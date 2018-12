Teresa Rodríguez descarta un gobierno de coalición con el PSOE

Voz 1727 00:00 Teresa Rodríguez buenos días qué tal como está

Voz 1 00:06 pues bien después de un carrerón pero bien pero sigo corriendo no porque ha hablado en Picos Halley ha habido

Voz 1727 00:11 atascos en los accesos a Sevilla esta mañana me he sorprendido escucharle en esta campaña pedir a los políticos andaluces que se comporten como nórdicos capaces de pactar políticas no al margen del rifirrafe diario es posible pactar a derecha e izquierda por ejemplo medidas para combatir el paro y la precariedad en Andalucía

Voz 1 00:30 yo creo que no hay más remedio Pepa entramos en un un nuevo paradigma tanto en España como en Andalucía incluso mucho ayuntamiento donde la realidad

Voz 1480 00:40 mítica va a ser mucho más multipolar entonces creo que frente a los discursos de bueno generar cierto miedo a la inestabilidad de los Gobierno me parece que se puede abrir un nuevo ciclo en el que las políticas tendrán todo el protagonismo y la gente tenga mucho que ganar o sea cuando no hay certeza el lobo bien no pues tienen más necesidad de hablar con el resto de grupo por tanto tienen más necesidad de convencer al conjunto de la sociedad simulan las medidas que van a aplicar las políticas más duras las hemos sufrió de gobiernos de mayoría absoluta del Partido Popular que no me han quitado derecho a un ritmo acelerado que casi no éramos capaces de reaccionar yo recuerdo aquellos consejos de ministros bien hechas bienes que nos quitaban de derechos laborales derechos sociales incluso libertades pública que había costado décadas conseguir

Voz 1 01:28 lo de la carrera es literal eh porque le oigo la respiración de estar Sergio

Voz 1480 01:34 además en la estación de autobuses Pepa te estás pegando Pepa Bueno el de la taquilla te está esperando

Voz 1 01:41 bueno pues a recuperar la la la respiración eh le hago pregunta y lo quiero ir al tema de pactos ni al tema de de cómo está repartido el panorama

Voz 1727 01:51 yo los con Andalucía sin pasar pasando por alto este tema en el que estábamos el paro porque Andalucía sigue en la cabeza del paro en España y no sólo eso sino eh con empleos muy precarios como ocurre en el resto de España no que explica a su juicio esta singularidad el que Andalucía siga encabezando el ranking del desempleo en nuestro país

Voz 1480 02:12 una situación más vulnerable con carácter previo es decir nosotros tenemos una economía fuertemente dependiente de factores externos no llegamos a hacer el proceso de desarrollo endógeno que existe o en otras latitudes de nuestro país de Europa y el hecho de que cuando llegó la crisis pues sólo han visto todas las vergüenza no has visto que teníamos una fuerte dependencia de dependencia de la inversión extranjera que en no pocos casos ha decidido de localizarse hice ha visto también que teníamos una fuerte denuncia puede las subvenciones repartidas con mala gestión por parte de un Gobierno que recibió cien mil millones de euros de fondos estructurales europeos para volver al vagón de cola de la Unión Europea hemos pasado de ser una región de prioridad dos hacer una región de prioridad uno la Unión Europea en los últimos cinco años y eso de lo que habla de la mala gestión que hemos hecho de los fondos estructurales que deberían haber servido precisamente para alcanzar ese desarrollo endógeno nuestra tierra que pusiera en contacto productores e Industria consumo que mejorará las rentas para activar la economía real que apostara por la economía social que sacará el máximo partido de nuestras potencialidades más alta en agricultura ecológica en energía renovable es una apuesta por la movilidad sostenible no hemos hecho ese trabajo lo hemos hecho esa tarea hemos te redes clientelares a lo largo de año y eso tiene que ver con la corrupción que ha caracterizado la gestión pública de esta tierra y cuando se han acabado lo fondo pues hecho no hemos hecho la tareas

Voz 1727 03:55 hasta que los andaluces voten este domingo no hay nada decidido eso está claro pero el signo de los tiempos al margen ya de las encuestas habla de fragmentación la ausencia de mayorías amplias a un solo partido decía usted eso puede ser una oportunidad no sólo un problema pero para gobernar hay que tener mayorías lo está comprobando bien el el el Gobierno Sánchez en La Moncloa y ustedes dicen no pacta demos con Susana Díaz ni un gobierno de coalición ni un pacto de legislatura

Voz 1480 04:24 en el Gobierno actual en España se está debatiendo un acuerdo de Presupuestos que nosotros entendemos que insólito en la medida en que recupera derecho es decir que la situación que actualmente tiene el Gobierno de Pedro Sánchez si el resultado de esa cierta debilidad de su Gobierno es que aumente el salario mínimo interprofesional a novecientos euros que mejoremos la ayuda a la dependencia que mejoremos las pensiones no contributivas a las pensiones con el IPC pues era un uno a un buen resultado quiero decir hemos estado perdiendo derechos durante diez años recuperar derecho es una prioridad esa va a ser también la prioridad de de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz desde el Gobierno eh evidentemente o desde el Parlamento pero hay que recuperar derechos porque encima la siguiente generación se va a acostumbrar a vivir sin ello y entonces va a ser muy difícil recuperar los niveles de gasto social de dos mil diez recupera condiciones laborales insisto anteriores a la crisis o al menos no como objetivo de mínimos y yo creo que es el ejemplo es España puede aprobar estos presupuestos podría ser una avanzadilla de lo que toca hacer ahora

Voz 1727 05:30 esta en la alero de presupuestos veremos a ver si si consigue Sánchez sacarlos adelante ustedes usted ha dicho que Susana Díaz es el principal escollo para la estabilidad de un Gobierno que significa eso en concreto

Voz 1480 05:42 bueno eso en la certificación de una situación en la que la señora día ha gobernado dos legislaturas en cinco años es decir que ahora no puede lamentarse de la inestabilidad de su Gobierno futuro que ella sobreentiende cuando ha roto dos legislatura Ignacio capaz de terminar ni una sola entera es simplemente porque entendía la prima en el primer caso que debía parar a puedo a Podemos presumió de haber convocaba ya les aquellas elecciones para parar a Podemos

Voz 2 06:12 y ahora pues

Voz 1727 06:15 por qué entiende que cuando les va a venir menos mal aunque yo creo que la campaña está diciendo lo contrario por aclarar llevamos toda la semana tratando de hablar con todos los candidatos y hacernos una idea de cómo va a ser la gobernabilidad de de Andalucía a partir del lunes insisto ustedes descartan un gobierno de coalición

Voz 1480 06:32 sí con claridad nosotros no podemos ser apuntala la continuidad en una tierra que tiene la alta cifra de riesgo de pobreza y de exclusión de desempleo y bajo baja inversión en educación en sanidad por habitante graves problemas la nación democrática hemos venido a cambiar la situación de Andalucía y en Andalucía el régimen es Susan M

Voz 1727 06:55 por qué cree que las encuestas todas registran la posible dentro de la extrema derecha en el Parlamento andaluz

Voz 1480 07:02 bueno pues me parece que estamos cometiendo el error en la fase final de la campaña

Voz 2 07:09 y de darle entrada

Voz 1480 07:12 eh en los discursos público de darle entrada en absolutamente todos los titulares desde el debate de Radio Televisión Española en la que la presidenta decidió de forma irresponsable meterlos en el Parlamento y sobre entender que van a tener representación yo recuerdo Pepa la elecciones de dos mil quince que Susana Díaz dio la consigna a todos los portavoces del PSOE de no decir ni siquiera podemos como verbo en presente indicativo la primera persona del plural que lo dijeran Podemos que se puede las encuestas daban quince diputados como mínimo ahora de repente a no ser que algún asesor le habrá dicho a Susana Díaz que hay que disputarse el voto de la derecha por la vía de general el miedo a esa entrada de Vox que no está certificada que yo creo que no que no debe ocurrir somos una tierra resistente históricamente a la derecha una lectura Madrid

Voz 1727 08:01 pero independientemente de de las estrategias políticas y en fin yo creo que merece un análisis el hecho de que todas las encuestas prácticamente todas registren bueno un incremento de votos la extrema derecha e en en en Andalucía te quiere decirnos esto que nos está diciendo

Voz 1480 08:19 no habla de la fragmentación del voto de la derecha fundamentalmente es decir no al voto nuevo fotos fragmentado de la derecha que está en fase de descomposición de las derecha e insisto sería cuestión de hablarlo después de las elecciones porque yo confío y creo que no van a entrar

Voz 1727 08:37 ante Adelante Andalucía tiene vida más allá del día del día tres mantendrá esta confluencia como sujeto político autónomo de Podemos

Voz 3 08:46 sí autónomo de Podemos

Voz 1480 08:49 eh referente de Podemos en Andalucía hay referente de Izquierda Unida en Andalucía además a otro elemento ingredientes que con los nosotros son esenciales como son lo las organizaciones andalucista que con carácter individual vinculado a nuestra iniciativa y definitivamente si Adelante Andalucía ha venido para quedarse ha venido para dar la batalla de las elecciones municipales y ha venido también para construir un nuevo sujeto político andaluz que sean ahora a más gente que no necesariamente forman parte de las organizaciones que hoy por hoy conformamos este proyecto de unidad

Voz 1727 09:24 nadie descarta unas elecciones generales en el mes de marzo en toda España o mayo o en cualquier caso a lo largo del año que viene quizás en otoño nadie descarta es usted aspiraría a tener un grupo parlamentario propio en el Congreso un grupo andaluz

Voz 1480 09:38 nosotros hemos defendido de forma clara esa posición anteriormente precisamente por la situación en la que se encuentra Andalucía necesitamos tener mucha más presencia en el Congreso de los Diputados va ser el debate que ha bramó cuando se articulen y bueno cuando

Voz 1 09:56 cuando ocurra lo que tenga que ocurrir que no hay no hay claridad todas

Voz 1480 09:59 día ni certezas sobre sobre lo que plantea es Pepa nosotros defenderemos una voz propia de Andalucía en el Congreso

Voz 1727 10:07 qué está pasando en el conjunto de España en el Gobierno en el entendimiento en fin frágil pero entendimiento entre el PSOE y Podemos que no puede ocurrir en Andalucía cuál es la diferencia

Voz 1480 10:20 yo creo que aquí en Andalucía si miramos lo que no ha pasado en estos tres años hemos sido capaces de llegar a acuerdos que creo canción muy positivos para la para la ciudadanía la Ley de Servicios Sociales evitando por cualquier me dio la posibilidad de privatizar los hechos de los servicios sociales la ley de memoria histórica y democrática la Ley de discapacidad garantizando derecho nuevo a los niños y niñas en situación de discapacidad la ley contra la LGTB y fobia un acuerdo para un nuevo sistema de financiación autonómica que le hasta tierra lo que le corresponde y menos sino lo que le corresponde en un nuevo sistema de financiación autonómica decía hemos tenido una enorme capacidad de llegar a acuerdos concretos para mejorar las condiciones de vida de de los Andalucía andaluz el decreto de las treinta y cinco horas para los empleados y empleada pública a nivel estatal creo que ese acuerdo de presupuesto de El paradigma después de escasos meses de de la moción de censura de lo que nos toca hacer ahora que insisto es recuperar a corto plazo la mayor cantidad de derechos posible antes de que no ha clima temo a la precariedad y a los bajos salarios sí yo creo que esa es la línea tanto en Andalucía como como a nivel estatal

Voz 1 11:30 Teresa Rodríguez veo que recupera la respiración a lo largo de la conversación después de la carrera como como va el embarazo como esa criatura va a salir pidiendo una papeleta para votar me imagino porque claro cincuenta dividiendo una papeleta para botaba pidiendo una madre viene de una vida más tranquila se encuentra bien no