Los comercios empiezan a cobrarnos por utilizar los probadores

Voz 0978 00:00 se imaginan que nos cobren por probar Nos las cosas en las tiendas la ropa el calzado las prendas deportivas pues hay quien se lo está planteando incluso ya hay quién lo ha puesto en marcha vamos a hablar con el comercio que lo practica con el sector de las tiendas y queremos saber qué pensáis vosotros si es legal o no

Voz 1 00:16 su Janus tu bolsillo Paca González muy buenos Diaz hola buenos días merezco copropietario de la tienda y técnicos porno en Burgos se paga

Voz 0927 00:27 oye que habéis sido no sé si los primeros pero desde luego sí de los primeros en empezar a cobrar cuando la gente está mucho rato en la tienda aprobando se consiguió al final se va de vacío

Voz 2 00:36 no sí bueno somos los primeros son los pioneros cuando hace ya cinco años

Voz 3 00:42 sí a aplicarlo

Voz 2 00:44 ah sí cinco casi seis y la verdad es que todo empezó pues nada de una forma normal como todo surge la una ya estuvo aquí probando es material durante una hora y veinte minutos más menos hacia cuando terminamos era el momento a cerrar la venta aplastada dijo mira a ver si no encuentra más barato todo en Internet y claro nos quedamos así algo diciendo a pues vale gracias y al final hicimos oye esto hay que solucionarlo de alguna manera tenemos que porque estamos viendo que estamos probando a gente que viene qué verdad tienda especializada atienda la que tenemos esto en la que Diego momento que dice joe la venta y que no se realiza total que nada pusimos un cartelito aquí en hay cual decimos que que hay un nuevo sistema de compra de botas que consta de medición estudio morfológico el asesoramiento sobre el pie sobre las botas la posible conformación justo en el esquí y por supuesto la prueba de todas las botas que ocurre que ha conseguido pues que que viene aprobarse para comprárselo por Internet según el cartel automáticamente semana ya hemos dejado de trabajar lo tonto

Voz 0927 01:50 oye si va a alguien por ejemplo hoy se prueba algo sin estar mucho tiempo sin estar entreteniendo demasiado le cobra es también

Voz 2 01:58 no no no sólo a dos de las botas de esquí porque es un producto como digo yo que al final tan sólo trabajamos y muy poca gente de hecho el sector pues está sufriendo bastante cambios lleva ya diez doce años cerrando y al final España pues esto hay que de alguna manera los demás artículos no lo hacemos vale tenemos muchos artículos trabajamos llevamos aquí treinta y dos años material de montaña de esquí trekking running

Voz 3 02:29 en nada en nada de eso cobra en nada no

Voz 2 02:32 hace una hora dando ahí la

Voz 3 02:34 la traca y luego se vayan de vacío si la mayoría

Voz 2 02:37 la gente que viene a dar la matraca viene a dar la matraca una prenda que tiene claro lo que quiere ir pero claro no sabe la talla entonces morosidad de las Salomón tienes la has los tienes la Spider tienes la labor Face en este modelo se lo prueba de del pues no me queda muy bien y automáticamente que atienden acalla es como tiran de cámara de fotos de móvil la foto aquí paz y después gloria

Voz 0927 03:06 Jorge alguien de lo que habéis que habéis cobrado que estuviera despistado que no se ha enterado muy bien osea

Voz 3 03:11 cobró nunca a no haber llegado explicamos si eso aspiramos a todo el mundo a pero yo creo que había cobrado a gente ya no no no no no no no te iba a preguntar a reclamaba alguna diciendo a ver me entró a me pero si al final no me gusta pues pues pues no me lo llevo no me cobró usted encima

Voz 2 03:29 no no no porque en realidad es lo que decimos no saber eso sí estima un sistema disuasorio al eso sistema preguntaría cuántas tiendas de fotografía ayer en tu ciudad paso eso con las tiendas de fotos se compraba una tienda de fotografía cómo funciona como va que tarjeta de memoria necesito tal cogía directamente la compra automáticamente por Internet con lo cual al final eso está pasando las zapaterías tiendas de pádel las colonias y se nos está yendo de las manos si no sabemos porque la gente cuando viene a Betty las entradas en muchos sitios y lo que te digo que muchos negocios desaparecido el otro día aquí en Burgos una zapatería le pasó a la dependienta estar probando le está tirando una foto a la caja ya pedida

Voz 3 04:35 o sea que según estaba en la tienda ya estaba haciendo el pedido madre mía claro es que es demasiado demasiado

Voz 0927 04:43 Jorge González copropietario de técnicos por muchísimas gracias

Voz 3 04:46 muchísimas gracias saluda igualmente gracias Isabel Cosme buenos días hola buenos días

Voz 0927 04:52 vicepresidenta del CES Confederación Española de Comercio que os parece esto vosotros

Voz 4 04:57 vamos a ver estado yendo para mí porque vamos a ver aquí una posición unánime en algo que depende que estamos hablando de la política de precios de una empresa cada uno es libre de poner esa política pecios pero está muy bien este debate por una parte si algo tiene bueno es que está poniendo en valor ese trabajo que estamos que hacemos no es ese poder probar tocar consultar asesorar todo eso tiene un valor pero en un precio es decir el valor lo se lo tenemos que dar tenemos que dar los empresarios y los consumidores pero ponerles un precio y cobrar por ello nos haría perder ese valor esa ese diferencial ahí está bueno pues como cada empresa se defiende como cada empresa que sabes que cuando pruebas algo tienes muchas más posibilidades yo estoy en el mundo no

Voz 5 05:44 más de doble filo no claro porque suena Mora es como un coche lo haces tuyo que según dicen los concesionarios no

Voz 0927 05:51 ves algo que te gusta entras a lo mejor no piensas comprar te lo pero te lo pruebas y sin embargo si lo compras

Voz 3 05:57 es verdad que luego está el otro fuerte

Voz 4 05:59 claro los peligros de internet los peligros de otro los tenemos que competir con otras armas y una de ellas una que nos queda es que nosotros les ponemos los cinco sentidos es decir va a poder tocar va a poder si es algo de lo que sí vamos a ver todos los sentidos los tienes ahí la experiencia de compra que es lo que se está defendiendo ahora están un espacio es verdad que luego llegan te hacen la foto mucha experiencia mucha cosa pero pero de Internet vale

Voz 0927 06:30 asimismo como decía Jorge allí mismo en muchas veces están mirando ya para ver si a ver esto me cuesta cuanto XXXV no es que lo tengo en el sitio este por treinta veintiocho y me voy

Voz 4 06:39 sí sí sí es es así entonces esto es más una concienciación con como estábamos diciendo del consumidor es decir que valoro porque lo Si cualquier cosa tienes un problema vuelves con tu cajita con tu prenda a la tienda ya allí mismo oye me ha pasado esto lo otro me lo voy

Voz 5 06:55 cambiar por otras haya valor añadido claro es darle valor añadido al mismo

Voz 4 06:59 a precio porque tenemos que competir en precios es claro muchas veces hacemos diagnósticos por ejemplo en el mundo de de la ropa Un poco más de fiesta de bodas etcétera también lo hace la gente viene le aconseja estás con ellos dos horas con toda la familia tal se lleva un diagnóstico de lo que le queda bien y luego se lo hacen en otro sitio lo pide complicado es cuando vas al médico te diagnóstico hay pagas por ello claro que eso tiene un valor pero no podemos meternos en el mundo de de las empresas las empresas tienen que de lo que no podemos obliga no

Voz 0927 07:34 la actriz no hay una directriz pues bueno mejor o estas alternativas tenemos cómo hacerlo pros con tras no

Voz 4 07:40 a nivel profesional por eso es bueno que nuestros en nuestros trabajadores nuestros dependientes sean muy buenos profesionales especializar los porque es el que tiene que saber pues bueno cerrar la venta es una vez llegado el momento de la prueba el haber llegado el momento del asesoramiento cerrar esa venta no todo es atender y cobrar también es es llevarla hasta el final iraquíes

Voz 0927 08:03 por qué en la entrada en la entrada de decirles hay que los móviles no tener wifi tal tampoco

Voz 3 08:10 también se está complicando

Voz 5 08:12 claro además es que se lo mandan a toda la familia todo el mundo opina padres

Voz 4 08:15 que estamos comprando una casa

Voz 5 08:18 es un zapato retiros de todo el mundo opina

Voz 3 08:23 dejó muy complejo esto pero bueno habrá que darle vueltas se porque yo creo que cada cada vez más eh

Voz 5 08:28 claro al parecer conciencias de basura que cada uno tenemos nuestras nuestras a Javier

Voz 0927 08:35 pues e Isabel con el vice presidenta de la Confederación Española de Comercio te agradecemos mucho que ya están sí