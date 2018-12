Garamendi: "La jubilación forzosa va a servir para crear empleo de calidad en los jóvenes"

Voz 1727 00:00 y recibimos en este programa Antonio Aramendi que acaban de elegirlo presidente de la CEOE de los empresarios españoles buenos días enhorabuena muy buenos días qué tal la experiencia

Voz 1 00:12 bueno pues el poco tiempo de estrenó hay bueno pues básicamente lo exterior lo exterior ha dominado la agenda porque exactamente quince horas después de de ser nombrado presidente me monte una habían para irme a Cuba con todos los empresarios españoles volví según me vuelto pues pues hemos estado con todo los empresarios chinos con el presidente chino que se acaba de ir hoy se decir que realmente bueno con agenda exterior es la palabra

Voz 1727 00:43 aterrizando desde la agenda exterior por cierto se me ocurre escuchándole cómo vio al presidente del Gobierno porque pasaron muchas horas juntos

Voz 1 00:50 bueno yo el viaje a Cuba pues yo le veo muy bien además creo y lo digo porque lo he dicho desde el primer día que que los empresarios hemos nos hemos quedado muy satisfechos también del apoyo institucional porque claro era la primera vez en muchos años que lleva un presidente del Gobierno a Cuba pero es que nosotros llevamos mal de treinta es decir era la primera vez que había un encuentro empresarial también con la clase política pero sin embargo nosotros es era era exactamente el vigésimo tercero sea Veintitrés años que ya hacíamos encuentros de hecho nosotros en Cuba tenemos la asociación una cosa curiosa a la asociación de empresarios españoles en Cuba que hay más de doscientos la por ejemplo el turismo noventa por ciento de la de la de las camas OT te veras son españolas es decir tenemos o sea es que estamos en en mil cosas ahora sí está abriendo parece el régimen y hay muchas oportunidades de infraestructuras de recuperación ferroviarias yo creo que España debe estar no es

Voz 1727 01:49 ponían nerviosos ustedes los empresarios cuando después del deshielo inaugurado por Barack Obama veíamos a aterrizar en la isla a François Hollande los españoles los políticos españoles no acababan de ir

Voz 1 02:02 bueno efectivamente allí estábamos es cierto Francia aprovechó la oportunidad que es triste cuando España es el primer país inversor en la en la isla no hay más yo creo que es importante además cuando bajas a la calle además es que en Cuba signos quiere que yo creo que es otro de la misma impactante que es otro dato que es que es muy bueno no y sobre todo que yo creo que deberíamos de estar cuando empiece esa recuperación no sólo económica sino democrática

Voz 1727 02:33 por cerrar el capítulo Cuba me aseguran que usted le dijo al presidente allí en la isla que siempre tendría la lealtad de la patronal

Voz 1 02:41 sí sí yo lo digo con mucha claridad y lo he dicho desde el primer día nosotros vamos a trabajar con independencia y cuando digo con independencia de la nuestra con independencia en el sentido de decir las cosas que opinamos no siente en que hemos venía sumar no restar por tanto eh aunque aunque tengamos que decir cosas que igual no gusten pero siempre con lealtad institucional clarisimamente y con sentido de Estado yo creo que que aunque iguales clamar en el desierto no yo creo que los temas de política exterior de vibrantes en los temas comunes y de ese unos temas de política de Estado a mí no me parece bien ni nos parece bien que se haga política local con estos temas que además no estamos cuando las cosas de comer es decir porque al final el pueblo ya no nosotros también lo somos lo que estamos es el día a día las empresas tienen que salía al exterior hemos salido al exterior el gran milagro españoles que hemos pasado de cincuenta mil a ciento cincuenta mil las empresas que están interna realizadas que exporta entre lo que nosotros necesitamos es que todas todas las instituciones nos apoyen porque al fin y al cabo

Voz 2 03:48 la realidad de la vida y la realidad de la economía no

Voz 1727 03:52 pues con la agenda concreta hemos contado en la SER que el Gobierno tenía preparado un decreto ley o estaba trabajando para llevar a Consejo de Ministros un decreto ley con la ley de Cambio Climático la Ley de Transición Energética se ha parado en el último minuto preso llegará tarde más au tarde menos eso llegará los empresarios españoles están preparados para la transición economía verde

Voz 1 04:14 a ver yo creo de los empresarios estamos siempre preparados a lo que tenga que venir y no sólo eso sino que las empresas y además son conscientes de que hay que seguir trabajando la innovación e el I más D más si en el sentido de de a estando en todas las tecnologías no nosotros lo que yo he hecho en mi discurso inaugural hable claramente que queremos ser pro activos con los meses no con con los objetivos de sostenibilidad lo que sí planteamos ya eso está claro es que los objetivos hay tres que son las personas qué es el medio ambiente y hay un tercero que era suscribiría económica es decir que todo esto funciona cuando cuando económicamente es viable lo que planteamos en esto es que se tenga presente a las a las empresas que se tenga presente a los empresarios tienen sentido de ver cómo se iban adecuando estos objetivos por qué pues porque la tecnología va avanzando eh que todos sabemos que hay quiera una economía verde no sólo todos sabemos y no que todos la queremos pero que tenemos que ir avanzando también cuando la tecnología va adaptándose es decir por ejemplo hablamos del coche eléctrico no y todos sabemos que en las ciudades va a acabar funcionando el coche eléctrico pero no se puede decir que ya está es decir todavía estamos evolucionando también las baterías tienen que evolucionar mucho más para ver cómo va a ser las recargas es decir lo que que lo único que nosotros pedimos es simplemente oiga no se hagan de golpe cosas sino simplemente graduó hemos trabajemos juntos para ver cómo implementar

Voz 1727 05:40 los plazos que maneja tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea que son dos mil cuarenta dos mil cincuenta que le pareja

Voz 1 05:46 bueno nosotros insisto lo que estamos planteando es una cosas son objetivos y otra cosa es ver cómo llegamos como llegamos a ello es decir lo que nos parece bien lo digo porque también por encima de la mesa con los parece bien por ejemplo pues que se diga no es que mañana la gasolina hay vamos a ver se puede hablar de el CO2 debiera ser pero no condenamos a esta tecnología es decir yo creo que eso es lo que lo que tenemos que graduar tenemos que ir valorando como como como si va llegando porque además que nadie dude que nadie dude que las empresas

Voz 2 06:17 van van a va a estar

Voz 1 06:20 te tienen que estar de hecho hace pocos días por ejemplo vino el presidente de Renault hizo una una un planteamiento no de invertir en Valladolid más de quinientos millones de euros precisamente en ver cómo se iba a trabajando en los motores no entonces yo creo que eso es lo que hay que pensar en ese día a día que es el que nos tiene que llevar al futuro no

Voz 1727 06:40 se pone usted al frente de una organización que es capital para el diálogo social junto a los sindicatos y el Gobierno cosas muy concretas los trabajadores españoles dicen lo dicen muchos organismos internacionales han perdido poder adquisitivo ha devaluado el salario sean recortado los otro tipo de beneficios sociales cuando le toca la recuperación a los trabajadores señor Aramendi

Voz 1 07:01 bueno yo creo que yo creo que habría que que diferenciar había que ver varias varios espacios diferentes es decir nosotros y concretamente en CEOE en las organizaciones empresariales estamos en lo social el diálogo social y la negociación colectiva cinco mil mesas abiertas en España entre trabajadores a empresarios que es en general la gente que está afiliada a nuestra a nuestras organizaciones y a la gente que está en la negociación colectiva los que están en esa en esa banda no están no están por decirlo en estas expresiones que dicen los los organismos de hecho hace muy pocos meses hace un par de meses hemos firmado el Acuerdo Nacional de Convenios donde donde donde incluso hemos hablado de de los mil euros por catorce en el dos mil veinte es decir nosotros estamos en esa banda también trabajando en ese efecto del trabajo digno no que yo creo que todos tenemos que ver pero sí es cierto nosotros no lo vemos también y por eso estamos valorando y se está negociando y hablando sobre el artículo cuarenta y dos sí es cierto que que cierta cierta gente ha ha utilizado ese artículo con externalizaciones de tal manera de tal manera que ahí es donde se puede encontrar ese trabajo precario en el cual nosotros no compartimos

Voz 1727 08:19 puede encontrar mucho por la experiencia que nos hacen llegar los oyentes por lo que cada uno tiene su entorno señor dos jóvenes cuántos padres de familia están madres de familia están con contratos que apenas permiten llegar a final de mes no suelen venta no

Voz 1 08:33 el biólogo también creo que hay que mirar porque también cuando hablamos de esos contratos de geográficamente dentro de España la diferencia claro que es vivir en Madrid o vivir en otras zonas es decir que a veces de que eso es así

Voz 1727 08:47 en concreto un dato concreto perdóneme Comisiones Obreras dice que las horas estrena España equivalen a ciento setenta mil empleos a jornada completa horas extra que muchas veces no se paga

Voz 1 08:58 bueno una cosa es que hay horas extras y otra cosa es que no pagan eh es decir por tanto si no sepa yo no puedo estar de acuerdo ahora que haya horas extras tiene sentido es decir tiene sentido porque porque lo que una persona en un momento dado tenga que hacer algún trabajo extra que que eso es lo que es una hora extra no significa que tú tengas que que decir pues ocho horas una persona porque es que yo creo que las cosas no se entiende como las digo otra cosa es que alguien le exigen unas horas o bien lo cual nosotros tampoco podemos compartir o qué

Voz 1727 09:30 las Strasse mascar en puestos de trabajo no

Voz 1 09:34 a ver yo siempre creo es pero este es un poco como en España por ejemplo el fraude para sentirme son casi cuatro mil quinientos millones de euros digo el fraude sentir como si yo dijera que todos los trabajadores son absentistas no es cierto pero que hay un que hay una bolsa claro que hay que hay una bolsa en nuestra banda de algunos señores que no lo hacen bien pero también

Voz 1727 09:58 a bandas son los empresarios sí sí sí por eso digo

Voz 1 10:00 no no no es que lo digo contra Clare entonces bueno arreglaremos lo uno y lo otro es decir no lo digo porque claro aquí buenos son la mayoría Imanol hay algunos

Voz 1727 10:10 cuenta abc hoy que el Gobierno quiere que la negociación colectiva en los convenios vuelve a introducirse la jubilación forzosa por edad esa cláusula que levantó el Gobierno Rajoy en lo peor de la crisis están ustedes en la en el diálogo social me imagino que eso está sobre la mesa pero eso va a servir para que se cree empleo de calidad para los jóvenes

Voz 1 10:29 yo creo que sí yo creo que sí que hay un hay un dato curioso IS que hay gente que aprovecha la libertad de para jubilarse normalmente son puestos altos de tal manera que o me echa si me pagas no iniciación muy alta o yo no me jubilo es decir yeso lo que hace es frenar la entrada de gente de gente más y más joven no el el acuerdo que tenemos con los sindicatos que nos gustaría que que simple es que cuando una persona tenga va a decirlo completa la jubilación es decir no no que no que se pueda decir usted iba a la calle y todavía me queda aún margen para pagar la jubilación pero cuando tienes ese margen ya cubierto de la jubilación la empresa pueda decidir ya que a la jubilación insisto ese es un abuso que se está haciendo pero en general suele ser de puestos a decirlo muy bien retribuidos normalmente es más de equipo directivo que que de que los trabajadores de a pie ir nosotros pensamos que que eso facilitaría muchísimo precisamente ese elemento que me comentaba de que la gente de que la gente joven bueno vea vaya haciendo estos puestos porque además yo creo que está muy Pepa es no merece

Voz 1727 11:49 voy a abrir la conversación ya a mis compañeros de mesa pero una última una ultima pregunta cuántas mujeres abre en su equipo directivo señor Aramendi

Voz 1 11:56 pues que en CEOE en hay tres mil organizaciones empresariales entes a aguas abajo de abajo arriba cada día hay más pero es verdad que yo tengo poca capacidad porque a mí me llegan porque esto es una confederación no pero ellos sí he prometido prometido una cosa que en el equipo directivo Boya ha a a contratar a más mujeres de hecho ya la primera la primera mujer que que que que fichado es la directora de reacción institucionales comunicación insostenibilidad hablando que ya hemos hemos introducido este concepto porque creo que es de futuro que va a haber alguna más hilo que ya planteado para la próxima Asamblea que será antes de junio es que me me permita ampliar las vicepresidencias porque yo incorporar mujeres y otro tema que voy a hacer es que al presidente en los estatutos le permiten invitar a cinco de empresarios muy reconocidos al Comité yo desde luego voy a invitar a cinco mujeres

Voz 1727 12:59 ocho y cincuenta y uno siete y cincuenta y uno en Canarias

Voz 1 13:06 cómo voy para bueno esta mañana

Voz 1727 13:08 Ana con Antonio Aramendi el nuevo presidente de los empresarios españoles de la patronal CEOE Esther Palomera cuando quieras

Voz 0591 13:15 pues la verdad es que en primer lugar a felicitarle como puede ser de otra manera tras su lección felicitarnos también por escuchar a alguien que su primera frase es decir vengo a sumar y no restar con los tiempos que corren esto yo creo que ya es como para darnos por satisfechos a mi me gustaría preguntarle porque acaba de decir que tiene intención de incorporar a las mujeres a a la mesa de la patronal pero quisiera saber si pueden hacer algo además de incorporar a las mujeres para que se sienten en esa mesa para reducir la brecha salarial de la mujer en el mercado laboral que se puede hacer desde la patronal

Voz 1 13:50 bueno nosotros y por ejemplo una actividad que llevamos haciendo desde hace ya cuatro años y que vamos a seguir impulsando que es el poquito promociona hace hoy han pasado ya cuatrocientas directivas donde donde hay hay un proceso de prácticamente un año de formación donde muchas de esas directivas ya están pasando a puestos de alta dirección es decir yo creo que yo creo que todos nos tenemos que concienciar en este sentido vamos a presentar dentro de pocos días un estudio muy potente derecha salarial es decir porque efectivamente la hay lo que hay que a ver es estudiar realmente sea dejarnos yo creo que tenemos que dejarnos demagogias en cosas y empezar a ver con realidades cuáles son las que es lo que está pasando es decir muchos casos es por por la incorporación más tardía en otros casos puede ser porque la reducciones de jornada que hay con la maternidad pero pero dicho eso el tema es vamos a evaluar exactamente porqué será la brecha salarial la intención no está también es activamente pro activamente lo he dicho antes dar las soluciones que nosotros pensemos porque yo creo de

Voz 2 14:58 verdad creo en la igualdad lo digo de verdad eh

Voz 1 15:01 no sólo cree en la igualdad sino que creo que además que las empresas van a mejorar muchísimo con la incorporación de la mujer con más mujeres dentro de las equipos directivos donde está la realidad es en los equipos directivos no los consejos de administración porque es donde se trabaja ahí donde ese gestión la empresa es en El cor en el en el corazón de la empresa

Voz 0568 15:19 Enric Yurena muy buenos días muy rápidamente un una pregunta sobre el horizonte económico hay dos lecturas en estos momentos en el en el ámbito políticos que se entrecruzan diariamente la lectura apocalíptica todo esto irá muy mal dentro de muy poco o la lectura positiva

Voz 1 15:38 en qué lectura externos pues los dos vamos es decir que vamos a quedar bien con todos es decir es que no es decir no a la economía al está claro no va a crecer de la misma manera tenemos encima los temas proteccionistas de los dos gigantes bueno ayer con China afortunadamente hemos empezado a trabajar que que se nos están afectando tenemos el tema del Brexit tenemos en España el tema Cataluña que al final también también influye tenemos los tipos de interés que el señor Draghi no está diciendo que está subiendo yo tengo que decir las empresas españolas están mucho mejor preparadas que cuando vino la crisis yo tengo que decir que hay que dar confianza a la gente que además tenemos los fondos internacionales que nos miran que no invierten que les gusta España Mi obligación extras emitir esa confianza dicho eso lo que nosotros decimos es que en tiempos donde las cosas no van un poco también lo que tenemos que hacer como como país es gastar más de lo que tenemos es es un poco el planteamiento que decimos hombre no nos va a ir también pero es pero vamos a crecer más que Europa es decir es verdad que las cifras que que que tenemos son son menores pero yo creo que en el fondo es decir las versiones apocalípticas no son buenas pero tan tampoco el que todo esto va fenomenal por eso digo que me quedo en el si me quedo en el centro que es una una buena posición creen en la realidad

Voz 1727 16:52 ese sitio que me gusta dice Woody Allen lo recordábamos a las siete y media pero el único donde ese como un buen filete carambas Wendy mucha suerte en la tarea seguiremos hablando