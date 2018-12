Lecciones políticas de Winnie The Pooh

y miren ustedes ha tenido que llegar Manuel Jabois a este programa para que alguien hable por fin de Winnie the Pooh Jabois buenos días qué tal buenos días seguro que eso derrumbó otro muro que se derrumbó para quien no sepa a lo que nos referimos les ponemos en situación ayer estaba en Madrid el presidente de China al que al parecer les cuento hace mucho que lo comparen con ese osito amarillo de dibujos animados porque allí en China se utiliza como símbolo de critica critica a sus políticas en parte por el supuesto parecido facial entre Winnie the Pooh Easyjet Jinping sí el hombre que habitualmente está disfrazado de este oso la Puerta del Sol de Madrid dice que la policía le pidió ayer que ese fuera que si fuera para no molestar al presidente chino la Policía dice que no que lo único que hicieron fue identificarlo en fin Jabois que te sugiere este episodio

bueno si no le gustan los osos Rick Quiñones al presidente chino lo que hay que hacer es llevarle a tomar una copa a Chueca para quitarle los complejos a lo mejor se lleva ideas para su país que que falta hacen no dicho esto Winnie the Pooh nos habla de la enorme capacidad de destrucción que tiene el humor y además de una forma muy muy esclarecedora en la SER y no transmite mensajes subterráneos en sus deliciosas tramas no llama la su versión a los sino simplemente ser protagonista se parece al presidente Xi Jinping y de ahí se monta todo este quilombo qué quiere decir esto cuanto más poder tienes cuanto más inaccesible eres cuantas más gilipollez te molestan más tonterías te hacen daño es decir al humor tiene que hacerle falta muchísimo para ofender en democracia sin embargo al humor no le hace falta casi nada para ofender en una dictadura así que aprendamos esta enorme lección política que nos ha dado el Winnie the Pooh