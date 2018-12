"Es preferible que un niño no desayune a que tome un vaso de leche con cualquier bebida chocolateada y una magdalena"

Voz 1 00:00 vamos a empezar con una pregunta de las fáciles

Voz 1995 00:02 yo digo comida de niños ustedes en qué piensan

Voz 2 00:10 macarrones con tomate chichas

Voz 3 00:13 Singers de pollo Ture puré para será aventuré cuando éste entrevista termine la triste que vamos a empezar a continuación cuando éste entre

Voz 1995 00:23 termine ya verán qué sucede Hasbro lo que comen los niños ahora han crecido y ensanchado como cero seis años el perecen Till que tendrán sede sobre la comida de los niños va a cambiar sabrá roto en pedazos como los plazos de zanahoria kiwi aguacate que él propone que le demos a los ves de nueve meses él revolucionar el cocinero español Juan Bienvenida de Hastings lo que te has propuesto es sobre todo es un cambio de menú a la hora de cocinar de opciones antes nos basada recetas sino que propones básicamente un cambio en nuestra mente Chen camel afirma

Voz 1 00:56 de la eliminación de las niñas Gartner lo que hasta ahora tenemos costumbre de hacer que las costumbres evolucionan y tenemos que tener tendencias nuevas pues eso es lo que pretende

Voz 1995 01:07 Juan como otros grandes cocineros están intentando que desde el principio sepamos comer bien hay un tipo que se llama Jamie Oliver que solamente el cocinero más conocido notable junto a Gordon Ramsay en el Reino Unido da este lo han visto es yo lo veía con mi padre y es un poco Barrett sea es no cocina

Voz 1 01:24 esto cocinar

Voz 1995 01:26 Garrett es muy segura es el que tuvo la polémica con la paella que ponía chorizo se enfilado pues este hombre este buen hombre trató de hacer un prevé un proyecto Un programa para enseñar a cocinar a dos mil uno de esos programas los Figueras Chicken Nuggets pusieran un poco el objetivo el quería contar a los niños que creyeron agarrada comestible entonces les explicaba los niños primero que eran los los narcos

Voz 4 01:51 os voy a contar una pequeña historia sobre cómo puedes usar las partes sonando desde el pollo para hacer comida agua observar empieza a cortar la carcasa entró todos los niños están muertos de asco Maite todos los trozos sobrantes de carne y hueso piel y pedazos horribles de las partes horribles y los meten en una máquina enorme que espátula

Voz 1995 02:13 es tiene una batidora en esos momentos acoge todo lo que la carcasa bajo las patas todo lo que sobra del pollo no lo meten es abatido por les pregunta después a los niños que han visto todo el proceso muertos de asco que ha visto cómo lo ha transformado todo de los Nuggets lo lo transformó una pasta Rosa ahorros lo Frye y le pregunta esto a los niños

Voz 4 02:39 damas y caballeros su propia Tetita sólo hay que echar la sartén estupendo a ver quién se comería esto después de lo que habéis visto los niños después de asistir al proceso que el resultado Se lo combinó con entusiasmo estatutario esto es algo bueno

Voz 1 03:02 yo yo no me lo comería decidiera esperado el general los niños si bien algo atractivo aunque vean el proceso ellos ven el resultado al final todo el proceso tienes que explicárselo muy bien para que ellos vean entiendan que realmente que te estás comiendo pero aunque les ven el resultado final es es es agradable a la vista es posible que eso pues bueno dicho también hay intentado probablemente recibirán ustedes en subasta son padres de si tienen un grupo que se llama padres

Voz 1995 03:29 de los recibieron Seur que en primavera de dos mil diecisiete Juani zumbido hizo completamente viral iba sobre el aceite pan

Voz 5 03:36 vamos a hablar sobre la grasa de palma aceite de palma admite como les de la gana llamarlo baste con vida en las que el voy a contarlo de forma muy muy rapidito porqué alguno consumirlo cuáles son las principales marcas que lo gastan qué productos lo llevan

Voz 1 03:51 así que por favor que la vuelta de cambió la vida realmente se ignora dice que ninguna pretensión era solamente yo hice mi padre no no pretende hacer nada es más fuego de las vías que menos me preparé

Voz 1995 04:02 pues mira a partir de ahora ya sabes lo que te da es incorrecto bueno Juan es un gran cocinero trabaja en un comedor escolar tu traje nada en el colegio Monte Sorín parecen Velenje vale como esto trabajo de viario como éstas relacionan los chavales contigo

Voz 1 04:18 jugar el realmente yo yo las seis y tienen en Cornellà trabajando y cocinando todos los días para ellos en la relación lo que intentamos es de alguna manera que la relación niño cocina esté muy muy activa siempre siempre este de todos los días hay una relación directa desde que lo que plantamos con ellos en el huerto puedan recogerlo y traerlo a la cocina y nosotros incorporaron el menú hasta damos clases de cocina con los niños hasta los les doy clases de educación alimentaria que un niño de dieciocho meses trae de su casa caqui Isidro extrae lloros los preparo para su aula para almorzar sea tiene que haber siempre una relación muy directa cocina niño siempre conseguimos que haya una buena relación del alimento

Voz 1995 04:59 en el comedor donde comen casi todo lo mío de España no es ese sitio donde vamos a las doce Si yo con un ruido insoportable general mire sino que forma parte es un aula más un sitio más

Voz 1 05:11 no se a a que tendrían éxito bueno aceite formación

Voz 6 05:14 sí sí claro solamente nosotros en el momento de la comida tiene que ser un momento más de de la educación del niño porque después momentos más del día que pasa en la escuela y no un mero trámite como se está haciendo hasta ahora sino vamos a disfrutar de ese momento a todos nos gusta disfrutar comiendo iba a marcar su futuro tanto con la educación académica y claro que a mí no me gusta comer corriendo con ruidos y estresado tranquilamente

Voz 1995 05:35 ojo a las recetas pagará viene a Paco amplio para tortuguitas mide patata y brócoli cortitas de aguacate garbanzos hoy niño de bonito me voy a yo te puede

Voz 1 05:48 por supuesto

Voz 1995 05:50 ya guacamole de guisantes deberá ser cocinados eso sí sí sí mucho

Voz 1 05:55 los otras cosas que realmente la gente cuando Nos cuando los velos menú solo vemos lo que ven lo que hacemos no no son conscientes de que y eso puedan comer

Voz 1995 06:02 esa remolacha los es así porque no dais postre porque no hay yogur en tu en tu tratará para que como hemos interesado entonces a

Voz 1 06:11 Fuentes el el postre que no es que nos aporta en la dieta al final la fruta la fruta la podemos incluir en momentos del día donde sería mucho más interesante que es en la merienda en el almuerzo que es donde realmente el niños sale con tiene una momento el día en el que no están haciendo desayuno donde se comen al final bocadillos bollería la fruta tendría que estar ahí tienen el postre pues la fruta genial los sino para que a la postre requisito impuesto

Voz 1995 06:34 sí es trabajo que de Juan es extraordinario pero pienso esos padres justo el niño llega a casa le hace el padre la madre la cena dice

Voz 4 06:42 no yo quiero guisantes o Juana la mole de guisantes es que es guacamole es un estilo como el guacamole pero lleva avisan de también la portavoz hay una legumbre

Voz 1995 06:54 vale y cuando llega el típico niño dice no yo es que no como brócoli porque lo que ningún niño en el mundo qué haces

Voz 1 07:03 depende Si el niño por ejemplo una de las maneras de que consigamos que un niño como algo tienes que enseñarle primero tú a que estás comiendo salen puede ser que el adulto por ejemplo en comedor escolar esté de pie sin comer brócoli se lo como sino tú tienes él tiene que verte viéndolo Si Se las enseñan previamente que sembró colillas ya has contado que te como es lo han podido tocar en pequeñito

Voz 1995 07:26 no es mucha también es mucho más fácil un vale desde cuando llegó hace muchos años ya entonces ya has visto a niños que empezaron contigo y bueno echara están trabajando con Fran habría seguro

Voz 1 07:37 tal modo llegaremos a como Buzz

Voz 1995 07:39 ha sido de evolución en estos ocho años cómo han evolucionado los eh

Voz 1 07:42 gritando son los chavales a las familias es increíble desde el primer año que en los primeros niños cuando abrimos la escuela que tenían dieciocho meses hasta veinte niños de nueve años ya en el proceso evolutivo que ves tanto en en el la familia de los cambios que hay en alimentación en en las casas hasta el niño como recibe ahora a los alimentos cuando vas a un colegio realmente te das cuenta que los toros que asesorados que las ensaladas es como eso no sirve para nada yo yo yo no gano para ensaladas ganó que les de no no tenemos costes para de perdurar

Voz 1995 08:12 sus chavales comienza la club para

Voz 1 08:15 los discos te me valen ensalada sin brócoli y cocine mejor que otros cocineros sino porque desde bien pequeñitos les hemos educado para comer así

Voz 1995 08:25 colaboración con Malisse Melissa Gómez dientes Si y abocadas era está muy bien pero esto yo he visto muchos libros de esto

Voz 1 08:34 a ver cómo las estanterías

Voz 1995 08:37 desde las librerías es dañino de padres hoy alimentación el de está lleno de ser otro libro de esto Juan otra nación

Voz 1 08:44 otro es es completamente diferente a lo que te directo puedo asegurar que en la estantería de un cualquier librería de donde te encuentres o busque un libro de alimentación inventariar o de Vélez Burning nuevas encontrarme bien nuestro fin es decir todos los libros de Baby when sin desprestigiar lo que hay en el mercado ni a los criterios profesionales no adscrito tienen se tienen ese tienen a ser un libro donde no dan importancia Cassià recetas donde se da mucha importancia a la parte nutricional ya hay mucho te estoy en blanco y negro este libro en cambio es muy frustrado muy fresco muy fácil de entender muchas receta esa es la diferencia pero tienes

Voz 1995 09:19 lo que yo llevo a mis hijos a tu colegio después esto es una herramienta fantástica para seguir trabajando con él en casa pero claro yo le digo yo pongo yo a los míos mini hamburguesas de garbanzo ya ven a Juan ni las hamburguesas pegan en el techo de la cocina pero huelen yo creo que es un trago

Voz 4 09:37 de de fondos aquí quiero que lo que permanece es empezar hoy y mañana un poquito pasado poquito porque deprimido

Voz 1 09:43 las lastradas no parece fácil no pero Liberes enfocado eso a las huestes de los seis meses para eso está el libro a los seis meses ya tú ves te voy dándoles herramientas para que tuya crees ese concepto esa relación niño alimentación pues eso está hecho el libro para que partidos inmensas ligas vamos a hacer de otra manera

Voz 1995 10:00 insisto que contiene un canal en Youtube muy interesante donde por ejemplo propone pues parece que es una revolución propone cosas como ésta

Voz 5 10:08 pues venga de toda una tostada agua estaban con unos con tomate aceite plenos desayunar puede tú más

Voz 7 10:16 eh uno un poco más

Voz 5 10:19 si algo nada es cuyas en lugar Bangkok puede asegurar

Voz 1995 10:24 si hay es mencionado cereales galletas magdalenas no parecen hay incluso

Voz 1 10:32 o puede no desayuna si yo prefiero que no desayuna aunque suena así de drástico a qué desayunó en vaso de leche

Voz 4 10:37 por aquel pedía chocolatada Jacques pregunta que es mejor no desayunar que es pura y eso es una gran es mejor no desayuna que esto queda muy bien en la radio lo que yo mañana les pongo el aguacate INCIBE igual que acabamos jugando al tenis con la tengo rallado

Voz 1 10:56 eso seguro que les gusta pongan igual

Voz 4 10:59 el porque si Porres de toda la mañana bueno española

Voz 1995 11:07 dinero que trabaja en un comedor escolar y a partir de ahí todo lo que nos cuenta tiene otra dimensión porque claro podría venir aquí Juana contarnos cómo seguro que mucha gente legítimamente a contarnos lo que hay que hacer pero como este se enfrenta todos los días a las fieras cuántos son ochenta noventa cien daba al además estos en total doscientos veinte doscientos como se enfrenta a todos los días a doscientas veinte fieras pues si se lo come pues algo está haciendo bien este hombre libres llama sin dientes y abocados si en en Youtube canal que tiene pues van a encontrar ideas completamente distintas a las que estamos acostumbrados a oír puestas en practica no solamente teorías como tú bien dices en blanco y negro sobre lo que tiene que hacer Kamal agentes el niño que necesita pues ya veremos lo que necesita y eso me me parece que es muy bien en el trabajo vamos a confiar en que lo que dices es cierto si ahora cuando los garbanzos estén ahí en el techo te llamo también

Voz 1 12:02 sí yo yo confío en que si sigue unas pautas y no te funciona antes me llama así a a ello demandamos no foto buen gusto a grande Scarpa Adeslas limpio Juan Llorca cocinero y volcado hoy su canales muy interesante verdad muchísimas gracias Hugo acercaba el placer es mío