sí ha reconocido que tenía mejor sexo

Voz 8 21:29 sí entre otras cosas tienen muchos beneficios si eso

Voz 0542 21:34 Marta me ha llamado la atención de de la consulta de nuestra viviente que una de las dudas que tiene es que

Voz 5 21:39 no ha estado nunca embarazada

Voz 0542 21:42 pero preguntase puede pasarle esto de tanto practicar sexo

Voz 8 21:48 pues sí puede pasar pero sí cuando hablamos de practicar sexo sus prácticas incluyen por ejemplo usar vibradores Il dos au juguetes es grande es claro entonces está trabajando dilatar la vagina exacto sí sí

Voz 4 22:10 mía pero fíjate fíjate que tú también

Voz 0401 22:12 se ha recurrido a los vibradores bulevares has dicho para precisar

Voz 6 22:17 ante el proceso de digamos de beneficio

Voz 0401 22:21 dos para de prácticas y de ejercicios para mejorar su situación sexual es decir que elegir un buen divido un buen juguete sexual es fundamental también

Voz 8 22:32 sí fundamental igual ahora cuando he dicho vibradores me lo he imaginado sin vibrar o sea me refería a los juguetes que es para penetrar te esquiar porque haga vibración hacia ella en casa ha estado usando juguetes grande dos semanas es por esto no tanto por porque vibra

Voz 0401 22:52 ya ya pero fíjate aclaró también para ella ella la pobres y lo que le pasa es eso ya automáticamente si fuese ella yo ya saben ustedes que yo soy muy de ponerme siempre delante pero a mí me pasa se esa yo creo iría siempre que es una cuestión de tamaño como ella al principio ha dicho no que solamente sentía sus parejas cuando tenían penes muy grandes tú temas turbas con juguetes de mucho tamaño con Dibildos compenetrado es de mucho tamaño al final es probable que lo que te pases efectivamente es que vayas dilatando tu vagina

Voz 4 23:24 sí sí sí lo que tenemos que hacer

Voz 0401 23:28 es practicar para contraer la

Voz 8 23:30 exacto yo pasaría por un periodo de ayudar a que la vagina vuelva a un tamaño más a estrecho pero no sólo porque sea más estrecho sino porque creo que se ha de mejorar su fuerza y su movilidad y yo quería un tiempo de juguetes demasiado grande con la intención de volver a la penetración en sentirla es sobre todo bien diría una temporada Curra haría mogollón el trabajo de fuerza de tono con todos estos ejemplos que proponía

Voz 4 24:01 pues Marta Torrado que bien lo de ir aprendiendo poquito a poco que el ejercicio es fantástico también para nuestros asuntos de cama un abrazo por solucionar

Voz 6 24:13 abre por solucionar el asunto a nuestra oyente y por enseñarnos tanto sobre cómo puede

Voz 0401 24:20 es cuidarnos

Voz 10 24:21 nada un placer como siempre

en Twitter arroba dentro

Voz 13 24:41 pues Celia

Voz 0542 24:42 no recibimos más correos y mensajes de nuestros oyentes planteando Nos dudas sexuales de todo tipo sí que bien y te imaginas qué pasaría si esas dudas Nos las plantearan igualmente aquí en la radio pero hace cincuenta años por ejemplo

Voz 6 25:01 pero sería muy diferentes que hace cincuenta años se atrevían a hablar de las cosas que llegamos a hablar ahora ya

Voz 0401 25:06 a preguntar lo que nos llegan a preguntar

Voz 6 25:09 ahora me hubiese encantado pero creo que no hemos tenido tanta suerte

Voz 0542 25:12 estoy segura de que no porque porque hemos tenido dudas de lo más explícitos de lo más variopintas Consell soledades no convencionales con practicas de todo tipo y hace cincuenta años eran muy diferentes El caso es que de alguna forma esas dudas reflejan cómo ha cambiado la sexualidad

Voz 0401 25:29 no cómo hemos cambiado nosotros y cómo ha cambiado nuestra sexualidad nuestra educación nuestra libertad para hablar de sexo

Voz 0542 25:38 por las cartas que llegaban al consultorio de Elena Francis eran un reflejo de la vida de las mujeres que las escribía precisamente ese las cartas de Elena Francis es el título de un libro publicado en Cátedra que lo firman Arman abre que es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Autónoma de Barcelona y la periodista Rosario Fonte Nova que están al teléfono ambos

Voz 14 26:01 buenas noches otras noches buenas noches

Voz 6 26:05 qué era exactamente el consultorio de Elena

Voz 0401 26:08 a Francis

Voz 15 26:10 pues nació como una plataforma comercial para los productos de cosmética y belleza Francis había un instituto un instituto de belleza que en sus salones trabajaba sobre todo la depilación eléctrica que era algo bastante innovador en mil novecientos cincuenta cuando nace el consultorio India además de eso pues claro con el tiempo se convirtió en un instrumento de propaganda del nacional catolicismo muy importantes

Voz 0401 26:37 claro Rosario lo ha titulado Una educación sentimental bajo el franquismo cómo era esa educación sentimental

Voz 16 26:46 pues educación absolutamente castradora castradora por parte de la Iglesia católica

Voz 17 26:53 que lo que hacía era imponer

Voz 16 26:56 no ese diez de leyes de control contra la libertad de las personas y en este caso las mujeres ir contra él la ideología del régimen cuyo brazo armado la Sección Femenina

Voz 0401 27:08 claro si se fabricaban a las mujeres ideales no sé si hice más el libro se base en cartas datadas entre mil novecientos cincuenta y uno y mil novecientos setenta había referencias sexuales Arman

Voz 15 27:22 en lo que ocurre habéis empezado diciendo qué tipo de preguntas haría ni qué tipo de respuestas pues ni una cosa ni la otra ni Ny ni se atrevía a concretar determinados temas nada explícito todo se basaba en eufemismos no fue mismos que en el contexto lingüístico de la época pues más o menos nos entendíamos ya sabíamos de qué se trataba y las respuestas de la Elena Francis lógicamente iban a abundar en esa en ese dogma católico donde todo era pecado donde el sexo tenía que estar orientado simplemente a la reproducción

Voz 18 27:59 dentro del matrimonio siempre

Voz 15 28:01 coger como algo pasivo sumiso a la voluntad de el del varón por lo tanto las preguntas que había era pues si podía dejarme tocar por ejemplo alguna mujer Si ante los de los avances del del chicos en el noviazgo si podía dejarme tocar si podía dejarme besar y luego ya en el matrimonio lógicamente sobre todo cuando el marido empezaba ya a pasar de la mujer de su esposa en Lola sacaba a bailar a pasear ni al cine la mujer siempre se quejaba diciendo yo que siempre he hecho todo lo que él ha querido Jay se estaba refiriendo al sexo cómo es posible que ahora me trate de esta manera

Voz 0542 28:45 Icomos respondía en el caso de esas dudas de exime de dejar tocar o no

Voz 16 28:50 pues para Elena Francis que eran personas ficción como sabéis

Voz 8 28:55 pues no se ha podido hacer absoluta

Voz 16 28:58 nada Él era francés consideraba a un peligro ir al baile tenemos que tener en cuenta que las distracciones de las mujeres jóvenes entre en esa época es mencionado consistía en el paseo el finde el domingo el filme el baile hizo compré separadas del varón es decir a la vida de la mujer y el hombre estaba absolutamente separada no se encontraban más que en contadas ocasiones y una de ellas era el baile pues bien el baile era pecaminoso no se podía estar ahí mucho rato tenía las chicas que ir acompañadas de una persona mayor era un una especie de

Voz 17 29:35 eh

Voz 16 29:36 de paréntesis para las chicas que no sino tenían hermanos no tenían contactos con los hombres

Voz 19 29:42 pero pero fijaos que en el libro el apetito carnal

Voz 0401 29:46 es un concepto recurrente se concebía el sexo más sea la procreación me habéis dicho que no pero el apetito carnal sí que existía

Voz 15 29:55 eh sí pero estamos en un contexto en que se niega el deseo el deseo sexual y se niega el placer es decir el sexo se va para la reproducción por lo tanto no hay placer no sé no hay búsqueda ese placer tampoco hay deseo Nos queremos los que no querían a la a las mujeres entonces las quería pues básicamente a sexual hadas sexual habéis solamente dispuestas a la producción porque uno de los factores ideológicos muy importantes en el nacional catolicismo era crear familias por lo tanto crear hijos tener a través de los hijos atada a la mujer al hogar que era lo que se quería por lo tanto todo atisbo de independencia autonomía que pudiera conseguir la mujer salía bajar fuera del hogar se veía de una forma un tanto censurable no entonces sí que había apetito pero vamos no lo en algún momento por ejemplo hay una carta en la que una chica declara que después de decirle muchas veces que no al novio después finalmente cedió yo la tocó y parece que ella quedó satisfecha y entonces ese complejo de culpa que siempre imponía la Iglesia católica le hacía confesarse a Elena Francis diciendo que si había hecho bien o no porque en realidad ella sabía queda satisfecha la respuesta del Henar francés realmente era que como como y íbamos por buen camino si encima además ella se había quedado satisfecho

Voz 6 31:30 si encima había disfrutado claro

Voz 15 31:33 exacto es el el el concepto de placer es que no existía

Voz 0401 31:36 claro y mucho menos para ellas está aquí Elia

Voz 6 31:39 con el con el libro en la mano no hace más que que que que pasar las páginas favor necesito que me leas fragmento

Voz 0542 31:45 sí porque aparte de estas cuestiones también se toma se tocan temas más delicados como como la violencia sexual en un momento dado el libro dice desde Sabadell en mil novecientos sesenta y tres una pecadora entre comillas abría su corazón Elena Francis porque no quería seguir callando estaba casado y tenía un hijo de cuatro años pero un hecho del pasado la atormentada cuando tenía nueve años el marido de su hermana y quilla citan textualmente Se aprovechó de mi curiosidad en la vida sexual para hacer que yo perdí a mi pureza no recuerdo el tiempo que duró pero no fue mucho cuando comprendí lo grave de aquello lo Die y cada vez me rencor ha ido en aumento y ahora señora todo el día pienso en lo mismo se lo conté a mi esposo y él dice que por mi edad no tengo culpa pero señora yo todo el día siempre constantemente pienso lo mismo

Voz 0401 32:34 madre mía que que se les aconsejaba en estos casos porque lo que está relatando es es es una violación por parte de de una persona de su entorno familiar

Voz 0542 32:43 nueve años cuando me vea

Voz 16 32:45 antes él es no pronuncia la palabra violación porque también hay una especie de censura mental hacia el vocabulario en una palabra violaciones moderna no se utilizaba en esa época pero sí que hay casos de abusos sexuales a niña a niñas por parte de familiares o por parte de otros niños tan absolutamente culpabilizar a las muy temerosos de que se descubra en su noche de bodas cuando sí tengan acceso carnal con su marido de que se descubra entonces Elena Francis bueno es una crueldad terrible porque fuera con Jesús dejarlas que vayan al confesor

Voz 20 33:22 ella es que se sienten culpables de algo son absolutamente inocentes

Voz 14 33:27 somos además son las víctimas pues se les dije bueno como usted ha incidido

Voz 16 33:34 mente es decir como si se realizaba de una manera absolutamente terrible terrible decía

Voz 19 33:43 ay la infidelidad

Voz 6 33:45 porque la infidelidad me contaba antes el día que se le presta especial atención a la de ellos no es así Elia sí porque por ejemplo dicen en un capítulo dedicado específicamente a esto procura arreglarse todo lo posible esta es una de las respuestas que da Elena Francis procura arreglarse todo lo posible dentro de los medios que posee

Voz 0542 34:06 no quiero indicarle con esto que se hace

Voz 6 34:08 si fuera bailar pero sí que la encuentre siempre pulcro

Voz 0542 34:11 la mente aseada tratándose como si nada supiera es mucho mejor simular que se ignoran ciertas cosas cuando no tenemos fuerza moral sobre aquella persona para salir triunfantes de la discusión porque el mínimo cuidado que tienen para no dar un escándalo cuando ven que ya se conoce su secreto ya tanto les importa se complacen en desafiar la opinión de todos

Voz 15 34:35 la infidelidad el hombre no es censurable es un desliz

Voz 6 34:39 claro que hay que perdonar porque

Voz 15 34:42 en algún momento la la Elena Elena Francis dice que los hombres son como como niños no sí que hay que perdonarle es ese tipo de cosas y luego orienta este tipo de consejos al hecho de que si el hombre se ha ido con otras es por culpa de la mujer porque la mujer no se arregla porque la mujer Le el lo llena de de reproches al marido cuando la mujer ha de arreglarse ha de vestir a dejarla hablar no preocupar lo con sus problemas de la casa cuando llegan el trabajo en fin todo este tipo de cosas y lo que hay que hacer es es una serie de estrategias para rescatar al hombre que ha caído en manos de otra mujer ya esa otra mujer sí esa otra mujer se le considera como una mujer fue la como una persona que es la culpable de todo el culpable nunca es el hombre es otra mujer yo no

Voz 0401 35:31 oye que ver hay que ver cómo en lo que ha perdurado esa sensación de que la culpable siempre es la que se enrolla con el esposo que le esposo que es ha dejado seducir por la apelando busca es que ese mismo argumento a lo mejor ahora estamos empezando a desmontarlo pero les puedo asegurar que lo escuchado hace bien poquito

Voz 14 35:52 Rosario tu opina eso como la Copa

Voz 16 35:55 la que ya la otra la otra que nada tiene derecho es que claro hay que tener en cuenta que en estos tiempos el matrimonio era para toda la vida sea en los en los actos en los en las actividades de cortejo de los jóvenes las chicas creen que cuando les gustan chico suena para toda la vida los hombres no hombre supongo que se sintieron abrumados porque esas chicas jovencitas de dieciocho diecinueve años lo que querían era que El día subiera a su casa se comprometiera pues en el sábado fueron comer con los padres el domingo unos rituales que los hombres pues supongo que se sentían muy asfixiados en este en esta especie de estado de cosas la infidelidad es es un crimen o hasta que en piedra bastante natural porque la monogamia no siempre tiene que servir para todas las personas yo creo que sí si me permitís que lea una frase

Voz 0401 36:51 sí por favor

Voz 16 36:52 si las sacamos en el libro pero es de un periodista que se llama Jesús Pardo que es un que tiene un libro de memorias espectacular Autorretrato sin retoques este hombre fue corresponsal de de varios diarios españoles en Londres por lo tanto tenía otra mirada

Voz 14 37:10 ves el escribe en sus memorias

Voz 16 37:13 precisamente cómo eran las relaciones sexuales son esas mujeres hablamos de finales de los cuarenta años cincuenta yo os voy a leer

Voz 14 37:21 hasta que lo clava

Voz 16 37:24 Pardo describe con crudeza aquel abismo que la tesitura crispada en ambos sexos por el celibato forzoso imponía a las chicas españolas la histeria mística o el eterno noviazgo Papa natas sin otra carnalidad que la más a colación el toque central en el cine ya los hombres la obsesión Putin excéntrica expresada en un constante estado de alerta roja entre dos polvos mercenarios es decir que las chicas se tenía que conformar con que el novio les metiera mano en el fin eso menos

Voz 6 37:57 dado noviazgo el Papa natas Papa natas

Voz 16 38:01 los hombres pues se iban de ceban de putas

Voz 14 38:04 obsesión Putin diciendo que la inscripción

Voz 15 38:10 hay una oyente que preguntaba precisamente Elena Francis por eso no que si los hombres nunca llegan ya llegan estrenados al matrimonio porque le habían dicho que en fin que iban de en con las prostitutas Ikea en cambio a la mujer sale exigía ser virgen porque este mito de la edad también es consustancial a todo el el franquismo y Elena fiestas me contestaba con los mismos argumentos que el hombre ya se sabe pues a ver Testino Endesa no tiene un desahogo pero realmente el bastión que ha de la columna vertebral de la familia de ser la mujer y ella tiene la responsabilidad de mantenerse intacta porque así lo quiere Dios etcétera etcétera no en realidad eran un lenguaje muy muy claro ya muy arcaico para los los tiempos en los que los que estábamos pero bueno de de ahí vino la moral que muchas madres y abuelas inculcaron a sus hijas y nietos

Voz 0401 39:04 Illa que aquí

Voz 6 39:05 la que tenemos aún tenemos todavía todavía hay algunas que siguen blandiendo estos blasón es cuando cuando hablan de sexualidad

Voz 4 39:14 hermana Rosario que cruel que cruel esto de Elena Francis no queréis

Voz 15 39:20 sí sí hemos querido con este libro también romper esa mirada amable simpática que había tenido en mucha gente el consultorio de Elena Francis porque aunque es cierto que la mayoría de las cartas hablan de productos de belleza luego estaban o esta otra serie de cartas que realmente eran una tragedia detrás de otra un ejército de mujeres

Voz 18 39:42 infelices que son las que más

Voz 15 39:45 John es porque es poder millones de cartas en las que se encontraron en ese almacén de una masía de Cornellà en el dos mil cinco por lo tanto podemos decir que ahí está una parte importante de los sentimientos de la mujer de clase trabajadora de la España de los cincuenta ídolo sesenta principalmente

Voz 0401 40:02 pues se Brey Rosario y gracias por recopilar estas cartas de Elena Francis una educación sentimental bajo el franquismo

Voz 19 40:13 hay mostrarnos de dónde viene en todas los

Voz 6 40:17 he visto cómo es eso de de aquellos barros estos lodos demostrarnos de los barros de los que vienen muchos de los lodos

Voz 0401 40:24 que tenemos en nuestra sociedad

Voz 14 40:27 muchísimas gracias a los dos escribirlos a vosotros nosotros encantados

Voz 21 40:34 me hicieron enfrentarme a una verdad que Navia espera hacer de la enfermedad mi inseparable compañera abrir la puerta a todos los miedos que me asaltaron conversar

Voz 22 40:42 de ellos y convertirlos en un regalo pero qué hacemos con los miedos del resto de la gente al dar un paso te colocan ante el precipicio se asocian VIH al lenguaje de los vicios pues la verdadera epidemias la los prejuicio

Voz 5 40:56 no me valen sus prejuicios

Voz 0401 40:58 esa es la verdadera palabra que tendríamos que dinamitar cuando hablamos del VIH son los prejuicios los que aislando a las personas seropositivas buenas noches arcano ese que canta ese rap que constituye una batalla la intolerancia eres tú querido eres tú el que canta esto sí hay que leer porque necesita la Coordinadora Estatal de VIH Sida lanzado conjuntamente con Apoyo Positivo esta nueva campaña para concienciarnos de la importancia de conocer lo básico del V IHE arcano cuanto sabía esto del VIH antes de que te dejes en lo más mínimo de externa

Voz 18 41:43 pues sabía muy poco y lo poco que sabía era malísimo is supera alarmista ahí de para no ya que creo que es lo que la mayor parte de de la persona tiene tiene la cabeza cuando hablan decida después te pones a investigar te das cuenta de la edad de avances que que hay de de que se puede llevar vida normal de que carga indetectable es igual entre lo admisible te das cuenta de la cantidad de injusticias a las que se ven sometidas a las personas con VIH ya ya ni hablar de de de la estigmatización el estigma al que están al que están sometidos y entonces dices cubanos

Voz 8 42:22 sí yo quiero hablar al respecto

Voz 19 42:24 el todo es decidido que la mejor manera que tienes doblar es por medio de del rap que tiene el para qué

Voz 0401 42:32 el utilizando tantas y tantas veces para este tipo de acciones no para para reivindicarse para para apoyar batallas que parecen a priori que van a ser muy difíciles tiene tanta fuerza al rap claro

Voz 18 42:45 yo creo que tiene mucha fuerza y tiene un estilo muy directo no se no se anda con rodeos el el mensaje es fuerte que pueda hablar directamente de tú a tú con con un lenguaje que utilizaría en una conversación yo creo que esto es esto es lo que engancha del rap y lo que hace que conecte con tanta gente y sobre todo con gente joven

Voz 19 43:06 te resulta difícil hacer toda la

Voz 0401 43:09 las letras toda la letra todas las estrofas de ir hilando una historia en la que realmente lo que haces es ponernos un espejo para que descubramos todas y cada una de las veces que que estigmatizar a los enfermos de VIH

Voz 18 43:22 fue muy complicado muy complicado la verdad porque son muchas cosas son muchas emociones quieres quieres contarlo bien porque es una labor muy importante ya está dando voz a muchas personas que lo están pasando realmente mal entonces sí que Levin Kutxa puerta fueron llamamos semanas dice mana con ello bueno ahí ahí está ahí está el resultado

Voz 19 43:48 hay alguien que te gustaría especialmente que que escuchas

Voz 0401 43:53 canción tú crees que puedes llegar a gente cercana que sea es consciente que no sepa tanto de VIH

Voz 18 44:00 bueno yo creo que eso es que usted le puede servir a tantísima gente es que es que de verdad es es increíble la desinformación que hay al respecto también las sobre información que hubo un momento cuando cuando empezó todo todo este tema respira al principio toda la la paranoia que se creó y claro todo eso ya se quedó instalado en el imaginario colectivo Hinault es comprensible que a medida que han sucedido todas estas cosas que yo comentaba al principio no es que le haya dado pues el Real desde entonces al final esto es algo que puede estar en instalados en mi madre puedes mejor afirmó este este tipo de creencia militantes y que provocan injusticias

Voz 0401 44:46 claro porque hablamos de que de que sepamos que las personas seropositivas no puede no podemos infectar no si tenemos relaciones sexuales o compartimos Sanz nada más que esa es la única manera es bueno saber quién y comer en nuestro comedor ni por darnos la mano ni porque hubieren un vaso nos vamos a infectar

Voz 18 45:04 eso es eso es completamente que que parece que hay que ponerla la alerta máxima de ir todos como experimentados

Voz 15 45:16 persona con VIH Hinault ya te digo eh

Voz 18 45:18 como fruto de la psicosis que el empleo en su momento falta muchísima muchísima información ahí desde aquí os agradezco que que no os dejéis que notáis cabida en un programa para contar esto

Voz 0401 45:29 hombre eso lo faltaba porque además aquí también aprendemos gracias a la gente de Apoyo Positivo algo que tú has dicho nada más empezar detectable sin transmisible Cuéntame que

Voz 18 45:42 exacto esto esto hay que repetirlo hasta la saciedad y bueno lo que quiero decir es que cuando hay gente que es portadora pero cuando la carga viral que que tiene en su cuerpo es es decir detectable en el virus es transmisible Zanón no se transmite puede puede tener relaciones sexuales sin ningún problema

Voz 0401 46:03 claro que eso es algo que fíjate lo poco que sea contado porque es verdad al teléfono tenemos también a Reyes Velayos de Apoyo Positivo Reyes buenas noches

Voz 20 46:13 buenas noches Celia muchas gracias por invitarnos de nuevo a tu programa y colaborar para difundir este mensaje buenas noches apenas

Voz 6 46:21 creo que sí creo que es un mensaje que no me voy a cansar nunca de pagarlo no porque Regis Los

Voz 0401 46:27 datos no son muy halagüeños hasta qué punto las personas seropositivas sufren esta discriminación

Voz 20 46:34 nosotros siempre decimos que el VIH ha sido un gran éxito médico pero un fracaso social para nosotros por la experiencia que tenemos de las personas con las que tratamos en el día a día el estigma sigue estando ahí igual que en los años ochenta no se ha avanzado nada precisamente esta compañía de decida en la que participan arcano trabajaban los los principales ejes de discriminación que sufren estas personas que es que no pueden acceder a los cuerpos del Estado pues por tener VIH que no puedan acceder a una residencia de la tercera edad que las clínicas dentales los dejen para el final por qué piensan que pueden transmitir el virus que no se pueda hacer acceder a una hipoteca porque no pueden contratar una póliza de

Voz 8 47:17 euros no pueden acceder a una hipoteca

Voz 0401 47:20 realmente no no somos conscientes de las limitaciones que tienen las personas con VIH es increíble ríes existe una medida real y sobre todo legal para evitar esta discriminación

Voz 20 47:34 hemos alcanzado un hito histórico porque en el Ministerio de Sanidad se presentaba un pacto social para la lucha por la igualdad de las personas con VIH para la lucha contra el estigma la discriminación entonces esperamos que en al poco tiempo todos los ministros firmen este pacto y podamos empezar a trabajar a partir de ahí es te digo que es un hito histórico porque llevamos trabajando desde Sida AIDS Apoyo Positivo desde el año dos mil once

Voz 6 48:04 no había manera pacto no había manera podía Trans fobia todo todo todo tiene algo que ver

Voz 8 48:11 o sea todo sobre todo miedo tal vez desconocimiento

Voz 4 48:15 bueno cuéntame que es castillos en el espacio

Voz 0401 48:19 el titulo solamente se lo que es pero quiero que me lo cuentes qué tan bien es hijo tuyo

Voz 18 48:25 sí sí sí sí es un pequeño hijo es mi libro que que salió hace hace nada de hace unos días bueno no sé muy bien cómo cómo catalogar lo de hecho es es la misión en la que estoy si me vais vamos me hacéis un Rey porque bueno es básicamente todas la feria que hay en cabeza yo estoy continuamente generando ideas que que acaban acaban tocando tierra pues en forma de versos en forma de caóticas disertaciones en forma de conversaciones hizo todo esto es lo que lo que he plasmado en enero

Voz 14 49:00 pues hay cabida para el sexo

Voz 8 49:02 sin duda

Voz 18 49:05 es un reflejo de lo que de lo que soy yo son es todo lo que nace de dentro de once claro que sí sexo está presente Reyes

Voz 0401 49:15 yo os de Apoyo Positivo gracias por pelear por ese pacto que tan necesario para la no discriminación de las personas con VIH arcano gracias por poner tu granito de arena en la cultura a través del rap pero también pensando en las personas discriminadas por el VIH llenar de sexo tu libro que estoy segura de tener mucho éxito

Voz 14 49:36 quería poner en un compromiso arcano fun fun fun

Voz 6 49:40 porque me han pillado un compañero de la radio que eres capaz de hacer tres veces

Voz 0401 49:46 esos acariciando un poquito en las corbatas así que espero que te estés imaginando que soy yo la que te está haciendo cosquilleo porque no me puedo quedar sin tu sus versos rape a dos

Voz 8 50:00 vale pues

Voz 18 50:02 me pongo alguna alguna prevista una palabra un concepto lo que tú quieras

Voz 0401 50:06 digo dentro

Voz 23 50:08 Contigo Dentro bien el concepto es Contigo Dentro pero sí me imagino Contigo Dentro con tanto talento ni me concentro porque yo arrimando soy Coloso pero si me imagino Contigo Dentro me pongo nervioso realmente no lo estoy haciendo por cuestión de ego pero yo que soy un concierto y estoy abierto a nuevos juegos Contigo Dentro

Voz 8 50:28 a ver hasta en Internet que yo soy rapero pero también

Voz 18 50:31 estimular mi propio punto G

Voz 8 50:33 bueno maneras

Voz 6 50:36 muchísimas gracias voy a guardar lo voy a pasear lo no de verdad muchísimas gracias porque para luchar contra el VIH siempre estaremos al frente de Sida Apoyo Positivo

Voz 0401 50:51 toda la gente de bien incluyendo Tati con

Voz 6 50:54 digo dentro

Voz 18 50:55 eso es eso hay que ponerlo bien alto hay que gritar lo oí bueno conseguiremos que la información llegue llegue a toda la gente

Voz 6 51:02 seguro Reyes Velayos un abrazo arcano me enmendar gracias mi un abrazo enorme de de rapera aunque sea en taconazo

Voz 14 51:11 a un abrazo gigante muchas gracias un abrazo

Voz 0401 51:28 en realidad siempre he querido salirme un poco de la norma me gustaría que me recordaran por eso por haberme atrevido a aquellos que a más de uno le espanta saltarme la norma en el sexo a veces me ha salido caro salir del armario traído desagradables sorpresas como que una creyera que era otra extravagancia de las mías hay quién incluso fue capaz de decirme que lo mío no era bisexualidad que yo sólo experimentaba porque siempre me gustó escandaliza empeñada en usar todos esos verbos por los que pocos apuestan bar explota por atribuirse el miedo paraliza confunde de forma supedita no seré tan vulgar como para vivir una vida que es la mi mis escasa educación sexual familiar inexistente en el colegio creó una mujer que no sabía bien perdón empezar me dejé llevar por aquellos primeros amantes que parecían saber más que yo aprendí con los que reconocieron no saber tampoco mucho de Gil lentamente las bases de la red que me recoge cada vez que tengo un traspiés de esos que le hacen caer al vacío no estrellaron en mis fracasos es lo que permite que puede intentarlo de nuevo estaría bien que entre todos fabricamos esa capa protectora que nos permite llevar la vida que deseamos para llegar hasta aquí no habrá otra que aprender de pasar de la prueba al error a este encontrar la fórmula apropiada juntándolos ingredientes de la vida sexual que queremos disfrutar fabricando los amantes perfectos que quiera aunque ello no quiera estar todas las noches a su lado timeming cuando necesite sus abrazos que me escuche cuando tenga dudas que me quiera cuando no me quiero que me acompañe cada vez que no pueda estar sola que desaparezca cuando necesite digerir ni dolor quiero amantes perfectos tan imperfectos como yo para hacer de nuestra tratara el objeto común de nuestra pérdida

Voz 25 54:11 sí