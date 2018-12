"Será la sociedad la que poco a poco va a ir demandando a sus gobernantes y legisladores que ponga fin a estos bárbaros espectáculos"

ciertamente Macarena de la Historia numerosos autores se han referido a esta misma cuestión a la cuestión del pan y toros y de hecho han llegado a titular libros o artículos ahora mismo me estoy acordando de escritores como como León de Royale un ilustrado el padre Martín Sarmiento más recientemente escritores como Miguel de Unamuno o Eugenio Noel ya utilizaron esta máxima el pan y toros para publicar editar libros y artículos y hace referencia a una cuestión que es muy antigua muy tradicional histórica en qué consiste en la utilización de la tauromaquia de las corridas de toros como un elemento de control de la voluntad del pueblo Nos recuerda aquella máxima clásica del pan y circo romano verdad bueno en España se acuñó se español hizo como sólo decir esta máxima del pan y circo y ahí se aplicó el pan y toros es decir políticas en las cuales las corridas de toros y la Tauromaquia fueron utilizadas tradicionalmente también Sud sigue sucediendo hoy en día eh son utilizados como un arma como un elemento de distracción masiva tan importante tan fuerte que evitan que el pueblo que la ciudadanía que la sociedad se llega a preguntar no tiene en buenas condiciones de vida si tiene derecho si tienen libertades Si tiene en fin a una una vida digna yo mismo asistía a los medios de comunicación españoles

Voz 6

03:13

ejes de nuestra cultura de nuestra política incluso de nuestra sociedad que incidían repetían una y otra vez a entrevistas artículos de opinión que el antiterrorismo español no era más que una moda que era algo pasajero que era algo que bueno que estaba hoy en día de moda pero que no no tenía más fundamento yo me pregunté bueno hasta qué punto el antiterrorismo actual es una moda a mí no me lo parecía dicha asegura