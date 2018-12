Fernando Lafuente: "Todos los capitanes de fútbol con brazalete negro, minutos de silencio por mí..."

Voz 1375 00:00 bueno después de la Champions y antes de que venga por aquí Ponseti con Jean Guilani día como cada miércoles os cuento que

Voz 1 00:06 es un hace unos días un

Voz 1375 00:09 un equipo de una liga amateur de Irlanda informaba de la muerte de Fernando Nuno la fuente en un accidente de tráfico un futbolista español ya a esta hora de la se quería saludar a pesar de que lo dieron por muerto no es la magia de la radio ni la magia del Larguero ni de La Ser pero quería saludar a Fernando Nuno la fuente que creo que está por ahí hola

Voz 1 00:30 cuando en uno hola qué tal eres tú sí sí estoy yo vivito y coleando

Voz 1375 00:38 tú puedes llegar a los oyentes de Larguero que eres Fernando Nuno la fuente no

Voz 1 00:43 sí bueno no es no sé dónde pero relatillos digo jugador que supuestamente está muerto pero bueno pero bueno

Voz 1375 00:51 no pero bueno quién te ha dado por muerto Fernando

Voz 1 00:54 bueno pues parece ser que se tenían que librar de un partido de fútbol ir pues imagino que haría analista de excusas noi Mi la brillante idea de alguien fue es decir vamos a matar a Fernando que como ya no está aquí que Tamudo de ciudad pues a ver no creo que pase nada no

Voz 1375 01:11 no me lo creo dando en serio

Voz 1 01:14 sí algo

Voz 1375 01:16 sí pero esto es muy fuerte osea no fue un error sino que crees que ha sido una excusa que han utilizado para no jugar un partido

Voz 1 01:23 bueno lo estoy porque ya digamos han salido las investigaciones y todo esto ya vio no comunicado del club luego me llamaron para pedirme disculpas y efectivamente pues desde ese esas intentarán librar tanto esta excusa que ocurre que la Liga de Fútbol montó una esquela en el periódico y bueno Monzó toda esta parafernalia que luego me llegó a mí obviamente ayer por la tarde

Voz 1375 01:48 de cómo se llama tu club tu equipo

Voz 1 01:50 no es buena el equipo al que estaba era Bali VRAC fútbol

Voz 1375 01:53 estabas en el que estabas el Fútbol Club de una Liga Mater de Irlanda y que dijeron que había sido un accidente donde y cuándo

Voz 1 02:01 bueno ya tiene un accidente de tráfico que había muerto y que estaban mandando mi ataúd en España Hiperión tenían certificado ni nada para presentar

Voz 1375 02:09 oye Fernando cuando tú te enteras que has muerto

Voz 2 02:13 pues yo me entero que muerto ayer alrededor de las ocho recibo una llamada de

Voz 1 02:19 el jefe en el teléfono que tengo de de aquí de más profesional de Irlanda y yo lo cojo enseguida no dejó todo lo que está haciendo que yo oye que nada Cuéntame sabes que es una celebridad me dice digo qué me estás contando hice si estás a el mismo en todos los periódicos tal y cual parece ser que tu club dijo que estaba muerto digo ahora no me fastidies digo y tú cómo te has enterado dice bueno me he enterado porque nuestro nuestro director nuestro CEO están San Francisco como ex jugador de rugby profesional y Talgo era jugador de reposar puestos esta noticias pues las lee mucho y las sigue y claro dice al ver que alguien que jugaba en este equipo porque yo ya había contado radiación accidente pues me llaman enseguida para ver qué ha bien que se me había pasado algo es que habían hablado conmigo y claro menos mal que mi jefe directo gracias así me encargado ese día así que había hasta hablando conmigo madre mía

Voz 1375 03:10 es una historia de película de por casi bailar no sé si tu familia algún amigo alguien se llegó a enterar o afortunadamente no no lo sé si alguien llegó a leer que Fernando Lafuente había fallecido en accidente de moto en accidente de tráfico

Voz 1 03:23 gracias a Dios no llego han tan rabia en cuanto a cuanto colgué la llamada llamé a mi madre llamé a mi mujer en España y les dijo ya está pasando esto que estoy bien que ninguna accidente que está todo bien y Ikeda bueno luego de los mes porque aquí en Irlanda también son casos míos no como nosotros

Voz 1375 03:45 que decían que decía amigo

Voz 1 03:47 los mai mai donde me ponen la cada antes de Jesucristo o o no sé qué todo Fernando ha vuelto entre los muertos todo este tipo de cosas Estacio canciones también es imponer sanciones por ahí

Voz 1375 04:01 qué qué qué canciones que canciones canciones hechas pero si se pretende de allí del club oye y nosotros vamos a guasa porque afortunadamente es está sano y salvo pero joe a pesar de que el club te ha llamado Tea ella llamó pidiendo disculpas me parecía una de las mayores camaradas que le pueden hacer a una persona no

Voz 1 04:20 sí sí porque además es que ha habido marcó él porque era como es ese ese fin de semana que ocurre todos los capitanes de fútbol con brazalete negro en los partido

Voz 1375 04:29 bueno bueno bueno ni minutos de silencio claro

Voz 1 04:32 yo eso estaba al margen de todo eso no sabía nada claro ellos Two así que sí Santo mas serio no

Voz 1375 04:38 oye con esa noticia les valió de excusa para no jugar un partido que dices tú que que querían evitar no lo jugaron claro claro claro claro

Voz 1 04:47 era un jugador de la vida

Voz 1375 04:50 no no no podemos jugar este

Voz 1 04:52 claro es cómo hago muy muy muy gordo pues porque puede afectar a todo el mundo no va a tomar alguna medida

Voz 1375 05:02 te han pedido te han pedido disculpas ya se ha quedado hoy o vas a tomar alguna medida legal alguna acción contra ellos au ya está o ha sido un malentendido ya has roto la relación con ellos en qué ha quedado

Voz 1 05:11 para que daban que en que yo no tengo no yo me lo he tomado bien entre los que cabe pues suerte tampoco tampoco soy una persona muy seria no entonces entonces lo ha encajado en Navidad nadie herido digamos en toda esta historia ninguna afectado entonces básicamente yo yo estoy bien con ellos y me trataron muy bien cuando yo estaba allí con nuestro recuerdo que venían a recoger en para los entrenos me llevan a entrenar y labrarse portado muy bien conmigo entonces tampoco ha quemado en líos

Voz 1375 05:39 madre mía lo importante que estás bien y que vas a seguir jugando al fútbol pero donde lo tienes claro o no

Voz 1 05:47 tengo tengo varias propuestas ya en Twitter de de equipos de aquí comido con nosotros estas cosas ya me han dicho varios María bueno es periodistas que que mi caché ha subido sea que pero vamos yo lo único que quiero es yo quiero sentar a mí no me como con igual lo único que hago Paz pidió me gusta el fútbol aunque quiero jugar un poco duro pero bueno

Voz 1375 06:07 de qué juegas

Voz 1 06:08 pues ahí estaba haciendo últimamente el lateral izquierdo de del en el equipo en el que estaba como siempre está el banquillo me ponían de delantero en plan de cambio minutos ocho alimento Un gol de revulsivo no cuadra revulsivo no de que juegue pues el chaval que por lo menos a todos los días

Voz 1375 06:26 esa es un profesional por lo menos unos minutos hay que sacarte

Voz 1 06:29 claro porque claro el tema es que ellos van primeros en la Liga ahora mismo y creo que ver

Voz 1375 06:33 primero encima van primeros claro por eso

Voz 1 06:36 eso imagino que cancelado el partido porque no irían bien de jugadores pero coño convivirán llamado que yo hubiera cogido un tren y me voy hubiera hubiera jugado

Voz 1375 06:44 oye teme de ahora alguien diga que salga al muerto de Fernando

Voz 2 06:49 no sé si quieren hacer con comenzado adelante y riendo muchísimo

Voz 1375 06:54 madre mía es que no damos crédito a la noticia sabes quieres portada en todos los periódicos en Irlanda pero bueno queremos hablar contigo y que por lo menos aunque ya lo sabe tu familia evidentemente tus amigos que todo el mundo supiera que es una mentira que es una milonga que me parece lamentable que un clubs en veinte esta noticia para evitar jugaron partido sea de lo más surrealista que he visto en mi vida no

Voz 1 07:14 imaginar repercusión que en el trabajo me han puesto en contacto con una agencia a contratar una agencia de de de de comunicación y todo eso para que lleve todo y ahora me está haciendo que todos los medios irlandeses que Paz Mittal que es Mandiá ellos que porque vamos ya te digo Sky News BBC bueno entonces es un infierno es que me he levantado con el teléfono con XXXV llamaba hacia las ocho de la mañana

Voz 1375 07:37 bueno Fernando Nuño la fuente no nombre reales ha alimentado también lo he inventado me Núñez claro

Voz 1 07:49 además me pusieron una semana abastece a España Portugal muy cerca ahí sí sí

Voz 1375 07:53 por eso en la prensa en la prensa irlandesa venía Fernando uno los sí pues no es así

Voz 1 07:58 para que luego vieran como una inconsistencia no en la Italy porque estiman que las bicha yo luego vuelvo imagínate el año que viene vuelvo te digo ustedes a jugar la escasez de la calle gordas imagino

Voz 1375 08:09 Fernando Lafuente cuántos años tienes beige

Voz 1 08:12 vino

Voz 1375 08:13 pues que sea por muchos años Fernando que queda esa luz gas jugando al fútbol muchos años gracias por estar en El Larguero y mucha suerte