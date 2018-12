Gustavo López sobre Diego Costa: “Si un jugador pide un reconocimiento se lo tiene que ganar en el campo y él no se lo está ganando”

Voz 1 00:00 qué tal Manu buenas noches ahora hay Pedro Fullana también hola Pedro hola manos muy buenas llene el sanedrín al Sanedrín se han Gustavo López hola qué tal también Pablo Pinto la Pablo hola qué tal falta Kiko está llevando no enchufado el cable

Voz 2 00:14 eh y Gustavo hoy Pablo la primera para vosotros

Voz 1 00:19 qué os quedáis que os ha gustado más y que menos porque escuchaba el Cholo ser crítico con los últimos veinte minutos de partido no sé si os parece para tanto

Voz 0749 00:28 hombre a mí la verdad me gustó el primer tiempo y creo que es un partido bastante serio el Atlético Madrid en ese sentido el segundo tiempo sino me gustó creo que se desconectó se concentró esas relajó demasiado o el Atlético de Madrid es un equipo bastante plano en ese sentido el el Mónaco creció en el encuentro con una entrada de Falcao creo que leyó algo más de mordiente motivo

Voz 1 00:52 mucho más al equipo de de Henry

Voz 0749 00:55 el Cholo está desesperado y estaba desesperado

Voz 1 00:57 si algo no porque veía que el equipo no funcionaba que

Voz 0749 01:00 perdía demasiado que cada desconcentrado que permitía así se balones al contrario pero el primer tiempo sí creo que vimos salvo de de de Marais juntando Se con Griezmann bien la pareja de lodos medio centro tanto Tomás como como Rodrigo funcionaron bien no pasó prácticamente el medios dones pero el segundo tiempo tiene muchas cosas que corregir porque está en una eliminatoria a doble partido va a ser difícil que pueda superarlo yo creo que también las facilidades que le dio el rival que eso relajó demasiado luego la madre

Voz 1670 01:33 Pablo si a mí me parece un poco como hilo a mano antes de de la publicidad que Madrid han sido sí pero el Atleti también hace un poco sí pero por qué ha conseguido la clasificación

Voz 1576 01:43 en practicamente ese consigue ganar brujas será primero

Voz 1670 01:46 pero es que no había el partido es que la sensación desde que arrancó el partido es que el Mónaco está entregado entre queda un equipo de chavales que dejaba sus mejores jugadores como Falcao en el banquillo y encima minuto aún hoy empieza perdiendo uno cero es muy difícil mantener esa tensión esa concentración por parte del Atlético de Madrid en un partido en el que se veía que que no tenía rival enfrente lo hizo durante un primer tiempo más bien digno quitó Paco que al descanso para darle y nunca mejor dicho descanso al al canterano el capitán ir por ahí seguro que es empezar a escoger un poquito al detienen segundo tiempo perdido esa posesión de balón sin Koke con la entrada de Vitolo que le dio un poquito más de verticalidad pero le hizo que el equipo perdieran poquito ese pegamento y ese músculo en el medio que terminó pagando y que si Falcao llega a meter el penalti terminó pidiendo la hora del Atlético

Voz 1 02:33 les han chafado Vigo al larguero la Kiko pues ella estamos

Voz 1266 02:35 venga chao aquí está enganchada editó he te ha gustado el Athletic pues si me gusta sesenta minutito más somero la entrada y la puesta en escena es buena sobre todo por lo que decía Pablo con con ese gol prematuro rápido de de Koke ante un Mónaco que más no parecía un filial una media de veintitrés años lo ocho a con crío que estaban en la Youth League jugando por ahí a varios entonces eso muchas veces te puede confunde porque sale desconfiado te relaja y te pueden dar cualquier suscita te lo dan en Segunda B y equipo de Segunda en Copa del Rey como no te lo dar pero sobre todo con la seriedad y la rapidez en juego ante cuarto El Atlético de Madrid no ya como un equipo asentado en en la Champions pues le ha hecho marcar do poder marcar otro yo te digo ya que en el segundo tiempo era obvio evidente que iba a relajar bajar un poquito ritmo ellos se vinieron arriba cogieron confianza pero con solvencia ya de seis años cinco en el octavo de final del Atlético

Voz 1 03:29 si te dijera Kiko una pareja para el doble pivote elegiría es la de hoy por delante de cualquier otra según el partido pero es una

Voz 1266 03:36 una pareja que Kepa que va creciendo mucho y bien tanto Rodri como Thomas en el centro a mí hay otra que me pone bastante que es la de Rodrigo y Koke a la hora de elaborar tener la posesión y contra un equipo que en el setenta por ciento de adobe con el presupuesto del Atlético de Madrid es más débil para jugar el Metropolitano me gusta la de Coppi Rodrigo también muchísimo pero se van asentando es todo que de cara al futuro es algo con lo que para intentar renovar al Cholo aparte de euros que gente como Rodrigo Lucas toma Saúl Koke Griezmann pues esta gente se iban creciendo es mucho más fácil de tener ocho ya con esta gente

Voz 1 04:16 lo la que es lo que más te ha gustado y lo que menos

Voz 1576 04:18 a mí me ha gustado que este es un equipo competitivo y sobre todo que tiene un poco era del entrenador no que a pesar de que tenía la eliminatoria encarrilada y que el rival aunque es verdad que ha despertado la salida de Falcao no no no le va a dar ningún problema pues no no se relaja lo he dicho muchas veces Simeone que si este equipo compita al cien por cien es capaz de ganar a cualquiera o por ejemplo a cualquiera sino pues es un equipo al que cualquiera le le puede dar un susto visto lo que menos me ha gustado ha sido Stefan Savic ya había una jugada en la que ha perdido la marca easy perfectamente le puede haber costado un gol de Falcao al Atlético de Madrid luego ha hecho una jugada de un codo en el área que les costó amarilla que le puede costar directamente la roja y luego bueno el penal ha jugado el penalti que yo creo que bueno es discutible si le da a uno le dan la mano lo fue de Roca

Voz 1 05:05 da la mano pero Iturralde dice que no es lo que no es voluntaria no

Voz 1576 05:07 segunda amarilla pues con los problemas que tiene centrales de lesiones al Atlético de Madrid perderte para el partido de lujo arte jugar la primera plaza Savic pues para mí no no hasta hoy el montenegrino nada fino

Voz 1 05:18 el que me ha gustado sido Griezmann e instó a mí me ha gustado Antón

Voz 1576 05:22 es es un es un poco como en la selección francesa cuando él bajó unos metros dos más juego y hace hace mucho más como decía al principio hace mucho más alemán esa sociedad con Koke es otra cosa le da alegría a Correa en esas transiciones yo para mí ese Griezmann que quiere participar y que no sólo se dedica a finalizar las jugadas es su jugador de de de Matas ya tener tremenda

Voz 1266 05:46 está bien francés tuvo muy bien y aparte te da

Voz 0749 05:49 cuenta que en una jugada determinada fue en el minuto treinta cinco cuarenta de la primera mitad como baja defender como se tira eso se nota está enchufado no eso se nota X tiene más que solidario que siempre recalcamos esto de Griezmann no que se pone el mono de trabajo trabaja muy bien es solidario con el equipo y eso contagia a sus compañeros y el que más gana en líder en Le Lay emblema y el que te da ese salto de calidad se pone ese mono de trabajo ya sé lo que tiene que hacer en tareas defensivas eso contagia a sus propios compañeros y hoy lo hizo de enfrente tenía un rival con mucha debilidad de mucha duda muy joven con poca ambición hecha Stinga sede en esta Champions League sí creo que era difícil de jugar son esos tipos ese tipo de partido que deseamos con Kiko en Carrusel trampa no porque hubo es igual más relajo demasiado y por hay termino cometiendo un error y no me permites puedo luchar por el primer puesto que es importante para Atlético de Madrid por eso es íbamos ir recalca Mulhacén en la que se tomó el partido el Atlético de Madrid y sobre todo Griezmann que no sólo en tareas ofensiva para mí fue uno de los mejores sino también a la hora de defender y de trabajar por el equipo creo que hizo un partido muy importante igual que quemar que creo que poco a poco va cogiendo los autismo automatismo adquiere el Cholo hoy puede ser un jugador muy importante en el tramo final de temporada de la Champions

Voz 1 07:04 te hoy bastante crítico tal en Carrusel con lo de los aficionados no se marchaban un ratito antes de que acabara no

Voz 1576 07:09 sí porque no hace muchas temporadas Manu donde el equipo no sólo no se clasifica para octavos de Champions en el Estado en en en Europa o directamente en la Liga de Campeones y a mí me ha sorprendido que hoy que encima el partido no me sorprendía que quizá no estuviera lleno porque evidentemente eran las siete menos cinco de la tarde hay gente que todavía si tiene que trabajar o esta los comercios abiertos cualquier cosa es entendible pero precisamente que va a salir a las nueve menos cuarto de la noche y en el minuto ochenta riadas con el dos cero su confianza al equipo nimia SOCA me inmerso sorprendido

Voz 1266 07:43 de eso porque de frío también grandes

Voz 1 07:45 sí esto está ganado hombre porque porque la gente

Voz 1576 07:48 qué puede irse para madrugar vuelvo a decir no era no era otros días de Champions era mucho antes pero además nos que se fueran gente con niños pequeños que tenían que estudiar si iban gente mayor y a mí desde luego me ha sorprendido para mal porque hay que tener memoria hay que saber de dónde vienes y orquesta Atlético de Madrid y sobre todo su afición tienen que saber de dónde viene y lo ha conseguido en estos años

Voz 1 08:06 hacía frío no Pablo

Voz 3 08:08 hace mucho frío en ese estadio precios

Voz 1670 08:11 no pero la alcaldesa lo calentito que estaba un poco Jairo no Triana en vida haré no tiene nada que envidiar

Voz 1266 08:18 el pie lo hoy no vea de manera calefacción no no no no han puesto me comentaba que era porque si la gente estaba calentito en pesaba entonces el ex quitaba las ganas de aplaudir de animar a mí es bueno que tenga algo de frío para que animen extinguido

Voz 1 08:33 tanto no esa estática del Cholo no el Cholo dicho bajo pero el estadio bajo

Voz 1266 08:36 oye que Gus que es lo que me dieron a mí me dijeron es decir los hechos hechos atribuidos dormiditas como Cuba Tito todo bien

Voz 1 08:48 hoy el última el gran ausente el partido ha sido Diego Costa creéis que va en serio con lo de la amenaza esta de que me voy que me voy o va a ser un poco como el año pasado que al final va a decir que hay de lo mío o me subir la pasta me voy

Voz 1266 09:00 pues ojalá que no sea así Banús por el bien de lo que es el Atlético de Madrid detener a Al Diego al al cien por cien porque no hay delantero para mí Cavani es el que más el del que más me gustaría en caso de que Diego Costa que ojalá que no se se fuese sí pero es cierto que que son problemilla que el están viniendo a a Miguel Ángel que poco a poco y es que al subir lo que es el presupuesto el generar bienestar en equipo top con cantos de sirena de otros no es el primero a lo mejor dio coste hay son también otros jugadores los que de lo mío qué

Voz 0749 09:36 Pedro Muñoz de Pablos broma no gustaba venció creo que el tema de de Diego Costa eso se tiene que resolver por el bien del Atlético de Madrid sobre todo por el bien del creo que dando voz pedís una una un reconocimiento te lo tienes que ganar en el campo y hoy por hoy Diego Costa no se lo está ganando esa realidad está siendo un jugador que sigue trabajando para el equipo que presiona muy bien que ayuda al compañero que Solidario también pero le está faltando lo más importante de Diego Costa que gol entonces ese reconoce cimiento que pide el futbolista siempre va acompañado con buenas actuaciones con un buen rendimiento in de dependiendo de la posición que juez sobresalir al resto el se compara con Griezmann Chocrón que hace mal en compararse con Griezmann jugador que te da ese salto de calidad y que hace mejor al que está al lado ese tiene comparar con él mismo no y sabiendo que en el momento que está sí puede ser un reconocido en lo monetario no no debe tener

Voz 1266 10:31 vosotros os digo la verdad después de que el dinero se guardará par sólo guardando

Voz 0749 10:40 Iveco y Kiko pero otra cosa es que cuando necesitó la ayuda al Atlético de Madrid el Atlético de Madrid lo ayudó en salir del Chelsea cuando tenía

Voz 1266 10:48 problema con Conthe y eso también es importante

Voz 1 10:51 el futbolista yo creo que él Pablo a ayudar todo lo posible para que Griezmann se quedara ya dicho Griezmann quédate Granada pero una vez que ha visto lo que le pagan a Griezmann ha dicho vale Griezmann ha quedado pero ahora yo no puedo yo no puedo cobrar más de la mitad que este tío sí cuenta lo has ido contando en Lardero

Voz 1670 11:06 caso Black es otro evidente que que sí que como bien dice Bush si se lo está ganando Jan Oblak pero Diego Costa ha empezado la temporada un poquito cruzado que claro ve que cobra menos de la mitad en en su compañero en el ataque si yo meto aquí dos goles en la final de la Supercopa y qué hay de lo mío y demás sí claro pero a mi se me hace rarísimo por mucho que él hizo a gente Méndez se mueve muy bien Encina y seguro que en el día de mañana si necesita la oferta la tiene pero irte a mitad de temporada en el año de la final en tu estadio no se me parecería rarísimo sobre todo porque además el Atlético de Madrid no iba a encontrar por mucho dinero que le ahora no iba a encontrar en invierno un sustituto de garantías un destrozo muy grande en verano ya veremos pero desde luego

Voz 1266 11:49 no merece el club no no no

Voz 1670 11:52 bueno lo que sucedió también con el inicio de temporada es que no te podemos dejar sin un recambio en este momento de la temporada Beato lo que está jugando Philippe

Voz 1576 12:01 y luego luego hay un problema yo creo que el y al final el Atlético de Madrid tiene la plantilla corta de veinte jugadores porque has tirado al máximo porque ha priorizado que estén en sus jugadores con con un nivel económico más importante a tener más futbolistas ya llegó casi al tope o sea que es que el problema hay tres problemas ahora Arango ahora mismo en la oficina de Miguel Ángel Gil Marín uno es el de Oblak otros le dio Costa y otros el de Diego Godín el club daba por renovado a Diego Godín porque llegó a un acuerdo con él pero al final eso nos ha puesto negro sobre blanco tú le preguntas al central y dice que todavía no ha renovado Tin oferta de Italia TIM oferta de Inglaterra este verano termina contrato no es otro que ha dicho que hay de lo mío y al final eso Omar de renovación de Simeone más el que venga detrás como Thomas Party en su día el tal pues al final es es un problema porque es la que establece que a relevar renovar

Voz 0749 12:55 de quién es el que está seguro para renovar

Voz 1266 12:59 y fíjate yo el que más difícil veo que sigas Godín

Voz 1576 13:04 Diego Godín y el más complicado de hombre yo creo que soy lo de Diego Godín yo creo que ya debería de estar hecho entonces se lo que sí puede ser mayor dificultad es que claro porque es que hay otro es si es que hay otro problema es que cuando él se va a reunir con Jiménez da la sensación de que ya ha llegado a un acuerdo con Diego Godín entonces el club lo da por renovado el problema es que luego cambian las cantidades y como eso no se llegó a firmar no se puede ahora digo Godín dice que no que eso no está renovado entonces es un poco el el tira afloja quedó mes eh que puedes negociar ya a partir de enero Claudín Levante

Voz 1 13:40 tres años por ahí fuera y te van dando dirán uno porque a los mayores de treinta años de uno en uno entiendo que Godín diga pero bueno yo entiendo tiene en el acuerdo que debe

Voz 1576 13:49 llegó con el club y se había asaltado ese protocolo de año a año por Diego Godín pues el capitán y porque es un jugador muy muy importante dentro del equipo que no era no era sólo un año lo lo leer nueva el problema

Voz 1670 14:01 mi medio

Voz 1576 14:02 mono o uno más uno o dos más uno o lo que sea y en cualquier caso el problema yo creo que es es otro es porque al final han llegado ofertas a subir el tema económico eso no se plasmó en su día cuando llegó a un acuerdo

Voz 1 14:13 con el club y ahora es otro problema que diecinueve sale en Madrid Pablo decías interno

Voz 1670 14:18 el apuntalando lo de Godín que también lo hemos venido contando en el Arca de verano cuando pasó lo de gas

Voz 3 14:23 vi dijimos que es esta estrategia que tiene el Atleti de año a año y está bien

Voz 1670 14:29 desde luego es lícita es respetable pero claro hay ciertos jugadores que lo han dado todo por la camiseta como Godín que está muy contento pero que si le viene la lluvia o el Manchester United dile a tres años claro te hace pensar su futuro

Voz 1 14:41 bueno para terminar bonito Pedro Fullana lo que ha ocurrido cuando entra Falcao al campo un tío que dejó huella en el Atlético de Madrid que se merece la estrella esa que no tiene por nueve partidos porque se la dan a cada jugador que tiene cien y Falcao jugó noventa y uno pero un tío que no olvida el Atlético y una afición del Atlético que no se olvida del colombiano eh si noventa

Voz 4 14:59 tío seis setenta goles en dos temporadas y que la gente no olvida de él ha recibido el reconocimiento de Diego Godín como capitán del Atlético de Madrid y el extranjero con más partidos con la camiseta rojiblanca recibió también el homenaje de Adelardo que es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid le han entregado un cuadro con su figura en su época en el Atlético de Madrid la ovación del público del se ha ido encantado no cierra la puerta a volver algún día

Voz 5 15:22 muy lindo el recibimiento del público el cariño de siempre estoy muy agradecido y muy contento creo que Mas sea el los títulos goles y demás el la entre esfuerzo con el compromiso si esos algo que que me identifico con los valores de este club realmente que el Atlético siempre en mi corazón y no sea una vez que terminen ni contratos en el Mónaco quizá no se haya pasado y estoy siempre hay hinchando por el Atlético de Madrid

Voz 6 15:51 ya lo sé imagínate que sólo los institutos o el Madrid buenas noches

Voz 5 15:56 el hombre el la estético sea Doña mi corazón

Voz 7 16:01 la que tiene

Voz 1 16:03 el corazón evidentemente es es lo que gusta en el Metropolitano no sabemos a estas alturas llana Falcao

Voz 1266 16:11 llegó son treinta y dos treinta y dos camino XXXIII obispo cosa Gus van estar abierto el tobillo uno dice fatal he leído en algún lado caudalosa lo tira digo que no tira mal escandalosamente coño se va por un poco de la nada bueno problema faltado fue la lesión bueno exactamente sí se corazón proyecto bonito

Voz 1 16:36 bueno igual volvería a lo que lo ha dicho la pregunta Cristina García de cuatro que su corazón está con el Athletic tú decías oye a medio día en la tele Quico que este tiene está en la placa que tiene que dar la estrella esta hombre les sí pero

Voz 1266 16:46 lo comentábamos con el tema de los goles que ha ganado esto que ha ganado luego te oí sobre todo es por lo que dejó en el vestuario por su honestidad profesionalidad ahí la humildad de del tío y hay gente que se te queda en el en el corazón y no tiene que darse porque haya metido Sete veinticinco golear ya ha ganado tres de la Eurocopa la Europa League y la Supercopa Europa y eso porque muchas veces hay gente que tiene

Voz 1 17:06 mayor sentimiento que estadística ya saben te son los que hay que tan lo homenaje a a los treinta y tres en dos meses habéis estado enormes de los cinco que hoy hemos estados