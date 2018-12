Emilio Ontiveros: "El progreso técnico no hay que frenarlo, hay que gobernarlo"

Voz 1 00:00 manchego manchego en este manchego nace en Ciudad Real del Gobierno y manchego Iker relación tiene esta noche o con el mar

Voz 3 00:12 eh de una de una atracción brutal brutal e yo creo que hay pocas cosas

Voz 2 00:21 que sean más sugerentes más atractivas pero al mismo tiempo más proyecten un respeto no

Voz 3 00:32 es la gran asignatura pendiente yo suelo decir un poco en plan de broma vive en La Mancha libro

Voz 2 00:36 de

Voz 3 00:37 queremos puerto de mar al mar es el mar es una gran mujer practiquísima que tiene todos los a todos los atributos no todos los atributos que uno pueda encontrar en otra persona la profundidad la superficialidad

Voz 2 00:56 la indefinición el ruido necesario no el ruido

Voz 3 01:04 el mar no sé porque me has salido mal pero me ha tocado la fibra

Voz 1 01:09 porque este programa Se llama Alfaro ir preguntamos también a nuestros invitados Got fardos por la relación que tienen con los faros porque también son muy misteriosos de hecho hay mucha gente que va en busca de faros cuando viaja

Voz 3 01:26 no yo no voy en busca de faros pero sí tengo una particular admiración por quién habita cuida trabaja en en en los faros creo que que la funcionalidad de los faros será limitada no porque los faros iluminaban aunque iluminaban se atisbaba no que se podía atisbar pero sin embargo fue un acierto no eh porque lo impreso de los foros no solamente es la que en ocasiones es bellísima no es decir yo creo que que uno casi casi puede deleitarse puede aprender arquitectura mirando los faros no

Voz 2 02:04 lo relevante son los emplazamientos de los foros eh que uno

Voz 3 02:08 los empieza a imaginar lo inaccesible au lo más o menos accesible cómo se organizaría la vida como se haría en el otro día veía un reportaje no sé donde aparecían un par de faros imposibles imposibles de de de llegar a ellas pero al mismo tiempo atractivos no

Voz 1 02:29 no ya que este manchego decidí estudiar economía

Voz 3 02:38 no sé muy bien qué izaba por Descartes este manchego es un manchego viejo no es un manchego de Ciudad Real en el que no había universidades pero si había un punto de inquietud yo soy de aquellos chicos de provincias que durante la dictadura empezó a tener ciertas inquietudes a discutir a formar parte al algunos seminarios ya cuando estábamos en el sexto el empleo no con el grupo de amigos yo creo que de forma intuitiva decidió hacer el estudiar economía porque era una forma de de de analizar de escudriñar el comportamiento humano

Voz 2 03:19 sin caer con todos mis respetos en la ciencia más blandas no en las Hoces

Voz 3 03:24 hacía en la psicología etcétera no es decir a mí me gustaba muy bien el componente historicista que tenía la economía es muy difícil saber algo de economía sino sabes de dónde vienen sino sabes cuáles son los fundamentos de la Historia económica pero al mismo tiempo tiene una dimensión política grande no porque estudiar el comportamiento de la gente se hace con una finalidad que es procurar el bienestar la prosperidad eso en última instancia aunque hagas un buen análisis económico exige una decisión hablar de decisión hablar de toma de decisiones es hablar de política ya sea en una emisora de radio ya sea en un en un gobierno yo creo fue esa combinación de o por lo menos ésa ha sido la coartada que a posteriori yo me he ido haciendo para legitimar lo que lo que realmente me divierte me encanta hay bueno satisface todas mis aspiraciones muchos oyentes de la cadena

Voz 4 04:27 será han reconocido en Estados profunda y clara al economista Emilio Ontiveros que ha utilizado este seudónimo manchego porque es de Ciudad Real pero un

Voz 1 04:40 a mí me gustaría saber si hubo algún profesor o profesora que marcó a Emilio Ontiveros en la elección de esto que al final ha acabado siendo una vocación

Voz 3 04:51 fíjate no no no un profesor de economía porque en el instituto yo estuviera Instituto de de Ciudad Real misma vía lo más cercano a la economía era aquella asignatura dichosa de Formación del espíritu nacional eh que no era mala o por lo menos yo no tuve la mala suerte de ser una de recibir una asignatura digamos de adoctrinamiento no político

Voz 2 05:14 no

Voz 3 05:14 yo lo que sí recibí fue fue un influencia no impronta de actitudes de algunos profesores que si me marcaron no tanto para estudiar Economía como para luego de forma relativamente temprana orientar me ha a la enseñanza no hay acabar siendo catedrático en en en la Autónoma no hubo un par de profesores un profesor de filosofía absolutamente fue

Voz 2 05:40 era de de órbita como muchas cosas es de fieles ofrece pero pero capaz

Voz 3 05:48 de de pinchar e de de las Orlova casa inmigrado en aquellos libros que tenía tu padre a ver si podías localizar algo de lo que había dicho el profesor pareja recuerdo y luego un profesor que hizo gala de una generosidad brutal que un profesor de Física don Carlos López Bustos que a pesar del poco interés que mostraba Mosso de la desatención el fue generoso fue paciente etcétera yo creo que esa combinación de actitudes me ha me influyó más el recuerdo digamos más influyente que yo tengo no era época del del Bachillerato luego si luego yo cuando empiezas a leer ya llegas a Madrid en la universidad pues hay una serie de economistas pero ya son economistas profundo sus referencias un punto menos

Voz 1 06:36 ciclos luego hablar de economía es hablar de dinero no

Voz 3 06:42 sólo es también hablar de dinero no pero pero el dinero es una convención el dinero

Voz 2 06:46 lo de lo que se incluso se puede prescindir e desde luego se está prescindiendo del dinero en efectivo chico chica Nina en el papel del dinero metálico afortunadamente no yo creo que es hablar de del comportamiento de las personas que deciden las personas es hablar de la Organización de personas

Voz 3 07:09 con el fin de de que sean iba a decir nada más felices pero sí más prósperas que tengan más bienestar es hablar de cómo se tiene que que pauta las decisiones políticas no para que efectivamente ese sacrifiquen los menos hablar de economía es elegir eh eso

Voz 5 07:29 Afganistán es observar ahora los rasgos

Voz 3 07:33 lo que deja la gente en su conducta y aprovechar eso en términos de mejora de las condiciones de bienestar de de de las condiciones de de vida y uno de los elementos que caracteriza la economía relativamente moderna en la existencia de dinero no de lo que conocemos de dinero pero el dinero no es un medio de intercambio tú yo podríamos convenir Si estuviera

Voz 5 07:57 los en uno de sus faros uno

Voz 3 07:59 esas islas desiertas cualquier otro medio de intercambio en las cárceles te acuerdas de las películas estas americanas de los cincuenta sesenta el dinero

Voz 2 08:08 eran los cigarrillos Chester Figo no

Voz 1 08:12 Emilio Ontiveros vamos a hablar de máquinas porque esta noche este programa gira alrededor de la robótica de los robots y me interesa mucho hablar de datos no sólo por el libro que acabas de publicar economía de los datos que has escrito que que habla de cómo ha evolucionado el mundo los datos porque hace apenas quince años los datos me vas a perdonar era eso que tú ponías tus datos fiscales los datos de esta persona y ahora se han convertido en ese oro negro en ese petróleo de Siglo XXI y la gente no sabe que son los datos te voy a poner un ejemplo el otro ya estábamos hablando con filólogos acerca de del término gratis decían que poner completamente gratis era innecesario puesto que la gratuidad incluye que sea completamente gratis pero decía hemos no porque ahora cuando te está diciendo a alguien que te da un servicio gratuito por ejemplo de mensajería en el móvil reírnos gratis porque tú le estás dando datos por eso es importante el término de completamente gratis que se han convertido los datos en los últimos años se han convertido

Voz 2 09:31 en un sistema de señalización que permite llegar más directamente a lo que el consumidor prefiere la gran asignatura pendiente que ha tenido la economía yo recuerdo el primer día de clase

Voz 3 09:47 no iba con cierta satisfacción porque creía que la economía era la menos blanda de todas las ciencias blandas no nos explicaban de qué dependía da la demanda de un bien etc etc pero siempre había

Voz 2 09:59 un elemento residual al final que decía bueno la demanda de de este bien también depende de los gustos de las preferencias el alumno y género levantaba la mano

Voz 3 10:10 decía oiga eso

Voz 2 10:11 cómo lo objetiva como lo medimos

Voz 1 10:15 el y bueno sí pudo ayudar con la publicidad pero claro la publicidad es matar moscas a cañonazos no

Voz 3 10:23 los datos de la analítica de los datos la moderna algoritmo ya aplicada los datos permite que los rasgos que tú dejas pero no sólo esos datos fiscales Smara que tú de forma explícita dejaba hace unos años sino la Jean nada que acabas de hacer lo que acabas de consultar en Google la compra que acabas hacer el libro que acabas de consultar pero que no te has acabado de decidir permite la edad que tu tienes los ahorros que tú tienes la existencia o no de de fondo de pensiones permite acumular una radiografía

Voz 2 11:01 eh

Voz 3 11:02 conjunto de huellas de señales que hasta ahora no estaban procesando de forma inteligente

Voz 2 11:08 pero que la moderna la moda

Voz 3 11:11 las tecnologías de la información y en particular el maridaje entre una capacidad de computación creciente y cada vez más barata la ubicuidad de los dispositivos

Voz 2 11:24 ha hecho que

Voz 3 11:26 se pueda hacer la radiografía de Mara Torres casi casi al completo

Voz 4 11:32 y claro eso provoca mucha inquietud en el ciudadano porque al final no es tan ingenuo ni tan inocente cuando uno hace una compra con una tarjeta como bien dices patos si alguien sabe

Voz 1 11:50 qué has comprado exactamente a qué hora

Voz 2 11:52 sí sí cuando ganas si las hecha Príncipe M

Voz 1 11:54 a final de mes cuantos viven en tu casa Syriza esta tarjeta tú solo o además en otro lugar y claro al final va a una gran compañía que también el miedo que muchos tenemos es que vaya a la política ir modifiquen nuestras actitudes y que acabemos manipulados ese es el miedo que uno tiene cuando vemos la magnitud que puede tener un simple gesto como pagar con una tarjeta de crédito o como bien ha dicho hace una llamada de teléfono totalmente fíjate yo me he planteado muchas veces sí si un Gobierno plantear a sus ciudadanos y el siguiente dilema

Voz 6 12:33 un vamos a

Voz 1 12:35 votar en las redes sociales vamos a cortar el acceso a Internet para proteger a la ciudadanía porque se están utilizando estos datos para la guerra el Yemen para vender armas en no sé dónde qué crees que iría la gente diciéndose lo de forma tan concreta e los datos de estos ciudadanos está utilizando de forma perversa una vez que has metido el bicho ya de la de la tecnología es muy difícil

Voz 7 13:06 es decir es una situación muy límite esa situación que planteas tendría que que ser expresiva de eso es de grandes amenazas etcétera

Voz 3 13:16 ya para renunciar a lo que a lo que inequívoca

Voz 2 13:19 es un avance que habrá mucha gente ahora que no

Voz 1 13:22 están oyendo a Bale con mis datos ya se pero en fin que hagan lo que quieran porque yo sigo creyendo tener mi Instagram abierto whatsapp abierto y acceder a Google lo estamos viendo con la protección de datos no esta campaña que hubo nos da igual le damos a todo aceptar ya está no no soporta y es lo que tiene la tecnología que cuando los avances nos hace la vida más cómoda ya no hay vuelta atrás ya no hay marcha atrás

Voz 3 13:45 sigue siendo válido aquel aforismo que decíamos de pequeñitos no ser cultos para ser libres es decir cuanto mayor sea el control que tenemos de de las propias tecnologías probablemente menos susceptibles de ser engañado seremos

Voz 1 14:01 Emilio Ontiveros tenemos ya que despedirnos prácticamente pero no me resisto a preguntarte cuál turrón te favorito lo lo negó

Voz 3 14:11 pero mira el otro día estuve en un debate en unas jornadas en el foro de la cultura que que organiza la gente de Burgos estuve con un japonés que inventó hace dos años un par de robot que son como mascotas como pequeñas poquitas de peluche que había verificado eh que ayudaban a las personas con algunos problemas mentales reencontrarse a encontrar ámbitos de dulzura de suavidad de incluso de interlocución no el hombre puso una serie de genes bueno me llamó la atención que es una de las funcionalidades es decir ayudar

Voz 2 14:53 a las personas solas a las personas que no se acaban de entender las personas que pueden tener problemas relacional es

Voz 1 15:01 me llamó la atención sí sí es un es un robot muy famoso porque tiene aspecto de foca de peluche sí eso sí utiliza mucho con gente mayor con gente problemas de memoria con gente que descaro

Voz 3 15:13 pero no lo ha visto y me encontré con un debate con este mismo japonés y que los dos peluches al lado que se movían y que tenían una textura agradable