Vayas donde vayas | Bárbara: la artista becada en Gante que se inspira viajando por todo el mundo

No hay resultados

Voz 1491 00:00 pues con Bárbara No somos este jueves

Voz 1 00:03 la Gante en vayas donde vayas Marina García buenos días días

Voz 2 00:06 oye un artista audiovisual en Bélgica que viaja por todo el mundo está no pinta nada mal pues no pinta nada mal y es una historia que comienza ya con una coincidencia

Voz 3 00:14 a ver es que hace un año en La Ventana hablábamos con un señor que se llama Hamlet que es que tiene una fundación de mecenazgo de artistas no él decía que que para él para encontrar estos artistas Si estas estrellas por todos

Voz 1069 00:28 el mundo se fijaban estas cosas tiene que distinguirse de otras artistas tiene que ser un artista que lo veo y digo a ese es algo que no he visto antes eso me llama la atención lo que nos interesa mucho ahora es el vídeo porque el vídeo es algo que se puede compartir pues

Voz 2 00:45 esta semana en vayas donde vayas os traigo esta historia de Bárbara que es una de estas artistas hablando con ella nos dimos cuenta que era una historia que unía la radio que se unió en la SER

Voz 3 00:55 aquí está en Gante ya desde como hemos comentado desde hace un año y medio es una ciudad belga a una hora de Bruselas no muy al estilo Amsterdam con canales casitas bajitas mucha muchos yo pues muchas bares con libros muchísimas iglesias muchas iglesias tres de hecho los lo contará luego en enviarnos hace de noche a las cuatro de la tarde sí

Voz 2 01:17 en todos muy fría

Voz 4 01:20 no las bueno el centro al lado de la Catedral San Miquel que está en el mar que es donde están las tres hay como tres catedrales es una de las catedrales que están en puente ahí es muy bonitos que mostraron una casa de muñecas pero también es bastante aburrido la médicos los flamencos pues eso me como que van así como a un padre poco pocos nos sale por ejemplo Bruselas tiene mucho más movimiento la gente es de otra manera porque no hay entre todo el mundo en Bruselas viviendo

Voz 2 01:50 mira me lo imagino como como decía también con una casa de muñecas

Voz 5 01:52 es como un cuento pero un poco con como la gente un poco gruñón Akon tanto con le porque al final el clima también imprime afecta el carácter de de una sociedad

Voz 1 02:02 no totalmente en Bélgica sobre todo al norte que hay tan poca luz en un clima tan tan lluvioso tan húmedo de hecho llama por ejemplo la atención allí el transporte público es muy muy habitual es que haya anuncios de de tele

Voz 1491 02:17 buenos de ayuda a los suicidas a personas con tendencias suicidas

Voz 1 02:22 algo muy habitual aún así antes

Voz 3 02:27 Espectacular Sara visitar es preciosa yo me la imagino ella un artista con con esto

Voz 1 02:33 de aire tan español y tan alegre entre todos los belgas

Voz 3 02:36 dos cabizbajos grises pues un poco así No pregunte cómo cómo era su vida allí pero tiene una cosa muy especial y es que ella su base artística está llegando pero para inspirarse y para poder trabajar viaja por todo el mundo

Voz 4 02:49 lo queremos viajar mucho ahora que tengo la beca y que no se me pide que esté allí cada día el autor ir a última película que hice la odisea tuvo Randa Mallorca pero luego se evitó en Dinamarca luego se expuso enmarca en Barcelona y luego después de ahí me fui a Palestina estuvo en Israel ahora estaba en Jordania este verano estuve en Italia dos veces pues lo que me permite tener un un sueldo pues era artista cosa que súper difícil tener eso que puedo permitirme viajar y todo eso luego forma parte de mi ahora está ahí de mi desarrollo como como artista tengo que cada una según tenemos una semana al mes que tenemos visiten elección que como hay gente que viene del mundo del arte mundial mundo profesional del arte de todo el mundo vienen a visitarnos todos durante una semana lo que hace que hablar retuvo habrá gente hay presentaciones hay Master Class

Voz 2 03:43 supongo que llegará un momento en el que nos dé pereza esto de viajar para mí me parece apasionante muy interesante el poder estar viajando el poder pues ir a cada sitio y exprimir poder en parte de las características de cada sitio y además también luego en el caso de Barbara el poder plasmarlo en su obra en la que se hace en el curro las personas a las que el trabajo les obliga a viajar siempre se quejan pero lo cierto es que en las que tenemos que estar en un sitio así modernos las envidiarlos se echaron encima las cuatro paredes además de viajar Bárbara contaba que una semana al mes

Voz 1491 04:13 les visita personas de todo el mundo con lo cual esas otra forma

Voz 1 04:17 de viajar así que parece no sólo una ciudad de cuento antes y no una vida de cuento la de bárbaro

Voz 2 04:24 pero supongo aun así que que tiene que echar algo de menos bueno Ayna Historia aquí también

Voz 4 04:29 yo perdí hace dos años estudian ahora el bosque en Inglaterra hay y fue para mí lo echo de menos cada día porque a vivir en la naturaleza y eso es menos España porque era muy muy feliz allí pero desde que estoy en Bélgica de otra manera a veces esa creo que te lo comentaba antes a nivel personal pero aparte examen Pajín es la gente es un poco más tirada hice que sí que me acuerdo mucho de España es muchas cosas a la comida porque hizo tienen las patatas fritas que la la cosa es que las dos veces eso es lo que él estás especiales y luego el chocolate es buenísimo que era parte de la es que la comida no hay nada muy Girona pero entonces eso echo mucho de menos el tiempo que tenemos en España

Voz 2 05:15 chocolate y cerveza Gante a mí me vale yo creo que nos podríamos no estando ahí toda una temporada subsiste con eso nos deja también una recomendación final como si es verdad como todos los que visitan vayas donde vayas

Voz 3 05:29 hasta que está adelante

Voz 4 05:32 porque la gira bastante único que está en en una especie de Castillo es un fuerte militar se llama la Leopoldo Cacciari Leopoldo II se construyó según hidratante tiene un un par que Maximilian se llama al parqué Maximilian IS es muy bonito

Voz 2 05:51 no sé si os acordáis que comenzamos este vayas donde vayas con una coincidencia muy bonita relacionada con jamones Ken pues bueno no lo sabe bárbara pero ahora lo lo es es una sorpresa para ella es una sorpresa para ella pero esta mañana me han enviado una cosa muy bonito

Voz 6 06:04 lo que más me llama la tensión en el trabajo de Bárbara es su ojo ella ve cosas que otras personas no ven tan fácilmente Barbera tiene una sensibilidad y al mismo tiempo tiene valor porque no todas las personas viajan por todo el mundo como las veía en él una voz propia que es algo que se encuentra difícilmente con gente joven va ya ves nos encontramos por todos los sitios en cualquier momento te mando un abrazo muy muy fuerte