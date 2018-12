El Larguero (28/11/2018): Análisis y protagonistas de la Champions y entrevista con Fernando Lafuente

Voz 1 00:00 buenas noches ya sabrás a estas alturas de día que el Barça ha

Voz 1375 00:39 el uno dos sí que es matemáticamente primero de grupo igual que el Real Madrid que lo hizo ayer ya sabrás que esta tarde ha ganado el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y que también está clasificado para octavos de final aunque todavía no es seguro que sea primero de grupo lo primero el directo está hablando Ernesto Valverde en sala de prensa técnico del Barça hola FLA aquí

Voz 1296 01:00 hola qué tal muy buenas sigue hablando el entrenador del Barça valorando la clasificación del equipo como primero de grupo lamentando eso sí que el equipo haya concedido tanto atrás no haya sido capaz de contra el partido pero en líneas generales un Valverde evidentemente satisfecho en reconociendo que el equipo tiene mucho que mejorar todavía en este tramo de DTM ahora la está respondiendo como te digo está acabando la traducción de la última respuesta y enseguida escuchamos una nueva una nueva pregunta para para Valdés

Voz 1804 01:25 te cubría ADN Radio de de Chile no había sido titular en Champions vial cuál es tu análisis como como lo he visto jugar por ahí

Voz 1375 01:32 a la oportuno hubiera Ramos con Valverde le preguntan por el chileno Vidal que hoy ha jugado titular escuchamos a Busquets en directo

Voz 1293 01:39 recita de Belén más cariño necesita que esta misma esperar

Voz 1375 01:42 Anne Lise que necesita

Voz 1293 01:44 bueno pues vemos que que éste lo más cómodo posible sabemos que cada es bueno es diferentes es crucial no y bueno se necesita un poquito más pues le daremos un poquito más no hay problema ninguno es un jugador muy bueno muy especial muy diferente una cualidades dada impresionantes ir y bueno también hoy ha hecho un gran partido ayudado muchísimo al equipo y bueno espero que siga así

Voz 1375 02:05 son opiniones sobre de velé de a Busquets que estaba justo terminando de Rakitic vamos a la rueda de prensa de Valverde

Voz 1296 02:13 acaban las Nora la figura de Arturo Vidal

Voz 2 02:17 algún partido de pelea difícil en el que

Voz 1 02:20 bueno que estamos contentos como os pido desde luego

Voz 1296 02:23 Valverde que ha hecho broma la jugada del cero dos de Piqué Piqué nada más acabar el partido ya con una especie de risa floja decía ni siquiera una jugada ensayada Valverde dice que igual era estrategia y él no se ha enterado pero que vamos a pensar que todo lo hacemos

Voz 1375 02:36 mira estábamos escuchando la entrevista en directo y hemos dicho según estábamos escuchando lo hemos dicho está vacilando al periodista cuando la pregunta es ensaya de hecho sí si la ensayamos mucho ir conociendo poco Piqué hemos dicho le estaba vacilando estaba vacía

Voz 1296 02:49 pues vas viendo la respuesta de Valverde cree que se puede confirmar que que de estrategia poquito hizo un Valverde que ahora acaba la rueda de prensa satisfecho como te decía pero sabiendo que el equipo ha concedido demasiada controlaba poco el partido pero que el trabajo está hecho el Barça pasa un año más como primero de grupo a los octavos de la Champions

Voz 1375 03:03 pues enhorabuena al Fútbol Club Barcelona termina la rueda de prensa de Ernesto Valverde tiempo tendremos de analizar en un ratito con Kiko Narváez con Gustavo López con Pablo Pinto y con Miguel Martín Talavera Fullana lo que ha sido esa victoria del Atlético de Madrid pero en sí vamos a ir ya con Jordi Martí Marcos P Ramon Besa eh para analizar en el Sanedrín el Larguero lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona en la victoria ante el PSV Eindhoven uno dos ha ganado en Holanda el equipo de Valverde cierto pique eh además de el vacile de la jugada ensayada que evidentemente no era ensayada salió así de bien afortunadamente para ellos también se ha referido a las ocasiones que le ha hecho el equipo holandés nada más y nada menos que veinticuatro Piqué

Voz 1293 03:44 Gerar tienes la sensación de que el equipo concebido demasiado pero

Voz 3 03:47 a ver si hoy no tanto por mérito suyo sino más como te he dicho antes por por pérdidas nuestras no sobre todo en la primera parte en la segunda creo que hemos hemos jugado mejor hemos controlado más el partido hemos podido meter los dos goles Si sigue verdad en los últimos diez minutos hemos sufrió un poco

Voz 1375 04:04 eso decía Piqué no tanto por mérito suyo sino por demérito nuestro ahora le preguntaré a los

Voz 2 04:10 eh miembros de El Sanedrín qué opinan

Voz 1375 04:13 mire las ocasiones que ha recibido el Barça pero está en Bin sport en directo hablando Leo Messi con Ricardo Romero

Voz 1293 04:20 lo en Champions con un mismo club yo ese es el récord que has dejado en la competición la verdad que me enteré recibía emergieron reciben no no estaba al tanto de de eso eh eh bueno contentos por por esa estadística eh y contento a seguir sumando una más de momento ha dejado un buen gol no entre tres sacando un disparo prácticamente rápidos y Clovis el portero ahora que sí que pasó justo por ahí está entrando muy fuerte así que que bien contento porque en eso abrir en el partido yo no puedo matar aquí ha dicho Gerar que la segunda entró dos años hallada

Voz 1 05:00 eh

Voz 1293 05:01 tiro hay junto estaba ahí pasaba para es la la Flavio corzos hoy Helios y que te quería preguntar un desorden del partido no habéis eh concedido demasiados oportunidades así un partido demasiado abierto para para lo que aconseja al encuentro para el Barça se ahora que se que esos todo el primer tiempo perdemos muchos pelota inocente muchos pérdidas muchas contra regalamos después falta que sabíamos que Xfera puerta hay también tuvieron sus en ese aspecto de de juego con con el dos a cero por ahí ese un poco la pelota dentro con gente muy alta que siempre es complicado de de defender bueno no pacto agarra un poco porque sometieron a un delantero May juntado mucha gente claramente que habrían y metió te ha faltado el socio Suárez hoy eh sin embargo has encontrado a them velé hoy en un en en la banda si logra que Humanes con gran partido como todo eh aquí lo importante era ganar para clasificar primero que era lo que queríamos lo hicimos una jornada antes de determinar las FAS así que que no vamos con el objetivo cumplir la última eh equipo clasifica lo primero de grupo y a partir de octavos ves que el equipo este año puede estar más preparado para competir en eliminatorias de Champions para para llegar un poquito más lejos que en estas últimas temporadas siempre estamos preparadas ante el año pasado muchas cosas harán muy largos son mucho partido eh hablar ahora de lo que puede llegar a pasar en en febrero en los octavos es muy muy complicado muy reciente hay que pensar en en lo que viene con con tranquilidad pero siempre todo preparado para es

Voz 1375 06:49 bueno hay gracias leve hablando Leo Messi valoraciones del crack argentino en Be In Sport Movistar Plus eh después del partido en Eindhoven algo a lo que afortunadamente nos estamos acostumbrando últimamente a escuchar a Messi después de los partidos de vez en cuando cosa que no ocurría nunca jamás sólo cuando iba a Argentina bueno palabras de Messi que confía sea que lo de la jugada como nos parecía era un poco de vacile qué coño y que no estaba ensayada así que si anoche decía que enhorabuena al Madrid que pasa como primero de grupo después de la victoria en Roma pero que no me convenció su fútbol y que sigue sin gustarme algo parecido digo del Barça enhorabuena para el Barça pasa como primero de grupo que es lo importante imagino que los culés están satisfechos pero no sé si tan satisfechos como por el resultado están por el juego a mí este Barça hace tiempo que dejó de enamorarme como lo había hecho durante años atrás Luis Enrique desnaturalizado el juego del tiqui taca fue claramente de más a menos creo que Valverde lo ha rematado siendo un en sensata Canal entrenador me pareció entrenador cojonudo un tío con sentido común ojalá hubiera más Ernesto Valverde

Voz 4 07:57 Pero Messi Messi Messi

Voz 1375 08:02 muy muy buenos jugadores que les rodea evidentemente que Rakitic un plazo futbolista sino está Arturo Vidal está Artur atrás la del que vamos a contar nada no vamos a descubrir lo que es esto y Luis Suárez pero no a mí este Barça no me enamora pero enhorabuena no queda ni rastro para el tiqui taca pero ni rastro cada vez menos probablemente a lo mejor por este camino consiguen esta temporada la Champions pero si ya con Luis Enrique en mi opinión se desnaturalizado lo que venía siendo en los últimos años ocupó de tiki taka de posesión de toque del Barça con Valverde más aún para mí ahora se lo preguntaré a los miembros de El Sanedrín bueno antes de ir al Sanedrín y pendientes de que Adriá Albets que está pone también les saludo Adrià eh hola muy buenas Adrià pendiente de que nos pide paso con algún compañero más está hablando Busquets en directo vamos primero con querido Adrián

Voz 1 08:51 un producto diez minutos nos ha costado

Voz 1804 08:54 creamos

Voz 1 08:56 desangelado mucho peligro y buenos finalmente no

Voz 5 09:02 pero la semana vale me encanta

Voz 1 09:04 al final pues hemos continuado Estadilla hemos hecho los dos goles y sí que es verdad que ellos pues han puesto mucha gente arriba

Voz 1375 09:14 aquí he hablado mucho de los países

Voz 1 09:16 se está hablando

Voz 1375 09:19 assange V también pero me pide paso Adrián con otro protagonista del Barça Adrián

Voz 0017 09:23 hola mano qué tal hola buenas noches desde la zona mixta del Philips Stadium se está hola a mano qué tal buenas noches desde la zona mixta del Philips Stadium se está hablando Clemente inglés sigue aquí escuchamos ya enseguida la primera reflexión del futbolista del Barça sobre lo que encajan en defensa

Voz 1582 09:39 no debemos a dar pero trabajamos para para dar esto arriesgamos mucho en el juego porque es el ADN de del Barcelona Hay cuando perdemos una pelota estamos más abierto que los otros equipos hay que luchar para no perder la pelota o para estar preparado para defender lo más rápido pues sí

Voz 6 09:59 Clement al final del partido te hemos visto discutieron poco con Ivan Rakitic de que hablabais defensivos

Voz 1582 10:06 dónde de tema sobre el campo no son cosas que pasan en cada partido oí hemos discutido de el último acción que de del PSB pero pero está bien hoy veinte

Voz 0017 10:20 tres ocasiones concedidas veintitrés remates del PSV pero son muchísimos el partido CS veintitrés remates del PSV a portería es el partido que más os han rematado a puerta así se puede ganar la Champions

Voz 1582 10:35 bueno somos primeros de grupo eso no no puedes decir nada porque puedes ganar nunca un partido con vocación de gol de yo creo que hay que bajar como lo hemos hecho desde el principio y mejorar en todos los aspectos que cada vez que pasábamos una una vuelta de de Champions es más difícil ya que que luchar para para hacer a tope en el juego del equipo de hoy si hemos ganado es tú cuando ganamos hacemos un buen partido podemos mejorar muchas cosas pero criticar mi equipo porque hemos ganado no nube porque lo haría el grupo

Voz 7 11:17 el grupo no era fácil y sois campeones pero

Voz 1296 11:19 lleváis muchos partidos encajando siempre goles

Voz 1582 11:22 si lo sé no no puedo decir nada así si sabía cómo cómo hacer para cambiar las cosas pero lo intentaré pero estamos trabajando yo creo que somos un grupo de de persona muy inteligente vamos a buscarla buena solución para parando en encaja

Voz 6 11:39 de dos quedáis dos centrales Samuel continuar novio jugador hoy muy querer ser como Samuel como lo has visto sí poco que solamente preguntan por la

Voz 8 11:50 la lesión de Umtiti eh sal

Voz 1582 11:53 donado en el grupo pero no nos temas de momento sobre su su lesión

Voz 6 11:58 la inglés te molesto quedarte fuera del once en el Calderón sobre todo después de de los bonos meses que había tenido con la baja de

Voz 1582 12:03 de guarda sin encadenan cuando prefiero jugar como como todo el mundo pero entiendo que hay que hay otros jugadores siquiera quieran jugar también lo lo lo entiendo perfectamente

Voz 0017 12:18 las palabras de Clement muy la inglés que no ha querido dar detalles sobre esa discusión con Rakitic al final del partido que hemos contado en Carrusel dice que lo que hablan y lo que pasa sobre el césped se queda ahí en el campo

Voz 1375 12:31 eso es decir a Allen le Osea nada sobre el terreno de juego que así justo cuando terminaba no no sede que estaba estaban discutido exactamente parecía que alguna jugada algún lance del partido

Voz 2 12:39 no si es que de hecho mano

Voz 0017 12:42 ni siquiera han celebrado la victoria y la clasificación se han quedado ahí el y Rakitic discutiendo un rato al final del partido sobre el césped del campo del del PSV ha tenido que venir incluso Gerard Piqué a separarles a poner paz pero bueno ninguno de los dos Ny Rakitic ni la inquieta ha querido dar detalles de esa discusión futbolística que han tenido los jugadores sobre el césped del estadio

Voz 1375 13:04 bueno pues ahora me quedo ahí con FLA aquí y con Adrià incorporamos a Jordi Ramón Marcos pero antes os resumo en tres titulares como está la jornada de la Champions de hoy como ha terminado en el grupo del Barça PSV uno Barça dos goles de Messi de Piqué y en el otro partido del grupo Tottenham uno Inter de Milán cero el gol ha marcado Ericsson así que el grupo queda Barça trece puntos ya clasificado primero de hubo matemáticamente Piojo segundo el Tottenham con siete tercero el Inter con siete el PSUV ya eliminado con uno en la última jornada se la juegan Tottenham e Inter el Tottenham visita el Camp Nou y el Inter juega en casa contra el PSV Eindhoven eso en la última jornada en caso de empate a puntos le favorece al equipo de Pochettino que ahora mismo es segundo empatado con el y en el grupo del Atlético le ha ganado el el equipo del Cholo Simeone dos cero al Mónaco goles Koke de Griezmann y han empatado a cero Borussia Dortmund ir Brujas el Atlético líder con doce puntos ya clasificado matemáticamente pero no primero matemáticamente segundos el Dortmund con diez el Brujas tercero que va a la Europa League con cinco y el Mónaco ya eliminado con uno última jornada el Atlético juega en el campo de Brujas y el Mónaco recibe al Borussia Dortmund sigue eh destacados puntos el Atlético al Dortmund pues eh lo tiene lo tiene en la mano pero todavía no matemáticamente el primer puesto del grupo y los otros dos grupos pendientes sobre todo de lo que pasaba en París le ha ganado el PSD dos uno al Liverpool goles de Bernat el primero Eden Aimar marcaba mil para el Liverpool de penalti y además Nápoles tres Estrella Roja uno ha marcado Hamsik dos Martens para el equipo de Ancelotti nuevo Wang para el Estrella Roja la clasificación esta así Nápoles con nueve PSE-EE con ocho Liverpool con seis estrellas con cuatro lo mismo le pasarían Nápoles IPS jet pero falta la última jornada Estrella Roja París Anne Germaine Liverpool Nápoles en la ida recordamos que le ganó el Nápoles uno cero al Liverpool para meterse el Liverpool le vale con ganar uno cero porque tiene mejor golaveraje general sí marcará el Nápoles se tiene que ganar ya por dos de diferencia sea el dos uno no le valdría pero bueno no nos vamos a hacer muchos líos lo que sigue podría ocurrir esto sí que os lo cuento podría haber un triple empate si el Liverpool gana al Nápoles Juan en Anfield no sería tan raro se pondría con nueve el Nápoles con el Liverpool y el PSG empatara en el campo de Estrella Roja también estaría con nueve en casa de que se produjera ese triple empate el Liverpool se clasificaría seguro en caso de que los tres tengan nueve y habría que ver la diferencia de goles entre pese a Nápoles para ver quién es el segundo así que todo por decidir en ese grupo C y por último en el de Oporto dos Schalke cero cuatro cero ha marcado habilitado corona para el equipo de Casillas Lokomotiv de Moscú dos Galatasaray cero queda el Grupo con el Oporto clasificado ya primero de grupo matemáticamente así que no se va a enfrentar al Real Madrid en octavos Maradona de Madrid es primero tampoco el Barça eh aportó trece puntos clasificado primero el grupo sigue podía con el United por ejemplo sería bonito Oporto trece segundo el Schalke con ocho también ya clasificado así que está todo decidido al primero el Porto el segundo el Schalke baratas al hay Galatasaray Lokomotiv se van a jugar la tercera plaza para la Europa League en la última jornada Galatasaray el Oporto Schalke cero cuatro Lokomotiv de Moscú en esta portada de El Larguero te cuento también además de todo lo de la Champions que ha habido un partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey no se pudo disputar porque un concierto de en San Mamés Athletic lo débil a cuatro Huesca cero a marcaba Aduriz lo ha hecho por partida doble Insúa en propia puerta Beñat la vuelta de esta eliminatoria llega del resto eliminatorias la semana que viene eh David Villa el Guaje ha anunciado que deja el New York City pero no ha dicho que se retira a sus treinta y seis años seguirá jugando al menos un año más pero no sabemos dónde

Voz 4 16:55 y luego os vamos a contar

Voz 1375 16:57 historia de un jugador qué han dicho que está muerto pero yo voy a intentar demostrarlo esta noche que está vivo

Voz 4 17:09 el enterrado han jugado un partido en homenaje a Fernando

Voz 1375 17:13 Lafuente con brazalete negro Ilan guardada minuto de silencio pero vaya Amina han dicho que está vivo vamos a ver sí sí en Palma o no para mí que está vivo es tremendo pasaba en Irlanda y es un futbolista español dicen que ha muerto en un accidente de tráfico no es ninguna broma aunque no me extraña que más de uno se lo tome a coña por cierto ya tenemos campeón del mundo de ajedrez es el noruego Magnus Carlsen que ha derrotado al estadounidense Fabiano Caruana hoy era el día en el que había campeón sí o sí en las partidas rápidas e en las tres libras le ha ganado Caruana tres cero así que se acabó lo que se daba en cuanto han empezaron las partidas rápidas después de que han hecho tablas en las doce partidas largas precedentes así que mantiene el título mundial Magnus Carlsen retiró Javi Fernández el patinador dos veces campeón del mundo a los veintisiete años el lo dejará en enero después de disputar el Europeo en Minsk en Bielorrusia uno de los deportistas españoles más grande Se retira de la competición pero seguirá patinando por supuesto las once y cuarenta y ocho una menos en Canarias ni te muevas que vamos con todo el sanedrín del Barça luego con quién con Gustavo y Pinto el del Atlético y un poco de la resaca de lo de ayer de Isco y el Madrid que te tenemos que contar alguna cosa

Voz 9 18:32 desde la con el reggaeton lo has bailado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa tesoros de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que ganes más más información en y NG punto es

Voz 4 18:51 señor fontanero usted saber que Asunta pon un golpe en la cabeza así con eludido pero patrulla no ve encargará Mi compró a capón a once impulsar Chacho Simon entonces es un todo gordo a que mochica que claro apoyo a once once Kapono

Voz 10 19:10 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros no capón para once cupón de la ONCE muchos premios Much

Voz 1375 19:21 el partidos

Voz 1 19:35 él está por ahí nuestro Árbitro Iturralde González Sola y tu muy buenas

Voz 8 19:40 hola buenas noches revienta queda lo de la botella hoy de Mourinho ha quedado te ha quedado que vamos

Voz 12 19:44 se ha caído de Deportes Cuatro

Voz 1375 19:53 oye voy en Carrusel con Dani Garrido en el minuto veintitrés de partido el Wanda eh siglo XXIII segundo gol del Atlético que va ahí fuera de juego que Correa no ahorró no ha dicho Gustavo que igual salían fuera juego pero no sale bienestar central se queda atrás AUI es gol legal vale lo no imposible penalti sobre áreas de Yemen Orson Cospedal el penalti lo curioso es eso no protesta nadie la hija nada

Voz 8 20:14 es tremendo una cosa es porque es claro el penalti

Voz 1375 20:17 traba clarísimamente al eh hay codazo de Savic a Rally Cornet bueno sigue mete le mete un codazo que en esos codazo lo que hay que medir la intensidad claro claro sabes que preguntar al eso es además buena sobre todo pero la compra muchos boletos para quienes Poulsen al final han amonestado y luego vienen el penalti que para ver si no es mano a ver mano sí pero no es punible todas estás tiene normal la tiene bien metiendo en el cuerpo eso es eso es lo que si pitas penalti le tienes que amonestar bueno pues nada no lo echaron por el codazo pero sólo amarilla pero luego segunda amarilla por la mano según Israel no no no no para nada eh pues nada yo creo que en el partido de Eindhoven no nada nada nada nada bien al final un penalti pero nada es buscar el contacto cuando no notas se tira partido fácil pues nada has ido jornada tranquilita jornada tranquila sí señor joven había botellas ni nada

Voz 12 21:21 en eso te caigan

Voz 8 21:23 vas a pruebas de Iturralde González analizando la poca política que ha habido hoy

Voz 1375 21:31 partidos de los equipos españoles Adriá mañana tienen día libre no los de Valverde si mañana día libre

Voz 8 21:37 ya se han marchado a todos los jugadores de aquí del estadio del

Voz 0017 21:40 S V Eindhoven todos es subidos ya en el autobús que les va a llevar hasta Lieja hasta la ciudad belga porque el Barça vuelve desde allí no puede volar desde

Voz 1375 21:48 a Eindhoven un detalle

Voz 0017 21:51 curioso relevante Manu porque han salido todos los jugadores del Barça por esta zona mixta y dos con el chándal oficial del Barça todos excepto uno

Voz 1375 21:59 Gerard Piqué Holly iba vestido adivinar si hubiera adivinado el tiempo no era no era muy difícil era lógico que que ha salido vestido de calle la explicación a mañana hubiera sido libre hubiera sido o el de paisano o en Belén con el chándal del PSV te hubiera equivocado hubiera puesto

Voz 8 22:16 corrió pero no verá la otra opción pero no Gerard Piqué vestido de calle porque no vuelve con el equipo a Barcelona

Voz 0017 22:24 o sea que mañana tienen día libre pues para hacer cualquier cosa de turismos

Voz 1375 22:29 bueno pues nada mejor el chándal para el día libre pero que paisano de paisano que hasta gracioso volver a jugar esa ya estaba Jordi Martí hola Jordi muy buenas muy buenas mano está también Ramón Besa hola Ramón hola qué tal enseguida se incorpora Marcos López al Sanedrín J con Zaki Icon Adrián ni te muevas

Voz 13 22:56 el Inter Drive

Voz 1804 22:57 pues a medias contigo con nuestros muy Pocoyó como siempre has querido pagando sólo la mitad de las opciones descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa empellón punto es

Voz 14 23:21 sigue giro y las redes sociales Twitter twitter roba

Voz 8 23:25 el Facebook

Voz 14 23:27 lo que quiero

Voz 17 23:45 buenos días Carlos buenos

Voz 18 23:47 de Osona

Voz 19 23:51 a las cinco menos veinte en la tengo de Joaquín

Voz 20 23:59 ha llamado gorda

Voz 21 24:02 así de buenas a primeras buenos días a nada algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández Cadena SER en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 1 24:23 en lugar de dar tantos rodeos por qué no lo dicen a las claras

Voz 6 24:26 la pieza pues si uno más claro

Voz 17 24:32 agua viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno arriba síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 6 24:48 plan tranquilos deportivos un programa cercano sobretodo diré por eso usamos principalmente personas con nombres de dos para no perder tiempo llegan antes a la información deportiva al turrón también tenemos nombres de más si la base desgraciadamente así es pero estamos un toquecito cariñoso Antoñito Juanillo Miguelito Carrusel deportivo cariz yo soy directo como un koala

Voz 1 25:15 claro que sí y monísimo

Voz 1804 25:19 Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 4 25:25 eh

Voz 5 25:26 ya está bien este emisora líder en España la Cadena SER Nadine acompañando desde hace muchos años gracias por estar con nosotros lo que pasa que ocurren en necesario este tono está voz impostada pero bueno eso es lo que se hacen en la radio siempre no no no lo puede decir manos Marto o persona norma más normal Manolo

Voz 0985 25:53 en la Cadena SER es la emisora líder en España

Voz 5 25:56 muy bien en la Cadena SER viene acompañando de deseos

Voz 1 25:58 son muchos años muy bien así normal gracias por seguir con nosotros ha visto cómo se pueden decir las cosas

Voz 22 26:06 sin trascendencia

Voz 1 26:08 Hidalgo con el tonito no perdón no lo puedo evitar

Voz 1576 26:19 sí

Voz 1375 26:23 la radio dice otro clásico de los ochenta la play list dice cantar en la ducha

Voz 4 26:28 yo digo Arona Convit saudí

Voz 1375 26:31 yo para escuchar lo que me apetezca te con el nuevo Seat Arona con diseño personalizado toda la tecnología inseguridad para seguir tu propio camino por trece mil novecientos euros consulta condiciones en sea punto es

Voz 21 26:43 de pasar cincuenta minutos revisando los bancos de mi empresa hacerlo en un minuto

Voz 24 26:47 hay una gran diferencia y es BVA One vive con BBVA

Voz 25 26:51 es todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlar las de un vistazo porque cuanto más sabes mejor decides descubre más en vez de agua

Voz 26 26:58 Duke punto com BBVA creando oportunidades

Voz 27 27:05 aprovecha el súper jueves en los centros de oportunidades Jaume de El Corte Inglés

Voz 28 27:10 en contra Es un treinta por ciento de descuento adicional en una gran selección de marcas

Voz 6 27:14 ahora ahora es el momento de hacer

Voz 28 27:16 todos mejores compras súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés de espera

Voz 29 27:26 el Larguero con Manu Carreño

Voz 12 27:36 bueno incorpora Marcos López e tiempo para El Sanedrín a expensas de que aspira paso habría of la aquí desde el estadio del PSV Eindhoven para analizar este partido el Barça Victoria primeros de grupo decía yo en la portada del Larguero que con Luis Enrique se desnaturalizado el juego que este equipo con Valverde se ha rematado

Voz 1375 27:57 que no me enamora no me gusta no me convence pero mira Jesulín ahora mismo en Marca punto com acabo de meter en la web de marca imponen un titular que me parece que resume a la perfección lo que ha pasado el partido dice lo que quiera Messi es que son dos fogonazos de Messi uno por el otro el otro a poco más le han creado veinticuatro ocasiones veinticuatro le han hecho al Barça y no sé no veo ni la solidez defensiva que veían el equipo el año pasado ni la brillantez en ataque exceptuando siempre a Messi que es que éste es de otro planeta tampoco veo un centro del campo que domine que tenga el balón que tenga la personalidad de manejar el imponer el ritmo de juego en los partidos no lo veo me parece Valverde pero insisto un gran entrenador un tipo estupendo con sentido común en la sala de prensa y en el campo pero no no lo ve claro eh parecía lo que decía anoche el Madrid enhorabuena por la victoria la clasificación el primer puesto del grupo pero no en el Barça tres cuartos de lo mismo bueno y no sé cómo titula Ramon Besa en el país mañana por ejemplo por dónde va tu artículo Ramon superviviente

Voz 1785 28:57 quienes sí en el sentido de que es un equipo que yo lo veo tieso y lo único que sobreviví de es Messi

Voz 1375 29:04 no ahora le preguntaré a Marcos que está acabando artículo para el periodo de Catalunya Jordi tu primer titular con qué te quedas

Voz 0985 29:09 pues mira además de tuyo de este récord de veinticuatro remates recibidos por el Barcelona hay otra cifra que es muy elocuente que es también el Barça ha batido el récord de pases fallados ha fallado ciento seis pases

Voz 1375 29:23 bueno también bueno hombre sí porque nos habla de un Barça

Voz 0985 29:25 seguro de un Barça poco fiable de un Barça impreciso y al final el titulares este que tu decías tenemos un poco la sensación de que el partido empieza a ver cómo se pone Messi domine coloca ya alrededor de la ver que montamos hoy parece que está entendido con su nuevo socio le ya funcionaba bien esa conexión pero luego Messi lo que viene a decirles oye yo arriba ya me haré yo ya vive el cielo ya abrir el partido ya saldrá al rescate pero detrás no está llegando muchísimo y ahí lo puedo hacer gran cosa encima cuando Messi deja que el resultado esté en cero dos a falta de veinte minutos el Barça es incapaz de tener el control del partido por qué porque jugadores como Busquets que está

Voz 8 30:07 sí por debajo de su nivel habitual si luego

Voz 0985 30:09 la de esquí Arturo Vidal no tiene excesivamente un gran pie que Rakitic salía de una lesión que incluso Jordi Alba y la desaparición de Coutinho te explicas que al Barça de Valverde se haya roto hoy en mil pedazos

Voz 1375 30:21 ya me está pasando tu crónica Ramón eh subraya kilos frases el himno el Barça dice Ramón Besa en el País suena en Europa porque toca Messi no quedará más rastro del paso azulgrana saben que el gol del diez y luego dices aburre se aburre el Barça mustio en noviembre como si hubieran cogido con la lluvia pesaron en la Liga italiana en la Champions que es un poco lo que estamos viendo no

Voz 1785 30:44 bueno sobre todo en el partido de hoy para mí es el peor que he visto en mucho tiempo porque se produce en el torneo en el que todavía el Barça tenía un cierto respiro osea recordemos que las actuaciones del Barça contra el Tottenham contra el Inter habían sido especialmente esperanzadoras no como si el Barça hubiera puesto el ojo en la Champions

Voz 8 31:03 si la Liga y la Liga la fuera el llevando

Voz 1785 31:06 pero hoy es que me ha parecido una calamidad una calamidad e en las en las dos áreas no sea abono especialmente la suya porque la otra llegado en cuentagotas pero lo peor para mí es es ese desconcierto que es incapaz de ligar o de transmitir confianza emoción y juegos que el Barça le quemen la pelota eso no he visto en mucho tiempo que luego porque ha ocurrido que eso también es descorazonador no sé porque no estoy en la rueda de prensa pero tal como la transmitida Flaqué todavía extremas preocupado por la reacción de Valverde que por la actuación de la sensación de que algo pasa como si alguien se había su hubiera asustado y todo el mundo tuviera un susto en el cuerpo sino no me lo explico pero también tiene su cuota con mi respeto responsabilidad no se puede jugar a fútbol un entiendo o el fútbol que aspira al Barça con esta línea de centrocampistas

Voz 1375 31:57 y más si aparece Coutinho

Voz 1785 31:59 que no está recuperado porque casi no entrar en juego pero el Barça con Rakitic y Busquets a Arturo Vidal y Coutinho cuando pierdes Artur que había sido el jugador que le había hallado un cierto control como se vio en el partido de de de todo Tena contra el Tottenham yo creo que lo tienes que sustituir por leña o por San pero por un jugador que sepa que juego y entonces eso me desconcierta a Valverde si hay una alineación para que no vuelva a meter más emoticonos Arturo Vidal para contentar las jerarquías de Alves tú a Mario y luego El Vestuario hace un poco lo que le da Ice hecho otea pues tampoco me gusta mucho sea que esta sintomatología que ofrece el Barça le pone Rome remedio o creo que va por mal camino

Voz 1375 32:40 ya está ahora hay Marcos López hola Marcos que tal como estamos por donde va

Voz 30 32:43 el titular en el Periódico de Cataluña mañana otra bendita locura de Messi nada más

Voz 1375 32:48 claro es que estamos todos en lo mismo yo os pregunto

Voz 30 32:50 sí lamento no se las Brito no sé nada originan el lamento pero es que en el fondo es el retrato de este equipo que es es desconcertante y aquí que ha jugado el Barça hoy especialmente la primera media hora no ha jugado nada en en los últimos diez minutos Messi se ha completado un poco luego en la segunda parte también pero luego cuando tienes un cero dos cero a favor ya sé que aprieta el PSV aprieta el estadio Azteca aprieta el ambiente pero gobierna el partido al menos intenta gobernar el partido pero en ningún momento ha tenido el control sobre el partido el partido ha llevado por delante tanto el inicio como en el final yo creo que ahí puede estar el enfado de Valverde es decir este equipo que defensivamente apenas concedió nada hace cuatro días contra ETA en Madrid hoy ha sido una feria defensiva una auténtica feria

Voz 1375 33:36 hoy no tenéis la sensación os pregunto a los cuatro de que somos bastante más condescendientes con Valverde que lo éramos con Luis Enrique y tengo la sensación de que hay muchos partidos que Valverde es un tipo que cae bien a todo el mundo que nunca busca desde hace una declaración altisonante edad pero todo lo que está diciendo en muchos partidos de este de este Barça de esta temporada es que no a nada que no tienen control que por momentos aburren que como no esté Messi madre mía si hay algún día que bueno parece que sigue pero esto de quiénes culpa de los jugadores o del entrenador el el que estemos viendo un Barça que no acaba de sí de de hacernos entender muy bien a qué quiere jugar bueno

Voz 1785 34:18 que una parte que Valverde está sólo en el sentido de que cuando estaba Robert Fernández tenía más en sintonía con la secretaría técnica no sé si está conforme con el equipo que tiene pero es evidente que el Barça ha cambiado de dibujo con cuatro el año pasado a jugó sin un Sydney mar hizo un planteamiento cuatro cuatro dos con un tenía muy equilibradas las bandas tenía con Iniesta sabía cómo cómo defender como atacar este año creo que con el cuatro tres tres de cuesta es manejarse y luego tienen unos erró errores estructurales Alba no tiene sustituto a Sergi Roberto idem de ese miedo como laterales pues yo creo que Sergi Roberto te puedes apañar sobre todo ofensivamente pero defensivamente tiene sus lagunas remedo no crece cuando se lesiona un Titi hay problemas de de centrales sea tengo la sensación de que de que el Valverde no acaba de sentir

Voz 1670 35:14 el equipo suyo es una sensación ir

Voz 1785 35:16 respecto al tú a tú demanda sobre si somos más condescendientes con con Valverde que con Luis Enrique yo creo que aquí hay una cuestión también de percepción porque Valverde siempre ha sido hasta hoy o al menos por lo que yo he visto o ido más llevadero con la prensa que Luis Enrique osea muchos periodistas le pasaron factura Luis Enrique por por por su proceder y por su forma de ser por porque tuvo un discurso hasta cierto punto arrogante y menosprecia tipo con alguna

Voz 8 35:43 a su manera desespero pero el partido de hoy lo hace el Barça

Voz 1785 35:46 entre que seguramente no hay alguna

Voz 8 35:50 es más si alguna crítica periodo

Voz 1785 35:52 estimaban en el sentido de que alguien el partido de le ha recordado la etapa de Tata Martino

Voz 1375 35:56 por ejemplo

Voz 0985 35:58 por ejemplo ya vienés del partido en el Metropolitano donde el Barça de Valverde fue incapaz de encontrar un punto medio entre protegerse e ir a por el partido más ya son algunos partidos en los que realmente los cambios no sólo parece que llegan tarde sino que llegan de forma equivocada porque hoy quizá lo conveniente era no tanto sacara de envíele quiera tu amenaza para retener la ofensiva del PSV sino que además no cambias a los más castigados incluso esto que decía Ramón en el centro del campo pues hoy hemos visto un centro del campo en el que quizá faltaba más gente de buen pie pero hay otra agenda hay otras cosas que la hinchada se puede preguntar todo mundo sabe y consciente iba Valverde es consciente y lo ha verbalizado que lo que más le preocupa es no llegar con gasolina en el tramo de

Voz 8 36:46 es algo que marzo a veces echo

Voz 0985 36:48 lo de menos unas rotaciones para que esta gasolina se pueda mantener viva hasta final es verdad que el desgaste de las selecciones de las competiciones internacionales es el que es grupos A tout a ti te tocará compensarlo o contrarrestarlo con más rotaciones por lo tanto son toda una serie de cuestiones que de alguna forma van lesionando esta confianza incluso sobre el entrenador

Voz 30 37:12 siendo verdad todo esto también hay que decir que el grupo del Barça es muy potente o sea el Barça ha clasificado a una jornada de que acabe el grupo ir digamos que este grupo es mucho más difícil que otros grupos tenía el Tottenham tenía el Inter hasta el PSUV ha competido como decía Bruno y yo creo que eso también hay que pone en valor y creo que es el primer gran partido de Europa que es un desastre porque el Barça

Voz 1375 37:35 cuando era encontrar total mejor sí sí

Voz 30 37:38 o sea contra el Tottenham en el Barça jugó un gran partido contra el Inter para mí fue absolutamente injusto el empate de del interés en el en el último suspiro practicamente y creo que hay que poner en valor eso dicho contó con todo el contexto que supone que este equipo no gobiernos partidos que este equipo es muy frágil que es

Voz 0985 37:56 muy vulnerable pero a una jornada de acabar

Voz 30 37:59 de hecho creo si no me equivoco el Barça fue el primer equipo clasificado para los octavos de la Champions es que da la impresión de que verde a tiro

Voz 1375 38:07 o del cuatro cuatro dos del año pasado al cuatro tres tres porque e impuesto con los fichajes de lo que no no sé si es una convicción de Valverde o que o que al final ha dicho es que tengo que poner al tío de ciento cincuenta millones de euros no uno voy a poner a no sé por qué ha pasado del cuatro cuatro dos que tan buen rédito le dio el año pasado sobre todo atrás un equipo mucho más ordenado mucho más junto más cohesionado el centro campo más pegada a las filas las líneas sin embargo este año no me convence sobre todo atrás lo estáis contando en cada partido no sé cómo lo ves

Voz 8 38:38 sí

Voz 1296 38:38 yo eres su zona de confort es el cuatro cuatro dos Trio y se lo preguntar

Voz 1375 38:41 a lo mejor es el cuatro cuatro dos por qué poner cero tres tres

Voz 1296 38:45 porque él se propuso no no sé si sacar rédito Aden velé no desconozco si por alguna directriz imagino que no pero él desde principio de temporada se se plantea la opción de jugar con el cuatro tres tres recuperando al hacen porque en el club había hecho una inversión tremenda

Voz 8 38:59 verdad queden Belén los peores partidos Le da resultado

Voz 1296 39:02 la goles importantes gana la Supercopa de España en Tánger marcar gol en en Valladolid el jugador que que viene sin importar importante pero Valverde a la que intuye problema se resguarda y eso pasa por el cuatro cuatro dos dentro del cuatro cuatro dos incluso es un clásico de Valverde que ha avanzado el partido el primer cambio sea Artur por un centrocampista de corte más defensivo decir Valverde lo que le pide el cuerpo es protegerse

Voz 30 39:23 la agresión yo intuyo que Valverde como entrenado

Voz 1296 39:25 se siente más cómodo con el partido de Luanda que no con el partido de hoy circo en un partido en el que pase cuanto menos mejor que no con un partido en el que sea de correcalles y sin control pero al final el Barça lo que pasa es que es un equipo descontrolado yo lo que confiaba que el equipo de la Champions contagiar al de la Liga por lo que hemos visto parece que el de la Liga es el que acaba contagiando a la Champions

Voz 1375 39:44 es más bien ha sido eso claro luego aparece Messi que es que este esa que ya no le damos importancia hoy el gol que ha marcado estábamos estábamos en la redacción unos cuantos dibujó Lopo os parece normal que haga si es que esto no es normal que el Agoncillo

Voz 30 39:58 no pero es que para empezar este gol me contó mi respeto a los millones de futbolista profesional en el mundo te diría que el cero coma dos por ciento lo puede imaginar imaginar pero no lo puede hacer porque si analiza la jugada que que contaba fracking es posición de medio centro prácticamente a la altura de de Busquets Nice la jugada Ousmane le hace una cosa bien no molesta en la jugada ya es mucho osea ya le da le da continuidad a la jugada que me parece muy bien y a partir de aquí no había espacio literalmente no había espacio había cinco jugadores del PSV destroza todas las teorías de la física y luego si ves al portero el portero es ha roto el cuello de de girar no ha movido ni humanos ni pies no han movido nada literalmente nada porque era una jugada que es irreal irreal que sólo existe en la cabeza de Messi

Voz 1375 40:48 yo he visto a mi hijo a algún gol en la Play te lo digo de verdad que jugador Ximo igual sea el el muñeco en la Play se mueve así que son movimientos que que dices no un tío no se puede mover así pero les sale

Voz 1582 40:59 eh

Voz 1296 41:00 por eso a participaba en la jugada no porque pareció una jugada de Nápoles

Voz 1785 41:04 para mí lo más frustrante lo desconcertantes sé que pensamos que muchas veces cuando Messi juega por el costado derecho el Barça es vulnerable Hinault puede presionar porque defensivamente es más débil vale Icex hoy va a jugar de falso nueve con lo cual a priori te quedas más tranquilo pensando de que cualquier pérdida o cualquier acción defensiva será más fácil de corregir y resulta todo lo contrario para mí eso es lo que yo no he entendido hoy ante la

Voz 1296 41:28 va Ramón si me permites con ese centro del campo un centro el ganando con Busquets Rakitic y Arturo Vidal Si algo te tiene que dar en teoría es fiabilidad atrás no

Voz 1785 41:36 pero es que precisamente yo creo que por eso Messi Aisha estado desconcertado hasta que ha enganchado a los últimos cinco minutos de la primera parte porque ha tardado mucho en entrar en juego a partir de dos córners consecutivos que lo que el PSC ha sacado de bajo los palos lo remató es uno del propio Vidal es que yo creo que Messi no entiende Arturo Vidal no entiende a o entiende a medias salen velé no entiende casi veinte de por porque lo lleva mucho tiempo Rakitic y además Busquets está mal porque físicamente o por las circunstancias que sean está mal ven que Tere es Ter Stegen que era el portero más fiable del mundo con los pies a veces temerario pero fiable muy parecía que le quemó daba también la pelota es decir para mí o lo que no me explico es que susto que les ha ocurrido porque hasta al portero hasta Messi antes de meter el gol cien chutó centrado y flojo yo pensaba me estaba mirando a Messi ninguno de los remates de Messi cogía portería parecían que iban a las manos de los porteros sea no no es que no me lo explico luego la reacción que ha tenido Valverde como te decía todavía me ha desconcertado más como si hubiera ocurrido algo que ahora en este momento no sabemos pero que el equipo sea una cosa es jugar mal y otra cosa es el desconcierto que ha parecido haber hoy en el campo las discusiones como de ya a Adrià del inglés con Rakitic osea la primera en respuesta a Marta de Valverde eh diciendo Piqué si había metido el gol de chiripa no chip es quitó todo el resumen es un esperpento lo siento

Voz 0985 43:08 lo que pasa que si tú miras para el conjunto de parte

Voz 1785 43:11 y sobre todo la Liga

Voz 0985 43:13 en cuántos partidos podemos decir que hay un partido tranquilo hoy no ha sido un partido tranquilo pero cuantos lleva el Barça no hayan partidos no son tranquilos y que suponen un sobresalto o que reciban con angustia Manu con falta de confianza o con esta sensación que yo creo que incluso tiene los jugadores de seguro que me llegan es que me van a generar la falta de convicción y de confianza en sus

Voz 30 43:36 mismas posibilidades

Voz 0985 43:38 y aquí yo insisto en la idea inicial un poco a ver dónde se coloca Messi haber Messi que has que hace los otros alrededor más o menos del a ver el que planos propone pero cuando tú te preguntas cuáles argumento cuál es el plan cuál es la iniciativa del Barça verde de cuesta mucho identificarla

Voz 1375 43:55 hoy os pregunto por un nombre propio más el de Coutinho qué pasa con

Voz 30 43:58 Butiña que de tanto mirar le sirve tanto hablar de den belenes olvidamos de El Cotillo y para mí es más te diría que es bastante más dramático Coutinho mí también nos olvidamos de Gutiña

Voz 1375 44:08 perdona parece que se olvida de del fútbol no

Voz 30 44:11 es aquí es que Coutinho tiene veinticinco veintiséis años Coutinho tiene una experiencia en Europa que ha recorrido el Inter el español el Liverpool donde era figura figura mundial titular indiscutible Asociación Brasileña llega aquí está a punto de completar su primer año fea llegó en enero no se entera osea de embeleso equivoca correcto pero se equivoca porque pide el balón de de cierta porque pide el balón de melé al menos a primera parte ha sido el que ha sostenido ofensivamente el juego del Barcelona porque que se atacaba más por la derecha por la izquierda donde estaba Coutinho sea de tanto mirar le tengo la sensación de que Coutinho que no podemos olvidar un detalle es el fichaje más caro de la historia del club no tienen ninguna responsabilidad luego mete un par de goles maravillosos goles todos ellos porque tiene un disparo a disparo pese supone exige a este tipo de jugadores que tengan continuidad que tengan presencia que se que tenga influencia en el juego a veces positiva IT diría que hasta negativa

Voz 0985 45:09 estoy resulta que nos hemos equivocado con la expectativa que teníamos de Coutinho es Coutinho grabador para ser trascendente para cargarse el equipo a la espalda o es más bien un jugador para detalles para jugadas puntuales porque sitúa me hace es decir una relación de jugadores que hoy mismo les concedo más responsable a propio Coutinho me salen Messi por supuesto y algunos más eh empezando por Ter Stegen siguiendo por Rakitic por lo tanto quizá la expectativa que tenemos sobre Coutinho Barcelona es un listón demasiado alto para lo que puede dar