SER Historia: Napoleón Bonaparte (09/12/2018)

Voz 1 00:03 durante un breve periodo de tiempo Napoleón pareció ser la figura más importante del mundo fue quizá el más grande militar de todos los tiempos y un destacado estadista con su inteligencia y su asombrosa capacidad de liderazgo elevó a Francia alturas sin precedentes de gloria pero también hizo al país sin quejarse de rodillas cuando perdió la medida de su genio de su vanidad cerca de dos siglos más tarde el eco de sus hazañas sigue oyéndose a través del globo Napoleón emperador de los franceses

Voz 3 00:53 lo escuchábamos ahora en la voz de nuestro compañero José María Del Río en una locución de un documental

Voz 0772 00:59 el Canal Historia de hace prácticamente

Voz 3 01:02 dos décadas Napoleón

Voz 4 01:10 a estar dedicado a esta figura a Napoleón Bonaparte un personaje horquilla entre lo que es la Edad Moderna en la Edad Contemporánea

Voz 0772 01:20 muchos historiadores fijan precisamente la Revolución Francesa hay poco después en esos pocos años que siguieron después de la revolución a la figura de Napoleón con el comienzo de la contemporaneidad y como escuchábamos como digo en el inicio de este documental de televisión

Voz 4 01:35 Napoleón es un personaje de luces y sombras ha pasado a la historia prácticamente me atrevería decir casi como un personaje idealizado casi Divine izado como uno de los grandes estrategas uno de los grandes pensadores con una serie de

Voz 0772 01:52 políticas como vamos a descubrir nuestro programa pues realmente sociales lo que hoy se llamaría políticas sociales con con gran parte de de su pueblo y sin embargo desde el punto de vista humano desde el punto de vista casi personal pues fue un personaje excesivamente ambicioso que le llevó en definitiva a su propia autodestrucción con esa reclusión durante los seis últimos años de su vida hasta fallecer en el año mil ochocientos veintiuno en la isla de Santa Elena Un ahí la absolutamente olvidada de todos y de todo y ubicada en un lugar extraordinariamente alejado de la humanidad Napoleón Bonaparte va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy pero va a haber mucho más comenzamos

Voz 0772 02:50 Napoleón Bonaparte va a ser el protagonista de nuestro Cronovisor idea el bloque primero de nuestro programa de hoy en el que vamos a tener mucha historia mucha arqueología mucho arte más parece esto en programa flamenco pero no es un programa de historia vamos a continuar visitando Toledo Guadamur guarra Zar la historia de uno de los descubrimientos en la historia arqueológica más reciente del siglo XIX mediados del siglo XIX en nuestro país el tesoro visigodo de guarra azar también visitaremos el taller del pintor Joaquín Sorolla un taller que todavía se conserva en forma de museo en la capital aquí en Madrid hablaremos de una exposición extraordinaria una suerte de Egipto manía vinculada a la tradición de la Semana Santa

Voz 0772 03:39 de esas anécdotas más desconocidas algunas de ellas

Voz 4 03:42 terribles de la Primera Guerra Mundial

Voz 0772 04:23 Luis Callejo en ido una semana más a SER Historia catalán Nacho es un placer como siempre una semana más estará que contigo tenemos un grito de guerra no lo digas pero hablar con ella los nuestras contra Saint contraseña leonés el grito leonés totalmente totalmente seca Zurro de montaña esto de los hombres rudos Si fieros Si fuertes lanzan cuando están ahí con con el ganado por esas esos montes Aitán es ganar agrestes cazo Roca zorro cuanto Sarre desconoce redes pues bien vamos a hablar de de un personaje bastante llamativo para la historia fíjate que nosotros en Ser Historia llevamos esta es la décima temporada creo que solamente hemos hablado una vez de él también una vez de la Revolución Francesa vamos a hablar de de Napoleón pero es uno de esos grandes olvidados no por la historia sino por ser Historia yo creo que el esté Cronovisor para hablar algunos de los aspectos más de conocidos de su biografía de de sus últimos días sobre todo o no con esa reclusión en en Santa Elena que el otro día lo estuve mirando en en un en un atlas no para para recordar dónde está bastante Elena bueno queda a tomar por saco no lo siguiente donde Colón perdió el mechero pero totalmente de esa pero qué locura bueno pues eso es lo más lejos posible con lo de la isla del vale salió rana porque estaba relativamente cerca estaba el Mediterráneo vez lo más lejos posible además un islote de las insalubre no por la los fríos los vientos las montañas bueno así le fue le sentó bastante mal bastante mal aunque no sabemos si realmente murió de los fríos que cogió por allí que es otro otro gran misterio no de de la de la historia bueno Jesús como siempre tengo aquí parado el el teclado para este nuevo Cronovisor cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión pues una fecha que les sentó muy mal a Napoleón que es la del cinco de mayo de mil ochocientos Rehn que no

Voz 16 06:38 Jesús Callejo les está esperando junto al CRA

Voz 0772 06:55 hemos tenido que vestir unos de oficiales franceses para pasar desapercibidos intuyo por el ambiente que hay un ambiente poco halagüeño que el la persona que tumbada en la en la cama es precisamente nuestro protagonista Napoleón es como decías el cinco de mayo de mil ochocientos veintiuno todavía hay luz de sol dentro de poco empezará a ponerse la temperatura es agradable pero es el momento de la muerte el final de de Napoleón exacto las diecisiete cuarenta horas como ves lo tenemos todo registrado yo estoy mirando mi reloj digital que esto ha fallado voy vestido de oficial napoleónico pero llevo mi reloj digital en el que te parece para estos pequeños anacronismos no pasa nada es lo que tiene este Cronovisor que lo hemos actualizado igual estamos hablando de una muerte casi anunciada por qué sólo lleva seis años en esta isla sólo solo sólo el debería vivir más porque estamos hablando de un personaje que ahora mismo tiene cincuenta y un años y eso no era bajito no tan bajito como nos han dicho medía uno sesenta y ocho pero bueno es verdad que estaba rodeado de oficiales mucho más altos que a él le parecía más Reina cuajo no de hecho uno de los apodos de los muchos que tuvo pues le llamaban es el pequeño cabo no de Cabo porque empezó el pequeño por lo que ya sabemos no pero ahora estamos hablando de un ex emperador que fue emperador incluso fue hereditaria no fue todo ahora le ves totalmente escuálido porque ha bajado de peso muchísimo prácticamente a los dos años de estar en Santa Elena ya empezó a sentirse mal

Voz 20 08:29 el bueno la dieta que

Voz 0772 08:32 que él tenía junto con sus múltiples dolencias no tenía una úlcera que la venía arrastrando hacía tiempo tenía hemorroides no cuál era muy habitual en todos los que montaban allí en aquella época pero lo que no se podía imaginar porque él siempre yo creo que él pensaba al final largarse de la isla y que en fin que es que sus correligionarios sancionarle pudieran salvar pero lo que no podía imaginarse era lo duro de ese cautiverio ya no sólo porque estuviera aislado tampoco estaba sólo se hizo acompañar por bastantes opciones por bastante gente que quiso estar con él incluso con el conde de las casas las clases que serían francés porque él es el que escribe realmente las memorias Él quiere hacer una última biografía pero la epigrafía tamizada por aquel entonces por eso sabemos edulcorado es claro cómo fueron sus últimos años en sus últimos días también sabemos porque claro hay muchos médicos fíjate que hay ocho médicos alrededor que son británicos no confió en ninguno de ellos él unas semanas antes ya le dijo a marchan que era su secretario personal que él tenía la sensación de que iba a morir pronto que iba a morir con sus cincuenta y un años además acusó a alguien tiene fue en poni más ni menos que el Imperio Británico el decía que le querían muerto luego podemos sospechar porque le querían muerto IDAE que cuando él muere de esta manera rápidamente lo que pide fíjate es que la autopsia a como él está tan desconfiado de que lo está lo que están pasando de comida pues no les sienta bien de hecho lo está vomitando todos los últimos días pues el piensa que el están envenenando de hecho su secretario marchan también opina lo mismo y una de las cosas que él hizo en su testamento aparte que le llevaran a los inválidos en su momento cosa que ese tardó bastante hasta mil ochocientos cuarenta lo que quiso es que el hicieran la autopsia bueno cuando alcen la autopsia y hay varios médicos pero el que las autopsias un médico francés de su confianza y además que se lo envió su propia familia llegara a la conclusión de que no muere envenenado sino que en el diagnóstico finales por cierro de Pyro que es como se entendía entonces el cáncer de estómago y ahí se da carpetazo haya empieza también la leyenda It también la supuesta conspiración que a lo mejor la autopsia se hizo mal sí que fue envenenado porque con el tiempo se encontraron rastros en su cabello en los mechones de pelo que le cortaron en aquel momento se encontraron restos de arsénico la clave está Nacho si esa dosis de arsénico que han encontrado en el cabello Napoleón justifica el que fuera intoxicado o que a la postre fuera envenenado es un personaje llamativo de de la historia de Europa de la historia mundial pues por ese afán que tuvo de intentar conquistar el mundo no es algo que quizá lo lo relacionamos con con el mundo de la literatura de de de la ciencia ficción de esa frase de voy a conquistar el mundo no pero es algo que estaba un poco en en eso tu cabeza y luego Jesús la historia lo no voy a decir que lo haya idealizado no porque realmente el consiguió muchos logros el consiguió muchas cosas pero pero leyendo fríamente no escucharemos el lo que pensaba de él Thomas Jefferson uno de los primeros presidentes de Estados Unidos al que haya dediquemos un Cronovisor pero viendo fríamente su biografía y lo que hizo fue un verdadero criminal de guerra un genocida una persona un poco rígida no se lo eh de hecho fue el causante hay muchísimas muertas de muchísimas desgracias desolación en fin esa es la parte negativa es la gente se queda con la parte romántica es verdad que fue uno de los grandes estrategas militares que hemos tenido no ha hecho la admiraba Julio César admiraba a Guillermo El Conquistador admiraba Alejandro Magno que es verdad que todos fueron aquellos grandes conquistadores pero también grandes genocidas eso no lo olvidemos Napoleón sigue sus pasos Napoleón es verdad que hizo muchas cosas buenas en el aspecto social y civil por ejemplo su código todavía se sigue teniendo como referente no todos los que hemos estudiado Derecho pues el código napoleónico es fundamental porque bueno hace que todos sean iguales ante la ley en fines crea el hábeas corpus para obtener seguridades jurídicas el reo y crea una serie de cosas que hasta ese momento no estaba bien visto por lo menos estaba arenoso do plano pero en el otro plano es decir no sólo el civil y militar en militares donde compitió distintas aberraciones es decir su ego y eso lo saben sus biógrafos su juego fue aumentando a medida que iba ganando batallas pues claro cómo veía que lo dominaba todo y además con muchas contradicciones en su forma de ser porque el nacen Córcega en un momento en que el el año anterior eso pertenecía a Génova en años anteriores cuando Ana Francia había siempre una insurrección en Córcega de que no quería saber nada los franceses sin embargo este hombre al final se pone a favor de los franceses sino de la independencia de Córcega lo cual era raro pero se pone porque es lo que le da mérito es lo que le avaló aquel llega general con veinticinco años te acuerdas esa vieja leyenda urbana que dice que Franco fue el general más joven del grupo franco hay tres años Napoleón fue con veinticinco y ni siquiera Franco fue el segundo sino que hubo otros cuantos que llegaron busca general con los veintiséis o veintiocho años claro que esa general con veinticinco años que es verdad que luego le grabaron porque bueno lo consideran jacobino si antes de que se creara el Directorio estamos hablando cuando era pública en Francia cuando estaba la convención consideran que es jacobino el equipo a todo tipo de grados Yell ya piensa en aquel momento que ya no tiene que hacer nada llega tener una crisis de tal manera que acude aunque poca gente lo sabe pero Cruz acude un Abate que tenía fama de evidente que Le dice este hombre manejando las cartas dice que Europa va a estar a sus pies de que él está pronosticando algo que es muy importante incluso le recuerda algo que él no sabía o por lo menos lo había olvidado unos días antes de que el nazca cuando él nace ese quince de agosto el ocho de agosto se habían de sesenta esa tasa se había producido es un alistamiento de un cometa sabes es que los cometas en aquella época se consideraban os signos de mal agüero o de buen Agüero es decir que o algo malo iba a pasar o es que alguna luminaria iban a hacer alguna parte del mundo bueno pues dos sólo recuerda es cuanto el empieza a creerse todo esto luego ya con el directorio es cuando Kelly Le mandan distintas misiones venza a los prusiano la campaña de Egipto fue un éxito y todo eso es lo que se valdrán tanto su juego y su ejército hasta el punto de que llegue el momento en que mismo se corona emperador ni siquiera quiere quiere que sea el Papa pues todo esto es lo que hace que por una parte sea un gran estratega hasta que empezó a cometer errores luego sabemos los errores que va cometiendo pero eso también hace que vaya perdiendo de vista un poco su situación actual y la gente que está sufriendo bajo su cargo bueno también no habló mucho de propaganda no porque él vendió lo comentamos que en su momento la la campaña de Egipto por ejemplo la vendió como una victoria fue una absoluta derrota contra los ingleses pero lo cambió desde el punto de vista más humanista de las letras de la ciencia lo vendió como una victoria no de vamos hemos dado a conocer al mundo entero el mundo faraónico el mundo egipcio etcétera Aunque vamos ya os digo que en el son medio dio ahí para para el pelo no si te parece antes lo comentaba de Thomas Jefferson me dijo unas palabras sobre Napoleón que nos acerca un poco a ese lado más oscuro de de nuestro del protagonista de nuestro Cronovisor vamos a escucharlo en la voz de nuestro compañero Julio López

Voz 21 15:42 fue un miserable que provocó más dolor y sufrimiento en el mundo que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente después de destruir las libertades de su patria agotó todos sus recursos físicos y morales para regodearse en su maniático ambición su espíritu tiránico y arrollador que sufrimientos pueden espiar las desdichas que ya ha ido a su propia generación ya las venideras a las cuales ya agobiado con las cadenas del despotismo el Atila de nuestro tiempo ha causado la muerte de cinco o diez millones de seres humanos la devastación de otros países la despoblación del mío el agotamiento de todos sus recursos y la destrucción de sus libertades ha hecho todo esto para hacer más ilustres las atrocidades perpetradas para encadenarse asimismo a su familia con diademas cetro robados

Voz 3 16:38 Thomas Jefferson sobre Napoleón

Voz 0772 16:51 luchado contra Napoleón en en Egipto y si lo estaba confirmando efectivamente era grandioso pues por esa idea no que decía de de bueno que vendía un poco la la burra según le venía a cuento no igual que la la derrota en en España cuando el se justificó diciendo no que vamos a pasar por España para llegar a Portugal y conquistar Portugal y a vosotros no os vamos a hacer nada aquí se le recibió con los brazos abiertos y luego pasa lo que pasó no digo de aquí no me muevo y tuvimos que ser nosotros Bono nuestros ancestros ese levantaran un poco en en armas si echarlo no es que vemos Jesús el esa doble Cara no que tienen el personaje desde un punto de vista militar ex personaje extraordinario un gran estratega desde el punto de vista político incluso tiene muchas cosas positivas como lo decías ahora social pero también tiene pues todo ese aspecto más más negativo que nosotros como historiadores lo tenemos es que simplemente no posicionarnos mencionar contarlo que luego ya cada uno haga su saque sus conclusiones hombre y además ha sido muy reveladoras estas palabras que hemos escuchado Jefferson porque el llega a conocer pues en la mente te acuerdas cuando hicimos el Cronovisor de Jefferson entre los dos es cuando se firma ese tratado de la venta de esos quince millones de dólares y por lo tanto se conocían sabía ya perfectamente lo que estaba pasando que en ese momento Napoleón era primer cónsul pero para ser primer Cónsul el da un golpe de Estado el dieciocho Froome brumario saque no tiene ningún tipo de problema en que cuando ya la República cuando ya el directo hombre no les sirve a sus intereses en cuando vela hacer la débil era coge Dau golpe de Estado que me convierto Primer Cónsul que fue el primer paso para conversar decírselo emperador entonces claro esas circunstancias rodeada de todas las batallas generando alrededor no de allá desde mil ochocientos cuatro cuando se de cara al emperador los más allegados a él sólo saben perfectamente su carácter cambia también es cuando empieza a tener este tipo de enfermedades cuando fíjate en esa úlcera también hay que desmontar otra leyenda que es cuentas es que normalmente cuando suele representar a Leo como se presenta con la mano metida ahí en las saca no no ahora porque tenía una úlcera pero no era porque lo dirá el estómago sencillamente era un rasgo de distinción él era aristócrata en había nacido de una familia de buen linaje ve con la mano Hakkinen claro entonces lo que es hacía era como jugar con mucha no hay distinción en lugar de poner los brazos en jarras ponía SAE diciendo esto es lo que me da caché no osea que va por ahí no es tanto porque tuviera algún tipo de dolencia aunque luego se sumó poco esa leyenda con ese cáncer de estómago que te acabo de comentar entonces puesto eso hizo que a partir de mil ochocientos cuatro su megalomanía su tiara unos efectos increíbles incluso a su nivel amorosa Fire estaba casado con Josefina de Barnes pero Se los biógrafos dicen que en ese periodo es desde mil ochocientos cuatro hasta mil ochocientos quince tiene cincuenta y un amantes sea el hombre considera ya en fin un uno fiera virtuoso a todos los niveles integre IAC hace lo que hace que hay muchas de los disgustos también el pensaba que no iba a tener ningún hijo porque Juan Josefina no lo tenía luego por la optó por ejemplo que su órgano genital pues no tenía tanto tamaño que le faltaba un testículo igual que hay por cierto a Hitler y entonces luego sin embargo sí dijo no bueno o cuando se casó con la emperatriz María Luisa se que tuvo un hijo cuánto

Voz 20 20:08 lo tuvo un affaire con con

Voz 0772 20:12 en la famosa aristócrata aristócrata polaca que también tuvo un accidente es curiosísimo pues con María vale ska también tuvo otro hijo pero ahora hijos bastardos que luego toda esa coge ese fino parece que es aparte de todos esos amoríos que pudiera tener fuera de de su redacción con Josefina el sigue parece que con ella tuvo un quizás el el vínculo afectivo era mayor no final a la mama además se dice que la la última palabra que él comentó lo hemos escuchado antes eh en estando delante en el momento en es con este Cronovisor es que él pronunció la palabra Josefina no como una suerte de despedida o exactamente pero fíjate incluso en eso no hay un criterio común y mera que había diecisiete cavadores alrededor suyo no de los diecisiete con nosotros diecinueve con nosotros diecinueve dos de los cuales ocho eran a médicos británicos cinco de ellos son los que firman el acta de defunción a pesar de que la autopsia la hace luego un médico francés entonces unos de ellos dicen que sí que lo que dice es Josefina pero otros dicen que las últimas palabras que eran distintas dice retrocede armada cabeza a tres palabras inconexas que parece que no tiene nada que ver pues ya Josefina retroceder no se trata es que crece ya sabes que lo que pasa con las últimas palabras decía te iba palabra en qué momento puede ser que dijera eso pero posteriormente en un hilo de voz pudiera decir Josefina pero bueno el hecho es que en todo caso en el momento que estuvo agonizando parece que lo pasó muy mal de hecho el galeno comentó que esos minutos finales fueron muy duros textualmente dijo el emperador muere solo y abandonado y agonías espantosas es decir espantosa imagínate cómo lo tuvo que pasar entonces bueno pues en esa agonía pudo haber soltado palabras incoherentes algunas con su lógica su lógica interna para Napoleón pero Josefina es verdad que siempre lo tuvo en la cabeza el llevado de pelos de Josefina con Josefina a pesar de las infidelidades de unos y de otros mucho más las de Napoleón por lo que acabamos de ver cincuenta y un amantes ni más ni menos pero yo creo que fue su gran amor el que le realmente el entendió el que según Josefina también decía que era un fiera y un bestia en la Cámara a quince es decir que en ese sentido sus proezas amorosas también fueron legendarias pues fíjate que a lo mejor entre esas últimas palabras en vez de Josefina o lo que es dicho en la cabeza al yo que estaba cierra la puerta apaga las luces pero se cosas mucho más sí pero retrocede a mujeres de alguna batalla armada abre la ganarme o sea que se podía referir a su gran ejército hágase a saber qué cosas estaría pasa por la cabeza pero él es verdad que cuanto muere no muere pensando el daño que había hecho Europa sino que él muere pensando el daño que le habían hecho él con todo lo que él había hecho por Europa que practicamente la conquista entera y que ahora estuviera totalmente solo y abandonado es un poco el ese halo de misterio que rodea a la figura de Napoleón en sus últimos días en su muerte por envenenamiento es el tema que vamos a tratar a continuación no si te parece Jesús vamos a escuchar un fragmento de un de un documental de televisión envenenamiento y muerte León buena parte en donde ya en la década de mil novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta de una manera podríamos decir hasta que científica sea empieza a sospechar de una manera rotunda este este hecho vamos a escucharlo

Voz 23 23:32 Suecia mil novecientos cincuenta y cinco el dentista estén for su Butt fue uno de sus fieles un hombre que se sentía en el mundo añorado de Napoleón una noche de noviembre atacó vehemente un relato de unos testigos que habían sido publicados recientemente sobre los últimos días de Napoleón for su Bud siempre se había quedado alucinado por la inexplicable enfermedad y la prematura muerte de su héroe Allen de cincuenta y un años un espíritu rebelde estén desconfió de la prudencia convencional que identificó el cáncer como causa posible de su muerte no hubo nunca olvidar la nota que Napoleón había garabato ideado a su médico justo seis días antes

Voz 0772 24:16 su muerte

Voz 24 24:19 después de mi muerte quiero que abra y cuerpo y que haga un informe preciso de todo le encargo a usted que no se dejen ningún detalle sin mirar en dicho examen lego a todas las familias al mando del Gobierno el horror y la vergüenza de sus últimos momentos

Voz 0772 24:43 como decías Jesús Callejo con León dejó muy claro que se investigará su cuerpo que se mirará conciencia porque él realmente sospechaba algo no que es lo que hizo que este médico estén Force su but comenzara no en aquella década unos cincuenta y cinco pues ha a intentar indagar cómo se podía investiga dar la muerte de una manera científica acercándose a las pocas evidencias que pudiera haber de de Napoleón alguien envenenó bueno es verdad que se encontró rastros arsénico son dato hecho al que más defiende la hipótesis de que fue asesinado es un doctor canadiense llamado B que murió hace unos pocos años el fue el presidente de la Sociedad napoleónica internacional pues tenía mucho interés en saber cómo cómo murió este hombre sabiendo que esos últimos seis años pues el hicieron la vida imposible hombre ya sabemos que eran prisioneros sabía que estaba a los británicos que le tenían ganas pero lo iban a dar un mejor trato llenar que dieron buen trato que hecho estaba alojado unos barracones que fueron antiguas caballerizas que en siquiera había salubridad en los sitios donde donde él vivía él y sus acompañantes hecho muchos acompañase fueron otra vez a Francia porque no soportaban ese tipo de vida y le fueron cada vez dejando más sólo la dieta aquel tenía mi espartana era lo que había allí está aislada en medio de la nada en el Atlántico Sur con unos vientos tremendo complicado no era lo mejor para para su salud entonces empezó a sospechar no por esa muerte a pesar de esa autopsia que cualquiera que vea una biografía muestra iba a que por ejemplo la biografía de que hizo de Napoleón entonces la autopsia está en muchísimos lugares lo que queda claro y fíjate lo estamos diciendo por un médico crack francés inglés entonces como tuvo boli estado viendo la hora tienen los colores de la bandera de Franco dado cuenta lo cuenta pero para que veas no es el caso que te hago nueva continuos sabiendo ya que me estás haciendo caso él sospecha empieza a analizar con los métodos que tenemos eh estamos hablando experimentos que la fe en los años noventa pues empiezan a analizar lo rastros que podía haber de arsénico los mechones de pelo que luego ser conservador porque el Ministerio de Defensa nunca ha dejado analizar el cuerpo de Napoleón que desde mil ochocientos cuarenta está en Los Inválidos como ya sabes los varios un parece un nacional pero que su palacio nacional que no sólo su Leo sino también que es un hospital que es una residencia de ancianos que es un museo que son muchas cosas bueno pues como no dejan es amenazan cuerpo yo no conozco y es impresiona el Brexit nadie en el sarcófago enorme en el interior de una rotonda ese espectaculares me atrevería decir que así que es emocionante y sobrecogedor el monumento que después de todos esos feos que lo hizo Francia no eh por por todo una una vida que hay que verlo comenta la histórica hoy lo podemos calificar de de genocida no de tirano y tal pero en su momento fue un verdadero héroe y como tal está reconocido ahí en en ese monumento de los Inválidos que que invito a todos los que nos escuchan Si se acercan por París que se acerquen a verlo porque es realmente espectacular además hay también está enterrado su hijo que llamaran Napoleón II nunca llegó a reinar se murió muy joven a los veintiún años el que tuvo con la emperatriz María Luisa bueno pues ahí están sus genes están sus restos orgánicos loco quién está en entredicho no ahora te voy a comentar lo de los pelos y la arsénico pero hay una teoría también un investigador francés diciendo que cuando es repatriado el cadáver de Napoleón en mil ochocientos cuarenta fíjate que el muere mil ochocientos veintiuno lo que manda no el cadáver de Napoleón sino que lo que mandan es de uno de sus asesores que también fue espía en sus mejores momentos que era un tal Cipriani que había muerto mil ochocientos dieciocho y entonces la Teoría e Historia de Roy a lo que hay que es el que mantiene esta hipótesis diciendo que para que no se averiguar a nunca que murió envenenado dieron el cambiazo algún día vuelven a hacer la autopsia o o quiere analizar las entrañas de este cadáver no es el de Napoleón Isidre más adelante diciendo que la máscara mortuoria que en los Inválidos tampoco sería la de poner el señor sería que esté Cipriani y que serán bifaz el verlo si por fin sí podrán analizar los restos mortuorio en León porque entonces se sabría pero la metes en Napoleón porque tenemos muchos rastros genéticos para saber si es Del Horno este bueno pues ahí queda la duda a que fíjate incluso si los restos son los del propio Napoleón y la otra duda es realmente murió envenenado por la tesis de más lo mandó analizar tanto la policía criminal del FBI al laboratorio nuclear de hardware en Londres también contó con la participación de Pascal Kim del Instituto Médico Legal de Estrasburgo bueno pues llegaron a la conclusión de que los pelos de Napoleón tenían siete partes por millón de arsénico siete partes por millón equivale a unas treinta y ocho veces más de lo que deberíamos tener nosotros como seres nosotros tendríamos porque se por ser un elemento natural que está ahí claro incluso en medicamentos pues está no el famosos ratas como se lo llevaba antiguamente había para matar a las ratas e imaginativo es verdad que no dejaba mucho rastro pero si te dejaba un olor a ajo considerable pero eso se podía identificar el arsénico bueno eso se utilizan muchas novelas por ejemplo de principios de siglo y Agatha Christie lo sabe bien lo que voy en lo que dicen estos médicos dijo muchos titulares todo en el año dos mil uno Napoleón murió asesinado por qué porque han encontrado en el núcleo de los pelos Napoleón unas tasas anormalmente elevadas de arsénico pero luego hubo una un contra informe no traspasa nuestros tenerles llegar dijeron no saber si es verdad que lo tiene pero eso no fue la causa porque pudo ser por dos motivos o bien por el tipo de tratamiento capilar ella con muy poco pelo pues parece que dentro a esos tratamientos había una alta concentración de arsénico pero contrarrestan dice no no porque tuvo que entrar por el riego sanguíneo por lo tanto tuvo que ingerir el arsénico dice sí es verdad que en las últimas etapas le daban arsénico junto con un laxante pero ese arsénico que alegaban que posiblemente le quisieran envenenar a que eso no tienen nadie ninguna duda de hecho a los ingleses el de será muy molesto tener a este hombre allí sabes hasta el punto de que tenían dos mil soldados británicos poco custodiando todo aquello aquellos un gasto considerable no se sabe qué Inglaterra tengo que poner mucha pasta para esto pero en definitiva no fue lo que le mato es decir lo que le mató según este informe según los últimos datos en no son las altas tasas de arsénico calle estaban que pudieron venir por distintas vías por la medicación por el tratamiento por sus dolencias antiguas y por lo tanto se estaba tratando sino que llegaron sencillamente por una serie de condiciones que al final le produjeron un colapso un colapso que por cierto tanto su padre como su hermana ya habían muerto también de un circo de piloto de un cáncer de estómago por lo tanto genéticamente estaba como predispuesto a ello entonces las últimas investigaciones habla ya de el dos mil tres en adelante están incidente todas en que hay que descartar la posibilidad que fuera asesinado a pesar de que interesaba que fuera asesinado por dos partes por una parte por el ejército británico por otra por los monárquicos franceses porque sabía que si volvía otra vez a Francia por lo que fuera Luis XVIII tendría que volver a oír que es lo que le pasó en aquel interregno de los cien días entonces tanto a los monarcas franceses como a los ingleses les interesaba que estuviera muerto pero al final parece ser que muere por causas naturales

Voz 23 32:08 a los historiadores franceses no les gusta que sus puntos de vista convencionales sean puestos en duda y también se manifestaron totalmente fríos a las peticiones de ayuda de estén después de una semana de haber permanecido en la habitación de su hotel estén seguía sin tener pelos sin futuro a punto de abandonarlo todo finalmente localizó al comandante aunque Ilan Chuck el experto que había publicado las memorias de Luis más Frank en la casa de su pueblo estén le explicó su interés por el cabello de Napoleón Ilan Suk le dejó perplejo al responderle tengo un poco del cabello del emperador aquí mismo Lang Suk solemnemente sacó el relicario de Marsans la caja conteniendo sus recuerdos de Santa Elena

Voz 25 32:59 se volvió hacia mí me dijo por favor seña de Ci estén cogido unas pinzas que llevaba en el bolsillo que Adif llevado con él él es siempre había sido optimista y me las paso fui con las pinzas cogí cuidadosamente un par de cabellos

Voz 0772 33:22 esta es la manera no en la que estén for su Bhutto de investigador este dentista en se hizo con con cabellos de con pelo de de Napoleón que claro siempre está la duda no quién confirma que realmente esos pelos eran de de nuestro protagonista de Napoleón Bonaparte hombre según Bruno Roy aunque y el que te comentaba antes el dice que no a los peros de Cipriani alega que ese fue el cambiazo si fuera los peros de Napoleón haber también es fácil saber que hay rastros genéticos hay ADN has saber perfectamente en caro las conclusiones al final se esto se somete yo a un rayo synchrotron como has esa llama que está en Grenoble es una especie de acelerador partículas donde puedes pues analizar no hasta ese grado microscópico pues todas las sustancia que puede tener un pelo y así por ejemplo si es poco murió Agnes Sorel no de una de las amantes de uno de los reyes franceses donde se supo que murió envenenada por mercurio en aquel caso bueno pues aplicó también el Rayo Synchrotron para Napoleón sí se detectó porque ese aportaría pelos no sólo del último momento sea no sólo lo quitan un mechón de pelos en aquel momento había pelos de mil ochocientos cinco desde ochocientos catorce por supuesto XXI entonces claro es verdad que la tasa de arsénico era más o menos igual en estos quince años de tiempo que pasaba desde el primer mechón de pelo hasta el último que le cortaron entonces eso es lo que invalida la tesis de que fuera envenenado con arsénico porque entonces decir que en mil ochocientos veintiuno o años anteriores tenía que haber elevado esa tasa sin embargo una tasa más o menos uniforme que quiere decir que por alguna razón él por los medicamentos por la dieta por lo que fuera por el tratamiento capilar que se daba el arsénico estaba entrando en su cuerpo lo el tratamiento que pidan lo deja bloques yo no creo que Napoleón en esas circunstancias viviendo en un Cobacho la último preocupación que tuviera es si el flequillo que le hayan por la frentes herriko priva que cero o no la OMS estrictamente en las últimas etapas en los últimos años de su vida no se va por eso bastante ya tenía con lo que tenía no pero bueno sí que se usaban aquel momento igual que por ejemplo para aquellos que tenían sífilis uno de los medicamentos era una alta concentración de mercurio no es lo que te mataba al final es lo que le pasó a Iván IV el terrible no el zar de Rusia el muere como consecuencia eso pero no muere porque al envenena el muere porque quieren quitarle la sífilis al final sólo cargan definitivamente entonces bueno no tenía un concepto muy claro de lo que podía matar o no matar Se sabía que era una cuestión de dosis pero se sabía que era un veneno pero un veneno que no te deja huella genera para el hecho de que a día de hoy se sepa perfectas que yo creo que eso está saqueo yo creo que ya no hay ninguno lo lo desmiente que él no muere asesinado a pesar de que tenía mucha gente interesada en que él muriera asesinado estos un poco sus últimos días el momento definitivo las memorias de Les Cases es fundamental para entender aquel momento pero sabe que sólo unas memorias edulcorada porque quiso aparecer con el lado bueno del perfil Napoleón claro de Napoleón entonces no no se tiene muy en cuenta esperamos obras como la derbi muchos biógrafos suyos lo que te están indicando es esa doble cara que yo creo que más o menos hemos reflejado en esta media hora de Cronovisor un gran estratega militar como persona dejó mucho que desear muy bien pues es quizá un poco la valoración que tenemos que hacer de nuestro protagonista Napoleón Bonaparte el protagonista como digo de este nuevo Cronovisor que hemos realizado junto a nuestro con una UTA Jesús Callejo en sus lo dicho como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de seis haría gracias a T M recoge estos pelillos que han sobrado desviar

Voz 28 37:33 hay que distinguir lo que cree que inauguró el voy yo de lo que fue lo que has Yorgos los dos labriegos mil ochocientos cincuenta y ocho que fue cuando se encontró lo que quedó hoy son un total de diez coronas siete cruces repartidos entre los museos de París el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Palacio Real también en Madrid aquí que tan seis coronas el cuatro cruces en el Museo de Cluny tres coma unos dos cruces yo en el Palacio Real solamente queda una corona yo una cruz

Voz 0772 38:17 recuperamos de nuestro archivo este fragmento de una entrevista a don Luis Balmaseda conservador del Museo Arqueológico Nacional del Departamento de arqueología medieval hablando sin lugar a dudas de uno de los descubrimientos arqueológicos más impactantes y más importantes de nuestra propia arqueología de la de la arqueología peninsular de la Península Ibérica realizado en el año mil ochocientos cincuenta y ocho estamos hablando sin lugar a dudas de el tesoro de de guarra rajar esas coronas emotivas con una historia fascinante una historia que protagonizaron las propias joyas en ocasiones una historia triste en otras una historia de recuperación y de de pálpito de nuevas sensaciones al tener otra vez en nuestro propio patrimonio pues estas joyas que nos retrotraen en el tie voy al mundo visigodo de los siglos sexto séptimo de de nuestra era en una de las etapas de nuestra Historia sea como digo también más enigmáticas de las que me atrevería decir también que en menos sea menos ha escrito por quizá la la laguna la cantidad de lagunas que hay alrededor de de ella en las últimas semanas ha visto la luz una fantástica novela el último tesoro visigodo publicado por Ediciones B que recoge la historia Illa intrahistoria puede pues protagonizada por estas coronas motiva si el resto de joyas que forman el tesoro de de rezar Pepe Calvo Poyato bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 19 39:46 hola estoy encantado de compartir un rato con vosotros

Voz 0772 39:50 como decía ahora quizá puede ser el el el último gran tesoro no con una aventura increíble de la historia de la de la arqueología

Voz 19 39:58 bueno yo no sé si será el último porque si lo que está oculto siempre puede de pararnos sorpresas importantes pero desde luego es el último gran tesoro descubierto de una época que como tú acabas de decir muy bien y en fin ha tenido mala suerte a época de los visigodos porque se encuentra ahí en medio de un territorio por un lado la Hispania romana por otro a Holanda Bruce el mundo musulmán dos periodos muy atractivos y los visigodos se nos han quedado un poco olvidados yo creo que tienen una gran importancia en lo que en fin lo va a ser la configuración de España con el paso con el paso del tiempo y el descubrimiento de este tesoro conocido como War rajar bueno marcó un antes y un después en el conocimiento de alguna otra los aspecto no sólo de su Arteta sino también de subida de la vida en la época de de los visigodos

Voz 0772 40:52 el hallazgo como tal se produce en mil ochocientos cincuenta y ocho en la primera parte y la segunda en mil ochocientos sesenta y uno en las cercanías de Guadamur este pueblecito de la provincia de Toledo como ya es decir la introducción de José el el bueno marca un poco una historia pesca yo no sé si existe esta palabra pero no nos la podemos inventar ahora mismo del tráfico de antigüedades en aquella época no es así

Voz 19 41:17 si el el descubrimiento el descubrimiento se produjo de una forma casual como suele ocurrir casi siempre no había caído una fortísima tormenta en en esa zona de Toledo entre Toledo Guadamur que había alabado la tierra ahí dejado al descubierto cosas que habían permanecido ocultas muchísimo tiempo no casualmente una familia de labriego con su hija que se acababa de examinar para maestro de primeras letras tienen en fin de la fortuna de descubrir una fosa llena de de piezas de orfebrería extraordinaria joyas ellos no saben lo que es no

Voz 0772 41:50 además de una forma como dices casual pintoresca no porque tuvieron que parar a hacer una parada técnica no la mejor dicho parada técnica era que colas

Voz 19 41:58 que como se llama esta chica tuvo una necesidad ya no aguantaba más y estaba muy cerquita del pueblo a poco más de un kilómetro al lado de la fuente de guarra que es el manantial que permitía regar un pago de Huertas no tienen ese descubrimiento extraordinario que va a vivir una en fin una historia verdaderamente rocambolesca no primero porque la familia no sabe muy bien lo que tiene de no quiere dar cuenta de lo que ha descubierto ya a partir de ahí iban surgiendo algunos personajes históricos como un profesor de la Escuela de de la de la Escuela Militar de Toledo de aquella de aquella época se llamaba Adolfo Edward y un joyero importante había hecho la Corona Isabel Segunda don José Navarro bueno la joya terminan muy lejos de donde deberían haberse quedado la legislación de la época permitía que piezas de valor arqueológico importantes pudiesen salir de nuestro país sin mayores problemas no de hecho cuando se tiene noticia de la existencia de ese descubrimiento SAC otra vez en la prensa de lo que ha publicado la prensa francesa en están al escándalo fue monumental no hizo bueno hoy podemos ver algunas de esas piezas la corona de recinto por ejemplo me parece la más representativa en el Museo Arqueológico Nacional por una historia muy curiosa porque la Jajah foro on a Francia ahí luego hubo un retorno a España que hay socorrer mucha tinta pero en fin como ha dicho Balmaseda muchas se esas coronas si algunas cruzase pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional no lo rocambolesco de esa historia en fin es lo que yo he tratado de construir en la en la la novela en el último tesoro visigodo Por otro lado la época histórica en que presumiblemente se produjo el ocultamiento de es que sobró muchísimos años ante muchísimos siglos ante Mazen mil años antes no en unas circunstancias históricas así muy importante como fue la la invasión musulmana no

Voz 0772 44:03 has mencionado la figura de es viento que es sin lugar a dudas pues uno de esos personajes clave no entorno al cual eh rodea la historia de de este hallazgo casual cerquita de de Guadamur en guerra zar en la propia CD de Toledo porque son coronas emotivas es decir eran coronas para ser colgadas en un punto determinado de la Iglesia no coronas para ser expuestas no paras mejor dicho para ser llevadas no hay ninguna coronación ni nada parecido

Voz 19 44:30 el en aquella época no sabía muy bien lo que era hubo quien pensó que gran lámparas no eh por las cadenas que las podían sustentar al techo y que podían alumbrar colocándole velas al en fin no se sabía muy bien luego ya se pudo saber que eran cinco rondas relativas lo que significa que grandes personalidades de la corte los propios Reyes las ofrecían a la Iglesia como en fin en cumplimiento de un voto o promesa por haber recibido bien en fin a ver algún mal no todo a ser hace pensar que esas coronas son ocultadas por clérigos por clérigos en la época que se sienten muy preocupados de que la invasión musulmana les llevé a perder toda esta en fin de orfebrería importantísima que decora los templos no es yo creo que esto en Taha un poco con la idea que se tuvo de que la presencia de los musulmanes en la península yo será algo temporal tuvieron poca vista no pensando que podían ocultar las cosas más curiosas y al cabo algunos meses cuando los musulmanes hubiesen sin repasado de nuevo lo que entonces eran las columnas de Hércules podrían haber regresado y recuperado esas piensa no claro eso no ocurrió así en el caso de descubrimiento en las afueras de Guadamur pasaron como he dicho ante más de mil de mil años yo trataba de reconstruir con un personaje al que denominado el conde Lingua en fin ese momento ese momento particularmente difícil de de de la gente que ante la invasión musulmana la derrota de lo que la historiografía tradicional ha llamado la batalla del del Guadalete que tratado de de imaginar porque sabemos muy poco de ella o de cómo se combatió ahí en fin cómo va armado el Ejército visigodo como pelea táctica utiliza no para situar al lector un poco en ese mundo como decíamos antes apasionante vamos no

Voz 0772 46:24 desde luego es un mundo apasionante que por desgracia lo hemos comentado un poco en estos minutos mucha de esa información no se se perdió por la cantidad de de de personajes maliciosos que entran un poco en en la historia propia de del hallazgo no como esos joyeros eso relojeros esos traficantes de antigüedades que yo no sé si siquiera si nos podemos acercar un poco a sus nombres a su historia porque de pronto aparecen las joyas en París

Voz 19 46:52 mira yo creo yo creo por un lado que que el mundo visigodo insistir un poco en esto tuvo mala suerte todavía hoy hay quién recuerda yo ya no llegue a vivirlo no ya tengo cierta edad la lista de los Reyes Magos que había que aprenderse la de memoria eso A3 la sede de rechazo al mundo visigodo así es sólo aquella lista de treinta y tantos nombres rarísimos que había que aprenderse los visigodos son muchísimo más que eso no es un Estado que se superpone en buena medida la Hispania romana y que llevó adelante cosas cosas verdaderamente verdaderamente importante hay un detalle si tenemos un minutito que

Voz 0772 47:29 sí me gustaría comentarte

Voz 19 47:32 a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que cuando los cristianos Alfonso VI en este caso recupera Toledo en el mundo islámico se produce una convulsión

Voz 5 47:41 no